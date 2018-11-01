Woodbury County Board of Supervisors Claims — October 5, 2018

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Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING 10/05/18

ABM PARKING SERVICES  PARKING    229.50
ADVANCED CORRECTIONAL HEALTHCARE  HEALTH SERVICES ASSISTANCE    87,303.83
ADVANCED SYSTEMS INC.  HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES    7.75
ALLIED OIL & TIRE CO.  TIRES & TUBES    2,784.92
AMY LUTGEN  TRANSCRIPTS    311.50
ANDERSON BROS. PRINTING CO.  *POSTAGE & MAILING    5,957.82
ASSOCIATES FOR PSYCHIATRIC SERVICES  *MHI ATTONERY FEES    496.00
AT&T MOBILITY  TELEPHONE EXPENSE    62.77
AUCA SIOUX CITY MC LOCKBOX  SANITARY & DISPOSAL SERV.    92.52
AUTRY REPORTING  *TRANSCRIPTS    885.15
AXON ENTERPRISE INC.  *CONTRACTUAL SERVICES    1,183.32
B & B CLEANING SPECIALIST  CONTRACTUAL SERVICES    702.00
BIERSCHBACH EQUIPMENT & SUPPLY  SAFETY EQUIPMENT    228.50
BLANKENSHIP MEIER  BUILDINGS    745.00
BNSF RAILWAY COMPANY  BUILDINGS    1,256.00
BOB BARKER CO.  *HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES    400.75
BOMGAARS  *BUILDINGS    658.31
BOUND TREE MEDICAL LLC  HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES    2,499.00
BUBKE, MISTY L. CSR RPR  TRANSCRIPTS    178.00
BUCHHEIT LAW PLC  ATTORNEY FEES – JUVENILE    130.00
C W SUTER & SON INC.  BUILDINGS    26,683.03
CANDELARIO A JIMENEZ***  WORK COMPENSATION TTD    255.07
CANON FINANCIAL SERVICES INC. LEASE/PURCHASE AGREEMENT    202.01
CBM FOOD SERVICE  *FOOD    27,398.16
CENTURY BUSINESS PRODUCTS INC.  *MAINTENANCE CONTRACTS    67.88
CENTURYLINK  TELEPHONE EXPENSE    267.74
CERTIFIED TESTING SERVICES INC.  BRIDGE SOUNDINGS    3,060.00
CF INDUSTRIES NITROGEN LLC  *TAX REBATES PER AGREEMENT    422,690.00
CHESTERMAN CO.  OFFICE SUPPLIES    70.00
CONNECTIONS AREA AGENCY ON AGING  CONTR./OTHER GOV. & ORGAN.    3,190.00
CONTINENTAL FIRE SPRINKLER  PROFESSIONAL SERVICES    200.00
COTT SYSTEMS INC.  MAINTENANCE CONTRACTS    265.00
COUNSEL (COLUMBUS, OHIO)  MAINTENANCE CONTRACTS    42.80
CTS LANGUAGELINK  *PROFESSIONAL SERVICES    72.66
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA  DENTAL INSURANCE    6,820.81
DENNIS D. BUTLER***  EMPLOYEE MILEAGE    87.20
DISASTER & EMERGENCY SERVICES  TAX ALLOCATIONS    5,113.40
DISTRICT HEALTH FUND  TAX ALLOTMENT    208,707.08
DIXON CONSTR. CO.  *BOX CULVERTS    13,253.00
ECHO GROUP  BUILDINGS    70.85
ECOLAB FOOD SAFETY SPECIALTIES MAINTENANCE CONTRACTS    94.00
EMA – EMERGENCY MANAGEMENT  TAX ALLOCATIONS    35,302.90
EQUIPMENT BLADES INC.  BLADES    1,568.00
FEDEX  POSTAGE & MAILING    8.15
FOX VALLEY TECHNICAL COLLEGE  SCHOOL OF INSTRUCTION    60.00
FRONTIER COMMUNICATIONS  SHOP TELEPHONE    57.64
GCR TIRE CENTER *EQUIPMENT MAINTENANCE    3,335.02
GRAFFIX INC.  WEARING/SAFETY APPAREL    147.00
HEARTLAND PAPER CO.  HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES    159.88
HOBART SALES & SERVICE  EQUIPMENT MAINTENANCE    181.37
IMKO & DIVERSIFIED STAFFING  NON-BILLABLE TEMPS    764.06
INLAND TRUCK PARTS CO.  *PARTS    3,419.93
INNOVATIONAL CONCEPTS INC.  *HVAC SYSTEMS    514.00
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC.  *MEDICAL REIMBURSEMENT    3,536.10
IOWA DEPT. OF NATURAL RESOURCES  *PROFESSIONAL SERVICES    402.00
IOWA PRISON IND.  TYPING, PRINTING & BINDING    205.15
IOWA STATE RESERVE LAW OFFICERS  SCHOOL OF INSTRUCTION    20.00
