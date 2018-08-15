Woodbury County Board of Supervisors Claims — July 13, 2018
Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE
BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING 7/13/18
DLT SOLUTIONS INC. EQUIPMENT 4,089.40
ABM PARKING SERVICES *EMPLOYEE MILEAGE 296.00
ACCESS SYSTEMS LEASING MAINTENANCE CONTRACTS 156.65
ACCURATE REPORTING TRANSCRIPTS 116.50
ACE ENGINE & PARTS DIST. PARTS 41.98
ADVANCED CORRECTIONAL HEALTHCARE HEALTH SERVICES ASSISTANCE 87,303.83
ADVANCED SYSTEMS INC. *OFFICE SUPPLIES 364.67
ALL TELEPHONE COMMUNICATIONS BUILDINGS 100.00
AMY KLOCKE*** SCHOOL OF INSTRUCTION 90.00
AMY LUTGEN TRANSCRIPTS 3.00
ARTHUR GALLAGHER RISK MANAGEMENT LIABILITY/PROPERTY INSUR 15,123.00
ASSOCIATES FOR PSYCHIATRIC SERVICES MHI ATTONERY FEES 400.00
AT&T MOBILITY TELEPHONE EXPENSE 57.83
ATIRACREDIT MASTERCARD OFFICE SUPPLIES 83.94
AUCA SIOUX CITY MC LOCKBOX SANITARY & DISPOSAL SERV. 92.52
AVERY BROS. SIGN CO. BUILDINGS 484.00
AXON ENTERPRISE INC. *CONTRACTUAL SERVICES 37,824.96
B & B CLEANING SPECIALIST CONTRACTUAL SERVICES 1,450.00
BEKINS FIRE & SAFETY SERVICES *CONTRACTUAL SERVICES 299.65
BERNIES LAWN & GARDEN CTR *MINOR EQUIPMENT/HAND TOOL 957.90
BETH ANN HODGEN BUILDINGS 360.00
BOB BARKER CO HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES 176.15
BOMGAARS *EQUIPMENT MAINTENANCE 1,848.75
BRENT JENSEN*** MOTOR VEHICLE EXPENSE 32.09
BRIGGS CORP. (OM-NE) BUILDINGS 265.84
BROOKE SUPPLIES HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES 4,085.00
C W SUTER & SON INC. PROFESSIONAL SERVICES 831.00
C.A.P. RECYCLING GRANULAR 29,468.85
CALHOUN BURNS AND ASSOCIATES INC. OUTSIDE ENGINEERING 14,308.80
CALHOUN COMMUNICATIONS INC. *COMMUNICATION EQUIPMENT 12,737.95
CANDELARIO A JIMENEZ*** WORK COMPENSATION TTD 255.07
CANON FINANCIAL SERVICES INC. *LEASE/PURCHASE AGREEMENT 343.83
CARDIS MFG. CO. *BUILDINGS 1,840.00
CARF INTERNATIONAL STATIONARY/FORMS/OFF. SUP. 995.00
CARROLL CONSTRUCTION SUPPLY BUILDINGS 54.45
CATALYST IT PROFESSIONAL SERVICES 1,260.00
CBM FOOD SERVICE *FOOD 29,757.21
CENTRAL IA DISTRIBUTING SUNDRY 147.00
CENTURY BUSINESS PRODUCTS INC. *MAINTENANCE CONTRACTS 123.67
CENTURYLINK *PROFESSIONAL SERVICES 2,170.56
CERTIFIED AUTO INC. *MOTOR VEHICLE EXPENSE 843.08
CHESTERMAN CO. SUPPLIES 63.00
CLERK OF DIST COURT (SC-IA) ATTORNEY FEES – JUVENILE 10.00
CLIA LABORATORY PROGRAM PROFESSIONAL SERVICE 150.00
CORRECTIONVILLE BLDG. CENTER *BUILDINGS 203.00
CORRECTIONVILLE, CITY OF WATER/GARBAGE 7.00
COUNSEL (COLUMBUS, OHIO) MAINTENANCE CONTRACTS 175.03
CRAFT AUTO BODY INC. LIABILITY/PROPERTY INSUR. 8,085.10
CRAIG SHEVER FENCE 280.00
CRAIG STEIG*** EMPLOYEE MILEAGE 8.72
CRISTI G. BAUERLY TRANSCRIPTS 20.00
