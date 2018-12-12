Maple Valley/Anthon-Oto School Board Minutes & Bills — December 6, 2018

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MAPLE VALLEY-ANTHON OTO
COMMUNITY SCHOOL
BOARD MEETING

Date:  Thursday, December 6, 2018
Time:  7:30 PM
Place:  Middle School Library, Anthon, IA
Present: Wimmer, Mead, Clausen, Kennedy, and Flanigan
Absent:  None
Others:  3 guests

AGENDA:
I. Opening of Meeting
A. Call to Order
B. Roll Call and Declaration of Quorum
President Wimmer called the meeting to order and declared a quorum at 7:30 PM

II. Communications
A.  Public Forum – none
B. Correspondence   – none

III. Consent Agenda
A. Approval of Agenda
B. Minutes
C. Financial Reports
D. General and Schoolhouse Bills:  General $311,047.22; Management $3,638.68; PPEL $9,743.42; Activity $48,513.24; Hot Lunch $44,852.61; Infrastructure $51,739.46; Extra & Hourly Pay $111,260.94.
E. Activity Account
F. School Meal Program
Flanigan moved and Kennedy seconded to approve the consent agenda.  5 ayes.  Motion carried.

IV. Action Items
A. Employee Resignations/Contract Modifications/Hiring/Open Enrollment – None
B. Appointment of Lloyd and Rachel Olson Scholarship Committee Member – President Wimmer
Re-appointed Tammy Flanigan to this committee.
C. Consideration of Official Newspapers: Mead moved and Flanigan seconded to approve The Record, Danbury Review, and Mapleton Press as the designated newspapers for the MVAO school district.   5 ayes.  Motion carried.

V. Discussion Items
A. School Board Convention Summary
B. DLR Structural Report
C. DLR Auditorium Conceptual Plan

VI. Reports
A.  Administrator Reports
B. Early Graduates for 18-19

VII. Future Agenda Item Requests
A. High School registration Guide
B. School Calendar for 2019-2020

VIII. Announcements
A. Winter Break:  December 22 – January 3 – Classes Resume January 3
B. Conference Rule – No Activities – December 23 – December 27, 2018
C. Next meeting – Monday, January 14, 2019 – Mapleton at 7:00 PM.

IX. Adjourn – President Wimmer adjourned the meeting at 8:12 PM.  The board continued to meet in exempt session regarding:  employee salaries/benefits/working conditions.

