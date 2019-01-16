Woodbury County Board of Supervisors Claims — December 28, 2018
Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING 12/28/18
ADVANCED SYSTEMS INC. OFFICE SUPPLIES 8.38
AGRIVISION EQUIPMENT GROUP LLC MOWING 9,750.00
ALCOPRO INC. MOTOR VEHICLE EXPENSE 21.50
ALLIED OIL & TIRE CO. TIRES & TUBES 60.50
AMERICAN JAIL ASSC DUES/MEMBERSHIPS 48.00
AT&T MOBILITY TELEPHONE EXPENSE 63.89
AUCA SIOUX CITY MC LOCKBOX *SANITARY & DISPOSAL SERV. 185.04
AXON ENTERPRISE INC. *RADIO & RELATED EQUIPMENT 3,491.00
BENJAMIN T. KUSLER*** *MEALS & LODGING 217.39
BOB BARKER CO. HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES 94.32
BOMGAARS *SAFETY EQUIPMENT 313.99
CABLE ONE COMMISSARY EXPENSE 228.14
CANDELARIO A JIMENEZ*** WORK COMPENSATION TTD 255.07
CANON FINANCIAL SERVICES INC. LEASE/PURCHASE AGREEMENT 202.45
CARDIS MFG. CO. *PROFESSIONAL SERVICES 478.50
CBM FOOD SERVICE *FOOD 19,085.76
CENTRAL CATERING CONTR./OTHER GOV. & ORGAN. 3,034.20
CENTURYLINK *TELEPHONE EXPENSE 457.00
CHESTERMAN CO. *OFFICE SUPPLIES 187.45
CHRISTIAN HOME ASSN DAY CARE/CHILD CARE ASS’T 1,429.20
CLARINDA YOUTH CORP. DAY CARE/CHILD CARE ASS’T 1,399.50
CLAUDIA BLENDERMAN *ELECTION OFFICIALS 33.86
CORNHUSKER INT. TRUCKS INC. FILTERS 9.18
COTT SYSTEMS INC. MAINTENANCE CONTRACTS 265.00
CULLIGAN WATER CONDITIONING BUILDINGS 36.50
CWD CASH WAY DISTRIBUTION FOOD 112.69
DAVENPORT CLEANERS WEARING/SAFETY APPAREL 17.55
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA DENTAL INSURANCE 4,890.83
DIANA L CHRISTENSEN*** EMPLOYEE MILEAGE 76.30
DISASTER & EMERGENCY SERVICES TAX ALLOCATIONS 5,113.40
DOUGLAS JOHNSON WATER/GARBAGE 120.00
EAKES OFFICE SOLUTIONS *MOTOR VEHICLE & EQUIPMENT 1,664.00
ELECTRONIC ENGINEERING CO. (DM) *RADIO & RELATED EQUIPMENT 471.85
FEDEX *POSTAGE & MAILING 16.72
FINISH LINE FUELS LLC *GAS/OILS 18,632.86
FOREST RIDGE YOUTH SERVICES DAY CARE/CHILD CARE ASS’T 419.85
FRONTIER COMMUNICATIONS PROFESSIONAL SERVICES 129.95
G R LINDBLADE OFFICE SUPPLIES 40.00
GILL HAULING INC. DITCH CLEANING 50.04
GOVERNMENT FINANCE OFFICERS ASSOC. PROFESSIONAL SERVICES 505.00
GRAFFIX INC. WEARING/SAFETY APPAREL 154.00
HALL & WINGERT PLC MHI ATTONERY FEES 216.46
HALLETT MATERIALS GRANULAR 32,389.00
HEALY WELDING *OUTSIDE SERVICES 586.88
HEARTLAND PAPER CO. *CUSTODIAL SUPPLIES 712.24
HECK DRAINAGE LLC BUILDINGS 3,760.00
H20 4 U HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES 72.75
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC. *DEPENDENT CARE 5,208.76
INTERSTATE BATTERY *MOTOR VEHICLE EXPENSE 139.90
IOWA ATTORNEY GENERALS OFFICE *UNSPECIFIED 981.90
IOWA DEPT. OF PUBLIC HEALTH (VITAL) TYPING, PRINTING & BINDING 284.90
IOWA GOOD ROADS ASS’N DUES/MEMBERSHIPS 95.00
ISSDA DUES/MEMBERSHIPS 25.00
ISTATE TRUCK CENTER *PARTS 225.29
JACK’S UNIFORMS & EQUIPMENT *WEARING/SAFETY APPAREL 11,959.00
JASON GANN *MHI ATTONERY FEES 108.00
JOHNSON PROPANE HEATING & *NATURAL & LP GAS 3,470.00
KERBY G. WEBER*** SCHOOLS & FEES 45.00
KIESLER POLICE SUPPLY & AMMUNITION *ARMS/AMMUNITION 652.00
LANGUAGE LINE SERVICES PROFESSIONAL SERVICES 11.50
LESSMAN ELECTRIC SUPPLY *BUILDINGS 212.90
LYLE’S AUTO SALVAGE PARTS 83.00
MAILHOUSE *CONTRACTUAL SERVICES 1,742.59
MARK NAHRA*** *MEALS & LODGING 379.61
