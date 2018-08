ANNUAL REPORT OF

WESTERN IOWA TECH

COMMUNITY COLLEGE

(Merged Area XII)

FISCAL YEAR 2017-2018

Unrestricted General Fund

Total Revenues: 2017-2018 $33,529,249

Total Expenses: 2017-2018 33,296,158

Restricted General Fund

Total Revenues: 2017-2018 $14,151,531

Total Expenses: 2017-2018 13,792,480

Plant Fund

Total Revenues: 2017-2018 $6,779,657

Total Expenses: 2017-2018 3,651,378

I certify that the foregoing record of revenues and expenses

for Western Iowa Tech Community College (Merged Area

XII) for the 2017-2018 Fiscal Year is true and correct.

__________________________________

Brenda S. Bradley

Board Secretary/Treasurer

Signed and sworn to before me by Brenda S. Bradley, Board

Secretary/Treasurer, this 1st day of August, 2018.

___________________________________

Troy A. Jasman, Notary Public

Commission Number: 179060

My commission expires: 04-18-2019

A Ox Welding Supply, $2,041.41; Abbe, Lagail K., $2,460.00; Abdourahman, Hayat, $730.00; Abelson, Nick C., $3,699.00; Abeyie, Stephanie S., $60.00; Absolute Screen Art, $3,236.00; Account Control Technology, $1,159.72; Accreditation Review Council, $2,000.00; Action Publishing, $361.84; Adamson, Audrey K., $683.80; Adix, Arianna G., $1,652.00; Admire, Richard A., $9,330.00; Advance Auto Parts, $990.95; AFP Corp, $24,447.55; Aggies, $420.00; Aguilar, Irene, $570.00; Aguirre, Santos, $232.00; Ahlers Cooney PC, $37,043.75; Airgas USA, $2,496.46; Albert, Juline S., $132,955.37; Albright, Ariadne E., $12,300.00; Albright, Peter B., $77,239.52; Aldrich, Gabriel A., $648.00; Aleman, Yeili Y., $290.00; Alfaro, Karen D., $365.00; Alfaro, Liliana, $317.00; Alfaro, Mariela, $410.00; All Iowa Score Tables LLC, $2,900.00; Allard, Katie L., $9,430.00; Allegorithmic SAS, $903.00; Allen, Eric C., $615.00; Allied 100, $2,836.00; Alloy, Theresa M., $14,760.00; Almendarez, David J., $46.00; Alta-Aurelia High School, $30.00; Althaus, Gary W., $2,526.00; Alvarez, Alex, $284.00; AMCON Distributing, $45,055.95; American Association of Community Colleges, $7,930.00; American Association of Motor Vehicle Administration, $305.00; American Dental Assistants Association, $805.00; American Income Life, $630.08; American Multi-Cinema, $1,500.00; American Physical Therapy Association, $1,545.00; American Pop Corn, $1,098.00; American Public Media, $587.51; American Red Cross, $500.00; Amick, Stephanie D., $3,838.00; Andersen, Michelle D., $1,414.50; Andersen, Richard A., $386.70; Andersen, Ruth A., $11,966.65; Anderson, Bradley H., $4,920.00; Anderson, Charity S., $66.00; Anderson, Craig A., $75.60; Anderson, Daniel A., $13,120.00; Anderson, Erin L., $786.00; Anderson, Jeannie M., $8,773.80; Anderson, Julie A., $23,733.10; Andrews, Jenna D., $4,920.00; Angerman, Debra M., $56,530.15; Apple Inc, $757,958.00; Apple Tree Preschool Learning Center, $2,079.41; Aquino, Albert C., $349.00; Aramark Uniform Services, $53,428.07; Archer, Jacqualine S., $5,501.50; Arellano, Miguel A., $1,768.00; Arens, Paul, $235.85; Armstrong, Donald F., $3,362.00; Arnold Motor Supply LLP, $19,995.34; Arp, Jill R., $82.00; Arr Roofing Iowa, $25,712.33; Artisan Press, $15,655.70; Aspen API, $35,036.00; Aspleaf, Spencer L., $100.00; Associated Press, $3,068.98; Association of Community College Trustees, $4,311.00; Association Iowa Workforce Partners, $1,500.00; Avery Outdoor, $13,699.00; Avila, Patricia, $36.89; Aztec Software Associates, $4,975.00;

B&S Leasing, $968.63; B&S Surgical, $30.08; Backhaus, Sandra K., $770.00; Badar, Heather, $64,342.44; Badura, Gregory A., $12,300.00; Bagshaw, Linda R., $7,818.73; Bahney, Todd B., $328.00; Bailey, Jason M., $1,312.00; Bak, Dirk D., $53,495.16; Baker, Barbara L., $26,574.50; Baker, Robert W., $1,785.00; Ball, Adam J., $533.34; Ball, Kristen J., $2,050.00; Ball, Michelle L., $1,600.00; Baltushis, Mark D., $11,612.00; Bankers Trust, $2,000.00; Bappe, Kari E., $14,826.00; Barajas, Juliana, $90.00; Barbaro, Allen, $744.71; Barnes, Craig A., $62,370.21; Barnes, Jessica R., $15,170.00; Barnes, Kelli K., $18,921.27; Barnes, Ronald G., $78,892.94; Barrientos, Yadira E., $2,934.00; Barudzic, Nina, $2,526.00; Bass, Pamela D., $12,300.00; Bassett, Chris J., $754.00; Batteries Plus, $112.95; Bay, Austin T., $1,291.20; Bayona, Kaira Y., $500.00; Becker, Reynold W., $18,620.56; Beem, Carlina A., $20.00; Beermann, Tawnya L., $83,586.92; Behrendsen, Kristin A., $7,982.70; Behrens, Ethan D., $15,093.17; Beightol, Thomas E., $12,990.00; Belgrade Fire Dept, $90.00; Belkin, Lev, $716.00; Bell, Jamie L., $1,148.00; Bell, Stephanie L., $16,810.00; Bell, Thomas B., $8,780.17; Beller, Todd E., $1,390.80; Bellevue University, $7,755.00; Bellows, William R., $23,120.37; Bennett, Clark J., $3,280.00; Bennett, Jacob E., $7,656.26; Bensley, Evan E., $227.75; Benson, Angela C., $3,271.80; Berens Tate Consulting Group, $6,500.00; Berens, William E., $39,979.99; Berenstein, Greg L., $5,420.00; Bergendahl, Jennifer L., $81.00; Bergenske, James A., $60,861.87; Bergenske, Kendra R., $80,921.19; Berkshire Hathaway Energy Co., $873,694.44; Best, Tracy A., $10,060.75; Betz, Tom, $164.00; Beyer, Patrick J., $14,760.00; Bezoni, Pam S., $4,401.89; BH Media Group, $2,675.95; Bickford Senior Living, $360.00; Bielenberg, Sherry L., $68.70; Bilsten, Mary, $1,081.15; Bingen, Janice C., $27,675.82; Binsfeld, Douglas L., $289.55; Bjornson, Veronica, $112.75; Black Hills Utility Holding, $4,301.96; Blackbaud, $8,305.00; Blackbird, Marcel E., $195.75; Blackwell, Jackie, $4,633.00; Blaines Culligan Sundance, $166.15; Blake, Karen K., $73.20; Ble, Ongbe C., $3,912.00; Bliven, Mark A., $66.00; Bobier Construction Services, $32,307.69; Bobier, Aaron M., $857.07; Bodeans Baking LLC, $41,988.67; Boisen, Aaron R., $23,775.31; Bolles, Lesly J., $23,374.61; Bomgaars Supply, $13,327.19; Bomgaars, Mary, $802.21; Borchers, Alyssa M., $1,489.50; Bortscheller, Colleen M., $66.00; Bos, Anthony D., $17,577.99; Bostwick Fencing LLC, $2,575.00; Botna Valley Builders LLC, $200.00; Boutthavong, Alex J., $50.00; Bowman, Judy K., $7,490.00; Bowman, Kristy L., $42,541.42; Boyd, Theresa A., $43,448.30; Boyer, Charlene K., $2,526.00; Boyle, Cassandra J., $100.00; Boys & Girls Home , $300.00; Bradley, Brenda S., $117,878.01; Bradley, Larry, $500.00; Bradley, Tyler D., $23,003.37; Bral, Kara L., $19,379.36; Brandhagen, Brandi N., $125.00; Brandon, Christina R., $86,808.16; Brasch, Stacy L., $19,270.00; Braun, Amanda J., $10,400.00; Braunger Food Service, $170.86; Braunschweig, James L., $73,477.15; Brehm, Scott E., $3,312.00; Bremer, Monica L., $395.89; Briar Cliff University, $274.75; Briggs, Rhonda S., $67,751.28; Brinkman, Blake R., $10.00; Broadcast Data Consultants, $1,298.00; Broadway in Chicago, $9,090.00; Broderick, Michele, $245.75; Brodsky, Brooke L., $148.00; Brodsky, Curt A., $953.25; Brogan, Jill, $13,940.36; Bronston, Mitchell C., $7,512.00; Brooks, Donna M., $4,920.00; Brouillette, Tom, $125.10; Brouwer, Kimberly D., $66.00; Brown Underground Inc, $8,404.00; Brown, Eric J., $513.00; Brown, Lana R., $67,636.82; Brown, Michael D., $53,650.68; Brown, Steven C., $82,711.47; Brown, Torrey L., $254.25; Bruck, Shari A., $13,530.00; Brun, Lisa K., $266.50; Brungardt, Mike, $266.50; Bruning, Alan L., $3,722.86; Bruns, Brian E., $11,928.00; Bryan, Lisa J., $50,142.18; Bryce, Wendy J., $102.00; Buck, Elijah Z., $1,584.00; Buckstead, Laura M., $41,602.22; Bueoy, Zoey, $404.00; Buhman, Stephanie S., $3,177.00; Buman, Michael, $49.50; Bunkers Feed Supply, $1,418.68; Burke Engineering Sales Company Inc., $13,946.54; Burow, John T., $17,688.36; Burroughs, David L., $57,002.83; Burt H Peachy Consulting, $14,655.00; Bush Dry Cleaners LLC, $58.50; Butler, Lyle J., $285.00;

