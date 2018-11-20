Maple Valley/Anthon-Oto School Board Bills

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Maple Valley-Anthon Oto
BOARD BILLS

GENERAL FUND
AMERICINN CEDAR FALLS, IA  TRAVEL    111.99
APOLOGIA EDUCATIONAL HOME SCHOOL SUPPLIES    252.63
BEESON, RHONDA  REIMBURSEMENT    10.00
BOMGAARS  SUPPLIES    194.92
BONINE GARAGE DOORS DBA MRB  SERVICES    246.00
BOYER VALLEY CSD  ENTRY FEE    30.00
BOYSEN, KIM SUPPLIES    306.00
BURKE ENGINEERING SALES COMPANY SUPPLIES    536.55
CHN GARBAGE SERVICE, INC.  GARBAGE    426.50
CASEY’S GENERAL STORES INC  FUEL CHARGES    1,375.11
CENEX FLEETCARD  FUEL CHARGES    2,181.05
CENTURYLINK  INTERNET    3,310.00
CENTURYLINK  TELEPHONE    329.58
CHARTER OAK-UTE COMMUNITY SCHOOL  OPEN ENROLLMENT    27,250.35
CITY OF ANTHON, ANTHON CITY HALL  UTILITIES    8,061.27
CITY OF MAPLETON  UTILITIES    12,742.26
CLARK, KRISTI  REIMBURSEMENT    9.90
CORNER HARDWARE  SUPPLIES    31.08
COX, ANN  REIMBURSEMENT    60.46
CULLIGAN  SUPPLIES    242.00
DAVIS, CYNTHIA  HOME SCHOOL DIRECTOR    125.00
dba MAPLETON ROOTER & PLUMBING  SERVICES    326.00
DECKER EQUIPMENT  SUPPLIES    414.60
DEPARTMENT OF EDUCATION  BUS INSPECTION    1,000.00
DEWALD, STEVE  SE TRAVEL    2,358.72
DHS CASHIER 1ST FL  MEDICAID REIMBURSEMENT.    63,957.42
DICK BLICK  SCHOOL SUPPLIES    401.98
DOUGHERTY, DANIEL  REIMBURSEMENT    153.51
EDUCATORS BENEFIT CONSULTANTS, LLC  FLEX BENEFITS    125.00
ELLIS, JANE  REIMBURSEMENT    48.81
ELSE, CRISTA  REIMBURSEMENT    200.76
EVOLLVE, INC.  SUPPLIES    320.00
FIESTA FOODS  SUPPLIES    121.10
FIRST HEALTH PART D  INSURANCE    56.20
FJL PRINTING COMPANY  COPY MACHINE RENT/PRINTING   866.25
GOODWILL INDUSTRIES, INC.  SPECIAL EDUCATION    1,634.00
GRAFFIX INC. dba WALL OF FAME  SUPPLIES    655.56
GRAHAM TIRE STORM LAKE  TIRES    902.13
HAMERS, KATHY  REIMBURSEMENT    680.25
HANSEN SERVICES  PROPANE    2,690.00
HART, DELAYNE  REIMBURSEMENT    16.00
HEALTHIEST YOU  INSURANCE    1,350.00
HEARTLAND SCHOOL  SE TUITION    3,822.00
HOLIDAY INN AIRPORT  TRAVEL    221.76
HOMETOWN VARIETY  SUPPLIES    160.73
HORN MEMORIAL HOSPITAL  PHYSICAL    123.00
HOWLAND CUSTOM AUTO BODY  SERVICES    660.00
HUMANA INSURANCE CO.  INSURANCE    70.70
INCONTROL ELECTRONICS   SURVEILLANCE SYSTEM    145.00
INK SPOT  SUPPLIES    240.00
INLAND TRUCK PARTS & SERVICE  SERVICES    6,156.05
IOWA COMMUNICATIONS NETWORK  INTERNET    338.36
IOWA LAKES COMM. COLLEGE  TUITION    3,956.00
IOWA SCHOOL COUNSELING ASSOCIATION  DUES    70.00
J.W. PEPPER & SONS, INC.  VOCAL/BAND  MUSIC SUPPLIES    108.69
