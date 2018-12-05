Woodbury County Board of Supervisors Claims — November 9, 2018

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Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING 11/09/18

ACCESS SYSTEMS LEASING  MAINTENANCE CONTRACTS    156.65
ADVANCED SYSTEMS INC. *CONTRACTUAL SERVICES    348.70
AUCA SIOUX CITY MC LOCKBOX  *PROFESSIONAL SERVICES    192.73
BOMGAARS GRANULAR    396.70
BRYCE GERKING  *MISCELLANEOUS OFFICERS    75.00
BURNIGHT GLASS & PORCELAIN  BUILDINGS    135.00
CANDELARIO A JIMENEZ***  WORK COMPENSATION TTD    255.07
CANON FINANCIAL SERVICES INC. *LEASE/PURCHASE AGREEMENT    343.83
CBM FOOD SERVICE  FOOD    7,457.12
CELLEBRITE USA CORP  CONTRACTUAL SERVICES    3,700.00
CENTRAL IOWA DISTRIBUTING  SUNDRY    148.30
CENTURYLINK  TELEPHONE EXPENSE    28.95
CJ COOPER & ASSOCIATES  MEDICAL FEES    35.00
CORNHUSKER INT. TRUCKS INC.  PARTS    109.06
CORRECTIONVILLE BLDG. CENTER  BUILDINGS    637.50
COUNSEL (COLUMBUS, OHIO)  *MAINTENANCE CONTRACTS    142.87
DANBURY REVIEW  MAGAZINES & BOOKS    18.00
DAWN NORTON***  FOOD    9.98
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA  DENTAL INSURANCE    3,200.97
DENNIS D BUTLER***  EMPLOYEE MILEAGE    87.20
DOLLAMUR LP  *UNSPECIFIED    6,817.94
DON’S PRO SHOP  OFFICE SUPPLIES    125.00
DUCTMEDIC  BUILDINGS    37,750.00
EAKES OFFICE SOLUTIONS  CUSTODIAL SUPPLIES    68.40
ECHO GROUP  BUILDINGS    23.11
ELECTRONIC ENGINEERING CO. (DM)  *TELEPHONE EXPENSE    103.50
ERNEST GIGAROA  *MISCELLANEOUS OFFICERS    100.00
GOVERNMENT FORMS AND SUPPLIES LLC  OFFICE SUPPLIES    133.00
GRAFFIX INC.  WEARING/SAFETY APPAREL    126.00
HALL & WINGERT PLC  MHI ATTONERY FEES    72.50
HARTFORD (DALLAS, TX)  MOTOR VEHICLE EQUIPMENT    1,258.00
HEALY WELDING  *OUTSIDE SERVICES    865.09
HEARTLAND PAPER CO.  *CUSTODIAL SUPPLIES    1,062.94
IMKO & DIVERSIFIED STAFFING  NON-BILLABLE TEMPS    11,892.63
INLAND TRUCK PARTS CO.  PARTS    222.12
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC.  *MEDICAL REIMBURSEMENT    2,618.76
INTERNATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT  DUES/MEMBERSHIPS    610.00
IOWA LAW ENFORCEMENT ACADEMY  SCHOOL OF INSTRUCTION    1,520.00
IOWA MUNICIPALITIES WORKERS  WORK. COMP. INSUR. PREM.    21,024.00
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT  *WEARING/SAFETY APPAREL    4,724.35
JASON GANN  *MHI ATTONERY FEES    552.00
JEBRO INC  *OIL    1,631.60
JEO CONSULTING GROUP INC.  BUILDINGS    2,281.00
JEREMY TAYLOR***  *CELL PHONE EXPENSE    291.31
JOHN BEESON  MISCELLANEOUS OFFICERS    25.00
JOHN WALSH  MISCELLANEOUS OFFICERS    25.00
JOHNSTONE SUPPLY  HVAC SYSTEMS    177.00
JULIE M CONOLLY***  SCHOOL OF INSTRUCTION    224.54
KNOEPFLER CHEVROLET CO.  *PARTS    555.09
L G EVERIST INC.  *PORTLAND CEMENT    221.60
