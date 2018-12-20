Kingsley-Pierson School Board Bills

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Kingsley-Pierson Community School
Kingsley-Pierson CSD
NEWSPAPER REPORT

ABERSON, BERWYN  OFFICIAL    160.00
ABERSON, JOSHUA  OFFICIAL    400.00
ADVANCED SYSTEMS INC.  SUPPLIES    1,496.97
ALARCON ADAME, ARTURO  MILEAGE    35.10
AMERICAN POP CORN CO.  SUPPLIES    329.00
AMERICINN OF ANKENY  LODGING    113.62
ASPI SOLUTIONS INC.  SERVICE    75.00
BAILEY, AMY  REIMBURSEMENT    40.28
BAILEY, SCOTT  REIMBURSEMENT    19.78
BASALYGA, RUSSELL  OFFICIAL    105.00
BEELNER’S SERVICE INC.  SERVICES    740.00
BENSON, MATTHEW  MILEAGE    94.77
BOHLE CONSTRUCTION LLC  SERVICES    1,170.00
BORCHERS, BRYAN  OFFICIAL    105.00
BOTTJEN IMPLEMENT  SUPPLIES    64.96
BROOKLYN PUBLISHERS  SUPPLIES    40.75
BUENA VISTA UNIVERSITY  FIELD TRIP    160.00
CANON FINANCIAL SERVICES INC.  EQUIPMENT LEASE    673.00
CARD SERVICE CENTER  CREDIT CARD PYMT.    4,054.64
CARDIS MFG. CO.  MATERIALS    3,227.00
CHESTERMAN  SUPPLIES    308.46
CHET’S  SUPPLIES    265.48
CHUCK’S PIANO SERVICE  SERVICES    345.00
CITY OF KINGSLEY  WATER/SEWER    179.29
CITY OF PIERSON  WATER/SEWER    92.16
CLARK’S HARDWARE LLC  SUPPLIES    74.10
CW SUTER SERVICES  SERVICE    1,631.91
DEAN FOODS NORTH CENTRAL  SUPPLIES    254.62
DUNWELL LLC  SERVICES    877.50
EMBASSY SUITES  LODGING    566.53
FS REPAIR  REPAIRS    8.75
FIRST COOPERATIVE ASSOCIATION – CORP.  SUPPLIES    437.38
FRONTIER COMMUNICATIONS  TELEPHONE SERVICE    660.31
GOODWIN, NICOLE REIMBURSEMENT    151.32
GRAHAMS GRAPHICS  SUPPLIES    2,301.00
GROEPPER, CHUCK  REIMBURSEMENT    250.00
GTM SPORTSWEAR  SUPPLIES    15.00
HACKETT, KRISTINE  REIMBURSEMENT    31.20
HAUFF MID-AMERICA SPORTS INC.  SUPPLIES    3,830.00
HINTON COMMUNITY SCHOOL  TUITION    3,332.00
HIRSCHMAN, DONALD  OFFICIAL    155.00
HOBART SALES & SERVICE  SERVICES    311.75
IA HIGH SCHOOL SPEECH ASSOC.  ENTRY FEES    65.00
IOWA COMMUNICATIONS NETWORK  SERVICES    64.65
IOWA FFA ASSOCIATION  DUES    782.50
IOWA GIRLS COACHES ASSOCIATION  DUES    50.00
JENNESS, LLOYD  OFFICIAL    230.00
JOLLY TIME KOATED KERNELS LLC  SUPPLIES    884.00
JW PEPPER & SON INC.  SUPPLIES    105.79
KINGSLEY STATE BANK/PEGGY MAST  PETTY CASH    6.41
KLEMMENSEN COMMERCIAL DOORS  SERVICES    4,445.00
KRAFT KLEANERS LLC  SERVICES    177.50
LANGEL, RYAN  REIMBURSEMENT    125.00
LEARNING SUPPLY  SUPPLIES    37.96
LORETH, HEATHER  REIMBURSEMENT    24.96
LUCAS, JEFF  OFFICIAL    105.00
