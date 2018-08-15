Woodbury County Board of Supervisors Claims — July 13, 2018

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Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE
BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING 7/13/18

DLT SOLUTIONS INC.  EQUIPMENT    4,089.40
ABM PARKING SERVICES  *EMPLOYEE MILEAGE    296.00
ACCESS SYSTEMS LEASING  MAINTENANCE CONTRACTS    156.65
ACCURATE REPORTING  TRANSCRIPTS    116.50
ACE ENGINE & PARTS DIST.  PARTS    41.98
ADVANCED CORRECTIONAL HEALTHCARE  HEALTH SERVICES ASSISTANCE    87,303.83
ADVANCED SYSTEMS INC.  *OFFICE SUPPLIES    364.67
ALL TELEPHONE COMMUNICATIONS  BUILDINGS    100.00
AMY KLOCKE***  SCHOOL OF INSTRUCTION    90.00
AMY LUTGEN  TRANSCRIPTS    3.00
ARTHUR GALLAGHER RISK MANAGEMENT LIABILITY/PROPERTY INSUR    15,123.00
ASSOCIATES FOR PSYCHIATRIC SERVICES  MHI ATTONERY FEES    400.00
AT&T MOBILITY  TELEPHONE EXPENSE    57.83
ATIRACREDIT MASTERCARD  OFFICE SUPPLIES    83.94
AUCA SIOUX CITY MC LOCKBOX  SANITARY & DISPOSAL  SERV.    92.52
AVERY BROS. SIGN CO.  BUILDINGS    484.00
AXON ENTERPRISE INC.  *CONTRACTUAL SERVICES    37,824.96
B & B CLEANING SPECIALIST  CONTRACTUAL SERVICES    1,450.00
BEKINS FIRE & SAFETY SERVICES  *CONTRACTUAL SERVICES    299.65
BERNIES LAWN & GARDEN CTR  *MINOR EQUIPMENT/HAND TOOL    957.90
BETH ANN HODGEN  BUILDINGS    360.00
BOB BARKER CO  HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES    176.15
BOMGAARS  *EQUIPMENT MAINTENANCE    1,848.75
BRENT JENSEN***  MOTOR VEHICLE EXPENSE    32.09
BRIGGS CORP. (OM-NE)  BUILDINGS    265.84
BROOKE SUPPLIES  HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES    4,085.00
C W SUTER & SON INC. PROFESSIONAL SERVICES    831.00
C.A.P. RECYCLING  GRANULAR    29,468.85
CALHOUN BURNS AND ASSOCIATES INC.  OUTSIDE ENGINEERING    14,308.80
CALHOUN COMMUNICATIONS INC. *COMMUNICATION EQUIPMENT    12,737.95
CANDELARIO A JIMENEZ***  WORK COMPENSATION TTD    255.07
CANON FINANCIAL SERVICES INC. *LEASE/PURCHASE AGREEMENT    343.83
CARDIS MFG. CO.  *BUILDINGS    1,840.00
CARF INTERNATIONAL STATIONARY/FORMS/OFF. SUP.    995.00
CARROLL CONSTRUCTION SUPPLY  BUILDINGS    54.45
CATALYST IT  PROFESSIONAL SERVICES    1,260.00
CBM FOOD SERVICE  *FOOD    29,757.21
CENTRAL IA DISTRIBUTING  SUNDRY    147.00
CENTURY BUSINESS PRODUCTS INC.  *MAINTENANCE CONTRACTS    123.67
CENTURYLINK  *PROFESSIONAL SERVICES    2,170.56
CERTIFIED AUTO INC.  *MOTOR VEHICLE EXPENSE    843.08
CHESTERMAN CO.  SUPPLIES    63.00
CLERK OF DIST COURT (SC-IA)  ATTORNEY FEES – JUVENILE    10.00
CLIA LABORATORY PROGRAM  PROFESSIONAL SERVICE    150.00
CORRECTIONVILLE BLDG. CENTER  *BUILDINGS    203.00
CORRECTIONVILLE, CITY OF  WATER/GARBAGE    7.00
COUNSEL (COLUMBUS, OHIO)  MAINTENANCE CONTRACTS    175.03
CRAFT AUTO BODY INC.  LIABILITY/PROPERTY INSUR.    8,085.10
CRAIG SHEVER  FENCE    280.00
CRAIG STEIG***  EMPLOYEE MILEAGE    8.72
CRISTI G. BAUERLY  TRANSCRIPTS    20.00
