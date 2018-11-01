Lawton Bronson School Board — October 2018 Bills

| | 0

Lawton-Bronson Community School
October 2018 Board Bills

OPERATING FUND
A-1 PREFERRED  FIRE CLEAN-UP    41,925.00
ACE ENGINES AND PART DIST.  Grasshopper wheels    198.60
AHLERS LAW FIRM  PROFESSIONAL SERVICES    112.00
AMERICAN INSTITUTES FOR RESEARCH  ELPA ASSESSMENT        32.00
BUSINESS RADIO LICENSING  RADIO LICENSING    95.00
CENTRAL VALLEY AG  FUEL    2,380.52
CHESTERMAN COMPANY replace concessions for fire    494.05
CITY OF BRONSON  WATER/SEWER    465.50
CITY OF LAWTON  WATER/SEWER    358.27
COLLINS, RANDY  LUNCH REIMBURSEMENT    51.95
CONCRETE CONNECTIONS, LLC  CONCRETE WORK    9,576.50
CORNHUSKER INTERNATIONAL TRUCKS, INC.  bus 14    458.98
DATA MANAGEMENT  TIME CLOCK    308.00
DEAN FOODS  REPLACE MILK CARTONS for FIRE    132.23
DEPARTMENT OF EDUCATION, STATE OF IOWA  VEHICLE INSPECTIONS    640.00
ED FELD EQUIPMENT  TEST SMOKE DETECTORS    517.50
FICKBOHM CONTRACTING  REPAIR WATER LINE    568.62
FLEET US LLC  Field paint    1,140.20
H&D DESIGN AND CONSULTING  ROOF TEST    639.00
HAKA LLC  GAS    1,362.74
HEGER, LINDA  reimburse for fire    43.65
HEWLETT-PACKARD FINANCIAL SERVICES CO.  Lease Buyout    9,020.45
HILLYARD FLOOR CARE SUPPLY CO.  soap    514.22
JESSEN, BRANDI  CELL PHONE REIMBURSEMENT    50.00
JOHNSON CONTROLS FIRE PROTECTION LP  SMOKE DETECTOR  TEST AND REPAIR    1,608.87
LAKESHORE LEARNING  Writing Prompt grade 3-4    15.47
LESSMAN ELECTRIC SUPPLY  building lights    1,540.00
LLOYD, JAMEY  Reimbursement for fire    34.35
MARTIN BROS.  REPLACE FOOD ITEMS    10,752.55
McGRAW-HILL SCHOOL EDUCATION HOLDINGS, LLC  MATH BOOKS    469.07
MERCY BUSINESS HEALTH SERVICES  TREATMENT FOR BLOOD EXPOSURE    396.00
MDAMERICAN ENERGY  ELECTRIC BILL    13,563.35
MID-BELL MUSIC INC.
bass guitar stand    875.94
INSTRUMENT CLEANING
MIDWEST TECHNOLOGY PRODUCTS  iTech supplies    349.86
MOVILLE RECORD, THE  PUBLISHING    169.62
MTC MECHANICAL, INC.  Air conditioner Kitchen    21,951.48
AC replacement commons area
NEAL, DANA  CELL PHONE REIMBURSEMENT    50.00
NORTHWEST AEA 12  MANDT    70.00
OFFICE ELEMENTS  Flex Seating & Learning Centers    8,822.27
OFFICE SYSTEMS CO.  office copier repair    434.73
ONE SOURCE BACKGROUND CHECK COMPANY  BACKGROUND CHECKS    121.50
OVERHEAD DOOR COMPANY  door opener    137.90
PER MAR SECURITY SERVICES  SERVICE CALL    94.50
PRIOR, CHARLES  reimburse gas    49.75
QUALITY APPLIANCE & PARTS, L.C.  SERVICE CALL    299.41
QUILL CORPORATION  OFFICE SUPPLIES    261.61
RIVERSIDE TECHNOLOGIES, INC.  Chromebook    1,340.00
ROBERTSON IMPLEMENT CO.  Gravely parts    521.40
SBA TOWERS IX, LLC  TOWER SITE RENT    173.65
SCHOOL HEALTH CORPORATION  NURSING SUPPLIES    63.00
SCHOOL SPECIALTY INC.  secondary supplies    953.88
SHEETS, JACOB      
     MILEAGE REIMBURSEMENT    159.62
CELL PHONE REIMBURSEMENT
SHOOK, CHAD
REIMBURSE MILEAGE    68.88
CELL PHONE REIMBURSEMENT
SIGLER FIRE EQUIPMENT COMPANY  SERVICE CALL    50.00
STATE STEEL SUPPLY CO.  iTech supplies    162.28
STATELINE-ELECTRIC  fire repair    112.50
STEFFEN TRUCK EQUIPMENT, INC.  parts for black Dodge    183.69
SUTTON, PATRICK  REIMBURSE INSTRUCTIONAL SUPPLIES    39.33
THOMAS BUS SALES OF IOWA, INC.  window for entrance door    234.75
THOMPSON INNOVATION  bells/intercom    295.04
UHL, RANDY  MEDICAL REIMBURSEMENT    250.00
US BANK
IASBO fall conference    20,152.83
Convention hotel
XC Shirts
English CD
class book sets
PRESS Workshop Fee
WASTE MANAGEMENT OF SIOUX CITY  TRASH DISPOSAL    504.85
WESTERN IOWA TELEPHONE ASS’N  PHONE/INTERNET    907.70
WOODBURY CENTRAL COMM. SCHOOL  GUIDANCE COUNSELOR    20,009.98
Fund Total:    179,336.59