Cadwell, Devon, $450.00; Cadwell, Natalia S., $317.00; Cadwell, Nick J., $502.25; Cagley, Michael A., $18,760.66; Calhoun Communications, $4,665.20; Calhoun, Pam L., $186.30; Callahan, Virginia D., $7,600.00; Callens, Andy M., $12,300.00; Cambridge University Press, $4,597.09; Canape, Benen R., $1,630.00; Cancino, Vanessa, $39.61; Cannon Moss Brygger Associates PC, $30,967.43; Cantrell, Mary C., $427.50; Card Services, $88.92; Cargill Consulting, $4,188.00; Carlson, Steve L., $3,190.50; Carpenter, Belinda H., $504.50; Carpenter, Hunter W., $250.00; Carrier, Elijah A., $1,500.00; Carter, Erica L., $3,280.00; Carter, Susan Y., $18,860.00; Case, Julie M., $2,160.00; Case, Timothy J., $2,936.00; Castillo Espana, Jennifer A., $404.00; Castle Branch, $7,840.00; Castro, Lilian V., $66,481.63; CCK Inc, $1,260.00; Cedar Rapids Public Library, $16.95; Cede & Co, $2,635,879.30; Center for Disaster Philanthropy, $200.00; Center for Education & Employment, $241.95; Central Bank, $625,000.00; CEP Inc, $2,150.00; CF Industries, $294,787.50; Chaclan, Bridgett M., $2,592.00; Chajon, Ramona E., $83.95; Chamber Development Council, $623.69; Champion Cycle, $1,448.80; Champion Electric, $295.51; Champion Propane, $277.50; Chapman, Kali, $90.00; Charleston Inc, $3,194.54; Chartier, Tommy D., $101.84; Chatterkick LLC, $6,800.00; Chavez, Francys, $9,815.20; Chen, Yu-Chen, $37.58; Cherokee Auto Parts, $1,361.42; Cherokee Chamber of Commerce, $520.91; Cherokee Community School District, $749.00; Cherokee Community Theater, $300.00; Cherokee Educational Foundation, $250.00; Cherokee Rotary Club, $549.70; Cherokee Symphony, $118.00; Cherryjan Inc, $1,056.00; Chesterman Company, $81,595.21; Chicoine, Alexi, $256.25; Chinn, Allison R., $500.00; Chinn, Dennis G., $593.25; Chinn, Sara B., $35,463.15; CHN Garbage Service, $1,154.36; Christiansen, Aiden M., $300.00; Christiansen, Callina M., $2,680.00; Christiansen, Holly A., $820.00; Christiansen, Nicholas J., $41,646.21; Christofferson, Marc R., $8,812.66; Chukwuma, Obinna P., $1,338.00; Chwirka, Mary A., $251.13; Cihak, Matthew, $12,366.00; City of Cherokee, $890.16; City of Le Mars, $538.78; City of Mapleton, $4,894.31; City of Sheldon, $30.00; City of Sioux City, $206,212.49; City of Vermillion, $164.35; Claeys Bros Moving, $2,480.25; Clarey, Angela M., $1,984.94; Clark Equipment, $33,408.51; Clark, David W., $58,809.41; Clark, Lori J., $35,593.30; Clausen, Jane A., $24,638.20; Claussen, Renae C., $360.00; Claycamp, Dori L., $39,994.03; Claycamp, Fred L., $531.00; Clean Air America, $150,000.00; Cleghorn Fire & Rescue, $75.00; Clifford, Colleen M., $45,313.24; Closter, Carrie L., $30,770.63; Clovis, Charlotte C., $66.00; CNOS, $375.00; CNOS Foundation, $1,000.00; CNow Scholarship, $500.00; Coastal Training Technologies, $24,500.00; Cobb, Denise I., $2,480.50; Coenen, Stephanie L., $1,388.00; Coleman, Destiny, $90.00; Collection Services Center, $31,553.39; College Bound Selection Service, $1,218.60; College Entrance Examination, $12,225.00; Collett, Kasey M., $59.25; Collier, Keiundra S., $1,618.00; Collins, Adrienne, $4,159.51; Collins, Joseph J., $302.58; Collins, Rita L., $4,986.00; Comic Relief USA, $200.00; Commemorative Brands, $35,859.95; Commission on Accreditation, $550.00; Commission on Accreditation in Physical Therapy Education, $4,250.00; Committee on Accreditation of Educational Progress for Ems Professionals, $1,700.00; Commonwealth of Virginia, $20.00; Communications Engineering Company, $679.72; Compansol, $3,180.00; Comstock, Jessica A., $10,079.00; Conley, Jennifer L., $43,305.00; Conley, Shane A., $56,577.24; Conlon, Christopher L., $1,008.00; Consolidated Electrical Distributors, $58,054.26; Continuous Quality Improvement, $38,000.00; Control Depot, $1,625.98; ConvergeOne, $38,968.90; Conyers, Alexx L., $42,029.35; Coons, Mikella G., $95.00; Cordova, Richard, $60.00; Core-Mark Midcontinent Inc, $3,250.28; Cortez, Abigail, $21,984.99; Cother, Cammy J., $42,873.34; Cottrell, Seth A., $225.50; Council for Opportunity in Education, $4,150.00; Council on College Admission in SD, $650.00; Cowell, Charlie, $13,120.00; Cox, Leanne L., $11,070.00; Craig, Britney M., $7,534.00; Craig, Michael A., $13,122.14; Craig, Mickey E., $11,111.00; Craig, Sherry R., $74.50; Crawford County Fair Association, $230.00; Crescent Electric, $37,745.63; Criddle, Kevin S., $39,499.76; Crilly, Ladonna J., $67,144.12; Crim, Alexandria P., $234.00; Criss, Richard A., $122.50; Cronin, Caisey M., $66.00; Crossroads of Western Iowa, $100.00; CSC ServiceWorks, $15,000.00; Culligan Water Conditioning, $725.60; Cummins Central Power LLC, $14,712.79; Cunningham, Rachel E., $88.50; Curtis, Kathy A., $2,210.00; Customers Bank, $5,293,059.02; CW Suter Services, $622,281.29;

D&L Equipment, $12,732.61; Dabir, Zeinab A., $107,799.03; Daikin Applied Americas, $12,590.00; Dakota Graphics Sign, $7,990.00; Dakota Muscle, $2,207.63; Dakota Traffic Services, $3,928.75; Dakota Valley Business Council, $125.00; Dakotaland Holdings LLC, $1,253.64; Dalsin Inc, $256,920.00; Dalton, Bill W., $66.00; Dalton, William J., $22.50; Danielson, John, $664.00; Danilson, Paul S., $494.50; Dannenberg, Jaedyn G., $18.00; Danner, Joseph P., $13,186.00; Dart, Kevin D., $396.00; Darwin, William F., $76,973.84; Davidson, Adams D., $5,502.00; Davidson, Scott F., $11,145.00; Davis, Michael G., $1,056.00; Davis, Nancy M., $43,750.77; Davis, Roger L., $62.00; Davison, Hannah M., $286.22; Dcruz, Andrea L., $4,153.19; Deboer, Mary K., $2,578.74; Deck, Sarah J., $12,300.00; Deere & Company, $13,850.96; Dejong, Frances E., $47,952.10; Dejong, Jacob, $1,250.00; Delacruz, Danielle M., $228.80; Deluxe Advertising Sales, $8,026.48; Demalignon, Larry B., $22,645.00; Denison Community School, $190.00; Denison High School, $65.00; Denison Job Corps, $7,582.00; Denison Municipal Utilities, $25,588.20; Dennys Heating Ltd, $5,768.00; Dental Assisting National Board, $6,500.00; Dentsply International, $3,000.00; Department of Administrative Services, $400.00; Depository Trust & Clearing Corp, $242.00; Dermit, Mary A., $66.00; DeRocher, Deb K., $2,449.84; DeRocher, Debra K., $40,459.82; Derochie, Stacey R., $14,789.50; Destigter, Janet, $584.25; Devries, Alec M., $1,250.00; Devries, Pamela K., $9,604.25; Dewild Grant Reckert Associates, $74,169.67; Diamond Cleaning Systems, $1,660.00; Diamond Products, $3,376.88; Dicus, Christine H., $741.00; Diediker, Ashley A., $62,949.69; Dieger, Michaela, $2,762.00; Dirks, Galen S., $52,850.64; Division of Payment Management, $75.00; Division Street Paint Body, $8,892.02; Division of Vocational Rehab, $564.10; DMG Inc, $598.90; Document Depot Destruction, $2,565.00; Does Divas Dairy, $215.00; Donahue, Jacob D., $808.00; Donkersloot, Marcia K., $24,221.97; Dorado, Wendy R., $2,508.39; Dorhout, Douglas A., $10,451.53; Dorn, Donald J., $65,652.81; Dorsey, Tad A., $570.00; Douglas Stewart Company, $12,954.85; Doug’s Cleaning Service, $946.45; Drake University, $3,500.00; Drake, Dawson, $10.00; Drey, Raymond, $263.70; Driesen, Brianna L., $387.00; Dude Solutions Inc, $7,247.11; Dumicich, Carl, $9,840.00; Duncan, Cynthia A., $463.23; Duncan, Suzanne E., $9,020.00; Dunlap, Zachary R., $1,284.00; Dunn, Edward C., $85,473.70; Dunning Photo Equipment, $23,425.00; Dunwell LLC, $518,317.50; Duran Ramos, Laura E., $494.00; Durant, Jenni, $280.06; Duzik, Donald W., $16,924.61; Dvorkin, Joseph R., $19,899.75; Dykes, Tyler N., $323.00; Dykshoorn, Sharon K., $78,196.07; Dziurawiec, David A., $66.00;

