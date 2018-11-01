Woodbury County Board of Supervisors Claims — October 5, 2018
Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING 10/05/18
ABM PARKING SERVICES PARKING 229.50
ADVANCED CORRECTIONAL HEALTHCARE HEALTH SERVICES ASSISTANCE 87,303.83
ADVANCED SYSTEMS INC. HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES 7.75
ALLIED OIL & TIRE CO. TIRES & TUBES 2,784.92
AMY LUTGEN TRANSCRIPTS 311.50
ANDERSON BROS. PRINTING CO. *POSTAGE & MAILING 5,957.82
ASSOCIATES FOR PSYCHIATRIC SERVICES *MHI ATTONERY FEES 496.00
AT&T MOBILITY TELEPHONE EXPENSE 62.77
AUCA SIOUX CITY MC LOCKBOX SANITARY & DISPOSAL SERV. 92.52
AUTRY REPORTING *TRANSCRIPTS 885.15
AXON ENTERPRISE INC. *CONTRACTUAL SERVICES 1,183.32
B & B CLEANING SPECIALIST CONTRACTUAL SERVICES 702.00
BIERSCHBACH EQUIPMENT & SUPPLY SAFETY EQUIPMENT 228.50
BLANKENSHIP MEIER BUILDINGS 745.00
BNSF RAILWAY COMPANY BUILDINGS 1,256.00
BOB BARKER CO. *HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES 400.75
BOMGAARS *BUILDINGS 658.31
BOUND TREE MEDICAL LLC HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES 2,499.00
BUBKE, MISTY L. CSR RPR TRANSCRIPTS 178.00
BUCHHEIT LAW PLC ATTORNEY FEES – JUVENILE 130.00
C W SUTER & SON INC. BUILDINGS 26,683.03
CANDELARIO A JIMENEZ*** WORK COMPENSATION TTD 255.07
CANON FINANCIAL SERVICES INC. LEASE/PURCHASE AGREEMENT 202.01
CBM FOOD SERVICE *FOOD 27,398.16
CENTURY BUSINESS PRODUCTS INC. *MAINTENANCE CONTRACTS 67.88
CENTURYLINK TELEPHONE EXPENSE 267.74
CERTIFIED TESTING SERVICES INC. BRIDGE SOUNDINGS 3,060.00
CF INDUSTRIES NITROGEN LLC *TAX REBATES PER AGREEMENT 422,690.00
CHESTERMAN CO. OFFICE SUPPLIES 70.00
CONNECTIONS AREA AGENCY ON AGING CONTR./OTHER GOV. & ORGAN. 3,190.00
CONTINENTAL FIRE SPRINKLER PROFESSIONAL SERVICES 200.00
COTT SYSTEMS INC. MAINTENANCE CONTRACTS 265.00
COUNSEL (COLUMBUS, OHIO) MAINTENANCE CONTRACTS 42.80
CTS LANGUAGELINK *PROFESSIONAL SERVICES 72.66
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA DENTAL INSURANCE 6,820.81
DENNIS D. BUTLER*** EMPLOYEE MILEAGE 87.20
DISASTER & EMERGENCY SERVICES TAX ALLOCATIONS 5,113.40
DISTRICT HEALTH FUND TAX ALLOTMENT 208,707.08
DIXON CONSTR. CO. *BOX CULVERTS 13,253.00
ECHO GROUP BUILDINGS 70.85
ECOLAB FOOD SAFETY SPECIALTIES MAINTENANCE CONTRACTS 94.00
EMA – EMERGENCY MANAGEMENT TAX ALLOCATIONS 35,302.90
EQUIPMENT BLADES INC. BLADES 1,568.00
FEDEX POSTAGE & MAILING 8.15
FOX VALLEY TECHNICAL COLLEGE SCHOOL OF INSTRUCTION 60.00
FRONTIER COMMUNICATIONS SHOP TELEPHONE 57.64
GCR TIRE CENTER *EQUIPMENT MAINTENANCE 3,335.02
GRAFFIX INC. WEARING/SAFETY APPAREL 147.00
HEARTLAND PAPER CO. HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES 159.88
HOBART SALES & SERVICE EQUIPMENT MAINTENANCE 181.37
IMKO & DIVERSIFIED STAFFING NON-BILLABLE TEMPS 764.06
INLAND TRUCK PARTS CO. *PARTS 3,419.93
INNOVATIONAL CONCEPTS INC. *HVAC SYSTEMS 514.00
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC. *MEDICAL REIMBURSEMENT 3,536.10
IOWA DEPT. OF NATURAL RESOURCES *PROFESSIONAL SERVICES 402.00
IOWA PRISON IND. TYPING, PRINTING & BINDING 205.15
IOWA STATE RESERVE LAW OFFICERS SCHOOL OF INSTRUCTION 20.00
