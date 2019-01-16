Woodbury County Board of Supervisors Claims — December 7, 2018

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Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING 12/07/18

ABM PARKING SERVICES  PARKING    229.50
ACCESS ELEVATOR, INC.  EQUIPMENT MAINTENANCE    1,150.16
ACCURATE REPORTING  TRANSCRIPTS    316.00
ACUITY  LIABILITY/PROPERTY INSUR.    1,435.00
ADVANCED SYSTEMS INC.  OFFICE SUPPLIES    30.69
ARTHUR GALLAGHER RISK MANAGEMENT  LIABILITY/PROPERTY INSUR.    200.00
ASSOCIATES FOR PSYCHIATRIC SERVICES  *MHI ATTONERY FEES    2,000.00
AT&T MOBILITY  TELEPHONE EXPENSE    63.89
AUCA SIOUX CITY MC LOCKBOX  SANITARY & DISPOSAL SERV.    92.52
AUTRY REPORTING  *TRANSCRIPTS    192.60
AXON ENTERPRISE INC.  *WEARING/SAFETY APPAREL    2,660.00
B & B CLEANING SPECIALIST  CONTRACTUAL SERVICES    1,450.00
BARBARA HARDIE  EMPLOYEE MILEAGE    14.14
BARNES & NOBLE  *MAGAZINES & BOOKS    564.91
BECKY JESSEN  EMPLOYEE MILEAGE    10.10
BOB BARKER CO.  HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES    184.92
BOMGAARS  *BUILDINGS    1,070.36
BOOK SYSTEMS INC.  MAGAZINES & BOOKS    795.00
BROOKE D BETSWORTH  TRANSCRIPTS    146.00
BROOKE SUPPLIES  HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES    2,550.00
CALHOUN BURNS AND ASSOCIATES INC.  OUTSIDE ENGINEERING    6,836.98
CANDELARIO A JIMENEZ***  WORK COMPENSATION TTD    255.07
CANNON MOSS BRYGGER & ASSOC PC BUILDINGS    8,450.00
CBM FOOD SERVICE  *FOOD    17,285.79
CELLEBRITE USA CORP  CONTRACTUAL SERVICES    3,700.00
CENTURY BUSINESS PRODUCTS INC.  *MAINTENANCE CONTRACTS    91.69
CENTURYLINK  PROFESSIONAL SERVICES    1,866.54
CERTIFIED TESTING SERVICES INC.  BRIDGE SOUNDINGS    750.00
CHESTERMAN CO.  OFFICE SUPPLIES    77.00
CJ COOPER & ASSOCIATES  *PROFESSIONAL SERVICES    140.00
COMMUNITY ACTION AGENCY  CONTR./OTHER GOV. & ORGAN.    2,618.50
CONNIE C. BARRETT***  MILEAGE    280.68
COUNSEL (COLUMBUS, OH)  MAINTENANCE CONTRACTS    206.04
COUNTRY TIRE AND SERVICES INC.  *OUTSIDE SERVICES    316.48
CUMMINS CENTRAL POWER LLC  BUILDINGS    357.50
CWD CASH WAY DISTRIBUTION  FOOD    174.52
DAKOTA CNTY SHERIFF (DC-NE)  NOTICES/SUBPOENAS    10.60
DALE PETERSON  EMPLOYEE MILEAGE    9.09
DAN E VANDERLINDEN***  *EMPLOYEE MILEAGE    340.64
DEAN MEINE  MHI ATTONERY FEES    150.00
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA  DENTAL INSURANCE    3,508.93
DENNIS BOYLE  EMPLOYEE MILEAGE    33.33
DISTRICT HEALTH FUND  TAX ALLOTMENT    208,707.08
DIXON CONSTR. CO.  *BOX CULVERTS    30,124.87
