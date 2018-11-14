Woodbury County Board of Supervisors Claims — October 26, 2018

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Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE
BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING 10/26/18

ABDO-SPOTLIGHT-MAGIC WAGON  MAGAZINES & BOOKS    304.20
ADVANCED SYSTEMS INC.  *OFFICE SUPPLIES    296.54
AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS  SCHOOLS & FEES    265.00
ANDERSON PRINTING CO.  TYPING, PRINTING & BINDING    10,678.00
AUCA SIOUX CITY MC LOCKBOX  *PROFESSIONAL SERVICES    187.10
BARBARA HARDIE  EMPLOYEE MILEAGE    14.14
BARNES & NOBLE  *MAGAZINES & BOOKS    758.59
BECKY JESSEN  EMPLOYEE MILEAGE    10.10
BIERSCHBACH EQUIPMENT & SUPPLY  *PIPE CULVERTS    270.00
BOMGAARS  *EROSION CONTROL    367.88
BROAD REACH  MAGAZINES & BOOKS    428.96
BURKE ENGINEERING  BUILDINGS    117.12
CW SUTER & SON INC.  BUILDINGS    2,805.00
CANDELARIO A JIMENEZ***  WORK COMPENSATION TTD    255.07
CAROLYN FLAMMANG  LAND    250.00
CBM FOOD SERVICE  *FOOD    3,421.71
CENTER POINT LARGE PRINT  MAGAZINES & BOOKS    29.21
CENTURYLINK  *TELEPHONE EXPENSE    546.31
CHARLES F. WIDMAN  UNSPECIFIED    300.00
CHERRY LAKE PUBLISHING  MAGAZINES & BOOKS    230.55
CHESTERMAN CO.  *OFFICE SUPPLIES    109.05
CHILD’S WORLD  MAGAZINES & BOOKS    329.15
CHN GARBAGE SERVICE  WATER/GARBAGE    255.40
CHRISTIAN HOME ASSN  DAY CARE/CHILD CARE ASS’T    1,289.25
CORNHUSKER INT. TRUCKS INC.  *PARTS    344.48
COTT SYSTEMS INC.  MAINTENANCE CONTRACTS    265.00
CRABTREE PUBLISHING COMPANY  MAGAZINES & BOOKS    41.40
CRITTENTON CENTER  DAY CARE/CHILD CARE ASS’T    11,709.15
CUMMINS CENTRAL POWER LLC  BUILDINGS    125.96
DAKOTA TRAFFIC SERVICES LLC (T-SD)  SIGNS    395.25
DALE PETERSON  EMPLOYEE MILEAGE    9.09
DANBURY, CITY OF  RENT BUILDINGS    1,200.00
DAVID BENNAR  *MISCELLANEOUS OFFICERS    75.00
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA  DENTAL INSURANCE    8,013.43
DENNIS BOYLE  EMPLOYEE MILEAGE    33.33
DENNIS SUPPLY  HVAC SYSTEMS    36.69
DISASTER & EMERGENCY SERVICES  TAX ALLOCATIONS    5,113.40
DIXON CONSTR CO.  BOX CULVERTS    6,601.00
DONNA M. CHAPMAN***  *POSTAGE & MAILING    108.70
EAKES OFFICE SOLUTIONS  CUSTODIAL SUPPLIES    48.84
ECHO GROUP  *BUILDINGS    122.02
ECI SYSTEMS  RADIO & RELATED EQUIPMENT    956.68
ECOLAB FOOD SAFETY SPECIALTIES CONTRACTUAL SERVICES    99.64
ECOLAB PEST ELIMINATION  *PROFESSIONAL SERVICES    294.68
EMA – EMERGENCY MANAGEMENT  TAX ALLOCATIONS    12,196.46
FASTENAL CO.  BUILDINGS    101.47
FAYE E HILL***  *MEALS & LODGING    231.30
