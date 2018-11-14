Woodbury County Board of Supervisors Claims — October 26, 2018
Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE
BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING 10/26/18
ABDO-SPOTLIGHT-MAGIC WAGON MAGAZINES & BOOKS 304.20
ADVANCED SYSTEMS INC. *OFFICE SUPPLIES 296.54
AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS SCHOOLS & FEES 265.00
ANDERSON PRINTING CO. TYPING, PRINTING & BINDING 10,678.00
AUCA SIOUX CITY MC LOCKBOX *PROFESSIONAL SERVICES 187.10
BARBARA HARDIE EMPLOYEE MILEAGE 14.14
BARNES & NOBLE *MAGAZINES & BOOKS 758.59
BECKY JESSEN EMPLOYEE MILEAGE 10.10
BIERSCHBACH EQUIPMENT & SUPPLY *PIPE CULVERTS 270.00
BOMGAARS *EROSION CONTROL 367.88
BROAD REACH MAGAZINES & BOOKS 428.96
BURKE ENGINEERING BUILDINGS 117.12
CW SUTER & SON INC. BUILDINGS 2,805.00
CANDELARIO A JIMENEZ*** WORK COMPENSATION TTD 255.07
CAROLYN FLAMMANG LAND 250.00
CBM FOOD SERVICE *FOOD 3,421.71
CENTER POINT LARGE PRINT MAGAZINES & BOOKS 29.21
CENTURYLINK *TELEPHONE EXPENSE 546.31
CHARLES F. WIDMAN UNSPECIFIED 300.00
CHERRY LAKE PUBLISHING MAGAZINES & BOOKS 230.55
CHESTERMAN CO. *OFFICE SUPPLIES 109.05
CHILD’S WORLD MAGAZINES & BOOKS 329.15
CHN GARBAGE SERVICE WATER/GARBAGE 255.40
CHRISTIAN HOME ASSN DAY CARE/CHILD CARE ASS’T 1,289.25
CORNHUSKER INT. TRUCKS INC. *PARTS 344.48
COTT SYSTEMS INC. MAINTENANCE CONTRACTS 265.00
CRABTREE PUBLISHING COMPANY MAGAZINES & BOOKS 41.40
CRITTENTON CENTER DAY CARE/CHILD CARE ASS’T 11,709.15
CUMMINS CENTRAL POWER LLC BUILDINGS 125.96
DAKOTA TRAFFIC SERVICES LLC (T-SD) SIGNS 395.25
DALE PETERSON EMPLOYEE MILEAGE 9.09
DANBURY, CITY OF RENT BUILDINGS 1,200.00
DAVID BENNAR *MISCELLANEOUS OFFICERS 75.00
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA DENTAL INSURANCE 8,013.43
DENNIS BOYLE EMPLOYEE MILEAGE 33.33
DENNIS SUPPLY HVAC SYSTEMS 36.69
DISASTER & EMERGENCY SERVICES TAX ALLOCATIONS 5,113.40
DIXON CONSTR CO. BOX CULVERTS 6,601.00
DONNA M. CHAPMAN*** *POSTAGE & MAILING 108.70
EAKES OFFICE SOLUTIONS CUSTODIAL SUPPLIES 48.84
ECHO GROUP *BUILDINGS 122.02
ECI SYSTEMS RADIO & RELATED EQUIPMENT 956.68
ECOLAB FOOD SAFETY SPECIALTIES CONTRACTUAL SERVICES 99.64
ECOLAB PEST ELIMINATION *PROFESSIONAL SERVICES 294.68
EMA – EMERGENCY MANAGEMENT TAX ALLOCATIONS 12,196.46
FASTENAL CO. BUILDINGS 101.47
FAYE E HILL*** *MEALS & LODGING 231.30
