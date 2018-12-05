Woodbury County Board of Supervisors Claims — November 2, 2018

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Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING 11/02/18

ABM PARKING SERVICES  PARKING    229.50
ADVANCED SYSTEMS INC.  *OFFICE SUPPLIES    512.28
AMY LUTGEN  TRANSCRIPTS    87.50
ARTHUR GALLAGHER RISK MANAGEMENT  LIABILITY/PROPERTY INSUR.    200.00
AT&T MOBILITY  TELEPHONE EXPENSE    63.88
AUCA SIOUX CITY MC LOCKBOX  SANITARY & DISPOSAL SERV.    92.52
AUTRY REPORTING  *TRANSCRIPTS    543.00
BIERSCHBACH EQUIPMENT & SUPPLY  MISCELLANEOUS    336.00
BLAKE STAHLECKER***  MEAL EXPENSES    124.40
BOMGAARS  *MOTOR VEHICLE EXPENSE    1,640.61
BRONSON, CITY OF  FARM TO MARKET – CITY REI    553.47
BROOKE D. BETSWORTH  TRANSCRIPTS    18.50
BURNIGHT GLASS & PORCELAIN  BUILDINGS    146.50
CANDELARIO A JIMENEZ***  WORK COMPENSATION TTD    255.07
CANNON MOSS BRYGGER & ASSOC PC  BUILDINGS    14,625.00
CATHERINE J. WARNER***  INVESTIGATIONS    26.00
CBM FOOD SERVICE  *FOOD    15,205.21
CENTURY BUSINESS PRODUCTS INC.  *MAINTENANCE CONTRACTS    119.70
CENTURYLINK  PROFESSIONAL SERVICES    1,866.84
CLARINDA YOUTH CORP.  DAY CARE/CHILD CARE ASS’T    1,399.50
CLINTON CLAUS***  SAFETY    118.21
COMMUNITY ACTION AGENCY  *HEALTH SERVICES ASSISTANCE    13,347.92
CRISTI G BAUERLY  TRANSCRIPTS    107.00
CULLIGAN WATER CONDITIONING  BUILDINGS    57.10
CUSHING, CITY OF  FARM TO MARKET – CITY REI    509.28
D & K IMPLEMENT LLC  PARTS    64.59
DAKOTA CNTY SHERIFF (DC-NE)  *NOTICES/SUBPOENAS    59.58
DANBURY, CITY OF  FARM TO MARKET – CITY REI    3,408.92
DANKO EMERGENCY EQUIPMENT CO.  *SAFETY EQUIPMENT    5,302.66
DAYS DOOR CO.  BUILDING    1,240.40
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA  DENTAL INSURANCE    5,007.17
DEMCO  OFFICE SUPPLIES    267.11
DENNIS D. BUTLER***  EMPLOYEE MILEAGE    84.48
EMERGENCY MEDICAL PRODUCTS  MEDICAL & LAB SUPPLIES    688.44
ERIN WARRIOR***  MEAL EXPENSES    66.54
FEDEX  POSTAGE & MAILING    8.15
G R LINDBLADE  OFFICE SUPPLIES    40.00
GALE/CENGAGE LEARNING  *MAGAZINES & BOOKS    193.37
GCC ALLIANCE CONCRETE INC.  PORTLAND CEMENT    435.00
GOLDBERG GROUP ARCHITECTS PC  BUILDINGS    3,390.00
GOODWIN TUCKER GROUP  PLUMBING    358.10
GOVERNMENT FINANCE OFFICERS ASSOC.  DUES/MEMBERSHIPS    640.00
GRAFFIX INC.  *WEARING/SAFETY APPAREL    361.00
GRAHAM TIRE CO. (SC)  MOTOR VEHICLE EXPENSE    691.80
HEARTLAND PAPER CO.  *CUSTODIAL SUPPLIES    1,411.85
HORNICK, CITY OF  FARM TO MARKET – CITY REI    1,235.34