LUMBER PROS  SUPPLIES    109.17
LUNCHTIME SOLUTIONS INC.  FOOD SERVICE    24,593.61
MATBOSS, LLC  SERVICES    559.00
MATHESON TRI-GAS INC.  SUPPLIES    145.50
MAUCH, MAGGIE  REIMBURSEMENT    24.96
MCKELVEY, WILLIAM  OFFICIAL    105.00
MCQUEEN’S SOFT WATER CORP.  SERVICES    27.60
MEDICAL ENTERPRISES, INC.  SUPPLIES    648.00
MID AMERICAN ENERGY COMPANY  GAS/ELEC. SERVICE    11,072.47
MILLER, TREVOR  OFFICIAL    105.00
MOVILLE RECORD  SUBSCRIPTION    60.00
NATIONAL FFA ORGANIZATION  SUPPLIES    121.00
NEW COOPERATIVE INC.  SUPPLIES    3,446.21
NEWELL-FONDA COMMUNITY SCHOOL  ENTRY FEE    150.00
PETERBILT OF SIOUX CITY  SERVICES    604.65
PETTY CASH  POSTAGE, SUPPLIES    370.49
POWELL, SUZANNE  REIMBURSEMENT    46.02
POWELL, TAYLOR  OFFICIAL    80.00
PRATT, KATE  REIMBURSEMENT   20.00
PRESTO-X COMPANY  SERVICES    110.00
RANNIGER, ROYCE  OFFICIAL    105.00
RAY’S MIDBELL MUSIC  SERVICES    273.54
RICK’S COMPUTERS  SERVICES    4,663.06
RICK’S SEPTIC SERVICE  SERVICES    225.00
RIVER VALLEY COMM. SCHOOL  TUITION    40,176.81
ROCKLER COMPANIES, INC.  SUPPLIES    44.97
ROLLING OIL CO.  SERVICES    2,051.47
ROTO ROOTER  SERVICES    795.00
SAM’S CLUB/GECF  SUPPLIES    83.96
SANITARY SERVICES  GARBAGE SERVICE    595.90
SCHAEUBLE, SHELLY  REIMBURSEMENT    11.94
SCHOOL SPECIALTY INC.  SUPPLIES    144.52
SCHROEDER, JACKIE  REIMBURSEMENT    24.96
SCHROEDER, STEVEN A.  REIMBURSEMENT    18.96
SCHULTZ, KEVIN  OFFICIAL     105.00
SCHWEITZBERGER, LAURIE  REIMBURSEMENT    291.27
SECURE BENEFITS SYSTEMS  FLEX PLAN FEES    4,141.59
SERGEANT BLUFF-LUTON CSD  TUITION    3,618.64
SITZMANN, DANA  REIMBURSEMENT    100.00
SLAUGHTER, JASON  OFFICIAL    105.00
SNAKENBERG, SETH  REIMBURSEMENT    322.57
STAPLES ADVANTAGE  SUPPLIES    890.07
STEFFEN TRUCK EQUIPMENT INC.  SERVICES    463.34
STOWERS, RON  OFFICIAL    105.00
SU INSURANCE COMPANY  INSURANCE    17,491.00
SUPPLYWORKS  SUPPLIES    1,175.31
THOMPSON INNOVATION  SERVICES    3,168.44
TIMBERLINE BILLING SERVICE LLC  MEDICAID SERVICES    541.41
UNITED BANK OF IOWA  ACTIVITY FUND    6,194.90
UNITED RENTALS  SERVICES    526.82
VONDRAK, KARI  REIMBURSEMENT    32.76
WEST MUSIC  SUPPLIES    36.25
WESTERN IOWA TECH COMM. COLLEGE TUITION    24,369.00
WIESE, ROB  REIMBURSEMENT    193.55
WILCOX, JOHN OFFICIAL    75.00
WILLER, CHAD  OFFICIALS    160.00
WOODBURY CENTRAL COMM. SCHOOL  TUITION    73,527.86
WURTH, MELISSA  REIMBURSEMENT    201.50

Published in The Record
Thursday, December 20, 2018

Posted in Public Notices

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