River Valley School Board Bills — December 2018

| | 0

River Valley Community  School
River Valley CSD
Board Report For Newspaper

Checking 1
Checking 1  Fund: 10  GENERAL     
ADAM BISENIUS  HEALTH SUPPLIES    59.63
ADVANCED SYSTEMS INC.  COPIER SUPPLIES    333.04
AHLERS & COONEY, P.C.  LEGAL SERVICES    356.38
AMERICAN INSTITUTE FOR  RESEARCH  SUMMATIVE ASSESSMENT    63.00
ANC DBA LONG LINES  PHONE SERVICE    339.11
BULBAMERICA.COM MICROSCOPE BULBS – SCIENCE    48.23
BURKE ENGINEERING SALES CO. REPAIRS TO LIFT    425.00
CHARLES KNAACK  PHONE STIPEND    20.00
CHEROKEE REGIONAL MEDICAL CENTER  FLU SHOTS    630.00
CORRECTIONVILLE BUILDING CTR.  SHOP SUPPLIES    527.28
CORRECTIONVILLE CORNER HARDWARE  TRANSPORTATION SUPPLIES    87.25
CORRECTIONVILLE, CITY OF  WATER, SEWER – HIGH SCHOOL    256.61
CULLIGAN WATER CONDITIONING  PUMP RENTAL – C’VILLE    88.00
DECKER EQUIPMENT  POST KIT FOR DRIVEWAY    340.56
DEMAREST, DEB  HOME SCHOOL ASSISTANCE    250.00
DONOVAN GROUP IOWA  COMMUNICATIONS    2,500.00
ECOLAB  PEST CONTROL – ELEM    82.27
ED M. FELD EQUIPMENT CO.  GROUND FAULT TROUBLE – WASHTA    446.25
FRANKIE DEEDS  GAS FOR SUBURBANS    40.00
FRONTIER  PHONE EXPENSE    423.97
GALVA-HOLSTEIN COMM. SCHOOL  STLC 1ST. SEM.    35,260.12
HEARTLAND PAPER COMPANY  ICE MELT    351.52
HOPSON, J. ROBERT  JULY 1, 2017 GASB ACTUARIAL REPORT    800.00
INTERSTATE MECHANICAL CORP.  REPAIRS – VALVE STEM LEAKING    612.15
IOWA COMMUNICATIONS NETWORK  DATA SERVICE    405.01
JACOBS ELECTRIC  BALLASTS/ LABOR FOR BOOM    462.09
JAYMAR BUSINESS FORMS  W-2 ENVELOPES    95.07
JOHNSON PROPANE INC  .183% TAX    3,887.94
JOHNSON, JOHNNIE  PHONE STIPEND    15.34
JOY AUTO SUPPLY INC.  GROUNDS SUPPLIES    348.28
JW PEPPER & SONS, INC.  MUSIC SUPPLIES    67.99
KINGSLEY PIERSON CSD  OPEN ENROLLMENT 1ST SEM.    1,746.82
MAPLE VALLEY-ANTHON OTO CSD  TLC 1ST SEM.    7,148.91
MEDICAL ENTERPRISES INC.  QED’S    24.00
MELISSA HOLTZ  PHONE STIPEND    50.00
MIDAMERICAN ENERGY  ELEC. FOOTBALL FIELD    10,191.34
MIDWEST TECHNOLOGY PRODUCTS  WELDERS – IND. TECH    4,291.20
NSAN, INC.  RENEWAL OF IAREAP    770.00
OFFICE ELEMENTS  POSTCARDS    368.39
ONE SOURCE, THE BACKGROUND CHECK  BACKGROUND CHECK    30.50
ORKIN EXTERMINATING COMPANY  PEST CONTROL – C’VILLE    89.91
PETERSEN OIL COMPANY  DIESEL FUEL    3,828.06
PILOT ROCK SIGNS  SIGN FOR PICK-UP    203.30
PITNEY BOWES GLOBAL FINANCIAL  POSTAGE MACHINE RENTAL    158.64
PREMIUM QUALITY LIGHTING  DUSK TO DAWN LIGHT    587.30
RACHEL DOEDEN  MILEAGE REIMBURSEMENT    128.00
RAYS MID BELL MUSIC CO.  MUSIC SUPPLIES – RESALE    76.39
RECORD, THE  PUBLICATION COSTS    90.00
REMSEN UNION COMM. SCHOOL  TLC 1ST SEM.    3,493.64
RESEARCH PRESS PUBLISHERS  ELEMENTARY GUIDANCE SUPPLIES    32.99
RICKS COMPUTERS  SAMSUNG HARNESS LCD    862.15
S&S WORLDWIDE  BASKETBALLS – ELEM.    455.76
SAI  REACHING AND REACHING STUDENTS-M. HOLTZ    110.00
SANITARY SERVICES  GARBAGE PICK-UP – WASHTA    510.90
SCHALLER-CRESTLAND COMMUNITY SCHOOL  TLC 1ST SEM.    27,949.08
SIOUX VALLEY AUTOMOTIVE  REPAIRS to RED VAN    234.04
SLATER, KEN  MILEAGE    275.00
SOUTHERN HILLS CINEMA  CHRISTMAS MOVIE    1,764.72
STAPLES ADVANTAGE  OIFFICE SUPPLIES    188.14
TRANE U.S. INC. DBA TRANE  YEARLY SERVICE CONTRACT    1,871.97
U.S. POST OFFICE  BOX OFFICE RENT    345.36
VISA  OFFICE SUPPLIES – ADOBE STOCK    74.93
WESTERN IOWA TECH COMM. COLLEGE  PSEO CLASSES 1ST SME    9,444.00
WOODBURY CENTRAL CSD  TLC 1ST SEM.    24,778.67
Fund Total:    151,796.20

