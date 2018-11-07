Woodbury County Board of Supervisors Claims — October 12, 2018
Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING 10/12/18
A & D TECHNICAL SUPPLY CO., INC. SUPPLIES 249.65
ACCESS SYSTEMS LEASING MAINTENANCE CONTRACTS 156.65
ADP SCREENING AND SELECTION SERVICE PROFESSIONAL SERVICES 109.50
ADVANCED CORRECTIONAL HEALTHCARE HEALTH SERVICES ASSISTANCE 87,303.83
ADVANCED SYSTEMS INC. *EQUIPMENT MAINTENANCE 585.05
AGRIVISION EQUIPMENT GROUP LLC ANTI-FREEZE 15.16
ASSOCIATES FOR PSYCHIATRIC SERVICES *MHI ATTONERY FEES 800.00
AUCA SIOUX CITY MC LOCKBOX *PROFESSIONAL SERVICES 187.10
B & B CLEANING SPECIALIST CONTRACTUAL SERVICES 1,450.00
BENTSON PEST CONTROL INC. BUILDINGS 225.00
BETH ANN HODGEN BUILDINGS 90.00
BOMGAARS *BATTERIES 274.59
CALHOUN BURNS AND ASSOCIATES INC. OUTSIDE ENGINEERING 9,814.87
CANDELARIO A. JIMENEZ*** *WORK COMPENSATION TTD 510.14
CANNON MOSS BRYGGER & ASSOC PC BUILDINGS 5,497.00
CANON FINANCIAL SERVICES INC. OFFICE EQUIPMENT & FURN. 141.82
CBM FOOD SERVICE FOOD 7,578.97
CENTURY BUSINESS PRODUCTS INC. MAINTENANCE CONTRACTS 50.00
CENTURYLINK *PROFESSIONAL SERVICES 1,936.94
CHARLES CLARK*** SAFETY 124.56
CHESTERMAN CO. WATER/GARBAGE 36.90
CLARINDA YOUTH CORP DAY CARE/CHILD CARE ASS’T 46.65
COLIN RYAN*** SAFETY 158.95
CORNHUSKER INT. TRUCKS INC. PARTS 49.44
CORRECTIONVILLE BLDG CENTER BUILDINGS 1,687.34
CORRECTIONVILLE, CITY OF WATER/GARBAGE 9.56
COSTAR REALTY INFORMATION INC. OFFICE SUPPLIES 100.00
DAN LEE RENT PAYMENTS ASSISTANCE 700.00
DARE IOWA INC. SCHOOL OF INSTRUCTION 200.00
DAVY’S & JIM’S FEED STORE INC SEED/FERTILIZER 340.00
DEAN & ASSOCIATES *MHI ATTONERY FEES 1,400.00
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA DENTAL INSURANCE 3,169.54
DIXON CONSTR CO. BRIDGES 23,107.60
EAKES OFFICE SOLUTIONS CUSTODIAL SUPPLIES 18.82
ECHO GROUP *BUILDINGS 892.22
ELECTRONIC ENGINEERING CO (DM) *TELEPHONE EXPENSE 3,371.31
EMPLOYERS COUNCIL OF IOWA TRAINING 40.00
FBINAA SCHOOL OF INSTRUCTION 30.00
FEDEX POSTAGE & MAILING 8.15
FIBERCOMM TELEPHONE EXPENSE 113.76
FINISH LINE FUELS LLC GAS & OIL 62.72
FOX HYDRAULICS *PARTS 85.00
GCR TIRE CENTER *TIRES & TUBES 1,638.00
GILL HAULING INC. WATER/GARBAGE 105.00
HEARTLAND PAPER CO. *CUSTODIAL SUPPLIES 832.02
HITCHES TRAILERS & MORE BUILDING 5,000.00
HY VEE FOOD STORES (SR) *PROVISIONS ASSISTANCE 1,613.28
ICTEA OFFICE SUPPLIES 229.50
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC. *MEDICAL REIMBURSEMENT 2,767.31
INTERSTATE ALL BATTERY CENTER MOTOR VEHICLE EXPENSE 22.50
IOWA DEPT. OF TRANSPORTATION (A-IA) *BLADES 37,004.74
IOWA MUNICIPALITIES WORKERS WORK. COMP. INSUR. PREM. 21,024.00
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT *WEARING/SAFETY APPAREL 3,009.60
JEBRO INC. ASPHALT CON 8 INCH 475.60
JEO CONSULTING GROUP INC. BUILDINGS 4,290.75
JERRY D BOGGS*** SAFETY 203.29
JOE KOPAL PROFESSIONAL SERVICES 45.00
JOHN MANSFIELD *MISCELLANEOUS OFFICERS 29.91
JOHNSTONE SUPPLY HVAC SYSTEMS 240.02
KARLS OFFICE EQUIPMENT & FURN. 709.98
