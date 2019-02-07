Woodbury Central School Board — January 2019 Bills

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Woodbury Central Community School
January Bills

BOARD REPORT OF COMPUTER WARRANTS — JANUARY 2019
OPERATING FUND
ADVANTAGE ADMINISTRATORS  3RD PARTY ADMIN FEE..97.50
AHLERS & COONEY, P.C.  LEGAL FEES    920.00
Akron Westfield Community School  SHARED HR    8,022.66
Anthony’s Express Wash
BUS WASH    38.00
BUS WASH    38.00
   Vendor Total:    76.00
BARNES & NOBLE, INC.
BOOK    14.39
BOOKS    75.96
 Vendor Total:    90.35
Blaylock, Holly CIM CLASS    50.00
Bret Peterson Plumbing & Construction LLC REPAIRS..390.00
Cornhusker International
    15 – BRAKE REPAIR/SERVICE    348.63
15 – 16 QTS. OIL    44.96
09-SERVICE/FILTERS/TRANSMISSION CHK    591.47
09 – 15 QTS. OIL    42.15
99-BRAKES/SERVICE    879.64
99 – 16 QTS. OIL    44.96
    Vendor Total:    1,951.81
Cripps, Mark  CONSULTING    1,200.00
Document Depot & Destruction, Inc.  SHREDDING    45.00
Dr. Christopher J. Kocher, CFA  JAZZ FEST    140.00
Fetterman, Linda  CELL PHONE REIMBURSEMENT    100.00
Graffix, Inc. dba Wall of Fame  HATS – 4TH GRADED – REIMB. BY STAFF    170.00
Healy Welding  SCOREBOARD BRACKETS    222.00
IOWA ASS’N OF SCHOOL BOARDS  ANNUAL CONF. – GLACKIN/REBLITZ    485.00
Iowa Lakes Music Department  JAZZ CONTEST    145.00
JOSTENS  CHENILLE LETTERS    1,189.36
KINGSLEY-PIERSON COMM. SCHOOL
    OPEN ENROLLMENT    9,996.00
OPEN ENROLLMENT    484.91
 Vendor Total:    10,480.91
LAWTON-BRONSON COMM. SCHOOL
OPEN ENROLLMENT    45,315.21
OPEN ENROLLMENT    2,198.30
    Vendor Total:    47,513.51
Lilly, Curtis  CELL PHONE REIMBURSEMENT    100.00
Lilly, Kimberly  CELL PHONE REIMBURSEMENT    100.00
Livermore, Daniel  CELL PHONE REIMBURSEMENT    50.00
Main Street Theaters, Inc.  FIELD TRIP    1,350.00
MID AMERICAN ENERGY
ELECTRICITY    10.00
NATURAL GAS    434.41
ELECTRICITY    611.25
NATURAL GAS    683.75
ELECTRICITY    48.03
ELECTRICITY    27.12
ELECTRICITY    389.23
ELECTRICITY    6,634.37
    Vendor Total:    8,838.16  
MID-BELL MUSIC
ALTO SAX INST. BOOK    9.49
TRUMPET REPAIR    141.19
 Vendor Total:    150.68
MIDWEST WHEEL  15-2 – REPAIR    25.42
Morningside College  JAZZ COMPETITION    200.00
MOVILLE, CITY OF  WATER/SEWER    648.35
Mpire Heating & Cooling, LLC
WR-HEAT EXCH/FAN    2,500.00
ACTUATOR/VALVE/BOARD/SWITCH    950.00
FILTERS FOR HVAC    604.94
 Vendor Total:    4,054.94
NORTHWEST ENVIRONMENTAL SERVICE  C.H. SITE    372.87
NWAEA  ENVELOPES    377.76
NWIBA JAZZ FESTIVAL  JAZZ FEST    150.00
NWICDA
JH HONOR CHOIR    80.00
HS HONOR CHOIR    40.00
    Vendor Total:    120.00
Petersen, Randal  CELL PHONE REIMBURSEMENT    100.00
Prunty, Mark  CELL PHONE REIMBURSEMENT    100.00
RECORD, THE
PUBLISHING    551.52
PUBLISHING    313.54
    Vendor Total:    865.06
Riser Incorporated  BLEACHER REPAIRS    1,625.00
Robertson, Mara  CIM CLASS    50.00
Rolling Oil  FUEL    5,811.21
SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL DIST.
OPEN ENROLLMENT    9,996.00
TLC OPEN ENROLLMENT    646.56
Vendor Total:    10,642.56  
Sioux City Truck Sales, Inc.
ANTI-GEL FOR FUEL TANK    47.94
FUEL ADDITIVE    53.94
    Vendor Total:    101.88
Stateline Electric & Automation,  Inc.  REPAIRS    498.73
SUTER SERVICES, C.W.
AHU3 OVERHEATING    210.00
PROBLEM W/ LOOP    210.00
AHU3 NEW ACTUATOR    1,951.05
    Vendor Total:    2,371.05
Thomas, Barry  CELL PHONE REIMBURSEMENT    100.00
Thompson Innovation  NETWORK ASSISTANCE    200.00
TIMBERLINE BILLING SERVICE  MEDICAID BILLING SERVICE    353.55
Tomoson, Patrick  CELL PHONE REIMBURSEMENT    100.00
VERIZON WIRELESS  CELL PHONES    562.04
WESTERN IOWA TECH COMM COLLEGE
COLLEGE COURSES    42,746.00
JAZZ FESTIVAL    200.00
    Vendor Total:    42,946.00
WHITING, BILL
OPEN ENROLLMENT..3,332.00
OPEN ENROLLMENT    161.64
   Vendor Total:    3,493.64  
Fund Total:    159,748.00    
Checking Account Total:    159,748.00

