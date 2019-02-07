Woodbury County Board of Supervisors Minutes — January 11, 2019

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Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE
BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING 1/11/19

ABM PARKING SERVICES  PARKING    229.50
ADVANCED CORRECTIONAL HEALTHCARE  HEALTH SERVICES ASSISTANCE    90,141.21
ADVANCED SYSTEMS INC.  *OFFICE SUPPLIES    458.36
AUCA SIOUX CITY MC LOCKBOX  *PROFESSIONAL SERVICES    374.20
AUTRY REPORTING  *TRANSCRIPTS    437.10
B & B CLEANING SPECIALIST  CONTRACTUAL SERVICES    1,450.00
BARBARA PARKER  *UNSPECIFIED    2,000.00
BOMGAARS  *MOTOR VEHICLE & EQUIPMENT    207.07
CANDELARIO A JIMENEZ***  WORK COMPENSATION TTD    255.07
CANON FINANCIAL SERVICES INC.  OFFICE EQUIPMENT & FURN.    141.82
CAROLYN A. PLUEGER  TRANSCRIPTS    155.75
CBM FOOD SERVICE  *FOOD    8,064.36
CENTURY BUSINESS PRODUCTS INC.  *MAINTENANCE CONTRACTS    97.23
CENTURYLINK  PROFESSIONAL SERVICES    1,867.54
CHARLES F. WIDMAN  UNSPECIFIED    520.96
CHESTERMAN CO. OFFICE SUPPLIES    20.60
CHN GARBAGE SERVICE  *WATER/GARBAGE    247.32
COAST TO COAST (SIMI VALLEY)  OFFICE SUPPLIES    114.99
COMMUNITY ACTION AGENCY  *PROVISIONS ASSISTANCE    6,886.03
CONTECH ENGINEERED SOLUTIONS LLC  *UNSPECIFIED    5,243.66
CORRECTIONVILLE BLDG. CENTER  *BUILDINGS    75.91
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA  DENTAL INSURANCE    1,815.48
DISTRICT HEALTH FUND  TAX ALLOTMENT    208,707.08
ELECTRONIC ENGINEERING CO. (DM)  RADIO & RELATED EQUIPMENT    14.50
EMERGENCY MEDICAL PRODUCTS  MEDICAL & LAB SUPPLIES    185.60
FEDEX  POSTAGE & MAILING    8.36
FIBERCOMM  *TELEPHONE EXPENSE    692.91
FOUNDATION BUILDING MATERIALS  BUILDINGS    28.10
HEARTLAND PAPER CO.  *CUSTODIAL SUPPLIES    995.12
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC.  *DEPENDENT CARE    5,293.08
IOWA LAW ENFORCEMENT ACADEMY  SCHOOL OF INSTRUCTION    150.00
IOWA MUNICIPALITIES WORKERS  WORK. COMP. INSUR. PREM.    21,024.00
IOWA STATE ASSN OF ASSESSORS  DUES/MEMBERSHIPS    1,005.00
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT *WEARING/SAFETY APPAREL    3,776.30
JEO CONSULTING GROUP INC.  BUILDINGS    706.30
LEEDS PHARMACY  WORKERS COMP. MEDICAL    243.75
LESSMAN ELECTRIC SUPPLY  BUILDINGS    75.00
LINCOLN FINANCIAL GROUP  *LIFE INSURANCE PREMIUMS    15,564.27
LISA M. WILSON  CONTRACTUAL SERVICES    350.00
MADISON NAT’L LIFE INS. (M-WI)***  LIFE INSURANCE PREMIUMS    676.25
MAIL SERVICES LLC  *TYPING, PRINTING & BINDING    2,871.79
MAILHOUSE  *CONTRACTUAL SERVICES    586.21
MARI H. TURK  *TRANSCRIPTS    120.00
MENARDS  *BUILDINGS    778.31
MERCY BUSINESS HEALTH SERVICES  MEDICAL FEES    749.00
MICHAEL P. BAKER PHD  LIABILITY/PROPERTY INSUR.    1,200.00
MID AMERICAN ENERGY (D-IA)  *ELECTRIC LIGHT & POWER    21,220.42
MIDWEST ALARM COMPANY INC.  BUILDINGS    256.00
MRSA-UV LLC  MEDICAL & LAB SUPPLIES    635.57
MUNGER REINSCHMIDT & DENNE  *UNSPECIFIED    1,736.50
NIEWOHNER CONSTRUCTION INC.  BUILDINGS    36,427.40
NORTHEAST NEBR. PUBLIC POWER DIST.  ELECTRIC LIGHT & POWER    295.00
NOVELTY MACHINE & SUPPLY CO.  BUILDINGS    7.51
OFFICE ELEMENTS  OFFICE SUPPLIES    196.55
ONE OFFICE SOLUTION  *OFFICE SUPPLIES    58.94
PETIT CONTRACTING  *UNSPECIFIED    1,425.00
PRECISION DYNAMICS CORP  HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES    371.67
QUICK LANE  *MOTOR VEHICLE EXPENSE    8.18
RACOM CORP (MARSHALLTOWN)  RADIO & RELATED EQUIPMENT    32.55
RHEANNE HAWS  *TRANSCRIPTS    26.00
RICHARD BRYCE***  EMPLOYEE MILEAGE    26.16
RICHEY PLUMBING  BUILDINGS    152.00
RON KERR  UNSPECIFIED    550.00
ROTO ROOTER (SC-IA)  MAINTENANCE CONTRACTS    272.50
SAM’S CLUB (A-GA)  FOOD    359.71
SAPP BROS. PETROLEUM INC.  BUILDINGS    932.24
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD)  *PLANNING    4,210.13
SERGEANT BLUFF ADVOCATE  *OFFICIAL PUBL. & LEGALS    1,162.27
SIOUX CITY FIRE RESCUE  AMBULANCE ASSISTANCE    374.70
SIOUX CITY TREAS. (447)  DATA PROCESSING    83,990.36
SIOUXLAND LOCK & KEY  BUILDINGS    245.00
SOCIETY FOR HUMAN RESOURCE DUES/MEMBERSHIPS    189.00
SOOLAND BOBCAT  EQUIPMENT MAINTENANCE    72.43
SPIRAL COMMUNICATIONS  SHOP TELEPHONE    71.99
STAPLES (BOX 6721)  *OFFICE SUPPLIES    558.70
STAPLES CREDIT PLAN  OFFICE SUPPLIES    382.67
STAR CONTROL  BUILDINGS    26,124.18
SUNDQUIST ENGINEERING PC  *UNSPECIFIED    2,571.75
THOMAS TOLBERT***  PARKING    38.25
THOMSON WEST  MAGAZINES & BOOKS    400.28
THURSTON CNTY SHERIFF  NOTICES/SUBPOENAS    56.60
VSP VISION SERVICE PLAN  MEDICAL FEES    1,878.46
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD  MEDICAL FEES    136,454.87
WESTERN IOWA TELEPHONE  TELEPHONE EXPENSE    450.06
WIATEL WESTERN IOWA TELECOM  TELEPHONE EXPENSE    84.00
WIGMAN CO  PLUMBING..262.80
WOODBURY CNTY TREASURER – COPY PAPER  *OFFICE SUPPLIES    180.00
GRAND TOTAL  –    711,353.49
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED

Published in The Record
Thursday, February 7, 2019

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