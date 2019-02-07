Woodbury County Board of Supervisors Claims — December 21, 2018

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Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE
BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING 12/21/18

ACCESS SYSTEMS LEASING  MAINTENANCE CONTRACTS    156.65
ADVANCED SYSTEMS INC.  *MAINTENANCE CONTRACTS    274.99
ANTHON, CITY OF  ELECTRIC LIGHT & POWER    85.76
ARCHIVE SUPPLIES INC. OFFICE SUPPLIES    585.00
ARGUS LEADER (SF-SD)  OFFICIAL PUBL. & LEGALS    82.15
ASSOCIATED FIRE PROTECTION  BUILDINGS    182.00
ASSOCIATES FOR PSYCHIATRIC SERVICES  MHI ATTONERY FEES    400.00
AUCA SIOUX CITY MC LOCKBOX  *PROFESSIONAL SERVICES    187.10
AUTRY REPORTING  TRANSCRIPTS    207.00
BARNES & NOBLE  MAGAZINES & BOOKS    276.21
BEKINS FIRE & SAFETY SERVICES  *PROFESSIONAL SERVICES    225.75
BILLION GMC CADILLAC NISSAN  OUTSIDE SERVICES    80.44
BOMGAARS  *SUNDRY    218.80
BOOK SYSTEMS INC.  MAGAZINES & BOOKS    795.00
BRUCE GARBE  MISCELLANEOUS OFFICERS    7.63
BRYAN A MARON***  EMPLOYEE MILEAGE    33.84
CW SUTER & SON INC.  HVAC SYSTEMS    498.75
CABLE ONE  TELEPHONE EXPENSE    158.50
CANDELARIO A JIMENEZ***  WORK COMPENSATION TTD    255.07
CARDIS MFG. CO.  PROFESSIONAL SERVICES    83.00
CARROLL CONSTRUCTION SUPPLY  PAINT    47.88
CHERRY LAKE PUBLISHING  MAGAZINES & BOOKS    43.97
CHESTERMAN CO.  *OFFICE SUPPLIES    187.45
CHILD ABUSE PEDIATRICS  INVESTIGATIONS    500.00
CHRISTINE ZELLMER ZANT  MISCELLANEOUS OFFICERS    37.06
CINCINNATI INSURANCE CO.  *WORK COMPENSATION TTD    2,262.00
CLAUDIA BLENDERMAN  *ELECTION OFFICIALS    41.98
COLEEN BEACOM  *ELECTION OFFICIALS    191.54
COLLEEN GOODWIN  *ELECTION OFFICIALS    189.36
COLONIAL RESEARCH CHEMICAL CORP  SUNDRY    181.54
CORNHUSKER INT. TRUCKS INC.  PARTS    14.36
CORRECTIONVILLE BLDG. CENTER  BUILDINGS    110.69
CRITTENTON CENTER  DAY CARE/CHILD CARE ASS’T    17,447.10
CUMMINS CENTRAL POWER LLC  *EQUIPMENT MAINTENANCE    1,880.25
DAKOTA CNTY SHERIFF (DC-NE)  NOTICES/SUBPOENAS    18.58
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA  DENTAL INSURANCE    3,137.06
DENNIS D BUTLER***  EMPLOYEE MILEAGE    144.43
DES MOINES STAMP MFG. CO.  *OFFICE SUPPLIES    424.40
DIESEL SPECIALTIES  MOTOR VEHICLE EXPENSE    538.25
DIXON CONSTR. CO.  BRIDGES    28,906.00
DONNA M. CHAPMAN***  *POSTAGE & MAILING    99.93
DOUG’S TRUCK ALIGNMENTS INC.  TIRES & TUBES    118.56
DWIGHT RORHOLM  MISCELLANEOUS OFFICERS    4.36
EAKES OFFICE SOLUTIONS  OFFICE SUPPLIES    35.88