ISAC IOWA STATE ASSN OF *SCHOOL OF INSTRUCTION 80.00
ISTATE TRUCK CENTER – SIOUX CITY PARTS 131.16
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT *WEARING/SAFETY APPAREL 2,333.20
JAMES M. BAUERLY*** TRAVEL EXPENSES 389.61
JAMI L. JOHNSON TRANSCRIPTS 45.50
JAMIE D. JORGENSEN CSR TRANSCRIPTS 43.50
JEBRO INC. ASPHALT CON 8 INCH 401.80
JOHNSTONE SUPPLY *HVAC SYSTEMS 122.04
KARA HOLLAND CSR RPR *TRANSCRIPTS 134.00
KNOEPFLER CHEVROLET CO. GAS & OIL 686.91
L G EVERIST INC. *PORTLAND CEMENT 246.34
LUKE NIXA SCHOOL OF INSTRUCTION 105.00
M&M COPY QUICK INC. TYPING, PRINTING & BINDING 6.00
MAIL SERVICES LLC *TYPING, PRINTING & BINDING 2,879.00
MAILHOUSE *POSTAGE & MAILING 1,319.50
MARK NAHRA*** *MEALS & LODGING 492.74
MAXINE BUCKMEIER PC MHI ATTONERY FEES 210.10
MENARDS *BUILDINGS 246.20
MERCY BUSINESS HEALTH SERVICES PRESCRIPTION MEDICATION 117.00
MID AMERICAN ENERGY (D-IA) *NATURAL & LP GAS 20,999.39
MIDWEST MONITORING & SURVEILLANCE GPS TRACKING 1,800.00
MIDWEST TURF & IRRIGATION (D) EQUIPMENT MAINTENANCE 45.61
MOBILE VISION INC. RADIO & RELATED EQUIPMENT 2,122.30
MOORE, HEFFERNAN, MOELLER, JOHNSON PROFESSIONAL SERVICES 120.00
MOTION IND INC. BOLTS 194.80
NEW SIOUX CITY IRON CO. *SHOP TOOLS 126.35
NORTHERN SAFETY TECH *RADIO & RELATED EQUIPMENT 2,284.74
O’HALLORAN INTERNATIONAL *PARTS 1,360.62
O’REILLY AUTO PARTS PARTS 64.96
OFFICE ELEMENTS *OFFICE SUPPLIES 828.68
ONE OFFICE SOLUTION *OFFICE SUPPLIES 1,640.65
PETERSEN OIL CO. *DIESEL 5,774.12
POMPS TIRE SERVICE INC. TIRES & TUBES 375.00
RACOM CORP (MARSHALLTOWN) RADIO & RELATED EQUIPMENT 32.55
RANDY S. HISEY MHI ATTONERY FEES 48.00
RECORD PRINTING & COPY CTR LLC *OFFICE SUPPLIES 284.33
ROTO ROOTER (SC-IA) BUILDINGS 273.00
SAFELITE FULFILLMENT, INC. MOTOR VEHICLE EXPENSE 29.95
SAM’S CLUB (SC-IA) DUES/MEMBERSHIPS 45.00
SCHEELS ALL SPORT RADIO & RELATED EQUIPMENT 2,209.97
SCOTWOOD IND. INC. *CALCIUM CHLORIDE 24,273.00
SECRETARY OF STATE *PROFESSIONAL SERVICES 60.00
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD) *OFFICE SUPPLIES 15,696.10
SHOPKO (HAMILTON) *HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES 189.95
SIOUX CITY TREAS. (447) *DEPARTMENT HEADS 385,313.16
SIOUX CITY YAMAHA EQUIPMENT MAINTENANCE 343.36
SIOUX CNTY SHERIFF NOTICES/SUBPOENAS 60.92
SIOUX COMMERCIAL SWEEPING INC. ASPHALT CON. 8 INCH 34,774.50
SIOUXLAND GRASS & FORAGE LLC AGRICULT. & HORTICULTURAL 93.75
SIOUXLAND LOCK & KEY OFFICE SUPPLIES 27.20
SOLUTIONS COMPUTER SOFTWARE 36.25
SPIRAL COMMUNICATIONS SHOP TELEPHONE 71.99
T & W TIRE & RETREADING MOTOR VEHICLE EQUIPMENT 32.78
THOMSON WEST *MAGAZINES & BOOKS 550.28
TRI-TECH FORENSICS INC. *SCHOOL OF INSTRUCTION 1,138.00
ULTRA NO TOUCH CAR WASH EMPLOYEE MILEAGE 18.00
US BANK (STL-MO) *BUILDINGS 2,530.62
VAKULSKAS LAW FIRM, PC *MHI ATTONERY FEES 450.00
VERIZON WIRELESS TELEPHONE EXPENSE 208.44
WESTERN IOWA TOURISM REGION DUES/MEMBERSHIPS 150.00
WILLIGES LLC EMPLOYEE MILEAGE 720.00
WOODBURY CNTY SHERIFF OFFICE SUPPLIES 58.70
WOODBURY CNTY TREASURER – COPY PAPER *OFFICE SUPPLIES 1,215.00
ZIEGLER INC *PARTS 2,228.70
GRAND TOTAL- 1,395,294.85
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED
Published in The Record
Thursday, November 1, 2018