CULLIGAN WATER CONDITIONING BUILDINGS 29.50
CWD CASH WAY DISTRIBUTION FOOD 65.88
DAKOTA CNTY SHERIFF (DC-NE) NOTICES/SUBPOENAS 18.58
DARRELL D. OBAN*** SAFETY 42.79
DAYS DOOR CO. BUILDING 220.00
DELAYNE FOLSOM*** SAFETY 210.00
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA DENTAL INSURANCE 7,489.87
DENNIS D. BUTLER*** MILEAGE & OTHER TRAVEL EX. 32.70
DISASTER & EMERGENCY SERVICES TAX ALLOCATIONS 5,113.40
DIXON CONSTR. CO. *BOX CULVERTS 66,774.61
DONALD F ARMSTRONG*** FOOD 49.65
EAKES OFFICE SOLUTIONS *HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES 235.84
ECI SYSTEMS EQUIPMENT MAINTENANCE 375.00
ELECTION SYSTEMS & SOFTWARE INC. TYPING, PRINTING & BINDING 937.90
ELECTRONIC ENGINEERING CO. (DM) *CONTRACTUAL SERVICES 1,174.70
FARRENS LAW FIRM, PLLC MHI ATTONERY FEES 222.00
FASHION FLOORS INC. OF BUILDINGS 25.00
FEDEX POSTAGE & MAILING 8.15
FIBERCOMM *TELEPHONE EXPENSE 1,952.70
FINISH LINE FUELS LLC *GAS/OILS 3,144.62
FORT DODGE ASPHALT CO. *ASPHALT CON 8 INCH 51,584.18
FRONTIER COMMUNICATIONS SHOP TELEPHONE 67.70
G R LINDBLADE TYPING, PRINTING & BINDING 1,500.00
GCR TIRE CENTER *EQUIPMENT MAINTENANCE 1,147.90
GEO-COMM CORPORATION INC. PROFESSIONAL SERVICES 10,855.00
GILL HAULING INC. *WATER/GARBAGE 210.00
GIS WORKSHOP SIGNS 900.00
GRAFFIX INC. TYPING, PRINTING & BINDING 977.10
GRAHAM TIRE CO. (SC) *MOTOR VEHICLE EXPENSE 1,062.70
HEALY WELDING PROFESSIONAL SERVICES 9,152.09
HEARTLAND PAPER CO *HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES 1,755.69
HEIDMAN LAW FIRM, P.L.L.C. ATTORNEY FEES 8,907.00
HOMETOWN ANIMAL HOSPITAL *K-9 DOG COSTS 251.94
HY-VEE FOOD STORES (HAMILTON) MEAL EXPENSES 100.00
INLAND TRUCK PARTS CO. *PARTS 3,184.77
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC. *MEDICAL FEES 11,037.81
IOWA DEPT. OF NATURAL (DS-IA) PROFESSIONAL SERVICES 25.00
IOWA MUNICIPALITIES WORKERS WORK. COMP. INSUR. PREM. 21,024.00
ISAC DENTAL INSURANCE DENTAL INSURANCE 4,603.93
ISAC IOWA STATE ASSN OF *SCHOOL OF INSTRUCTION 595.00
JACK A. FAITH PROFESSIONAL SERVICES 30,713.33
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT *WEARING/SAFETY APPAREL 2,634.50
JACOBS ELECTRIC BUILDINGS 424.08
JAMES GRELL*** SAFETY 210.00
JAMES MARTIN*** SAFETY 60.21
JAMES VAUGHN*** SAFETY 8.91
JASON BYERS*** SAFETY 59.60
JASON ELLIOTT*** MOTOR VEHICLE EQUIPMENT 240.00
JASON GANN MHI ATTONERY FEES 198.00
JEO CONSULTING GROUP INC. BUILDINGS 7,935.75
JERRY D. BOGGS*** SAFETY 51.36
JIM HAWK TRUCK TRAILERS PARTS 174.73
JOHN DEERE FINANCIAL *FILTERS 98.50
JOHN F. FORCH*** SAFETY 166.00
JOHN LAWSON *EMPLOYEE MILEAGE 157.31
JOHNSTONE SUPPLY HVAC SYSTEMS 87.36
JOY AUTO SUPPLY INC. EQUIPMENT MAINTENANCE 4.58
JUDICIAL DIALOG SYSTEMS COMPUTER SOFTWARE 11,899.49
KARPUK, THEODORE ATTORNEY FEES-JUVENILE 204.00
