Woodbury County Board of Supervisors Claims — June 22, 2018

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Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING  6/22/18

ABSOLUTE SCREEN ART  PROGRAM SUPPLIES    1,964.00
ACE ENGINE & PARTS DIST.  EQUIPMENT MAINTENANCE    195.94
ADVANCED CORRECTIONAL HEALTHCARE  HEALTH SERVICES ASSISTANCE    462.90
ADVANCED SYSTEMS INC.  MACH & FIXTURES    15.23
AMY KLOCKE***  SCHOOL OF INSTRUCTION    120.00
ANTHON, CITY OF  ELECTRIC LIGHT & POWER    91.97
ARTHUR GALLAGHER RISK MANAGEMENT  INSURANCE PREMIUM    26,630.00
ATHENA LADEAS***  PARKING    38.25
AUCA SIOUX CITY MC LOCKBOX  *PROFESSIONAL SERVICES    192.52
AUTRY REPORTING  *TRANSCRIPTS    141.05
BARNES & NOBLE  *MAGAZINES & BOOKS    227.85
BOMGAARS  *EQUIPMENT MAINTENANCE    88.12
BURKE ENGINEERING  BUILDINGS    345.72
CABLE ONE  COMMISSARY EXPENSE    228.16
CALHOUN COMMUNICATIONS INC. TOWER LIGHTS    400.00
CANDELARIO A JIMENEZ***  WORK COMPENSATION TTD    255.07
CARDIS MFG. CO.  *BUILDINGS    12,158.68
CASE MANAGEMENT SERVICES  WORKERS COMP. MEDICAL    528.33
CBM FOOD SERVICE  FOOD    8,014.24
CENTER FOR SIOUXLAND  *MI REPRESENTATIVE PAYEE P    2,361.00
CENTER POINT LARGE PRINT  MAGAZINES & BOOKS    32.25
CENTURYLINK  *TELEPHONE EXPENSE    206.49
CHESTERMAN CO *FOOD    175.75
CHN GARBAGE SERVICE  WATER/GARBAGE    255.40
COAST TO COAST (SIMI VALLEY)  *OFFICE SUPPLIES    804.93
CONNECTIONS AREA AGENCY ON AGING  CONTR./OTHER GOV. & ORGAN.    3,190.00
CORRECTIONVILLE CORNER HARDWARE  PARTS    24.45
CTS LANGUAGELINK  PROFESSIONAL SERVICES    31.31
D & K IMPLEMENT LLC  PARTS    75.18
DAVENPORT CLEANERS  WEARING/SAFETY APPAREL    38.90
DAVY’S & JIM’S FEED STORE INC  SEED/FERTILIZER    204.00
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA  DENTAL INSURANCE    5,488.26
DENISE DERBY, CRS, RPR  TRANSCRIPTS    2.50
DIXON CONSTR CO.  *BRIDGES    155,442.50
DONNA M. CHAPMAN***  *EMPLOYEE MILEAGE    110.73
EAKES OFFICE SOLUTIONS  CUSTODIAL SUPPLIES    529.42
ECHO GROUP  *MINOR EQUIPMENT/HAND TOOL    173.62
ECOLAB PEST ELIMINATION  *PROFESSIONAL SERVICES    294.68
ELECTRONIC ENGINEERING CO. (DM)  *CONTRACTUAL SERVICES    179.00
FEDEX  POSTAGE & MAILING    8.15
FIBERCOMM  *TELEPHONE EXPENSE    3,509.25
FINISH LINE FUELS LLC  *GAS/OILS    20,554.12
FORREST B JOHNSTON***  SAFETY    210.00
FORT DODGE ASPHALT CO.  ASPHALT CON 8 INCH    21,877.77
FRANK DUNN CO.  ASPHALT CON 8 INCH    2,250.00
FRONTIER COMMUNICATIONS  TELEPHONE EXPENSE    86.55
GALE/CENGAGE LEARNING  *MAGAZINES & BOOKS    197.01
GENERAL BASIC FUND  SHERIFF TRANSPORTATION    1,500.00
GILL HAULING INC.  DITCH CLEANING    181.00
HEARTLAND PAPER CO.  *CUSTODIAL SUPPLIES    1,133.79
HEIDMAN LAW FIRM, P.L.L.C.  ATTORNEY FEES    169.00
HOPE HAVEN (RV-IA)  *PSYCHIATRIC REHAB    4,438.93
