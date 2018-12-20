Woodbury County Board of Supervisors Claims — November 30, 2018
Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING 11/30/18
AJSC REAL ESTATE LLC REFUNDS 500.00
ALLIED OIL & TIRE CO. TIRES & TUBES 134.00
BARNES & NOBLE *MAGAZINES & BOOKS 360.43
BOMGAARS *PARTS 289.38
BRET PETERSON PLUMBING & CONST LLC BUILDING 65.00
CANDELARIO A JIMENEZ*** WORK COMPENSATION TTD 255.07
CARROLL CONSTRUCTION SUPPLY BUILDINGS 160.00
CBM FOOD SERVICE *FOOD 2,440.93
CENTER POINT LARGE PRINT MAGAZINES & BOOKS 55.42
CENTURYLINK *TELEPHONE EXPENSE 538.91
CHRISTIAN HOME ASSN DAY CARE/CHILD CARE ASS’T 1,524.48
CLARINDA YOUTH CORP DAY CARE/CHILD CARE ASS’T 1,446.15
CORRECTIONVILLE BLDG. CENTER *BUILDINGS 34.82
COTT SYSTEMS INC. MAINTENANCE CONTRACTS 265.00
COUNSEL (COLUMBUS, OHIO) MAINTENANCE CONTRACTS 39.97
CRITTENTON CENTER DAY CARE/CHILD CARE ASS’T 13,015.35
CWD CASH WAY DISTRIBUTION FOOD 58.13
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA DENTAL INSURANCE 2,426.95
DENNIS D. BUTLER*** EMPLOYEE MILEAGE 87.20
DISASTER & EMERGENCY SERVICES TAX ALLOCATIONS 5,113.40
DONNA M. CHAPMAN*** *EMPLOYEE MILEAGE 215.94
EBSCO MAGAZINES & BOOKS 458.10
EMPLOYEE & FAMILY RESOURCES INC TRAINING 215.82
FOREST RIDGE YOUTH SERVICES DAY CARE/CHILD CARE ASS’T 1,026.30
FRONTIER COMMUNICATIONS TELEPHONE EXPENSE 117.20
GALE/CENGAGE LEARNING MAGAZINES & BOOKS 58.47
GCR TIRE CENTER *TIRES & TUBES 191.99
HY VEE DRUGSTORE (W. DES MOINES) *FOOD 533.61
H20 4 U HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES 72.75
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC. *MEDICAL REIMBURSEMENT 1,070.30
INTERSTATE BATTERY BATTERIES 291.90
IOWA DEPT. OF TRANSPORTATION (A-IA) SALT 5,436.00
IOWA STATE UNIVERSITY AMERICORPS BUILDINGS 5,200.00
IOWA WORKFORCE (UNEMPLOYMENT) (DM) UNEMPLOYMENT CLAIMS 10,325.96
ISTATE TRUCK CENTER PARTS 14.08
JANE SCHIEUER*** EMPLOYEE MILEAGE 14.14
JO LYNN WRIGHT*** EMPLOYEE MILEAGE 33.33
JOHNSON PROPANE HEATING & *FUEL/HEATING 280.00
KECK INC. FOOD 197.54
KNOEPFLER CHEVROLET CO. *PARTS 397.07
LISA RIPPKE*** *EMPLOYEE MILEAGE 26.26
LONG LINES LTD TELEPHONE EXPENSE 24.12
MAILHOUSE *POSTAGE & MAILING 1,032.10
MATHESON-LINWELD BUILDINGS 10.54
MENARDS *BUILDINGS 123.87
MERCY BUSINESS HEALTH SERVICES MEDICAL FEES 626.50
MERCY IOWA CITY PHYSICIAN AND MEDICAL FEES 149.00
MID AMERICAN ENERGY (D-IA) *ELECTRIC LIGHT & POWER 337.05
MOELLER, JOHN ATTORNEY FEES – JUVENILE 96.00
MOVILLE, CITY OF WATER/GARBAGE 30.50
MURPHY TRACTOR *NEW EQUIPMENT 62,380.00
NETWORK FLEET INC. RADIOS 1,294.06
NEW SIOUX CITY IRON CO. *PAINT 173.79
OFFICE ELEMENTS *OFFICE SUPPLIES 110.30
OFFICE SYSTEMS CO. MAINTENANCE CONTRACTS 348.00
PETERSEN OIL CO. *DIESEL 8,678.09
SAFELITE AUTO GLASS (SC-IA) LIABILITY/PROPERTY INSUR. 29.95
SCHOLASTIC LIBRARY PUBLISHING *MAGAZINES & BOOKS 38.89
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD) *TRAVEL EXPENSES 3,626.24
SIOUX CITY JOURNAL *OFFICIAL PUBL. & LEGALS 1,603.40
SIOUX CITY JOURNAL COMMUNICATIONS OFFICIAL PUBL. & LEGALS 1,079.00
SIOUX CITY TREAS. (447) *WATER/GARBAGE 81,683.80
SPIRAL COMMUNICATIONS *TELEPHONE EXPENSE 154.93
STEFFEN TRUCK EQUIPMENT INC. PARTS 119.00
SUPERIOR VISION MEDICAL FEES 2,399.46
TEN POINT CONSTR. PORTLAND CEMENT 74,624.06
TORCO-REMFG PARTS 88.50
TYLER TECHNOLOGIES *COMPUTER SOFTWARE 3,225.01
UHL SEED INC. *BATTERIES 3,927.50
ULTRA NO TOUCH CAR WASH OUTSIDE SERVICES 9.90
UNITED HEALTHCARE INSURANCE COMPANY MEDICAL FEES 825.00
VERIZON WIRELESS *TELEPHONE EXPENSE 8,177.41
VIRGIL H. BREMER*** SAFETY 50.26
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD MEDICAL FEES 106,757.98
WESTERN IOWA TECH RENT BUILDINGS 3,250.00
WIATEL WESTERN IOWA TELECOM TELEPHONE EXPENSE 140.81
XTREAMAIR LLC TELEPHONE EXPENSE 100.00
ZIEGLER INC. *OUTSIDE SERVICES 5,890.01
4-WAY STOP SHOP *GAS/OILS 127.12
GRAND TOTAL – 428,329.50
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED
Published in The Record
Thursday, December 20, 2018