ISAC IOWA STATE ASSN OF  *SCHOOL OF INSTRUCTION    80.00
ISTATE TRUCK CENTER – SIOUX CITY  PARTS    131.16
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT  *WEARING/SAFETY APPAREL    2,333.20
JAMES M. BAUERLY***  TRAVEL EXPENSES    389.61
JAMI L. JOHNSON  TRANSCRIPTS    45.50
JAMIE D. JORGENSEN CSR  TRANSCRIPTS    43.50
JEBRO INC.  ASPHALT CON 8 INCH    401.80
JOHNSTONE SUPPLY  *HVAC SYSTEMS    122.04
KARA HOLLAND CSR RPR  *TRANSCRIPTS    134.00
KNOEPFLER CHEVROLET CO.  GAS & OIL    686.91
L G EVERIST INC.  *PORTLAND CEMENT    246.34
LUKE NIXA  SCHOOL OF INSTRUCTION    105.00
M&M COPY QUICK INC.  TYPING, PRINTING & BINDING    6.00
MAIL SERVICES LLC  *TYPING, PRINTING & BINDING    2,879.00
MAILHOUSE  *POSTAGE & MAILING    1,319.50
MARK NAHRA***  *MEALS & LODGING    492.74
MAXINE BUCKMEIER PC  MHI ATTONERY FEES    210.10
MENARDS  *BUILDINGS    246.20
MERCY BUSINESS HEALTH SERVICES  PRESCRIPTION MEDICATION    117.00
MID AMERICAN ENERGY (D-IA)  *NATURAL & LP GAS    20,999.39
MIDWEST MONITORING & SURVEILLANCE  GPS TRACKING    1,800.00
MIDWEST TURF & IRRIGATION (D)  EQUIPMENT MAINTENANCE    45.61
MOBILE VISION INC. RADIO & RELATED EQUIPMENT    2,122.30
MOORE, HEFFERNAN, MOELLER, JOHNSON  PROFESSIONAL SERVICES    120.00
MOTION IND INC.  BOLTS    194.80
NEW SIOUX CITY IRON CO.  *SHOP TOOLS    126.35
NORTHERN SAFETY TECH  *RADIO & RELATED EQUIPMENT    2,284.74
O’HALLORAN INTERNATIONAL  *PARTS    1,360.62
O’REILLY AUTO PARTS  PARTS    64.96
OFFICE ELEMENTS  *OFFICE SUPPLIES    828.68
ONE OFFICE SOLUTION  *OFFICE SUPPLIES    1,640.65
PETERSEN OIL CO.  *DIESEL    5,774.12
POMPS TIRE SERVICE INC.  TIRES & TUBES    375.00
RACOM CORP (MARSHALLTOWN)  RADIO & RELATED EQUIPMENT    32.55
RANDY S. HISEY  MHI ATTONERY FEES    48.00
RECORD PRINTING & COPY CTR LLC  *OFFICE SUPPLIES    284.33
ROTO ROOTER (SC-IA)  BUILDINGS    273.00
SAFELITE FULFILLMENT, INC.  MOTOR VEHICLE EXPENSE    29.95
SAM’S CLUB (SC-IA)  DUES/MEMBERSHIPS    45.00
SCHEELS ALL SPORT  RADIO & RELATED EQUIPMENT    2,209.97
SCOTWOOD IND. INC. *CALCIUM CHLORIDE    24,273.00
SECRETARY OF STATE  *PROFESSIONAL SERVICES    60.00
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD)  *OFFICE SUPPLIES    15,696.10
SHOPKO (HAMILTON)  *HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES    189.95
SIOUX CITY TREAS. (447)  *DEPARTMENT HEADS    385,313.16
SIOUX CITY YAMAHA  EQUIPMENT MAINTENANCE    343.36
SIOUX CNTY SHERIFF  NOTICES/SUBPOENAS    60.92
SIOUX COMMERCIAL SWEEPING INC.  ASPHALT CON. 8 INCH    34,774.50
SIOUXLAND GRASS & FORAGE LLC  AGRICULT. & HORTICULTURAL    93.75
SIOUXLAND LOCK & KEY  OFFICE SUPPLIES    27.20
SOLUTIONS  COMPUTER SOFTWARE    36.25
SPIRAL COMMUNICATIONS  SHOP TELEPHONE    71.99
T & W TIRE & RETREADING  MOTOR VEHICLE EQUIPMENT    32.78
THOMSON WEST  *MAGAZINES & BOOKS    550.28
TRI-TECH FORENSICS INC.  *SCHOOL OF INSTRUCTION    1,138.00
ULTRA NO TOUCH CAR WASH  EMPLOYEE MILEAGE    18.00
US BANK (STL-MO)  *BUILDINGS    2,530.62
VAKULSKAS LAW FIRM, PC  *MHI ATTONERY FEES    450.00
VERIZON WIRELESS  TELEPHONE EXPENSE    208.44
WESTERN IOWA TOURISM REGION  DUES/MEMBERSHIPS    150.00
WILLIGES LLC  EMPLOYEE MILEAGE    720.00
WOODBURY CNTY SHERIFF  OFFICE SUPPLIES    58.70
WOODBURY CNTY TREASURER – COPY PAPER  *OFFICE SUPPLIES    1,215.00
ZIEGLER INC  *PARTS    2,228.70
GRAND TOTAL-    1,395,294.85
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED

Published in The Record
Thursday, November 1, 2018

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