SCHOOL NUTRITION FUND
AC&R SPECIALISTS  REPAIRS    712.65
CHESTERMAN COMPANY  WATER/JUICE  VENDING    98.50
DEAN FOODS  MILK    2,188.35
MARTIN BROS.  FOOD    9,352.66
PRESCHOOL, LAWTON-BRONSON  FOOD    24.39
US BANK  FOOD, SUPPLIES    105.76
Fund Total:    12,482.31

STUDENT ACTIVITY FUND
ADAMSON, PAUL  OFFICIAL    100.00
BAKER, KEITH  OFFICIAL    295.00
BEALS, RON  OFFICIAL    75.00
BERNEKING, TREVOR
OFFICIAL    100.00
BOYER VALLEY CSD  ENTRY FEE    45.00
CHESTERMAN COMPANY  POP    263.88
CHUCK’S PIANO SERVICE  TUNING    115.00
COWLEY, ANNE  OFFICIAL    100.00
CROW, RICH  OFFICIAL    70.00
CUSTOM CREATIONS  APPAREL    2,370.00
DECKER SPORTS  UNIFORMS    3,011.00
DELTA HOTELS  PROM VENUE DEPOSIT    1,000.00
DREW, JANA  OFFICIAL    170.00
EASTBAY INC.  UNIFORMS    4,295.00
EVENSON, DAVE  OFFICIAL    100.00
HAKA LLC  PROPANE FOR CONCESSIONS    43.90
HAUFF MID-AMERICA SPORTS  SUPPLIES    252.00
HEMPSTEAD, BRAD  YEARBOOK WORKSHOP    350.00
I29 SPORTS  SHIRTS    392.00
IOWA FFA ASSOCIATION  FFA DUES    652.50
IOWA GIRLS COACHES ASSOCIATION  MEMBERSHIP, SCRIMMAGES    125.00
JOHNSON, BRETT  OFFICIAL    365.00
JOHNSON, DWAYNE  OFFICIAL    145.00
KEITH, RUSTY OFFICIAL    100.00
LOGAN-MAGNOLIA COMMUNITY SCHOOL  ENTRY FEE    50.00
MILES INN  CONCESSIONS SUPPLIES    97.50
NATIONAL FFA ORGANIZATION  CONVENTION REGISTRATIONS    615.00
NELSON, JADE  OFFICIAL    255.00
NURSE, JIM  OFFICIAL    100.00
PEDERSEN, LES  OFFICIAL    100.00
PERKINS, FRED  OFFICIAL    100.00
POLLOW, GENE  OFFICIAL    215.00
REINKE, DENNIS  OFFICIAL    70.00
ROBERTS, JEFF  OFFICIAL    100.00
RUDEN, BETH  CHOREOGRAPHY    1,050.00
RUDIS – TRIHEX ATHLETIC LLC  UNIFORMS    1,100.00
RUST, MIKE  OFFICIAL    100.00
SGT. BLUFF-LUTON COMMUNITY SCHOOL  ENTRY FEE    50.00
SHAW, TRACY OFFICIAL    100.00
SPIER, RAYMOND  OFFICIAL    75.00
STOULIL, MITCH   OFFICIAL    220.00
UNIVERSITY OF SIOUX FALLS  ENTRY FEE    75.00
US BANK    SUPPLIES, LODGING, APPAREL, ENTRY FEE, MEMBERSHIP DUES, MEALS    5,568.41
WAGNER, JIM OFFICIAL    100.00
WALSWORTH PUBLISHING COMPANY  YEARBOOK PAYMENT    500.00
WICKSTROM, STAN  OFFICIAL     100.00
WINTERNOTE, RUSTY  OFFICIAL    100.00
Fund Total:    25,376.19

MANAGEMENT FUND
EGR INSURANCE, INC.  ADD PICKUP TO POLICY    774.00
Fund Total:    774.00

BEFORE AND AFTER SCHOOL PROGRAMS
US BANK  Valcom V-2003A    39.98
Fund Total:    39.98

PRESCHOOL
CONSTRUCTIVE PLAYTHINGS  Preschool Supplies    209.21
DEAN FOODS  MILK    29.90
MARTIN BROS.  PRESCHOOL SNACKS    253.52
Fund Total:    492.63

FITNESS CENTER FUND
CITY OF LAWTON  WATER/SEWER    33.00
PER MAR SECURITY SERVICES  SECURITY MONITORING    84.42
Fund Total:    117.42

ONE CENT SALES TAX REVENUE  
KUBOTA LEASING  SKID LOADER LEASE    661.73
Fund Total:    661.73

Published in The Record
Thursday, November 1, 2018

Posted in Public Notices

Leave a Comment