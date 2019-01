City of Correctionville — Employee Pay for 2018

By Editor

CITY OF CORRECTIONVILLE

Employee Pay for Year End 2018 for Newspaper

Employee Name Amount

Beazley, Robert D. $950.00

Carlson, Mckenze $193.38

Colshan, Hanna $1,013.38

Deeds, Chrissa M. $1,359.02

Hansen, Bryar J. $2,432.02

Heilman, Nathan A. $3,400.00

Hill, Tara A. $850.00

Knaack, Victoria L. $11,362.33

Krusen, Sophie $179.44

Langschwager, Diane M. $1,215.00

Langschwager, Patrick W. $46,861.37

Lillefloren, Christopher $32,231.83

Mathers, Carla J. $39,817.15

McCormick, Kelly T. $4,604.70

McCrea, Calvin $750.00

Petty, Adam $900.00

Petty, Elise $3,867.99

Petty, Kaylee A. $3,616.40

Petty, Tressa Rae $1,964.25

Putzier, April A. $25,874.07

Sanderson, Ronald R. $1,000.00

Thompson, Alexandra $587.07

Tollufsen, Teah $1,867.32

Tollufsen, Ty $839.94

$187,736.66

Published in The Record

Thursday, January 24, 2019