KIESLER POLICE SUPPLY & AMMUNITION ARMS/AMMUNITION 8,029.57
KNOEPFLER CHEVROLET CO. *MOTOR VEHICLE EXPENSE 35,766.00
L G EVERIST INC. ASPHALT CON 8 INCH 542.35
L-TRON CORP RADIO & RELATED EQUIPMENT 1,787.10
LEEDS PHARMACY WORKERS COMP. MEDICAL 115.00
LISA M. WILSON CONTRACTUAL SERVICES 350.00
LP GILL, INC. CONTR./OTHER GOV. & ORGAN. 51,593.64
LUKE NIXA SCHOOL OF INSTRUCTION 90.00
MADISON NATL LIFE INS. (M-WI)*** LIFE INSURANCE PREMIUMS 646.45
MAIL SERVICES LLC *TYPING, PRINTING & BINDING 3,050.28
MAILHOUSE *CONTRACTUAL SERVICES 3,142.90
MARCIA L. MAHON TRANSCRIPTS 37.50
MARK J. PETIT*** SAFETY 210.00
MARK NAHRA*** SCHOOLS & FEES 170.00
MARX DISTRIBUTION INC. *DUST PALLIATIVE 4,318.00
MATHESON-LINWELD HEALTH SERVICES ASSISTANCE 31.20
MELISSA THOMAS*** EMPLOYEE MILEAGE 221.27
MENARDS *BUILDING 158.03
MERCY BUSINESS HEALTH SERVICES *MEDICAL FEES 568.00
MICHAEL JARABEK*** SAFETY 196.51
MID AMERICAN ENERGY (D-IA) *ELECTRIC LIGHT & POWER 36,693.52
MID STEP SERVICES (STONE) *CONTRACTUAL SERVICES 200.00
MIDWEST CARD AND ID SOLUTIONS DUES/MEMBERSHIPS 1,000.00
MIDWEST MONITORING & SURVEILLANCE GPS TRACKING 1,800.00
MIKE MALLOY*** SAFETY 210.00
MOORE EQUIPMENT CO.
PARTS 1,438.09
MURPHY TRACTOR
*FILTERS 1,289.25
NEW PERSPECTIVES INC. COMMUNITY SUPPORT
PROGRAM 10,627.27
NEW SIOUX CITY IRON CO. BOLTS 48.76
NORTHEAST NEBR PUBLIC POWER DIST. ELECTRIC LIGHT & POWER 369.00
NORTHERN SAFETY TECH MOTOR VEHICLE 426.20
NORTHWEST ENVIRONMENTAL SERVICES PROFESSIONAL SERVICES 3,573.54
NOVELTY MACHINE & SUPPLY CO. HVAC SYSTEMS 791.13
O’REILLY AUTO PARTS
FILTERS 219.92
ODEN ENTERPRISES
*BRIDGES 45,978.24
OFFICE ELEMENTS *OFFICE SUPPLIES 906.71
OFFICE SYSTEMS CO. *OFFICE SUPPLIES 1,103.16
OIL EXPRESS, INC. OIL 92.00
ONE OFFICE SOLUTION *OFFICE SUPPLIES 7,413.12
OPPORTUNITIES UNLIMITED COMMUNITY SUPPORT PROGRAM 20,000.00
ORA ORTHOPEDICS WORKERS COMP. MEDICAL 463.00
PALS CENTER COMMUNITY SUPPORT PROGRAM 764.25
PATHOLOGY MEDICAL SERV. OF SIOUXLAND *MEDICAL FEES 6,019.13
PATTY ERICKSON PUTTMANN*** *TELEPHONE EXPENSES 244.44
PERLA ALARCON-FLORY INTERPRETING & TECH. SER. 165.00
PETE MCDERMOTT*** SAFETY 210.00
PETERSEN OIL CO. *GAS/OILS 13,974.49
PHYSICIANS CLAIMS COMPANY MAINTENANCE CONTRACTS 240.00
PINNACLE PERFORMANCE LLC TIRES & TUBES 30.00
PLAINS AREA MHC *COMMUNITY SUPPORT PROGRAM 11,844.17
POWELL BROADCASTING CO INC. PROFESSIONAL SERVICES 250.00
PRECISION DYNAMICS CORP PROFESSIONAL SERVICES 371.66
PRIDE GROUP COMMUNITY SUPPORT PROGRAM 20,000.00
PROGRESSIVE BUSINESS MAGAZINES & BOOKS 299.00
PURCHASE POWER POSTAGE & MAILING 707.77
RACOM CORP. (MARSHALLTOWN) RADIO & RELATED EQUIPMENT 31.76
RECORD PRINTING & COPY CTR LLC OFFICE SUPPLIES 1,783.89
ROAD MACHINERY & SUPPLIES BATTERIES 238.00
ROCKMOUNT RESEARCH AND ALLOYS INC. PARTS 643.77