ECOLAB INSTITUTIONAL  PLUMBING    94.00
ECOLAB PEST ELIMINATION  *PROFESSIONAL SERVICES    294.68
ELECTRONIC ENGINEERING CO. (DM)  *RADIO & RELATED EQUIPMENT    103.50
FASTENAL CO.  PARTS    21.80
FEDEX  *POSTAGE & MAILING    25.05
FRONTIER COMMUNICATIONS  PROFESSIONAL SERVICES    129.95
GALE/CENGAGE LEARNING  *MAGAZINES & BOOKS    216.41
GRAVES CONSTR. CO.  BRIDGES    4,462.00
GUARANTEE ROOFING & SIDING CO.  BUILDINGS    1,793.00
HANCOCK WOODWORKS LLC  OFFICE SUPPLIES    92.90
HARVEY VIKEN  *ELECTION OFFICIALS    70.91
HEALY WELDING  DIESEL    153.34
HEARTLAND PAPER CO.  *HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES    2,102.09
HEIDMAN LAW FIRM, P.L.L.C.  *ATTORNEY FEES    9,717.00
HOBART SALES & SERVICE  EQUIPMENT MAINTENANCE    1,382.08
HOME DEPOT  *MOTOR VEHICLE & EQUIPMENT    639.89
HY VEE FOOD STORES (HAMILTON)  FOOD    54.65
HYDRAULIC SALES & SERVICE  *PARTS    422.38
IAAO  *SCHOOL OF INSTRUCTION    570.00
IMKO & DIVERSIFIED STAFFING  *NON-BILLABLE TEMPS    7,098.21
INNOVATIONAL CONCEPTS INC.  *CONTRACTUAL SERVICES    1,148.00
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC.  *DEPENDENT CARE    3,748.09
INTERSTATE BATTERY  MOTOR VEHICLE EXPENSE    7.95
IOWA ONE CALL  MAINTENANCE CONTRACTS    26.30
ISTATE TRUCK CENTER  *PARTS    58.50
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT  *WEARING/SAFETY APPAREL    1,250.65
JAMES D. LOOMIS***  *EMPLOYEE MILEAGE    388.20
JAMIE D. JORGENSEN CSR  *TRANSCRIPTS    227.00
JASON GANN  *MHI ATTONERY FEES    306.00
JAY HARDY  EMPLOYEE MILEAGE    16.16
JAYME KIRSCH  EMPLOYEE MILEAGE    315.01
JOE KOPAL  PROFESSIONAL SERVICES    90.00
JUSTICE CLEARINGHOUSE  DUES & MEMBERSHIPS    100.00
KARA HOLLAND CSR RPR  TRANSCRIPTS    80.50
KEITH RADIG***  EMPLOYEE MILEAGE    32.70
L G EVERIST INC.  BUILDINGS    65.04
LEEDS PHARMACY  WORKERS COMP. MEDICAL    963.75
LINCOLN FINANCIAL GROUP  *LIFE INSURANCE PREMIUMS    15,056.71
LINDA MATHERS  *ELECTION OFFICIALS    40.22
LISA M. WILSON  CONTRACTUAL SERVICES    350.00
LOAN HENSLEY***  *MEAL EXPENSES    700.81
M & M COPY QUICK INC.  *TYPING, PRINTING & BINDING    676.00
MADISON NAT’L LIFE INS. (M-WI)***  LIFE INSURANCE PREMIUMS    681.95
MAILHOUSE  *POSTAGE & MAILING    2,227.96
MALLOY ELECTRIC MOTOR SUPPLY  BUILDINGS    263.74
MARK A CAMPBELL***  *EMPLOYEE MILEAGE    329.32
MATHESON-LINWELD MINOR EQUIPMENT/HAND TOOL    278.25
MCARTHUR SHEET METAL WORKS  BUILDINGS    435.77
MELISSA THOMAS***  EMPLOYEE MILEAGE    209.28
MENARDS  *EQUIPMENT MAINTENANCE    669.86
MID AMERICAN ENERGY (D-IA)  *ELECTRIC LIGHT & POWER    18,916.10
