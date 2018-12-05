Lawton-Bronson School Board Bills — November 2018

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Lawton-Bronson Community School
NOVEMBER 2018 BOARD BILLS

OPERATING FUND
A BEKA BOOK, INC.  HOME SCHOOL ASSISTANCE    444.65
ACTIVITY, LAWTON-BRONSON
     2017/2018 Yearbook for Library    90.00
L-B Gear
AHLERS LAW FIRM  PROFESSIONAL SERVICES    56.00
AMICK, DAVID  REIMBURSE DOT PHYSICAL    45.00
ANDERSON, RYAN  REIMBURSE MILEAGE TO CONFERENCE    121.22
AUDITOR OF STATE  AUDIT FILING FEE    425.00
BUNKERS FEED & SUPPLY, INC.  BULK SOFTENER SALT.    89.60
BUSH DRY CLEANING & LAUNDRY  Choir robe cleaning post-fire    760.00
CASSENS, PAMELA  MEALS AT TRAINING    13.87
CENTRAL VALLEY AG  FUEL    7,040.81
CITY OF BRONSON  WATER/SEWER    434.44
CITY OF LAWTON  WATER/SEWER    331.95
CORNHUSKER INTERNATIONAL TRUCKS, INC.  Backup Alarm    98.94
CRDN OF CENTRAL AND WESTERN IOWA  COMPUTER RESTORATION    3,812.26
CRESCENT ELECTRIC SUPPLY COMPANY  fire light replacement    644.49
CSADV  JEANS DAYS FOR CSADV    400.00
DOCUMENT DEPOT & DESTRUCTION, INC.  SHREDDING    45.00
EMPLOYEE BENEFIT SYSTEMS  PSF FEES    912.50
FIRSCHING, JEFFREY  MEDICAL REIMBURSEMENT    224.05
GRAU, ROSE  MEDICAL REIMBURSEMENT    109.11
HILLYARD FLOOR CARE SUPPLY CO.  CLEANING SUPPLIES    997.64
HINDS, CRAIG  REIMBURSE DOT PHYSICAL    45.00
IOWA DEPT. OF HUMAN SERVICES  MEDICAID PAYMENT    161,232.49
JENSEN SPRINKLER  system blow out    565.00
JESSEN, BRANDI  CELL PHONE REIMBURSEMENT    50.00
MEDICAL ENTERPRISES INC.  DOT COLLECTOR TRAINING    805.00
MIDAMERICAN ENERGY  UTILITIES    8,164.80
MID-BELL MUSIC INC.  Instrument cleanings from fire    665.95
MIDWEST TECHNOLOGY PRODUCTS  ITECH SUPPLIES    175.64
MIDWEST WHEEL  parts for bus 08    845.31
MOVILLE RECORD, THE  ADS FOR PARAS    325.85
MTC MECHANICAL INC. REPAIRS FOR FIRE    15,340.00
NCS, INC.  COLLECTIONS FEE    13.33
NEAL, DANA  CELL PHONE REIMBURSEMENT    50.00
NOLTE, CORNMAN & JOHNSON P.C.  AUDIT WORK    3,820.00
O’REILLY AUTO PARTS  tail light for van    168.02
OFFICE SYSTEMS CO.  WORK ORDER ON PRINTERS    788.73
ONE SOURCE BACKGROUND CHECK COMPANY  BACKGROUND CHECKS    222.00
PAPER CORPORATION, THE   SUMMER PAPER ORDER    1,245.78
PARVU, ANDREA  FIRE EXPENSES    265.51
PER MAR SECURITY SERVICES  SECURITY MONITORING    148.56
PRESTO-X COMPANY  PEST CONTROL     196.00
QUILL CORPORATION  OFFICE SUPPLIES    272.13
RIVERSIDE TECHNOLOGIES, INC.  drive for server    138.90
S & S EQUIPMENT, INC.  hoses for Massey 4225    587.94
SBA TOWERS IX, LLC  TOWER SITE    173.65
SCHOLASTIC BOOK FAIRS  BOOK FAIR PAYMENT    3,273.55
SCHOOL BUS SALES  brake parts    364.70
SCHOOL HEALTH CORPORATION  Oximeter & case    141.34
SCHOOL SPECIALTY INC.  CLASS SUPPLIES    169.80
SHEETS, JACOB  CELL PHONE & MILEAGE REIMBURSEMENT    114.67
SHOOK, CHAD  CELL PHONE REIMBURSEMENT    50.00
SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOLS  SPED OPEN ENROLLMENT    810.32
STATELINE-ELECTRIC
fire alarm system    1,788.00
light pole and building lights
SULLIVAN, REBECCA  DOT PHYSICAL    45.00
TIMBERLINE BILLING SERVICE LLC  MEDICAID BILLING    1,976.87
TRI-STATE COMMUNICATIONS  2-way radios    1,458.69
US BANK
KNEX    19,087.44
REPLACE ITEMS LOST IN FIRE
PD MEAL
ITECH SUPPLIES
pedestrian bridge – Bronson
materials – social skills time
DOT COLLECTOR TRAINING AND LODGING
MUFFINS FOR MOMS SUPPLIES
WASTE MANAGEMENT  TRASH DISPOSAL    623.24
WESTERN IOWA TELEPHONE  PHONE/INTERNET    458.06
WESTWOOD COMMUNITY SCHOOL  TLC OPEN ENROLLMENT    646.54
WOODBURY CENTRAL COMM. SCHOOL
     DOT alcohol testing supplies    21,009.28
     OPEN ENROLLMENT FALL
Fund Total:    255,841.57

