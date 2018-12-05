Woodbury County Board of Supervisors Claims — November 16, 2018

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Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING 11/16/18

ABSOLUTE MOBILE SHREDDING  MAINTENANCE CONTRACTS    10.00
ADVANCED CORRECTIONAL HEALTHCARE  HEALTH SERVICES ASSISTANCE    87,303.83
ADVANCED SYSTEMS INC.  *OFFICE SUPPLIES    232.81
ALERE NORTH AMERICA INC.  MEDICAL & LAB SUPPLIES    600.00
ALEXCIA KLEMISH***  *EMPLOYEE MILEAGE    16.57
ALLIED OIL & TIRE CO.  TIRES & TUBES    74.50
AMBER M. HUNWARDSEN***  *MILEAGE    40.06
AMY J. ALFORD***  MILEAGE    110.96
ANA LOPEZ***  *EMPLOYEE MILEAGE    21.80
APCO INTERNATIONAL PROFESSIONAL SERVICES    5,940.00
APRIL PADGETT***  *EMPLOYEE MILEAGE    83.93
AUCA SIOUX CITY MC LOCKBOX  *CUSTODIAL SUPPLIES    335.67
AUTRY REPORTING  *TRANSCRIPTS    592.20
AVENTURE STAFFING & PROFESSIONAL  *PROFESSIONAL SERVICES    3,136.00
B & B CLEANING SPECIALIST  CONTRACTUAL SERVICES    1,450.00
BENTSON PEST CONTROL INC.  BUILDINGS    48.15
BOB BARKER CO.  *HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES    1,552.89
BOMGAARS *BUILDINGS    164.41
BOUND TREE MEDICAL LLC  HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES    1,666.00
BRENT JENSEN***  GAS/OILS    59.00
BRIAN STEHR***  TRAVEL EXPENSES    6.88
BROOKES PUBLISHING  MAGAZINES & BOOKS    333.35
CALHOUN BURNS AND ASSOCIATES INC.  OUTSIDE ENGINEERING    7,843.84
CALHOUN COMMUNICATIONS INC.  *PROFESSIONAL SERVICES    12,929.53
CANDELARIO A JIMENEZ***  WORK COMPENSATION TTD    255.07
CAROLYN A PLUEGER  TRANSCRIPTS    204.75
CBM FOOD SERVICE  *FOOD    10,545.76
CENTER FOR DISEASE DETECTION  PROFESSIONAL SERVICES    100.00
CENTURY BUSINESS PRODUCTS INC.  MAINTENANCE CONTRACTS    50.00
CENTURYLINK  *TELEPHONE EXPENSE    333.77
CERTIFIED TESTING SERVICES INC.  BRIDGE SOUNDINGS    3,060.00
CHAMBERS APARTMENTS  RENT PAYMENTS ASSISTANCE    500.00
CHAMP SOFTWARE INC.  *MAINTENANCE CONTRACTS    9,486.00
CHEROKEE PUBLIC HEALTH  PROFESSIONAL SERVICES    361.72
CHESTERMAN CO.  *OFFICE SUPPLIES    389.35
CHN GARBAGE SERVICE  *WATER/GARBAGE    1,226.71
CITY FARMERS INC.  MAINTENANCE CONTRACTS    442.00
CJ COOPER & ASSOCIATES  MEDICAL FEES    70.00
COAST TO COAST (SIMI VALLEY)  OFFICE SUPPLIES    114.99
COLORADO SERUM CO.  MEDICAL & LAB SUPPLIES    147.00
COMMUNITY ACTION AGENCY  PROGRAM SUPPLIES    150.00
CONCRETE PRODUCTS CO.  BUILDINGS    86.98
CORRECTIONVILLE BLDG. CENTER  *SUNDRY    313.46
CORRECTIONVILLE, CITY OF  WATER/GARBAGE    11.93
CRITTENTON CENTER  *PROFESSIONAL SERVICES    22,638.17
CULLIGAN WATER CONDITIONING  FOOD    67.91
CWD CASH WAY DISTRIBUTION  FOOD    32.06
DAKOTA CNTY SHERIFF (DC-NE)  *NOTICES/SUBPOENAS    40.93
DANIEL HEISSEL***  TRAVEL EXPENSES    10.05
DAVENPORT CLEANERS  WEARING/SAFETY APPAREL    28.35
DAWN NORTON***  OFFICE SUPPLIES    19.92
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA  DENTAL INSURANCE    5,008.09