FEDEX POSTAGE & MAILING 8.15
FOREST RIDGE YOUTH SERVICES DAY CARE/CHILD CARE ASS’T 1,026.30
FORREST B. JOHNSTON*** SAFETY 210.00
FRONTIER COMMUNICATIONS *TELEPHONE EXPENSE 247.15
GALE/CENGAGE LEARNING *MAGAZINES & BOOKS 274.88
GARETH STEVENS PUBLISHING MAGAZINES & BOOKS 60.85
GILL HAULING INC. DITCH CLEANING 198.85
GRAFFIX INC. WEARING/SAFETY APPAREL 158.00
HALLETT MATERIALS GRANULAR 93,932.31
HEALY WELDING *OUTSIDE SERVICES 21.50
HEARTLAND PAPER CO. *CUSTODIAL SUPPLIES 2,903.08
HOME DEPOT *BUILDINGS 924.35
HY-VEE DRUGSTORE (W. DES MOINES) PRESCRIPTION MEDICATION 469.98
H20 4 U *HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES 126.50
IMKO & DIVERSIFIED STAFFING NON-BILLABLE TEMPS 2,035.55
INNOVATIONAL CONCEPTS INC. *CONTRACTUAL SERVICES 3,654.49
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC. *MEDICAL REIMBURSEMENT 2,108.84
IOWA ONE CALL MAINTENANCE CONTRACTS 37.80
IOWA PLAINS SIGNING PAVEMENT MARKINGS 81,525.00
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT *WEARING/SAFETY APPAREL 1,710.80
JAMES M. BAUERLY*** K-9 DOG COSTS 84.00
JAY HARDY EMPLOYEE MILEAGE 16.66
JEBRO INC. ASPHALT CON 8 INCH 598.60
KAREN BENNAR *MISCELLANEOUS OFFICERS 96.75
KNOWBUDDY RESOURCES MAGAZINES & BOOKS 765.44
L G EVERIST INC. *PORTLAND CEMENT 591.86
LANGUAGE LINE SERVICES PROFESSIONAL SERVICES 17.50
LEEDS PHARMACY *WORKERS COMP. MEDICAL 889.99
LETITIA A. BRICE*** *MEALS & LODGING 23.87
LEXIPOL LLC *CONTR./OTHER GOV. & ORGAN. 49,029.00
LIBRARIANS BOOK EXPRESS MAGAZINES & BOOKS 745.75
LINCOLN FINANCIAL GROUP *LIFE INSURANCE PREMIUMS 15,056.82
LOESS HILLS AUDUBON SOCIETY ANIMAL CARE 187.00
LONG LINES LTD *TELEPHONE EXPENSE 444.46
LOWE’S COMPANIES INC. MOTOR VEHICLE & EQUIPMENT 103.98
MAILHOUSE *POSTAGE & MAILING 1,035.27
MENARDS *BUILDINGS 468.87
MERCY BUSINESS HEALTH SERVICES *PRESCRIPTION MEDICATION 966.50
MICHAEL P. BAKER PHD PROFESSIONAL SERVICES 172.50
MID AMERICAN ENERGY (D-IA) *ELECTRIC LIGHT & POWER 2,097.14
MID STEP SERVICES (STONE) CONTRACTUAL SERVICES 100.00
MIDWEST MONITORING & SURVEILLANCE GPS TRACKING 1,800.00
MIKE MALLOY*** SAFETY 210.00
MOORE EQUIPMENT CO. PARTS 1,474.87
MOTOR PARTS CENTRAL MOTOR VEHICLE EXPENSE 3.98
MOVILLE, CITY OF *RENT BUILDINGS 16,230.50
MOVILLE RECORD OFFICIAL PUBL. & LEGALS 144.00
MUNGER REINSCHMIDT & DENNE *UNSPECIFIED 2,364.65
NANCY TERPSTRA MAGAZINES & BOOKS 780.00
NETWORK FLEET INC. RADIOS 1,260.00
NEW COOPERATIVE INC. (FT. DODGE) PLATINUM GRAIN 49,203.00
