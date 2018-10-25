Woodbury Central School Board Bills — October 2018

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Woodbury Central Community School
BOARD REPORT OF COMPUTER WARRANTS — OCTOBER 2018
OPERATING FUND
AHLERS & COONEY, P.C.  LEGAL SERVICES    84.00
AMERICAN INSTITUTES FOR RESEARCH  ENGLISH LANG. ASSESSMENT    16.00
BEKINS FIRE & SAFETY SERVICES  EXTINGUISHER SERVICE    683.75
Cornhusker International  BUS 15 – DECALS    113.38
DEPARTMENT OF EDUCATION  BUS INSPECTIONS    600.00
Document Depot & Destruction, Inc.  SHREDDING    45.00
E-RATE COMPLETE, LLC  PROFESSIONAL SERVICES    1,000.00
Gill Hauling  DISPOSAL – ELECTRICAL STUFF    626.50
Hanson, Patricia  FACS SUPPLIES    49.30
HILLYARD INC.
FLOOR FINISH    1,787.77
FLOOR FINISH    374.99
RUGS    1,240.00
Vendor Total:    3,402.76
Hoefling Pumpkin Patch  FIELD TRIP – KIND.    200.00
IOWA ASS’N OF SCHOOL BOARDS
NEES ASSESSMENT    1,400.00
POLICY REFERENCE    325.00
Vendor Total:    1,725.00
Iowa High School Speech Assn  COACH CONVENTION    135.00
JMC COMPUTER SERVICE INC.
MESSAGE CENTER    940.85
WEB-HOSTING    1,214.00
Vendor Total:    2,154.85
KINGSLEY-PIERSON COMM. SCHOOL  17-18 TRACK EXPENSE    171.42
LINDBLOM SERVICES, INC.  SEPTIC SERVICE    175.00
MID AMERICAN ENERGY
ELECTRICITY    10.00
NATURAL GAS    13.45
ELECTRICITY    148.90
ELECTRICITY    874.51
NATURAL GAS    13.45
ELECTRICITY    55.63
ELECTRICITY    47.68
ELECTRICITY    13,461.52
Vendor Total:    14,625.14
MIDWEST WHEEL
06 – PARTS    9.39
15-2  BRAKES/DRYER    414.35
15-2 – CREDIT    (214.40)
Vendor Total:    209.34
Miller, John  REPAIR DOOR STRIKES    185.00
MOVILLE, CITY OF  WATER/SEWER    2,554.90
Mpire Heating & Cooling, LLC
HEAT REPAIR    170.00
HEAT/VENT REPAIR    135.00
Vendor Total:    305.00
NOLTE, CORNMAN & JOHNSON P.C.  40 % OF AUDIT FEE    3,240.00
NORTHWEST ENVIRONMENTAL SERVICE  C.H. SITE    1,395.00
NWAEA
ELEM. SCIENCE    41.26
NURSE SUPPLIES    47.40
STUDENT HANDBOOKS    2,516.82
P.O.’S AND DETENTION NOTICES    492.72
FAST SUBSCRIPTION    375.00
Vendor Total:    3,473.20
NWICDA  JH ENTRY    60.00
PEPPER & SON, INC., J. W.  BAND MUSIC    244.99
RECORD, THE
PUBLISHING    511.57
PUBLISHING    433.03
Vendor Total:    944.60
Rolling Oil  FUEL    4,514.30
Scarecrow Farms  FIELD TRIP    378.00
SCHOOL SPECIALTY SUPPLY
6 – TABLES    1,303.86
SWING REPAIR    35.94
Vendor Total:    1,339.80
Sioux City Truck Sales, Inc.  11 – CRACKCASE FILTER    327.64
Stanley Security Solutions  BALANCE – MONITORING    140.71
STAR CONTROL  A/C REPAIR    142.45
Stateline Electric & Automation, Inc.
GYM SENSORS    293.40
BATHROOM LIGHTS / EMERGENCY LIGHT    398.51
BROKEN CONDUIT ON THE ROOF    733.85
SHOP – BREAKER REPLACED    211.40
Vendor Total:    1,637.16
THERMO KING CHRISTENSEN  BUS SUPPLIES    80.00
THOMAS BUS SALES OF IOWA
STOP ARM    102.12
STOP ARM KIT    11.32
Vendor Total:    113.44
Thomas, Barry  CDL    32.00
TIMBERLINE BILLING SERVICE  MEDICAID BILLING    46.94
WESTERN IOWA TECH COMM. COLLEGE
DRIVER COURSE  3 HOUR    360.00
DRIVER COURSE 17 HOUR    100.00
NEUSTROM – STOP CLASS    100.00
Vendor Total:    560.00
WIGMAN COMPANY  PLUMBING PARTS    148.02
Fund Total:    47,879.59
Checking Account Total:    47,879.59