IMKO & DIVERSIFIED STAFFING  NON-BILLABLE TEMPS    7,509.41
INLAND TRUCK PARTS CO.  *PARTS    4,996.99
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC.  *DEPENDENT CARE    5,422.32
INTERSTATE MECHANICAL CORP.  BUILDINGS    1,295.00
IOWA LAW ENFORCEMENT ACADEMY  *SCHOOL OF INSTRUCTION    1,900.00
IOWA MUNICIPALITIES WORKERS  WORK. COMP. INSUR. PREM.    6,935.00
IOWA PRISON IND.  *SIGNS    15,349.10
ISACA TREASURER  SCHOOL OF INSTRUCTION    50.00
ISTATE TRUCK CENTER  PARTS    13.33
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT  *WEARING/SAFETY APPAREL    3,366.05
JAMI L. JOHNSON  TRANSCRIPTS    85.75
JEBRO INC.  *ASPHALT CON 8 INCH    1,115.20
JOHN LAWSON  EMPLOYEE MILEAGE    88.08
JOHNSTONE SUPPLY  HVAC SYSTEMS    161.52
KLASS STOIK MUGAN VILLONE PHILLIPS  ATTORNEY FEES    30.00
LISA M. WILSON  CONTRACTUAL SERVICES    350.00
LOOKOUT BOOKS  MAGAZINES & BOOKS    542.57
M & M COPY QUICK INC.  *OFFICE SUPPLIES    440.00
MAIL SERVICES LLC  *TYPING, PRINTING & BINDING    2,656.89
MAILHOUSE  *POSTAGE & MAILING    3,256.44
MAPLETON HOMETOWN VARIETY STORE  SUNDRY    194.80
MARCIA L. MAHON  TRANSCRIPTS    31.50
MCKESSON MEDICAL SURGICAL  *HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES    578.81
MELISSA THOMAS***  EMPLOYEE MILEAGE    231.08
MENARDS  *BUILDINGS    775.76
MICHAEL P. BAKER PHD  *PROFESSIONAL SERVICES    345.00
MID AMERICAN ENERGY (D-IA)  *ELECTRIC LIGHT & POWER    8,750.53
MID AMERICA BOOKS  MAGAZINES & BOOKS    164.67
MIKE’S REPAIR  *OUTSIDE SERVICES    76.46
MOORE EQUIPMENT CO.  *PARTS    148.17
MOORE, HEFFERNAN, MOELLER, JOHNSON  *MHI ATTONERY FEES    426.00
MOTION IND. INC.  PARTS    18.26
MURPHY TRACTOR  *FILTERS    798.41
NORTHEAST NEBR. PUBLIC POWER DIST.  ELECTRIC LIGHT & POWER    309.00
NORTHWEST ENVIRONMENTAL SERVICES  PROFESSIONAL SERVICES    1,741.44
OFFICE ELEMENTS  *OFFICE SUPPLIES    798.45
OFFICE SYSTEMS CO.  *MAINTENANCE CONTRACTS    1,011.53
ONE OFFICE SOLUTION  *OFFICE SUPPLIES    489.84
OTO, CITY OF  FARM TO MARKET – CITY REI    62.20
PATHOLOGY MEDICAL SERV OF SIOUXLAND  *MEDICAL SERVICES    2,562.35
PERLA ALARCON-FLORY  MHI INTERPRETING FEES    56.00
PHYSICIANS CLAIMS COMPANY  MAINTENANCE CONTRACTS    60.00
PIERSON, CITY OF  FARM TO MARKET – CITY REI    582.25
PLYMOUTH CNTY SHERIFF  NOTICES/SUBPOENAS    45.00
POMPS TIRE SERVICE INC.  *TIRES & TUBES    1,962.00
PRECISION DYNAMICS CORP.  HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES    371.64
RACOM CORP. (MARSHALLTOWN)  RADIO & RELATED EQUIPMENT    32.55
RANDY S. HISEY  MHI ATTONERY FEES    156.00
REHAN LAW FIRM  MHI ATTONERY FEES    120.00
RESOURCE CONSULTING ENGINEERS LLC  BUILDINGS    1,000.00