Eakes Inc, $118,317.60; Earl May Seed & Nursery, $83.51; EarthBend LLC, $106,168.50; Eaton, Deidre E., $2,460.00; Eberly, Ashley M., $76.80; Eberly, Donna J., $67,660.14; EBSCO Industries, $28,082.47; Ebsen, Steven W., $11,382.23; Echo Group, $89,032.14; Ecowise Recycling LLC, $460.00; Eda Inc, $52,756.79; Edwards, Shannon J., $114.00; Eggers, Karol L., $10,089.25; El Dorado Trading Group, $10,039.72; Elbert, Noah J., $183.50; Electric Innovations, $70,638.83; Electrical Engineering, Inc., $267,550.82; Electronics Research, $11,982.06; Elgert, Joshua J., $6,562.40; Elgert, Maggie, $66.00; Elizalde, Carlos, $150.00; Elliot Creek Presbyterian Church, $108.25; Ellis, Dan, $17,352.00; Ellis, Kristi L., $13,940.00; Ellis, Roxanne L., $22,351.17; Ellucian LP, $437,344.36; Elsevier Inc, $1,161.78; Emmet County Clerk of Court, $7,474.60; Employee Benefit Systems, $137.50; ENCO Systems, $1,605.87; Engel, John P., $66.00; Engel, Kelli J., $65,904.30; Engelkes, Sounthone, $660.66; English Estates Inc., $2,250.00; Ensminger, Amanda L., $16,320.00; Erickson, Heather E., $9,493.50; Erickson, Jason P., $61,611.86; Erickson, Leslie G., $9,906.00; Erlandson, Tracy L., $2,460.00; Escobar, Jeffery, $90.00; Esquivel, Magdalena, $36.71; Esquivel, Michelle, $3,668.00; Essential Education, $5,325.00; Evans, David A., $320.00;

Faber Jr, Fred A., $1,947.12; Fachman, Cynthia L., $16,472.78; Fairview Fire Department, $90.00; Faith, Alan J., $205.00; Faldmo, Robin H., $11,372.00; Family Support Payment Center, $502.77; Farley, Angela S., $32,420.44; Farr, Joan C., $14,501.00; Farr, Laura J., $43,514.85; Farris Engineering, $2,946.00; Favors, Myrah M., $12,366.00; FedEx, $7,997.46; Fegler, Joel, $994.00; Feight, Gregory M., $6,011.02; Fenchel, Davis J., $19.99; Fenice Media Ltd, $778.80; Fennell, Thomas J., $66.00; Fergen, Brenda S., $12,790.75; Ferris, Richard J., $5,325.41; Ferry, Nathanial R., $17,352.00; Ferry, Thomas E., $882.70; Fick, Shawn C., $64,233.36; Fiechtner, Curtis K., $66,983.25; Fiechtner, Michelle M., $38,895.24; Filter Specialists, $400.00; Finch, Payton K., $542.00; Fink, Ali, $336.00; First Cooperative Association, $16,297.72; Fischer, Paul M., $81.30; Fisher, Anna R., $13,530.00; Fitch, William C., $43,364.01; Fitzgerald, Barbara M., $7,770.53; Flack, Kelli A., $97,368.29; Flammang, Cynthia A., $54,422.07; Flanigan, Mellisa T., $73,188.43; Fletcher, David R., $471.50; Fletcher, Deborah L., $9,279.25; Flewelling Farm LLC, $2,953.00; Floyd River Materials, $526.37; Fluharty, Alison S., $1,505.98; Food Bank of Siouxland, $500.00; Forbes, Jerald L., $10,080.00; Forney, Jason A., $697.00; Foster, Jill M., $523.26; Fotouhi Ardakani, Mohammadkazem, $3,141.00; Foulk Brothers Plumbing & Heating, $225,755.86; Four Season Fundraising, $397.20; Fowler, Marc, $3,943.81; Fox-O’ Reilly, Chere D., $102.00; Frafjord, Kelsey M., $8,412.25; Franck, Derrick R., $5,498.32; Fredericks, Brittney A., $1,716.75; Freeland Corporation, $5,053.10; Freese, Mia, $620.88; Fremont Tire, $15,957.68; Frideres, Austin K., $12,733.98; Friedel, Jamie L., $245.25; Friends of FM 90, $1,517.00; Frontier Communications, $7,441.15; Fuentes, Christine G., $2,358.98; Fuentes, Juan A., $135.00; Fuglsang, Ross S., $2,460.00; Funck, Joseph L., $66,285.71; Furness, Nancy V., $4,528.31;

Gaines, Chasity, $5,719.20; Gallagher Benefit Services Inc, $350.00; Galles Construction, $1,827.00; Gannon, Kevin M., $2,500.00; Gap Tuition Assistance Program, $2,341.00; Garcia Lopez, Juan, $90.00; Garcia, Angela, $90.00; Garcia, Diana, $19,680.00; Garcia, James, $90.00; Garcia, Jessica G., $50,763.65; Garcia, Ramon, $317.00; Garcia, Steven, $757.52; Gardner, Terry W., $741.00; Gasaway, Michael B., $56,941.16; Gatbel, Nyachieng P., $245.75; Gates, Liang C., $573.40; Gateway To College National Network, $2,900.00; Gearke, Jim, $678.90; Geisinger, Bobby L., $66.00; Gemmill, Megan K., $6,324.00; General Business Interiors, $190,391.85; Geng, Yinan, $92.00; George, Nicholas J., $584.64; Getchell, Bryan M., $132.00; Gibbons, Stephen W., $2,504.00; Gibbs, Michael L., $35,764.80; Gifford, Deborah S., $89,541.83; Gifford, Russell H., $2,680.00; Gill Hauling, $29,342.75; Gill, Janet K., $104,114.08; Global Engineering, $6,500.00; Global Glass Glasing LLC, $33,501.40; Godsey, David W., $1,250.00; Gollobit, Bruce, $3,410.00; Gomez, Andrea, $864.00; Gomez, Joana, $380.00; Gomez, Vanessa G., $395.00; Gondek, Russell T., $47,479.26; Gonzales, Noel Gilberto P., $1,251.00; Gonzalez, Jaden, $380.00; Gonzalez, Wendy C., $37,965.11; Gonzalez, Wendy X., $4,650.00; Gonzalez-Alvarez, Joseline, $54.60; Graff, Candi, $8,684.85; Graham Tire Sioux City, $5,240.72; Granzen Plumbing Heating, $5,325.38; Granzen, John C., $5,965.90; Grau, Susan A., $41,225.76; Gray, Cynthia R., $4,410.00; Grebasch, Laura L., $70.50; Greder, Misty, $207.77; Green, Rachelle R., $49,427.57; Greenberg Fruit Company, $2,911.08; Greene, Guy H., $2,315.30; Greenfield, Alisha D., $10,977.75; Griffith, Scott, $53,768.42; Grigsby, Laura M., $389.50; Groon, Lacy M., $153.75; Growmark Inc., $1,244.43; Guardado, Vanessa, $90.00; Gunn, Linda, $2,345.50; Gunn, Nicholas R., $6,933.50; Guo, Cheyao, $232.00; Gutierrez, Jodi L., $33,315.62; Gutierrez, Sandra K., $21,578.69; Guy, Angela C., $119.50;

Hackett, Heath C., $42,029.35; Hageman, Megan R., $38,848.83; Hahn, Tyler J., $17,294.12; Haitz, Eric, $215.25; Hall, Christopher C., $18,092.75; Hall, Kathleen M., $6,626.00; Hall, Mara K., $62,949.69; Halverson, Jamie E., $8,610.00; Hamm, Rick D., $1,300.00; Hamman, Vincent E., $1,230.00; Hammers, Edwin H., $35,830.71; Hammers, Shirley J., $56,556.62; Hancock, Irene K., $663.60; Handke, Kevin W., $3,442.70; Hankens, Connie, $10,093.78; Hannah, Kelly, $79,151.50; Hansen, Ashley L., $675.00; Hansen, Harlan, $2,460.00; Hansen, Janet, $123.75; Hansen, John P., $18,860.00; Hansen, Michael L., $250.00; Hansen, Niki J., $121.50; Hanson, Mary P., $4,920.00; Hardman, Josh A., $9,032.78; Hardyk, Timothy N., $53,647.68; Hargens, Diane K., $103,300.58; Harms, Alixander M., $120.00; Harms, Tanner A., $186.00; Harris, Jennifer M., $20,355.36; Hartnett, Mary C., $42,241.65; Hartog, John, $14,760.00; Hassan, Zakaria M., $60.00; Hassen, Yordanos I., $1,374.00; Hassler, Corliss A., $81,628.11; Hawkins, Rex K., $5,643.60; Hayward, Steve, $400.00; Headrick, Autumn D., $908.00; Heater, Jolleen K., $4,136.64; Heaton, Kelly E., $741.00; Heaton, Robin E., $1,767.50; Heffner, Franklin D., $80,735.80; Hegarty, Christa M., $1,745.25; Heggestad, Susan M., $14,760.00; Heiden, John G., $70,000.54; Heilman, Alethea, $276.25; Heilman, Amanda M., $10,513.00; Held, Alicia A., $2,337.00; Helios LLC, $386.00; Helzer, Thomas A., $83,646.16; Hendricksen, Paul A., $200.00; Henjes Conner & Williams PC. , $50,500.00; Henningfeld, Rebbel L., $63,035.19; Henriks, Samantha, $90.00; Hernandez, Rogelio, $29,610.45; Hernandez, Sandra L., $1,914.00; Herrmann, Kevin, $21,432.16; Herron, Derek G., $27,523.29; Herron, Rodney G., $45,080.84; Hersom, Travis B., $1,678.00; Hertenstein, Ben J., $66.00; Heyer, Tavia L., $1,362.00; Hicks, Miranda M., $132.00; Hidalgo, Emily, $303.75; Hiemstra, Joette J., $203.68; High Point Networks LLC, $199,660.66; Higher Learning Commission, $10,932.20; Highland Materials, $368.00; Hilbert, Heidi A., $4,920.00; Hill House Publishing LLC, $1,345.00; Hill, Richard E., $14,760.00; Hill, Sarah L., $14,228.50; Hilts, Mary T., $26,902.30; Hines, Brooke A., $6,560.00; Hinz, Larissa Y., $13,530.00; Hipnar Lawn Care, $1,830.00; Hired, Hassan A., $80.00; Hirschbach Motor Lines, $27,695.00; Hobbs, Michael L., $375.00; Hochderffer, Mary J., $3,362.00; Hodges, Barry A., $522.00; Hoff, Aimee E., $51,676.04; Hoffman, Jerry R., $23,114.88; Hoffmeier, Josh, $15,810.00; Holbrook, Jennifer F., $41,567.44; Holdsworth, Tina, $3,913.92; Hollrah, Georgia L., $2,563.19; Holman, Margaret M., $3,722.80; Holt, Crystal W., $66.00; Holtzen, Francine, $5,052.00; Holy Spirit Retirement Home, $35.25; Holzhauer Motors, $29.95; Honsbruch, Danielle L., $2,326.75; Hoose, Jeff D., $1,040.75; Hop, Collin J., $750.00; Hoppe, Chad R., $4,899.50; Horlyk, Earl Y., $5,267.66; Hospice of Siouxland, $2,204.00; Hough, Jennifer R., $29,794.33; Houselog, Elise D., $410.00; Houselog, Grant J., $943.00; Houston, Beatrice B., $72,958.89; Howard, Jeremy J., $8,332.00; Howland, Steve P., $1,422.45; Huculak, Barbara-Anne, $76,938.34; Hueser, Amy L., $89,134.95; Hueser, Kyle R., $94,072.34; Huey, Beth A., $66.00; Huggenberger, Andrew L., $676.50; Huggenberger, Jessica M., $49,459.17; Huls, Crystal M., $720.06; Hunt, Mary G., $66.00; Hunter, Austin, $236.00; Hunter, Brenda A., $1,066.00; Hunter, Jacob A., $3,186.00; Huser, Johnathan A., $194.00; Huss, Korey, $3,505.50; Hussaini, Qudsia S., $11,619.00; Hwang, Jimok, $1,316.00; Hyland LLC, $18,500.00; Hyndman, Muriel, $407.36; HyVee Distribution, $6,355.23;

