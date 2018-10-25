River Valley School Board Bills

| | 0

River Valley Community School
River Valley CSD
Board Report For Newspaper

Checking 1
Checking: 1  Fund: 10  GENERAL          
ADAM BISENIUS  NWAEA PRINCIPAL MTG. MEALS    68.17
ADVANCED SYSTEMS INC.  COPIER OVERAGE    355.40
APPLE INC.  COMPUTER – ELEM.    5,932.99
CHARLES KNAACK  PHONE STIPEND    20.00
CHOICE SUPPLY  ELEM. SUPPLIES    38.24
CONSTRUCTIVE PLAYTHINGS  PS SUPPLIES    8.99
CORRECTIONVILLE BUILDING CTR.  BUILDING SUPPLIES    30.16
CORRECTIONVILLE CORNER HARDWARE  GROUNDS SUPPLIES    73.92
CORRECTIONVILLE, CITY OF  WATER, SEWER  SCHOOL    347.42
CULLIGAN WATER CONDITIONING  WATER COOLER PUMP    88.00
DEMCO INC.  MEDIA SUPPLIES    19.54
DEPARTMENT OF EDUCATION  BUS INSPECTION FEES  560.00
DES MOINES STAMP MANUFACTURING CO.  NAME STAMP SCHOOL BOARD    38.40
DOLLAR GENERAL  OFFICE SUPPLIES    98.43
DONOVAN GROUP IOWA  COMMUNICATIONS WORK – AUG.    5,000.00
DOSE, BRADLEY  DOT PHYSICAL    50.00
E-RATE COMPLETE, LLC  E-RATE ANNUAL FEE    2,000.00
ECOLAB  PEST CONTROL – WASHTA    82.27
ELECTRONIC ENGINEERING  RADIO BATTERIES    300.95
FRONTIER  TELEPHONE SERVICE    365.92
HAL LEONARD CORPORATION  ELEMENTARY MUSIC    235.00
INTERSTATE MECHANICAL CORP.  MAY P.M. WASHTA    2,226.25
IOWA ASSOCIATION OF SCHOOL BOARDS  EMPLOYEE RELATIONS CONF.    140.00
IOWA DEPARTMENT OF REVENUE AND FINANCE  UNPAID WITHHOLDING TAX    157.54
IOWA HIGH SCHOOL MUSIC ASSN  MEMBERSHIP DUES    25.00
JEFF HILL  REIMBURSE FOR DOT PHYSICAL    212.00
JIM LOOF  REPAIRS TO CUSHING GARAGE DOOR    985.00
JOHNSON PROPANE INC.  3% TAX    636.42
JOHNSON, JOHNNIE  PHONE STIPEND    15.34
JOY AUTO SUPPLY INC.  GROUNDS SUPPLIES    326.62
KAPLAN COMPANIES INC.  PRE SCHOOL SUPPLIES    93.03
KAY L CHAPMAN, CPA PC  COMPLETION OF FIELDWORK    4,389.82
KEVEIN O’DELL ELECTRIC INC.  FIRE ALARM REPAIRS    2,260.00
KNAACKS BODY SHOP  REPAIR TIRE    20.00
LESLIE GRAY  MEDIA SUPPLIES    11.90
MARTIN BROS DISTRIBUTING CO.  PRESCHOOL SUPPLIES    230.71
MEDICAL ENTERPRISES INC.  2 QED’S    24.00
MELISSA HOLTZ  PHONE STIPEND    50.00
MENARDS  CORDED DRILL    79.98
MIDAMERICAN ENERGY  ELEC – FOOTBALL FIELD    17,247.01
MODERN HEATING & COOLING, INC.  SERVICE ON WATER SOFTENER    191.59
NEW COOP  GASOLINE    600.06
NORTHWEST AEA  REG. FOR MANDT RECERT.    280.40
NORTHWESTERN COLLEGE  PLAY AT COLLEGE    25.00
O’HALLORAN INTERNATIONAL INC.  BUS REPAIRS    240.08
OFFICE ELEMENTS  POSTCARDS    259.18
ONE SOURCE, THE BACKGROUND CHECK  BACKGROUND CHECKS    81.50
ORKIN EXTERMINATING COMPANY  PEST CONTROL    89.91
PETERSEN OIL COMPANY  FUEL    2,621.53
PORTER, COLTON  MOWING CUSHING BUS BARN    275.00
QUILL CORPORATION  OFFICE SUPPLIES – WINDOW ENVELOPES    194.95
RACHEL DOEDEN  MILEAGE    115.20
RAY’S MIDBELL MUSIC CO.  MUSIC SUPPLIES    382.45
RECORD, THE  PUBLICATION EXPENSE    462.10
RICKS COMPUTERS  SERVICE LABOR QT. 1    13,466.00
SAI  2018 SAI PRE-CONF. AND ANNUAL CONF – M.    265.00
SANITARY SERVICES  GARBAGE PICK-UP C’VILLE    510.90
SCHOOL BUS SALES CO.  BUS REPAIRS    162.64
SCHOOL SPECIALTY  OFFICE SUPPLIES    811.47
SKYE NICOLLS  ECERS TRAINING COURSE    25.00
SLATER, KEN  MILEAGE STIPEND    275.00
U.S. POST OFFICE  POSTAGE NEWSLETTERS    482.30
UNIVERSITY OF IOWA CENTER FOR CONFERENCES  REGISTRATION FEE    199.00
VAUGHN, RACHAEL  ECERS TRAINING COURSE    25.00
WALMART COMMUNITY  PRESCHOOL SUPPLIES    153.34
WASHTA, CITY OF  WATER, SEWER, BUS BARN    420.75
WESTERN IOWA TECH COMM COLLEGE  NEW DRIVER ONLINE TRAINING    200.00
WOODBURY COUNTY AUDITOR  SPECIAL ELECTION COSTS    2,830.49
Fund Total:    70,490.26
Checking Account Total:    70,490.26