DIAMOND MOWERS INC.  PARTS    359.37
DISTRICT HEALTH FUND  TAX ALLOTMENT    208,707.08
DOLAN CONSULTING GROUP LLC  SCHOOL OF INSTRUCTION    995.00
EAKES OFFICE SOLUTIONS  *OFFICE SUPPLIES    438.78
ECHO GROUP  *BUILDINGS    10,518.47
ELECTRONIC ENGINEERING CO. (DM)  RADIOS    2,349.08
ELIZABETH HANSON***  *EMPLOYEE MILEAGE    16.90
EMA – EMERGENCY MANAGEMENT  TAX ALLOCATIONS    8,221.31
FAREWAY (SGT BLUFF)  *PROVISIONS ASSISTANCE    748.59
FAREWAY STORES (TRANSIT)  *PROVISIONS ASSISTANCE    285.00
FAYE E HILL***  MILEAGE    20.17
FEDEX  POSTAGE & MAILING    11.73
FIBERCOMM  TELEPHONE EXPENSE    110.52
FINISH LINE FUELS LLC  *MOTOR VEHICLE EXPENSE    27,506.43
FISHER HEALTHCARE (P-IL)  *MEDICAL & LAB SUPPLIES    783.95
FLOYD VALLEY COMMUNITY HEALTH SERV.  PROFESSIONAL SERVICES    289.38
FLOYD VALLEY HEALTHCARE  PROFESSIONAL SERVICES    1,337.69
FOULK BROTHERS P & H  BUILDINGS    183.75
FRED PRYOR SEMINARS  SCHOOL OF INSTRUCTION    483.00
GABRIELA HERNANDEZ***  *EMPLOYEE MILEAGE    63.77
GILL HAULING INC. WATER/GARBAGE    105.00
GLAXOSMITHKLINE  (GSK)  MEDICAL & LAB SUPPLIES    401.50
GRAINGER INC.  OFFICE SUPPLIES    301.82
GUGGENMOS CONSTRUCTION  BUILDINGS    20,027.00
HARRY E. JAHN  WELL TESTING    500.00
HEALY WELDING  *OUTSIDE SERVICES    228.00
HEARTLAND PAPER CO.  CUSTODIAL SUPPLIES    474.79
HORN MEMORIAL HOSPITAL/PUBLIC HEALTH  PROFESSIONAL SERVICES    127.74
HWY. 31 QUICK STOP  OIL    2,308.50
HY-VEE FOOD STORES (HAMILTON)  *PROVISIONS ASSISTANCE    278.63
HY-VEE FOOD STORES (SR)  *PROVISIONS ASSISTANCE    980.00
HY-VEE INC.  *HEALTH SERVICES ASSISTANCE    403.69
INLAND TRUCK PARTS CO.  *PARTS    2,023.34
INNOVATIONAL CONCEPTS INC.  *MAINTENANCE CONTRACTS    1,034.73
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC.  *MEDICAL REIMBURSEMENT    4,394.60
INTERSTATE BATTERY  *MOTOR VEHICLE EXPENSE    314.29
IOWA DEPT. OF NATURAL RESOURCES  PROFESSIONAL SERVICES    150.00
IOWA LAW ENFORCEMENT ACADEMY  SCHOOL OF INSTRUCTION    500.00
IOWA STATE UNIVERSITY (AMES)  *SCHOOLS & FEES    2,050.00
ISSDA  *SCHOOL OF INSTRUCTION    600.00
IVY BREMER***  SCHOOL OF INSTRUCTION    86.55
JC ROOFING & INSULATING INC.  BUILDINGS    120.00
JACKLYN FOX***  PARKING    38.25
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT  *WEARING/SAFETY APPAREL    1,937.70
JAMI L. JOHNSON  TRANSCRIPTS    49.00
JAMIE AMICK***  SAFETY    82.99
JEAN STERNER***  TRAVEL EXPENSES    103.94
JEBRO INC.  ASPHALT CON 8 INCH    574.00
JMC SOIL SAMPLERS  OFFICE SUPPLIES    563.10
JOHN LAWSON  EMPLOYEE MILEAGE    236.60
JOHN MANSFIELD  *EMPLOYEE MILEAGE    273.81
JOHN ROBINSON  PROFESSIONAL SERVICES    70.00
JOHNSTONE SUPPLY  HVAC SYSTEMS    281.28
JOY AUTO SUPPLY INC.  *GAS/OILS    1,106.34
JUVENILE DETENTION COALITION OF IA  DUES/MEMBERSHIPS    700.00
KANSAS STATE VETERINARY DIAGNOSTIC  *PROFESSIONAL SERVICES    282.00
KARLA FERGEN***  EMPLOYEE MILEAGE    7.86
KATHERINE B MORENO***  *EMPLOYEE MILEAGE    34.26
KECK INC.  FOOD    42.56