O’HALLORAN INTERNATIONAL *PARTS 609.00
O’REILLY AUTO PARTS OTHER 64.56
OFFICE ELEMENTS OFFICE SUPPLIES 12.80
OIL EXPRESS, INC. OIL 1,545.00
ONE OFFICE SOLUTION *OFFICE SUPPLIES 1,404.54
PETERSEN OIL CO. *DIESEL 7,624.16
POTTAWATTAMIE CNTY CONSERVATION BD CONTR./OTHER GOV. & ORGAN. 2,000.00
PRYOR RESOURCES INC. SCHOOL OF INSTRUCTION 483.00
PURCHASE POWER POSTAGE & MAILING 334.99
QUICK LANE MOTOR VEHICLE EXPENSE 45.40
RASMUSSEN MECHANICAL SERVICES HVAC SYSTEMS 13,117.97
RECORD PRINTING & COPY CTR LLC TYPING, PRINTING & BINDING 655.32
RICOH USA, INC. CONTRACTUAL SERVICES 213.68
ROURKE EDUCATIONAL MEDIA *MAGAZINES & BOOKS 301.30
RYAN PUBLISHING CO. MAGAZINES & BOOKS 20.40
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD) *MEAL EXPENSE 1,873.86
SEXTON OIL CO. GASOLINE 1,303.70
SHERWIN WILLIAMS BUILDINGS 53.68
SIGNS BY TOMORROW MOTOR VEHICLE & EQUIPMENT 136.00
SIMPCO SIOUXLAND INTERSTATE *CONTR./OTHER GOV. & ORGAN. 1,799.88
SIOUX CITY FOUNDRY CO. *PIPE CULVERTS 1,862.80
SIOUX CITY TREAS. (447) *EMPLOYEE MILEAGE 40,333.96
SIOUX SALES CO. WEARING/SAFETY APPAREL 49.95
SIOUX VALLEY AUTOMOTIVE LIABILITY/PROPERTY INSUR. 4,376.57
SIOUXLAND ANIMAL HOSPITAL K-9 DOG COSTS 212.50
SIOUXLAND LOCK & KEY *OFFICE SUPPLIES 30.00
SIOUXLAND REGIONAL TRANSIT CONTR./OTHER GOV. & ORGAN. 8,330.00
SPEE DEE DELIVERY SERVICE INC. CONTRACTUAL SERVICES 127.13
STEFFEN TRUCK EQUIPMENT INC. *OUTSIDE SERVICES 2,059.54
SUNDQUIST ENGINEERING PC *UNSPECIFIED 920.75
SUPPLYWORKS *HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES 861.60
SUSAN MATTHIAS EMPLOYEE MILEAGE 20.20
T & W TIRE & RETREADING MOTOR VEHICLE EQUIPMENT 169.45
THERMO KING CHRISTENSEN DIESEL 640.00
TRANE COMPANY HVAC SYSTEMS 1,920.16
TYLER TECHNOLOGIES COMPUTER SOFTWARE 2,632.50
UNITED HEALTHCARE INSURANCE COMPANY MEDICAL FEES 825.00
USPCA REGION 21 *SCHOOL OF INSTRUCTION 200.00
WALLY KUNTZ *MISCELLANEOUS OFFICERS 75.00
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD MEDICAL FEES 128,740.24
WESTERN DISPOSAL INC. WATER/GARBAGE 42.00
WILLIGES LLC PARKING 650.00
WOODBURY CNTY REC *ELECTRICITY 81.65
WOODHOUSE SIOUX CITY INC. *MOTOR VEHICLE EXPENSE 386.33
YOUTH EMERGENCY SERVICES & SHELTER DAY CARE/CHILD CARE ASS’T 233.25
ZEE MEDICAL CO. BUILDINGS 217.40
4-WAY STOP SHOP *GAS/OILS 223.07
GRAND TOTAL – 640,058.93
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED
Published in The Record
Thursday, November 15, 2018