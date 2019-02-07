Woodbury County Board of Supervisors Claims — December 21, 2018
Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE
BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING 12/21/18
ACCESS SYSTEMS LEASING MAINTENANCE CONTRACTS 156.65
ADVANCED SYSTEMS INC. *MAINTENANCE CONTRACTS 274.99
ANTHON, CITY OF ELECTRIC LIGHT & POWER 85.76
ARCHIVE SUPPLIES INC. OFFICE SUPPLIES 585.00
ARGUS LEADER (SF-SD) OFFICIAL PUBL. & LEGALS 82.15
ASSOCIATED FIRE PROTECTION BUILDINGS 182.00
ASSOCIATES FOR PSYCHIATRIC SERVICES MHI ATTONERY FEES 400.00
AUCA SIOUX CITY MC LOCKBOX *PROFESSIONAL SERVICES 187.10
AUTRY REPORTING TRANSCRIPTS 207.00
BARNES & NOBLE MAGAZINES & BOOKS 276.21
BEKINS FIRE & SAFETY SERVICES *PROFESSIONAL SERVICES 225.75
BILLION GMC CADILLAC NISSAN OUTSIDE SERVICES 80.44
BOMGAARS *SUNDRY 218.80
BOOK SYSTEMS INC. MAGAZINES & BOOKS 795.00
BRUCE GARBE MISCELLANEOUS OFFICERS 7.63
BRYAN A MARON*** EMPLOYEE MILEAGE 33.84
CW SUTER & SON INC. HVAC SYSTEMS 498.75
CABLE ONE TELEPHONE EXPENSE 158.50
CANDELARIO A JIMENEZ*** WORK COMPENSATION TTD 255.07
CARDIS MFG. CO. PROFESSIONAL SERVICES 83.00
CARROLL CONSTRUCTION SUPPLY PAINT 47.88
CHERRY LAKE PUBLISHING MAGAZINES & BOOKS 43.97
CHESTERMAN CO. *OFFICE SUPPLIES 187.45
CHILD ABUSE PEDIATRICS INVESTIGATIONS 500.00
CHRISTINE ZELLMER ZANT MISCELLANEOUS OFFICERS 37.06
CINCINNATI INSURANCE CO. *WORK COMPENSATION TTD 2,262.00
CLAUDIA BLENDERMAN *ELECTION OFFICIALS 41.98
COLEEN BEACOM *ELECTION OFFICIALS 191.54
COLLEEN GOODWIN *ELECTION OFFICIALS 189.36
COLONIAL RESEARCH CHEMICAL CORP SUNDRY 181.54
CORNHUSKER INT. TRUCKS INC. PARTS 14.36
CORRECTIONVILLE BLDG. CENTER BUILDINGS 110.69
CRITTENTON CENTER DAY CARE/CHILD CARE ASS’T 17,447.10
CUMMINS CENTRAL POWER LLC *EQUIPMENT MAINTENANCE 1,880.25
DAKOTA CNTY SHERIFF (DC-NE) NOTICES/SUBPOENAS 18.58
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA DENTAL INSURANCE 3,137.06
DENNIS D BUTLER*** EMPLOYEE MILEAGE 144.43
DES MOINES STAMP MFG. CO. *OFFICE SUPPLIES 424.40
DIESEL SPECIALTIES MOTOR VEHICLE EXPENSE 538.25
DIXON CONSTR. CO. BRIDGES 28,906.00
DONNA M. CHAPMAN*** *POSTAGE & MAILING 99.93
DOUG’S TRUCK ALIGNMENTS INC. TIRES & TUBES 118.56
DWIGHT RORHOLM MISCELLANEOUS OFFICERS 4.36
EAKES OFFICE SOLUTIONS OFFICE SUPPLIES 35.88
