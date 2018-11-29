Woodbury County Board of Supervisors Claims — October 19, 2018

| | 0

Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING 10/19/18

ABSOLUTE MOBILE SHREDDING  *MAINTENANCE CONTRACTS    50.28
ACE REFRIGERATION CO. EQUIPMENT MAINTENANCE    270.85
ADVANCED SYSTEMS INC.  *MAINTENANCE CONTRACTS    215.30
ALEXCIA KLEMISH***  *TRAVEL EXPENSES    33.60
AMBER M. HUNWARDSEN***  MILEAGE    49.87
AMY J. ALFORD***  MILEAGE    168.68
AMY LUTGEN  TRANSCRIPTS    6.00
ANA LOPEZ***  *MILEAGE    29.43
ANESTHESIA CONSULTANTS  PROFESSIONAL SERVICES    340.00
ANGUIANO***, ANA  SCHOOL OF INSTRUCTION    109.76
ANTHON, CITY OF  ELECTRIC LIGHT & POWER    87.87
APRIL PADGETT***  *EMPLOYEE MILEAGE    7.09
ARROW INTERNATIONAL INC.  MEDICAL & LAB SUPPLIES    1,115.50
ASSOCIATES FOR PSYCHOLOGICAL &  WITNESS FEES    420.00
ASSOCIATES FOR PSYCHIATRIC SERVICES  MHI ATTONERY FEES    400.00
ATHENA LADEAS***  PARKING    76.50
AUCA SIOUX CITY MC LOCKBOX  *CUSTODIAL SUPPLIES    300.44
AUTRY REPORTING  *TRANSCRIPTS    392.40
AVENTURE STAFFING & PROFESSIONAL  *PROFESSIONAL SERVICES    3,292.80
BARNES & NOBLE  MAGAZINES & BOOKS    495.20
BEST BUY BUSINESS ADVANTAGE ACCOUNT  BUILDINGS    159.99
BIOMERIEUX VITEC INC.  MEDICAL & LAB SUPPLIES    518.40
BOMGAARS  *WEARING/SAFETY APPAREL    270.85
BUBKE, MISTY L CSR RPR  TRANSCRIPTS    13.00
BUD’S SERVICE INC.  MOTOR VEHICLE EXPENSE    76.39
BURGESS HEALTH CENTER  PROFESSIONAL SERVICES    199.62
CABLE ONE  *TELEPHONE EXPENSE    386.64
CARROLL DISTRIBUTING  *PAINT    324.22
CBM FOOD SERVICE  *FOOD    7,502.56
CDW GOVERNMENT INC.  OFFICE SUPPLIES    332.82
CENTER FOR DISEASE DETECTION  *PROFESSIONAL SERVICES    34.00
CENTURYLINK  *TELEPHONE EXPENSE    258.02
CHARLES CLARK***  SAFETY    85.44
CHEROKEE PUBLIC HEALTH  PROFESSIONAL SERVICES    285.47
CHESTERMAN CO.  *OFFICE SUPPLIES    198.65
CHN GARBAGE SERVICE  *WATER/GARBAGE    1,226.71
CITY FARMERS INC.  MAINTENANCE CONTRACTS    320.00
COAST TO COAST (SIMI VALLEY)  OFFICE SUPPLIES    459.96
COLORADO SERUM CO.  MEDICAL & LAB SUPPLIES    147.00
CORRECTIONVILLE BLDG. CENTER  *PORTLAND CEMENT  84.61
CORRECTIONVILLE CORNER HARDWARE  SUNDRY    15.29
CRAIG STEIG***  EMPLOYEE MILEAGE    4.36
CRISTI G. BAUERLY  TRANSCRIPTS    29.50
CSI COMPUTER SERVICE INNOVATIONS  BUILDINGS    832.23
CTS LANGUAGELINK  PROFESSIONAL SERVICES    2.42
CULLIGAN WATER CONDITIONING  FOOD    41.99
CUMMINS CENTRAL POWER LLC  *BUILDINGS    2,970.57
DAKOTA CNTY SHERIFF (DC-NE)  *NOTICES/SUBPOENAS    33.20
DAKOTA GRAPHICS  OFFICE SUPPLIES    40.00
DAVENPORT CLEANERS  WEARING/SAFETY APPAREL    45.95
DEAN & ASSOCIATES  *MHI ATTONERY FEES    2,100.00
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA  DENTAL INSURANCE    5,217.66
DES MOINES AREA COMMUNITY COLLEGE  SCHOOL OF INSTRUCTION    100.00
DES MOINES STAMP MFG CO  OFFICE SUPPLIES    63.55
DIXON CONSTR CO.  BRIDGES    11,714.82
