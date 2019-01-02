Lawton-Bronson School Board Bills — December 2018

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Lawton-Bronson Community School
December 2018 Board Bills

OPERATING FUND
ACTIVITY, LAWTON-BRONSON  4 YEARBOOKS    200.00
AHLERS LAW FIRM  PROFESSIONAL SERVICES    167.00
AMERICAN INSTITUTES FOR RESEARCH  ELPA SUMMATIVE ASSESSMENTS    21.00
ANDERSON, NICK  MILEAGE    34.48
BARNES & NOBLE BOOKSELLER  30 copies of To Kill a Mockingbird    215.70
BIERSCHBACH EQUIPMENT & SUPPLY  scissor lift rental    252.00
BUNKERS FEED & SUPPLY, INC.  SOFTNER SALT    208.00
CASH/KRISTI VER STEEG, LAWTON-BRONSON  FIELD TRIP    100.00
CENTRAL VALLEY AG  FUEL    1,805.10
CITY OF BRONSON  WATER/SEWER    354.34
CITY OF LAWTON  WATER/SEWER    290.63
CONCRETE CONNECTIONS, LLC  CONCRETE BUS BARN    334.97
CONTINENTAL  QUARTERLY INSPECTION    190.00
CORNHUSKER INTERNATIONAL TRUCKS, INC.  rear window  for 14    630.19
CRESCENT ELECTRIC SUPPLY COMPANY  ballasts for gym    127.07
EARL MILLER CONSTRUCTION, INC.  Wall repair fire room    1,775.00
EMPLOYEE BENEFIT SYSTEMS  PSF FEES    437.50
FICKBOHM CONTRACTING  RESET PROGRAM ON WATER SOFTNER    135.00
GREAT AMERICAN OPPORTUNITIES  ELEMENTARY FUNDRAISER    10,137.70
HAKA LLC  GAS    1,133.63
HILLYARD FLOOR CARE SUPPLY CO.  shower cleaner    537.96
HINTON COMMUNITY SCHOOL  OPEN ENROLLMENT    19,992.00
HOLLAND LAWN CARE  2 loads of salt    700.00
I-STATE TRUCK CENTER  door for bus    920.40
INTERSTATE MECHANICAL CORP.  HP 34 REVERSING VALVE    1,559.31
JESSEN, BRANDI  CELL PHONE REIMBURSEMENT    50.00
KNOEPFLER CHEVROLET  under seat organizer    225.00
MIDAMERICAN  UTILITIES    8,263.35
MID-BELL MUSIC INC.  INSTRUMENT REPAIR    45.41
MOVILLE RECORD, THE  PUBLISHING    265.46
MTC MECHANICAL, INC.  hvac repair    4,763.50
NEAL, DANA  CELL PHONE REIMBURSEMENT    50.00
O’REILLY AUTO PARTS  shop supplies    686.93
OFFICE ELEMENTS  4 fire rooms    9,731.44
OFFICE SYSTEMS CO.  COPIER REPAIR    141.75
ONE SOURCE BACKGROUND CHECK COMPANY  BACKGROUND CHECKS    642.00
QUILL CORPORATION  OFFICE SUPPLIES    216.80
RIVERSIDE TECHNOLOGIES, INC.  Laptops/cart    19,982.00
ROBERTSON IMPLEMENT CO.  blades for gravely    92.61
S & S EQUIPMENT, INC.  COUPLER    85.68
SBA TOWERS IX, LLC  TOWER SITE RENTAL    173.65
SBW  starter for salt spreader    78.50
SCHOOL SPECIALTY INC.  CONSTRUCTION PAPER    217.40
SGT. BLUFF-LUTON COMM. SCHOOL  OPEN ENROLLMENT    45,578.96
SHEETS, JACOB  CELL PHONE AND MILEAGE     121.63
SHOOK, CHAD  CELL PHONE AND MILEAGE     188.33
SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOLS  OPEN ENROLLMENT    143,885.80
STATELINE-ELECTRIC  light and  plug in    3,164.65
TREINEN, JAMES  DOT PHYSICAL    45.00
US BANK
READING APP    20,587.69
POSTAGE
HOMESCHOOL ASSISTANCE
FIRE ITEMS
BINDER COVERS
V-DAY BREAKFAST
GRANDPARENTS DAY
WASTE MANAGEMENT OF SIOUX CITY  WASTE DISPOSAL    403.16
WESTERN IA TECH COMM. COLLEGE  GATEWAY TO COLLEGE    34,628.00
WESTERN IOWA TELEPHONE ASSN  PHONE/INTERNET    474.26
Fund Total:    337,047.95

