Woodbury County Board of Supervisors Claims — September 28, 2018
Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING 9/28/18
AUCA SIOUX CITY MC LOCKBOX *PROFESSIONAL SERVICES 187.10
BARBARA PARKER EMPLOYEE MILEAGE 18.53
BEKINS FIRE & SAFETY SERVICES BUILDINGS 156.52
BENJAMIN T KUSLER*** SCHOOLS & FEES 10.00
BLANKENSHIP MEIER BUILDINGS 1,250.00
BOMGAARS *SEED/FERTILIZER 175.38
BOULDER CO. SIGNS 63.44
BRAUN EARTHMOVING *UNSPECIFIED 2,825.00
BRIGGS CORP (OM-NE) BUILDINGS 244.80
BRONSON, CITY OF CONTR./OTHER GOV. & ORGAN. 318.20
BRUCE GARBE EMPLOYEE MILEAGE 7.63
C W SUTER & SON INC. HVAC SYSTEMS 395.76
CAMPBELL SUPPLY CO. SUNDRY 90.64
CANDELARIO A JIMENEZ*** WORK COMPENSATION TTD 255.07
CAROLYN FLAMMANG LAND 500.00
CENTRAL IA DISTRIBUTING SUNDRY 139.80
CENTURYLINK *TELEPHONE EXPENSE 543.27
CHARLES F. WIDMAN UNSPECIFIED 110.00
CHESTERMAN CO. SUPPLIES 63.00
CHRISTIAN HOME ASS’N DAY CARE/CHILD CARE ASS’T 3,218.85
CHRISTINE ZELLMER ZANT EMPLOYEE MILEAGE 32.70
CLEAR VIEW WINDOW CLEANING CONTRACTUAL SERVICES 170.00
COLONIAL RESEARCH CHEMICAL CORP SUNDRY 418.48
COMMUNITY ACTION AGENCY *HEALTH SERVICES ASSISTANCE 7,334.72
CORNHUSKER INT. TRUCKS INC. PARTS 125.03
CORRECTIONVILLE, CITY OF CONTR./OTHER GOV. & ORGAN. 514.98
COUNSEL (COLUMBUS, OH) MAINTENANCE CONTRACTS 259.91
COUNTRY TIRE AND SERVICES INC. TIRES & TUBES 593.53
CRITTENTON CENTER DAY CARE/CHILD CARE ASS’T 10,216.35
CULLIGAN WATER CONDITIONING *BUILDINGS 106.41
CUSHING, CITY OF CONTR/OTHER GOV. & ORGAN 257.00
DAWN NORTON*** FOOD 11.68
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA DENTAL INSURANCE 5,104.04
ECOLAB PEST ELIMINATION *PROFESSIONAL SERVICES 294.68
ELECTRONIC ENGINEERING CO (DM) *PROFESSIONAL SERVICES 29,163.73
FEDEX *POSTAGE & MAILING 16.30
FINISH LINE GAS/OILS 314.25
FOREST RIDGE YOUTH SERVICES DAY CARE/CHILD CARE ASS’T 373.20
FRONTIER COMMUNICATIONS PROFESSIONAL SERVICES 129.95
GILL HAULING INC. DITCH CLEANING 292.55
HANCOCK CONCRETE PRODUCTS LLC PIPE CULVERTS 1,588.40
HEARTLAND PAPER CO. CUSTODIAL SUPPLIES 350.61
HOME DEPOT *BUILDINGS 710.54
HORNICK, CITY OF CONTR./OTHER GOV. & ORGAN. 260.00
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC. *DEPENDENT CARE 4,141.18
IOWA ONE CALL MAINTENANCE CONTRACTS 43.20
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT *WEARING/SAFETY APPAREL 947.70
JEBRO INC. *ASPHALT CON 8 INCH 1,025.00
KEITH RADIG*** CELL PHONE EXPENSE 425.13
L G EVERIST INC. *PORTLAND CEMENT 251.95
LINCOLN FINANCIAL GROUP *LIFE INSURANCE PREMIUMS 15,527.53
MAILHOUSE *CONTRACTUAL SERVICES 1,230.10
MARI H. TURK ATTORNEY FEES – JUVENILE 1,918.00
MARTIN POTTEBAUM*** EMPLOYEE MILEAGE 193.48
MATTHEW A. UNG CELL PHONE EXPENSE 60.22
MENARDS BUILDINGS 109.00
MID AMERICAN ENERGY (D-IA) *ELECTRIC LIGHT & POWER 5,859.41
MIDWEST TURF & IRRIGATION (D) EQUIPMENT MAINTENANCE 91.67
MIKE’S REPAIR *MOTOR VEHICLE EXPENSE 230.00
MISSOURI LTAP (LOCAL TECHNICAL SCHOOLS & FEES 65.00