DUBUQUE BANK AND TRUST  LEASE/PURCHASE AGREEMENT    28,480.71
DUNES DENTAL 4 KIDS  *PROFESSIONAL SERVICES    1,112.89
EAKES OFFICE SOLUTIONS  CUSTODIAL SUPPLIES    101.04
EPS LAWNWORKS  BUILDINGS    600.00
FAMILY DENTAL CENTER OF MORNINGSIDE *PROFESSIONAL SERVICES    888.96
FARRENS LAW FIRM, PLLC  *MHI ATTONERY FEES    630.00
FEDEX  POSTAGE & MAILING    8.15
FIBERCOMM  *TELEPHONE EXPENSE    4,536.03
FINISH LINE  GAS/OILS    267.95
FINISH LINE FUELS LLC  *MOTOR VEHICLE EXPENSE    26,404.73
FISHER HEALTHCARE (P-IL)  *OFFICE EQUIPMENT & FURN.    4,696.28
FLOYD VALLEY COMMUNITY HEALTH SERV.  PROFESSIONAL SERVICES    460.25
FLOYD VALLEY HEALTHCARE  PROFESSIONAL SERVICES    1,761.15
FSU CENTER FOR PREVENTION & EARLY  MEDICAL & LAB SUPPLIES    490.00
GABRIELA HERNANDEZ***  *EMPLOYEE MILEAGE    61.04
GCC ALLIANCE CONCRETE INC.  PORTLAND CEMENT    381.00
GCR TIRE CENTER  *TIRES & TUBES    576.00
GRAFFIX INC.  *WEARING/SAFETY APPAREL    560.94
GRAHAM TIRE CO. (SC)  TIRES & TUBES    6,306.12
HACH CHEMICAL CO.  MEDICAL & LAB SUPPLIES    102.74
HCI CONSTRUCTION  *BUILDINGS    3,158.00
HEARTLAND PAPER CO.  *CUSTODIAL SUPPLIES    744.50
HECK DRAINAGE LLC  BRIDGES    17,375.35
HGM ASSOC INC. CONSULTING  CONSULTANT FEES    2,434.94
HORN MEMORIAL HOSPITAL  PROFESSIONAL SERVICES    136.95
HORN MEMORIAL HOSPITAL/PUBLIC HEALTH  PROFESSIONAL SERVICES    541.63
HORNICK, CITY OF  WATER/GARBAGE    69.44
HY VEE INC.  *MEDICAL & LAB SUPPLIES    468.94
HYDRAULIC SALES & SERVICE  PARTS    212.74
IDEXX DISTRIBUTION CORP.  MEDICAL & LAB SUPPLIES    3,432.64
IMKO & DIVERSIFIED STAFFING  NON-BILLABLE TEMPS    174.98
INNOVATIONAL CONCEPTS INC.  MAINTENANCE CONTRACTS    135.00
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC.  *MEDICAL REIMBURSEMENT    4,055.67
INTERSTATE BATTERY  MOTOR VEHICLE EXPENSE    111.95
IOWA DEPT. OF NATURAL RESOURCES  PROFESSIONAL SERVICES    225.00
IOWA ENVIRONMENTAL HEALTH ASSN  *SCHOOL OF INSTRUCTION    600.00
IOWA INT’L ASSN FOR  *SCHOOL OF INSTRUCTION    150.00
ISAC DENTAL INSURANCE  DENTAL INSURANCE    4,842.12
JACKLYN FOX***  PARKING    38.25
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT *WEARING/SAFETY APPAREL    3,517.00
JAMI L. JOHNSON  TRANSCRIPTS    87.50
JEAN STERNER***  SCHOOL OF INSTRUCTION    219.00
JEBRO INC.  ASPHALT CON 8 INCH    557.60
JENSEN FORD  MOTOR VEHICLE & EQUIPMENT    32,429.00
JOHN DEERE FINANCIAL  EQUIPMENT MAINTENANCE    46.01
JOHN ROBINSON  PROFESSIONAL SERVICES    70.00
JOHNSON CONTROLS SECURITY SOLUTIONS  *BUILDINGS  2,321.99
JOHNSON LEGAL NURSE CONSULTING LLC  PROFESSIONAL SERVICES    83.25
JOHNSTONE SUPPLY  HVAC SYSTEMS    703.65
JOY AUTO SUPPLY INC.  *MOTOR VEHICLE EXPENSE    158.67
KAESER & BLAIR INC.  HEALTH SERVICES ASSISTANCE  6,671.12
KATHERINE B. MORENO***  EMPLOYEE MILEAGE    31.61
KELLIE ZVIRGZDINAS***  *MILEAGE    65.40
KREISERS INC. (SF-SD)  MEDICAL & LAB SUPPLIES    139.96
KRYGER GLASS  MOTOR VEHICLE EXPENSE    39.95
L G EVERIST INC.  *PORTLAND CEMENT    212.42