ECHO GROUP  BUILDINGS    3,840.00
ECOLAB PEST ELIMINATION  *PROFESSIONAL SERVICES    294.68
ELECTION SYSTEMS & SOFTWARE INC.  TYPING, PRINTING & BINDING    1,439.45
ENERGYCAP INC.  BUILDINGS    7,598.36
FASTENAL CO.  BUILDINGS    217.92
FIBERCOMM  *TELEPHONE EXPENSE    3,767.73
FINISH LINE  GAS & OIL    109.35
FRONTIER COMMUNICATIONS  TELEPHONE EXPENSE    127.96
GALE/CENGAGE LEARNING  *MAGAZINES & BOOKS    224.75
GARETH STEVENS PUBLISHING  MAGAZINES & BOOKS    158.55
GAYLE JACOBS  *ELECTION OFFICIALS    193.85
GCC ALLIANCE CONCRETE INC.  PORTLAND CEMENT    1,305.00
GCR TIRE CENTER  TIRES & TUBES    410.95
GLENDA MORIARTY  *ELECTION OFFICIALS    190.00
HANCOCK CONCRETE PRODUCTS LLC  PIPE CULVERTS    36,345.19
HEARTLAND PAPER CO.  CUSTODIAL SUPPLIES    503.35
HOME DEPOT  *MOTOR VEHICLE & EQUIPMENT    552.57
HORNICK, CITY OF  WATER/GARBAGE    139.92
HYDRAULIC SALES & SERVICE  *PARTS    564.73
IAAO  DUES/MEMBERSHIPS    210.00
IMKO & DIVERSIFIED STAFFING  *NON-BILLABLE TEMPS    2,817.11
INLAND TRUCK PARTS CO.  *PARTS    2,408.28
INNOVATIONAL CONCEPTS INC.  *CONTRACTUAL SERVICES    534.64
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC.  *DEPENDENT CARE    3,653.60
INSTITUTE OF IOWA CERTIFIED ASSESSORS  SCHOOL OF INSTRUCTION    25.00
INTERSTATE BATTERY  MOTOR VEHICLE EXPENSE    473.55
IOWA CNTY ATTORNEYS ASSN  *SCHOOL OF INSTRUCTION    1,462.50
IOWA DEPT. OF NATURAL (DS-IA)  *SCHOOL OF INSTRUCTION    80.00
IOWA DEPT. OF NATURAL RESOURCES  *GROUNDS    260.00
IOWA OFFICE OF STATE MED. EXAMINER  *MEDICAL SERVICES    5,308.45
IOWA ONE CALL  MAINTENANCE CONTRACTS    26.30
IOWA PRISON IND.  SIGNS    519.75
IOWA WORKFORCE (ELEVATOR)  BUILDINGS    175.00
IOWAN MAGAZINE (B-IA)  MAGAZINES & BOOKS    24.00
ISAC DENTAL INSURANCE  DENTAL INSURANCE    4,789.17
ISTATE TRUCK CENTER  *FILTERS    838.01
JACOBS ELECTRIC  *BUILDINGS    777.74
JAMI L. JOHNSON  *TRANSCRIPTS    248.50
JASON GANN  MHI ATTONERY FEES    78.00
JOAN L. MEISTER  *ELECTION OFFICIALS    185.00
JOANN SADLER  MISCELLANEOUS OFFICERS    27.80
JOHN DEERE FINANCIAL  EQUIPMENT MAINTENANCE    68.36
JOHN ROBINSON  PROFESSIONAL SERVICES    10.00
JOHNSTONE SUPPLY  *HVAC SYSTEMS    392.28
JOY AUTO SUPPLY INC.  *GAS/OILS    653.57
JUDY BROWN  *ELECTION OFFICIALS    218.00
K & K MOBILE STORAGE INC.  *BUILDINGS    244.99
KALEB MAYNARD  NON-BILLABLE TEMPS    60.00
KATHLEEN HUSE  *ELECTION OFFICIALS    185.55
KATIE COLLING  MISCELLANEOUS OFFICERS    2.18
KIESLER POLICE SUPPLY & AMMUNITION  ARMS/AMMUNITION    2,390.00
KLASS STOIK MUGAN VILLONE PHILLIPS  ATTORNEY FEES    2,738.50
