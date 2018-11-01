Woodbury County Board of Supervisors Claims — September 28, 2018

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Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING 9/28/18

AUCA SIOUX CITY MC LOCKBOX  *PROFESSIONAL SERVICES    187.10
BARBARA PARKER  EMPLOYEE MILEAGE    18.53
BEKINS FIRE & SAFETY SERVICES  BUILDINGS    156.52
BENJAMIN T KUSLER***  SCHOOLS & FEES    10.00
BLANKENSHIP MEIER  BUILDINGS    1,250.00
BOMGAARS  *SEED/FERTILIZER    175.38
BOULDER CO.  SIGNS    63.44
BRAUN EARTHMOVING  *UNSPECIFIED    2,825.00
BRIGGS CORP (OM-NE)  BUILDINGS    244.80
BRONSON, CITY OF  CONTR./OTHER GOV. & ORGAN.    318.20
BRUCE GARBE  EMPLOYEE MILEAGE    7.63
C W SUTER & SON INC.  HVAC SYSTEMS    395.76
CAMPBELL SUPPLY CO.  SUNDRY    90.64
CANDELARIO A JIMENEZ***  WORK COMPENSATION TTD    255.07
CAROLYN FLAMMANG  LAND    500.00
CENTRAL IA DISTRIBUTING  SUNDRY    139.80
CENTURYLINK  *TELEPHONE EXPENSE    543.27
CHARLES F. WIDMAN  UNSPECIFIED    110.00
CHESTERMAN CO.  SUPPLIES    63.00
CHRISTIAN HOME ASS’N  DAY CARE/CHILD CARE ASS’T    3,218.85
CHRISTINE ZELLMER ZANT  EMPLOYEE MILEAGE    32.70
CLEAR VIEW WINDOW CLEANING  CONTRACTUAL SERVICES    170.00
COLONIAL RESEARCH CHEMICAL CORP  SUNDRY    418.48
COMMUNITY ACTION AGENCY  *HEALTH SERVICES ASSISTANCE    7,334.72
CORNHUSKER INT. TRUCKS INC.  PARTS    125.03
CORRECTIONVILLE, CITY OF  CONTR./OTHER GOV. & ORGAN.    514.98
COUNSEL (COLUMBUS, OH)  MAINTENANCE CONTRACTS    259.91
COUNTRY TIRE AND SERVICES INC.  TIRES & TUBES    593.53
CRITTENTON CENTER  DAY CARE/CHILD CARE ASS’T    10,216.35
CULLIGAN WATER CONDITIONING  *BUILDINGS    106.41
CUSHING, CITY OF  CONTR/OTHER GOV. & ORGAN    257.00
DAWN NORTON*** FOOD    11.68
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA  DENTAL INSURANCE    5,104.04
ECOLAB PEST ELIMINATION  *PROFESSIONAL SERVICES    294.68
ELECTRONIC ENGINEERING CO (DM)  *PROFESSIONAL SERVICES    29,163.73
FEDEX  *POSTAGE & MAILING    16.30
FINISH LINE  GAS/OILS    314.25
FOREST RIDGE YOUTH SERVICES  DAY CARE/CHILD CARE ASS’T    373.20
FRONTIER COMMUNICATIONS  PROFESSIONAL SERVICES    129.95
GILL HAULING INC.  DITCH CLEANING    292.55
HANCOCK CONCRETE PRODUCTS LLC  PIPE CULVERTS    1,588.40
HEARTLAND PAPER CO.  CUSTODIAL SUPPLIES    350.61
HOME DEPOT  *BUILDINGS    710.54
HORNICK, CITY OF  CONTR./OTHER GOV. & ORGAN.    260.00
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC.  *DEPENDENT CARE    4,141.18
IOWA ONE CALL  MAINTENANCE CONTRACTS    43.20
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT *WEARING/SAFETY APPAREL    947.70
JEBRO INC.  *ASPHALT CON 8 INCH    1,025.00
KEITH RADIG***  CELL PHONE EXPENSE    425.13
L G EVERIST INC.  *PORTLAND CEMENT    251.95
LINCOLN FINANCIAL GROUP  *LIFE INSURANCE PREMIUMS    15,527.53
MAILHOUSE  *CONTRACTUAL SERVICES    1,230.10
MARI H. TURK  ATTORNEY FEES – JUVENILE    1,918.00
MARTIN POTTEBAUM***  EMPLOYEE MILEAGE    193.48
MATTHEW A. UNG  CELL PHONE EXPENSE    60.22
MENARDS  BUILDINGS    109.00
MID AMERICAN ENERGY (D-IA)  *ELECTRIC LIGHT & POWER    5,859.41
MIDWEST TURF & IRRIGATION (D)  EQUIPMENT MAINTENANCE    91.67
MIKE’S REPAIR  *MOTOR VEHICLE EXPENSE    230.00
