Woodbury County Board of Supervisors Minutes — January 11, 2019
Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE
BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING 1/11/19
ABM PARKING SERVICES PARKING 229.50
ADVANCED CORRECTIONAL HEALTHCARE HEALTH SERVICES ASSISTANCE 90,141.21
ADVANCED SYSTEMS INC. *OFFICE SUPPLIES 458.36
AUCA SIOUX CITY MC LOCKBOX *PROFESSIONAL SERVICES 374.20
AUTRY REPORTING *TRANSCRIPTS 437.10
B & B CLEANING SPECIALIST CONTRACTUAL SERVICES 1,450.00
BARBARA PARKER *UNSPECIFIED 2,000.00
BOMGAARS *MOTOR VEHICLE & EQUIPMENT 207.07
CANDELARIO A JIMENEZ*** WORK COMPENSATION TTD 255.07
CANON FINANCIAL SERVICES INC. OFFICE EQUIPMENT & FURN. 141.82
CAROLYN A. PLUEGER TRANSCRIPTS 155.75
CBM FOOD SERVICE *FOOD 8,064.36
CENTURY BUSINESS PRODUCTS INC. *MAINTENANCE CONTRACTS 97.23
CENTURYLINK PROFESSIONAL SERVICES 1,867.54
CHARLES F. WIDMAN UNSPECIFIED 520.96
CHESTERMAN CO. OFFICE SUPPLIES 20.60
CHN GARBAGE SERVICE *WATER/GARBAGE 247.32
COAST TO COAST (SIMI VALLEY) OFFICE SUPPLIES 114.99
COMMUNITY ACTION AGENCY *PROVISIONS ASSISTANCE 6,886.03
CONTECH ENGINEERED SOLUTIONS LLC *UNSPECIFIED 5,243.66
CORRECTIONVILLE BLDG. CENTER *BUILDINGS 75.91
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA DENTAL INSURANCE 1,815.48
DISTRICT HEALTH FUND TAX ALLOTMENT 208,707.08
ELECTRONIC ENGINEERING CO. (DM) RADIO & RELATED EQUIPMENT 14.50
EMERGENCY MEDICAL PRODUCTS MEDICAL & LAB SUPPLIES 185.60
FEDEX POSTAGE & MAILING 8.36
FIBERCOMM *TELEPHONE EXPENSE 692.91
FOUNDATION BUILDING MATERIALS BUILDINGS 28.10
HEARTLAND PAPER CO. *CUSTODIAL SUPPLIES 995.12
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC. *DEPENDENT CARE 5,293.08
IOWA LAW ENFORCEMENT ACADEMY SCHOOL OF INSTRUCTION 150.00
IOWA MUNICIPALITIES WORKERS WORK. COMP. INSUR. PREM. 21,024.00
IOWA STATE ASSN OF ASSESSORS DUES/MEMBERSHIPS 1,005.00
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT *WEARING/SAFETY APPAREL 3,776.30
JEO CONSULTING GROUP INC. BUILDINGS 706.30
LEEDS PHARMACY WORKERS COMP. MEDICAL 243.75
LESSMAN ELECTRIC SUPPLY BUILDINGS 75.00
LINCOLN FINANCIAL GROUP *LIFE INSURANCE PREMIUMS 15,564.27
LISA M. WILSON CONTRACTUAL SERVICES 350.00
MADISON NAT’L LIFE INS. (M-WI)*** LIFE INSURANCE PREMIUMS 676.25
MAIL SERVICES LLC *TYPING, PRINTING & BINDING 2,871.79
MAILHOUSE *CONTRACTUAL SERVICES 586.21
MARI H. TURK *TRANSCRIPTS 120.00
MENARDS *BUILDINGS 778.31
MERCY BUSINESS HEALTH SERVICES MEDICAL FEES 749.00
MICHAEL P. BAKER PHD LIABILITY/PROPERTY INSUR. 1,200.00
MID AMERICAN ENERGY (D-IA) *ELECTRIC LIGHT & POWER 21,220.42
MIDWEST ALARM COMPANY INC. BUILDINGS 256.00
MRSA-UV LLC MEDICAL & LAB SUPPLIES 635.57
MUNGER REINSCHMIDT & DENNE *UNSPECIFIED 1,736.50
NIEWOHNER CONSTRUCTION INC. BUILDINGS 36,427.40
NORTHEAST NEBR. PUBLIC POWER DIST. ELECTRIC LIGHT & POWER 295.00
NOVELTY MACHINE & SUPPLY CO. BUILDINGS 7.51
OFFICE ELEMENTS OFFICE SUPPLIES 196.55
ONE OFFICE SOLUTION *OFFICE SUPPLIES 58.94
PETIT CONTRACTING *UNSPECIFIED 1,425.00
PRECISION DYNAMICS CORP HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES 371.67
QUICK LANE *MOTOR VEHICLE EXPENSE 8.18
RACOM CORP (MARSHALLTOWN) RADIO & RELATED EQUIPMENT 32.55
RHEANNE HAWS *TRANSCRIPTS 26.00
RICHARD BRYCE*** EMPLOYEE MILEAGE 26.16
RICHEY PLUMBING BUILDINGS 152.00
RON KERR UNSPECIFIED 550.00
ROTO ROOTER (SC-IA) MAINTENANCE CONTRACTS 272.50
SAM’S CLUB (A-GA) FOOD 359.71
SAPP BROS. PETROLEUM INC. BUILDINGS 932.24
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD) *PLANNING 4,210.13
SERGEANT BLUFF ADVOCATE *OFFICIAL PUBL. & LEGALS 1,162.27
SIOUX CITY FIRE RESCUE AMBULANCE ASSISTANCE 374.70
SIOUX CITY TREAS. (447) DATA PROCESSING 83,990.36
SIOUXLAND LOCK & KEY BUILDINGS 245.00
SOCIETY FOR HUMAN RESOURCE DUES/MEMBERSHIPS 189.00
SOOLAND BOBCAT EQUIPMENT MAINTENANCE 72.43
SPIRAL COMMUNICATIONS SHOP TELEPHONE 71.99
STAPLES (BOX 6721) *OFFICE SUPPLIES 558.70
STAPLES CREDIT PLAN OFFICE SUPPLIES 382.67
STAR CONTROL BUILDINGS 26,124.18
SUNDQUIST ENGINEERING PC *UNSPECIFIED 2,571.75
THOMAS TOLBERT*** PARKING 38.25
THOMSON WEST MAGAZINES & BOOKS 400.28
THURSTON CNTY SHERIFF NOTICES/SUBPOENAS 56.60
VSP VISION SERVICE PLAN MEDICAL FEES 1,878.46
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD MEDICAL FEES 136,454.87
WESTERN IOWA TELEPHONE TELEPHONE EXPENSE 450.06
WIATEL WESTERN IOWA TELECOM TELEPHONE EXPENSE 84.00
WIGMAN CO PLUMBING..262.80
WOODBURY CNTY TREASURER – COPY PAPER *OFFICE SUPPLIES 180.00
GRAND TOTAL – 711,353.49
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED
Published in The Record
Thursday, February 7, 2019