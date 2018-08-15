Lawton-Bronson School Board — July 2018 Bills

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Lawton-Bronson Community School
JULY 2018 BOARD BILLS

OPERATING FUND
ACE ENGINES AND PART DIST.  mower parts    100.58
ADA SPORTS, BADMINTON & TENNIS PE Equipment    514.60
AHLERS LAW FIRM  PROFESSIONAL SERVICES    56.00
AKRON-WESTFIELD COMM. SCHOOL  BUSINESS MANAGER SUPPORT    93.86
BARNES & NOBLE BOOKSELLER  12 books    135.00
BIERSCHBACH EQUIPMENT & SUPPLY LIFT RENTAL    681.00
CITY OF BRONSON  WATER/SEWER    401.77
CITY OF LAWTON  WATER/SEWER    349.12
CORNHUSKER INTERNATIONAL TRUCKS, INC.  bus injectors    3,835.94
DAKTRONICS  Shot clock lights    1,945.00
ED M. FELD EQUIPMENT COMPANY INC.  FIRE ALARM INSPECTION    2,043.20
EDUCATIONAL DESIGN LLC  Math Daily 3    69.00
EMPLOYEE BENEFIT SYSTEMS  PSF FEES    662.50
ERICKSON, DALE  REIMBURSE DOT PHYSICAL    45.00
HINTON COMMUNITY SCHOOL  Special Ed Billing    1,875.34
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT  English Books    1,801.92
INSTRUCTURE, INC.  Canvas Subscription    2,419.62
IOWA PUPIL TRANSPORTATION ASSOCIATION  Iowa Pupil Transportation Dues    220.00
IOWA SCHOOL BUILDINGS & GROUND  ISBGA CONFERENCE    150.00
IOWA TESTING PROGRAM  IOWA ASSESSMENTS    1,928.19
IXL LEARNING  IXL Math and ELA    3,719.00
J.W. PEPPER & SON INC.  SHEET MUSIC    26.99
JESSEN, BRANDI  CELL PHONE REIMBURSEMENT    50.00
JMC COMPUTER SERVICE INC.  SOFTWARE INTEGRATION    200.00
KYTE LEARNING  Kyte Subscription    3,000.00
LAB-AIDS  Curriculum Material    163.31
LAKESHORE LEARNING  Fluency and Comprehension
Activities    1,275.48
McGRAW-HILL SCHOOL EDUCATION HOLDINGS, LLC  Reading Mastery special ed class    571.01
MIDAMERICAN  UTILITIES    12,360.08
MOVILLE RECORD, THE  PUBLISHING    78.31
MUSIC IS ELEMENTARY  Elementary Music Supplies    49.85
MUSICIAN’S FRIEND  Elementary Music Supplies    73.95
MYSTERY SCIENCE INC.  MEMBERSHIP    499.00
NEAL, DANA  CELL PHONE REIMBURSEMENT    50.00
NORTHWEST AEA 12  HEALTH FOLDERS    1,739.11
ONE SOURCE BACKGROUND CHECK COMPANY  BACKGROUND CHECKS    81.00
PAYSCHOOLS  PAYSCHOOLS – ONLINE PAYMENTS    620.00
PEARSON EDUCATION  Science Materials    10,324.55
POMPS TIRE SERVICE, INC.  Tires    2,536.00
PRIOR, CHARLES  REIMBURSE DOT PHYSICAL    45.00
QUILL CORPORATION
BINDERS FOR LOOSE LEAF TEXT BOOKS    509.78
BRONSON OFFICE SUPPLIES
REALLY GOOD STUFF, INC.
Resource Folder    307.50
Classroom Supplies
RENAISSANCE LEARNING, INC.  Accelerated Reader renewal    2,450.25
ROBERTSON IMPLEMENT CO.  GRAVELY HITCH    165.10
SBA TOWERS IX, LLC  TOWER SITE RENT    173.65
SCHOLASTIC CLASSROOM MAGAZINES  Magazines    877.47
SCHOOL ADMINISTRATORS OF IOWA  Annual Conference    265.00
SCHOOL HEALTH CORPORATION  Nursing Supplies    1,097.64
SCHOOL SPECIALTY INC.
spelling workbooks    2,504.93
Classroom supplies
TEACHER RECORD BOOKS
Classroom Podium
SCHWEITZBERGER, MICHELLE  MEDICAL REIMBURSEMENT    238.53
SEAT SACK, INC.  Seat Sack    58.66
SGT. BLUFF-LUTON COMM SCHOOL  SPECIAL ED FINAL BILLING    5,098.50
SHEETS, JACOB  CELL PHONE REIMBURSEMENT    50.00
SHOOK, CHAD  CELL PHONE REIMBURSEMENT    50.00
SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOLS  SPECIAL ED FINAL BILLING    30,096.60
SIOUX CITY JOURNAL  Ad Choir Position    493.03
SUPPLYWORKS  SANDING SCREEN    282.15
TEACHER CREATED RESOURCES  Border Strips    49.95
TFH SPECIAL NEEDS TOYS  Supplies Special Ed    40.00
TIERNEY BROTHERS INC.  Smart Learning Suite    1,463.10
TIMBERLINE BILLING SERVICE LLC  MEDICAID BILLING    537.43
US BANK  Procurement Training, hotel, gas, 1 meal    11,612.58
Hotel for IASBO boot camp
Meals for WLC
air filters
InFocus JTouch INF6505E
phonics posters
workbooks
Plaid Phonics / Handwriting books
classroom items
WESTERN IOWA TELEPHONE  phone/internet    905.15
WESTWOOD COMMUNITY SCHOOL  SPECIAL ED FINAL BILLING    37,705.80
WOODBURY CENTRAL COMM. SCHOOL  SPECIAL ED FINAL BILLING    13,272.64
ZANER-BLOSER EDUC PUBLISHERS  handwriting wkbks    1,055.98
Fund Total:    154,537.35

