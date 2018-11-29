River Valley School Board Bills

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River Valley Community School
River Valley CSD
Board Report For Newspaper

Checking 1  Fund: 10  GENERAL   
ADAM BISENIUS  GAS FOR TRAVERSE    99.14
ADVANCED SYSTEMS INC.  COPIER OVERAGE – MEDIA CENTER    133.52
AHLERS & COONEY, P.C.  LEGAL SERVICES    466.00
AMACO BRENT  CABLES FOR SLAB    84.00
ANC DBA LONG LINES  PHONE SERVICE    699.73
CHARLES KNAACK  PHONE STIPEND    20.00
CHRONICLE TIMES  NEWSPAPER SUBSCRIPTION – C’VILLE    188.00
CORRECTIONVILLE BUILDING CTR.  BUILDING SUPPLIES     970.95
CORRECTIONVILLE CORNER HARDWARE  SCIENCE SUPPLIES    117.97
CORRECTIONVILLE, CITY OF  WATER, SEWER – HIGH SCHOOL    309.02
CRESCENT ELECTRIC SUPPLY CO.  CUSTODIAL SUPPLIES    11.24
CULLIGAN WATER CONDITIONING   PUMP RENTAL – WASHTA    176.00
DES MOINES STAMP MANUFACTURING CO.  SELF INKING STAMPER    21.80
DONOVAN GROUP IOWA  COMMUNICATION INFORMATION    2,500.00
ECOLAB  PEST CONTROL    164.54
ED M FELD EQUIPMENT CO.  12V 7 AMP BATTERY – BUS BARN    288.73
FRONTIER  PHONE EXPENSE    367.50
HEARTLAND SCENIC STUDIO INC.  EHG LAMP    224.22
HEIMAN INC.  FIRE EXTINGUISHERS    401.00
INTERSTATE MECHANICAL CORP.  AUGUST PM = C’VILLE    5,124.13
IOWA COMMUNICATIONS NETWORK DATA SERVICE   810.02
JCL – SIOUX FALLS BRANCH  CUSTODIAL SUPPLIES     177.00
JEFF HILL  BUS LICENSE    31.50
JOHNSON PROPANE INC.  .3% TAX    1,664.65
JOHNSON, JOHNNIE  PHONE STIPEND    15.34
JOY AUTO SUPPLY INC.  BUILDINGS SUPPLIES    501.87
JW PEPPER & SONS, INC.  MUSIC SUPPLIES    113.99
KEVEIN O’DELL ELECTRIC INC.  REPAIRS TO EXIT LIGHT    157.50
KNAACKS BODY SHOP  BUS TIRES    625.45
MARTIN BROS DISTRIBUTING CO. OFFICE SUPPLIES    16.86
MARY TRUDEAU  REIMBURSE FOR SUPPLIES PURCHASED    418.59
MELISSA HOLTZ  MILEAGE    108.00
MENARDS  LEAF BLOWER – SPREADER    198.99
MID AMERICAN PUBLISHING  AD FOR PORTABLES    57.75
MIDAMERICAN ENERGY  ELEC. FOOTBALL FIELD    10,729.49
MOHR, ROBERT R.  HERBICIDE & FERT. SPRAYING    1,980.00
NASCO  FSC SUPPLIES    298.43
NEW COOP  GASOLINE    667.80
NORTHWEST AEA  REG. FOR L. MITCHELL    990.00
ORKIN EXTERMINATING COMPANY  PEST CONTROL    89.91
PAPER CORPORATION  PAPER SUPPLIES – ELEM.    1,530.77
PETERSEN OIL COMPANY  DIESEN FUEL    3,289.32
RACHEL DOEDEN  MILEAGE    514.00
RAY’S MID BELL MUSIC CO.  CREDIT ON PURCHASE    59.80
REALITYWORKS  REALCARE BABY    2,542.80
RECORD, THE  PUBLICATION EXPENSE    347.05
RICHEY PLUMBING  REPAIR DRAINS FOR AIR HANDLERS    174.59
RICK’S COMPUTERS  LCD REPLACEMENT SCREENS    1,803.25
RIVER VALLEY GENERAL FUND  YEARBOOK 2018-19    240.00
SAI  EXECUTIVE LEADERS MEMBERSHIP 2018-2019    160.00
SAM’S CLUB  OFFICE SUPPLIES    49.57
SANITARY SERVICES  GARBAGE PICKUP – WASHTA    510.90
SCARECROW FARMS  STUDENTS AND ADULTS ADMISSION    294.00
SCHOLASTIC BOOK FAIRS – 8  BOOK FAIR SALES    1,024.92
SCHOOL BUS SALES CO. TRANSPORTATION SUPPLIES    307.95
SCHOOL SPECIALTY  PRESCHOOL SUPPLIES    963.42
SHAPE SD  PE CONFERENCE    190.00
SLATER, KEN  MILEAGE    275.00
SMITH, WREN  PIANO ACCOMP    125.00
STAPLES ADVANTAGE  MEDIA SUPPLIES    116.92
TEACHBOOST  TEACHBOOST EVALUATION TOOL    3,600.00
TEACHTOWN  ELEM. SP. ED. SUPPLIES    165.00
THOMPSON INNOVATIONS  REPLACE DISCONNECTED CAMERA    954.72
TODD JOHNSON  17 HOUR BUS CLASS    170.00
VISA  OFFICE SUPPLIES – HEADPHONE    2,008.52
WEDES LOCK SERVICE  KEYS    60.00
ZACHARY TORGERSON  CLASS B LICENSE – GEO LICENSE FEE    198.00
Fund Total:    53,696.13

