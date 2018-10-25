Woodbury County Board of Supervisors Minutes — September 14, 2018
Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING 9/14/18
ABILITY NETWORK INC. *MAINTENANCE CONTRACTS 6,019.65
ABSOLUTE MOBILE SHREDDING MAINTENANCE CONTRACTS 10.00
ADP SCREENING AND SELECTION SERVICE PROFESSIONAL SERVICES 160.00
ADVANCED CORRECTIONAL HEALTHCARE HEALTH SERVICES ASSISTANCE 87,303.83
ADVANCED SYSTEMS INC. *OFFICE SUPPLIES 482.63
ALERE NORTH AMERICA INC. MEDICAL & LAB SUPPLIES 400.00
ALEXCIA KLEMISH*** *EMPLOYEE MILEAGE 14.99
AMBER M. HUNWARDSEN*** *MILEAGE 80.93
AMY J. ALFORD*** MILEAGE 106.28
AMY KLOCKE*** SCHOOL OF INSTRUCTION 120.00
ANA LOPEZ*** *TRAVEL EXPENSES 166.28
ANESTHESIA CONSULTANTS *PROFESSIONAL SERVICES 1,020.00
APRIL PADGETT*** *EMPLOYEE MILEAGE 50.14
ARCTIC ICE BUILDINGS 136.00
AUCA SIOUX CITY MC LOCKBOX *CUSTODIAL SUPPLIES 497.02
AVENTURE STAFFING & PROFESSIONAL *PROFESSIONAL SERVICES 3,920.00
AVERY OUTDOOR *OFFICIAL PUBL. & LEGALS 8,836.00
BERNIE’S LAWN & GARDEN CTR SHOP TOOLS 4.18
BLANCA FRANCO*** EMPLOYEE MILEAGE 22.35
BOMGAARS *SUNDRY 301.54
BURGESS HEALTH CENTER PROFESSIONAL SERVICES 377.54
C W SUTER & SON INC. BUILDINGS 472.50
CANDELARIO A JIMENEZ*** WORK COMPENSATION TTD 255.07
CBM FOOD SERVICE FOOD 7,771.57
CENTER FOR DISEASE DETECTION PROFESSIONAL SERVICES 20.00
CENTURYLINK *PROFESSIONAL SERVICES 1,946.11
CHANNING BETE CO. MEDICAL & LAB SUPPLIES 277.07
CHEROKEE PUBLIC HEALTH PROFESSIONAL SERVICES 916.73
CHEROKEE REGIONAL MEDICAL CENTER PROFESSIONAL SERVICES 216.00
CHN GARBAGE SERVICE *WATER/GARBAGE 1,226.71
CITY FARMERS INC. MAINTENANCE CONTRACTS 442.00
COLORADO SERUM CO. MEDICAL & LAB SUPPLIES 146.00
CONTINUE CARE MEDICAL & LAB SUPPLIES 137.50
CORRECTIONVILLE BLDG. CENTER *MISCELLANEOUS 89.79
CORRECTIONVILLE CORNER HARDWARE BUILDINGS 48.82
CRAIG STEIG*** EMPLOYEE MILEAGE 61.04
DALE BOSSE PROGRAM SUPPLIES 665.00
DAN PRIESTLEY*** OFFICE SUPPLIES 6.70
DANBURY REVIEW OFFICIAL PUBL. & LEGALS 18.00
DANIEL HEISSEL*** TRAVEL EXPENSES 10.00
DAVY’S & JIM’S FEED STORE INC *SEED/FERTILIZER 408.00
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA DENTAL INSURANCE 3,973.18
DENNIS D. BUTLER*** MILEAGE & OTHER TRAVEL EX. 32.70
DIANE SWOBODA PETERSON*** EMPLOYEE MILEAGE 16.82
DISTRICT HEALTH FUND *TAX ALLOTMENT 626,121.24
DIXON CONSTR. CO. BRIDGES 96,374.35
DON’S PRO SHOP OFFICE SUPPLIES 62.00
DREAM HOMES LLC RENT PAYMENTS ASSISTANCE 156.53
DUNES DENTAL 4 KIDS *PROFESSIONAL SERVICES 125.88
EAKES OFFICE SOLUTIONS *CUSTODIAL SUPPLIES 409.85
ECHO GROUP LIGHT BULBS 112.56
ELECTRONIC ENGINEERING CO. (DM) *BUILDINGS 721.67
EMILY CLAYTON*** *EMPLOYEE MILEAGE 42.44
FIBERCOMM TELEPHONE EXPENSE 113.66
FINISH LINE FUELS LLC *MOTOR VEHICLE EXPENSE 2,724.17
FISHER HEALTHCARE (P-IL) *MEDICAL & LAB SUPPLIES 1,372.21
FLOYD VALLEY COMMUNITY HEALTH SERV PROFESSIONAL SERVICES 469.82
FLOYD VALLEY HEALTHCARE PROFESSIONAL SERVICES 849.30