MOVILLE CITY OF CONTR./OTHER GOV. & ORGAN. 893.55
MOVILLE RECORD OFFICIAL PUBL. & LEGALS 1,491.62
MUNGER REINSCHMIDT & DENNE *UNSPECIFIED 2,571.70
NEW COOPERATIVE INC. (FT. DODGE) *GASOLINE 21,772.18
NEW SIOUX CITY IRON CO. SHOP TOOLS 75.54
NORTHSIDE GLASS SERVICE *OUTSIDE SERVICES 771.00
O’HALLORAN INTERNATIONAL PARTS 269.72
O’REILLY AUTO PARTS PARTS 8.00
OTO, CITY OF *CONTR./OTHER GOV. & ORGAN. 528.10
P & W GARAGE TIRES & TUBES 60.00
PETERSEN OIL CO. *DIESEL 8,198.28
PRIORITY DISPATCH PROFESSIONAL SERVICES 365.00
PURCHASE POWER POSTAGE & MAILING 467.30
QUIMBY COMMUNITY CTR. RENT – POLLING PLACES 35.00
RECORD PRINTING & COPY CTR LLC *OFFICE SUPPLIES 1,357.63
RICHARD BRYCE*** EMPLOYEE MILEAGE 17.44
RUNNING ROBOTS INC. PROMOTIONAL ACTIVITIES 292.17
SAFELITE AUTO GLASS (SC-IA) LIABILITY/PROPERTY INSUR. 29.95
SALIX, CITY OF CONTR./OTHER GOV. & ORGAN. 342.80
SCHAU SALVAGE INC OUTSIDE SERVICES 1,200.00
SCOTWOOD IND INC. *CALCIUM CHLORIDE 24,273.00
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD) *TRAVEL EXPENSES 2,017.67
SERGEANT BLUFF, CITY OF CONTR./OTHER GOV. & ORGAN. 2,027.15
SEXTON OIL CO. *GASOLINE 4,021.74
SHAWN STRECK EMPLOYEE MILEAGE 9.27
SHERWIN WILLIAMS BUILDINGS 51.89
SIGNS BY TOMORROW PROFESSIONAL SERVICES 1,395.00
SIMPCO SIOUXLAND INTERSTATE CONTR./OTHER GOV. & ORGAN. 14,808.00
SIOUX CITY JOURNAL *OFFICIAL PUBL. & LEGALS 653.63
SIOUX CITY JOURNAL COMMUNICATIONS MAGAZINES & BOOKS 246.75
SIOUX CITY TREAS. (447) *OFFICE SUPPLIES 61,992.30
SPIRAL COMMUNICATIONS *TELEPHONE EXPENSE 154.93
STEFFEN TRUCK EQUIPMENT INC. *PARTS 7,878.63
SUNDQUIST ENGINEERING PC *UNSPECIFIED 603.25
THERMO KING CHRISTENSEN OTHER 26.64
THOMPSON ELECTRIC CO. CONTR./OTHER GOV. & ORGAN. 3,967.96
TIM GRANSTROM *RENT PAYMENTS ASSISTANCE 1,520.00
TODD VERSCHOOR CONTRACTUAL SERVICES 120.00
TOM BRIDE EMPLOYEE MILEAGE 8.72
TRANSIT WORKS EQUIPMENT 160.28
TRANSOURCE FILTERS 298.80
TREASURER, STATE OF IOWA *ATTORNEY FEES – JUVENILE 232,610.00
UHL SEED INC. HERBICIDES 10.00
UMBACH SEED & FEED STORE SEED/FERTILIZER 125.00
UNITED HEALTHCARE INSURANCE COMPANY MEDICAL FEES 825.00
VAN DIEST SUPPLY COMPANY *HERBICIDES 8,291.60
VERIZON WIRELESS *TELEPHONE EXPENSE 7,339.95
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD MEDICAL FEES 137,250.66
WESTERN DISPOSAL INC. WATER/GARBAGE 42.00
WESTERN IOWA TECH *RENT BUILDINGS 3,375.00
WIATEL WESTERN IOWA TELECOM PROFESSIONAL SERVICES 2,975.55
WIGMAN CO. BUILDINGS 322.13
WILLIAMS & COMPANY PC (LM-IA) FISCAL AUDIT 5,000.00
WILLIGES LLC PARKING 650.00
WOODBURY CNTY EXTENSION *SCHOOL OF INSTRUCTION 455.00
WOODBURY CNTY REC *ELECTRICITY 81.65
WOODBURY CNTY TREASURER – COPY PAPER SUPPLIES 60.00
WOODHOUSE SIOUX CITY INC. LIABILITY/PROPERTY INSUR. 26,153.00
ZIEGLER INC. *OIL 10,516.17
GRAND TOTAL 704,395.90
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED
Published in The Record
Thursday, November 1, 2018