KING REINSCH PROSSER & CO LLP  AUDIT    6,000.00
KIRCHGATTER, MONA  REIMBURSEMENT    371.83
LANE, JOSHUA  REIMBURSEMENT    340.12
LOW, EMILY  REIMBURSEMENT    397.96
MALLORY, BETHANY  REIMBURSEMENT    132.08
MAPLE VALLEY ANTHON OTO OPERATING  REIMBURSEMENT    300.00
MAPLETON CASEY’S  FUEL/SUPPLIES    2,150.02
MAPLETON COMMUNICATIONS  INTERNET    593.65
MAPLETON PRESS    LEGAL PUBLISHING/RENEW    428.15
MARTIN BROS.  SUPPLIES    243.32
MASTERS, DENISE  HOME SCHOOL    3,625.00
MASTERS, RACHEL  HOME SCHOOL DIRECTOR    125.00
MATHESON TRI GAS, INC.  SUPPLIES    723.04
MAYNARD, ROCHELLE  REIMBURSEMENT    119.50
MEDICAL ENTERPRISES, INC.  DRUG TESTING    928.00
MIDBELL  BAND SUPPLIES    690.18
MIDWEST TECHNOLOGY  SUPPLIES    322.26
MONDOR, ASHLEY  DONATIONS    762.00
MOVILLE RECORD  PUBLISHING/ADVERTISING    415.48
MUCKEY, DENNIS  REIMBURSEMENT    132.00
NASCO  SUPPLIES    296.76
NEW COOPERATIVE INC.  FUEL    3,426.83
NORTHLAND PRODUCTS CO.  SUPPLIES    158.10
NORTHWEST AREA EDUCATION AGENCY SUPPLIES    1,547.55
OBERG, STEVEN  REIMBURSEMENT    85.80
OBERREUTER, ANGELA  REIMBURSEMENT    125.92
PETERSEN, MOLLY REIMBURSEMENT    547.74
PHILLIPS, HOLLY  REIMBURSEMENT    63.69
PRAIRIE LAKES AEA 8  REGISTRATION    192.00
PROJECT LEAD THE WAY  PLTW SUPPLY    1,500.00
QUILL CORPORATION  SUPPLIES    1,613.42
REALLY GOOD STUFF  SUPPLIES    527.00
REALLY GREAT READING  SUPPLIES    527.00
RENTOKIL NORTH AMERICA, INC. dba  SERVICES    149.00
RICK’S COMPUTER  SUPPORT/HARDWARE/EQUIPMENT    1,359.00
SANITARY SERVICES  GARBAGE    383.00
SASS, ANGELA  REIMBURSEMENT    119.73
SCHOLASTIC BOOK FAIRS, INC.  BOOKS    613.63
SCHOLASTIC INC.  BOOKS    158.13
SCHOOL SPECIALTY SUPPLY INC.  SUPPLIES    86.66
SCHOOLSIN  HOME SCHOOL SUPPLIES    128.46
SEXTON OIL CO.  FUEL OIL/FUEL    6,791.58
SMALL WORLD MUSIC FOLDER.COM  SUPPLIES    461.63
STALLONS, SHELLEY  HOME SCHOOL DIRECTOR    125.00
STORM LAKE HIGH SCHOOL  ENTRY FEE    25.00
SUNNYBROOK  SUPPLIES    176.00
SUPPLYWORKS  SUPPLIES    3,863.84
TACSCREEN INC.  SUPPLIES    54.45
TANGIBLE PLAY INC.  SUPPLIES    600.60
THOMAS BUS SALES OF IOWA INC.  REPAIRS    423.05
TREIBER AUTO PARTS & REPAIR  SUPPLIES    498.85
UNITED HEALTHCARE  INSURANCE    56,996.79
UNITED STATES POSTAL SERVICE  POSTAGE    482.56
VERIZON BUSINESS SERVICES  TELEPHONE    488.98
WEST MONONA COMM SCHOOL DISTRICT  OPEN ENROLLMENT    31,442.72
WESTERN IOWA TECH COMM COLLEGE  BUS DRIVER    100.00
WESTWOOD COMMUNITY SCHOOL  OPEN ENROLLMENT    45,902.16
WHITE WOLF WEB PRINTERS  RAM WRITE UP    185.68
WIMMER, JON  REIMBURSEMENT    198.20
WOODBURY CENTRAL HIGH SCHOOL  OPEN ENROLLMENT    3,451.58
Fund Total:    336,860.91