Checking: 1 Fund: 22  MANAGEMENT LEVY      
FNBWORKERS COMP    4,551.00
Fund Total:    4,551.00
Checking Account Total:    58,247.13

Checking 2  Fund: 21  ACTIVITY     
AFTER-PROM COMMITTEE  CONCESSIONS – RV VB TOURNEY    208.84
ANDYMARK.COM  ROBOTICS SUPPLIES    319.40
ANTHEM SPORTS  WEIGHTED BASKETBALLS    724.90
BILL MCKELVEY  GIRLS BB OFFICIAL 11-16-18    100.00
BORMANN, BRITTNI  GATORADE BOTTLES    65.93
BREMER, DONNA  WHEEL TROWING DEMO    50.00
BRIA MILLER  VB OFFICIAL 10-9-18    100.00
BRIANNA COLSHAN  HOMECOMING FLOAT DECORATION    97.91
CHESTERMAN COMPANY CREDIT ON ACCOUNT    2,132.60
DIRT ROAD DESIGN  T-SHIRTS    96.00
DRECKMAN, TEENA  NHS SUPPLIES    73.68
GEORGE DAVIDSON  FB OFFICIAL 10-19-18    110.00
GRAHAMS GRAPHICS  ROBOTICS T-SHIRTS    122.00
GRAPHIC EDGE, THE  ART CLUB T-SHIRTS    322.99
GREER, MATT  FB OFFICIAL 10-19-18    110.00
HY-VEE FOOD STORE #1068  CAKE FOR NATIONAL HONOR SOCIETY    81.98
IMPACT APPLICATIONS  1 YEAR SUBSC.    435.00
JAN KOENIGS  VB OFFICIAL 10-9-18    100.00
JOLLY TIME KOATED KERNELS  FUNDRAISER/GIRLS BB    1,206.00
JOSH TAYLOR  FB OFFICIAL 10-19-18    110.00
KRISTI SHANKS  WOLVERINE DEN SUPPLIES    100.00
LUCAS, JEFF  GIRLS BB OFFICIAL 11-16-18    100.00
MARTIN BROS. DISTRIBUTING CO.  DECK THE DEN    144.58
MARY MELLO-NEU  I DO ART WORKSHOP FEE    180.00
MELISSA KNOBLOCK  CHOREOGRAPHY – STATE POM ROUTINE    400.00
PITSCO EDUCATION  ROBOTICS SUPPLIES    41.90
PIZZA RANCH  ART CLUB TRIP    453.00
RIVER VALLEY ACTIVITY FUND  DANCE MARATHON PRIZE    100.00
RIVER VALLEY BOOSTER CLUB  HOMECOMING CONCESSIONS    311.60
SAM’S CLUB  WOLVERINE DEN SUPPLIES    1,643.97
SCOTT PHELPS  JR. HIGH VB OFFICIAL 10-9-18    80.00
SCOTT PIERSMA  FB OFFICIAL 10-19-18    110.00
SOUTH CENTRAL CALHOUN CSD  VOLLEYBALL ENTRY FEE    90.00
STAPLES ADVANTAGE  YEARBOOK SUPPLIES    84.47
SUNNYBROOK  CORSAGES FOR SENIOR NIGHT FB    101.00
TYLER DAVIDSON  FB OFFICIAL 10-19-18    110.00
UNIVERSITY OF IOWA COLLEGE OF ENGINEERING  REGISTRATION FEE 2018-2019    235.00
VISA  RACHEL’S CHALLENGE SUPPLIES    388.78
WALL OF FAME TROPHIES & AWARDS  GIRLS BB WARM-UPS    316.99
WESSLING, DOUG  JH BB OFFICIAL 11-12-18    75.00
WILLMOTT, SCOTT  GIRLS BB OFFICIAL 11-12-18    100.00
WOODBURY CENTRAL COMMUNITY SCHOOL  JV VB ENTRY FEE    60.00
ZAHNLEY, DOUG  JH BB OFFICIAL 11-12-18    75.00
Fund Total:    11,868.52
Checking Account Total:    11,868.52

Checking: 3  Fund: 33  LOCAL OPTION SALES & SERV. TAX  
ARCHITECTURE BY DESIGN  CONSTRUCTION COSTS    1,100.70
HASELHOFF CONSTRUCTION CO.  HYDRO SEEDING – FINE GRADING    8,295.00
Fund Total:    9,395.70

Checking: 3  Fund: 36  PPEL
ADVANCED SYSTEMS INC.  COPIER LEASE    2,062.79
PRECISION STRIPING  PARKING LOT PAINTING – WASHTA    2,450.00
Fund Total:    4,512.79
Checking Account Total:    13,908.49

Checking: 4  Fund: 61  SCHOOL NUTRITION
HILAND DAIRY  MILE-LUNCH PROGRAM    2,539.11
KECK FOODS  COMMODITIES – WASHTA    2,562.60
MARTIN BROS DISTRIBUTING CO.  VENDING SUPPLIES    17,602.81
SAM’S CLUB  KITCHEN SUPPLIES – SHELF    210.82
Fund Total:    22,915.34
Checking Account Total:    22,915.34

Published in The Record
Thursday, November 29, 2018

Posted in Public Notices

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