S & S IMPLEMENT PARTS 134.24
SAPP BROS. PETROLEUM INC. *GAS/OILS 987.60
SCHNEIDER CORPORATION *PROFESSIONAL SERVICES 5,400.00
SCHUMACHER ELEVATOR *MAINTENANCE CONTRACTS 2,801.04
SEAT TREASURER DUES/MEMBERSHIPS 150.00
SECRETARY OF STATE *HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES 60.00
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD) *SCHOOL OF INSTRUCTION 13,744.90
SEDGWICK BRENNAN ABSTRACT CO. PROFESSIONAL SERVICES 100.00
SELECT PARTS, INC. PARTS 449.96
SERVICE MASTERS OF SOOLAND BUILDING 670.00
SHANE MCDERMOTT*** SAFETY 26.46
SHESLER HALL *COMMUNITY SUPPORT PROGRAM 16,231.07
SINGING HILLS AUTO SPA MOTOR VEHICLE EXPENSE 352.00
SIOUX CITY JOURNAL *OFFICIAL PUBL. & LEGALS 4,814.69
SIOUX CITY JOURNAL COMMUNICATIONS OFFICIAL PUBL. & LEGALS 47.50
SIOUX CITY MUSEUM & HISTORICAL TYPING, PRINTING & BINDING 2,500.00
SIOUX CITY TREAS. (447) *CONTRACTUAL SERVICES 94,999.57
SIOUX SALES CO. WEARING/SAFETY APPAREL 43.95
SOOLAND BOBCAT EQUIPMENT MAINTENANCE 7,800.00
SPIRAL COMMUNICATIONS SHOP TELEPHONE 71.99
STAPLES CREDIT PLAN (BOX 78004) *OFFICE SUPPLIES 1,108.13
STATE OF IOWA DIV. OF LABOR *PROFESSIONAL SERVICES 445.00
STEFFEN *PARTS 925.34
STREICHERS POLICE EQUIP. WEARING/SAFETY APPAREL 4,333.58
SUPERIOR VISION MEDICAL FEES 2,500.34
SWANSON ELECTRIC BUILDINGS 2,071.00
THOMAS CARR EQUIPMENT MAINTENANCE 2,000.00
THOMPSON INFORMATION SERVICES SCHOOL OF INSTRUCTION 795.00
TIMOTHY MCCORMICK*** SAFETY 2.48
TITAN MACHINERY (KINGSLEY) PARTS 262.00
TRANSOURCE PARTS 103.67
TROY TADLOCK*** K-9 DOG COSTS 235.39
TYLER MOGENSEN*** MOTOR VEHICLE EQUIPMENT 240.00
TYLER TECHNOLOGIES PROFESSIONAL SERVICES 10,962.00
U.S. BANK (STL-MO) *OFFICE SUPPLIES 8,635.89
U.S. BANK EQUIPMENT FINANCE LEASE/PURCHASE AGREEMENT 121.14
U.S. POSTAL SERVICE (SC-IA) POSTAGE & MAILING 200.00
USPCA REGION 21 SCHOOL OF INSTRUCTION 100.00
VAKULSKAS LAW FIRM, PC *MHI ATTONERY FEES 180.00
VAN DIEST SUPPLY COMPANY *CHEMICALS & GASES-HERBICIDE 2,588.40
VANGUARD APPRAISALS INC. PROFESSIONAL SERVICES 12,625.00
VEESTRA & KIMM INC. *BUILDINGS 2,466.88
VINCENT DVORAK*** MEAL EXPENSES 8.66
VSP VISION SERVICE PLAN MEDICAL FEES 779.30
WALL OF FAME OFFICE SUPPLIES 291.90
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD MEDICAL FEES 99,484.83
WESTERN DISPOSAL INC. CONTRACTED GARBAGE 394.98
WESTERN IOWA TELEPHONE TELEPHONE EXPENSE 387.16
WILLIAM CADWALLDER*** SAFETY 104.01
WILLIGES LLC *EMPLOYEE MILEAGE 1,300.00
WOLTERS KLUWER LAW & BUSINESS MAGAZINES & BOOKS 226.50
WOODBURY CNTY FAIR ASSN PROMOTIONAL ACTIVITIES 150.00
WOODBURY CNTY SOIL TAX ALLOTMENT 12,000.00
WOODBURY CNTY TREASURER – COPY PAPER *CONTRACTUAL SERVICES 900.00
GRAND TOTAL – 1,156,431.98
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED
Published in The Record
Thursday, August 16, 2018