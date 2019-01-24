Maple Valley/Anthon-Oto School Board Minutes & Bills — January 14, 2019

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MAPLE VALLEY-ANTHON OTO
COMMUNITY SCHOOL
BOARD MEETING

Date: Monday, January 14, 2019
Time:     7:00 PM
Place:     Superintendent’s Office, Mapleton, IA
Present: Wimmer, Flanigan, Kennedy, Mead and Clausen; 9 guests
Absent:  None

AGENDA:
I. Opening of Meeting
A.  Call to Order

B.  Roll Call and Declaration of Quorum
President Wimmer called the meeting to order and declared a quorum at 7:00 PM.

C.  Public Hearing on calendar for school year 2019-2020
President Wimmer opened the public hearing at 7:45 PM.  Dr. Oberg reviewed the proposed 19-20 school calendar.  Wimmer closed the public hearing at 7:47 PM.

II. Communications
A. Superintendent Search Survey Results – 7:00 PM to 7:45 PM

B. Public Forum

C. Correspondence – Thank You from Norma Hasbrouck Family

D. Staff Presentation – Laura Holst presented on reading pens

III. Consent Agenda
A. Approval of Agenda

B. Minutes

C. Financial Reports

D. General and Schoolhouse Bills:  General $211,553.04; Management $1,834.94; PPEL $2,332.90; Activity $14,896.53; Infrastructure $20,841.42; Hot Lunch $38,673.69; Extra & Hourly Pay $89,437.37.

E. Activity Account

F. School Meal Program
Clausen moved and Kennedy seconded to approve the consent agenda. 5 ayes. Motion carried.

IV. Action Items
A. Employee Resignations/Hirings/Contract Modifications
Mead moved and Flanigan seconded to approve the resignation of Christy Zimmerman and the hiring of Mystique Winters and Frankie Hopkins both starting at $9.00 per hour as teacher aides.

B. Dropout Prevention Application/Resolution
Kennedy moved and Mead seconded to approve the Dropout Prevention program, resolution and funds of $209,858.  5 ayes.  Motion carried.

C. Consideration of 2019-2020 High School Registration Guide
Flanigan moved and Kennedy seconded to approve the 19-20 high school registration guide with changes.  5 ayes. Motion carried.

D. Consideration of 2019-2020 School Year Calendar (based on hours)
Flanigan moved and Mead seconded to approve the 19-20 school calendar. 5 ayes. Motion carried.

V. Discussion Items
A. Pre-School Programing

VI. Reports
A. Administrator Reports

VII. Future Agenda Item Requests
Set Summer Driver Education registration fee for summer 2019
Announcements
Next Meeting – Monday, February 11, 2019, 7:00 PM – Anthon