MATHESON-LINWELD *HEALTH SERVICES ASSISTANCE 94.31
MAXINE BUCKMEIER PC MHI ATTONERY FEES 214.20
MENARDS *BUILDINGS 890.72
MERCY BUSINESS HEALTH SERVICES PRESCRIPTION MEDICATION 216.00
MICHAEL P. BAKER PHD PROFESSIONAL SERVICES 172.50
MID AMERICAN ENERGY (D-IA) *ELECTRIC LIGHT & POWER 3,440.86
MIDWEST MONITORING & SURVEILLANCE GPS TRACKING 1,800.00
MOORE, HEFFERNAN, MOELLER, JOHNSON PROFESSIONAL SERVICES 60.00
MOTOR PARTS CENTRAL MOTOR VEHICLE EXPENSE 21.80
MOVILLE RECORD *OFFICIAL PUBL. & LEGALS 2,387.82
MURPHY TRACTOR *PARTS 5,766.62
NANCY PECK *ELECTION OFFICIALS 27.41
NEW COOPERATIVE INC. (FT. DODGE) *GASOLINE 22,473.27
NEW SIOUX CITY IRON CO. PARTS 224.99
NORTHSIDE GLASS SERVICE OUTSIDE SERVICES 45.00
NOVELTY MACHINE & SUPPLY CO. HVAC SYSTEMS 77.00
O’REILLY AUTO PARTS PARTS 40.10
OFFICE ELEMENTS *OFFICE SUPPLIES 1,218.91
ONE OFFICE SOLUTION *OFFICE EQUIPMENT & FURN. 4,299.98
P & W GARAGE TIRES & TUBES 310.00
PATHOLOGY MEDICAL SERV. OF SIOUXLAND *MEDICAL FEES 10,658.46
PATRICIA HAMMERSTROM ELECTION OFFICIALS 20.00
PATRICK F. GILL*** EMPLOYEE MILEAGE 231.63
PETERSEN OIL CO. GAS/OILS 570.00
PURCHASE POWER POSTAGE & MAILING 2,193.00
QUALITY PLUMBING CO. PLUMBING 5,288.34
RECORD PRINTING & COPY CTR LLC *TYPING, PRINTING & BINDING 241.76
RICK BELDING WEARING/SAFETY APPAREL 204.00
ROAD MACHINERY & SUPPLIES BATTERIES 238.00
ROCKET AUTO WASH INC. *EQUIPMENT MAINTENANCE 45.84
RONALD ALBERS*** SAFETY 82.00
SALIX, CITY OF CONTR./OTHER GOV. & ORGAN. 2,000.00
SAPP BROS PETROLEUM INC. GAS/OILS 844.66
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD) *OFFICE SUPPLIES 2,498.00
SEXTON OIL CO. *GASOLINE 3,929.53
SIGNS BY TOMORROW *OFFICE SUPPLIES 79.96
SIOUX CITY FIRE RESCUE AMBULANCE ASSISTANCE 350.00
SIOUX CITY JOURNAL OFFICIAL PUBL. & LEGALS 96.88
SIOUX CITY SCHEELS RADIO & RELATED EQUIPMENT 1,649.99
SIOUX CITY TREAS. (447) *EMPLOYEE MILEAGE 64,483.52
SIOUX LAUNDRY INC CONTRACTUAL SERVICES 2,628.00
SIOUX SALES CO. *WEARING/SAFETY APPAREL 489.90
SIOUXLAND ANIMAL HOSPITAL *K-9 DOG COSTS 538.89
SIOUXLAND LOCK & KEY OFFICE SUPPLIES 2.50
SIOUXLAND MASONIC CENTER WEARING/SAFETY APPAREL 50.00
SOLUTIONS OFFICE SUPPLIES 23.12
SPIRAL COMMUNICATIONS *TELEPHONE EXPENSE 154.93
STANARD & ASSC INC. CONTRACTUAL SERVICES 302.50
STAPLES CREDIT PLAN (BOX 78004) OFFICE SUPPLIES 44.98
STAR CONTROL BUILDINGS 20,111.65
SUPERIOR VISION MEDICAL FEES 2,936.62
TRANSOURCE FILTERS 335.08
TYLER TECHNOLOGIES *COMPUTER SOFTWARE 2,093.75
ULTRA NO TOUCH CAR WASH *MOTOR VEHICLE EXPENSE 317.91
UNITED HEALTHCARE INSURANCE COMPANY MEDICAL FEES 825.00
US BANK (STL-MO) *WEARING/SAFETY APPAREL 1,347.62
USPCA REGION 21 *SCHOOL OF INSTRUCTION 750.00
VAKULSKAS LAW FIRM, PC *MHI ATTONERY FEES 165.00
VERIZON WIRELESS *TELEPHONE EXPENSE 6,531.54
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD MEDICAL FEES 123,777.28
WESTERN DISPOSAL INC. SANITARY & DISPOSAL SERV. 60.00
WIATEL WESTERN IOWA TELECOM PROFESSIONAL SERVICES 2,975.55
WIGMAN CO. PLUMBING 108.62
WOODBURY CNTY ATTORNEYS *UNSPECIFIED 1,767.42
WOODBURY CNTY REC *ELECTRICITY 81.65
WOODHOUSE SIOUX CITY INC. *MOTOR VEHICLE 46,927.00
XTREAMAIR LLC TELEPHONE EXPENSE 100.00
ZIEGLER INC. OIL 93.22
GRAND TOTAL – 492,159.33
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED
Published in The Record
Thursday, January 17, 2019