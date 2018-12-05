Woodbury County Board of Supervisors Claims — November 2, 2018
Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING 11/02/18
ABM PARKING SERVICES PARKING 229.50
ADVANCED SYSTEMS INC. *OFFICE SUPPLIES 512.28
AMY LUTGEN TRANSCRIPTS 87.50
ARTHUR GALLAGHER RISK MANAGEMENT LIABILITY/PROPERTY INSUR. 200.00
AT&T MOBILITY TELEPHONE EXPENSE 63.88
AUCA SIOUX CITY MC LOCKBOX SANITARY & DISPOSAL SERV. 92.52
AUTRY REPORTING *TRANSCRIPTS 543.00
BIERSCHBACH EQUIPMENT & SUPPLY MISCELLANEOUS 336.00
BLAKE STAHLECKER*** MEAL EXPENSES 124.40
BOMGAARS *MOTOR VEHICLE EXPENSE 1,640.61
BRONSON, CITY OF FARM TO MARKET – CITY REI 553.47
BROOKE D. BETSWORTH TRANSCRIPTS 18.50
BURNIGHT GLASS & PORCELAIN BUILDINGS 146.50
CANDELARIO A JIMENEZ*** WORK COMPENSATION TTD 255.07
CANNON MOSS BRYGGER & ASSOC PC BUILDINGS 14,625.00
CATHERINE J. WARNER*** INVESTIGATIONS 26.00
CBM FOOD SERVICE *FOOD 15,205.21
CENTURY BUSINESS PRODUCTS INC. *MAINTENANCE CONTRACTS 119.70
CENTURYLINK PROFESSIONAL SERVICES 1,866.84
CLARINDA YOUTH CORP. DAY CARE/CHILD CARE ASS’T 1,399.50
CLINTON CLAUS*** SAFETY 118.21
COMMUNITY ACTION AGENCY *HEALTH SERVICES ASSISTANCE 13,347.92
CRISTI G BAUERLY TRANSCRIPTS 107.00
CULLIGAN WATER CONDITIONING BUILDINGS 57.10
CUSHING, CITY OF FARM TO MARKET – CITY REI 509.28
D & K IMPLEMENT LLC PARTS 64.59
DAKOTA CNTY SHERIFF (DC-NE) *NOTICES/SUBPOENAS 59.58
DANBURY, CITY OF FARM TO MARKET – CITY REI 3,408.92
DANKO EMERGENCY EQUIPMENT CO. *SAFETY EQUIPMENT 5,302.66
DAYS DOOR CO. BUILDING 1,240.40
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA DENTAL INSURANCE 5,007.17
DEMCO OFFICE SUPPLIES 267.11
DENNIS D. BUTLER*** EMPLOYEE MILEAGE 84.48
EMERGENCY MEDICAL PRODUCTS MEDICAL & LAB SUPPLIES 688.44
ERIN WARRIOR*** MEAL EXPENSES 66.54
FEDEX POSTAGE & MAILING 8.15
G R LINDBLADE OFFICE SUPPLIES 40.00
GALE/CENGAGE LEARNING *MAGAZINES & BOOKS 193.37
GCC ALLIANCE CONCRETE INC. PORTLAND CEMENT 435.00
GOLDBERG GROUP ARCHITECTS PC BUILDINGS 3,390.00
GOODWIN TUCKER GROUP PLUMBING 358.10
GOVERNMENT FINANCE OFFICERS ASSOC. DUES/MEMBERSHIPS 640.00
GRAFFIX INC. *WEARING/SAFETY APPAREL 361.00
GRAHAM TIRE CO. (SC) MOTOR VEHICLE EXPENSE 691.80
HEARTLAND PAPER CO. *CUSTODIAL SUPPLIES 1,411.85
HORNICK, CITY OF FARM TO MARKET – CITY REI 1,235.34
IMKO & DIVERSIFIED STAFFING NON-BILLABLE TEMPS 7,509.41