PHYSICAL PLANT & EQUIPMENT
MARCO TECHNOLOGIES LLC  COPIER LEASE    969.00
Fund Total    969.00
Checking Account Total    969.00

MANAGEMENT FUND
SU INSURANCE COMPANY  ENDORSEMENT    1,684.00
Fund Total:    1,684.00
Checking Account Total:    1,684.00

SALES TAX FUND
Stateline Electric & Automation
HOOK UP NEW ALARM PANELS    1,149.94
FIXTURES AND SENSORS    17,710.74
Vendor Total:    18,860.68
Fund Total:    18,860.68
Checking Account Total:    18,860.68

ACTIVITY FUND
ADAMSON, PAUL  VB JV/JVR TOURNEY OFFICIAL    115.00
ALGONA HIGH SCHOOL  JV VB ENTRY FEE    80.00
BSN SPORTS  BELTS/WRISTBANDS    269.59
CHESTERMAN CO.
REVERSE    167.60
REVERSE    480.00
RETURNS    (703.80)
CONCESS    545.40
CONCESS    212.60
CONCESS    83.20
Vendor Total:    785.00
Cowley, Jason
STARTER/TIMER    125.00
BIBS    78.75
Vendor Total:    203.75
GORT, WADE  FB OFFICIALS    110.00
Greene, Brad  VB OFFICIAL    105.00
HAUFF MID-AMERICA SPORTS
TROPHY PLATE G-GOLF    36.00
MAT TAPE    459.00
Vendor Total:    495.00
Hinton Community School District  SHOW CHOIR    450.00
JANSEN, SUZANN  VB OFFICIAL    105.00
KINGSLEY-PIERSON SCHOOL  2018 TRACK EXP.    5,471.22
Maple Valley Anthon Oto School  XC ENTRY FEES    57.00
MMC/RU HIGH SCHOOL  JV TOURNEY VB    60.00
MOC-FV  QUIZ BOWL    50.00
MORRICE, DENNIS  JH FB OFFICIAL    75.00
NIELSEN, SCOTT  FB OFFICIAL    110.00
OA-BCIG High School  XC ENTRY FEES    72.00
Schuttler, Mark  FB OFFICIALS    110.00
SERGEANT BLUFF-LUTON SCHOOL  QUIZ BOWL    50.00
SIEPERDA, SCOTT  FB OFFICIALS    110.00
SPIRIT LAKE MUSIC BOOSTERS  SHOW CHOIR    450.00
Sunnybrook  HOMECOMING FLOWERS    112.00
University of Sioux Falls  QUIZ BOWL    65.00
VanGinkle, Marlowe  FB OFFICIALS    110.00
Walsworth Publishing Company  FINAL 2018 PMT    2,515.59
West Sioux High School
C TEAM VB ENTRY FEE    50.00
VB ENTRY FEE    75.00
Vendor Total:    125.00
WEST, JIM  C TEAM VB ENTRY FEE    50.00
WESTERN CHRISTIAN HIGH SCHOOL  XC ENTRY    82.00
WESTWOOD JUBILATION  SHOW CHOIR    250.00
Fund Total:    12,643.15
Checking Account Total:    12,643.15

