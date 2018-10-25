Woodbury County Board of Supervisors Minutes — September 14, 2018

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Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING  9/14/18

ABILITY NETWORK INC.  *MAINTENANCE CONTRACTS    6,019.65
ABSOLUTE MOBILE SHREDDING  MAINTENANCE CONTRACTS    10.00
ADP SCREENING AND SELECTION SERVICE  PROFESSIONAL SERVICES    160.00
ADVANCED CORRECTIONAL HEALTHCARE  HEALTH SERVICES ASSISTANCE    87,303.83
ADVANCED SYSTEMS INC.  *OFFICE SUPPLIES    482.63
ALERE NORTH AMERICA INC. MEDICAL & LAB SUPPLIES    400.00
ALEXCIA KLEMISH***  *EMPLOYEE MILEAGE    14.99
AMBER M. HUNWARDSEN***  *MILEAGE    80.93
AMY J. ALFORD***  MILEAGE    106.28
AMY KLOCKE***  SCHOOL OF INSTRUCTION    120.00
ANA LOPEZ***  *TRAVEL EXPENSES    166.28
ANESTHESIA CONSULTANTS  *PROFESSIONAL SERVICES    1,020.00
APRIL PADGETT***  *EMPLOYEE MILEAGE    50.14
ARCTIC ICE  BUILDINGS    136.00
AUCA SIOUX CITY MC LOCKBOX  *CUSTODIAL SUPPLIES    497.02
AVENTURE STAFFING & PROFESSIONAL  *PROFESSIONAL SERVICES    3,920.00
AVERY OUTDOOR  *OFFICIAL PUBL. & LEGALS    8,836.00
BERNIE’S LAWN & GARDEN CTR  SHOP TOOLS    4.18
BLANCA FRANCO***  EMPLOYEE MILEAGE    22.35
BOMGAARS  *SUNDRY    301.54
BURGESS HEALTH CENTER  PROFESSIONAL SERVICES    377.54
C W SUTER & SON INC.  BUILDINGS    472.50
CANDELARIO A JIMENEZ***  WORK COMPENSATION TTD    255.07
CBM FOOD SERVICE  FOOD    7,771.57
CENTER FOR DISEASE DETECTION  PROFESSIONAL SERVICES    20.00
CENTURYLINK  *PROFESSIONAL SERVICES    1,946.11
CHANNING BETE CO.  MEDICAL & LAB SUPPLIES    277.07
CHEROKEE PUBLIC HEALTH  PROFESSIONAL SERVICES    916.73
CHEROKEE REGIONAL MEDICAL CENTER  PROFESSIONAL SERVICES    216.00
CHN GARBAGE SERVICE  *WATER/GARBAGE    1,226.71
CITY FARMERS INC.  MAINTENANCE CONTRACTS    442.00
COLORADO SERUM CO.  MEDICAL & LAB SUPPLIES    146.00
CONTINUE CARE  MEDICAL & LAB SUPPLIES    137.50
CORRECTIONVILLE BLDG. CENTER  *MISCELLANEOUS    89.79
CORRECTIONVILLE CORNER HARDWARE  BUILDINGS    48.82
CRAIG STEIG***  EMPLOYEE MILEAGE    61.04
DALE BOSSE  PROGRAM SUPPLIES    665.00
DAN PRIESTLEY***  OFFICE SUPPLIES    6.70
DANBURY REVIEW  OFFICIAL PUBL. & LEGALS    18.00
DANIEL HEISSEL***  TRAVEL EXPENSES    10.00
DAVY’S & JIM’S FEED STORE INC  *SEED/FERTILIZER    408.00
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA  DENTAL INSURANCE    3,973.18
DENNIS D. BUTLER***  MILEAGE & OTHER TRAVEL EX.    32.70
DIANE SWOBODA PETERSON***  EMPLOYEE MILEAGE    16.82
DISTRICT HEALTH FUND  *TAX ALLOTMENT    626,121.24
DIXON CONSTR. CO.  BRIDGES    96,374.35
DON’S PRO SHOP  OFFICE SUPPLIES    62.00
DREAM HOMES LLC  RENT PAYMENTS ASSISTANCE    156.53
DUNES DENTAL 4 KIDS  *PROFESSIONAL SERVICES    125.88
EAKES OFFICE SOLUTIONS  *CUSTODIAL SUPPLIES    409.85
ECHO GROUP  LIGHT BULBS    112.56
ELECTRONIC ENGINEERING CO. (DM)  *BUILDINGS    721.67
EMILY CLAYTON***  *EMPLOYEE MILEAGE    42.44
FIBERCOMM  TELEPHONE EXPENSE    113.66
FINISH LINE FUELS LLC *MOTOR VEHICLE EXPENSE    2,724.17
FISHER HEALTHCARE (P-IL)  *MEDICAL & LAB SUPPLIES    1,372.21
FLOYD VALLEY COMMUNITY HEALTH SERV  PROFESSIONAL SERVICES    469.82
FLOYD VALLEY HEALTHCARE  PROFESSIONAL SERVICES    849.30