ECHO GROUP BUILDINGS 3,840.00
ECOLAB PEST ELIMINATION *PROFESSIONAL SERVICES 294.68
ELECTION SYSTEMS & SOFTWARE INC. TYPING, PRINTING & BINDING 1,439.45
ENERGYCAP INC. BUILDINGS 7,598.36
FASTENAL CO. BUILDINGS 217.92
FIBERCOMM *TELEPHONE EXPENSE 3,767.73
FINISH LINE GAS & OIL 109.35
FRONTIER COMMUNICATIONS TELEPHONE EXPENSE 127.96
GALE/CENGAGE LEARNING *MAGAZINES & BOOKS 224.75
GARETH STEVENS PUBLISHING MAGAZINES & BOOKS 158.55
GAYLE JACOBS *ELECTION OFFICIALS 193.85
GCC ALLIANCE CONCRETE INC. PORTLAND CEMENT 1,305.00
GCR TIRE CENTER TIRES & TUBES 410.95
GLENDA MORIARTY *ELECTION OFFICIALS 190.00
HANCOCK CONCRETE PRODUCTS LLC PIPE CULVERTS 36,345.19
HEARTLAND PAPER CO. CUSTODIAL SUPPLIES 503.35
HOME DEPOT *MOTOR VEHICLE & EQUIPMENT 552.57
HORNICK, CITY OF WATER/GARBAGE 139.92
HYDRAULIC SALES & SERVICE *PARTS 564.73
IAAO DUES/MEMBERSHIPS 210.00
IMKO & DIVERSIFIED STAFFING *NON-BILLABLE TEMPS 2,817.11
INLAND TRUCK PARTS CO. *PARTS 2,408.28
INNOVATIONAL CONCEPTS INC. *CONTRACTUAL SERVICES 534.64
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC. *DEPENDENT CARE 3,653.60
INSTITUTE OF IOWA CERTIFIED ASSESSORS SCHOOL OF INSTRUCTION 25.00
INTERSTATE BATTERY MOTOR VEHICLE EXPENSE 473.55
IOWA CNTY ATTORNEYS ASSN *SCHOOL OF INSTRUCTION 1,462.50
IOWA DEPT. OF NATURAL (DS-IA) *SCHOOL OF INSTRUCTION 80.00
IOWA DEPT. OF NATURAL RESOURCES *GROUNDS 260.00
IOWA OFFICE OF STATE MED. EXAMINER *MEDICAL SERVICES 5,308.45
IOWA ONE CALL MAINTENANCE CONTRACTS 26.30
IOWA PRISON IND. SIGNS 519.75
IOWA WORKFORCE (ELEVATOR) BUILDINGS 175.00
IOWAN MAGAZINE (B-IA) MAGAZINES & BOOKS 24.00
ISAC DENTAL INSURANCE DENTAL INSURANCE 4,789.17
ISTATE TRUCK CENTER *FILTERS 838.01
JACOBS ELECTRIC *BUILDINGS 777.74
JAMI L. JOHNSON *TRANSCRIPTS 248.50
JASON GANN MHI ATTONERY FEES 78.00
JOAN L. MEISTER *ELECTION OFFICIALS 185.00
JOANN SADLER MISCELLANEOUS OFFICERS 27.80
JOHN DEERE FINANCIAL EQUIPMENT MAINTENANCE 68.36
JOHN ROBINSON PROFESSIONAL SERVICES 10.00
JOHNSTONE SUPPLY *HVAC SYSTEMS 392.28
JOY AUTO SUPPLY INC. *GAS/OILS 653.57
JUDY BROWN *ELECTION OFFICIALS 218.00
K & K MOBILE STORAGE INC. *BUILDINGS 244.99
KALEB MAYNARD NON-BILLABLE TEMPS 60.00
KATHLEEN HUSE *ELECTION OFFICIALS 185.55
KATIE COLLING MISCELLANEOUS OFFICERS 2.18
KIESLER POLICE SUPPLY & AMMUNITION ARMS/AMMUNITION 2,390.00
KLASS STOIK MUGAN VILLONE PHILLIPS ATTORNEY FEES 2,738.50
