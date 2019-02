By Editor

City of Kingsley

EMPLOYEE WAGE REPORT

NAME GROSS WAGES

VICKI J SITZMANN 37,175.55

STEVEN W JANTZ 53,012.55

BARBARA L SLOTA 12,632.77

JOSEPH E HOOVER 53,198.92

KAREN S EDWARDS 1,205.66

0AN R KREMER 50,444.28

JEREME D MULLER 224.00

MICHAEL T SCHAEFER 219.00

SHELLY J SCHAEUBLE 5,633.97

TRINA A STEWART 4,027.55

ALLISON K BAILEY 1,932.20

ABIGAIL E SITZMANN 3,017.10

RACHEL M STEWART 2,570.05

MADELYN M NEUMANN 1,255.30

SYDNEY M SEUNTJENS 3,670.90

MCKENZE C CARLSON 2,781.10

EMILY A REINKING 5,852.00

RACHEL A MERCER 121.13

BRADI L HARVEY 1,773.13

TREY DUGAN 2,101.00

JULIE E CULLER 24,238.54

GLEN A SADLER 37,816.35

MADISON D WURTH 941.81

MADISON E GOODWIN 1,505.70

MICHAEL N HAMMAN 439.50

DEBBY K JANTZ 4,543.64

DARRYL D BAINBRIDGE 1,260.00

KEITH A BOHLE 675.00

MICHAEL E SPARR 104.00

CALE J SCHWEITZBERGER 8,916.50

ALISON ORZECHOWSKI 933.10

ALEXANDRA K THOMPSON 2,071.88

RONALD MATHERS 540.00

RICK D BOHLE 3,720.00

CLAYTON T BOYLE 1,328.00

NEAL ROLLING 720.00

DAN PETERS 135.00

JASON C JASPERSON 585.00

MCKENZIE L GOODWIN 1,090.16

SHAYLEY R HAGGIN 1,306.90

ABIGAIL K BAILEY 722.52

ANDREW M HANSEN 676.00

JON I JOHNSON 400.00

RANELLE M IRWIN 2,673.14

CHRISTOPHER J KIM 2,712.00

SHEILA R GRAVES 133.14

REPORT TOTAL: 343,036.49

Published in The Record

Thursday, January 31, 2019