PHYSICAL PLANT & EQUIPMENT
MARCO TECHNOLOGIES LLC  COPIER LEASE    969.00
SCHOOL SPECIALTY SUPPLY, INC.  RADIOS    4,211.46
Fund Total:    5,180.46
Checking Account Total:    5,180.46

ACTIVITY FUND
ABERSON, JOSHUA  JH BB OFFICIAL    75.00
Bishop Heelan High School  XC ENTRY FEE    40.00
CHESTERMAN CO.
CONCESS    318.90
CONCESS    324.25
    Vendor Total:    643.15
CLUB’S CHOICE  FUNDRAISER    361.32
CNOS  GAME COVERAGE – FB    250.00
Decker Sports  STADIUM CHAIRS    255.16
Galva Holstein High School  JVR BB TOURNEY ENTRY    80.00
IHSAA  2019 WR. WRISTBANDS    400.00
Johnson, Dwayne  BB OFFICIAL    105.00
JOHNSON, SAMUEL  BB OFFICIAL    105.00
LAWTON-BRONSON SCHOOL
JV B ENTRY FEE    75.00
JV G ENTRY FEE    75.00
    Vendor Total:    150.00
MADSEN, JOSHUA  BB OFFICIALS    105.00
MALLOY, JOHN  BB OFFICIALS    105.00
Riddell/All American Sports Corp.  HELMETS    7,122.00
STORM LAKE COMM. SCHOOL  JV WR. ENTRY FEE    60.00
Sunflower Wrestling  MS SINGLETS    300.74
Tripoli CSD
V WR. ENTRY FEE    85.00
JV WR. ENTRY FEE    20.00
    Vendor Total:    105.00
TROUTH, GARY  BB OFFICIAL    105.00
West Sioux High School  JV ENTRY WR. (7)    42.00
WIELENGA, JODIE  BB OFFICIALS    105.00
ZAHNLEY, DOUGLAS  JH BB OFFICIAL    75.00
Fund Total:    10,589.37    
Checking Account Total:    10,589.37