SCHOOL NUTRITION FUND
CHESTERMAN COMPANY  WATER/JUICE VENDING    115.00
DEAN FOODS  MILK    2,728.40
HOBART SALES & SERVICE  REPAIRS    398.10
KECK FOODS  FOOD    1,991.68
MARTIN BROS. FOOD..    12,217.52
MELTON, JAMI  REFUND CLOSED OUT LUNCH ACCOUNT    9.95
US BANK  FOOD    94.86
WOODBURY CO. EXTENSION  TRAINING    50.00
Fund Total:    17,605.51

STUDENT ACTIVITY FUND
BEST WESTERN UNIVERSITY PARK INN & SUITES  LODGING    799.68
BOBIER PORTRAIT STUDIO  PICTURES    91.50
CHESTERMAN COMPANY  POP    315.90
CHIZEK, JERRY  OFFICIAL    100.00
CUSTOM CREATIONS  EMBROIDERING    50.00
DECKER SPORTS  JERSEYS    3,576.00
EDUCATIONAL TOURS INC.  TRIP INSTALLMENT    6,500.00
HILDRETH, RYAN  OFFICIAL    100.00
HILDRETH, TOM  OFFICIAL    100.00
IOWA H.S. MUSIC ASSOCIATION  REGISTRATION/MEALS    103.00
J.W. PEPPER & SON INC.  MUSIC    930.38
LUCAS, JEFF  OFFICIAL     100.00
MCKELVEY, BILL  OFFICIAL     100.00
MID-BELL MUSIC INC.  BOOK    10.40
MIDWEST PIANO & MUSIC CENTER  PIANO    6,250.00
NASP  REGISTRATION    240.00
NELSON, JEFF  OFFICIAL     70.00
RICKE, ERIC  OFFICIAL     70.00
RILEY, COLTEN  OFFICIAL    100.00
SIOUXLAND SCALE SERVICE, INC.  SERVICES    175.00
US BANK  COSTUMES, PROPS, SUPPLIES, AWARDS, TRAVEL, LODGING, MEALS, STOLES, UNIFORMS, REGISTRATION    11,058.65
WALSWORTH PUBLISHING COMPANY  YEARBOOK    809.82
WEST MUSIC  MUSIC    36.25
WHEELOCK, RYAN  OFFICIAL    100.00
WISNIESKI, STAN  SERVICES    100.00
WOODBURY CENTRAL COMM. SCHOOL  ENTRY FEE    90.00
Fund Total:    31,976.58

PRESCHOOL
DEAN FOODS  MILK    26.26
SCHOOL SPECIALTY INC.  Preschool Supplies    27.30
Fund Total:    53.56

FITNESS CENTER FUND
CITY OF LAWTON  WATER/SEWER    33.00
MIDAMERICAN ENERGY  ELECTRICITY    316.89
Fund Total:    349.89

ONE CENT SALES TAX REVENUE
KUBOTA LEASING  SKID LOADER LEASE    661.73
Fund Total:    661.73

Published in The Record
Thursday, December 6, 2018

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