MANAGEMENT LEVY FUND
HOFFMAN AGENCY    INSURANCE/AUDIT    7,264.00
UNITED HEALTHCARE  INSURANCE    1,819.34
Fund Total:    9,083.34

PHYSICAL PLANT & EQUIP LEVY FUND
AGILE SPORTS TECHNOLOGIES, INC.  EQUIPMENT    2,599.00
COREY’S AIR CONDITIONING & HEATING  SERVICES    739.00
HOMETOWN VARIETY  SUPPLIES    179.88
MILLER, DENNIS  REIMBURSEMENT    1,052.35
NCH dba CHEMSEARCH  SUPPLIES    587.52
RASMUSSEN MECHANICAL SERVICES  SERVICES    13,495.25
RICK’S COMPUTER  SUPPORT/HARDWARE/EQUIPMENT    3,540.00
Fund Total:    22,193.00

STUDENT ACTIVITY FUND
ADAMSON, PAUL  OFFICIAL    275.00
ADEPT ENGRAVING LLC  PLAQUES    178.50
BDI SIGNS BUSINESS DESIGNS, INC.  SUPPLIES    375.00
BREYFOGLE, SCOTT  REIMBURSEMENT    515.89
BRIGHTON, MARK  OFFICIAL    165.00
CARPENTER, RAY  OFFICIAL    115.00
CASEY’S GENERAL STORES, INC.  SUPPLIES    175.83
CHECK THE GIRLS  STUDENT COUNCIL DONATION    667.00
CLUB’S CHOICE FUNDRAISING  VOCAL MUSIC FUNDRAISING    6,683.55
DECKER SPORTS  SUPPLIES    724.00
DITTBERNER, JASON  OFFICIAL    115.00
DREW, JANA  OFFICIAL    165.00
ENGELKE, JESSE  OFFICIAL    115.00
ENVISION TEES  SUPPLIES    331.00
FCCLA NATIONALS  FCCLA    177.00
FIESTA FOODS  SUPPLIES    1,141.14
GILL, GAIGE  REIMBURSEMENT    62.00
GRAFFIX INC. dba WALL OF FAME  SUPPLIES    2,407.50
HAMERS, KATHY  REIMBURSEMENT    638.12
HAUFF MID-AMERICA SPORTS  SUPPLIES    180.08
HOMETOWN VARIETY  SUPPLIES    221.67
IOWA BASKETBALL COACHES   MEMBERSHIP    310.00
IOWA FFA ASSOCIATION  FFA    2,099.00
IOWA HIGH SCHOOL ATHLETIC ASSOC. GATE    385.00
IOWA HIGH SCHOOL MUSIC ASSOC. REGISTRATION    162.00
IRVIN, KEITH  OFFICIAL    115.00
J.W. PEPPER & SONS, INC.  VOCAL/BAND  MUSIC SUPPLIES    124.19
KOENIGS, JOE  OFFICIAL    330.00
KOENINGS, JAN  OFFICIAL    330.00
KRISPY KREME  FUNDRAISER    4,042.40
KUHL, DAVID  REIMBURSEMENT    420.00
MAPLETON BP  SUPPLIES    379.62
MAPLETON CASEY’S  SUPPLIES    51.95
MARTIN BROS.  SUPPLIES    151.44
MILLER, JUSTIN  OFFICIAL    115.00
NATIONAL FFA ORGANIZATION  SUPPLIES    680.00
OMNI CHEER  CHEERLEADING    268.50
PEPSI COLA OF SIOUXLAND  POP    1,178.52
PHILLIPS, HOLLY     REIMBURSEMENT    69.69
PLATFORM ATHLETICS  WEIGHT PROGRAM    500.00
RUSTIC LILY, THE  SUPPLIES    35.00
SAM’S CLUB  SUPPLIES    1,081.01
SCHOLL, JORDAN  REIMBURSEMENT    344.18
SCHOLL, KATHY  REIMBURSEMENT    208.76
SECURITY NATIONAL BANK  CHANGE BAG    250.00
STORM LAKE MUSIC BOOSTERS  CHOIR TRAVEL    70.00
TROPHIES PLUS  SUPPLIES    406.28
UHL, RICH  OFFICIAL    150.00
WEEDE, LARRY  OFFICIAL    165.00
WESSLING, DOUGLAS  OFFICIAL    150.00
WICKSTROM, STAN  OFFICIAL    275.00
WILLMOTT, SCOTT  OFFICIAL    75.00
WIMMER, JON  REIMBURSEMENT    1,187.50
WISNIESKI, STAN  OFFICIAL    165.00
WOODBURY CENTRAL HIGH SCHOOL  ENTRY FEE    57.00
WORKS OF HEART  CHEER SUPPLIES    79.50
WORLD’S FINEST CHOCOLATE  FUNDRAISER    7,595.00
Fund Total:    39,434.82

SCHOOL NUTRITION FUND
FIESTA FOODS  SUPPLIES    181.96
HILAND DAIRY  MILK    4,301.49
KETELSEN, BARBARA  REIMBURSEMENT    35.55
MAPLE VALLEY ANTHON OTO OPERATING  REIMBURSEMENT    21,470.99
MARTIN BROS.  PKG. FOOD/SUPPLIES    23,535.93
SAM’S CLUB  SUPPLIES    99.98
STRACHAN SALES INC. DBA HOBART SALES AND SERVICE  REPAIRS    238.84
Fund Total:    49,864.74

INFRASTRUCTURE SALES TAX FUND
ADVANCED SYSTEMS, INC.  COPIER LEASE    1,362.93
NCH dba CHEMSEARCH  SUPPLIES    3,124.98
STRACHAN SALES INC. DBA HOBART  REPAIRS    7,805.00
SUPPLYWORKS CUSTODIAL SUPPLY    1,388.90
Fund Total:    13,681.81

Published in The Record
Thursday, November 22, 2018

Posted in Public Notices

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