IX. Adjourn – Wimmer adjourned the meeting at 8:10 PM

MVAO Board President – Wimmer
MVAO Board Secretary — Klingensmith

Vendor Name/Vendor Description    Check Total
GENERAL FUND
ADEPT ENGRAVING LLC  FCCLA SUPPLIES    22.20
ADVANCED SYSTEMS, INC.  COPIER SUPPLIES    164.02
AETNA  INSURANCE    58.80
ANTHON GOLF COURSE  TOURNAMENT    60.00
ANTHON SERVICE CENTER  REPAIR    107.00
BARNES AND NOBLE, INC.  SUPPLIES    73.57
BEESON, RHONDA  REIMBURSEMENT    10.00
BOMGAARS  SUPPLIES    911.21
BURKE ENGINEERING SALES COMPANY SUPPLIES    354.10
CHN GARBAGE SERVICE, INC.  GARBAGE    426.50
C&B OPERATONS, LLC  MOWER/SNOWBLOWER    459.41
CENEX FLEETCARD  FUEL CHARGES    328.94
CENTURYLINK  INTERNET    3,467.23
CENTURYLINK  TELEPHONE    333.17
CHARTER OAK-UTE COMM SCHOOL  OPEN ENROLLMENT    10,849.42
CITY OF ANTHON, ANTHON CITY HALL  UTILITIES    9,375.67
CITY OF MAPLETON  UTILITIES    13,820.12
CLAIM AID  MEDICAID BILLING    903.85
COLBERT’S MARKET  SUPPLIES    319.38
COUNCIL BLUFFS COMMUNITY SCHOOL  SPECIAL EDUCATION    23,844.54
CULLIGAN  SERVICES/SUPPLIES    474.80
DANBURY REVIEW  PUBLISHING    416.41
DAVIS, CYNTHIA  HOME SCHOOL DIRECTOR    125.00
DEPARTMENT OF EDUCATION  BUS INSPECTIONS    200.00
DEWALD, STEVE  SE TRAVEL    1,684.80
DISCOUNT SCHOOL SUPPLY  SUPPLIES    101.57
ELKHORN VALLEY SCHOOLS  POSTAGE    15.80
ELSE, CRISTA  REIMBURSEMENT    257.40
FELD FIRE  FIRE SAFETY    310.00
FIESTA FOODS  SUPPLIES    197.78
FJL PRINTING COMPANY  COPIER SUPPLIES    866.25
GOODWILL INDUSTRIES, INC.  SPECIAL EDUCATION    946.00
GRAHAM TIRE STORM LAKE  TIRES    812.12
GRIMES HORTICULTURE  HORTICULTURE    232.67
HANSEN SERVICES  PROPANE    5,041.25
HEALTHIEST YOU  INSURANCE    1,350.00
HEARTLAND PAPER CO.  SUPPLIES    341.28
HEARTLAND SCHOOL  SE TUITION    2,730.00
HOMETOWN VARIETY  SUPPLIES    75.71
HOWLAND, STEVE  REIMBURSEMENT    9.30
HUMANA INSURANCE CO.  MILLER INSURANCE    71.20
INLAND TRUCK PARTS & SERVICE  TRANSPORTATION    5,389.81
IOWA ASSOC. SCHOOL BOARDS  SUPPLIES    520.00
IOWA CENTRAL  SCHOLARSHIP    500.00
IOWA COMMUNICATIONS NETWORK  INTERNET    678.76
IOWA QUIZ BOWL LEAGUE  ENTRY FEE    90.00
IOWA STATE UNIVERSITY  SCHOLARSHIP    500.00
ISU EXTENSION & OUTREACH WOODBURY  ENTRY FEE    150.00
J.W. PEPPER & SONS, INC.  VOCAL/BAND  MUSIC SUPPLIES    68.24
JAYMAR BUSINESS FORMS  SUPPLIES    302.32
JESSEN AUTOMOTIVE  TRANSPORTATION SUPPLIES    109.19
