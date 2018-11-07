Woodbury County Board of Supervisors Claims — October 12, 2018

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Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING 10/12/18

A & D TECHNICAL SUPPLY CO., INC.  SUPPLIES    249.65
ACCESS SYSTEMS LEASING  MAINTENANCE CONTRACTS    156.65
ADP SCREENING AND SELECTION SERVICE  PROFESSIONAL SERVICES    109.50
ADVANCED CORRECTIONAL HEALTHCARE  HEALTH SERVICES ASSISTANCE    87,303.83
ADVANCED SYSTEMS INC.  *EQUIPMENT MAINTENANCE    585.05
AGRIVISION EQUIPMENT GROUP LLC  ANTI-FREEZE    15.16
ASSOCIATES FOR PSYCHIATRIC SERVICES  *MHI ATTONERY FEES    800.00
AUCA SIOUX CITY MC LOCKBOX  *PROFESSIONAL SERVICES    187.10
B & B CLEANING SPECIALIST  CONTRACTUAL SERVICES    1,450.00
BENTSON PEST CONTROL INC.  BUILDINGS    225.00
BETH ANN HODGEN  BUILDINGS    90.00
BOMGAARS  *BATTERIES    274.59
CALHOUN BURNS AND ASSOCIATES INC.  OUTSIDE ENGINEERING    9,814.87
CANDELARIO A. JIMENEZ***  *WORK COMPENSATION TTD    510.14
CANNON MOSS BRYGGER & ASSOC PC BUILDINGS    5,497.00
CANON FINANCIAL SERVICES INC.  OFFICE EQUIPMENT & FURN.    141.82
CBM FOOD SERVICE  FOOD    7,578.97
CENTURY BUSINESS PRODUCTS INC.  MAINTENANCE CONTRACTS    50.00
CENTURYLINK  *PROFESSIONAL SERVICES    1,936.94
CHARLES CLARK***  SAFETY    124.56
CHESTERMAN CO. WATER/GARBAGE    36.90
CLARINDA YOUTH CORP  DAY CARE/CHILD CARE ASS’T    46.65
COLIN RYAN***  SAFETY    158.95
CORNHUSKER INT. TRUCKS INC.  PARTS    49.44
CORRECTIONVILLE BLDG CENTER  BUILDINGS    1,687.34
CORRECTIONVILLE, CITY OF  WATER/GARBAGE    9.56
COSTAR REALTY INFORMATION INC.  OFFICE SUPPLIES    100.00
DAN LEE  RENT PAYMENTS ASSISTANCE    700.00
DARE IOWA INC.  SCHOOL OF INSTRUCTION    200.00
DAVY’S & JIM’S FEED STORE INC  SEED/FERTILIZER    340.00
DEAN & ASSOCIATES  *MHI ATTONERY FEES    1,400.00
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA  DENTAL INSURANCE    3,169.54
DIXON CONSTR CO.  BRIDGES    23,107.60
EAKES OFFICE SOLUTIONS  CUSTODIAL SUPPLIES    18.82
ECHO GROUP  *BUILDINGS    892.22
ELECTRONIC ENGINEERING CO (DM)  *TELEPHONE EXPENSE    3,371.31
EMPLOYERS COUNCIL OF IOWA  TRAINING    40.00
FBINAA  SCHOOL OF INSTRUCTION    30.00
FEDEX  POSTAGE & MAILING    8.15
FIBERCOMM  TELEPHONE EXPENSE    113.76
FINISH LINE FUELS LLC  GAS & OIL    62.72
FOX HYDRAULICS  *PARTS    85.00
GCR TIRE CENTER  *TIRES & TUBES    1,638.00
GILL HAULING INC.  WATER/GARBAGE    105.00
HEARTLAND PAPER CO.  *CUSTODIAL SUPPLIES    832.02
HITCHES TRAILERS & MORE  BUILDING    5,000.00
HY VEE FOOD STORES (SR)  *PROVISIONS ASSISTANCE    1,613.28
ICTEA  OFFICE SUPPLIES    229.50
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC.  *MEDICAL REIMBURSEMENT    2,767.31
INTERSTATE ALL BATTERY CENTER  MOTOR VEHICLE EXPENSE    22.50
IOWA DEPT. OF TRANSPORTATION (A-IA)  *BLADES    37,004.74
IOWA MUNICIPALITIES WORKERS  WORK. COMP. INSUR. PREM.    21,024.00
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT  *WEARING/SAFETY APPAREL    3,009.60
JEBRO INC.  ASPHALT CON 8 INCH    475.60
JEO CONSULTING GROUP INC.  BUILDINGS    4,290.75
JERRY D  BOGGS***  SAFETY    203.29
JOE KOPAL  PROFESSIONAL SERVICES    45.00
JOHN MANSFIELD  *MISCELLANEOUS OFFICERS    29.91
JOHNSTONE SUPPLY  HVAC SYSTEMS    240.02
KARLS  OFFICE EQUIPMENT & FURN.    709.98