Ida County Auditor, $1,233.35; Idaho Housing Finance Association, $600.00; IML Containers Iowa Inc., $850.00; Imming, Matthew A., $1,375.50; Indian Hills Community College, $141.00; Industrial Design Fabrication Installation, $256.00; Iniguez, Bertha Y., $2,766.46; Inspec Inc, $57,490.00; Institute for Excellence, $840.00; Institutions Services, $1,603.11; Insurance Management Program for Area Community Colleges, $2,805,625.71; Interstate Mechanical, $63,811.70; Interstate Power & Light, $20,141.21; Iowa Association for Career & Technical Education, $225.00; Iowa Association of Community College Trustees, $70,619.27; Iowa Association for Nursing Continuing Education, $75.00; Iowa Central Community College, $8,902.20; Iowa College Student Aid Commission, $1,252.00; Iowa Communications Network, $76,397.27; Iowa Community College Student Services Association, $1,590.00; Iowa Dental Board, $100.00; Iowa Department of Agriculture, $30.00; Iowa Department of Inspection, $150.00; Iowa Department of Natural Resources, $484.00; Iowa Department of Revenue, $78,791.47; Iowa Department of Education, $2,230.00; Iowa District Court, $23.00; Iowa Division of Labor, $3,000.00; Iowa Economic Development Authority, $124,175.30; Iowa Education Training Voucher, $625.00; Iowa Law Enforcement Academy, $1,375.00; Iowa Office Supply, $1,137.94; Iowa One Call, $115.40; Iowa Poison Control Center, $200.00; Iowa Public Employees Retirement System, $1,085,133.55; Iowa School Counselor Association, $90.00; Iowa Schools Building And Grounds Association, $225.00; Iowa Schools Employee Benefits Association, $223,233.25; Iowa Society of Medical Assistants, $130.00; Iowa State Prison Industries, $118.14; Iowa State University, $4,800.00; Iowa Trio, $700.00; Iowa Vo Tech Grant, $600.00; Iowa Women Lead Change, $1,500.00; Iowa Work Based Learning, $10.00; Iowa Workforce Development, $19,780.30; Islam, Md Rabiul, $1,942.00; Ites, Duane J., $700.00; Ivarson, Wendy M., $49,512.06; Ives, Pamela A., $61,501.60;

J Robert Hopson, $2,200.00; Jaacks, Jered, $40,123.49; Jacks Uniforms & Equipment, $249.85; Jackson Pumping Service, $459.50; Jackson, Debra D., $682.50; Jackson, Theresa M., $68,108.64; Jacobsen, Pamela L., $600.00; Jambor, Margaret R., $9,840.00; Jaminet, Cody J., $66.00; Janett, David L., $20,221.01; Jang, Chung Woo, $1,898.00; Janis, Geena A., $420.00; Jarvis, Brent M., $43,474.17; Jasman, Troy A., $137,874.10; Jebro, $725.88; Jelken, Gavin L., $340.00; Jelken, Riley C., $380.00; Jenkins, Ann M., $14,760.00; Jenkins, Heidi M., $12,790.75; Jenness, Erika L., $5,324.25; Jensen Motors, $24,174.00; Jensen, Jalyn, $290.00; Jensen, Lindsey M., $13,660.80; Jensen, Shae L., $367.00; Jensen, Shaylee G., $340.00; Jewett, Emylee, $290.00; JNB Acquisition, $104,196.39; JNR Adjustment, $4,518.91; Jochum, Thomas J., $10,250.00; Johansen, Eric R., $9,152.00; Johnsen, Karli M., $1,344.00; Johnshoy Landscaping LLC, $1,870.00; Johnson Controls, $25,865.87; Johnson, Alex K., $184.00; Johnson, Anne L., $20.25; Johnson, Douglas W., $2,952.00; Johnson, Elizabeth R., $1,732.00; Johnson, Gary, $20,336.00; Johnson, Kenny A., $3,674.00; Johnson-Mathiason, Amy D., $20,457.16; Johnston, Justin C., $1,274.00; Johnstone Supply, $54,792.75; Johnwesley, Muastwafie, $4,402.00; Jolin, Jenny S., $41,133.30; Jolin, Loretta L., $31,141.41; Jones, Jennifer B., $12,300.00; Jones, Michael W., $12,829.34; Jones, Paul L., $8,098.00; Jones, Paul S., $9,840.00; Jongma, Dwayne E., $2,398.71; Jongma, Mary E., $46,427.58; Jorgensen Laboratories, $262.44; Jorgensen, John R., $4,826.35; Jorgensen, Kendra L., $687.00; Jorgensen, Mary J., $2,864.49; Jorstad, John R., $23,382.32; Juarez, Julian, $1,538.00; Juhnke, Eric S., $4,920.00; Jurgens, Christopher J., $10,943.15;

K&S Janitorial Services, $32,309.15; Kaiser, Micah D., $190.00; Kamau, Josephine, $1,360.00; Kamm, Jaecee L., $152.76; Kammerer, Gerald E., $2,460.00; Karsyn, Ally S., $42,974.59; Kassing, Jennifer E., $14,760.00; Kastner, Angela K., $49,976.44; Kathol, Anthony P., $429.00; Kathol, Merlyn L., $73,806.35; Kayl, Scott A., $36,247.63; Kc Engineering PC, $8,500.00; Keenan, Kay C., $10,316.00; Keime, Julie, $2,592.00; Keinath, Amber L., $16,975.33; Kelly, Dustin W., $144.00; Kelly, Stacia M., $66.00; Kempers, Keith, $117.00; Kempers, Rebecca A., $16,325.47; Keokenchanh, Rachael L., $3,689.53; Kepner, Emily R., $314.00; Kern, Cara H., $13,186.00; Kern, Terry L., $902.00; Keuck, Theresa M., $35.10; Keystone Automotive, $4,094.24; Kilowatt Inc., $6,490.80; King, Karrie K., $43,555.71; King, Michael P., $14,977.00; Kingsley Pierson Community School, $250.00; Kinnersley, Michele L., $1,876.50; Kirwan, Erna S., $7,512.00; Kisling, Jo M., $588.50; Kistner, Ashley M., $3,690.00; Klatt, Sara B., $74,729.06; Kleihauer, Darrell B., $315.38; Kleihauer, Sheila L., $319.23; Kleinschmidt, Dawnyel M., $31,488.20; Klemmensen, Scott, $11,044.00; Kmart Cherokee, $233.71; Knaack, Lora C., $48,806.30; Knecht, Lisa L., $87,180.14; Kneifl Electric, $11,221.76; Knife River Midwest LLC, $92,387.59; Knight & Dave Inc, $34,202.48; Knight, Lori A., $38,532.88; Knoepfler Chevrolet, $367.73; Knowles Publishing, $1,629.75; Koehlmoos, Robert A., $15,422.99; Koffi, Pascaline E., $31.18; Kofka, Charles F., $3,526.00; Kolleck, Scott W., $22,446.05; Konidas, Chris J., $174.00; Konopasek, Mary L., $1,323.92; Konz, Lynn R., $44,348.85; Konz, Morgan R., $28,730.56; Koontz, William W., $78,724.11; Kooyman, Jayden L., $3,492.00; Koppelman, Sara L., $5,798.52; Koskovich, Nicole J., $12,959.00; Kosse, Jeffrey P., $15,990.00; Kr Home Improvement LLC, $1,550.00; Kraayenbrink, Duane L., $56,236.98; Kraemer, John R., $62,496.10; Kraus Music Products, $3,358.70; Krueger, Jackie L., $17,586.05; Krueger, Keith, $1,000.00; Kuhlmann, Emily, $320.00; Kulane, Salmo A., $350.00;