SCHOOL NUTRITION FUND
ONCORE NUTRITION PROGRAM/MEAL PLANNING    1,500.00
US BANK  LODGING    122.08
Fund Total:    1,622.08

STUDENT ACTIVITY FUND   
ALL AMERICAN SPORTS CORP    HELMET RECERTIFICATION, RECONDITIONING    4,236.15
NEW HELMETS
BAIRD, ANGIE  REIMBURSEMENT    100.00
BUCKSTEAD, JERRY  OFFICIAL    115.00
CNOS SPORTS MEDICINE  SERVICES    2,750.00
DUNKELBERGER, LORNA  REIMBURSEMENT    27.74
HAKA LLC  CONCESSION SUPPLIES    21.95
HAUFF MID-AMERICA SPORTS  BASEBALLS    159.00
HENNINGS, DILLON  GATE WORKER    25.00
IOWA CHEERLEADING COACHES ASSN  MEMBERSHIP    45.00
IOWA FFA ASSOCIATION  LEADERSHIP CONFERENCE REGISTRATIONS    4,930.00
KRONAIZL, KIRK  OFFICIAL    105.00
LUFT, KEVIN  OFFICIAL    105.00
MAXFIELD, KEN  OFFICIAL    210.00
MCGREGOR, KEVIN  OFFICIAL    105.00
RADER, JACOB  GATE WORKER    100.00
RAYNOR, MIKE  OFFICIAL    105.00
STEELE, JIM  OFFICIAL    105.00
TIEFENTHALER QUALITY MEATS  CONCESSION SUPPLIES    49.20
UHL, JASON  OFFICIAL    115.00
US BANK  LODGING, SUPPLIES, MEALS, PRINTING    1,624.07
VALLEY ATHLETICS  UNIFORMS    2,980.60
WESTERN VALLEY CONFERENCE  BASEBALL TOURNAMENT GATES    1,859.00
WHAL, JOHN  OFFICIAL    105.00
Fund Total:    19,977.71

PHYSICAL PLANT & EQUIPMENT
BOOK SYSTEMS  ATTRUIM – LIBRARY SOFTWARE    595.00
FRONTLINE TECHNOLOGIES GROUP, LLC  LEAVE-SUB CALLING SOFTWARE    3,543.30
SOFTWARE UNLIMITED INC.  ACCOUNTING SOFTWARE 18-19    7,800.00
Fund Total:    11,938.30

MANAGEMENT FUND
EGR INSURANCE, INC.  CYBER LIABILITY    1,464.50
Fund Total:    1,464.50

BEFORE AND AFTER SCHOOL PROGRAMS
SHARK TAIL AQUATICS  SWIMMING    160.00
Fund Total:    160.00

PRESCHOOL
MARTIN BROS.  Preschool Snacks    42.25
Fund Total:    42.25

FITNESS CENTER FUND
CITY OF LAWTON  WATER/SEWER    33.00
PER MAR SECURITY SERVICES  SECURITY MONITORING 8/1/18-10/31/18    84.42
Fund Total:    117.42

ONE CENT SALES TAX REVENUE
GUARANTEE ROOFING, SIDING, AND INSULATION CO.  ROOF WORK    33,161.00
RIVERSIDE TECHNOLOGIES, INC.
Spectrum Cloud32
cart    49,186.00
Veeam Backup Essentials
renewal
HP Probook
HP Chromebook
STATELINE-ELECTRIC  INSTALL LED FIXTURES    14,521.81
INSTALL EMERGENCY BALLASTS
Fund Total:    96,868.81

Published in The Record
Thursday, August 16, 2018

Posted in Public Notices

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