JOY AUTO SUPPLY INC.  TRANSPORTATION SUPPLIES    30.98
KINGSLEY-PIERSON HIGH SCHOOL  NATIONAL CONVENTION     6,987.27
KIRCHGATTER, MONA  REIMBURSEMENT    77.22
KRYGER GLASS  SUPPLIES    39.95
LAKESHORE  SUPPLIES    561.19
LAWTON BRONSON COMM. SCHOOL  OPEN ENROLLMENT    6,987.28
LEARNING A-Z  SUPPLIES    109.95
LOW, EMILY  REIMBURSEMENT    188.76
MAC’S CHEVROLET PONTIAC  TRANSPORTATION SUPPLIES    191.97
MAPLETON CASEY’S  FUEL/SUPPLIES    2,002.52
MAPLETON COMMUNICATIONS  INTERNET    737.53
MAPLETON PRESS  LEGAL PUBLISHING/RENEW    173.30
MARTIN BROS.  SUPPLIES    569.24
MASTERS, DENISE  HOME SCHOOL DIRECTOR..3,625.00
MASTERS, RACHEL  HOME SCHOOL DIRECTOR    125.00
MATHESON TRI GAS, INC.  SUPPLIES    74.94
MAYNARD, ROCHELLE  REIMBURSEMENT    137.89
MEDICARE PREMIUM COLLECTION CENTER  MEDICAID REIMBURSEMENT    406.50
MENARDS  MAINTENANCE SUPPLIES    333.87
MERCY MEDICAL CLINICS  PHYSICALS    212.08
MID BELL  BAND SUPPLIES    566.19
MOORE MEDICAL LLC  SUPPLIES    75.34
MORNINGSIDE COLLEGE  TRAVEL    1,200.00
MOVILLE RECORD  PUBLISHING/ADVERTISING    379.86
MUCKEY, DENNIS  REIMBURSEMENT    495.50
NEUBAUM, BRENDA  REIMBURSEMENT    139.50
NEW COOPERATIVE INC.  FUEL    5,376.90
NORTHWEST AREA EDUCATION AGENCY  SUPPLIES    62.25
OBERG, STEVEN  REIMBURSEMENT    287.74
OBERREUTER, ANGELA  REIMBURSEMENT    188.76
PHILLIPS, HOLLY  REIMBURSEMENT    81.49
QUILL CORPORATION  OFFICE SUPPLIES    1,408.36
RAINBOW RESOURCES  HOME SCHOOL SUPPLIES    281.73
PRESTO-X  SERVICES    149.00
RICK’S COMPUTER  SUPPORT/HARDWARE/EQUIPMENT    2,307.90
SANITARY SERVICES  GARBAGE    383.00
SCHAU TOWING AND SALVAGE, INC.  TOWING    550.00
SEXTON OIL CO.  FUEL OIL/FUEL    6,190.86
STALLONS, SHELLEY  HOME SCHOOL DIRECTOR    125.00
STEINHOFF, WHITNEY  REIMBURSEMENT    178.80
STORM LAKE HIGH SCHOOL  JAZZ BAND ENTRY    150.00
SUPPLYWORKS  SUPPLIES    2,682.25
TUCKER GLASS  SUPPLIES    100.00
UNITED HEALTHCARE  INSURANCE    57,508.06
UNITED STATES POSTAL SERVICE  POSTAGE    3,359.12
UNIVERSITY OF SOUTH DAKOTA  SCHOLARSHIP    3,280.00
U.S. TOY PLAYTHINGS  SUPPLIES    390.97
VERIZON BUSINESS SERVICES  TELEPHONE    395.24
WALSH, JOSEPH  REIMBURSEMENT    120.12
WAYNE STATE COLLEGE  SCHOLARSHIP    1,000.00
WELLMARK BLUE CROSS BLUE SHIELD INSURANCE    1,336.80
WESTERN IOWA TECH COMM. COLLEGE  BUS DRIVER    1,152.00
WHITE WOLF WEB PRINTERS  RAM WRITE-UP    371.36
WHITING COMMUNITY SCHOOL  OPEN ENROLLMENT    6,987.27
Fund Total:    211,553.04