INLAND TRUCK PARTS CO. *PARTS 4,996.99
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC. *DEPENDENT CARE 5,422.32
INTERSTATE MECHANICAL CORP. BUILDINGS 1,295.00
IOWA LAW ENFORCEMENT ACADEMY *SCHOOL OF INSTRUCTION 1,900.00
IOWA MUNICIPALITIES WORKERS WORK. COMP. INSUR. PREM. 6,935.00
IOWA PRISON IND. *SIGNS 15,349.10
ISACA TREASURER SCHOOL OF INSTRUCTION 50.00
ISTATE TRUCK CENTER PARTS 13.33
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT *WEARING/SAFETY APPAREL 3,366.05
JAMI L. JOHNSON TRANSCRIPTS 85.75
JEBRO INC. *ASPHALT CON 8 INCH 1,115.20
JOHN LAWSON EMPLOYEE MILEAGE 88.08
JOHNSTONE SUPPLY HVAC SYSTEMS 161.52
KLASS STOIK MUGAN VILLONE PHILLIPS ATTORNEY FEES 30.00
LISA M. WILSON CONTRACTUAL SERVICES 350.00
LOOKOUT BOOKS MAGAZINES & BOOKS 542.57
M & M COPY QUICK INC. *OFFICE SUPPLIES 440.00
MAIL SERVICES LLC *TYPING, PRINTING & BINDING 2,656.89
MAILHOUSE *POSTAGE & MAILING 3,256.44
MAPLETON HOMETOWN VARIETY STORE SUNDRY 194.80
MARCIA L. MAHON TRANSCRIPTS 31.50
MCKESSON MEDICAL SURGICAL *HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES 578.81
MELISSA THOMAS*** EMPLOYEE MILEAGE 231.08
MENARDS *BUILDINGS 775.76
MICHAEL P. BAKER PHD *PROFESSIONAL SERVICES 345.00
MID AMERICAN ENERGY (D-IA) *ELECTRIC LIGHT & POWER 8,750.53
MID AMERICA BOOKS MAGAZINES & BOOKS 164.67
MIKE’S REPAIR *OUTSIDE SERVICES 76.46
MOORE EQUIPMENT CO. *PARTS 148.17
MOORE, HEFFERNAN, MOELLER, JOHNSON *MHI ATTONERY FEES 426.00
MOTION IND. INC. PARTS 18.26
MURPHY TRACTOR *FILTERS 798.41
NORTHEAST NEBR. PUBLIC POWER DIST. ELECTRIC LIGHT & POWER 309.00
NORTHWEST ENVIRONMENTAL SERVICES PROFESSIONAL SERVICES 1,741.44
OFFICE ELEMENTS *OFFICE SUPPLIES 798.45
OFFICE SYSTEMS CO. *MAINTENANCE CONTRACTS 1,011.53
ONE OFFICE SOLUTION *OFFICE SUPPLIES 489.84
OTO, CITY OF FARM TO MARKET – CITY REI 62.20
PATHOLOGY MEDICAL SERV OF SIOUXLAND *MEDICAL SERVICES 2,562.35
PERLA ALARCON-FLORY MHI INTERPRETING FEES 56.00
PHYSICIANS CLAIMS COMPANY MAINTENANCE CONTRACTS 60.00
PIERSON, CITY OF FARM TO MARKET – CITY REI 582.25
PLYMOUTH CNTY SHERIFF NOTICES/SUBPOENAS 45.00
POMPS TIRE SERVICE INC. *TIRES & TUBES 1,962.00
PRECISION DYNAMICS CORP. HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES 371.64
RACOM CORP. (MARSHALLTOWN) RADIO & RELATED EQUIPMENT 32.55
RANDY S. HISEY MHI ATTONERY FEES 156.00
REHAN LAW FIRM MHI ATTONERY FEES 120.00