KELLIE ZVIRGZDINAS***  MILEAGE    27.80
KELLY HANSEN  *EMPLOYEE MILEAGE    251.23
KELLY’S CATERING  TRANSPORTATION ASSISTANCE    450.00
KEVIN GRIEME***  OFFICE SUPPLIES    168.61
KIESLER POLICE SUPPLY & AMMUNITION  ARMS/AMMUNITION    366.00
KLASS STOIK MUGAN VILLONE PHILLIPS  *ATTORNEY FEES    2,806.30
KNEIFL ELECTRIC  EQUIPMENT MAINTENANCE    655.00
KNOEPFLER CHEVROLET CO.  MOTOR VEHICLE EXPENSE    189.84
LEANN ORR***  OFFICE SUPPLIES    21.31
LEON K. KOSTER  *MEAL EXPENSE    269.42
LINCOLN RYAN  *EMPLOYEE MILEAGE    245.73
LORI A OETKEN***  *TRAVEL EXPENSES    175.32
LORI L RN BALDWIN***  *MILEAGE    24.53
M & M COPY QUICK INC. TYPING, PRINTING & BINDING    157.14
MAILHOUSE  *POSTAGE & MAILING    1,347.00
MANAGERS LEGAL BULLETIN  MAGAZINES & BOOKS    159.00
MARI H. TURK  TRANSCRIPTS    36.00
MARIE THOMAS***  WEARING/SAFETY APPAREL    51.00
MATHESON-LINWELD  EQUIPMENT MAINTENANCE    13.96
MCARTHUR SHEET METAL WORKS  EQUIPMENT MAINTENANCE    166.00
MEDICAL WASTE TRANSPORT INC.  *MAINTENANCE CONTRACTS    276.66
MEGAN MILLER***  *EMPLOYEE MILEAGE    213.57
MENARDS  *BUILDINGS    207.76
MERCK AND CO. INC. (CS-IL)  MEDICAL & LAB SUPPLIES    1,195.97
MERCY BUSINESS HEALTH SERVICES  *PRESCRIPTION MEDICATION    6,331.59
MEYER BROS. COLONIAL CHAPEL  *FUNERAL SERVICES    4,000.00
MICHAEL A. GRAY***  SAFETY    125.17
MICHELLE R. CLAUSEN-ROSENDAHL***  SCHOOL OF INSTRUCTION    31.00
MID AMERICAN ENERGY (D-IA)  *ELECTRIC LIGHT & POWER    691.05
MONONA COUNTY PUBLIC HEALTH  *PROFESSIONAL SERVICES    1,548.26
MOTION IND. INC.  PARTS    112.36
MOTOR PARTS CENTRAL  MOTOR VEHICLE EXPENSE    150.00
MOTOROLA INC. (C-IL)  *RADIO & RELATED EQUIPMENT    54,063.53
MOVILLE, CITY OF  WATER/GARBAGE    37.00
MURPHY TRACTOR  *NEW EQUIPMENT    290,989.80
NANCY WEBB***  *EMPLOYEE MILEAGE    133.46
NATIONAL TOXICOLOGY INC.  PROFESSIONAL SERVICES    45.00
NETWORK FLEET INC.  RADIOS    76.36
NETWORK SERVICES CO.  *CUSTODIAL SUPPLIES    821.81
NIEWOHNER CONSTRUCTION INC.  BUILDINGS    32,334.37
NOVELTY MACHINE & SUPPLY CO.  HVAC SYSTEMS    29.46
OFFICE ELEMENTS  *OFFICE SUPPLIES    146.64
OFFICE SYSTEMS CO.  MAINTENANCE CONTRACTS    287.00
ONE OFFICE SOLUTION  *OFFICE SUPPLIES    185.69
PATHOLOGY MEDICAL SERV. OF SIOUXLAND  *MEDICAL FEES    6,618.89
PATTERSON DENTAL SUPPLY INC. OMAHA  *MEDICAL & LAB SUPPLIES    2,652.95
PETERSEN OIL CO.  *GAS/OILS    10,964.59
PICKERMANS  SCHOOL OF INSTRUCTION    86.50
PLYMOUTH CNTY SHERIFF  NOTICES/SUBPOENAS    69.56
PRESTO-X INC.  CUSTODIAL SUPPLIES    108.00
PROGRESSIVE REHABILITATION ASSOCIATES  MEDICAL FEES    75.00
PROSECUTING ATTORNEYS TRAINING  COMPUTER SOFTWARE    550.00
QUICK LANE  MOTOR VEHICLE EXPENSE    829.96
RASMUSSEN MECHANICAL SERVICES  BUILDINGS    524.12
REY FREEMAN COMMUNICATIONS CONSULTING  PROFESSIONAL SERVICES    1,100.00
ROCKET AUTO WASH INC.  *EQUIPMENT MAINTENANCE    83.85
S & S IMPLEMENT  PARTS    715.15
SAFELITE AUTO GLASS (SC-IA)  LIABILITY/PROPERTY INSUR.    165.00
SAFELITE FULFILLMENT, INC.  *MOTOR VEHICLE EXPENSE    224.90