HORNICK, CITY OF  WATER/GARBAGE    68.00
HYDRAULIC SALES & SERVICE  *PARTS    462.68
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC.  *MEDICAL REIMBURSEMENT    3,410.08
INTERSTATE BATTERY  CUSTODIAL SUPPLIES    209.90
IOWA DEPT. OF HUMAN SERVICE  INPATIENT/HOSPITAL    8,539.48
IOWA DRAINAGE DISTRICT ASSN  *UNSPECIFIED    1,701.60
IOWA OFFICE OF STATE MED. EXAMINER  *MEDICAL SERVICES    4,934.25
IOWA ONE CALL  MAINTENANCE CONTRACTS    20.60
ISAC IOWA STATE ASSN OF  SCHOOL OF INSTRUCTION    210.00
ISTATE TRUCK CENTER  *PARTS    216.89
JACKLYN FOX***  PARKING    38.25
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT  *WEARING/SAFETY APPAREL    1,970.05
JAMI L. JOHNSON  TRANSCRIPTS    98.00
JAMIE D. JORGENSEN CSR  *TRANSCRIPTS    10.00
JASON PETERSEN***  SAFETY    210.00
JILL R. ESTEVES***  INVESTIGATIONS    20.00
JOHN DEERE FINANCIAL  *EQUIPMENT MAINTENANCE    915.57
JOY AUTO SUPPLY INC.  *FILTERS    915.24
KELTEK INC.  *OFFICE SUPPLIES    1,087.03
KNIFE RIVER MIDWEST LLC  ASPHALT CON 8 INCH    2,032.80
L G EVERIST INC.  *BUILDINGS    7,478.67
LANGUAGE LINE SERVICES  PROFESSIONAL SERVICES    50.65
LEEDS PHARMACY  WORKERS COMP. MEDICAL    580.00
LIFE SKILLS TRAINING CTR  VOCATIONAL SERVICES    1,922.93
LINDA CLINE  PROGRAM SUPPLIES    65.00
LISA RIPPKE***  EMPLOYEE MILEAGE    13.13
LONG LINES LTD  *TELEPHONE EXPENSE    461.60
MAILHOUSE  *CONTRACTUAL SERVICES    1,497.95
MARX DISTRIBUTION INC  *DUST PALLIATIVE    32,928.00
MENARDS  *BUILDINGS    240.84
MERCY BUSINESS HEALTH SERVICES  *MEDICAL FEES    5,028.96
MICHELLE VENABLE-RIDLEY***  PARKING    23.50
MID AMERICAN ENERGY (D-IA)  *ELECTRIC LIGHT & POWER    120.05
MID STATES ORGANIZED CRIME  SCHOOL OF INSTRUCTION    225.00
MIDAMERICA BOOKS  MAGAZINES & BOOKS    94.78
MIDWEST ALARM COMPANY, SIOUX CITY  CONTRACTUAL SERVICES    60.00
MOTOROLA INC. (C-IL)  *RADIO & RELATED EQUIPMENT    248,737.57
MOVILLE, CITY OF  *WATER/GARBAGE    67.50
MOVILLE J AND J MOTOR INC  *PARTS    61.50
MOVILLE RECORD  *OFFICIAL PUBL. & LEGALS    4,855.68
MUNGER REINSCHMIDT & DENNE  *UNSPECIFIED    3,249.55
MURPHY TRACTOR  PARTS    232.85
NEOGOV  *CONTR./OTHER GOV. & ORGAN.    9,625.85
NETWORK FLEET INC.  RADIOS    1,260.00
NEW COOPERATIVE INC. (FT. DODGE)  *GASOLINE    25,345.51
NG-911 INC.  PROFESSIONAL SERVICES    691.20
O’REILLY AUTO PARTS  FILTERS    7.88
OFFICE ELEMENTS  *OFFICE SUPPLIES    381.80
OFFICE SYSTEMS CO.  *EQUIPMENT MAINTENANCE    2,698.40
ONE OFFICE SOLUTION  *OFFICE SUPPLIES    2,123.85
OVERHEAD DOOR OF SIOUX CITY  BUILDINGS    518.65
PATHOLOGY MEDICAL SERV. OF SIOUXLAND  *MEDICAL SERVICES    11,415.97
PETERSEN OIL CO.  *DIESEL    6,831.16
PIERSON, CITY OF  WATER/GARBAGE    43.46
PITNEY BOWES  MAINTENANCE CONTRACTS    425.43
PRIDE GROUP  *COMM. BASED 1-5 BEDS    42,700.98