MIKE’S REPAIR  MOTOR VEHICLE EXPENSE    200.00
MOBILE VISION INC.  CONTRACTUAL SERVICES    2,125.00
MOORE, HEFFERNAN, MOELLER, JOHNSON  MHI ATTONERY FEES    120.00
MOVILLE RECORD  PUBLICATIONS    25.19
NATIONAL ASS’N OF COUNTIES (B)  DUES/MEMBERSHIPS    2,043.00
NICHOLAS SOCKNAT***  SAFETY    98.43
NORTHEAST NEBR. PUBLIC POWER DIST.  ELECTRIC LIGHT & POWER    317.00
OFFICE ELEMENTS  *OFFICE SUPPLIES    698.81
ONE OFFICE SOLUTION  *OFFICE SUPPLIES    1,606.13
PERLA ALARCON-FLORY  INTERPRETING & TECH SER    55.00
POSTMASTER (HORNICK)  POSTAGE & MAILING    56.00
PURCHASE POWER  POSTAGE & MAILING    443.83
RACOM CORP. (MARSHALLTOWN)  RADIO & RELATED EQUIPMENT    32.55
RANDY S. HISEY  *MHI ATTONERY FEES    942.00
RASMUSSEN MECHANICAL SERVICES  *HVAC SYSTEMS    1,860.10
RECORD PRINTING & COPY CTR LLC  *TYPING, PRINTING & BINDING    1,964.29
REHAN LAW FIRM  *MHI ATTONERY FEES    1,073.50
RHEANNE HAWS  *ATTORNEY FEES – JUVENILE    297.00
RICOH USA, INC.  CONTRACTUAL SERVICES    137.37
ROAD MACHINERY & SUPPLIES  BATTERIES    238.00
SAM’S CLUB (A-GA)  FOOD    85.43
SAPP BROS. PETROLEUM INC.  *GAS/OILS    3,675.94
SCOTT JOHNSON  SCHOOL OF INSTRUCTION    180.00
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD)  *TRAVEL EXPENSES    17,809.93
SHOPKO (HAMILTON)  OFFICE EQUIPMENT & FURN.    69.99
SIOUX CITY FIRE RESCUE  AMBULANCE ASSISTANCE    350.00
SIOUX CITY JOURNAL *OFFICIAL PUBL. & LEGALS    520.21
SIOUX CITY JOURNAL COMMUNICATIONS  FOOD    52.08
SIOUX CITY TREAS. (447)  *WATER/SEWER    6,185.50
SIOUXLAND LOCK & KEY  *BUILDINGS    53.50
SPIRAL COMMUNICATIONS  SHOP TELEPHONE    71.99
STAR CONTROL  BUILDINGS    32,328.00
STEFFEN TRUCK EQUIPMENT INC.  PARTS    246.42
SUSAN MATTHIAS  EMPLOYEE MILEAGE    20.20
THEODORE KARRER***  EQUIPMENT MAINTENANCE    158.03
THOMAS TOLBERT***  PARKING    76.50
THOMSON WEST  *MAGAZINES & BOOKS    3,358.10
TITAN MACHINERY INC.  FILTERS    721.16
TYLER TECHNOLOGIES  COMPUTER SOFTWARE    5,706.88
US BANK (STL-MO)  *WEARING/SAFETY APPAREL    632.75
VAKULSKAS LAW FIRM, PC  *MHI ATTONERY FEES    375.00
VEESTRA & KIMM INC.  CONSULTANT FEES    2,688.00
VICKI NIPPERT  *ELECTION OFFICIALS    47.30
WIATEL WESTERN IOWA TELECOM  *TELEPHONE EXPENSE    3,057.60
WITCC  SCHOOL OF INSTRUCTION    3,290.00
WOODBURY CNTY TREASURER – COPY PAPER  *OFFICE SUPPLIES    660.00
ZIEGLER INC.  *PARTS    15,519.13
4-WAY STOP SHOP  *GAS/OILS    74.27
GRAND TOTAL –    492,897.89
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED

Published in The Record
Thursday, January 17, 2019

Posted in Public Notices

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