KNOEPFLER CHEVROLET CO. GAS & OIL 49.20
LANA CUNNINGHAM *ELECTION OFFICIALS 191.54
LAWSON PRODUCTS INC. BOLTS 363.05
LEGISLATIVE SERVICES AGENCY *MAGAZINES & BOOKS 645.00
LINDA MATHERS *ELECTION OFFICIALS 191.54
LONG LINES LTD. *MAINTENANCE CONTRACTS 430.36
MAILHOUSE *POSTAGE & MAILING 1,343.78
MARIPOSA PUBLISHING MAGAZINES & BOOKS 76.30
MASON CREST MAGAZINES & BOOKS 99.80
MCCLURE ENGINEERING COMPANY CONTR./OTHER GOV. & ORGAN. 3,910.00
MCGRATH NORTH MULLIN & KRATZ ATTORNEY FEES 1,858.59
MENARDS *BUILDINGS 402.82
MERCY BUSINESS HEALTH SERVICES *MEDICAL FEES 31,519.09
MICHAEL R. CLAYTON*** *MEAL EXPENSES 243.48
MICROFILM IMAGING SYSTEMS OFFICE SUPPLIES 179.45
MID AMERICAN ENERGY (D-IA) *ELECTRIC LIGHT & POWER 1,486.25
MIDWEST ALARM COMPANY, SIOUX CITY CONTRACTUAL SERVICES 60.00
MOVILLE, CITY OF *WATER/GARBAGE 74.00
MOVILLE J AND J MOTOR INC. *PARTS 76.00
MOVILLE RECORD *OFFICIAL PUBL. & LEGALS 637.50
MURPHY TRACTOR *OIL 2,181.89
NANCY PECK *ELECTION OFFICIALS 44.29
NETWORK FLEET INC. RADIOS 1,284.00
NORTHERN BALANCE & SCALE INC. EQUIPMENT 174.00
O’REILLY AUTO PARTS PARTS 24.98
O’BRIEN CNTY SHERIFF NOTICES/SUBPOENAS 39.00
OFFICE ELEMENTS *OFFICE SUPPLIES 305.33
OFFICE SYSTEMS CO. *OFFICE SUPPLIES 1,666.25
ONE OFFICE SOLUTION *OFFICE SUPPLIES 833.07
PATRICIA HAMMERSTROM ELECTION OFFICIALS 35.00
PATRICIA RUBA *ELECTION OFFICIALS 235.72
PERLA ALARCON-FLORY INTERPRETING & TECH SER 55.00
PETERSEN OIL CO. *DIESEL 7,102.40
PETROLEUM MARKETERS MUTUAL INS. CO. GROUNDS 1,230.00
PIERSON, CITY OF WATER/GARBAGE 44.54
PITNEY BOWES MAINTENANCE CONTRACTS 425.43
POMPS TIRE SERVICE INC TIRES & TUBES 128.00
PURCHASE POWER POSTAGE & MAILING 447.64
QUALITY PLUMBING CO. *PLUMBING 7,260.79
RACHEL EDMUNDSON*** *PARKING 76.50
RHEANNE HAWS TRANSCRIPTS 150.50
RICHARD BRYCE*** EMPLOYEE MILEAGE 17.44
ROAD MACHINERY & SUPPLIES BATTERIES 238.00
ROBERT BALDWIN *ELECTION OFFICIALS 203.31
ROBERT E. BROUILLETTE MISCELLANEOUS OFFICERS 19.08
ROCKET AUTO WASH INC. MOTOR VEHICLE EQUIPMENT 43.50
RONALD E. KOCH*** EMPLOYEE MILEAGE 2.70
ROSEN PUBLISHING MAGAZINES & BOOKS 383.41
S&S IMPLEMENT PARTS 52.29
SCHNEIDER CORPORATION COMPUTER SOFTWARE 1,995.00
SCHOLASTIC BOOK FAIRS MAGAZINES & BOOKS 526.78
SCHOLASTIC LIBRARY PUBLISHING MAGAZINES & BOOKS 10.39
SECRETARY OF STATE DUES/MEMBERSHIPS 30.00
