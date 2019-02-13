Lawton-Bronson School Board Bills — January 2019

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Lawton-Bronson Community School
JANUARY 2019 BOARD BILLS

OPERATING FUND
AHLERS LAW FIRM  PROFESSIONAL SERVICES    399.00
AKRON-WESTFIELD COMM. SCHOOL  SHARED OPERATIONS DIRECTOR    46,256.85
SHARED SUPERINTENDENT
ARAMARK UNIFORM SERVICES, INC.  SHOP TOWELS    331.43
BARNES & NOBLE BOOKSELLER  Book Bash Books    396.51
BIERSCHBACH EQUIPMENT & SUPPLY  lift for the gym..252.00
BUNKERS FEED & SUPPLY, INC.  SOFTENER SALT    184.96
BURKE ENGR SALES CO.
CEILING TILES    9,462.76
Doors
CENGAGE LEARNING  Books from fire    3,208.70
CENTRAL VALLEY AG  PROPANE    1,991.00
CENTURY BUSINESS PRODUCTS INC.  Toner for copiers    1,352.28
CITY OF BRONSON  WATER/SEWER    342.07
CITY OF LAWTON  WATER/SEWER    291.89
CONSTRUCTIVE PLAYTHINGS  Playground Equipment    367.98
CONTINENTAL  QUARTERLY INSPECTION    190.00
CRESCENT ELECTRIC SUPPLY CO.  blower fan motor    174.30
DAVIES BODY SHOP  repair panel and hood    2,295.00
DOCUMENT DEPOT & DESTRUCTION INC. SHREDDING    45.00
DUMKRIEGER, JEREMY  MILEAGE REIMBURSEMENT    150.22
DUNHAM HARDWOODS  Itech supplies    43.68
EDUCATION STATION, INC., THE  LAMINATING ITEMS    931.63
EMPLOYEE BENEFIT SYSTEMS  PSF FEES    462.50
FICKBOHM CONTRACTING
water cooler    1,349.00
fix leak
HAKA  GAS    730.16
HILLYARD FLOOR CARE SUPPLY CO.  custodial supplies    849.20
HINTON COMMUNITY SCHOOL  SPED BILLING    6,284.85
HOLLAND LAWN CARE  parking lot salt    350.00
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT  COG-AT scores    150.00
HUMMEL, CARLY  MEDICAL REIMBURSEMENT    11.14
IOWA ASSOCIATION OF SCHOOL BOARDS  ISFLC conference    600.00
IOWA DEPT. OF HUMAN SERVICES  MEDICAID PAYMENT    42,890.59
JACKSON PUMPING SERVICE CORP.  pump pit    135.00
JESSEN, BRANDI  CELL PHONE REIMBURSEMENT    50.00
MASTER LOCK COMPANY LLC  locker keys    106.28
MID-BELL MUSIC INC.  Instrument repair    386.87
MIDAMERICAN ENERGY  UTILITIES    11,034.77
MOVILLE RECORD, THE  AD FOR SUB BUS DRIVERS    314.61
MRLA, DAVID  MILEAGE    66.70
MTC MECHANICAL, INC.
coil repair    7,866.50
duct work
heat pump motor bracket
NEAL, DANA  CELL PHONE REIMBURSEMENT    50.00
NEVERWARE  CloudReady Neverware software    2,500.00
NORTHWEST AEA 12
Para PD    2,410.00
MANDT
2019 Space Settlement Registration
OFFICE ELEMENTS
carpet for classrooms    25,196.30
replacement furniture
ONE SOURCE BACKGROUND CHECK COMPANY  BACKGROUND CHECKS    15.00
PARVU, ANDREA  MEDICAL REIMBURSEMENT    249.69
PRESTO-X COMPANY  PEST CONTROL    196.00
QUALITY APPLIANCE & PARTS, L.C.  SERVICE CALL    263.67
QUILL CORPORATION  OFFICE SUPPLIES    178.41
RIVERSIDE TECHNOLOGIES, INC.  Security Cameras    24,982.41
SBA TOWERS IX, LLC  TOWER SITE RENTAL    182.33
SCHOOL ADMINISTRATORS OF IOWA  School Law Conference    110.00
SCHOOL SPECIALTY INC.
BINDING COMBS    301.97
LAMINATING FILM
SERVICEMASTER RECOVERY  FIRE CLEAN UP    177,500.00
SGT. BLUFF-LUTON COMM  SCHOOL  SPED BILLING    5,153.40
SHEETS, JACOB
     CELL PHONE REIMBURSEMENT    74.36
MILEAGE
SHOOK, CHAD  CELL PHONE REIMBURSEMENT    68.27
STATELINE-ELECTRIC  rewire room    5,104.33
TIMBERLINE BILLING SERVICE LLC  MEDICAID BILLING    2,760.38
US BANK
ITEMS LOST IN FIRE    13,366.70
BOOK DESTROYED IN FIRE
Pull-ups for student
Lawton Senior Living Project
Field trip
Reading intervention supplies
Food for lifeskills
Paint – kids Csms gifts to parents
Brain Model
VERNIER  charging station    1,134.18
WASTE MANAGEMENT  TRASH DISPOSAL    393.76
WESTERN IA TECH COMM COLLEGE  COLLEGE CLASS    735.00
WESTERN IOWA TELEPHONE  PHONE/INTERNET    907.50
WHITING COMMUNITY SCHOOL  CURRICULUM DIRECTOR    12,200.44
Fund Total:    418,339.53

