Woodbury County Board of Supervisors Claims — June 29, 2018
Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE
BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING 6/29/18
ACCURATE CONTROLS INC BUILDINGS 66,522.34
ADAM UHL*** SAFETY 210.00
AMY LUTGEN TRANSCRIPTS 13.00
ARTHUR GALLAGHER RISK MANAGEMENT LIABILITY/PROPERTY INSUR. 55,955.25
ASSOCIATES FOR PSYCHIATRIC SERVICES *MHI ATTONERY FEES 1,540.00
ATHENA LADEAS*** EMPLOYEE MILEAGE 114.45
AUCA SIOUX CITY MC LOCKBOX SANITARY & DISPOSAL SERV. 92.52
AUTRY REPORTING *TRANSCRIPTS 223.20
B & B CLEANING SPECIALIST CONTRACTUAL SERVICES 1,450.00
BEKINS FIRE & SAFETY SERVICES *PROFESSIONAL SERVICES 225.75
BERNIE’S LAWN & GARDEN CTR SHOP TOOLS 49.85
BOMGAARS *PARTS 164.74
BRANDON DEEDS CONSTRUCTION *BUILDINGS 83,410.30
C W SUTER & SON INC. *HVAC SYSTEMS 1,475.30
CANDELARIO A JIMENEZ*** WORK COMPENSATION TTD 255.07
CENTURYLINK *TELEPHONE EXPENSE 348.96
CHESTERMAN CO *OFFICE SUPPLIES 67.80
CHRISTIAN HOME ASSN DAY CARE/CHILD CARE ASS’T 2,892.30
CLARINDA YOUTH CORP DAY CARE/CHILD CARE ASS’T 1,446.15
COMMUNITY ACTION AGENCY *HEALTH SERVICES ASSISTANCE 4,451.59
CORY BROWN*** SAFETY 17.40
COUNSEL (COLUMBUS, OH) EQUIPMENT MAINTENANCE 30.80
CREATIVE LIVING CENTER *PSYCHOTHERAPEUTIC-OUTPATI 1,633.70
CRITTENTON CENTER DAY CARE/CHILD CARE ASS’T 13,995.00
DAKOTA TRAFFIC SERVICES LLC (T-SD) BUILDINGS 950.00
DAVID DAWSON EMPLOYEE MILEAGE 114.45
DAVID THOMSON INTERPRETING FEES 157.50
DEAN & ASSOCIATES DAIG. EVALS. REL. TO COMM 285.00
DEJONG LAW FIRM PC LEGAL REPRESENTATION 1,002.00
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA DENTAL INSURANCE 4,187.47
DIANE MURPHY SMITH*** *EMPLOYEE MILEAGE 189.17
DIXON CONSTR. CO. *BOX CULVERTS 93,161.66
ELECTRONIC ENGINEERING CO. (DM) BUILDINGS 115.00
EPS LAWNWORKS BUILDINGS 600.00
EQUIPMENT BLADES INC BLADES 237.91
FAYE E. HILL*** MILEAGE 191.84
FEDEX POSTAGE & MAILING 8.15
FOREST RIDGE YOUTH SERVICES DAY CARE/CHILD CARE ASS’T 513.15
FRONTIER COMMUNICATIONS PROFESSIONAL SERVICES 129.95
GEO-COMM CORPORATION INC. PROFESSIONAL SERVICES 20,942.00
GERALD YAREMKO*** SAFETY 188.61
GRAHAM TIRE CO. (SC) TIRES & TUBES 44.00
GRAVES CONSTR. CO. BRIDGES 16,902.25
HOME DEPOT *BUILDINGS 250.50
HOPE HAVEN (RV-IA) *HOURLY SCL 26,096.01
INLAND TRUCK PARTS CO. *PARTS 3,300.09
INNOVATIONAL CONCEPTS INC. *HVAC SYSTEMS 764.00
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC. *MEDICAL REIMBURSEMENT 7,055.01
IOWA STATE ASSOCIATION OF COUNTIES *SCHOOL OF INSTRUCTION 420.00
IOWA STATE CNTY TREAS ASSC (WA-IA) DUES/MEMBERSHIPS 250.00
ISAAC MARTINDALE*** SAFETY 210.00
ISAC IOWA STATE ASSN OF *SCHOOL OF INSTRUCTION 630.00
JACKLYN FOX*** *EMPLOYEE MILEAGE 234.47
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT WEARING/SAFETY APPAREL 76.90
JAMI L. JOHNSON TRANSCRIPTS 84.00
JEREMY TAYLOR*** *CELL PHONE EXPENSE 135.38
JOE KOPAL PROFESSIONAL SERVICES 120.00
KNEIFL ELECTRIC TOWER LIGHTS 76.48
L G EVERIST INC. BUILDINGS 292.22
LESSMAN ELECTRIC SUPPLY *BUILDINGS 18.20
LEXIS NEXIS MATTHEW BENDER MAGAZINES & BOOKS 121.43
LINCOLN FINANCIAL GROUP *LIFE INSURANCE PREMIUMS 16,254.42
MAILHOUSE *POSTAGE & MAILING 1,365.88
MARX DISTRIBUTION INC. *BUILDINGS 10,496.00