FOX HYDRAULICS *PARTS 85.00
GABRIELA HERNANDEZ*** *EMPLOYEE MILEAGE 52.32
GCR TIRE CENTER TIRES & TUBES 116.00
HCI CONSTRUCTION BUILDINGS 4,508.00
HEALTH EDUCATION ASSOCIATES INC. *SCHOOL OF INSTRUCTION 527.25
HEARTLAND PAPER CO. CUSTODIAL SUPPLIES 102.00
HEMOCUE AMERICA MEDICAL & LAB SUPPLIES 2,597.00
HORN MEMORIAL HOSPITAL/PUBLIC HEALTH PROFESSIONAL SERVICES 486.45
HY VEE FOOD STORES (G-DR) *PROVISIONS ASSISTANCE 230.23
HY VEE FOOD STORES (HAMILTON) PROVISIONS ASSISTANCE 86.86
HY VEE FOOD STORES (SR) *PROVISIONS ASSISTANCE 415.00
HY VEE INC CASH ALLOWANCES ASSISTANCE 135.00
HYDRAULIC SALES & SERVICE PARTS 209.01
IACCVSO SCHOOL OF INSTRUCTION 360.00
INLAND TRUCK PARTS CO.*OUTSIDE SERVICES 1,709.95
INNOVATIONAL CONCEPTS INC. BUILDINGS 135.00
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC. *MEDICAL REIMBURSEMENT 3,401.91
INTAB LLC OFFICE SUPPLIES 244.91
INTERSTATE BATTERY *BUILDINGS 28.70
IOWA DEPT. OF INSPECTIONS & TYPING, PRINTING & BINDING 184.50
IOWA DEPT. OF NATURAL RESOURCES PROFESSIONAL SERVICES 100.00
IOWA STATE ASS’N OF ASSESSORS *SCHOOL OF INSTRUCTION 1,300.00
ISTATE TRUCK CENTER PARTS 28.61
IVY BREMER*** SCHOOL OF INSTRUCTION 30.00
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT *ARMS/AMMUNITION 2,207.20
JASON GANN *MHI ATTONERY FEES 204.00
JEO CONSULTING GROUP INC. BUILDINGS 1,614.25
JOE KOPAL PROFESSIONAL SERVICES 45.00
JOHN MANSFIELD *MISCELLANEOUS OFFICERS 29.91
JOHNSON PROPANE HEATING & FUEL/HEATING 222.45
KAESER & BLAIR INC. HEALTH SERVICES ASSISTANCE 1,052.59
KATHERINE B MORENO*** *EMPLOYEE MILEAGE 43.53
KEITH RADIG*** EMPLOYEE MILEAGE 16.35
KELLIE ZVIRGZDINAS*** MILEAGE 90.47
KERRY KECK WELL TESTING 500.00
KEVIN GRIEME*** TRAVEL EXPENSES 245.06
KLASS STOIK MUGAN VILLONE PHILLIPS *ATTORNEY FEES 3,569.30
KREISERS INC. (SF-SD) *MEDICAL & LAB SUPPLIES 4,320.64
L G EVERIST INC. *PORTLAND CEMENT 230.53
LAKE FORREST MHC LLC RENT PAYMENTS ASSISTANCE 543.47
LANGUAGE LINE SERVICES *PROFESSIONAL SERVICES 321.75
LINCOLN RYAN *EMPLOYEE MILEAGE 32.63
LONE PEAK LAND INVESTMENT RENT PAYMENTS ASSISTANCE 304.00
LORI A. OETKEN*** *MILEAGE 47.96
MAIL SERVICES LLC *TYPING, PRINTING & BINDING 2,963.32
MAILHOUSE *POSTAGE & MAILING 4,417.42
MARX DISTRIBUTION INC. DUST PALLIATIVE 869.00
MASIMO AMERICAS INC. *MEDICAL & LAB SUPPLIES 2,013.49
MEDELA INC. HEALTH SERVICES ASSISTANCE 3,095.92
MEGAN MILLER*** EMPLOYEE MILEAGE 135.16
MENARDS *BUILDINGS 175.67
MERCY MEDICAL CTR *HEALTH SERVICES ASSISTANCE 144.66
MEYER BROS COLONIAL CHAPEL AMBULANCE ASSISTANCE 400.00
MICHELLE R. CLAUSEN-ROSENDAHL*** MOTOR VEHICLE EXPENSE 10.92
MICHELLE SKAFF*** EMPLOYEE MILEAGE 21.80
MID AMERICAN ENERGY (D-IA) *ELECTRIC LIGHT & POWER 2,280.42
MID STEP SERVICES (STONE) CONTRACTUAL SERVICES 125.00
MONONA COUNTY PUBLIC HEALTH PROFESSIONAL SERVICES 806.68
MOVILLE RECORD OFFICIAL PUBL. & LEGALS 30.00
MURPHY TRACTOR *OUTSIDE SERVICES 2,052.49
NANCY WEBB*** *EMPLOYEE MILEAGE 116.63
NATIONAL ACADEMY EMERG. MED. DISPATCH PROFESSIONAL SERVICES 200.00
