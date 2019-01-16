Woodbury County Board of Supervisors Claims — December 28, 2018

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Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING 12/28/18

ADVANCED SYSTEMS INC.  OFFICE SUPPLIES    8.38
AGRIVISION EQUIPMENT GROUP LLC  MOWING    9,750.00
ALCOPRO INC.  MOTOR VEHICLE EXPENSE    21.50
ALLIED OIL & TIRE CO.  TIRES & TUBES    60.50
AMERICAN JAIL ASSC  DUES/MEMBERSHIPS    48.00
AT&T MOBILITY  TELEPHONE EXPENSE    63.89
AUCA SIOUX CITY MC LOCKBOX  *SANITARY & DISPOSAL SERV.    185.04
AXON ENTERPRISE INC.  *RADIO & RELATED EQUIPMENT    3,491.00
BENJAMIN T. KUSLER***  *MEALS & LODGING    217.39
BOB BARKER CO.  HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES    94.32
BOMGAARS  *SAFETY EQUIPMENT    313.99
CABLE ONE  COMMISSARY EXPENSE    228.14
CANDELARIO A JIMENEZ***  WORK COMPENSATION TTD    255.07
CANON FINANCIAL SERVICES INC. LEASE/PURCHASE AGREEMENT    202.45
CARDIS MFG. CO.  *PROFESSIONAL SERVICES    478.50
CBM FOOD SERVICE  *FOOD    19,085.76
CENTRAL CATERING  CONTR./OTHER GOV. & ORGAN.    3,034.20
CENTURYLINK  *TELEPHONE EXPENSE    457.00
CHESTERMAN CO.  *OFFICE SUPPLIES    187.45
CHRISTIAN HOME ASSN  DAY CARE/CHILD CARE ASS’T    1,429.20
CLARINDA YOUTH CORP.  DAY CARE/CHILD CARE ASS’T    1,399.50
CLAUDIA BLENDERMAN  *ELECTION OFFICIALS    33.86
CORNHUSKER INT. TRUCKS INC.  FILTERS    9.18
COTT SYSTEMS INC.  MAINTENANCE CONTRACTS    265.00
CULLIGAN WATER CONDITIONING  BUILDINGS    36.50
CWD CASH WAY DISTRIBUTION  FOOD    112.69
DAVENPORT CLEANERS  WEARING/SAFETY APPAREL    17.55
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA  DENTAL INSURANCE    4,890.83
DIANA L CHRISTENSEN***  EMPLOYEE MILEAGE    76.30
DISASTER & EMERGENCY SERVICES  TAX ALLOCATIONS    5,113.40
DOUGLAS JOHNSON  WATER/GARBAGE    120.00
EAKES OFFICE SOLUTIONS  *MOTOR VEHICLE & EQUIPMENT    1,664.00
ELECTRONIC ENGINEERING CO. (DM)  *RADIO & RELATED EQUIPMENT    471.85
FEDEX  *POSTAGE & MAILING    16.72
FINISH LINE FUELS LLC  *GAS/OILS    18,632.86
FOREST RIDGE YOUTH SERVICES  DAY CARE/CHILD CARE ASS’T    419.85
FRONTIER COMMUNICATIONS  PROFESSIONAL SERVICES    129.95
G R LINDBLADE  OFFICE SUPPLIES    40.00
GILL HAULING INC.  DITCH CLEANING    50.04
GOVERNMENT FINANCE OFFICERS ASSOC.  PROFESSIONAL SERVICES    505.00
GRAFFIX INC.  WEARING/SAFETY APPAREL    154.00
HALL & WINGERT PLC  MHI ATTONERY FEES    216.46
HALLETT MATERIALS  GRANULAR    32,389.00
HEALY WELDING  *OUTSIDE SERVICES    586.88
HEARTLAND PAPER CO.  *CUSTODIAL SUPPLIES    712.24
HECK DRAINAGE LLC  BUILDINGS    3,760.00
H20 4 U  HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES    72.75
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC.  *DEPENDENT CARE    5,208.76
INTERSTATE BATTERY  *MOTOR VEHICLE EXPENSE    139.90
IOWA ATTORNEY GENERALS OFFICE  *UNSPECIFIED    981.90
IOWA DEPT. OF PUBLIC HEALTH (VITAL)  TYPING, PRINTING & BINDING    284.90
IOWA GOOD ROADS ASS’N  DUES/MEMBERSHIPS    95.00
ISSDA  DUES/MEMBERSHIPS    25.00
ISTATE TRUCK CENTER  *PARTS    225.29
JACK’S UNIFORMS & EQUIPMENT  *WEARING/SAFETY APPAREL    11,959.00
JASON GANN  *MHI ATTONERY FEES    108.00
JOHNSON PROPANE HEATING &  *NATURAL & LP GAS    3,470.00
KERBY G. WEBER***  SCHOOLS & FEES    45.00
KIESLER POLICE SUPPLY & AMMUNITION  *ARMS/AMMUNITION    652.00
LANGUAGE LINE SERVICES  PROFESSIONAL SERVICES    11.50
LESSMAN ELECTRIC SUPPLY  *BUILDINGS    212.90
LYLE’S AUTO SALVAGE  PARTS    83.00
MAILHOUSE  *CONTRACTUAL SERVICES    1,742.59
MARK NAHRA***  *MEALS & LODGING    379.61