CULLIGAN WATER CONDITIONING  BUILDINGS    29.50
CWD CASH WAY DISTRIBUTION  FOOD    65.88
DAKOTA CNTY SHERIFF (DC-NE)  NOTICES/SUBPOENAS    18.58
DARRELL D. OBAN***  SAFETY    42.79
DAYS DOOR CO.  BUILDING    220.00
DELAYNE FOLSOM***  SAFETY    210.00
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA  DENTAL INSURANCE    7,489.87
DENNIS D. BUTLER***  MILEAGE & OTHER TRAVEL EX.    32.70
DISASTER & EMERGENCY SERVICES  TAX ALLOCATIONS    5,113.40
DIXON CONSTR. CO.  *BOX CULVERTS    66,774.61
DONALD F ARMSTRONG***  FOOD    49.65
EAKES OFFICE SOLUTIONS  *HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES    235.84
ECI SYSTEMS  EQUIPMENT MAINTENANCE    375.00
ELECTION SYSTEMS & SOFTWARE INC.  TYPING, PRINTING & BINDING    937.90
ELECTRONIC ENGINEERING CO. (DM)  *CONTRACTUAL SERVICES    1,174.70
FARRENS LAW FIRM, PLLC  MHI ATTONERY FEES    222.00
FASHION FLOORS INC. OF  BUILDINGS    25.00
FEDEX  POSTAGE & MAILING    8.15
FIBERCOMM  *TELEPHONE EXPENSE    1,952.70
FINISH LINE FUELS LLC  *GAS/OILS    3,144.62
FORT DODGE ASPHALT CO.  *ASPHALT CON 8 INCH    51,584.18
FRONTIER COMMUNICATIONS  SHOP TELEPHONE    67.70
G R LINDBLADE  TYPING, PRINTING & BINDING    1,500.00
GCR TIRE CENTER *EQUIPMENT MAINTENANCE    1,147.90
GEO-COMM CORPORATION INC.  PROFESSIONAL SERVICES    10,855.00
GILL HAULING INC.  *WATER/GARBAGE    210.00
GIS WORKSHOP  SIGNS    900.00
GRAFFIX INC.  TYPING, PRINTING & BINDING    977.10
GRAHAM TIRE CO. (SC)  *MOTOR VEHICLE EXPENSE    1,062.70
HEALY WELDING  PROFESSIONAL SERVICES    9,152.09
HEARTLAND PAPER CO  *HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES    1,755.69
HEIDMAN LAW FIRM, P.L.L.C.   ATTORNEY FEES    8,907.00
HOMETOWN ANIMAL HOSPITAL  *K-9 DOG COSTS    251.94
HY-VEE FOOD STORES (HAMILTON)  MEAL EXPENSES    100.00
INLAND TRUCK PARTS CO.  *PARTS    3,184.77
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC.  *MEDICAL FEES    11,037.81
IOWA DEPT. OF NATURAL (DS-IA)  PROFESSIONAL SERVICES    25.00
IOWA MUNICIPALITIES WORKERS  WORK. COMP. INSUR. PREM.    21,024.00
ISAC DENTAL INSURANCE  DENTAL INSURANCE    4,603.93
ISAC IOWA STATE ASSN OF  *SCHOOL OF INSTRUCTION    595.00
JACK A. FAITH  PROFESSIONAL SERVICES    30,713.33
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT  *WEARING/SAFETY APPAREL    2,634.50
JACOBS ELECTRIC  BUILDINGS    424.08
JAMES GRELL***  SAFETY    210.00
JAMES MARTIN***  SAFETY    60.21
JAMES VAUGHN***  SAFETY    8.91
JASON BYERS***  SAFETY    59.60
JASON ELLIOTT***  MOTOR VEHICLE EQUIPMENT    240.00
JASON GANN  MHI ATTONERY FEES    198.00
JEO CONSULTING GROUP INC.  BUILDINGS    7,935.75
JERRY D. BOGGS***  SAFETY    51.36
JIM HAWK TRUCK TRAILERS  PARTS    174.73
JOHN DEERE FINANCIAL  *FILTERS    98.50
JOHN F. FORCH***  SAFETY    166.00
JOHN LAWSON  *EMPLOYEE MILEAGE    157.31
JOHNSTONE SUPPLY  HVAC SYSTEMS    87.36
JOY AUTO SUPPLY INC.  EQUIPMENT MAINTENANCE    4.58
JUDICIAL DIALOG SYSTEMS  COMPUTER SOFTWARE    11,899.49
KARPUK, THEODORE  ATTORNEY FEES-JUVENILE    204.00