FOX HYDRAULICS  *PARTS    85.00
GABRIELA HERNANDEZ***  *EMPLOYEE MILEAGE    52.32
GCR TIRE CENTER  TIRES & TUBES    116.00
HCI CONSTRUCTION  BUILDINGS    4,508.00
HEALTH EDUCATION ASSOCIATES INC.  *SCHOOL OF INSTRUCTION    527.25
HEARTLAND PAPER CO. CUSTODIAL SUPPLIES    102.00
HEMOCUE AMERICA  MEDICAL & LAB SUPPLIES    2,597.00
HORN MEMORIAL HOSPITAL/PUBLIC HEALTH  PROFESSIONAL SERVICES    486.45
HY VEE FOOD STORES (G-DR)  *PROVISIONS ASSISTANCE    230.23
HY VEE FOOD STORES (HAMILTON)  PROVISIONS ASSISTANCE    86.86
HY VEE FOOD STORES (SR)  *PROVISIONS ASSISTANCE    415.00
HY VEE INC  CASH ALLOWANCES ASSISTANCE    135.00
HYDRAULIC SALES & SERVICE  PARTS    209.01
IACCVSO  SCHOOL OF INSTRUCTION    360.00
INLAND TRUCK PARTS CO.*OUTSIDE SERVICES    1,709.95
INNOVATIONAL CONCEPTS INC.  BUILDINGS    135.00
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC.  *MEDICAL REIMBURSEMENT    3,401.91
INTAB LLC  OFFICE SUPPLIES    244.91
INTERSTATE BATTERY  *BUILDINGS    28.70
IOWA DEPT. OF INSPECTIONS &  TYPING, PRINTING & BINDING    184.50
IOWA DEPT. OF NATURAL RESOURCES  PROFESSIONAL SERVICES    100.00
IOWA STATE ASS’N OF ASSESSORS *SCHOOL OF INSTRUCTION    1,300.00
ISTATE TRUCK CENTER  PARTS    28.61
IVY BREMER***  SCHOOL OF INSTRUCTION    30.00
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT  *ARMS/AMMUNITION    2,207.20
JASON GANN  *MHI ATTONERY FEES    204.00
JEO CONSULTING GROUP INC.  BUILDINGS    1,614.25
JOE KOPAL  PROFESSIONAL SERVICES    45.00
JOHN MANSFIELD  *MISCELLANEOUS OFFICERS    29.91
JOHNSON PROPANE HEATING &  FUEL/HEATING    222.45
KAESER & BLAIR INC.  HEALTH SERVICES ASSISTANCE    1,052.59
KATHERINE B MORENO***  *EMPLOYEE MILEAGE    43.53
KEITH RADIG***  EMPLOYEE MILEAGE    16.35
KELLIE ZVIRGZDINAS***  MILEAGE    90.47
KERRY KECK  WELL TESTING    500.00
KEVIN GRIEME***  TRAVEL EXPENSES    245.06
KLASS STOIK MUGAN VILLONE PHILLIPS  *ATTORNEY FEES    3,569.30
KREISERS INC. (SF-SD)  *MEDICAL & LAB SUPPLIES    4,320.64
L G EVERIST INC.  *PORTLAND CEMENT    230.53
LAKE FORREST MHC LLC  RENT PAYMENTS ASSISTANCE    543.47
LANGUAGE LINE SERVICES  *PROFESSIONAL SERVICES    321.75
LINCOLN RYAN  *EMPLOYEE MILEAGE    32.63
LONE PEAK LAND INVESTMENT  RENT PAYMENTS ASSISTANCE    304.00
LORI A. OETKEN***  *MILEAGE    47.96
MAIL SERVICES LLC  *TYPING, PRINTING & BINDING    2,963.32
MAILHOUSE  *POSTAGE & MAILING    4,417.42
MARX DISTRIBUTION INC.  DUST PALLIATIVE    869.00
MASIMO AMERICAS INC.  *MEDICAL & LAB SUPPLIES    2,013.49
MEDELA INC. HEALTH SERVICES ASSISTANCE    3,095.92
MEGAN MILLER***  EMPLOYEE MILEAGE    135.16
MENARDS  *BUILDINGS    175.67
MERCY MEDICAL CTR  *HEALTH SERVICES ASSISTANCE    144.66
MEYER BROS COLONIAL CHAPEL  AMBULANCE ASSISTANCE    400.00
MICHELLE R. CLAUSEN-ROSENDAHL***  MOTOR VEHICLE EXPENSE    10.92
MICHELLE SKAFF***  EMPLOYEE MILEAGE    21.80
MID AMERICAN ENERGY (D-IA)  *ELECTRIC LIGHT & POWER    2,280.42
MID STEP SERVICES (STONE)  CONTRACTUAL SERVICES    125.00
MONONA COUNTY PUBLIC HEALTH PROFESSIONAL SERVICES    806.68
MOVILLE RECORD  OFFICIAL PUBL. & LEGALS    30.00
MURPHY TRACTOR  *OUTSIDE SERVICES    2,052.49
NANCY WEBB***  *EMPLOYEE MILEAGE    116.63
NATIONAL ACADEMY EMERG. MED. DISPATCH  PROFESSIONAL SERVICES    200.00
NEW SIOUX CITY IRON CO.  SHOP TOOLS    40.85