MVAO Board President – Wimmer
MVAO Board Secretary — Klingensmith

MVAO BOARD BILLS
GENERAL FUND
AMERICAN INSTITUTES OF RESEARCH  ASSESSMENT    168.00
BARNES AND NOBLE, INC.  SUPPLIES    200.60
BEESON, RHONDA  REIMBURSEMENT    27.79
BOMGAARS  SUPPLIES    375.34
BURGESS CLINICS BILLING SERVICES PHYSICAL    100.00
BURGESS HEALTH CENTER  PHYSICAL    100.00
CHN GARBAGE SERVICE, INC.  GARBAGE    426.50
CENEX FLEETCARD  FUEL CHARGES    833.24
CENTURYLINK  TELEPHONE    3,800.40
CITY OF MAPLETON  UTILITIES    9,156.42
COLBERT’S MARKET  SUPPLIES    754.90
CORNHUSKER INTERNATIONAL TRUCKS  BUS REPAIR    482.56
CROGHAN, BRENDA  REIMBURSEMENT    70.98
CULLIGAN  SUPPLIES    242.00
DANBURY REVIEW  PUBLISHING    734.84
DEWALD, STEVE  SE TRAVEL    2,020.98
DHS CASHIER 1ST FL.  MEDICAID REIMBURSEMENT    4,906.93
FIRST HEALTH PART D  INSURANCE    56.20
FUN AND FUNCTION LLC  SUPPLIES    76.90
GLOBAL GLASS  SUPPLIES    55.00
GOODWILL INDUSTRIES, INC.  SPECIAL EDUCATION    1,806.00
HAMERS, KATHY  REIMBURSEMENT    10.86
HANSEN SERVICES  PROPANE    1,800.00
HEARTLAND SCHOOL  SE TUITION    3,458.00
HERRICK, CYNTHIA  REIMBURSEMENT    66.22
HOPSON, J. ROBERT  SERVICES    800.00
HOWLAND CUSTOM AUTO BODY  SERVICES    1,526.00
HUMANA INSURANCE CO.  INSURANCE    70.70
IOWA CENTRAL COMMUNITY COLLEGE  ENTRY FEE    120.00
IOWA COMMUNICATIONS NETWORK INTERNET    338.42
IOWA HIGH SCHOOL MUSIC ASSOC.  REGISTRATION    300.00
IOWA HIGH SCHOOL SPEECH ASSOC.  ENTRY FEE    153.00
IOWA LAKES COMM COLLEGE  TUITION    172.25
IOWA STATE UNIVERSITY  REGISTRATION    250.00
JESSEN AUTOMOTIVE SERVICES    1,263.40
KIRCHGATTER, MONA  REIMBURSEMENT    68.64
KLINGENSMITH, SHONA  REIMBURSEMENT    98.31
MACS CHEVROLET PONTIAC  SUPPLIES    875.26
MAPLETON COMMUNICATIONS  INTERNET    737.53
MAPLETON PRESS  LEGAL PUBLISHING/RENEW    272.85
MARTIN BROS SUPPLIES    86.72
MATHESON TRI GAS, INC.  SUPPLIES    72.70
MAYNARD, ROCHELLE  REIMBURSEMENT    90.83
MENARDS  SUPPLIES    206.69
MERCY MEDICAL CLINICS  PHYSICALS    424.16
MUCKEY, DENNIS  REIMBURSEMENT    132.00
NORTHWEST AREA EDUCATION AGENCY  SUPPLIES    302.50
O’KEEFE ELEVATOR CO. INC.  ELEVATOR MAINTENANCE    352.83
OA/BCIG CSD  OPEN ENROLLMENT    9,083.45
OBERG, STEVEN  REIMBURSEMENT    287.71
PETERSEN, STEPHANIE   REIMBURSEMENT    75.59
PHILLIPS, HOLLY  REIMBURSEMENT    39.04
POWER WASH USA  SUPPLIES    75.00
QUILL CORPORATION  SUPPLIES    1,384.14
RASMUSSEN MECHANICAL SERVICES SUPPLIES    159.46
REALLY GOOD STUFF  SUPPLIES    2,589.00
REALLY GREAT READING  SUPPLIES    7,292.10
RENTOKIL NORTH AMERICA, INC. dba  SERVICES    149.00
RICK’S COMPUTER  SUPPORT/HARDWARE/EQUIPMENT    4,771.00
RIVER VALLEY CSD  OPEN ENROLLMENT    38,429.99
SANDER, CALEB  PIANO TUNING    270.00
SANITARY SERVICES  GARBAGE    383.00
SCANNINGPENS  SUPPLIES    2,413.00
SUPPLYWORKS  SUPPLIES    2,593.78
TIME FOR KIDS  SUPPLIES    128.70
UNITED HEALTHCARE  INSURANCE    115,555.42
WARD’S SCIENCE  SUPPLIES    24.26
WEST MUSIC  SUPPLIES    72.05
WESTERN IOWA TECH COMM. COLLEGE  POST-SECONDARY ENROLLMENT    28,604.00
WINSUPPLY COMMERCIAL CHARGE  SUPPLIES    324.00
WOODBURY CENTRAL HIGH SCHOOL OPEN ENROLLMENT    55,898.08
Fund Total:    311,047.22

MANAGEMENT LEVY FUND
UNITED HEALTHCARE  INSURANCE    3,638.68
Fund Total:    3,638.68

PHYSICAL PLANT & EQUIP. LEVY FUND
BURKE ENGINEERING SALES COMPANY SUPPLIES    635.00
HOMETOWN VARIETY  SUPPLIES    839.90
INLAND TRUCK PARTS & SERVICE SERVICES    4,556.36
RASMUSSEN MECHANICAL SERVICES  SERVICES    1,994.74
RICK’S COMPUTER  SUPPORT/HARDWARE/EQUIPMENT    1,350.00
SCHOOL SPECIALTY SUPPLY INC.  SUPPLIES    367.42
Fund Total:    9,743.42