QUALITY TRAFFIC CONTROL INC  SAFETY    59.00
S & S IMPLEMENT  PARTS    132.00
SAFELITE FULFILLMENT, INC.  MOTOR VEHICLE EXPENSE    165.00
SAPP BROS. PETROLEUM INC.  *GAS/OILS    3,316.52
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD)  *SCHOOL OF INSTRUCTION    5,336.83
SELECT PARTS, INC.  MOTOR VEHICLE EXPENSE    69.60
SEXTON OIL CO.  *DIESEL    3,605.80
SIGLER FIRE EQUIPMENT CO.  MOTOR VEHICLE EXPENSE    267.90
SIGNS BY TOMORROW  PROMOTIONAL ACTIVITIES    84.00
SIOUX CITY ART CTR  CONTR./OTHER GOV. & ORGAN.    25,000.00
SIOUX CITY JOURNAL *OFFICIAL PUBL. & LEGALS    519.85
SIOUX CITY JOURNAL COMMUNICATIONS  OFFICIAL PUBL. & LEGALS    48.55
SIOUX CITY TREAS. (447)  *MOTOR VEHICLE & EQUIPMENT    55,367.47
SIOUX SALES CO.  *WEARING/SAFETY APPAREL    62.90
SIOUXLAND LOCK & KEY  *OFFICE SUPPLIES    44.50
SIOUXLAND MENTAL HEALTH CTR  *PRESCRIPTION MEDICATION    7,068.90
SOUTHDALE NURSERY & GARDEN  BUILDINGS    105.00
SPEE DEE DELIVERY SERVICE INC.  CONTRACTUAL SERVICES    165.25
STAN HOUSTON EQUIPMENT CO INC.  *SAFETY    92.15
STATE UNIVERSITY OF IOWA  PROMOTIONAL ACTIVITIES    299.00
STEFFEN  *OUTSIDE SERVICES    2,352.07
SUNDQUIST ENGINEERING PC  *UNSPECIFIED    698.50
T & W TIRE & RETREADING  EQUIPMENT MAINTENANCE    51.00
TERRY BOYLE***  SAFETY    65.45
THE SEED SHED  SEED/FERTILIZER    212.25
THOMSON WEST  *COMPUTER SOFTWARE    2,431.94
TITAN MACHINERY (KINGSLEY)  *OUTSIDE SERVICES    1,493.56
TITAN MACHINERY INC.  OIL    88.75
TODD RAND  UNSPECIFIED    675.38
TODD VERSCHOOR  CONTRACTUAL SERVICES    100.00
TRAVIS CIPPERLEY  SCHOOL OF INSTRUCTION    90.00
TRI TECH SALES  HVAC SYSTEMS    74.22
UHL FEED STORE INC  BUILDINGS    28.50
ULTRA NO TOUCH CAR WASH  MOTOR VEHICLE EXPENSE    406.25
UST TESTING SERVICE  (CVILL-IA)  GROUNDS    300.00
VETERAN INFORMATION SERVICE  MAGAZINES & BOOKS    105.00
VILLAGE PET PRODUCTS  K-9 DOG COSTS    921.20
WASTE MANAGEMENT SIOUX CITY (CS-IL)  *WATER/GARBAGE    321.69
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD  *MEDICAL FEES    160,000.57
WESCO (CHICAGO)  EQUIPMENT MAINTENANCE    18.00
WESTERN DISPOSAL INC.  *WATER/GARBAGE    1,989.25
WESTERN IOWA TELEPHONE  SHOP TELEPHONE    543.07
WIATEL SOLUTION CENTER  EQUIPMENT MAINTENANCE    149.00
WIATEL WESTERN IOWA TELECOM  TELEPHONE EXPENSE    143.52
WITCC  SCHOOL OF INSTRUCTION    100.00
WOODBURY CNTY REC  *PROFESSIONAL SERVICES    1,260.06
WOODHOUSE SIOUX CITY INC.  *PARTS    1,700.59
XTREAMAIR LLC  TELEPHONE EXPENSE    100.00
ZIEGLER INC.  ANTI-FREEZE    161.52
4-WAY STOP SHOP  *GAS/OILS    172.89
GRAND TOTAL — 995,534.69
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED

Published in The Record
Thursday, July 19, 2018

Posted in Public Notices

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