NEW SIOUX CITY IRON CO. SHOP TOOLS 40.85
NOODLE SOUP OF WEINGART DESIGN *HEALTH SERVICES ASSISTANCE 1,980.01
NORTHERN SAFETY TECH RADIO & RELATED EQUIPMENT 3,982.02
NUTRITION MATTERS INC. HEALTH SERVICES ASSISTANCE 179.00
O’REILLY AUTO PARTS PARTS 12.85
OFFICE ELEMENTS *OFFICE SUPPLIES 280.14
OIL EXPRESS, INC. OIL 927.00
ONE OFFICE SOLUTION *OFFICE SUPPLIES 3,786.39
P & W GARAGE TIRES & TUBES 100.00
PATHOLOGY MEDICAL SERV. OF SIOUXLAND *MEDICAL FEES 3,650.76
PETERSEN OIL CO. *GAS/OILS 1,688.06
PIERCE STREET SAME-DAY SURGERY *PROFESSIONAL SERVICES 3,000.00
PLYMOUTH COUNTY AUDITOR *AMBULANCE ASSISTANCE 564.53
POMPS TIRE SERVICE INC. *TIRES & TUBES 17,391.00
PRESTO X INC CUSTODIAL SUPPLIES 108.00
PRODUCTIVITY PLUS ACCOUNT GAS/OILS 7.08
RANDI D. CAMPBELL*** OFFICE SUPPLIES 28.99
RANDY S HISEY *MHI ATTONERY FEES 534.00
RECORD PRINTING & COPY CENTER LLC *OFFICE SUPPLIES 1,467.30
REINALT-THOMAS CORPORATION MOTOR VEHICLE & EQUIPMENT 2,070.00
RONALD E KOCH*** OFFICE SUPPLIES 5.34
ROSA LUPERCIO*** EMPLOYEE MILEAGE 22.35
SANOFI PASTEUR INC *MEDICAL & LAB SUPPLIES 5,010.19
SARAH E. BLATCHFORD*** *MILEAGE 34.88
SCHNEIDER CORPORATION COMPUTER SOFTWARE 1,995.00
SECURITY NATIONAL BANK *MISCELLANEOUS RENTALS 353.90
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD) OFFICE SUPPLIES 42.71
SERVICE MASTERS OF SOOLAND GROUNDS 670.00
SHEILA M. GARVIN*** MILEAGE 110.98
SIGNS BY TOMORROW *OFFICE SUPPLIES 106.14
SIOUX CITY JOURNAL OFFICIAL PUBL. & LEGALS 17.37
SIOUX CITY JOURNAL COMMUNICATIONS OFFICIAL PUBL. & LEGALS 1,261.00
SIOUX CITY TREAS. (447) *MOTOR VEHICLE EXPENSE 3,981.44
SIOUXLAND DISTRICT HEALTH *TRAVEL EXPENSES 1,439.72
SIOUXLAND LOCK & KEY *BUILDINGS 285.00
SIOUXLAND TAXI PROFESSIONAL SERVICES 38.05
SMILEMAKERS HEALTH SERVICES ASSISTANCE 106.57
STAPLES CREDIT PLAN *OFFICE EQUIPMENT & FURN. 3,684.94
STATE HYGIENIC LABORATORY *PROFESSIONAL SERVICES 313.64
STEFFEN TRUCK EQUIPMENT INC. *OUTSIDE SERVICES 2,202.06
STEPHANIE KINGSTON*** *EMPLOYEE MILEAGE 55.05
STEVE’S BEANE PLUMBING CO. BUILDINGS 150.00
SUPPLYWORKS HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES 118.50
TESSA KLEENE*** *SCHOOL OF INSTRUCTION 220.18
THE SUMMIT AT SUNNYBROOK *UTILITIES ASSISTANCE 728.71
TIM GRANSTROM RENT PAYMENTS ASSISTANCE 760.00
TITAN MACHINERY (KINGSLEY) *PARTS 1,110.55
ULTRA NO TOUCH CAR WASH MOTOR VEHICLE EXPENSE 27.00
UNITED STATES POSTAL SERVICE POSTAGE & MAILING 50.00
UNMC SCHOOL OF INSTRUCTION 1,375.00
US BANK (STL-MO) *GAS/OILS 2,548.09
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD MEDICAL FEES 122,680.18
WELLNESS COUNCIL OF AMERICA DUES/MEMBERSHIPS 335.00
WELLS FARGO HOME MORTGAGE RENT PAYMENTS ASSISTANCE 700.00
WESTERN IOWA TECH SCHOOL OF INSTRUCTION 50.00
WESTERN IOWA TELEPHONE TELEPHONE EXPENSE 393.65
WIGMAN CO. BUILDINGS 170.65
WILLIGES LLC *PARKING 1,300.00
WOODBURY COUNTY DEBT SERVICE *RENT BUILDINGS 6,667.00
GRAND TOTAL – 1,114,334.54
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED
Published in The Record
Thursday, October 25, 2018