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD) *EMPLOYEE MILEAGE 2,018.53
SERGEANT BLUFF ADVOCATE *OFFICIAL PUBL. & LEGALS 1,844.23
SERVICE MASTERS OF SOOLAND BUILDING 670.00
SHANE’S GLASS & MORE, LLC BUILDINGS 65.00
SHAWN STRECK MISCELLANEOUS OFFICERS 9.27
SHERWIN WILLIAMS BUILDINGS 53.68
SHIRLEY NELSON *ELECTION OFFICIALS 237.90
SHIRLEY PERRETT *ELECTION OFFICIALS 177.50
SIOUX CITY JOURNAL *CONTRACTUAL SERVICES 2,348.04
SIOUX CITY JOURNAL COMMUNICATIONS OFFICIAL PUBL. & LEGALS 2,945.00
SIOUX CITY TREAS (447) *WATER/SEWER 56,634.38
SIOUX CNTY SHERIFF NOTICES/SUBPOENAS 33.00
SIOUX SALES CO. *MOTOR VEHICLE & EQUIPMENT 239.75
SIOUXLAND INITIATIVE II CONTR./OTHER GOV. & ORGAN. 25,000.00
SOOLAND BOBCAT *EQUIPMENT MAINTENANCE 60.93
SOUTH CENTRAL DISTRICT ISAA *SCHOOL OF INSTRUCTION 450.00
SPEE DEE DELIVERY SERVICE INC. CONTRACTUAL SERVICES 113.05
STAR CONTROL *BUILDINGS 10,701.99
STEFFEN *PARTS 4,269.30
THE PENWORTHY COMPANY MAGAZINES & BOOKS 286.17
THELMA FORSLING SCHOOL OF INSTRUCTION 20.00
THERMO KING CHRISTENSEN *PARTS 113.04
THOMAS THIESEN MISCELLANEOUS OFFICERS 25.07
THOMSON WEST *COMPUTER SOFTWARE 2,153.82
TITAN MACHINERY (KINGSLEY) PARTS 116.00
TITAN MACHINERY INC. EQUIPMENT MAINTENANCE 138.50
US BANK EQUIPMENT FINANCE *LEASE/PURCHASE AGREEMENT 133.25
UST TESTING SERVICE (CVILL-IA) GROUNDS 300.00
VANDER WERFF AND ASSC INC. LAND ACQUISITION 1,950.00
VERIZON WIRELESS *TELEPHONE EXPENSE 1,327.20
VICKI NIPPERT *ELECTION OFFICIALS 227.00
WASTE MANAGEMENT SIOUX CITY (CS-IL) *WATER/GARBAGE 321.30
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD *MEDICAL FEES 282,142.74
WESTERN DISPOSAL INC. *WATER/GARBAGE 1,429.00
WESTERN IOWA TELEPHONE SHOP TELEPHONE 542.22
WIATEL WESTERN IOWA TELECOM TELEPHONE EXPENSE 148.39
WOODBURY COUNTY DENTAL INS-CNTY***BEN DENTAL INSURANCE 29.37
WOODBURY COUNTY HEALTH INS***BEN EMPLOYEE HOSPITALIZATION 1,465.05
WOODBURY COUNTY LIFE INS-CNTY***BEN LIFE INSURANCE 4.40
WOODBURY COUNTY REC *ELECTRIC LIGHT & POWER 4,549.10
WOODBURY COUNTY TREASURER-COPY PAPER *CONTRACTUAL SERVICES 690.00
WOODHOUSE SIOUX CITY INC. *OUTSIDE SERVICES 327.23
YOUTH & SHELTER SERVICES INC. DAY CARE/CHILD CARE ASS’T 1,446.15
ZIEGLER INC. *ANTI-FREEZE 402.61
4-WAY STOP SHOP *GAS/OILS 110.33
GRAND TOTAL – 630,599.88
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED
Published in The Record
Thursday, February 7, 2019