RESOURCE CONSULTING ENGINEERS LLC BUILDINGS 1,000.00
RONALD ALBERS*** SAFETY 128.00
SALIX, CITY OF FARM TO MARKET – CITY REI 656.79
SAPP BROS. PETROLEUM INC. GAS/OILS 557.40
SCHOLASTIC INC. MAGAZINES & BOOKS 354.40
SCHUMACHER ELEVATOR *MAINTENANCE CONTRACTS 25,175.89
SECRETARY OF STATE *DUES/MEMBERSHIPS 90.00
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD) *OFFICE SUPPLIES 7,536.43
SIOUX CITY JOURNAL *OFFICIAL PUBL. & LEGALS 989.90
SIOUX CITY JOURNAL COMMUNICATIONS *OFFICIAL PUBL. & LEGALS 259.07
SIOUX CITY PAINT & DECORATING BUILDINGS 44.99
SIOUX CITY TREAS (447) WATER/GARBAGE 728.23
SIOUXLAND DISTRICT HEALTH BUILDINGS 14.00
SIOUXLAND LOCK & KEY *BUILDINGS 75.00
SMART APPLE MEDIA MAGAZINES & BOOKS 334.27
SMITHLAND, CITY OF FARM TO MARKET – CITY REI 289.36
SPIRAL COMMUNICATIONS *TELEPHONE EXPENSE 226.92
SQUARE TIRE – GORDON DRIVE *PARTS 55.16
STAN HOUSTON EQUIPMENT CO. INC. WEARING/SAFETY APPAREL 39.99
STAPLES (BOX 6721) *BUILDINGS 487.23
STAPLES CREDIT PLAN (BOX 78004) OFFICE SUPPLIES 216.99
STAR CONTROL BUILDINGS 18,633.16
STREICHERS POLICE EQUIP. ARMS/AMMUNITION 439.25
SUPERIOR VISION MEDICAL FEES 2,400.86
TERRY BOYLE*** SAFETY 103.00
THE SEED SHED *SEED/FERTILIZER 386.00
THOMSON WEST *COMPUTER SOFTWARE 2,554.10
TITAN MACHINERY INC. PARTS 519.36
TRANSIT WORKS EQUIPMENT 221.56
TRAVIS CIPPERLEY SCHOOL OF INSTRUCTION 60.00
TWIN CREEK ANIMAL HOSPITAL K-9 DOG COSTS 534.00
ULTRA NO TOUCH CAR WASH EMPLOYEE MILEAGE 2.70
UNITY POINT ST. LUKE’S *MHI ATTONERY FEES 855.00
VAKULSKAS LAW FIRM, PC *MHI ATTONERY FEES 480.00
VERIZON WIRELESS *TELEPHONE EXPENSE 6,624.72
VILLAGE PET PRODUCTS K-9 DOG COSTS 911.20
VSP VISION SERVICE PLAN MEDICAL FEES 846.78
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD MEDICAL FEES 126,051.05
WEST DES MOINES MARRIOTT MEALS & LODGING 273.28
WESTERN IOWA TECH *SCHOOL OF INSTRUCTION 40.00
WIATEL SOLUTION CENTER EQUIPMENT MAINTENANCE 52.43
WIATEL – WESTERN IOWA TELECOM PROFESSIONAL SERVICES 2,975.55
WIGMAN CO PLUMBING 250.26
WILLIGES LLC EMPLOYEE MILEAGE 3,240.00
WOODBURY CNTY TREASURER – COPY PAPER *OFFICE SUPPLIES 180.00
WOODHOUSE SIOUX CITY INC. MOTOR VEHICLE EXPENSE 131.25
XTREAMAIR LLC TELEPHONE EXPENSE 100.00
YOUTH & SHELTER SERVICES INC. DAY CARE/CHILD CARE ASS’T 793.05
ZIEGLER INC. *FILTERS 3,032.53
GRAND TOTAL – 367,553.95
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED
Published in The Record
Thursday, December 6, 2018