La Mere, Deanna F., $7,692.00; Lahrs, Nicholas W., $203.68; Lake Forest Anatomicals, $998.71; Lake, Chad W., $156.00; Lambert, Derek E., $6,150.00; Lammers, Carrie C., $23,902.43; Lamp, Scott E., $7,933.50; Lander, Heather M., $18,992.00; Landis, Sarah J., $15,438.66; Lange, Charles J., $3,996.00; Lange, Victoria G., $2,840.00; Langley, Jack, $600.00; Langley, Michael S., $1,450.00; Langton, Bandy, $440.00; Lantigua, Daniel E., $296.00; Lapointe, Melissa M., $4,920.00; Laposky, Matthew, $62,707.42; Larsen, Stephanie P., $4,920.00; Larson, Brittany A., $14,790.59; Larson, Donna M., $17,898.44; Lascala, Lacey J., $5,576.00; Laskie, Tina A., $10,235.50; Lasting Impressions Concrete, $89,981.00; Lawler Fixture Company, $1,626.30; Lawn Pros, $4,479.50; Layne Christensen Co., $746.60; Leadership Siouxland, $2,255.00; Leading Edge Laminating, $459.17; Ledesma, Enrique, $90.00; Lee, Bruce A., $1,394.00; Lee, Dong Hoon, $32,500.00; Lee, Hyunji, $40.00; Lee, James V., $8,162.00; Lee, Pyeong A., $23.74; Lee, Susanna L., $43,027.05; Lehn, Jacob S., $1,876.00; Lehr, Richard J., $55.00; Leidahl, Nathan E., $7,036.00; LeMars Ambulance, $10.00; LeMars Area Chamber of Commerce, $265.00; LeMars Community Schools, $1,435.00; Lems Auto Recyclers, $104.50; Lenz, Jenna D., $9,440.25; Lessman, Stacy A., $144.00; Lewallen, Donna B., $405.77; Lewis, Amy L., $2,781.50; Lewis, Brenda J., $1,496.50; Lewis, Helen M., $76,870.15; Lewis, Michael L., $1,109.64; Lewis, Penny R., $37,028.37; Lewis, Shelly R., $6,004.00; Lias, Stephanie J., $50,094.01; Life After Graduation LLC, $4,500.00; Liga Latina Soccer Clubs, $1,460.00; Lile, Jennifer A., $5,361.00; Limoges, Pamela K., $48,799.53; Linares, Rosalva V., $40,482.56; Lincoln Electric, $3,940.28; LinkedIn, $7,245.00; Lipshutz, Gary, $2,375.00; Little Critters Daycare, $1,966.25; Lloyd, Travis W., $2,856.00; Locke, Devin T., $888.00; Loftus, Odessa M., $246.00; Logan, Michael W., $110,138.15; Long, Tucker J., $18,302.50; Longmore, Britney M., $26.00; Lopez, Luis, $135.00; Loutsch, Melonie S., $14,826.00; Lozano, Sandra D., $46,391.20; LP Gill Inc, $77.25; Lu, Matthew, $160.00; Lu, Michelle, $410.00; Lu, Morgan, $90.00; Luesebrink Clifford Construction, $4,494.00; Lyle, William, $54.00;

MacFarlane, Holly S., $132.00; MacGregor, Brandon, $350.00; MacGregor, Connor, $350.00; MacGregor, Jack, $350.00; Macharia, Elizabeth W., $40.00; Madeira, Michael, $325.00; Maier-Hoffman, Lisa A., $7,482.50; Mail House Inc, $3,293.51; Mailfinance, $13,080.00; Maio, Joseph, $3,485.00; Maldonado, Joe M., $365.82; Malenosky, Zachary J., $200.00; Malloy, Ashlyn M., $3,534.00; Mancilla, Juan V., $250.00; Manker, Kalynn, $1,250.00; Mansfield, Christopher A., $82,189.54; Maple Valley Anthon-Oto High School, $30.00; Mark Pierce Builders Sharpening Service, $510.41; Marsh, Connor J., $500.00; Martensen, Tyler J., $958.00; Martin Brothers Distributing, $334,830.00; Martin, Douglas S., $176.10; Martin, Gary A., $12,807.00; Martin, Janet A., $492.00; Martin, Martha A., $9,561.34; Martin, Timothy D., $627.00; Martinez, Ashley M., $130.00; Martinez, Dianne, $83.50; Martinez, Giovanni G., $1,250.00; Martinez, Rachel K., $480.00; Marvin, Gene T., $21,044.00; Marx Truck Trailer Sales, $21,682.18; Massey, Kevin P., $700.00; Masuen, Sue A., $6,232.00; Matheson Tri Gas, $37,091.06; Mathiesen, Kerry, $7,900.00; Mathison, Kelly P., $220.50; Matt, Tammi A., $10,049.50; Mauricio, Yanira M., $642.00; Mauriello, Joseph, $475.00; Maximum Promotions, $678.54; May, Michael, $35,261.61; Mayer, Marilyn K., $2,474.75; MBS Textbook Exchange, $128,766.61; McAleer, Antoinette, $19,275.59; McArdle, Barry F., $2,955.20; McCarthy, Brett H., $69,408.69; McCarty Enterprises, $920.00; McClellan Electric, $97.24; McCoy, Debra J., $15,646.00; McCrystal, James D., $2,870.00; McCue, Colin B., $1,052.00; McCune, Jennifer L., $70,822.48; McDermott, Gabriella R., $47,110.71; McDonald, David W., $71,483.38; McDonald, Susan F., $92,512.56; McElroy, Claire P., $3,358.00; McElroy, Emma T., $513.00; McElroy, Teresa P., $52,753.19; McFarland, David O., $2,305.50; McGhee, Casey L., $94.80; McGill, Shenika C., $14,188.66; McGinnis, Nancy L., $42,105.60; McGraw Hill Global Education, $11,625.00; McHenry, Ryan D., $1,772.00; McLead, Jacee, $67.50; McMahon, Nancy J., $45,080.84; McManigal, Joseph D., $16.00; McNally Operations LLC, $2,199.60; McNaughton, Lee D., $23,771.85; McSweeny, Sarah E., $40,357.25; Mediacom, $1,098.82; Medical Assisting Education Review Board, $3,450.00; Medical Waste Transport, $221.68; Medline Industries, $4,352.55; Meek, Eric T., $1,968.00; Meeker, Melissa L., $142.50; Mefferd, Kimberly A., $61.56; Mefferd, Traci S., $38.50; Mehlhaff, Heather S., $7,614.50; Meister, Michael E., $50,009.67; Menards, $23,086.55; Mendenhall, Kimberly E., $8,265.00; Mendez, Fernando, $194.00; Mendiola, Ronnie, $172.00; Mendoza Roman, Isaias, $40.00; Menefee, Hunter R., $32.25; Mennenga, Jerry L., $2,729.12; Menno, Michael, $2,132.00; Mercado, Elba E., $11,775.49; Mercer Health, $4,046,772.95; Mercer, Linda A., $71,168.84; Merchant, Victoria D., $741.72; Mercy Business Health Services, $4,140.00; Mercy Health Services Iowa, $751.50; Mercy Medical Center, $3,273.03; Mercy Medical Services, $751.50; Merryman, Kelsey L., $969.25; Messerole, Jeffrey J., $3,046.93; Mesz, Laura, $66.00; Metal Specialists, $45,485.00; Meth, Corey L., $128.00; Metro & Son Electric, Inc., $272,435.58; Metropolitan Community College, $4,980.00; Meyer Inc, $180.00; Meyer, Karilee K., $44,267.67; Meyer, Steve J., $13,120.00; Meyer, Thomas D., $2,357.50; Meza, Eduviges, $39,667.23; Michel, Paul C., $4,717.25; Mid West 3D Solutions LLC, $5,900.00; Mid-States Electric, $26,835.00; Mid-Step Services, $730.00; Midbell Music, $250.00; Midlands Management, $1,211.00; Midwest Alarm Company Inc., $119,491.16; Midwest Alarm Services, $12,804.42; Midwest Technology Products, $31,306.90; Midwest Veterinary Supply, $9,070.00; Miesemer, Branden L., $385.00; Miglionico, Martin P., $19,661.53; Mikes Sioux City Carpet, $112,019.97; Miles, Lynn L., $5,063.50; Millen, Lisa M., $11,166.83; Miller, Barbara J., $388.00; Miller, Jennifer L., $512.63; Miller, Joni E., $63,439.77; Miller, Scott A., $11,956.00; Mind & Body Connection, $12,000.00; Mississippi Bend Area Education Agency, $350.00; Mitchell, Lawrence, $700.00; Mitchell, Sandra J., $59,277.06; Mitchell, Trecy, $511.50; MJ Minor Utility, $47,420.23; Moeller, Darin, $115,805.49; Moeller, Jayson R., $1,792.00; Moeller, Lauren K., $16,805.78; Moeller, Michael D., $9,840.00; Mohni, Mary C., $24,876.25; Mohr, Mackenzie, $60.00; Mohwinkle, Teresa J., $8,853.76; Mollamohammada, Sara, $11,341.00; Mollet, Daniel R., $13,186.00; Monk, Carmen J., $62,961.46; Monk, Liberty A., $1,838.00; Monk, Shayla, $410.00; Montes, Jose M., $3,477.00; Moody’s Investors Service, $15,000.00; Mooney, Alyson R., $330.75; Moore, Aaron, $335.00; Moore, Lindsey, $290.00; Moran Portillo, Delia E., $3,065.77; Moravek, Jill E., $71,613.70; Morgan, Jason R., $60,861.74; Morgan, Mary S., $6,282.00; Moritz, Sally A., $984.00; Morningside College, $700.00; Moss Enterprises, $29,585.44; Motondi, Peter M., $20.00; Motorcycle Safety Foundation, $159.60; Moville Fire Dept, $75.00; MPS Company, $44,696.86; Mueller, Sandra E., $82,606.41; Muhs, Carol F., $45,972.27; Muilenburg, Andrew M., $150.00; Muller, Deborah A., $42,770.61; Mulvihill, Aaron M., $316.00; Munger, Mark P., $78,657.90; Murray, Edward W., $11,890.00; Murray, Regan L., $19,680.00; Murrell, Amy L., $18,450.00; Murrell, Terry A., $258,638.13; Musgrave, Bruce D., $92.34; Myers, Kirsten, $355.00;

