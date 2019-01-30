Woodbury County Board of Supervisors Claims — January 4, 2019

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Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE BOARD OF SUPERVISORS
 FOR THE WEEK ENDING 1/04/19

CANDELARIO A JIMENEZ***  WORK COMPENSATION TTD    255.07
CBM FOOD SERVICE  FOOD    8,028.48
CLAYTON CREATIONS  OFFICE SUPPLIES    87.00
COUNSEL (COLUMBUS, OHIO)  *MAINTENANCE CONTRACTS    153.79
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA  DENTAL INSURANCE    7,200.68
DENNIS D. BUTLER***  EMPLOYEE MILEAGE    32.70
DES MOINES STAMP MFG. CO.  OFFICE SUPPLIES    33.40
HEARTLAND PAPER CO.  HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES    199.85
HEIDMAN LAW FIRM, P.L.L.C.  ATTORNEY FEES    136.00
HORN MEMORIAL HOSPITAL/PUBLIC HEALTH  PROFESSIONAL SERVICES    1,205.52
IMKO & DIVERSIFIED STAFFING  ELECTION OFFICIALS    839.88
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC.  *DEPENDENT CARE    3,836.37
INTERSTATE ALL BATTERY CENTER  MOTOR VEHICLE EXPENSE    7.95
ISAC IOWA STATE ASS’N OF  SCHOOL OF INSTRUCTION    60.00
JACK’S UNIFORMS & EQUIPMENT  *WEARING/SAFETY APPAREL    1,897.95
LP GILL, INC.  CONTR./OTHER GOV. & ORGAN.    51,593.64
MAILHOUSE  *POSTAGE & MAILING    745.08
MARI H. TURK  ATTORNEY FEES – JUVENILE    388.50
MELISSA THOMAS***  EMPLOYEE MILEAGE    195.11
MID STEP SERVICES (STONE)  CONTRACTUAL SERVICES    100.00
ONE OFFICE SOLUTION  OFFICE SUPPLIES    7.49
SECURITY NATIONAL BANK  *MISCELLANEOUS RENTALS    263.90
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD)  *MEAL EXPENSES    5,262.60
STAPLES CREDIT PLAN (BOX 78004)  OFFICE SUPPLIES    270.70
T & W TIRE & RETREADING  MOTOR VEHICLE EQUIPMENT    31.06
TRAVIS CIPPERLEY  SCHOOL OF INSTRUCTION    60.00
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD  MEDICAL FEES    94,272.96
WESTERN IOWA TECH  RENT BUILDINGS    3,250.00
WOODBURY CNTY TREASURER – COPY PAPER  OFFICE SUPPLIES    90.00
GRAND TOTAL –  180,505.68
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED

Published in The Record
Thursday, January 31, 2019

Posted in Public Notices

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