FEDEX  POSTAGE & MAILING    8.15
FOREST RIDGE YOUTH SERVICES  DAY CARE/CHILD CARE ASS’T    1,026.30
FORREST B. JOHNSTON***  SAFETY    210.00
FRONTIER COMMUNICATIONS  *TELEPHONE EXPENSE    247.15
GALE/CENGAGE LEARNING  *MAGAZINES & BOOKS    274.88
GARETH STEVENS PUBLISHING  MAGAZINES & BOOKS    60.85
GILL HAULING INC.  DITCH CLEANING    198.85
GRAFFIX INC.  WEARING/SAFETY APPAREL    158.00
HALLETT MATERIALS  GRANULAR    93,932.31
HEALY WELDING  *OUTSIDE SERVICES    21.50
HEARTLAND PAPER CO.  *CUSTODIAL SUPPLIES    2,903.08
HOME DEPOT  *BUILDINGS    924.35
HY-VEE DRUGSTORE (W. DES MOINES)  PRESCRIPTION MEDICATION    469.98
H20 4 U  *HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES    126.50
IMKO & DIVERSIFIED STAFFING  NON-BILLABLE TEMPS    2,035.55
INNOVATIONAL CONCEPTS INC.  *CONTRACTUAL SERVICES    3,654.49
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC.  *MEDICAL REIMBURSEMENT    2,108.84
IOWA ONE CALL  MAINTENANCE CONTRACTS    37.80
IOWA PLAINS SIGNING  PAVEMENT MARKINGS    81,525.00
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT  *WEARING/SAFETY APPAREL    1,710.80
JAMES M. BAUERLY***  K-9 DOG COSTS    84.00
JAY HARDY  EMPLOYEE MILEAGE    16.66
JEBRO INC.  ASPHALT CON 8 INCH    598.60
KAREN BENNAR  *MISCELLANEOUS OFFICERS    96.75
KNOWBUDDY RESOURCES  MAGAZINES & BOOKS    765.44
L G EVERIST INC.  *PORTLAND CEMENT    591.86
LANGUAGE LINE SERVICES  PROFESSIONAL SERVICES    17.50
LEEDS PHARMACY  *WORKERS COMP. MEDICAL    889.99
LETITIA A. BRICE***  *MEALS & LODGING    23.87
LEXIPOL LLC  *CONTR./OTHER GOV. & ORGAN.    49,029.00
LIBRARIANS BOOK EXPRESS  MAGAZINES & BOOKS    745.75
LINCOLN FINANCIAL GROUP  *LIFE INSURANCE PREMIUMS    15,056.82
LOESS HILLS AUDUBON SOCIETY  ANIMAL CARE    187.00
LONG LINES LTD  *TELEPHONE EXPENSE    444.46
LOWE’S COMPANIES INC.  MOTOR VEHICLE & EQUIPMENT    103.98
MAILHOUSE  *POSTAGE & MAILING    1,035.27
MENARDS  *BUILDINGS    468.87
MERCY BUSINESS HEALTH SERVICES  *PRESCRIPTION MEDICATION    966.50
MICHAEL P. BAKER PHD  PROFESSIONAL SERVICES    172.50
MID AMERICAN ENERGY (D-IA)  *ELECTRIC LIGHT & POWER    2,097.14
MID STEP SERVICES (STONE)  CONTRACTUAL SERVICES    100.00
MIDWEST MONITORING & SURVEILLANCE  GPS TRACKING    1,800.00
MIKE MALLOY***  SAFETY    210.00
MOORE EQUIPMENT CO.  PARTS    1,474.87
MOTOR PARTS CENTRAL  MOTOR VEHICLE EXPENSE    3.98
MOVILLE, CITY OF  *RENT BUILDINGS    16,230.50
MOVILLE RECORD  OFFICIAL PUBL. & LEGALS    144.00
MUNGER REINSCHMIDT & DENNE  *UNSPECIFIED    2,364.65
NANCY TERPSTRA  MAGAZINES & BOOKS    780.00
NETWORK FLEET INC.  RADIOS    1,260.00
NEW COOPERATIVE INC. (FT. DODGE)  PLATINUM GRAIN    49,203.00