Nagel, Russell, $700.00; Nagy, Ned, $350.00; Napier, Haseena, $381.90; Nash, Shelly, $66.00; National Association for Advancement of Colored People, $600.00; National Association for Community College Entrepreneurship, $750.00; National Association of Tower Erectors, $3,107.00; National Council for Marketing & Public Relations, $500.00; National Council for State Authorized Reciprocal Agreements, $4,000.00; National Public Radio Inc., $99,855.61; National Student Clearinghouse, $425.00; Navigator Motorcoaches, $11,471.00; NCS Pearson, $2,600.00; Neary, Jeff A., $7,938.00; Nebraska Book Company, $958.00; Nebraska Child Support, $11,606.00; Nebraska Salt & Grain, $17,100.19; Nebraska State Patrol, $137.50; Nebraska Student Loan Program, $12,197.15; Neddermeyer, Robin J., $16,571.05; Nehawka Volunteer Fire Department, $90.00; Neisz, Cheyenne, $424.89; Neldeberg, Erin R., $55,170.83; Nelsen, Julie A., $43,992.63; Nelson, Constance M., $18,081.00; Nelson, Cynthia J., $2,620.00; Nelson, David D., $471.50; Nelson, Katie L., $24,486.57; Nelson, Nicole L., $40,571.61; Nelson, Randolph L., $462.00; Nemitz, Renee A., $66,454.99; NetRetailers, $18,693.09; Neubaum, Bradyn L., $285.00; Neumann, Doris J., $44.00; New Horizon Tutoring, $2,250.00; New Sioux City Iron, $6,936.61; New York Public Radio, $2,500.00; Newell, Katherine L., $50,192.56; Newman, Christy R., $226.72; Newton, Karen K., $420.10; Nguyen, Nga T., $25,826.18; Nguyen, Trang T., $32,481.44; NGWeb Solutions LLC, $10,825.00; Nichols Rise LLP, $1,025.00; Nickles, Mark, $2,204.00; Niemeier, Kimberlee R., $12,300.00; Nieuwenhuis, Erik N., $100.00; Nitz, James, $66.00; Nitzschke, David E., $5,356.68; Nixa, Luke C., $3,198.00; Noah’s Hope Animal Rescue, $100.00; Nobis, Joel D., $3,519.00; Noll-Norvell, Brenda L., $3,690.00; Norm Waitt Sr YMCA, $3,460.00; Northern Scientific, $10,398.00; Northrup, Michael, $60,819.48; Northwest Area Education Agency, $45,118.71; Northwest Lift, $9,750.00; Northwestern College, $20.00; Novelty Machine Supply, $9,334.36; Nuno, Martha C., $9,812.74; Nutsch, Chelsie V., $8,380.50; NYS Child Support Processing, $293.39;

O’Brien, Sandra J., $1,230.00; O’Byrne, Barbara J., $7,761.99; O’Connell-Persaud, Shannon, $1,736.00; O’Connor, Jerry P., $22,206.00; O’Dell, Angela M., $43,758.64; O’Neill, Dawn M., $31,692.63; O’Neill, Frank T., $87,077.86; O’Neill, Maddison M., $1,416.00; O’Neill, Riley K., $2,012.00; Oberg, Jessica J., $1,859.00; Oetken, Brett A., $1,772.00; Office Auditor of State, $850.00; Ogburn, Dennis O., $7,770.00; Ogden, Kerry D., $14,006.00; Ogle, Jeremy R., $30.00; Ohio State University, $35,000.00; Ohl, Wendy S., $61,613.02; Oleson, Carolyn J., $14,690.00; Olsen, Rodney H., $1,232.99; Olson, Erin C., $4,984.75; Olson, Holly M., $57,786.10; Olson, Karen I., $130.82; Olson, Norris O., $1,701.50; Olson, Wendy, $114.00; Omaha Paper, $7,512.63; Omaha Tribe Voc Rehab, $2,495.90; Opio, Robert, $14.00; O’Reilly Auto Parts, $9,688.29; Orr, Andrea K., $102.50; Ortman, Jody L., $4,920.00; Otis Elevator, $7,331.00; Ouliaeinia, Maziar, $80,879.52; Outdoor Custom Sportswear, $3,111.16; Overhead Door, $24,658.26; Owens, Sue Ann, $3,761.74; Owings, Allison R., $2,214.00; Oyens Fire Dept, $75.00;

Pace, Cordell R., $2,814.00; Padilla Irby, Belia, $61,501.60; Palsma, Jason A., $44,956.04; Panefully Clear Window, $7,680.00; Paper Corporation, $21,560.00; Park, Seonghyeon, $40.00; Parker, Cody D., $183.00; Parker, James, $50.00; Parker, Manuelito A., $49,104.01; Parkhill, Reba I., $1,006.00; Patchin, Kerry J., $22,273.45; Patil, Manoj M., $15,356.34; Patnaud, Alexandra M., $5,962.90; Pattlen Enterprises, $6,749.71; Paulsen Midwest Landscaping, $47,280.00; Paymetric, $2,500.00; Payton, Jalaal, $280.00; Peabody, Matthew J., $15,110.00; Peak-Wallace, Malika L., $125.00; Pease, Zoe E., $398.00; Pederson, Rulin V., $44,454.20; Pedroza, Karina L., $34,394.35; Peiffer, Jeff G., $14,826.00; Pencil, Stephanie R., $58,094.62; Pepsi Cola Siouxland, $2,771.55; Per Mar Security, $3,385.88; Perez, Angelica M., $1,766.25; Perez, Gustavo, $130.00; Perez, Leslie, $290.00; Performant Recovery, $4,348.39; Permeswaran, Sherri B., $93.00; Perrin Directional Drilling LLC, $13,550.00; Perry, Travis M., $18,516.00; Persons, Brad W., $328.00; Petersen Mfg, $14,470.00; Petersen, Ann K., $16,663.20; Petersen, Savonda N., $3,262.00; Petersen-Myres, Amy M., $2,526.00; Peterson, Bret, $1,652.00; Peterson, Donald, $7,027.00; Peterson, Teri L., $85,859.49; Petty, Theresa M., $42,954.74; Peyton, Anthony M., $246.00; Pfautsch, Edith K., $12,970.98; Phi Theta Kappa, $2,329.99; Phillips-Thams, Emily A., $9,023.41; Phoumy, Phonetip K., $593.88; Pickled Palette LLC, $1,350.00; Pierce, Kathy A., $64,001.64; Pierson Fire Department, $75.00; Pinedo, Sergio L., $3,979.62; Pinnacle Evaluation Services LLC, $12,000.00; Pinney, Susan, $3,899.50; Pittenger, Emily J., $12,705.25; Pittenger, Honore L., $24,096.50; Pizano, Alexander R., $250.00; Pizano, Diego, $444.37; Plains Mechanical Services, $81,194.57; Plante, Rosanne L., $9,944.30; Plendl, Jacqueline R., $49,163.34; Plymouth County Auditor, $1,581.67; Plymouth County Extension, $211.00; Plymouth County Fair, $210.00; Plymouth Energy LLC, $6,681.97; Pocket Nurse, $13,373.18; Polk County Sheriff, $436.52; Polk, Charles W., $17,733.00; Pomerson, Tracy L., $8,794.50; Poole, Mackenzie P., $792.00; Portillo, Jocelin I., $270.00; Postema, Steven J., $25,424.86; Postmaster, $40,570.00; Potash, John S., $5,666.40; Powell Broadcasting LLC, $1,050.00; Powell, Gary R., $65,249.12; Power Protection Products, $6,750.00; Pratt, Megan M., $17,220.00; Praxair Distribution, $209,151.68; Prescott, Nicole R., $6,778.00; Presidential Scholarship, $433.00; Presstek, $540.00; Price, Charlene E., $84.00; Price, Keith H., $66,760.80; Pride Group, $5.00; Pridie, Rose A., $301.55; Priestley, Daniel J., $12,432.00; Pro Engineering, $7,813.18; Professional Computer Systems, $11,662.72; Project Lead The Way, $3,000.00; Project Step Up, $3,704.00; Project Success, $415.00; Promoting Iowa Education, $500.00; Prorok, Patrick D., $115.43; Provost, Elaine C., $291.00; PRX Inc, $10,120.76; Public Radio International, $24,942.34;

Quality Appliance, $285.00; Quality Foods Processors LLC, $9,620.00; Quality Paving, $10,812.00; Quality Plumbing, $3,576.17; Quinlain, Jeffrey W., $62.56; Quinonez, Isaac, $5,412.58;

R&S Waste Disposal, $2,795.18; Rabb, Phyllis M., $10,072.04; Rader, Mike A., $2,522.00; Ragaller, Terry J., $6,992.05; Ramirez, Cristina, $34.40; Ramirez, Jose M., $1,836.00; Ramona Munsell & Associates, $69,884.00; Ramos, Jaqueline, $334.00; Ramos, Jonathan, $365.00; Ramos-Abello, Francisco, $2,100.00; Rana, Mariam, $9,840.00; Rasmussen, Donna R., $863.40; Rathmann, Thomas A., $19,680.00; Ratliff, Aaron L., $133.50; Rauch, Cassie M., $385.25; Rauch, Kirk J., $580.50; Rausch, Todd A., $75,548.79; Ream, Ryan C., $2,092.50; Reams Sprinkler Supply, $3,054.18; Rebstock, Peggy S., $5,806.00; Record Printing Copy Center LLC, $10,943.80; Rees, Keith L., $4,920.00; Rees, Tabitha L., $13,596.00; Reeves, Renee J., $12,582.00; Refrigeration Specialists, $687.54; Refsell, Diana L., $4,942.00; Reinking, Heidi J., $1,595.40; Renner, Jeffrey L., $300.00; Renner, Justin J., $70.00; Rentokil North America, $5,980.12; Resel, Kay A., $4,920.00; Ribando, Jeanne M., $1,368.49; Rice, Nicole L., $411.00; Rice, Thomas M., $14,000.00; Rich, Marlee I., $1,072.00; Ricke, Steven J., $27,554.99; Ricklefs, Benjamin J., $62,933.30; Ricks Computers, $17,889.18; Riddle, Amy J., $4,801.50; Rieck, Dan, $350.00; Riedel, Grant A., $14,892.00; Riediger, Jeremy, $2,500.00; Riekes Equipment, $3,107.75; Riley, Bradley P., $21,989.52; Rivas, Ashley L., $275.00; Riverside Technologies, $103,899.80; Roaring Spring Blank Book, $8,531.70; Rodriguez, Debbie, $20,460.75; Rodriguez, Jacqueline, $212.00; Roemen, Susan R., $12,734.96; Roepke, Kyle E., $5,664.71; Rogers Pest Control LLC, $924.00; Rogers, Brenna, $240.00; Roha Inc, $7,600.00; Rohlena, Andrea S., $51,847.24; Rohlena, Michael D., $93,370.76; Rohlfs, Trent M., $22.00; Rollefson, Marie L., $46.00; Rollins, Kevin W., $61.56; Rolph, Heather M., $32.00; Romig, Greg P., $70,673.20; Romig, Renee M., $77,628.43; Roos, Joann R., $3,196.00; Rosacker, Marcia, $93.60; Roscovius, James C., $6,626.00; Rosenbaum, Richard M., $2,849.50; Ross, Jason L., $168.00; Rotary Club Sioux City, $225.00; Rotary Intl Denison Rotary Club, $150.00; Roth, Dan, $800.00; Rouse, Jonathan J., $200.00; Rouze-Luke, John T., $7,380.00; Rowe, Kathleen L., $14,240.09; Rowedder, Lola R., $19,323.26; Rr Donnelley Sons, $1,759.98; Ruba, Ashley A., $40,370.98; Ruba, Lu Anne, $59,650.79; Rubida, Macie M., $3,855.20; Ruble, Heather A., $1,999.75; Ruiz, Andrea L., $47,540.84; Rundall, Michael W., $10,792.75; Running, Cynthia L., $338.25; Ryan Mcmullen, Cheryl A., $2,854.70;