KATHERINE B MORENO***  *EMPLOYEE MILEAGE    30.99
KELLY HANSEN  EMPLOYEE MILEAGE    143.50
KLASS STOIK MUGAN VILLONE PHILLIPS  *ATTORNEY FEES    7,369.57
LEEDS PHARMACY  WORKERS COMP. MEDICAL    115.00
LEON K. KOSTER  *MISCELLANEOUS OFFICERS    31.54
LINCOLN RYAN  *MISCELLANEOUS OFFICERS    32.63
LONE PEAK LAND INVESTMENT  RENT PAYMENTS ASSISTANCE    304.00
MAILHOUSE  *POSTAGE & MAILING    1,432.36
MALLOY ELECTRIC MOTOR SUPPLY  HVAC SYSTEMS    370.26
MCCLURE ENGINEERING COMPANY  *CONTR./OTHER GOV. & ORGAN.    25,098.83
MECHANICAL SALES INC.  HVAC SYSTEMS    2,140.00
MENARDS  *BUILDINGS    605.13
MERCY BUSINESS HEALTH SERVICES  *MEDICAL FEES    1,688.00
MEYER BROS COLONIAL CHAPEL  *FUNERAL SERVICES   1,500.00
MID AMERICAN ENERGY (D-IA)  *ELECTRIC LIGHT & POWER    15,520.92
MID STEP SERVICES (STONE)  CONTRACTUAL SERVICES    100.00
MIDWEST ALARM COMPANY INC.  BUILDINGS    995.88
MIKE’S REPAIR  MOTOR VEHICLE EXPENSE    59.00
MOVILLE RECORD  *OFFICIAL PUBL. & LEGALS    1,109.95
NEW SIOUX CITY IRON CO.  BOLTS    87.01
NIEWOHNER CONSTRUCTION INC.  BUILDINGS    33,301.89
NORTHEAST NEBR. PUBLIC POWER DIST.  ELECTRIC LIGHT & POWER    12.00
NORTHWEST ENVIRONMENTAL SERVICES  PROFESSIONAL SERVICES    2,062.33
NOVELTY MACHINE & SUPPLY CO.  *HVAC SYSTEMS    3,957.01
OFFICE SYSTEMS CO.  *OFFICE SUPPLIES    1,295.94
ONE OFFICE SOLUTION  *OFFICE SUPPLIES    1,457.63
PATHOLOGY MEDICAL SERV OF SIOUXLAND  *MEDICAL FEES    4,231.34
PHYSICIANS CLAIMS COMPANY  MAINTENANCE CONTRACTS    340.00
PINNACLE PERFORMANCE LLC  TIRES & TUBES    180.00
PRODUCTIVITY PLUS ACCOUNT  GAS/OILS    35.40
QUILL CORP.  OFFICE SUPPLIES    127.19
R J THOMAS MFG. INC.  BUILDINGS    120.50
RECORD PRINTING & COPY CTR LLC  *OFFICE SUPPLIES    2,626.61
ROCKET AUTO DETAIL CENTER  EMPLOYEE MILEAGE    200.00
ROCKET AUTO WASH INC.  MOTOR VEHICLE EQUIPMENT  19.50
ROTO ROOTER (SC-IA)  PLUMBING    165.25
SAM’S CLUB (A-GA)  FOOD    91.56
SCOTWOOD IND. INC.  CALCIUM CHLORIDE    8,091.00
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD)  *SCHOOL OF INSTRUCTION    2,062.88
SERGEANT BLUFF ADVOCATE  *OFFICIAL PUBL. & LEGALS    1,015.41
SERVICE MASTERS OF SOOLAND  GROUNDS    670.00
SIGNS BY TOMORROW  PROFESSIONAL SERVICES    24.00
SIMPCO SIOUXLAND INTERSTATE  PROFESSIONAL SERVICE    9,682.45
SIOUX CITY CHAMBER OF COMMERCE  DUES/MEMBERSHIPS    270.50
SIOUX CITY FIRE RESCUE  *MEDICAL & LAB SUPPLIES    700.00
SIOUX CITY TREAS. (447)  *EQUIPMENT MAINTENANCE    4,353.56
SIOUX LAUNDRY INC CONTRACTUAL SERVICES    2,368.00
SIOUX SALES CO.  WEARING/SAFETY APPAREL    53.90
SIOUXLAND LOCK & KEY  BUILDINGS    87.50
SIOUXLAND PARAMEDICS INC.  MEDICAL & LAB SUPPLIES    1,000.00
STEVE PICKERING***  MEAL EXPENSES    97.76
SUPERIOR VISION  MEDICAL FEES    2,388.68
TITAN MACHINERY (KINGSLEY)  PARTS    176.00
VAKULSKAS LAW FIRM, PC  *MHI ATTONERY FEES    120.00
VIRGIL H BREMER***  SAFETY    40.64
VSP VISION SERVICE PLAN  MEDICAL FEES    924.00
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD  MEDICAL FEES    113,021.07
WESTERN IOWA TELEPHONE  TELEPHONE EXPENSE    388.45
WIGMAN CO. BUILDINGS    15.83
WILLIAM CADWALLDER***  SAFETY    63.65
WOODBURY CNTY REC  UTILITIES ASSISTANCE    72.77
ZIEGLER INC. *FILTERS    413.38
GRAND TOTAL –  489,029.44
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED

Published in The Record
Thursday, November 8, 2018

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