NOODLE SOUP OF WEINGART DESIGN  *HEALTH SERVICES ASSISTANCE    1,980.01
NORTHERN SAFETY TECH  RADIO & RELATED EQUIPMENT    3,982.02
NUTRITION MATTERS INC.  HEALTH SERVICES ASSISTANCE    179.00
O’REILLY AUTO PARTS  PARTS    12.85
OFFICE ELEMENTS  *OFFICE SUPPLIES    280.14
OIL EXPRESS, INC.  OIL    927.00
ONE OFFICE SOLUTION  *OFFICE SUPPLIES    3,786.39
P & W GARAGE  TIRES & TUBES    100.00
PATHOLOGY MEDICAL SERV. OF SIOUXLAND  *MEDICAL FEES    3,650.76
PETERSEN OIL CO.  *GAS/OILS    1,688.06
PIERCE STREET SAME-DAY SURGERY  *PROFESSIONAL SERVICES    3,000.00
PLYMOUTH COUNTY AUDITOR  *AMBULANCE ASSISTANCE    564.53
POMPS TIRE SERVICE INC.  *TIRES & TUBES    17,391.00
PRESTO X INC  CUSTODIAL SUPPLIES    108.00
PRODUCTIVITY PLUS ACCOUNT  GAS/OILS    7.08
RANDI D. CAMPBELL***  OFFICE SUPPLIES    28.99
RANDY S HISEY  *MHI ATTONERY FEES    534.00
RECORD PRINTING & COPY CENTER LLC  *OFFICE SUPPLIES    1,467.30
REINALT-THOMAS CORPORATION  MOTOR VEHICLE & EQUIPMENT    2,070.00
RONALD E KOCH***  OFFICE SUPPLIES    5.34
ROSA LUPERCIO***  EMPLOYEE MILEAGE    22.35
SANOFI PASTEUR INC  *MEDICAL & LAB SUPPLIES  5,010.19
SARAH E. BLATCHFORD***  *MILEAGE    34.88
SCHNEIDER CORPORATION  COMPUTER SOFTWARE    1,995.00
SECURITY NATIONAL BANK  *MISCELLANEOUS RENTALS    353.90
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD)  OFFICE SUPPLIES    42.71
SERVICE MASTERS OF SOOLAND  GROUNDS    670.00
SHEILA M. GARVIN***  MILEAGE    110.98
SIGNS BY TOMORROW  *OFFICE SUPPLIES    106.14
SIOUX CITY JOURNAL  OFFICIAL PUBL. & LEGALS    17.37
SIOUX CITY JOURNAL COMMUNICATIONS  OFFICIAL PUBL. & LEGALS    1,261.00
SIOUX CITY TREAS. (447)  *MOTOR VEHICLE EXPENSE    3,981.44
SIOUXLAND DISTRICT HEALTH  *TRAVEL EXPENSES    1,439.72
SIOUXLAND LOCK & KEY  *BUILDINGS    285.00
SIOUXLAND TAXI  PROFESSIONAL SERVICES    38.05
SMILEMAKERS  HEALTH SERVICES ASSISTANCE    106.57
STAPLES CREDIT PLAN  *OFFICE EQUIPMENT & FURN.    3,684.94
STATE HYGIENIC LABORATORY  *PROFESSIONAL SERVICES    313.64
STEFFEN TRUCK EQUIPMENT INC.  *OUTSIDE SERVICES    2,202.06
STEPHANIE KINGSTON***  *EMPLOYEE MILEAGE    55.05
STEVE’S BEANE PLUMBING CO.  BUILDINGS    150.00
SUPPLYWORKS  HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES    118.50
TESSA KLEENE***  *SCHOOL OF INSTRUCTION    220.18
THE SUMMIT AT SUNNYBROOK  *UTILITIES ASSISTANCE    728.71
TIM GRANSTROM  RENT PAYMENTS ASSISTANCE    760.00
TITAN MACHINERY (KINGSLEY)  *PARTS    1,110.55
ULTRA NO TOUCH CAR WASH  MOTOR VEHICLE EXPENSE    27.00
UNITED STATES POSTAL SERVICE  POSTAGE & MAILING    50.00
UNMC  SCHOOL OF INSTRUCTION    1,375.00
US BANK (STL-MO)  *GAS/OILS    2,548.09
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD  MEDICAL FEES    122,680.18
WELLNESS COUNCIL OF AMERICA  DUES/MEMBERSHIPS    335.00
WELLS FARGO HOME MORTGAGE  RENT PAYMENTS ASSISTANCE    700.00
WESTERN IOWA TECH  SCHOOL OF INSTRUCTION    50.00
WESTERN IOWA TELEPHONE  TELEPHONE EXPENSE    393.65
WIGMAN CO.  BUILDINGS    170.65
WILLIGES LLC  *PARKING    1,300.00
WOODBURY COUNTY DEBT SERVICE  *RENT BUILDINGS    6,667.00
GRAND TOTAL –    1,114,334.54
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED

Published in The Record
Thursday, October 25, 2018

Posted in Public Notices

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