SCHOOL NUTRITION FUND
CHESTERMAN COMPANY  WATER/JUICE VENDING    57.50
DEAN FOODS  MILK    1,748.65
MARTIN BROS.  FOOD    10,163.07
US BANK  SHELVING    85.38
Fund Total:    12,054.60

STUDENT ACTIVITY FUND
ABERSON, BERWYN  OFFICIAL    105.00
AKRON-WESTFIELD COMM. SCHOOL  ENTRY FEE    100.00
ASPI SOLUTIONS, INC.  SOFTWARE TRACK MEETS    192.00
BAKER, DAVE  OFFICIAL    145.00
BAXTER, ROBERT  OFFICIAL    125.00
BENSON, ADAM  REIMBURSEMENT    66.36
CHESTERMAN COMPANY  POP    1,061.10
CUSTOM CREATIONS  APPAREL    1,164.50
DAVIDSON, GEORGE  OFFICIAL    105.00
DE JONG, MIKE  OFFICIAL    140.00
DON’S PRO SHOP  AWARDS    172.00
GARNAND, JASON  SIGNAGE    875.00
HAUFF MID-AMERICA SPORTS  NETS    49.50
HEELAN CATHOLIC HIGH SCHOOL  ENTRY FEE    125.00
HINTON COMMUNITY SCHOOL  ENTRY FEE    65.00
IOWA H.S. MUSIC ASSOCIATION  REGISTRATION    150.00
IOWA HIGH SCHOOL SPEECH ASS’N  REGISTRATION    228.00
J.W. PEPPER & SON INC.  MUSIC    118.00
JENNESS, LLOYD  OFFICIAL    145.00
KIRWAN, GREG OFFICIAL    75.00
LUCAS, JEFF  OFFICIAL    105.00
MALSAM, JENNI  OFFICIAL    105.00
MAPLE VALLEY-ANTHON OTO COMMUNITY SCHOOL DISTRICT  ENTRY FEE    90.00
MCKELVEY, BILL  ENTRY FEE    105.00
MMC/RU SCHOOL DISTRICT  ENTRY FEE    60.00
MORRICE, DENNIS  OFFICIAL    70.00
NELSON, JEFF  OFFICIAL    145.00
RYDELL, NICHOLE  REIMBURSEMENT    314.11
SANFORD, DENNY  OFFICIAL    120.00
SCHOOL SPECIALTY INC.  SPEECH SUPPLIES    11.39
SGT. BLUFF-LUTON COMM. SCHOOL  ENTRY FEE    125.00
SPENCER COMMUNITY SCHOOL DISTRICT  ENTRY FEE    125.00
SPIER, RAYMOND  OFFICIAL    245.00
UHL, JASON  OFFICIAL    105.00
US BANK  COSTUMES, SUPPLIES, SCRIPTS, ENTRY FEE, UNIFORMS, POMS, LODGING, MEALS, POSSESSION ARROW    5,997.01
WALSWORTH PUBLISHING COMPANY  ELEMENTARY YEARBOOK    420.00
WICKSTROM, STAN  OFFICIAL    105.00
WILCOX, JOHN  OFFICIAL    180.00
WOODBURY CENTRAL COMM. SCHOOL  ENTRY FEE    120.00
WYHE’S CHOICE FUNDRAISING  FUNDRAISING    1,665.00
Fund Total:    15,418.97

MANAGEMENT FUND
SU INSURANCE COMPANY  BREAK FIX POLICY..21,075.75
Fund Total:    21,075.75

BEFORE AND AFTER SCHOOL PROGRAMS
US BANK  emergency supply food    242.05
     242.05

PRESCHOOL
DEAN FOODS  MILK    22.13
        22.13

FITNESS CENTER FUND
CITY OF LAWTON  WATER/SEWER    33.08
MIDAMERICAN ENERGY  ELECTRICITY    325.41
Fund Total:    358.49

ONE CENT SALES TAX REVENUE
BURKE ENGR SALES CO.  CEILING WORK    5,796.00
RIVERSIDE TECHNOLOGIES, INC.  Chromebooks    6,660.00
US BANK  HANDHELD WIRELESS SYSTEM    1,469.66
Fund Total:    13,925.66

Published in The Record
Thursday, January 3, 2019

Posted in Public Notices

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