MISSOURI LTAP (LOCAL TECHNICAL SCHOOLS & FEES    65.00
MOVILLE CITY OF  CONTR./OTHER GOV. & ORGAN.    893.55
MOVILLE RECORD  OFFICIAL PUBL. & LEGALS    1,491.62
MUNGER REINSCHMIDT & DENNE  *UNSPECIFIED  2,571.70
NEW COOPERATIVE INC. (FT. DODGE)  *GASOLINE  21,772.18
NEW SIOUX CITY IRON CO.  SHOP TOOLS    75.54
NORTHSIDE GLASS SERVICE  *OUTSIDE SERVICES    771.00
O’HALLORAN INTERNATIONAL  PARTS    269.72
O’REILLY AUTO PARTS  PARTS    8.00
OTO, CITY OF  *CONTR./OTHER GOV. & ORGAN.    528.10
P & W GARAGE  TIRES & TUBES    60.00
PETERSEN OIL CO.  *DIESEL    8,198.28
PRIORITY DISPATCH  PROFESSIONAL SERVICES    365.00
PURCHASE POWER  POSTAGE & MAILING    467.30
QUIMBY COMMUNITY CTR.  RENT – POLLING PLACES    35.00
RECORD PRINTING & COPY CTR LLC  *OFFICE SUPPLIES    1,357.63
RICHARD BRYCE***  EMPLOYEE MILEAGE    17.44
RUNNING ROBOTS INC. PROMOTIONAL ACTIVITIES    292.17
SAFELITE AUTO GLASS (SC-IA)  LIABILITY/PROPERTY INSUR.    29.95
SALIX, CITY OF  CONTR./OTHER GOV. & ORGAN.    342.80
SCHAU SALVAGE INC  OUTSIDE SERVICES  1,200.00
SCOTWOOD IND INC.  *CALCIUM CHLORIDE    24,273.00
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD)  *TRAVEL EXPENSES    2,017.67
SERGEANT BLUFF, CITY OF  CONTR./OTHER GOV. & ORGAN.    2,027.15
SEXTON OIL CO.  *GASOLINE    4,021.74
SHAWN STRECK  EMPLOYEE MILEAGE    9.27
SHERWIN WILLIAMS  BUILDINGS    51.89
SIGNS BY TOMORROW  PROFESSIONAL SERVICES    1,395.00
SIMPCO SIOUXLAND INTERSTATE  CONTR./OTHER GOV. & ORGAN.    14,808.00
SIOUX CITY JOURNAL *OFFICIAL PUBL. & LEGALS    653.63
SIOUX CITY JOURNAL COMMUNICATIONS  MAGAZINES & BOOKS    246.75
SIOUX CITY TREAS. (447)  *OFFICE SUPPLIES    61,992.30
SPIRAL COMMUNICATIONS  *TELEPHONE EXPENSE    154.93
STEFFEN TRUCK EQUIPMENT INC.  *PARTS    7,878.63
SUNDQUIST ENGINEERING PC  *UNSPECIFIED    603.25
THERMO KING CHRISTENSEN  OTHER    26.64
THOMPSON ELECTRIC CO.  CONTR./OTHER GOV. & ORGAN.    3,967.96
TIM GRANSTROM  *RENT PAYMENTS ASSISTANCE    1,520.00
TODD VERSCHOOR  CONTRACTUAL SERVICES    120.00
TOM BRIDE  EMPLOYEE MILEAGE    8.72
TRANSIT WORKS  EQUIPMENT    160.28
TRANSOURCE  FILTERS    298.80
TREASURER, STATE OF IOWA  *ATTORNEY FEES – JUVENILE    232,610.00
UHL SEED INC.  HERBICIDES    10.00
UMBACH SEED & FEED STORE  SEED/FERTILIZER    125.00
UNITED HEALTHCARE INSURANCE COMPANY  MEDICAL FEES    825.00
VAN DIEST SUPPLY COMPANY  *HERBICIDES    8,291.60
VERIZON WIRELESS  *TELEPHONE EXPENSE    7,339.95
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD  MEDICAL FEES    137,250.66
WESTERN DISPOSAL INC.  WATER/GARBAGE    42.00
WESTERN IOWA TECH  *RENT BUILDINGS    3,375.00
WIATEL WESTERN IOWA TELECOM  PROFESSIONAL SERVICES    2,975.55
WIGMAN CO.  BUILDINGS    322.13
WILLIAMS & COMPANY PC (LM-IA)  FISCAL AUDIT    5,000.00
WILLIGES LLC  PARKING    650.00
WOODBURY CNTY EXTENSION  *SCHOOL OF INSTRUCTION    455.00
WOODBURY CNTY REC  *ELECTRICITY    81.65
WOODBURY CNTY TREASURER – COPY PAPER  SUPPLIES    60.00
WOODHOUSE SIOUX CITY INC. LIABILITY/PROPERTY INSUR.    26,153.00
ZIEGLER INC.  *OIL    10,516.17
GRAND TOTAL    704,395.90
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED

Published in The Record
Thursday, November 1, 2018

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