Woodbury County Board of Supervisors Claims — November 30, 2018

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Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING 11/30/18

AJSC REAL ESTATE LLC  REFUNDS    500.00
ALLIED OIL & TIRE CO.  TIRES & TUBES    134.00
BARNES & NOBLE  *MAGAZINES & BOOKS    360.43
BOMGAARS  *PARTS    289.38
BRET PETERSON PLUMBING & CONST LLC  BUILDING    65.00
CANDELARIO A JIMENEZ***  WORK COMPENSATION TTD    255.07
CARROLL CONSTRUCTION SUPPLY  BUILDINGS    160.00
CBM FOOD SERVICE  *FOOD    2,440.93
CENTER POINT LARGE PRINT  MAGAZINES & BOOKS    55.42
CENTURYLINK  *TELEPHONE EXPENSE    538.91
CHRISTIAN HOME ASSN  DAY CARE/CHILD CARE ASS’T    1,524.48
CLARINDA YOUTH CORP  DAY CARE/CHILD CARE ASS’T    1,446.15
CORRECTIONVILLE BLDG. CENTER  *BUILDINGS    34.82
COTT SYSTEMS INC.  MAINTENANCE CONTRACTS    265.00
COUNSEL (COLUMBUS, OHIO)  MAINTENANCE CONTRACTS    39.97
CRITTENTON CENTER  DAY CARE/CHILD CARE ASS’T    13,015.35
CWD CASH WAY DISTRIBUTION  FOOD    58.13
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA  DENTAL INSURANCE    2,426.95
DENNIS D. BUTLER***  EMPLOYEE MILEAGE    87.20
DISASTER & EMERGENCY SERVICES  TAX ALLOCATIONS    5,113.40
DONNA M. CHAPMAN***  *EMPLOYEE MILEAGE    215.94
EBSCO  MAGAZINES & BOOKS    458.10
EMPLOYEE & FAMILY RESOURCES INC  TRAINING    215.82
FOREST RIDGE YOUTH SERVICES  DAY CARE/CHILD CARE ASS’T    1,026.30
FRONTIER COMMUNICATIONS  TELEPHONE EXPENSE    117.20
GALE/CENGAGE LEARNING  MAGAZINES & BOOKS    58.47
GCR TIRE CENTER  *TIRES & TUBES    191.99
HY VEE DRUGSTORE (W. DES MOINES)  *FOOD    533.61
H20 4 U  HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES    72.75
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC.  *MEDICAL REIMBURSEMENT    1,070.30
INTERSTATE BATTERY  BATTERIES    291.90
IOWA DEPT. OF TRANSPORTATION (A-IA)  SALT    5,436.00
IOWA STATE UNIVERSITY AMERICORPS BUILDINGS    5,200.00
IOWA WORKFORCE (UNEMPLOYMENT) (DM)  UNEMPLOYMENT CLAIMS    10,325.96
ISTATE TRUCK CENTER  PARTS    14.08
JANE SCHIEUER***  EMPLOYEE MILEAGE    14.14
JO LYNN WRIGHT***  EMPLOYEE MILEAGE    33.33
JOHNSON PROPANE HEATING &  *FUEL/HEATING    280.00
KECK INC.  FOOD    197.54
KNOEPFLER CHEVROLET CO.  *PARTS    397.07
LISA RIPPKE***  *EMPLOYEE MILEAGE    26.26
LONG LINES LTD  TELEPHONE EXPENSE    24.12
MAILHOUSE  *POSTAGE & MAILING    1,032.10
MATHESON-LINWELD  BUILDINGS    10.54
MENARDS  *BUILDINGS    123.87
MERCY BUSINESS HEALTH SERVICES  MEDICAL FEES    626.50
MERCY IOWA CITY PHYSICIAN AND  MEDICAL FEES    149.00
MID AMERICAN ENERGY (D-IA)  *ELECTRIC LIGHT & POWER    337.05
MOELLER, JOHN  ATTORNEY FEES – JUVENILE    96.00
MOVILLE, CITY OF  WATER/GARBAGE    30.50
MURPHY TRACTOR  *NEW EQUIPMENT    62,380.00
NETWORK FLEET INC.  RADIOS    1,294.06
NEW SIOUX CITY IRON CO.  *PAINT    173.79
OFFICE ELEMENTS  *OFFICE SUPPLIES    110.30
OFFICE SYSTEMS CO.  MAINTENANCE CONTRACTS    348.00
PETERSEN OIL CO.  *DIESEL    8,678.09
SAFELITE AUTO GLASS (SC-IA)  LIABILITY/PROPERTY INSUR.   29.95
SCHOLASTIC LIBRARY PUBLISHING  *MAGAZINES & BOOKS     38.89
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD)  *TRAVEL EXPENSES    3,626.24
SIOUX CITY JOURNAL *OFFICIAL PUBL. & LEGALS    1,603.40
SIOUX CITY JOURNAL COMMUNICATIONS  OFFICIAL PUBL. & LEGALS    1,079.00
SIOUX CITY TREAS. (447)  *WATER/GARBAGE    81,683.80
SPIRAL COMMUNICATIONS  *TELEPHONE EXPENSE    154.93
STEFFEN TRUCK EQUIPMENT INC.  PARTS    119.00
SUPERIOR VISION  MEDICAL FEES    2,399.46
TEN POINT CONSTR. PORTLAND CEMENT    74,624.06
TORCO-REMFG  PARTS    88.50
TYLER TECHNOLOGIES  *COMPUTER SOFTWARE    3,225.01
UHL SEED INC.  *BATTERIES    3,927.50
ULTRA NO TOUCH CAR WASH  OUTSIDE SERVICES    9.90
UNITED HEALTHCARE INSURANCE COMPANY  MEDICAL FEES    825.00
VERIZON WIRELESS  *TELEPHONE EXPENSE    8,177.41
VIRGIL H. BREMER***  SAFETY    50.26
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD  MEDICAL FEES    106,757.98
WESTERN IOWA TECH  RENT BUILDINGS    3,250.00
WIATEL WESTERN IOWA TELECOM  TELEPHONE EXPENSE    140.81
XTREAMAIR LLC  TELEPHONE EXPENSE    100.00
ZIEGLER INC.  *OUTSIDE SERVICES    5,890.01
4-WAY STOP SHOP  *GAS/OILS    127.12
GRAND TOTAL –    428,329.50
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED

Published in The Record
Thursday, December 20, 2018

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