LANGUAGE LINE SERVICES  *PROFESSIONAL SERVICES    883.35
LEANN ORR***  *OFFICE SUPPLIES    182.06
LINDA K. DREY***  *EMPLOYEE MILEAGE    46.33
LISA M. WILSON  CONTRACTUAL SERVICES    350.00
LORI A. OETKEN***  *MILEAGE    77.94
LORI L. BALDWIN RN***  MILEAGE    19.62
LP GILL, INC.  CONTR./OTHER GOV. & ORGAN.    51,593.64
M & M COPY QUICK INC.  HEALTH SERVICES ASSISTANCE     191.00
MADISON NAT’L LIFE INS. (M-WI)***  DENTAL INSURANCE  653.45
MAILHOUSE  *POSTAGE & MAILING    2,438.97
MARY WATCHORN***  *PROFESSIONAL SERVICES    411.15
MED ALLIANCE GROUP INC.  MEDICAL & LAB SUPPLIES    588.87
MEGAN MILLER***  EMPLOYEE MILEAGE    168.13
MENARDS  *HEALTH SERVICES ASSISTANCE    425.47
MERCK AND CO. INC. (CS-IL)  MEDICAL & LAB SUPPLIES    1,195.97
MERCY BUSINESS HEALTH SERVICES  *MEDICAL FEES    780.00
MICHELLE LEWIS***  TRAVEL EXPENSES    22.35
MICHELLE R. CLAUSEN-ROSENDAHL***  TRAVEL EXPENSES    1,392.43
MID AMERICAN ENERGY (D-IA)  *ELECTRICITY    643.75
MIDWEST K-9  SCHOOL OF INSTRUCTION    150.00
MIDWEST RADAR & EQUIPMENT  *RADIO & RELATED EQUIPMENT    1,080.00
MIDWEST WHEEL  *PARTS    170.63
MONONA COUNTY PUBLIC HEALTH  *PROFESSIONAL SERVICE    2,622.66
MOORE, HEFFERNAN, MOELLER, JOHNSON  *MHI ATTONERY FEES    186.00
MOVILLE, CITY OF  WATER/GARBAGE    37.00
MOVILLE J AND J MOTOR INC.  *PARTS    43.50
MURPHY TRACTOR  *FILTERS    725.35
NANCY WEBB***  *EMPLOYEE MILEAGE    110.09
NATIONAL ACADEMY EMERG. MED. DISPATCH  PROFESSIONAL SERVICES    450.00
NETWORK SERVICES CO.  *OFFICE SUPPLIES    196.80
NEW COOPERATIVE INC. (FT. DODGE)  *GASOLINE   24,654.50
NORTHSIDE GLASS SERVICE  *OUTSIDE SERVICES    273.35
NWA PUBLICATIONS  HEALTH SERVICES ASSISTANCE    1,761.00
OFFICE ELEMENTS  OFFICE EQUIPMENT & FURN.    653.66
OFFICE SYSTEMS CO.  *MAINTENANCE CONTRACTS    1,384.05
ONE OFFICE SOLUTION  *OFFICE SUPPLIES    2,011.79
OTC BRANDS INC.  HEALTH SERVICES ASSISTANCE    122.90
P & W GARAGE  TIRES & TUBES    100.00
PATHOLOGY MEDICAL SERV. OF SIOUXLAND  PROFESSIONAL SERVICES    125.00
PATTERSON DENTAL SUPPLY INC. OMAHA  *MEDICAL & LAB SUPPLIES    3,557.60
PETERSEN OIL CO.  *GAS/OILS    6,790.70
PHILLIP SANDERSON  WELL TESTING    430.78
PIERCE STREET SAME-DAY SURGERY PROFESSIONAL SERVICES    1,000.00
PIERSON, CITY OF  WATER/GARBAGE    44.66
PIONEER AUTO  *LIABILITY/PROPERTY INSUR.    9,590.31
PIPESTONE COUNTY MEDICAL CENTER &  *PROFESSIONAL SERVICES    166.00
PLYMOUTH CNTY SHERIFF  NOTICES/SUBPOENAS    40.50
POSITIVE PROMOTIONS INC.  HEALTH SERVICES ASSISTANCE    219.99
POSTMASTER (RATES & CLAIMS)  POSTAGE & MAILING    10,000.00
PRESTO-X INC.  CUSTODIAL SUPPLIES    108.00
RACHEL EDMUNDSON***  PARKING    38.25
RANDY S HISEY  *MHI ATTONERY FEES    300.00
RECORD PRINTING & COPY CTR LLC  *TYPING, PRINTING & BINDING    26,106.07
REHAN LAW FIRM  *MHI ATTONERY FEES    126.00
RESOURCE CONSULTING ENGINEERS LLC  BUILDINGS    2,000.00
ROCKET AUTO WASH INC.  *EQUIPMENT MAINTENANCE    65.71
ROSA LUPERCIO***  *EMPLOYEE MILEAGE    43.74