KIESLER POLICE SUPPLY & AMMUNITION  ARMS/AMMUNITION    8,029.57
KNOEPFLER CHEVROLET CO.  *MOTOR VEHICLE EXPENSE    35,766.00
L G EVERIST INC.  ASPHALT CON 8 INCH    542.35
L-TRON CORP  RADIO & RELATED EQUIPMENT    1,787.10
LEEDS PHARMACY  WORKERS COMP. MEDICAL    115.00
LISA M. WILSON  CONTRACTUAL SERVICES    350.00
LP GILL, INC.  CONTR./OTHER GOV. & ORGAN.    51,593.64
LUKE NIXA  SCHOOL OF INSTRUCTION    90.00
MADISON NATL LIFE INS. (M-WI)***  LIFE INSURANCE PREMIUMS    646.45
MAIL SERVICES LLC  *TYPING, PRINTING & BINDING    3,050.28
MAILHOUSE *CONTRACTUAL SERVICES    3,142.90
MARCIA L. MAHON  TRANSCRIPTS    37.50
MARK J. PETIT***  SAFETY    210.00
MARK NAHRA***  SCHOOLS & FEES    170.00
MARX DISTRIBUTION INC.  *DUST PALLIATIVE    4,318.00
MATHESON-LINWELD  HEALTH SERVICES ASSISTANCE    31.20
MELISSA THOMAS***  EMPLOYEE MILEAGE    221.27
MENARDS  *BUILDING    158.03
MERCY BUSINESS HEALTH SERVICES  *MEDICAL FEES    568.00
MICHAEL JARABEK***  SAFETY    196.51
MID AMERICAN ENERGY (D-IA)  *ELECTRIC LIGHT & POWER    36,693.52
MID STEP SERVICES (STONE)  *CONTRACTUAL SERVICES    200.00
MIDWEST CARD AND ID SOLUTIONS  DUES/MEMBERSHIPS    1,000.00
MIDWEST MONITORING & SURVEILLANCE  GPS TRACKING    1,800.00
MIKE MALLOY***  SAFETY    210.00
MOORE EQUIPMENT CO.
PARTS    1,438.09
MURPHY TRACTOR
*FILTERS    1,289.25
NEW PERSPECTIVES INC.  COMMUNITY SUPPORT
PROGRAM    10,627.27
NEW SIOUX CITY IRON CO.  BOLTS    48.76
NORTHEAST NEBR PUBLIC POWER DIST.  ELECTRIC LIGHT & POWER    369.00
NORTHERN SAFETY TECH  MOTOR VEHICLE    426.20
NORTHWEST ENVIRONMENTAL SERVICES  PROFESSIONAL SERVICES    3,573.54
NOVELTY MACHINE & SUPPLY CO.  HVAC SYSTEMS    791.13
O’REILLY AUTO PARTS
FILTERS    219.92
ODEN ENTERPRISES
*BRIDGES    45,978.24
OFFICE ELEMENTS  *OFFICE SUPPLIES    906.71
OFFICE SYSTEMS CO.  *OFFICE SUPPLIES    1,103.16
OIL EXPRESS, INC.  OIL    92.00
ONE OFFICE SOLUTION  *OFFICE SUPPLIES    7,413.12
OPPORTUNITIES UNLIMITED  COMMUNITY SUPPORT PROGRAM    20,000.00
ORA ORTHOPEDICS  WORKERS COMP. MEDICAL    463.00
PALS CENTER  COMMUNITY SUPPORT PROGRAM    764.25
PATHOLOGY MEDICAL SERV. OF SIOUXLAND  *MEDICAL FEES    6,019.13
PATTY ERICKSON PUTTMANN***  *TELEPHONE EXPENSES    244.44
PERLA ALARCON-FLORY  INTERPRETING & TECH. SER.    165.00
PETE MCDERMOTT***  SAFETY    210.00
PETERSEN OIL CO.  *GAS/OILS    13,974.49
PHYSICIANS CLAIMS COMPANY  MAINTENANCE CONTRACTS    240.00
PINNACLE PERFORMANCE LLC  TIRES & TUBES    30.00
PLAINS AREA MHC  *COMMUNITY SUPPORT PROGRAM    11,844.17
POWELL BROADCASTING CO INC.  PROFESSIONAL SERVICES    250.00
PRECISION DYNAMICS CORP  PROFESSIONAL SERVICES    371.66
PRIDE GROUP  COMMUNITY SUPPORT PROGRAM    20,000.00
PROGRESSIVE BUSINESS  MAGAZINES & BOOKS    299.00
PURCHASE POWER  POSTAGE & MAILING    707.77
RACOM CORP. (MARSHALLTOWN)  RADIO & RELATED EQUIPMENT    31.76
RECORD PRINTING & COPY CTR LLC  OFFICE SUPPLIES    1,783.89
ROAD MACHINERY & SUPPLIES  BATTERIES    238.00
ROCKMOUNT RESEARCH AND ALLOYS INC.  PARTS    643.77
S & S IMPLEMENT  PARTS    134.24