Checking 2
Checking: 2  Fund: 21  ACTIVITY      
ANDYMARK.COM  ROBOTICS SUPPLIES    319.40
BARRINGER, DALE  RV VB TOURNEY OFFICIAL 9-29-18    430.00
BRAD HEMPSTEAD  YEARBOOK WORKSHOP    125.00
BRIA MILLER  RV VB TOURNEY OFFICIAL 9-29-18    220.00
BRIGHTON, MARK  RV VB TOURNEY OFFICIAL 9-29-18    220.00
CALEB LUBBERS  JH-JV FB REG 9-10-18    220.00
CHAD WILLER  JH-JV FB REG 9-10-18    110.00
COUNTRY CREATIONS  CHEER CLINIC T-SHIRTS    362.09
DIRT ROAD DESIGN  HOMECOMING T-SHIRTS    1,998.00
DOLLAR GENERAL  CONCESSIONS    37.50
DRECKMAN, MATT  FB OFFICIAL 9-21-18    110.00
FRANKIE DEEDS  STATE FEE    306.00
GEORGE DAVIDSON  FB OFFICIALS 9-7-18    110.00
GOETTSCH, ERIC  JH/JV FOOTBALL OFFICIAL 9-24-18    110.00
GREER, MATT  FB OFFICIAL 9-7-18    110.00
IOWA BASKETBALL COACHES ASSOC.  MEMBERSHIP DUES    110.00
IOWA FOOTBALL COACHES ASSOCIATION  MEMBERSHIP    35.00
JAN KOENIGS  JH VB OFFICIAL 10-4-18    75.00
JASON KREBER  FB OFFICIAL 10-5-18    110.00
JELTEMA, RANDY  FB OFFICIAL 9-21-18    110.00
JENNESS, LLOYD  JV-JH REF 9-10-18    220.00
JOSH TAYLOR  FB OFFICIAL 9-7-18    110.00
KEN MAXFIELD  FB OFFICIAL 10-5-18    110.00
KRISTI SHANKS  REFUND FOR HOMECOMING SHIRT    15.00
LEYA LORENZEN  REUND HOMECOMING T-SHIRT    15.00
MARTIN BROS DISTRIBUTING CO.  CONCESSIONS SUPPLIES    2,047.91
MATT YOUNG  FB OFFICIAL 10-5-18    110.00
MIKE ORLANDO  FB OFFICIAL 10-5-18    110.00
OTC BRANDS INC.  RED RIBBON SUPPLIES    70.94
PICK, STEVE  JH VB OFFICIAL 9-13-18    75.00
PORTA PHONE CO.  PORTAPHONES    1,621.50
POSITIVE PROMOTIONS  HOMECOMING SUPPLIES    236.70
REHABD  HOMECOMING FLOWERS    284.62
SAMPSON, BRENT  FB OFFICIAL 9-21-18    110.00
SCOTT PHELPS  JH VB OFFICIAL 9-17-18    160.00
SCOTT PIERSMA  FB OFFICIALS 9-7-18    110.00
SHANE WILLIAMS  FB OFFICIAL 9-21-18    110.00
STUMPS ONE PARTY PLACE  HOMECOMING SUPPLIES    128.97
TARA HILL  CHEERLEADING SUPPLIES    297.29
TAYLOR SHEEKS  FB OFFICIAL 9-21-18    110.00
TYLER DAVIDSON  FB OFFICIAL 9-7-18    110.00
WALSWORTH PUBLISHING  CO.  2018 YEARBOOK    2,138.85
WEEDE, LARRY  V VB OFFICIAL 9-13-18    310.00
WIENER, ARNIE  V VB OFFICIAL 9-13-18    100.00
WISNIESKI, STAN  RV VB TOURNEY OFFICIAL 9-29-18    220.00
ZACK NELSON  FB OFFICIAL    10-5-18    110.00
Fund Total:    14,269.77
Checking Account Total:    14,269.77