LARRY WINK  MISCELLANEOUS OFFICERS    25.00
LEEDS PHARMACY  WORKERS COMP. MEDICAL    128.75
MAILHOUSE  *POSTAGE & MAILING    4,109.04
MARK BUMSTED  MISCELLANEOUS OFFICERS    25.00
MATHESON-LINWELD  *BUILDINGS    220.37
MATTHEWS SPECIALTY VEHICLES  MOTOR VEHICLE PURCHASE    55,628.10
MENARDS  *BUILDINGS    354.79
MERCY BUSINESS HEALTH SERVICES  MEDICAL FEES    200.00
MID AMERICAN ENERGY (D-IA)  *ELECTRIC LIGHT & POWER    14,916.40
MOBILE VISION INC.  RADIO & RELATED EQUIPMENT    12,627.00
MOORE, HEFFERNAN, MOELLER, JOHNSON  MHI ATTONERY FEES    78.00
MOTOROLA INC. (C-IL)  *RADIO & RELATED EQUIPMENT    52,318.87
MOVILLE RECORD  *OFFICIAL PUBL. & LEGALS    3,271.80
MPH IND. INC. (C-IL)  MOTOR VEHICLE    4,785.00
MURPHY TRACTOR  *OIL    6,454.16
NETWORK FLEET INC.  *RADIOS    482.67
NORTHWEST ENVIRONMENTAL SERVICES  GROUNDS    4,083.42
O’REILLY AUTO PARTS  FILTERS    424.36
OFFICE ELEMENTS  OFFICE SUPPLIES    109.19
ONE OFFICE SOLUTION  *OFFICE SUPPLIES    1,000.17
PAT MAGUIRE  MISCELLANEOUS OFFICERS    25.00
PATTI SULLIVAN  MISCELLANEOUS OFFICERS    21.75
PETERSEN OIL CO.  GAS/OILS    1,091.61
PHOENIX PLUMBING, INC.  BUILDINGS    5,105.47
POINT EMBLEMS  OFFICE SUPPLIES    2,800.00
RAPTOR ENTERPRISES  BUILDINGS    6,411.00
REHAN LAW FIRM  MHI ATTONERY FEES    120.00
RICHARD ANDERSEN  SCHOOL OF INSTRUCTION    120.00
RICHARD GERKING  *MISCELLANEOUS OFFICERS    75.00
RONALD COCKBURN  MISCELLANEOUS OFFICERS    25.00
RYANN LEEKLEY  CONTRACTUAL SERVICES    100.00
S&S IMPLEMENT  PARTS    66.00
SAM’S CLUB (A-GA)  FOOD    245.44
SANDRA BROUWER  *MISCELLANEOUS OFFICERS    104.00
SCOTT R. CLAUSEN***  SCHOOL OF INSTRUCTION    213.64
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD)  *TRANSPORTATION ASSISTANCE    5,188.50
SERGEANT BLUFF ADVOCATE  *OFFICIAL PUBL. & LEGALS    836.00
SIOUX CITY JOURNAL  *OFFICE SUPPLIES    563.30
SIOUX CITY TREAS. (447)  *DEPARTMENT HEADS    34,134.99
SIOUX COMMERCIAL SWEEPING INC.  ASPHALT CON. 8 INCH    20,850.10
SIOUX SALES CO.  WEARING/SAFETY APPAREL    60.00
STEFFEN TRUCK EQUIPMENT INC.  MOTOR VEHICLE & EQUIPMENT    4,586.72
TACLIFE SYSTEMS LLC  WEARING/SAFETY APPAREL    119.96
TORCO-REMFG  OUTSIDE SERVICES    228.00
TYLER GREENLEAF  CONTRACTUAL SERVICES    100.00
US BANK (STL-MO)  *BUILDINGS    2,163.45
VAKULSKAS LAW FIRM, PC  MHI ATTONERY FEES    15.00
VEESTRA & KIMM INC.  BUILDINGS    381.81
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD  MEDICAL FEES    93,961.54
WIGMAN CO  PLUMBING  124.32
WILLIAM J. O’CONNELL  *MISCELLANEOUS OFFICERS    46.75
WILLIGES LLC  MOTOR VEHICLE EQUIPMENT    360.00
WOODBURY CNTY TREASURER – COPY PAPER  *PROGRAM SUPPLIES    540.00
GRAND TOTAL –    456,606.55
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED

Published in The Record
Thursday, December 6, 2018

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