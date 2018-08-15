Woodbury County Board of Supervisors Claims — June 29, 2018

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Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE
BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING  6/29/18

ACCURATE CONTROLS INC  BUILDINGS    66,522.34
ADAM UHL***  SAFETY    210.00
AMY LUTGEN  TRANSCRIPTS    13.00
ARTHUR GALLAGHER RISK MANAGEMENT  LIABILITY/PROPERTY INSUR.    55,955.25
ASSOCIATES FOR PSYCHIATRIC SERVICES  *MHI ATTONERY FEES    1,540.00
ATHENA LADEAS***  EMPLOYEE MILEAGE    114.45
AUCA SIOUX CITY MC LOCKBOX  SANITARY & DISPOSAL SERV.    92.52
AUTRY REPORTING  *TRANSCRIPTS    223.20
B & B CLEANING SPECIALIST  CONTRACTUAL SERVICES    1,450.00
BEKINS FIRE & SAFETY SERVICES  *PROFESSIONAL SERVICES    225.75
BERNIE’S LAWN & GARDEN CTR  SHOP TOOLS    49.85
BOMGAARS  *PARTS    164.74
BRANDON DEEDS CONSTRUCTION  *BUILDINGS    83,410.30
C W SUTER & SON INC.  *HVAC SYSTEMS    1,475.30
CANDELARIO A JIMENEZ***  WORK COMPENSATION TTD    255.07
CENTURYLINK  *TELEPHONE EXPENSE    348.96
CHESTERMAN CO  *OFFICE SUPPLIES    67.80
CHRISTIAN HOME ASSN  DAY CARE/CHILD CARE ASS’T    2,892.30
CLARINDA YOUTH CORP  DAY CARE/CHILD CARE ASS’T    1,446.15
COMMUNITY ACTION AGENCY  *HEALTH SERVICES ASSISTANCE    4,451.59
CORY BROWN*** SAFETY    17.40
COUNSEL (COLUMBUS, OH)  EQUIPMENT MAINTENANCE    30.80
CREATIVE LIVING CENTER  *PSYCHOTHERAPEUTIC-OUTPATI    1,633.70
CRITTENTON CENTER  DAY CARE/CHILD CARE ASS’T    13,995.00
DAKOTA TRAFFIC SERVICES LLC (T-SD)  BUILDINGS    950.00
DAVID DAWSON  EMPLOYEE MILEAGE    114.45
DAVID THOMSON  INTERPRETING FEES    157.50
DEAN & ASSOCIATES  DAIG. EVALS. REL. TO COMM    285.00
DEJONG LAW FIRM PC  LEGAL REPRESENTATION    1,002.00
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA  DENTAL INSURANCE    4,187.47
DIANE MURPHY SMITH***  *EMPLOYEE MILEAGE    189.17
DIXON CONSTR. CO.  *BOX CULVERTS    93,161.66
ELECTRONIC ENGINEERING CO. (DM)  BUILDINGS    115.00
EPS LAWNWORKS  BUILDINGS    600.00
EQUIPMENT BLADES INC  BLADES    237.91
FAYE E. HILL***  MILEAGE    191.84
FEDEX  POSTAGE & MAILING    8.15
FOREST RIDGE YOUTH SERVICES  DAY CARE/CHILD CARE ASS’T    513.15
FRONTIER COMMUNICATIONS  PROFESSIONAL SERVICES    129.95
GEO-COMM CORPORATION INC.  PROFESSIONAL SERVICES    20,942.00
GERALD YAREMKO***  SAFETY    188.61
GRAHAM TIRE CO. (SC)  TIRES & TUBES    44.00
GRAVES CONSTR. CO.  BRIDGES    16,902.25
HOME DEPOT  *BUILDINGS    250.50
HOPE HAVEN (RV-IA)  *HOURLY SCL    26,096.01
INLAND TRUCK PARTS CO.  *PARTS    3,300.09
INNOVATIONAL CONCEPTS INC.  *HVAC SYSTEMS    764.00
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC.  *MEDICAL REIMBURSEMENT    7,055.01
IOWA STATE ASSOCIATION OF COUNTIES  *SCHOOL OF INSTRUCTION    420.00
IOWA STATE CNTY TREAS ASSC (WA-IA)  DUES/MEMBERSHIPS    250.00
ISAAC MARTINDALE***  SAFETY    210.00
ISAC IOWA STATE ASSN OF  *SCHOOL OF INSTRUCTION    630.00
JACKLYN FOX***  *EMPLOYEE MILEAGE    234.47
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT  WEARING/SAFETY APPAREL    76.90
JAMI L. JOHNSON  TRANSCRIPTS    84.00
JEREMY TAYLOR***  *CELL PHONE EXPENSE    135.38
JOE KOPAL  PROFESSIONAL SERVICES    120.00
KNEIFL ELECTRIC  TOWER LIGHTS    76.48
L G EVERIST INC.  BUILDINGS    292.22
LESSMAN ELECTRIC SUPPLY  *BUILDINGS    18.20
LEXIS NEXIS MATTHEW BENDER  MAGAZINES & BOOKS    121.43
LINCOLN FINANCIAL GROUP  *LIFE INSURANCE PREMIUMS    16,254.42
MAILHOUSE  *POSTAGE & MAILING    1,365.88