S&P Global Market Intelligence, $99.00; S&S Signs, $390.00; Sabet, Nima H., $8,610.00; Sabre Industries, $1,170.00; Sachau, Andrew, $1,529.88; Sachau, Tina, $89.00; Safety Kleen Systems, $4,842.63; Sailer, Laura D., $3,690.00; Salgado Burright, Rosana, $10,906.84; Salmon, Sharon M., $2,550.00; Sampers, Julie A., $1,075.69; Sampson, Shane A., $91,548.50; Sam’s Club, $653.65; Samy Awad, Christina Sobhy, $5,192.00; Sanchez, Fernando, $23,568.86; Sanchez, Yoana, $1,016.00; Sandberg, Martha, $20,804.62; Sanders Painting, $3,400.00; Sanders, Katherine A., $46,238.07; Sanders, Sharon L., $14,416.00; Sanford, Jerry P., $13,694.13; Sanitary Services, $3,212.40; Santee Volunteer Fire Department, $90.00; Santi, Linda R., $1,757.26; Santos, Leslie M., $24.91; Sapp Brothers Petroleum, $3,734.33; Saravia-Gomez, Lilliana L., $282.00; Sargent, Beth E., $68.00; Sass, Angela M., $109.20; Satter, Richard E., $24,716.29; Saucedo, Esmeralda R., $1,700.00; Saucedo, Lilia R., $37,025.06; Sauer, Cherilyn C., $31,714.59; Sauser, Mickey C., $120.00; Savery, Ashley A., $85.00; SBW Inc, $3,021.94; Schmadeke, Cory R., $30,210.94; Schmeckpeper, Elisha J., $66.00; Schmedinghoff, Mark G., $56,331.85; Schmidt, Brent, $30.00; Schmitt, Sarah, $3,280.00; Schneider, Eldiza Y., $200.25; Schoenherr, Jill M., $82.00; Scholl, Scott S., $164.00; Schorg, Mary Beth, $50,102.15; Schram, Tamara A., $11,246.00; Schroeder, Jay A., $4,986.00; Schrooten, Ryan R., $2,308.50; Schuerman, Mary K., $379.50; Schuett, Charles L., $2,080.00; Schuknecht, Karal J., $48.49; Schulte, Christine M., $1,281.25; Schulte, Troy M., $451.00; Schultes, Michael, $132.00; Schumacher, Olivia C., $306.00; Schweitzberger, Laurie A., $48,795.99; SCM LLC, $2,000.00; Scollard, Shea J., $1,955.30; Scott, Charles W., $15,765.69; Scott, Josie H., $45,499.74; Scott, Kay F., $14,145.00; Scott, Linda A., $2,178.00; Scoville, Frederick A., $70,339.69; ScriptPro USA, $12,068.00; Seaboard Triumph Foods LLC, $1,330,144.00; Seaman, Paul J., $350.00; Seats Software, $16,000.00; Secretary of State, $30.00; Security National Bank, $2,574,035.89; Seil, Fae K., $4,100.00; Select Fire Safety, $8,593.96; Self, Jerry R., $7,380.00; Sencenbaugh, Raymond M., $18,381.75; Seppala, Amber R., $41,002.28; Sergeant Bluff Fire & Rescue, $65.00; Sertoma Noon Club, $150.00; Service Construction LLC, $1,460.00; Severson, Richard, $12,988.80; Sewalson, Christifor D., $63,199.41; SH Forty Nine Opco Ventures LLC, $1,969.00; Shanes Glass More, $44.22; Sheeley, Angelica C., $809.10; Sherer, Joshua L., $8,200.00; Shermer, Samantha M., $14,174.60; Sherry, Amanda M., $215.09; Sherwin Williams, $5,603.80; SHI International, $23,231.00; Shine, Michael C., $2,460.00; Short Staffed, $6,147.03; Shupe, Amber R., $4,725.25; Siddiqui, Sarang, $4,977.01; Siefker, Todd W., $3,200.00; Signs By Tomorrow, $2,729.25; Silbernagel, Allen J., $39,101.98; Silbernagel, Sandra K., $53,012.41; Siliwa, Moses L., $2,054.00; Sims, Thomas R., $4,633.00; Singer, John, $8,583.96; Singsank, Kathy J., $43,166.66; Singsank-Leffler, Jennifer M., $328.00; Sioux City Bandits, $7,500.00; Sioux City Blue Print, $51.00; Sioux City Community School District, $508.75; Sioux City Ford, $12,900.00; Sioux City Foundry, $14,400.07; Sioux City Human Rights, $60.00; Sioux City Insulation, $4,285.00; Sioux City Journal, $384.34; Sioux City Journal, $939.00; Sioux City Metros, $100.00; Sioux City Newspapers, $1,067.75; Sioux City Police Department, $50.00; Sioux City Public Museum, $75.00; Sioux City Winnelson, $2,178.24; Sioux City Yamaha, $183.00; Siouxland Autism Society, $500.00; Siouxland Auto Body Repair, $200.00; Siouxland Certified Testing Service, $2,500.00; Siouxland Chamber of Commerce, $4,812.50; Siouxland Chapter Society, $200.00; Siouxland District Health, $303.75; Siouxland Initiative, $3,990.82; Siouxland Insulation, $2,725.07; Siouxland Interstate Metro Planning Council, $3,500.00; Siouxland Lock & Key, $451.10; Siouxland Regional Transit, $5,844.60; Siouxland Restoration Center, $350.00; Sirona Dental, $36,000.00; Sirsi Corporation, $31,145.97; Sitzman, Patricia, $72.30; Sitzmann, Benjamin J., $18.27; Sitzmann, Heath, $1,668.00; Skills USA Iowa, $80.00; Skoglund, Judy K., $6,385.75; Skold Specialty Contracting, $336.50; Sloan, Tikila D., $53.40; Smith Agency, $1,600.00; Smith, Brian D., $94,034.33; Smith, Holly A., $2,489.32; Smith, Kurt J., $49,540.63; Smith, Marc W., $181.56; Smith, Matthew S., $67,114.59; Smith, Rexann K., $39,486.14; Smith, Sheila L., $5,600.00; Smith, Steven J., $66,170.78; Smith, Sue E., $5,731.00; Smutzler, Denna E., $44,024.26; Snap on Industrial, $122,901.30; Sneller, Heather M., $298.68; Sobral, Lucas O., $1,052.00; Sohm, Edward J., $14,867.73; Soldier Fire Department, $10.00; Solid Fabrications Inc., $2,173.00; Soliz, David I., $35.48; Soo Valley Vending, $375.00; Sorvaag, Jim L., $11,136.00; Southeastern Community College, $352,225.36; Southwestern Community College, $4,086.45; Spahn, Dan R., $12,224.00; Special Troopers Adaptive Riding School, $1,305.00; Speer Financial, $24,375.00; Speight, Herbert A., $8,263.24; Speight, Rebekah L., $732.00; Spencer, Melis M., $8,742.00; Spencer, Nicole A., $1,961.32; Spetman, Heather, $129.00; Sporrer, Ryan D., $58,800.75; St Michaels Church School, $870.05; Staber Meats, $2,853.29; Stan Houston Equipment, $883.00; Standish, Tom A., $7,617.12; Stanley Black & Decker, $21,348.84; Stansbury, Denise M., $12,792.00; Stapleton, Jennifer L., $16,763.25; Stark, Stefanie A., $13,010.14; State of Iowa, $900.00; State Library of Iowa, $3,722.00; State Steel Supply, $14,181.26; Stater, Todd E., $3,124.20; Stearns, Angela L., $9,291.00; Steele, Carla S., $3,485.00; Steele, Shane L., $22,858.50; Steele, Steve J., $10,738.23; Steenbock, Tricia, $9,223.00; Stephen, Donna R., $7,892.50; Stephens, Brittany, $797.00; Stevenson, Amber L., $19,680.00; Stevenson, Brandon T., $4,330.00; Still, Brianna R., $3,144.00; Still, Echo E., $47,744.57; Stines, Molly L., $235.12; Stockstad-Erickson, Shelly M., $11,697.89; Stodden, Karl G., $68,796.30; Stoever, Kelsey J., $75.00; Stokes, Angela M., $205.00; Stoltze, Angelica R., $54.00; Stoneking, Tim K., $1,558.48; Stoub, Darren G., $18,216.16; Stover, Kevin L., $50,946.58; Strachan Sales, $2,800.00; Stratton, Casey T., $101.84; Strickler, Jessica M., $104.00; Strivven Media LLC, $1,800.00; Strom, Rita J., $55,935.93; Strong, Gregory R., $90,113.83; Strong, Patricia L., $2,460.00; Struck, Darla A., $73,084.28; Struss, Julie A., $777.21; Stubbe, Nicholas R., $2,378.00; Studio 427, $10,879.49; Stundahl, Katie L., $3,844.00; Sturdevants Refinish Supply, $14,173.69; Sturek Media, $818.00; Sudrla, Terry J., $78,986.46; Sullivan, Mary J., $4,986.00; Susan G Komen Breast Cancer, $200.50; Sutherland, Patricia A., $109,180.14; Swanson, Anna M., $4,984.53; Swanson, Brent S., $2,837.34; Swearingen, Boyd, $13,686.30; Synchrony Bank, $4,300.60; Syndaver Labs, $8,250.00; Sysco Lincoln, $22,182.81;