MANAGEMENT LEVY FUND
UNITED HEALTHCARE  INSURANCE    1,834.94
Fund Total:    1,834.94

PHYSICAL PLNT & EQUIP LEVY FND
NIELSEN ELECTRIC  SERVICES    303.94
RASMUSSEN MECHANICAL SERVICES  SERVICES    1,173.21
RICK’S COMPUTER  SUPPORT/HARDWARE/EQUIPMENT    540.00
SCHOOL SPECIALTY SUPPLY INC.  SUPPLIES    315.75
Fund Total:    2,332.90

STUDENT ACTIVITY FUND
BAKER, KEITH OFFICIAL    110.00
BASALYGA, RUSS  OFFICIAL    220.00
BOMGAARS  SUPPLIES    769.53
BRAND, DEREK  OFFICIAL    200.00
BUSINESS PROFESSIONALS OF AMERICA  BPA    56.00
CAPUTO, MARK  OFFICIAL    200.00
CHIZEK TRAVIS OFFICIAL    80.00
COLBERT’S MARKET  MISC. SUPPLIES    310.00
DREES, KYLE  OFFICIAL    150.00
EAST MIDDLE SCHOOL  ENTRY FEE      36.00
EEKHOFF, KEVIN  OFFICIAL    110.00
EHLERS, CHRIS  OFFICIAL    75.00
EWELL EDUCATIONAL SERVICES  SUPPLIES    295.00
FIESTA FOODS  SUPPLIES    213.89
GRAFFIX INC. dba WALL OF FAME  SUPPLIES    1,706.08
HEDDEN, MIKE OFFICIAL    75.00
HENDERSON, AL  OFFICIAL    225.00
HINKEL, TYLER  OFFICIAL    130.00
HINTON COMMUNITY SCHOOL  ENTRY FEE    85.00
IOWA FFA FOUNDATION  FFA    993.00
IOWA HIGH SCHOOL SPEECH ASSOC.  ENTRY FEE/MEMBERSHIP    44.30
JAM’N AUDIO SERVICES  HOMECOMING SUPPLIES    400.00
KNICKMAN, JASON  OFFICIAL    75.00
KREMAN, SHAWN  OFFICIAL    200.00
LAWTON-BRONSON  ENTRY FEE    75.00
LUCAS, JEFF  OFFICIAL    110.00
MADSEN, JOSH  OFFICIAL    110.00
MAPLETON BP  SUPPLIES    169.83
MAPLETON CASEY’S  FUEL/SUPPLIES    235.77
MEYER, CHARLIE  OFFICIAL    150.00
MUNSEN, HOLLY  REFUND    95.00
NATIONAL FFA ORGANIZATION  SUPPLIES    375.00
PEPSI COLA OF SIOUXLAND  POP    1,007.10
PHILLIPS, HOLLY  REIMBURSEMENT    34.36
PIERSMA, SCOTT  OFFICIAL    110.00
RANNINGER, ROYCE  OFFICIAL    110.00
SAM’S CLUB  SUPPLIES    1,397.63
SANFORD, DENNY  OFFICIAL    200.00
SCHAFFER, STEVEN  REIMBURSEMENT    111.54
SCHOLL, KATHY  REIMBURSEMENT    255.94
SCHULTZ, KEVIN  OFFICIAL    110.00
SLAUGHTER, JASON  OFFICIAL    110.00
SPIER, RAYMOND  OFFICIAL    130.00
STOWERS, RON  OFFICIAL    220.00
SWANSON, MICHAEL  OFFICIAL    350.00
THIES, LISA  REIMBURSEMENT    23.00
TIEFENTHALER QUALITY MEATS  FFA SALES    1,699.56
TRIERWEILER, JACOB  OFFICIAL    110.00
UHL, RICH  OFFICIAL    465.00
VOLLSTEDT, BRAD  OFFICIAL    75.00
WESSLING, DOUGLAS  OFFICIAL    75.00
WILLMOTT, SCOTT  OFFICIAL    185.00
WINTER, SHAWN  OFFICIAL    110.00
WORKS OF HEART  CHEER SUPPLIES    60.00
WYHE’S CHOICE FUNDRAISING  FUNDRAISING    23.00
Fund Total:    14,896.53

SCHOOL NUTRITION FUND
FIESTA FOODS  SUPPLIES    72.85
HILAND DAIRY  MILK    2,731.47
MAPLE VALLEY ANTHON OTO OPERATING  REIMBURSEMENT    20,163.09
MARTIN BROS.  PKG. FOOD/SUPPLIES    15,706.28
Fund Total:    38,673.69

INFRASTRUCTURE SALES TAX FUND
ADVANCED SYSTEMS, INC.  COPIER    1,362.93
IOWA SCHOOL SAFETY PLANS LLC SAFETY PLANS    4,100.00
NCH dba CHEMSEARCH  SUPPLIES    1,562.49
RICK’S COMPUTER  SUPPORT/HARDWARE/EQUIPMENT    12,950.00
UNITY POINT CLINIC-OCCUPATIONAL  NURSE SERVICES    866.00
Fund Total:    20,841.42

Published in The Record
Thursday, January 24, 2019

Posted in Public Notices

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