MATTHEW A. UNG CELL PHONE EXPENSE 92.08
MATTHEW VERZANI*** *MEAL EXPENSES 177.92
MENARDS *BUILDINGS 39.39
METAL CULVERTS INC. (JC-MO) *PIPE CULVERTS 11,762.52
MICHELLE VENABLE-RIDLEY*** *EMPLOYEE MILEAGE 174.17
MID AMERICAN ENERGY (D-IA) *ELECTRIC LIGHT & POWER 5,031.77
MIDWESTERN MECHANICAL INC (SF) BUILDINGS 10,190.65
MOORE, HEFFERNAN, MOELLER, JOHNSON LEGAL REPRESENTATION 248.00
NEW COOPERATIVE INC. (FT. DODGE) *AGRICULT & HORTICULTURAL 501.82
NEW PERSPECTIVES INC. COMMUNITY SUPPORT PROGRAM 2,127.37
NEW SIOUX CITY IRON CO. *SHOP TOOLS 185.84
O’HALLORAN INTERNATIONAL *PARTS 6,894.18
O’BRIEN CNTY SHERIFF SHERIFF TRANSPORTATION 66.50
OFFICE ELEMENTS *OFFICE SUPPLIES 14,294.47
OTO, CITY OF *WATER/GARBAGE 132.70
PAGE CNTY SHERIFF *SHERIFF TRANSPORTATION 300.56
PALS CENTER COMMUNITY SUPPORT PROGRAM 1,687.30
PATRICK JENNINGS*** *EMPLOYEE MILEAGE 153.08
PICTOMETRY INTERNATIONAL CORP PROFESSIONAL SERVICES 43,284.00
PINNACLE PERFORMANCE LLC *TIRES & TUBES 90.00
POLLY, TROY SAFETY 210.00
POSTMASTER (ANTHON) POSTAGE & MAILING 200.00
RANDY S HISEY LEGAL REPRESENTATION 66.00
RASMUSSEN MECHANICAL SERVICES BUILDINGS 70,017.00
RECORD PRINTING & COPY CTR LLC TYPING, PRINTING & BINDING 1,047.49
RHEANNE HAWS *ATTORNEY FEES – JUVENILE 425.50
ROLLINGS HILLS COMM SVCS REGION MENTAL HEALTH ADVOCATES 137.39
SAPP BROS PETROLEUM INC. GAS/OILS 387.93
SARA TELLO MHI INTERPRETING FEES 102.00
SCHNEIDER CORPORATION PROFESSIONAL SERVICES 1,350.00
SECURITY NATIONAL BANK MISCELLANEOUS RENTALS 176.95
SERGEANT BLUFF ADVOCATE MAGAZINES & BOOKS 30.00
SHERWIN WILLIAMS BUILDINGS 68.62
SIOUX CITY TREAS. (447) *EMPLOYEE MILEAGE 140,659.88
SIOUX CNTY SHERIFF *SHERIFF TRANSPORTATION 205.91
SIOUXLAND MENTAL HEALTH CTR. CRISIS STABILIZATION RES. 8,316.99
SPIRAL COMMUNICATIONS *TELEPHONE EXPENSE 154.93
STAR CONTROL BUILDINGS 35,682.00
TERRY C. GANZEL*** EMPLOYEE MILEAGE 114.45
THERMO KING CHRISTENSEN DIESEL 640.00
THOMAS TOLBERT*** *MEAL EXPENSES 260.09
THRIFTY WHITE PHARMACY PRESCRIPTION MEDICATION 2,874.08
TREIBER AUTO PARTS AND REPAIR EQUIPMENT MAINTENANCE 136.94
TRI TECH SALES PLUMBING 222.89
UHL FEED STORE INC. CHEMICALS & GASES-HERBICI 38.10
ULTRA NO TOUCH CAR WASH EMPLOYEE MILEAGE 25.10
UNITED HEALTHCARE INSURANCE COMPANY MEDICAL FEES 850.00
UNITY POINT ST. LUKE’S DAIG. EVALS. REL. TO COMM. 285.00
US BANK (STL-MO) *WATER/GARBAGE 1,678.81
USS SIOUX CITY LCS 11 COMMISSION CONTR./OTHER GOV. & ORGAN. 15,000.00
VAKULSKAS LAW FIRM, PC *MHI ATTONERY FEES 420.00
VANGUARD APPRAISALS INC. PROFESSIONAL SERVICES 5,400.00
VERIZON WIRELESS *TELEPHONE EXPENSE 7,493.96
VILLAGE NORTHWEST UNLIMITED VOCATIONAL SERVICES 541.52
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD MEDICAL FEES 75,024.90
WESTERN DISPOSAL INC. WATER/GARBAGE 120.00
WIATEL WESTERN IOWA TELECOM PROFESSIONAL SERVICES 2,975.55
WIGMAN CO. PLUMBING 42.08
WILLIGES LLC MOTOR VEHICLE EQUIPMENT 1,080.00
WOODBURY CNTY TREASURER *UNSPECIFIED 7,177.69
WOODBURY CNTY TREASURER – COPY PAPER *OFFICE SUPPLIES 700.00
ZACHARY HINDMAN *MHI ATTONERY FEES 618.00
ZIEGLER INC *PARTS 3,555.86
GRAND TOTAL – 928,704.50
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED
Published in The Record
Thursday, July 19, 2018