NUTRITION FUND
CULLIGAN
SALT    27.60
SALT    27.60
SALT    24.50
SALT    19.50
SALT    24.50
SALT    19.50
SALT    24.50
SALT    19.50
Vendor Total:    187.20
DEAN FOODS
FOOD    265.89
FOOD    68.66
FOOD    265.86
FOOD    108.03
FOOD    256.00
FOOD    157.29
FOOD    299.70
FOOD    167.18
Vendor Total:    1,588.61
EARTHGRAINS CO., INC.
FOOD    41.02
FOOD    105.84
FOOD    50.26
FOOD    127.33
FOOD    119.60
Vendor Total:    444.05
GREENBERG FRUIT CO.
FOOD    (24.99)
FOOD    194.83
FOOD    254.90
FOOD    68.98
FOOD    63.97
FOOD    129.93
FOOD    81.93
FOOD    218.90
FOOD    44.97
FOOD    189.90
Vendor Total:    1,223.32
Keck Foods  FOOD    2,794.60
MARTIN BROS. DISTRIBUTING CO. INC.
FOOD    968.99
GENERAL SUPPLIES    389.60
CREDIT    (215.16)
GENERAL SUPPLIES    122.35
FOOD    1,101.05
FOOD    86.16
GENERAL SUPPLIES    199.90
FOOD    685.69
Vendor Total:    3,338.58
Seth & Heather Dixon  CREDIT LUNCH BAL    84.85
VARIETY FOODS LLC
GENERAL SUPPLIES    44.96
FOOD    57.71
FOOD    371.96
GENERAL SUPPLIES    33.88
FOOD    199.15
FOOD    104.19
GENERAL SUPPLIES    20.70
FOOD    584.87
Vendor Total:    1,417.42
Fund Total:    11,078.63
Checking Account Total:    11,078.63

SEPTEMBER 2018 P-CARD PAYMENT — BMO Financial Group
Amount:    20,552.42
Description: SUPPLIES, GAS,MAINT., INST. SUPPLIES
STUDENT INCENTIVES    54.97
STAFF MTG SUPPLIES    28.49
NURSE SUPPLIES    196.88
GENERAL SUPPLIES    155.58
INSTRUCTIONAL SUPPLIES    159.14
INSTRUCTIONAL SUPPLIES    7.79
LIBRARY TAKE-HOME BAGS    73.56
INSTRUCTIONAL    SUPPLIES    190.43
CONSTR. PAPER    681.79
ANTI-BULLY SYMPOSIUM    105.00
GENERAL SUPPLIES    969.25
HS SUPPLIES    78.56
BACKGROUND CK SING    15.00
MAGNETS    204.95
MEMBERSHIP    125.00
PAPER TOWELS    105.96
STATISTICS TEXT    26.07
POSTAGE    3.68
GASOLINE    11.95
PK SUPPLIES    79.60
MS MUSIC    472.70
HS MUSIC    442.99
ELEM. MUSIC    41.50
CLASSROOM SUPPLIES    161.82
SHOP SUPPLIES    81.30
ROD SAFETY    48.21
3D PRINTER EQUIP    69.99
STOOLS    254.48
GASOLINE    19.97
IN-SERVICE DONUTS    39.95
GASOLINE    52.17
GASOLINE    73.67
APPLE ITUNES    6.99
GASOLINE    96.35
PERSONAL CHARGE – CRICK    23.07
STAFF LUNCHEON    14.56
FCS SUPPLIES    174.48
HOME SCHOOL INST. SUPPLIES    397.34
OFFICE SUPPLIES    44.80
SUMMER STAFF LUNCHEON    150.80
LIGHT BULBS    178.74
CLEANING SUPPLIES    8.55
CLEANING SUPPLIES    133.77
DRYER VENT    6.99
PARKING LOT POSTS    68.37
GROUNDS SUPPLIES    346.44
GASOLINE    33.25
PRESCHOOL SUPPLIES    16.96
EXT. DAY SUPPLIES    55.82
INK, MISC. SUPPLIES    1,884.75
TECH SUPPLIES    2,620.31
MAINTENANCE SUPPLIES    603.65
NETFLIX    14.97
LIBRARY SOFTWARE    1,002.70
LAPTOP – RAPP    669.00
GARBAGE    1,402.28
PEST CONTROL    52.00
MAINTENANCE SUPPLIES    153.59
PLUMBING REPAIR    1,297.44
LIGHTING SUPPLIES    1,505.20
CLEANING SUPPLIES    1,305.39
GASOLINE    49.58
TAG – ROBOTICS, ELECT. CIRCUITS    381.74
MS TAG GEOGRAPHY BEE    90.00
SPELLING BEE REGISTRATION    160.00
GUIDANCE SUPPLIES    28.45
TELEPHONE    521.69
BB COACH PROGRAM    20.00