SAPP BROS. PETROLEUM INC.  *GAS/OILS    987.60
SCHNEIDER CORPORATION  *PROFESSIONAL SERVICES    5,400.00
SCHUMACHER ELEVATOR  *MAINTENANCE CONTRACTS    2,801.04
SEAT TREASURER  DUES/MEMBERSHIPS    150.00
SECRETARY OF STATE  *HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES    60.00
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD)  *SCHOOL OF INSTRUCTION    13,744.90
SEDGWICK BRENNAN ABSTRACT CO.  PROFESSIONAL SERVICES    100.00
SELECT PARTS, INC.  PARTS    449.96
SERVICE MASTERS OF SOOLAND  BUILDING    670.00
SHANE MCDERMOTT***  SAFETY    26.46
SHESLER HALL  *COMMUNITY SUPPORT PROGRAM    16,231.07
SINGING HILLS AUTO SPA  MOTOR VEHICLE EXPENSE    352.00
SIOUX CITY JOURNAL *OFFICIAL PUBL. & LEGALS    4,814.69
SIOUX CITY JOURNAL COMMUNICATIONS  OFFICIAL PUBL. & LEGALS    47.50
SIOUX CITY MUSEUM & HISTORICAL  TYPING, PRINTING & BINDING    2,500.00
SIOUX CITY TREAS. (447)  *CONTRACTUAL SERVICES    94,999.57
SIOUX SALES CO.  WEARING/SAFETY APPAREL    43.95
SOOLAND BOBCAT  EQUIPMENT MAINTENANCE    7,800.00
SPIRAL COMMUNICATIONS  SHOP TELEPHONE    71.99
STAPLES CREDIT PLAN (BOX 78004)  *OFFICE SUPPLIES    1,108.13
STATE OF IOWA DIV. OF LABOR  *PROFESSIONAL SERVICES    445.00
STEFFEN  *PARTS    925.34
STREICHERS POLICE EQUIP.  WEARING/SAFETY APPAREL    4,333.58
SUPERIOR VISION  MEDICAL FEES    2,500.34
SWANSON ELECTRIC  BUILDINGS    2,071.00
THOMAS CARR  EQUIPMENT MAINTENANCE    2,000.00
THOMPSON INFORMATION SERVICES  SCHOOL OF INSTRUCTION    795.00
TIMOTHY MCCORMICK***  SAFETY    2.48
TITAN MACHINERY (KINGSLEY)  PARTS    262.00
TRANSOURCE  PARTS    103.67
TROY TADLOCK***  K-9 DOG COSTS    235.39
TYLER MOGENSEN*** MOTOR VEHICLE EQUIPMENT    240.00
TYLER TECHNOLOGIES  PROFESSIONAL SERVICES    10,962.00
U.S. BANK (STL-MO)  *OFFICE SUPPLIES    8,635.89
U.S. BANK EQUIPMENT FINANCE  LEASE/PURCHASE AGREEMENT    121.14
U.S. POSTAL SERVICE (SC-IA)  POSTAGE & MAILING    200.00
USPCA REGION 21  SCHOOL OF INSTRUCTION    100.00
VAKULSKAS LAW FIRM, PC  *MHI ATTONERY FEES    180.00
VAN DIEST SUPPLY COMPANY  *CHEMICALS & GASES-HERBICIDE    2,588.40
VANGUARD APPRAISALS INC.  PROFESSIONAL SERVICES    12,625.00
VEESTRA & KIMM INC.  *BUILDINGS    2,466.88
VINCENT DVORAK***  MEAL EXPENSES    8.66
VSP VISION SERVICE PLAN  MEDICAL FEES    779.30
WALL OF FAME  OFFICE SUPPLIES    291.90
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD  MEDICAL FEES    99,484.83
WESTERN DISPOSAL INC.  CONTRACTED GARBAGE    394.98
WESTERN IOWA TELEPHONE  TELEPHONE EXPENSE    387.16
WILLIAM CADWALLDER***  SAFETY    104.01
WILLIGES LLC  *EMPLOYEE MILEAGE    1,300.00
WOLTERS KLUWER LAW & BUSINESS  MAGAZINES & BOOKS    226.50
WOODBURY CNTY FAIR ASSN  PROMOTIONAL ACTIVITIES    150.00
WOODBURY CNTY SOIL  TAX ALLOTMENT    12,000.00
WOODBURY CNTY TREASURER – COPY PAPER  *CONTRACTUAL SERVICES    900.00
GRAND TOTAL –    1,156,431.98
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED

Published in The Record
Thursday, August 16, 2018

Posted in Public Notices

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