NUTRITION FUND
CULLIGAN
SALT    36.80
SALT    18.40
   Vendor Total:    55.20
DEAN FOODS
FOOD    281.84
FOOD    160.74
FOOD    276.98
FOOD    171.08
FOOD    160.96
FOOD    397.65
    Vendor Total:    1,449.25    
EARTHGRAINS CO., INC.
FOOD    27.44
FOOD    151.76
FOOD    58.98
    Vendor Total:    238.18
GREENBERG FRUIT CO.
CREDIT FOOD    (119.97)
FOOD    306.94
FOOD    424.62
FOOD    98.84
    Vendor Total:    710.43
MARTIN BROS. DISTRIBUTING CO. INC.  FOOD    1,453.88
GENERAL SUPPLIES    105.58
FOOD    1,151.01
CREDIT     (50.24)
FOOD    1,549.57
GENERAL SUPPLIES    99.48
    Vendor Total:    4,309.28
US FOODS – SIOUX FALLS
FOOD    404.98
FOOD    972.12
SUPPLIES    121.95
FOOD    786.18
FOOD    185.52
CREDIT    (137.03)
    Vendor Total:    2,333.72
Fund Total:    9,096.06    
Checking Account Total:    9,096.06

DECEMBER 2018 BMO PAYMENT
Amount:    13,990.01    
Description: INST. SUPPLIES, TRAVEL, GAS, MAINT.
GAS    61.93
TRAVEL    86.03
PARKING    10.00
GAS    97.26
PHONE/INTERNET    360.58
BOYS BB COACH PD    20.00
FUEL ADDITIVE, SCRAPERS, EXT. CORDS    148.67
GARBAGE COLLECTION    1,630.75
PEST CONTROL    52.00
GASOLINE    46.76
IASB CONV. TRAVEL EXPENSES    564.96
GASOLINE    67.92
EXT DAY PROG. SNACKS    71.82
IMPALA – WIPERS/TIRE PATCH    37.28
09 – TAIL LIGHTS    75.00
56 – SERVICE/FILTERS    19.50
56 – 5 QTS. OIL    17.50
17 – SERVICE / FILTERS    152.14
17 – 18 QTS. OIL    63.00
SILVER 01 – SERVICE/FILTERS    19.50
SILVER 01 – 6 QTS. OIL    21.00
11 – SERVICE/FILTERS    200.01
11 – 18 QTS. OIL    63.00
GASOLINE    193.95
TRAVEL – DRIVER    17.18
GASOLINE    105.30
FACS – INST. SUPPLIES    648.81
VETERANS DAY BREAKFAST    116.66
TAG SUPPLIES    56.94
GASOLINE    60.63
JH CLASS    35.00
NATIONAL ADA CONVENTION    372.16
STEM GRANT BREMER    204.95
DANCE COACH ROOM    266.56
DRIVER ROOM    266.56
GENERAL SUPPLIES    110.87
GENERAL SUPPLIES    148.85
TEXTBOOKS    117.84
GENERAL SUPPLIES    613.24
INSTRUCTIONAL SUPPLIES    251.33
LAMINATING FILM    207.39
GENERAL SUPPLIES    157.34
POSTAGE    263.85
HS LAB SUPPLIES    30.18
SHOP SUPPLIES    8.27
INSTRUCTIONAL SUPPLIES    93.22
LATHE REPAIRS    88.23
DESK    235.41
HS HONOR CHOIR    108.18
ELEM. MUSIC    68.97
SUPPLIES    28.53
AMAZON PRIME/LAPTOP SCREEN/MISC.    361.19
INK    407.90
SHOP SUPPLIES    58.66
NETFLIX/ITUNES    21.96
LS HEADPHONES/MIC    59.98
MAINTENANCE SUPPLIES..32.99
CLEANING SUPPLIES    2,999.81
ICE MELT    489.51
LIGHT BULBS    335.24
GASOLINE    41.01
VAN WASH    10.00
MAINTENANCE SUPPLIES    214.42
COACH MEAL    7.91
SPED SCI/SOC. PERIODICAL    186.42