KATHERINE B MORENO*** *EMPLOYEE MILEAGE 30.99
KELLY HANSEN EMPLOYEE MILEAGE 143.50
KLASS STOIK MUGAN VILLONE PHILLIPS *ATTORNEY FEES 7,369.57
LEEDS PHARMACY WORKERS COMP. MEDICAL 115.00
LEON K. KOSTER *MISCELLANEOUS OFFICERS 31.54
LINCOLN RYAN *MISCELLANEOUS OFFICERS 32.63
LONE PEAK LAND INVESTMENT RENT PAYMENTS ASSISTANCE 304.00
MAILHOUSE *POSTAGE & MAILING 1,432.36
MALLOY ELECTRIC MOTOR SUPPLY HVAC SYSTEMS 370.26
MCCLURE ENGINEERING COMPANY *CONTR./OTHER GOV. & ORGAN. 25,098.83
MECHANICAL SALES INC. HVAC SYSTEMS 2,140.00
MENARDS *BUILDINGS 605.13
MERCY BUSINESS HEALTH SERVICES *MEDICAL FEES 1,688.00
MEYER BROS COLONIAL CHAPEL *FUNERAL SERVICES 1,500.00
MID AMERICAN ENERGY (D-IA) *ELECTRIC LIGHT & POWER 15,520.92
MID STEP SERVICES (STONE) CONTRACTUAL SERVICES 100.00
MIDWEST ALARM COMPANY INC. BUILDINGS 995.88
MIKE’S REPAIR MOTOR VEHICLE EXPENSE 59.00
MOVILLE RECORD *OFFICIAL PUBL. & LEGALS 1,109.95
NEW SIOUX CITY IRON CO. BOLTS 87.01
NIEWOHNER CONSTRUCTION INC. BUILDINGS 33,301.89
NORTHEAST NEBR. PUBLIC POWER DIST. ELECTRIC LIGHT & POWER 12.00
NORTHWEST ENVIRONMENTAL SERVICES PROFESSIONAL SERVICES 2,062.33
NOVELTY MACHINE & SUPPLY CO. *HVAC SYSTEMS 3,957.01
OFFICE SYSTEMS CO. *OFFICE SUPPLIES 1,295.94
ONE OFFICE SOLUTION *OFFICE SUPPLIES 1,457.63
PATHOLOGY MEDICAL SERV OF SIOUXLAND *MEDICAL FEES 4,231.34
PHYSICIANS CLAIMS COMPANY MAINTENANCE CONTRACTS 340.00
PINNACLE PERFORMANCE LLC TIRES & TUBES 180.00
PRODUCTIVITY PLUS ACCOUNT GAS/OILS 35.40
QUILL CORP. OFFICE SUPPLIES 127.19
R J THOMAS MFG. INC. BUILDINGS 120.50
RECORD PRINTING & COPY CTR LLC *OFFICE SUPPLIES 2,626.61
ROCKET AUTO DETAIL CENTER EMPLOYEE MILEAGE 200.00
ROCKET AUTO WASH INC. MOTOR VEHICLE EQUIPMENT 19.50
ROTO ROOTER (SC-IA) PLUMBING 165.25
SAM’S CLUB (A-GA) FOOD 91.56
SCOTWOOD IND. INC. CALCIUM CHLORIDE 8,091.00
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD) *SCHOOL OF INSTRUCTION 2,062.88
SERGEANT BLUFF ADVOCATE *OFFICIAL PUBL. & LEGALS 1,015.41
SERVICE MASTERS OF SOOLAND GROUNDS 670.00
SIGNS BY TOMORROW PROFESSIONAL SERVICES 24.00
SIMPCO SIOUXLAND INTERSTATE PROFESSIONAL SERVICE 9,682.45
SIOUX CITY CHAMBER OF COMMERCE DUES/MEMBERSHIPS 270.50
SIOUX CITY FIRE RESCUE *MEDICAL & LAB SUPPLIES 700.00
SIOUX CITY TREAS. (447) *EQUIPMENT MAINTENANCE 4,353.56
SIOUX LAUNDRY INC CONTRACTUAL SERVICES 2,368.00
SIOUX SALES CO. WEARING/SAFETY APPAREL 53.90
SIOUXLAND LOCK & KEY BUILDINGS 87.50
SIOUXLAND PARAMEDICS INC. MEDICAL & LAB SUPPLIES 1,000.00
STEVE PICKERING*** MEAL EXPENSES 97.76
SUPERIOR VISION MEDICAL FEES 2,388.68
TITAN MACHINERY (KINGSLEY) PARTS 176.00
VAKULSKAS LAW FIRM, PC *MHI ATTONERY FEES 120.00
VIRGIL H BREMER*** SAFETY 40.64
VSP VISION SERVICE PLAN MEDICAL FEES 924.00
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD MEDICAL FEES 113,021.07
WESTERN IOWA TELEPHONE TELEPHONE EXPENSE 388.45
WIGMAN CO. BUILDINGS 15.83
WILLIAM CADWALLDER*** SAFETY 63.65
WOODBURY CNTY REC UTILITIES ASSISTANCE 72.77
ZIEGLER INC. *FILTERS 413.38
GRAND TOTAL – 489,029.44
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED
Published in The Record
Thursday, November 8, 2018