STUDENT ACTIVITY FUND
ARKFELD, MARK  OFFICIAL    75.00
ARTWORX DESIGN SHOP  FFA SHIRTS    192.00
BARBER, JACOB  MS PRIZE    10.00
BEEF & BREW MEALS    1,290.46
BEST WESTERN PLUS  TRAVEL    822.08
BLANK PARK ZOO  SUPPLIES    900.00
BRAND, DEREK  OFFICIAL    130.00
BRENNER, KATIE  MS PRIZE    20.00
BREYFOGLE, SCOTT  REIMBURSEMENT    309.00
BRODERSEN, KAYLEE  MS PRIZE    20.00
BUSINESS PROFESSIONALS OF AMERICA  BPA    644.00
CLUB’S CHOICE FUNDRAISING  VOCAL MUSIC FUNDRAISING    4,763.60
COLBERT’S MARKET    SUPPLIES    287.61
DAVIS, ASHLYN  MS PRIZE    15.00
DECKER SPORTS  SUPPLIES    815.60
DIXON, HUNTER  MS PRIZE    5.00
EEKHOFF, KEVIN  OFFICIAL    220.00
EHLERS, CHRIS  OFFICIAL    150.00
ELLIS, JANE  REIMBURSEMENT    9.28
FOX, JAYME  MS PRIZE    5.00
GILMORE, LUKE  OFFICIAL    75.00
GRAFFIX INC. dba WALL OF FAME  SUPPLIES    820.00
HAMERS, KATHY  REIMBURSEMENT    1,285.88
HEDDEN, MIKE OFFICIAL    75.00
HENDERSON, AL  OFFICIAL    145.00
HILDRETH, RYAN  OFFICIAL    130.00
HINOTE, JERAMIE  BASKETBALL CAMP    900.00
HOMETOWN VARIETY  SUPPLIES    38.68
IOWA FFA FOUNDATION  FFA    993.00
J.W. PEPPER & SONS, INC.  SUPPLIES    35.10
JDRF  STUDENT COUNCIL DONATION    121.00
JOHNSON PLASTICS  SUPPLIES    1,057.69
KOENIGS, BROOKLYN  MS PRIZE    20.00
KUHLMAN, ETHAN  MS FUNDRAISER PRIZE    5.00
LAWTON BRONSON COMM. SCHOOL  ENTRY FEE    75.00
LUCAS, JEFF  OFFICIAL    220.00
MADSEN, GABE  OFFICIAL    75.00
MAHRT, CADEN MS PRIZE    5.00
MCCONE FOODS  FUNDRAISER SUPPLIES    3,177.00
MCMILLEN, LAUREN  MS PRIZE    10.00
MEYER, CHARLIE  OFFICIAL    295.00
MEYER, JONATHAN  OFFICIAL    70.00
MINNTEX  FFA FUNDRAISER    19,621.75
MITCHELL, JACOB  MS PRIZE    20.00
NATIONAL FFA ORGANIZATION  SUPPLIES    150.50
PAULSEN, CHESLEY  MS PRIZE    25.00
PEPSI COLA OF SIOUXLAND  POP    1,036.85
PHILLIPS, HOLLY  REIMBURSEMENT    41.66
PLATFORM ATHLETICS  SUPPLIES    400.00
REINKE, DALE  OFFICIAL    110.00
SALKER, JIM  OFFICIAL    130.00
SANFORD, DENNY  OFFICIAL    130.00
SCHAFFER, JASMINE  MS PRIZE    5.00
SCHMIDT, ADEN  MS PRIZE    10.00
SCHOFIELD, CAMERON  MS PRIZE    15.00
SCHOFIELD, KADEN   MS PRIZE    5.00
SIOUXLAND SCALE SERVICE, INC.  SCALE TEST    175.00
STADTLANDER, TODD  OFFICIAL    110.00
TADLOCK, ALYSSA  MS PRIZE    15.00
UHL, RICH  OFFICIAL    150.00
VOLLSTEDT, STEVE  OFFICIAL    110.00
WESSLING, DOUGLAS  OFFICIAL    75.00
WESTERN VALLEY CONFERENCE  CONFERENCE TICKETS    1,008.00
WILLMOTT, SCOTT  OFFICIAL    295.00
WINKLEPLECK, MIKE  OFFICIAL    130.00
WYHE’S CHOICE FUNDRAISING  FUNDRAISER SUPPLIES    4,432.50
Fund Total:    48,513.24

SCHOOL NUTRITION FUND
HILAND DAIRY  MILK    2,878.59
KECK FOODS  COMMODITIES    2,154.64
MAPLE VALLEY ANTHON OTO OPERATING   REIMBURSEMENT    24,787.57
MARTIN BROS.  FOOD/SUPPLIES    15,031.81
Fund Total:    44,852.61

INFRASTRUCTURE SALES TAX FUND
ADVANCED SYSTEMS, INC.  COPIER    1,362.93
C&B OPERATIONS, LLC  MOWER/SNOWBLOWER    27,110.00
NCH dba CHEMSEARCH  SUPPLIES    1,562.49
PPP DESIGN  ATHLETIC SUPPLIES    1,000.00
RASMUSSEN MECHANICAL SERVICES  SERVICES    2,564.04
RICK’S COMPUTER  SUPPORT/HARDWARE/EQUIPMENT    18,140.00
Fund Total:    51,739.46

Published in The Record
Thursday, December 13, 2018

Posted in Public Notices

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