KNOEPFLER CHEVROLET CO.  GAS & OIL    49.20
LANA CUNNINGHAM  *ELECTION OFFICIALS    191.54
LAWSON PRODUCTS INC.  BOLTS    363.05
LEGISLATIVE SERVICES AGENCY  *MAGAZINES & BOOKS    645.00
LINDA MATHERS  *ELECTION OFFICIALS    191.54
LONG LINES LTD.  *MAINTENANCE CONTRACTS    430.36
MAILHOUSE  *POSTAGE & MAILING    1,343.78
MARIPOSA PUBLISHING  MAGAZINES & BOOKS    76.30
MASON CREST  MAGAZINES & BOOKS    99.80
MCCLURE ENGINEERING COMPANY  CONTR./OTHER GOV. & ORGAN.    3,910.00
MCGRATH NORTH MULLIN & KRATZ  ATTORNEY FEES    1,858.59
MENARDS  *BUILDINGS    402.82
MERCY BUSINESS HEALTH SERVICES  *MEDICAL FEES    31,519.09
MICHAEL R. CLAYTON***  *MEAL EXPENSES    243.48
MICROFILM IMAGING SYSTEMS  OFFICE SUPPLIES    179.45
MID AMERICAN ENERGY (D-IA)  *ELECTRIC LIGHT & POWER    1,486.25
MIDWEST ALARM COMPANY, SIOUX CITY  CONTRACTUAL SERVICES    60.00
MOVILLE, CITY OF  *WATER/GARBAGE    74.00
MOVILLE J AND J MOTOR INC.  *PARTS    76.00
MOVILLE RECORD  *OFFICIAL PUBL. & LEGALS    637.50
MURPHY TRACTOR  *OIL    2,181.89
NANCY PECK  *ELECTION OFFICIALS    44.29
NETWORK FLEET INC.  RADIOS    1,284.00
NORTHERN BALANCE & SCALE INC.  EQUIPMENT    174.00
O’REILLY AUTO PARTS  PARTS    24.98
O’BRIEN CNTY SHERIFF  NOTICES/SUBPOENAS    39.00
OFFICE ELEMENTS  *OFFICE SUPPLIES    305.33
OFFICE SYSTEMS CO.  *OFFICE SUPPLIES    1,666.25
ONE OFFICE SOLUTION  *OFFICE SUPPLIES    833.07
PATRICIA HAMMERSTROM  ELECTION OFFICIALS    35.00
PATRICIA RUBA  *ELECTION OFFICIALS    235.72
PERLA ALARCON-FLORY  INTERPRETING & TECH SER    55.00
PETERSEN OIL CO.  *DIESEL    7,102.40
PETROLEUM MARKETERS MUTUAL INS. CO.  GROUNDS    1,230.00
PIERSON, CITY OF  WATER/GARBAGE    44.54
PITNEY BOWES  MAINTENANCE CONTRACTS    425.43
POMPS TIRE SERVICE INC  TIRES & TUBES    128.00
PURCHASE POWER  POSTAGE & MAILING    447.64
QUALITY PLUMBING CO.  *PLUMBING    7,260.79
RACHEL EDMUNDSON***  *PARKING    76.50
RHEANNE HAWS  TRANSCRIPTS    150.50
RICHARD BRYCE***  EMPLOYEE MILEAGE    17.44
ROAD MACHINERY & SUPPLIES  BATTERIES    238.00
ROBERT BALDWIN  *ELECTION OFFICIALS    203.31
ROBERT E. BROUILLETTE  MISCELLANEOUS OFFICERS    19.08
ROCKET AUTO WASH INC.  MOTOR VEHICLE EQUIPMENT    43.50
RONALD E. KOCH***  EMPLOYEE MILEAGE    2.70
ROSEN PUBLISHING  MAGAZINES & BOOKS    383.41
S&S IMPLEMENT  PARTS    52.29
SCHNEIDER CORPORATION  COMPUTER SOFTWARE    1,995.00
SCHOLASTIC BOOK FAIRS  MAGAZINES & BOOKS    526.78
SCHOLASTIC LIBRARY PUBLISHING  MAGAZINES & BOOKS    10.39
SECRETARY OF STATE  DUES/MEMBERSHIPS    30.00
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD)  *EMPLOYEE MILEAGE    2,018.53