Checking 1  Fund: 22  MANAGEMENT LEVY
FNB  INSURANCE FOR NEW BUS    687.00
IOWA WORKFORCE DEVELOPMENT  UNEMPLOYMENT CLAIM    2,451.53
Fund Total:    3,138.53
Checking Account Total:    154,934.73

Checking 2
Checking 2  Fund: 21  ACTIVITY     
AFTER-PROM COMMITTEE  CONCESSIONS SALES — 11-12-18    91.20
AUSTIN HOLTZ  REFUND – ART TRIP BUFFET    9.50
BORMANN, BRITTNI  LE MARS SCRIMMAGE    50.00
CHESTERMAN COMPANY  CONCESSION SUPPLIES    1,184.50
CODY NELSON  JV BB OFFICIAL 12-13-18    50.00
DALE TOKHEIM  JH BB OFFICIAL 12-13-18    75.00
DIRT ROAD DESIGN  FCCLA T-SHIRTS    260.36
DITTMER, CYNTHIA  FUNDRAISER    987.13
DREW, DAVE  V BB OFFICIAL 12-7-18    100.00
GOETTSCH, ERIC  JH BB OFFICIAL 12-3-18    375.00
GOTTLIEB, JOEL  V BB OFFICIAL 12-7-18    100.00
HAUFF MID-AMERICA SPORTS INC.  ATHLETIC SUPPLIES – TAPE    129.00
HUDL  BOYS VARSITY BB HUDL ASSIST    1,500.00
HY-VEE FOOD STORE #1068  SUPPLIES FOR VETERAN’S DAY PROGRAM    100.44
HY-VEE, INC.  FLOWERS FOR STUDENT COUNCIL    42.45
JERRY BUCKSTEAD  V BB OFFICIAL 12-7-18    100.00
JOHNSON, LINDA  CUSTODIAL SUPPLIES    18.94
KEVIN EEKOFF  VARS. BB OFFICIAL 12-13-18    100.00
KYLE OSWALD  JV/V BB OFFICIAL 12-4-18    150.00
MAPLE VALLEY-ANTHON OTO CSD  VOLLEYBALL TOURN. ENTRY FEE    90.00
MARTIN BROS. DISTRIBUTING CO.  CONCESSIONS    454.95
PEDERSEN, LES  V BB OFFICIAL 12-4-18    100.00
PICK, STEVE  V BB OFFICIAL 12-4-18    100.00
PITSCO EDUCATION  ROBOTICS SUPLIES    106.65
RIVER VALLEY BOOSTER CLUB  KICKBACK FROM WALL OF FAME    495.23
SCOTT WILMOT  VARSITY/JV  BB OFFICIAL 12-14-18    150.00
TEGROOTENHUIS, BRAD  VARS. BB OFFICIAL 12-13-18    100.00
VISA  ATHLETIC SUPPLIES    18.70
WALL OF FAME TROPHIES & AWARDS  WARM-UPS    400.00
ZAHNLEY, DOUG  JH BB OFFICIAL 12-3-18    360.00
Fund Total:    7,799.05
Checking Account Total:    7,799.05

Checking 3
Checking 3  Fund: 36  PPEL
ADVANCED SYSTEMS INC.  COPIER LEASE    3,784.24
Fund Total:    3,784.24

Checking 3  Fund: 40  DEBT SERVICE FUND
BB&T GOVERNMENTAL FINANCE  REVENUE BOND SCHOOL CAPITAL IMPROVE    18,563.98
Fund Total:    18,563.98
Checking Account Total:    22,348.22

Checking 4
Checking 4  Fund: 61  SCHOOL NUTRITION
HILAND DAIRY  MILK FOR LUNCH PROGRAM    1,840.67
MARTIN BROS. DISTRIBUTING CO.  VENDING SUPPLIES    5,882.71
MERCANTILE, THE  KITCHEN SUPPLIES    5.79
Fund Total:    7,729.17
Checking Account Total:    7,729.17

Published in The Record
Thursday, December 27, 2018

Posted in Public Notices

Leave a Comment