MARX DISTRIBUTION INC.  *BUILDINGS    10,496.00
MATTHEW A. UNG  CELL PHONE EXPENSE    92.08
MATTHEW VERZANI***  *MEAL EXPENSES    177.92
MENARDS  *BUILDINGS    39.39
METAL CULVERTS INC. (JC-MO)  *PIPE CULVERTS    11,762.52
MICHELLE VENABLE-RIDLEY***  *EMPLOYEE MILEAGE    174.17
MID AMERICAN ENERGY (D-IA)  *ELECTRIC LIGHT & POWER    5,031.77
MIDWESTERN MECHANICAL INC (SF)  BUILDINGS    10,190.65
MOORE, HEFFERNAN, MOELLER, JOHNSON  LEGAL REPRESENTATION    248.00
NEW COOPERATIVE INC. (FT. DODGE)  *AGRICULT & HORTICULTURAL    501.82
NEW PERSPECTIVES INC.  COMMUNITY SUPPORT PROGRAM    2,127.37
NEW SIOUX CITY IRON CO.  *SHOP TOOLS    185.84
O’HALLORAN INTERNATIONAL  *PARTS    6,894.18
O’BRIEN CNTY SHERIFF  SHERIFF TRANSPORTATION    66.50
OFFICE ELEMENTS  *OFFICE SUPPLIES    14,294.47
OTO, CITY OF  *WATER/GARBAGE    132.70
PAGE CNTY SHERIFF  *SHERIFF TRANSPORTATION    300.56
PALS CENTER  COMMUNITY SUPPORT PROGRAM    1,687.30
PATRICK JENNINGS***  *EMPLOYEE MILEAGE    153.08
PICTOMETRY INTERNATIONAL CORP  PROFESSIONAL SERVICES    43,284.00
PINNACLE PERFORMANCE LLC  *TIRES & TUBES    90.00
POLLY, TROY  SAFETY    210.00
POSTMASTER (ANTHON)  POSTAGE & MAILING    200.00
RANDY S HISEY  LEGAL REPRESENTATION    66.00
RASMUSSEN MECHANICAL SERVICES  BUILDINGS    70,017.00
RECORD PRINTING & COPY CTR LLC  TYPING, PRINTING & BINDING    1,047.49
RHEANNE HAWS  *ATTORNEY FEES – JUVENILE    425.50
ROLLINGS HILLS COMM SVCS REGION  MENTAL HEALTH ADVOCATES    137.39
SAPP BROS PETROLEUM INC.  GAS/OILS    387.93
SARA TELLO  MHI INTERPRETING FEES    102.00
SCHNEIDER CORPORATION  PROFESSIONAL SERVICES    1,350.00
SECURITY NATIONAL BANK  MISCELLANEOUS RENTALS    176.95
SERGEANT BLUFF ADVOCATE  MAGAZINES & BOOKS    30.00
SHERWIN WILLIAMS  BUILDINGS    68.62
SIOUX CITY TREAS. (447)  *EMPLOYEE MILEAGE    140,659.88
SIOUX CNTY SHERIFF  *SHERIFF TRANSPORTATION    205.91
SIOUXLAND MENTAL HEALTH CTR.  CRISIS STABILIZATION RES.    8,316.99
SPIRAL COMMUNICATIONS  *TELEPHONE EXPENSE    154.93
STAR CONTROL  BUILDINGS    35,682.00
TERRY C. GANZEL***  EMPLOYEE MILEAGE    114.45
THERMO KING CHRISTENSEN  DIESEL    640.00
THOMAS TOLBERT***  *MEAL EXPENSES    260.09
THRIFTY WHITE PHARMACY  PRESCRIPTION MEDICATION    2,874.08
TREIBER AUTO PARTS AND REPAIR  EQUIPMENT MAINTENANCE    136.94
TRI TECH SALES  PLUMBING    222.89
UHL FEED STORE INC.  CHEMICALS & GASES-HERBICI    38.10
ULTRA NO TOUCH CAR WASH  EMPLOYEE MILEAGE    25.10
UNITED HEALTHCARE INSURANCE COMPANY  MEDICAL FEES    850.00
UNITY POINT ST. LUKE’S  DAIG. EVALS. REL. TO COMM.    285.00
US BANK (STL-MO)  *WATER/GARBAGE    1,678.81
USS SIOUX CITY LCS 11 COMMISSION CONTR./OTHER GOV. & ORGAN.    15,000.00
VAKULSKAS LAW FIRM, PC  *MHI ATTONERY FEES    420.00
VANGUARD APPRAISALS INC.  PROFESSIONAL SERVICES    5,400.00
VERIZON WIRELESS  *TELEPHONE EXPENSE    7,493.96
VILLAGE NORTHWEST UNLIMITED  VOCATIONAL SERVICES    541.52
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD  MEDICAL FEES    75,024.90
WESTERN DISPOSAL INC.  WATER/GARBAGE    120.00
WIATEL WESTERN IOWA TELECOM  PROFESSIONAL SERVICES    2,975.55
WIGMAN CO.  PLUMBING    42.08
WILLIGES LLC  MOTOR VEHICLE EQUIPMENT    1,080.00
WOODBURY CNTY TREASURER  *UNSPECIFIED    7,177.69
WOODBURY CNTY TREASURER – COPY PAPER  *OFFICE SUPPLIES    700.00
ZACHARY HINDMAN  *MHI ATTONERY FEES    618.00
ZIEGLER INC  *PARTS    3,555.86
GRAND TOTAL –    928,704.50
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED

Published in The Record
Thursday, July 19, 2018

Posted in Public Notices

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