SERGEANT BLUFF ADVOCATE  *OFFICIAL PUBL. & LEGALS    1,844.23
SERVICE MASTERS OF SOOLAND  BUILDING    670.00
SHANE’S GLASS & MORE, LLC  BUILDINGS    65.00
SHAWN STRECK  MISCELLANEOUS OFFICERS    9.27
SHERWIN WILLIAMS  BUILDINGS    53.68
SHIRLEY NELSON  *ELECTION OFFICIALS    237.90
SHIRLEY PERRETT  *ELECTION OFFICIALS    177.50
SIOUX CITY JOURNAL  *CONTRACTUAL SERVICES    2,348.04
SIOUX CITY JOURNAL COMMUNICATIONS  OFFICIAL PUBL. & LEGALS    2,945.00
SIOUX CITY TREAS (447)  *WATER/SEWER    56,634.38
SIOUX CNTY SHERIFF  NOTICES/SUBPOENAS    33.00
SIOUX SALES CO.  *MOTOR VEHICLE & EQUIPMENT    239.75
SIOUXLAND INITIATIVE II  CONTR./OTHER GOV. & ORGAN.    25,000.00
SOOLAND BOBCAT  *EQUIPMENT MAINTENANCE    60.93
SOUTH CENTRAL DISTRICT ISAA  *SCHOOL OF INSTRUCTION    450.00
SPEE DEE DELIVERY SERVICE INC.  CONTRACTUAL SERVICES    113.05
STAR CONTROL  *BUILDINGS    10,701.99
STEFFEN  *PARTS    4,269.30
THE PENWORTHY COMPANY  MAGAZINES & BOOKS    286.17
THELMA FORSLING  SCHOOL OF INSTRUCTION    20.00
THERMO KING CHRISTENSEN  *PARTS    113.04
THOMAS THIESEN  MISCELLANEOUS OFFICERS    25.07
THOMSON WEST  *COMPUTER SOFTWARE    2,153.82
TITAN MACHINERY (KINGSLEY)  PARTS    116.00
TITAN MACHINERY INC.  EQUIPMENT MAINTENANCE    138.50
US BANK EQUIPMENT FINANCE  *LEASE/PURCHASE AGREEMENT    133.25
UST TESTING SERVICE  (CVILL-IA)  GROUNDS    300.00
VANDER WERFF AND ASSC INC.  LAND ACQUISITION    1,950.00
VERIZON WIRELESS  *TELEPHONE EXPENSE    1,327.20
VICKI NIPPERT  *ELECTION OFFICIALS    227.00
WASTE MANAGEMENT SIOUX CITY (CS-IL)  *WATER/GARBAGE    321.30
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD  *MEDICAL FEES    282,142.74
WESTERN DISPOSAL INC.  *WATER/GARBAGE    1,429.00
WESTERN IOWA TELEPHONE  SHOP TELEPHONE    542.22
WIATEL WESTERN IOWA TELECOM  TELEPHONE EXPENSE    148.39
WOODBURY COUNTY DENTAL INS-CNTY***BEN  DENTAL INSURANCE    29.37
WOODBURY COUNTY HEALTH INS***BEN  EMPLOYEE HOSPITALIZATION    1,465.05
WOODBURY COUNTY LIFE INS-CNTY***BEN  LIFE INSURANCE    4.40
WOODBURY COUNTY REC  *ELECTRIC LIGHT & POWER    4,549.10
WOODBURY COUNTY TREASURER-COPY PAPER  *CONTRACTUAL SERVICES    690.00
WOODHOUSE SIOUX CITY INC.  *OUTSIDE SERVICES    327.23
YOUTH & SHELTER SERVICES INC.  DAY CARE/CHILD CARE ASS’T    1,446.15
ZIEGLER INC.  *ANTI-FREEZE    402.61
4-WAY STOP SHOP  *GAS/OILS    110.33
GRAND TOTAL  –    630,599.88
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED

Published in The Record
Thursday, February 7, 2019

Posted in Public Notices

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