MATHESON-LINWELD *HEALTH SERVICES ASSISTANCE    94.31
MAXINE BUCKMEIER PC  MHI ATTONERY FEES    214.20
MENARDS  *BUILDINGS    890.72
MERCY BUSINESS HEALTH SERVICES  PRESCRIPTION MEDICATION    216.00
MICHAEL P. BAKER PHD  PROFESSIONAL SERVICES    172.50
MID AMERICAN ENERGY (D-IA)  *ELECTRIC LIGHT & POWER    3,440.86
MIDWEST MONITORING & SURVEILLANCE  GPS TRACKING    1,800.00
MOORE, HEFFERNAN, MOELLER, JOHNSON  PROFESSIONAL SERVICES    60.00
MOTOR PARTS CENTRAL  MOTOR VEHICLE EXPENSE    21.80
MOVILLE RECORD  *OFFICIAL PUBL. & LEGALS    2,387.82
MURPHY TRACTOR  *PARTS    5,766.62
NANCY PECK  *ELECTION OFFICIALS    27.41
NEW COOPERATIVE INC. (FT. DODGE)  *GASOLINE    22,473.27
NEW SIOUX CITY IRON CO.  PARTS    224.99
NORTHSIDE GLASS SERVICE  OUTSIDE SERVICES    45.00
NOVELTY MACHINE & SUPPLY CO.  HVAC SYSTEMS    77.00
O’REILLY AUTO PARTS  PARTS    40.10
OFFICE ELEMENTS  *OFFICE SUPPLIES    1,218.91
ONE OFFICE SOLUTION  *OFFICE EQUIPMENT & FURN.    4,299.98
P & W GARAGE  TIRES & TUBES    310.00
PATHOLOGY MEDICAL SERV. OF SIOUXLAND  *MEDICAL FEES    10,658.46
PATRICIA HAMMERSTROM  ELECTION OFFICIALS    20.00
PATRICK F. GILL***  EMPLOYEE MILEAGE    231.63
PETERSEN OIL CO.  GAS/OILS    570.00
PURCHASE POWER  POSTAGE & MAILING    2,193.00
QUALITY PLUMBING CO.  PLUMBING    5,288.34
RECORD PRINTING & COPY CTR LLC  *TYPING, PRINTING & BINDING    241.76
RICK BELDING  WEARING/SAFETY APPAREL    204.00
ROAD MACHINERY & SUPPLIES  BATTERIES    238.00
ROCKET AUTO WASH INC.  *EQUIPMENT MAINTENANCE    45.84
RONALD ALBERS***  SAFETY    82.00
SALIX, CITY OF  CONTR./OTHER GOV. & ORGAN.    2,000.00
SAPP BROS PETROLEUM INC.  GAS/OILS    844.66
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD)  *OFFICE SUPPLIES    2,498.00
SEXTON OIL CO.  *GASOLINE    3,929.53
SIGNS BY TOMORROW  *OFFICE SUPPLIES    79.96
SIOUX CITY FIRE RESCUE  AMBULANCE ASSISTANCE    350.00
SIOUX CITY JOURNAL  OFFICIAL PUBL. & LEGALS    96.88
SIOUX CITY SCHEELS  RADIO & RELATED EQUIPMENT    1,649.99
SIOUX CITY TREAS. (447)  *EMPLOYEE MILEAGE    64,483.52
SIOUX LAUNDRY INC CONTRACTUAL SERVICES    2,628.00
SIOUX SALES CO.  *WEARING/SAFETY APPAREL    489.90
SIOUXLAND ANIMAL HOSPITAL  *K-9 DOG COSTS    538.89
SIOUXLAND LOCK & KEY  OFFICE SUPPLIES    2.50
SIOUXLAND MASONIC CENTER  WEARING/SAFETY APPAREL    50.00
SOLUTIONS  OFFICE SUPPLIES    23.12
SPIRAL COMMUNICATIONS  *TELEPHONE EXPENSE    154.93
STANARD & ASSC INC.  CONTRACTUAL SERVICES    302.50
STAPLES CREDIT PLAN (BOX 78004)  OFFICE SUPPLIES    44.98
STAR CONTROL  BUILDINGS    20,111.65
SUPERIOR VISION  MEDICAL FEES    2,936.62
TRANSOURCE  FILTERS    335.08
TYLER TECHNOLOGIES  *COMPUTER SOFTWARE    2,093.75
ULTRA NO TOUCH CAR WASH  *MOTOR VEHICLE EXPENSE    317.91
UNITED HEALTHCARE INSURANCE COMPANY  MEDICAL FEES    825.00
US BANK (STL-MO)  *WEARING/SAFETY APPAREL    1,347.62
USPCA REGION 21  *SCHOOL OF INSTRUCTION    750.00
VAKULSKAS LAW FIRM, PC  *MHI ATTONERY FEES    165.00
VERIZON WIRELESS  *TELEPHONE EXPENSE    6,531.54
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD  MEDICAL FEES    123,777.28
WESTERN DISPOSAL INC.  SANITARY & DISPOSAL SERV.    60.00
WIATEL WESTERN IOWA TELECOM  PROFESSIONAL SERVICES    2,975.55
WIGMAN CO.  PLUMBING    108.62
WOODBURY CNTY ATTORNEYS  *UNSPECIFIED    1,767.42
WOODBURY CNTY REC  *ELECTRICITY    81.65
WOODHOUSE SIOUX CITY INC.  *MOTOR VEHICLE    46,927.00
XTREAMAIR LLC  TELEPHONE EXPENSE    100.00
ZIEGLER INC.  OIL    93.22
GRAND TOTAL –    492,159.33
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED

Published in The Record
Thursday, January 17, 2019

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