Amount:    7,000.00
Description: HUDL SOFTWARE – ATHLETICS
HUDL SOFTWARE –
ATHLETICS    7,000.00

Amount:    15,145.84
Description: SUPPLIES
APRONS/CHIPS    66.98
PAINT    73.38
FB POLOS    341.00
MEMBERSHIP    120.50
SINGLETS    1,822.13
JERSEYS    9,975.00
SHOW CHOIR    123.19
TRAINING ROOM SUPPLIES    588.44
CHOREOGRAPHER ROOM    174.39
CONCESS    532.20
CONCESS    1,197.31
CONCESS PIZZA    71.93
CAMCORDER BATTERY / SD CARD    59.39

Amount:    243.90
Description: FOOD/SUPPLIES
GENERAL SUPPLIES    0.89
FOOD/SUPPLIES    5.09
FOOD/SUPPLIES    237.92

Report 1099 Total:    0.00
Report Total:    42,942.16

Prepaid checks from September 2018
OPERATING FUND
VERIZON WIRELESS  CELL PHONES    $517.61
Center Point Energy  Natural Gas    $211.86
Tomoson, Patrick  CELL PHONE REIMB    $100.00
Thomas, Barry  CELL PHONE REIMB    $100.00
Lilly, Curtis  CELL PHONE REIMB    $100.00
Lilly, Kimberly  CELL PHONE REIMB    $100.00
Groth, Kathi  CELL PHONE REIMB    $100.00
Livermore, Daniel  CELL PHONE REIMB    $100.00
Prunty, Mark  CELL PHONE REIMB    $100.00
Petersen, Randal  CELL PHONE REIMB    $100.00
Fetterman, Linda  CELL PHONE REIMB    $100.00
Graham’s Graphics  custodial shirts – Clark    $96.00
Fund Total:    1,725.47

Before & After School Program
IOWA DEPT. OF HUMAN SERVICES  EXTENDED DAY PROGRAM LICENSE RENEWAL    $75.00
Fund Total:    75.00
Checking Account Total:    1,800.47

MANAGEMENT FUND
STUDENT ASSURANCE SERVICES, INC.  STUDENT INSURANCE – CATASTROPHIC    $500.00
Fund Total:    500.00
Checking Account Total:    500.00

SALES TAX FUND
GRELL ROOFING LLC  ROOF – FINAL PAYMENT    $23,250.00
Fund Total:    23,250.00
Checking Account Total:    23,250.00

ACTIVITY FUND
Iowa Association of Track Coaches  MEMBERSHIP 18/19    $50.00
Fund Total:    50.00
Checking Account Total:    50.00

September 2018 Prepaid checks
ACTIVITY FUND
ANDERSON, JACOB  FB OFFICIAL    $110.00
ASKELSON, TERRI  VB OFFICIAL    $105.00
SHAW, TRACY  VB OFFICIAL    $105.00
Duzik, John  JH VB OFFICIAL    $75.00
JENNESS, LLOYD  JH FB OFFICIALS    $75.00
LUBBERS, CALEB  JH FB OFFICIALS    $75.00
WILLER, CHAD  JH FB OFFICIALS    $75.00
HEDDEN, MICHAEL  MS VB OFFICIAL    $75.00
Fund Total    695.00
Checking Account Total    695.00

Published in The Record
Thursday, October 25, 2018

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