Checking 3
Checking: 3  Fund: 33  LOCAL OPTION SALES & SERV TAX  
CPI TELECOM  TELEPHONE WALL MOUNT KITS    61.42
GRANT WOOD AEA  POWER SCHOOL SUPPORT    4,030.90
HASELHOFF CONSTRUCTION CO.  PAYMENT #17 – CONSTRUCTION    86,840.91
IOWA DIRECT EQUIPMENT & APPRAISAL L.C.  BLEACHERS FOR NEW GYM    35,511.28
THOMPSON INNOVATIONS  ENHANCED DOOR CONTROL DEVICE – 9.14-18    31,863.15
Fund Total:    158,307.66

Checking 3  Fund: 36  PPEL
ADVANCED SYSTEMS INC.  COPIER LEASE    1,892.12
Fund Total:    1,892.12
Checking Account Total:    160,199.78

Checking 4
Checking: 4  Fund: 61  SCHOOL NUTRITION
CORRECTIONVILLE CORNER HARDWARE  KITCHEN SUPPLIES    58.00
DEAN FOODS NORTH CENTRAL, LLC  FOOD SUPPLIES    30.83
HILAND DAIRY  MILK FOR FOOD PROGRAM    2,760.00
KECK FOODS  FREIGHT FOR COMMODITIES    2,311.83
MARTIN BROS. DISTRIBUTING CO.  FOOD SUPPLIES    28,139.47
MERCANTILE, THE  KITCHEN SUPPLIES    62.65
STRACHAN SALES INC. REPAIRS TO DISHWASHER – LABOR   2,743.95
Fund Total:    36,106.73
Checking Account Total:    36,106.73

Published in The Record
Thursday, October 25, 2018

Posted in Public Notices

Leave a Comment