O’HALLORAN INTERNATIONAL  *PARTS    609.00
O’REILLY AUTO PARTS  OTHER    64.56
OFFICE ELEMENTS  OFFICE SUPPLIES    12.80
OIL EXPRESS, INC.  OIL    1,545.00
ONE OFFICE SOLUTION  *OFFICE SUPPLIES    1,404.54
PETERSEN OIL CO.  *DIESEL    7,624.16
POTTAWATTAMIE CNTY CONSERVATION BD  CONTR./OTHER GOV. & ORGAN.    2,000.00
PRYOR RESOURCES INC.  SCHOOL OF INSTRUCTION    483.00
PURCHASE POWER  POSTAGE & MAILING    334.99
QUICK LANE  MOTOR VEHICLE EXPENSE    45.40
RASMUSSEN MECHANICAL SERVICES  HVAC SYSTEMS    13,117.97
RECORD PRINTING & COPY CTR LLC  TYPING, PRINTING & BINDING    655.32
RICOH USA, INC.  CONTRACTUAL SERVICES    213.68
ROURKE EDUCATIONAL MEDIA  *MAGAZINES & BOOKS    301.30
RYAN PUBLISHING CO.  MAGAZINES & BOOKS    20.40
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD)  *MEAL EXPENSE    1,873.86
SEXTON OIL CO.  GASOLINE    1,303.70
SHERWIN WILLIAMS  BUILDINGS    53.68
SIGNS BY TOMORROW  MOTOR VEHICLE & EQUIPMENT    136.00
SIMPCO SIOUXLAND INTERSTATE  *CONTR./OTHER GOV. & ORGAN.    1,799.88
SIOUX CITY FOUNDRY CO.  *PIPE CULVERTS    1,862.80
SIOUX CITY TREAS. (447)  *EMPLOYEE MILEAGE    40,333.96
SIOUX SALES CO.  WEARING/SAFETY APPAREL    49.95
SIOUX VALLEY AUTOMOTIVE  LIABILITY/PROPERTY INSUR.    4,376.57
SIOUXLAND ANIMAL HOSPITAL  K-9 DOG COSTS    212.50
SIOUXLAND LOCK & KEY  *OFFICE SUPPLIES    30.00
SIOUXLAND REGIONAL TRANSIT  CONTR./OTHER GOV. & ORGAN.    8,330.00
SPEE DEE DELIVERY SERVICE INC.  CONTRACTUAL SERVICES    127.13
STEFFEN TRUCK EQUIPMENT INC.  *OUTSIDE SERVICES    2,059.54
SUNDQUIST ENGINEERING PC  *UNSPECIFIED    920.75
SUPPLYWORKS  *HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES    861.60
SUSAN MATTHIAS  EMPLOYEE MILEAGE    20.20
T & W TIRE & RETREADING  MOTOR VEHICLE EQUIPMENT    169.45
THERMO KING CHRISTENSEN  DIESEL    640.00
TRANE COMPANY  HVAC SYSTEMS    1,920.16
TYLER TECHNOLOGIES  COMPUTER SOFTWARE    2,632.50
UNITED HEALTHCARE INSURANCE COMPANY  MEDICAL FEES    825.00
USPCA REGION 21  *SCHOOL OF INSTRUCTION    200.00
WALLY KUNTZ  *MISCELLANEOUS OFFICERS    75.00
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD  MEDICAL FEES    128,740.24
WESTERN DISPOSAL INC.  WATER/GARBAGE    42.00
WILLIGES LLC  PARKING    650.00
WOODBURY CNTY REC  *ELECTRICITY    81.65
WOODHOUSE SIOUX CITY INC.  *MOTOR VEHICLE EXPENSE    386.33
YOUTH EMERGENCY SERVICES & SHELTER  DAY CARE/CHILD CARE ASS’T    233.25
ZEE MEDICAL CO.  BUILDINGS    217.40
4-WAY STOP SHOP  *GAS/OILS    223.07
GRAND TOTAL –    640,058.93
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED

Published in The Record
Thursday, November 15, 2018

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