ROTO ROOTER (SC-IA)  PLUMBING  322.50
RUBBER FLOORING  UNSPECIFIED    3,570.03
S & S IMPLEMENT   *FILTERS    430.18
SAFETYGEAR CORPORATION  HEALTH SERVICES ASSISTANCE    55.58
SAMPERS***, JULIE A  *EMPLOYEE MILEAGE    21.26
SANOFI PASTEUR INC.  *MEDICAL & LAB SUPPLIES    3,821.84
SAPP BROS PETROLEUM INC.  GAS/OILS    903.87
SARAH E. BLATCHFORD***  *MILEAGE    32.16
SELECT PARTS, INC.  MOTOR VEHICLE EXPENSE    60.98
SHEILA M. GARVIN***  MILEAGE    143.01
SIGNS BY TOMORROW  *BUILDINGS    71.53
SINGING HILLS AUTO SPA  MOTOR VEHICLE EXPENSE    220.00
SIOUX CITY FOUNDRY CO.  PIPE CULVERTS    563.63
SIOUX CITY JOURNAL *OFFICIAL PUBL. & LEGALS    271.79
SIOUX CITY JOURNAL COMMUNICATIONS  *OFFICIAL PUBL. & LEGALS    3,426.99
SIOUX CITY TREAS. (447)  *MAINTENANCE CONTRACTS    93,946.90
SIOUX COMMERCIAL SWEEPING INC.  ASPHALT CON 8 INCH    16,749.26
SIOUXLAND ANIMAL HOSPITAL  *K-9 DOG COSTS    311.57
SIOUXLAND DISTRICT HEALTH  *TRAVEL EXPENSES    3,968.32
SIOUXLAND LOCK & KEY  OFFICE SUPPLIES    35.00
SIOUXLAND PARAMEDICS INC.  AMBULANCE ASSISTANCE    1,000.00
SIOUXLAND TAXI *PROFESSIONAL SERVICES    83.95
SQUARE TIRE GORDON DRIVE  *FILTERS    21.49
STACY M. MCNEAR***  TRAVEL EXPENSES    23.00
STAPLES (BOX 6721)  OFFICE SUPPLIES    101.09
STAPLES ADVANTAGE  *OFFICE SUPPLIES    601.15
STAPLES CREDIT PLAN  OFFICE SUPPLIES    72.16
STATE HYGIENIC LABORATORY  *PROFESSIONAL SERVICES    113.64
STEPHANIE KINGSTON***  *EMPLOYEE MILEAGE    98.10
STEVE’S BEANE PLUMBING CO.  BUILDINGS    138.00
THOMAS TOLBERT***  PARKING    38.25
TOOL DEPOT  MOTOR VEHICLE & EQUIPMENT    367.32
TORCO-REMFG  PARTS    268.00
TREASURER, STATE OF IOWA  BUILDINGS    995.00
TYLER S. BROCK***  *TRAVEL EXPENSES    355.72
TYLER TECHNOLOGIES  MAINTENANCE CONTRACTS  34,913.00
ULTRA NO TOUCH CAR WASH  *MOTOR VEHICLE EXPENSE    436.40
UNITY POINT ST LUKE’S  MHI ATTONERY FEES    285.00
US BANK (STL-MO)  *BUILDINGS    1,201.40
US BANK EQUIPMENT FINANCE  LEASE/PURCHASE AGREEMENT    121.14
UST TESTING SERVICE  (CVILL-IA)  GROUNDS    300.00
VAKULSKAS LAW FIRM, PC  *MHI ATTONERY FEES    120.00
VERIZON WIRELESS  *TELEPHONE EXPENSE    1,140.34
WASTE MANAGEMENT SIOUX CITY (CS-IL)  *WATER/GARBAGE    321.49
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD  *MEDICAL FEES    262,068.95
WESTERN DISPOSAL INC.  *WATER/GARBAGE    2,113.00
WESTERN IOWA TECH  *SCHOOL OF INSTRUCTION    72.00
WESTERN IOWA TELEPHONE  SHOP TELEPHONE    555.81
WIGMAN CO.  *BUILDINGS    333.37
WILLIE GARRETT***  TRAVEL EXPENSES    104.35
WOODBURY CNTY REC  *ELECTRIC LIGHT & POWER    5,435.36
WOODBURY CNTY TREASURER – COPY PAPER  *OFFICE SUPPLIES    270.00
WOODBURY COUNTY DEBT SERVICE  *RENT BUILDINGS    6,667.00
ZIEGLER INC  *PARTS    336.42
3-SPEED AUTOMOTIVE LLC  *OUTSIDE SERVICES    295.86
GRAND TOTAL –    818,490.90
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED

Published in The Record
Thursday, November 29, 2018

Posted in Public Notices

Leave a Comment