T M Distributing, $189.61; Tabbert, Laura M., $45,080.84; Tawan Perry Unlimited, $1,500.00; Taylor, Sharon L., $2,683.80; Teachers Insurance & Annuity, $1,272,534.47; TEC-Corp, $5,372.65; Tech Inc, $75,849.56; Tenhulzen, Brandy L., $28,316.37; Tesch, Katie, $102.90; Thatcher, Shilo L., $32.00; Thelander, Dustin J., $4,093.63; Thompson, Douglas, $1,750.00; Thompson, Jessica M., $71,188.12; Thompson, Mindy J., $26,543.77; Thompson, Rachel M., $3,869.00; Thompson, Seth M., $387.50; Thomsen, Chayse M., $2,360.21; Thomsen, Matthew T., $17,973.17; Thorpe, Candie H., $14,903.75; Thune, Jeanne, $60.00; Tibbetts, Jason E., $1,065.00; Tidwell, April, $7,380.00; Tidwell, Kenneth F., $96,164.73; Tierney, Sandra J., $48,975.93; Tilden, Michael J., $11,753.34; Timko, Roger M., $656.00; TNT Sales & Service LLC, $1,077.90; Toben, Martha E., $328.00; Tobin, Penny E., $476.28; Todd, Emily M., $2,460.00; Todd, Kenneth, $16,702.56; Tondreau, Rod E., $16,134.07; Tope, Cherie A., $20,974.72; Tope, Matthew, $21,181.37; Topping Out, $2,866.02; Torno, John P., $11,796.50; Torres, Ruth D., $826.00; Torticill, Maryclaire C., $220.00; Totten, Jeremy J., $32.25; TR Capital LLC, $894.00; Tracey, Roger D., $37,899.90; Trademark Uniforms, $2,320.62; Travelers, $130.00; Travelers RMD, $1,339.00; Traver, Kari L., $1,219.75; Treasurer State of Iowa, $1,244.60; Treepans.Com Inc., $174.80; Tri City Sign, $14,950.00; Tri State Communications, $2,218.44; Tri State Nursing, $3,900.00; Trierweiler, Jacob J., $2,132.00; Triplett, Darius L., $486.00; Tritz, Lisa D., $12,491.50; Trudeau, Hunter J., $117.00; Trunk, Barry, $2,460.00; Tubbesing, Morgan D., $4,180.00; Tuggle, Vanessa R., $292.00; Turner, Judy D., $9,445.00; Turner, Richard E., $24,637.42; Turner, Sontrease N., $282.00; Turner, Whitney L., $1,281.25; Tuttle, Samantha J., $1,689.00; Tweet, Alana R., $60,245.43; Twiford, Judy A., $6,626.00; Tyler, Mary L., $81.00; Tyo, Rodney A., $49,905.54; Tyson Foods, $757.00;

Uhl, Christopher B., $18.82; Uhl, Jeremy T., $2,503.44; Ultramax Ammunition, $2,903.94; Ulven, Clark E., $20,548.78; Underbakke, Richard G., $2,460.00; United Electrical Radio And Machine Workers, $6,720.00; United Rentals, $1,867.38; United States Postal Service, $60,000.00; United States Treasury, $132.37; United Way of Siouxland, $14,490.26; UnityPoint Clinic, $3,669.00; UnityPoint Health St Luke’s, $10,046.98; University Loft, $9,284.00; University of Iowa, $29,490.00; University Northern Iowa, $50.00; Ups, $10,237.13; Urban, Andrea, $220.00; Us Department of Education, $2,992.46; Utech, Corey K., $5,300.40;

Vail, James W., $20,306.17; Vallecillo, Josselyn, $290.00; Van Meter, Tara R., $2,009.00; Van Osdel Drywall, $275,079.00; Van’t Hul, David J., $3,025.56; Van’t Hul, Markie L., $143.50; Vande Vegte, Kevin R., $2,141.70; Vande Zande, Amanda J., $4,696.50; Vander Zwaag, Lora L., $69,281.65; Vandervliet, Caitlynn J., $2,666.67; Vanderzyden, Kalie J., $10,714.73; Vanderzyden, Luke E., $44,114.24; Vanpeursem, Nora, $277.50; Vans Sanitation, $552.00; Vantol, Dwight D., $8,663.75; Vargas, Adolfo, $335.00; Vargas, Maria M., $2,020.00; Vargas-Franco, Jessica, $6,211.57; Varvais, James C., $15,489.50; Vaught, Mary E., $320.00; Vazquez, Alberto A., $258.50; Vazquez, Monica K., $19,253.23; Vela, Esmeralda D., $312.00; Velasquez Colina, Marianne V., $1,348.00; Velasquez Marquez, Sandy, $17,988.76; Vera, Jovanny O., $288.00; Verdin Romero, Gerardo, $174.00; Villa, Hector C., $21,554.98; Villacres, Camila A., $1,150.00; Villegas, Cynthia, $350.00; Vogel, Andrea J., $276.00; Volk, Erin L., $77,082.97; Volkert, Jeffery D., $538.65; Volo Disc Sports, $500.00; Vonderahe, Stephanie L., $15,320.00; Vondrak, Kelly J., $90.00; Vonheeder, Lori, $45,867.78; Vos, Makenzie R., $864.00; Voya Financial, $160,879.50;

Wacht, Oren, $1,073.20; Wageworks, $32,207.52; Wahlstrom, Connie R., $11,070.00; Wakeman, Elsie M., $1,552.00; Wakin, Allison M., $4,920.00; Waldners Lawn Service, $1,434.00; Walker, Janell K., $25,547.20; Wall, Brady E., $1,250.00; Wall, Everett T., $3,200.00; Wall, Karen E., $5,052.00; Wallace, Michelle D., $23,703.45; Walser, James D., $2,108.00; Walsh, Philip D., $110.00; Wankum, Joshua P., $111.00; Wankum, Misty M., $49,353.81; Warming Shelter, $500.00; Warnstadt, Steven H., $64,323.46; Warren, Nicholas J., $410.00; Washburn, Donna R., $700.00; Watchorn, Carol S., $66.00; Watkins, Chad J., $11,612.00; Watson, Nancy E., $8,676.00; Weaver, Kerri A., $14,006.00; Weaver, Melper, $57.71; Weber, Jennifer M., $82,967.62; Weets, Melissa M., $845.00; Weiler, Danette M., $164.00; Weiner, Jean M., $2,791.61; Welborn, Christopher M., $642.00; Welcher, Steele G., $54,957.34; Wellmark Blue Cross Blue Shield, $110.00; Wells Enterprises, $40,225.00; Wells Fargo Bank, $24,250,001.64; Welte, Allen R., $1,144.90; Welte, Sheryl R., $3,220.69; Wenzel, Roger D., $52,537.70; Wessman, Kortney L., $7,512.00; Westendorf, Kristen, $576.25; Western Iowa Tech 125 Plan, $94,288.67; Western Iowa Tech Agency Fund, $386,613.29; Western Iowa Tech Classroom Fund, $1,765,239.75; Western Iowa Tech Comm Ed, $574,372.75; Western Iowa Tech Foundation, $794,915.31; Western Iowa Tech General Fund, $19,377,504.60; Western Iowa Tech Housefile, $487,753.02; Western Iowa Tech Overlook, $21,764.58; Western Iowa Tech Petty Cash, $914.20; Western Iowa Tech Plant Fund, $3,181,839.52; Wheelen, Michelle L., $1,800.00; Wheeler, Jessica L., $100.00; White, Carmen D., $16,056.00; White, Noah E., $37,815.50; Whitehill, Carol J., $9,840.00; Whiteing, Devlun, $1,752.40; Whitlock, Elizabeth A., $2,680.00; Whitlock, Jodi A., $13,430.00; WHS Yearbook, $100.00; Wichers, Leroy, $66.00; Widjaja, Martha W., $294.00; Wiederspan, James H., $19,195.50; Wieland, Denise, $4,389.50; Wiggin, Paige, $25.00; WIIN Technology, $746.00; Wilcke, Lynnel J., $65,933.24; Wilcke, Robert H., $64,054.82; Wilcoxon, Sharisue, $7,512.00; Wild Water West, $45.53; Wilder, Matthew J., $66.00; Willenborg, Victoria L., $272.00; Willer, Cody R., $30,881.00; Williams, Summer D., $8.10; Wilson, Carmen L., $73,761.10; Wilson, Donicio M., $50.00; Wilson, Robert S., $11,486.70; Wimmer, Brenda M., $59,340.47; Wimmer, Jonathan D., $46.17; Wimmer, Megan M., $446.32; Windstar Lines, $4,337.00; Wingrove, Timothy J., $166.50; Winquist, Trisha L., $4,146.06; Witten, Daniel, $5,251.00; Wm Bass Advertising Associates, $310,440.42; Wolthuizen, Brittany A., $11,070.00; Woockman, Kevin J., $22,476.12; Wood, Elizabeth A., $4,920.00; Woodard, Janyce L., $12,366.00; Woodbury County Extension, $90.00; Woodbury County Fair Association, $150.00; Woodbury County Fire, $18,836.10; Woodbury County Office of Commissioner of Elections, $9,265.34; Woodbury County Rural Electric Cooperative, $47,512.90; Woodbury County Sheriff, $800.00; Woodford, Brian A., $741.00; Woods, Lydia E., $410.00; Woolridge, Pamela L., $65,245.23; Words Matter Communications, $1,555.00; Workforce Innovations Opportunity Act, $2,243.25; Wray, Russell C., $749.70; Wright, Brenda K., $41,550.33; Wright, Carolyn S., $995.00; Wright, Kaelyn S., $1,250.00; Wulf, Beth A., $68,413.27; Wurth, Melissa A., $66.00; WW Grainger, $17,563.81; Wynja, Sandra, $526.50;

Yaneff, Karen A., $2,520.00; Yanney, William R., $15,170.00; Yaqoub-Mohammad, Ahmad, $190.00; Yartey, Franklin, $8,610.00; Yeager, Joseph D., $1,832.00; Yearicks, Robert L., $8,189.50; Yi, Terry W., $78,905.55; Young Mens Christian, $375.00; Young, Alayna, $320.00; Young, Janet M., $66.00; Yusuff, Adedeji W., $1,746.00;

Zamora, Jennifer, $314.00; Zemanek, Kendra L., $320.00; Zickmund, Andrea, $1,250.00; Zuercher, James F., $44,826.00; Zuercher, Nancy T., $1,351.95; Zupp, Abby M., $86.00; Zyzda, Jamie L., $675.00

Published in The Record

Thursday, August 9, 2018