RONALD ALBERS***  SAFETY    128.00
SALIX, CITY OF  FARM TO MARKET – CITY REI    656.79
SAPP BROS. PETROLEUM INC.  GAS/OILS    557.40
SCHOLASTIC INC.  MAGAZINES & BOOKS    354.40
SCHUMACHER ELEVATOR  *MAINTENANCE CONTRACTS    25,175.89
SECRETARY OF STATE  *DUES/MEMBERSHIPS    90.00
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD)  *OFFICE SUPPLIES    7,536.43
SIOUX CITY JOURNAL *OFFICIAL PUBL. & LEGALS    989.90
SIOUX CITY JOURNAL COMMUNICATIONS  *OFFICIAL PUBL. & LEGALS    259.07
SIOUX CITY PAINT & DECORATING  BUILDINGS    44.99
SIOUX CITY TREAS (447)  WATER/GARBAGE    728.23
SIOUXLAND DISTRICT HEALTH  BUILDINGS    14.00
SIOUXLAND LOCK & KEY  *BUILDINGS    75.00
SMART APPLE MEDIA  MAGAZINES & BOOKS    334.27
SMITHLAND, CITY OF  FARM TO MARKET – CITY REI    289.36
SPIRAL COMMUNICATIONS  *TELEPHONE EXPENSE    226.92
SQUARE TIRE – GORDON DRIVE  *PARTS    55.16
STAN HOUSTON EQUIPMENT CO. INC.  WEARING/SAFETY APPAREL    39.99
STAPLES (BOX 6721)  *BUILDINGS    487.23
STAPLES CREDIT PLAN (BOX 78004)  OFFICE SUPPLIES    216.99
STAR CONTROL  BUILDINGS    18,633.16
STREICHERS POLICE EQUIP.  ARMS/AMMUNITION    439.25
SUPERIOR VISION  MEDICAL FEES    2,400.86
TERRY BOYLE***  SAFETY    103.00
THE SEED SHED  *SEED/FERTILIZER    386.00
THOMSON WEST  *COMPUTER SOFTWARE    2,554.10
TITAN MACHINERY INC.  PARTS    519.36
TRANSIT WORKS  EQUIPMENT    221.56
TRAVIS CIPPERLEY  SCHOOL OF INSTRUCTION    60.00
TWIN CREEK ANIMAL HOSPITAL  K-9 DOG COSTS    534.00
ULTRA NO TOUCH CAR WASH  EMPLOYEE MILEAGE    2.70
UNITY POINT ST. LUKE’S  *MHI ATTONERY FEES    855.00
VAKULSKAS LAW FIRM, PC  *MHI ATTONERY FEES    480.00
VERIZON WIRELESS  *TELEPHONE EXPENSE    6,624.72
VILLAGE PET PRODUCTS  K-9 DOG COSTS    911.20
VSP VISION SERVICE PLAN  MEDICAL FEES    846.78
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD  MEDICAL FEES    126,051.05
WEST DES MOINES MARRIOTT  MEALS & LODGING    273.28
WESTERN IOWA TECH  *SCHOOL OF INSTRUCTION    40.00
WIATEL SOLUTION CENTER  EQUIPMENT MAINTENANCE    52.43
WIATEL – WESTERN IOWA TELECOM  PROFESSIONAL SERVICES    2,975.55
WIGMAN CO PLUMBING    250.26
WILLIGES LLC  EMPLOYEE MILEAGE    3,240.00
WOODBURY CNTY TREASURER – COPY PAPER  *OFFICE SUPPLIES    180.00
WOODHOUSE SIOUX CITY INC.  MOTOR VEHICLE EXPENSE    131.25
XTREAMAIR LLC  TELEPHONE EXPENSE    100.00
YOUTH & SHELTER SERVICES INC.  DAY CARE/CHILD CARE ASS’T    793.05
ZIEGLER INC.  *FILTERS    3,032.53
GRAND TOTAL –    367,553.95
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED

Published in The Record
Thursday, December 6, 2018

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