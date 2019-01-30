Woodbury County Board of Supervisors Claims — January 4, 2019
Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING 1/04/19
CANDELARIO A JIMENEZ*** WORK COMPENSATION TTD 255.07
CBM FOOD SERVICE FOOD 8,028.48
CLAYTON CREATIONS OFFICE SUPPLIES 87.00
COUNSEL (COLUMBUS, OHIO) *MAINTENANCE CONTRACTS 153.79
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA DENTAL INSURANCE 7,200.68
DENNIS D. BUTLER*** EMPLOYEE MILEAGE 32.70
DES MOINES STAMP MFG. CO. OFFICE SUPPLIES 33.40
HEARTLAND PAPER CO. HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES 199.85
HEIDMAN LAW FIRM, P.L.L.C. ATTORNEY FEES 136.00
HORN MEMORIAL HOSPITAL/PUBLIC HEALTH PROFESSIONAL SERVICES 1,205.52
IMKO & DIVERSIFIED STAFFING ELECTION OFFICIALS 839.88
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC. *DEPENDENT CARE 3,836.37
INTERSTATE ALL BATTERY CENTER MOTOR VEHICLE EXPENSE 7.95
ISAC IOWA STATE ASS’N OF SCHOOL OF INSTRUCTION 60.00
JACK’S UNIFORMS & EQUIPMENT *WEARING/SAFETY APPAREL 1,897.95
LP GILL, INC. CONTR./OTHER GOV. & ORGAN. 51,593.64
MAILHOUSE *POSTAGE & MAILING 745.08
MARI H. TURK ATTORNEY FEES – JUVENILE 388.50
MELISSA THOMAS*** EMPLOYEE MILEAGE 195.11
MID STEP SERVICES (STONE) CONTRACTUAL SERVICES 100.00
ONE OFFICE SOLUTION OFFICE SUPPLIES 7.49
SECURITY NATIONAL BANK *MISCELLANEOUS RENTALS 263.90
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD) *MEAL EXPENSES 5,262.60
STAPLES CREDIT PLAN (BOX 78004) OFFICE SUPPLIES 270.70
T & W TIRE & RETREADING MOTOR VEHICLE EQUIPMENT 31.06
TRAVIS CIPPERLEY SCHOOL OF INSTRUCTION 60.00
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD MEDICAL FEES 94,272.96
WESTERN IOWA TECH RENT BUILDINGS 3,250.00
WOODBURY CNTY TREASURER – COPY PAPER OFFICE SUPPLIES 90.00
GRAND TOTAL – 180,505.68
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED
Published in The Record
Thursday, January 31, 2019