SANOFI PASTEUR INC.  MEDICAL & LAB SUPPLIES    1,279.34
SARAH E. BLATCHFORD***  *MILEAGE    33.25
SECURITY NATIONAL BANK (CNTY)**  SCHOOL OF INSTRUCTION    165.00
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD)  *SCHOOL OF INSTRUCTION    6,751.59
SERVICE MASTERS OF SOOLAND  BUILDING    670.00
SHEILA M. GARVIN***  MILEAGE    116.74
SHERWIN WILLIAMS  *BUILDINGS    337.38
SIGNS BY TOMORROW  MOTOR VEHICLE EXPENSE    130.00
SIMPCO SIOUXLAND INTERSTATE  *CONTR./OTHER GOV. & ORGAN.    949.68
SINGING HILLS AUTO SPA  *MOTOR VEHICLE EXPENSE    396.00
SIOUX CITY FORD  PARTS    223.70
SIOUX CITY TREAS. (447)  *UTILITIES ASSISTANCE..102,923.44
SIOUX LAUNDRY INC CONTRACTUAL SERVICES    2,925.00
SIOUX RIVERS REGION  DIST. TO REGIONAL FISCAL A    771,711.00
SIOUXLAND ANIMAL HOSPITAL  *K-9 DOG COSTS    286.62
SIOUXLAND DISTRICT HEALTH  *TRAVEL EXPENSES    1,048.98
SIOUXLAND TAXI  *PROFESSIONAL SERVICES    88.65
SNEHA VIRIPPIL***  SCHOOL OF INSTRUCTION    153.81
STACY M. MCNEAR***  TRAVEL EXPENSES    111.64
STAN HOUSTON EQUIPMENT CO. INC.  *WEARING/SAFETY APPAREL    84.99
STAPLES CREDIT PLAN  OFFICE SUPPLIES    63.98
STATE HYGIENIC LABORATORY  PROFESSIONAL SERVICES    120.00
STEFFEN TRUCK EQUIPMENT INC.  PARTS    27.03
STEPHANIE KINGSTON***  *EMPLOYEE MILEAGE    112.20
TEQUIPMENT.NET  OFFICE SUPPLIES    94.26
TESSA KLEENE***  *SCHOOL OF INSTRUCTION    265.82
THERMO KING CHRISTENSEN  *DIESEL    162.90
THOMPSON ELECTRIC CO.  BUILDINGS    109.50
TNT SALES AND SERVICE  CONTR./OTHER GOV. & ORGAN.    5,900.00
TYLER S. BROCK***  TRAVEL EXPENSES    135.80
TYLER TECHNOLOGIES  COMPUTER SOFTWARE    895.00
UMBACH SEED & FEED STORE  AGRICULT. & HORTICULTURAL    81.00
US BANK (STL-MO)  *BUILDINGS    2,993.99
UST TESTING SERVICE  (CVILL-IA)  GROUNDS    300.00
WALL OF FAME  PERSONAL ITEMS & CLOTHING    34.36
WAYNE FUNDERMANN  BUILDINGS    40.00
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD  MEDICAL FEES    129,826.59
WEST DES MOINES MARRIOTT  TRAVEL EXPENSES    1,066.24
WESTERN DISPOSAL INC.  *WATER/GARBAGE    1,983.00
WESTERN IOWA TECH  *SCHOOL OF INSTRUCTION    280.00
WESTERN IOWA TELEPHONE  TELEPHONE EXPENSE    458.59
WIATEL WESTERN IOWA TELECOM  TELEPHONE EXPENSE    82.09
WILLIAMS & COMPANY PC (LM-IA)  FISCAL AUDIT    32,375.00
WOODBURY CNTY REC  *ELECTRIC LIGHT & POWER    4,807.00
WOODBURY CNTY SELF-LIABILITY***  SELF LIABILITY ALLOCATION    1,100,000.00
WOODBURY CNTY TREASURER – COPY PAPER  OFFICE SUPPLIES    90.00
WOODBURY COUNTY DEBT SERVICE  *RENT BUILDINGS    6,667.00
WOODHOUSE SIOUX CITY INC.  *PARTS    1,931.06
WSLH PROFICIENCY TESTING  PROFESSIONAL SERVICES    1,314.00
ZIEGLER INC.  *OIL    453.35
10TH ST STUDIOS  RENT PAYMENTS ASSISTANCE    14.00
3-SPEED AUTOMOTIVE LLC  *PARTS    1,131.50
GRAND TOTAL –    3,098,056.43
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED

Published in The Record
Thursday, December 6, 2018

Posted in Public Notices

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