Amount:    10,378.48    
Description: ACTIVITY EXPENSES
PIZZA CONCESS    291.71
MS BB SCORE SHEETS    9.50
WR KITCHEN – YOUTH TOURNEY    280.94
CONCESSIONS    777.65
2ND XC TROPHY    173.00
PIZZA CONCESSIONS    51.95
HAIR FLOWERS    54.60
DANCER ROOMS    1,066.24
BATTERIES FOR CANDLES    35.96
EXT. CORDS    34.92
GBB PRACTICE JERSEYS    1,470.00
GBB UNIFORMS – 2    480.00
GBB SHOOTING SHIRTS    648.00
AD YOUTH TOURNEY    60.00
TRACK WRESTLING STATS    50.00
FINALS STATE WR. TICKETS    693.00
LASHES/JEWELS    20.17
CAMERA BATTERIES    93.97
SPEAKERS/CABLE    410.01
VIDEO CAMERAS QTY. 2    2,669.58
MEDICINE BALLS    72.98
WIRELESS SPEAKER KIT    68.70
SHOW CHOIR SHIRTS MS/HS    437.00
CHOIR PROPS    48.00
SET SUPPLIES    98.34
COSTUMES/PROPS    253.46
SPEECH SCRIPTS    11.25
TRACK POP SHOOT    17.55

Amount:    50.19    
Description: FOOD/SUPPLIES
PAIRING KNIVES    39.00
FOOD    11.19

Batch 1099 Total:    0.00
Batch Total:    24,418.68
Report 1099 Total:    0.00
Report Total:    24,418.68

DECEMBER 2018 PREPAID CHECKS
OPERATING FUND
Center Point Energy  Natural Gas    2,529.85
Jenny’s Penguin Patch Holiday Shop  Supplies – TAG Fundraiser    1,722.83
LAMBERT, TAYLOR  Tractor-service/repair    817.90
MEDICAL ENTERPRISES, INC.  DRUG/ALCOHOL TEST KITS    24.00
NEVCO SPORTS, LLC  Repair Controller – Reimbursed by SU Ins.    165.25
Northern Lights Luthiery  GUITAR REPAIRS    93.00
University of Nebraska High School  TAG    250.00
VERIZON WIRELESS  Cell Phones    852.83
Fund Total:    6,455.66    
Checking Account Total:    6,455.66

ACTIVITY FUND
BMO Financial Group  ACTIVITY EXPENSES    10,378.48
Fund Total:    10,378.48
Checking Account Total:    10,378.48

December 2018 Prepaid checks for officials
JODIE WIELENGA    105.00
Check Type Total:    Check
Void Total:    105.00
Total without Voids:    0.00

Check Type:    Direct Deposit
Check Number    Check
Russ Basalyga    105.00
Mark Caputo    135.00
George Davidson    210.00
Mark Harris    80.00
LLOYD JENNESS    80.00
Jenni Malsam    105.00
GENE POLLOW    75.00
TAYLOR POLLOW    75.00
COLIN SCHROEDER    150.00
Ron Stowers    105.00
Mark Wetz    105.00
CHAD WILLER    120.00
Mark Harris    80.00
LLOYD JENNESS    80.00
KEN MAXFIELD    105.00
COLIN SCHROEDER    155.00
SHAWN WEHDE    105.00
CHAD WILLER    80.00
Mark Harris    80.00
LLOYD JENNESS    80.00

Check Type Total:    Direct Deposit
Void Total:    0.00
Total without Voids:    2,110.00
Checking Account Total:    6
Void Total:    105.00
Total without Voids:    2,110.00
Grand Total:
Void Total:    105.00
Total without Voids:    2,110.00

Published in The Record
Thursday, February 7, 2019

Posted in Public Notices

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