SCHOLARSHIP TRUST FUNDS
AUGUSTANA UNIVERSITY-KYLIE HAMMAN  SCHOLARSHIP    750.00
IOWA STATE UNIVERSITY – ADDILYN HILLINGER  SCHOLARSHIP    750.00
IOWA STATE UNIVERSITY – MICHAEL RICHARDS  SCHOLARSHIP    5,000.00
WAYNE STATE COLLEGE – BETH HOLTZ  SCHOLARSHIP    200.00
Fund Total:    6,700.00

SCHOOL NUTRITION FUND
CHESTERMAN COMPANY  WATER/JUICE    139.50
DEAN FOODS  MILK    1,880.47
HOBART SALES & SERVICE  REPAIRS    232.50
KECK FOOD DISTRIBUTION  FOOD    539.88
LATIMER, STACY  LUNCH ACCOUNT REFUND    13.35
MARTIN BROS. FOOD..10,617.06
TUCKER, RENEE & MATHEW  LUNCH ACCOUNT REFUND    198.85
Fund Total:    13,621.61

STUDENT ACTIVITY FUND
4 SEASONS FUND RAISING  FFA FRUIT SALES    7,862.57
ABERSON, BERWYN  OFFICIAL    150.00
ABSOLUTE SCREEN ART  APPAREL    1,064.00
BAKER, DAVE OFFICIAL    225.00
BAKER, KEITH OFFICIAL    105.00
BASALYGA, RUSS  OFFICIAL    105.00
CHESTERMAN COMPANY  POP    873.50
CHRISTIANS, AARON  OFFICIAL    75.00
CNOS SPORTS MEDICINE  SERVICES    2,750.00
DANKE, TYLER  OFFICIAL    145.00
DAVIDSON, GEORGE  OFFICIAL    210.00
DE JONG, MIKE  OFFICIAL    210.00
DON’S PRO SHOP  PLAQUE    9.00
DUNKEL, RYAN  OFFICIAL    105.00
EDUCATIONAL TOURS INC.  TRIP INSTALLMENT    6,250.00
EWELL EDUCATIONAL SERVICES  RECORD KEEPING – FFA    165.00
HUMMEL, LAURIE  REIMBURSEMENT    21.00
IOWA HIGH SCHOOL SPEECH ASS’N  SPEECH REGISTRATIONS    228.00
J.W. PEPPER & SON INC.  MUSIC    788.25
JOHNSON, DWAYNE  OFFICIAL    75.00
MADSEN, JOSH  OFFICIAL    210.00
MALLOY, JOHN  OFFICIAL    105.00
MALSAM, JENNI  OFFICIAL    210.00
MID-BELL MUSIC INC.  SUPPLIES    253.57
MORNINGSIDE COLLEGE  HONOR CHOIR REGISTRATION    660.00
NASP  FEES    274.00
NATIONAL FFA ORGANIZATION  SUPPLIES    362.50
NELSON, JEFF  OFFICIAL    75.00
OA/BC-IG SCHOOLS  ENTRY FEE    100.00
POLLOW, TAYLOR  OFFICIAL    70.00
RUDDY, CAT  CHOREOGRAPHY    50.00
SCHROEDER, COLIN  OFFICIAL    220.00
STOWERS, RON  OFFICIAL    105.00
SUNNYBROOK COMMUNITY CHURCH  RENTAL    75.00
TRI-CENTER COMMUNITY SCHOOL DISTRICT  ENTRY FEE    95.00
TRIERWEILER, JACOB  OFFICIAL    210.00
TROTH, GARY OFFICIAL    105.00
UHL, JASON  OFFICIAL    105.00
UHL, RICH  OFFICIAL    75.00
UNIVERSITY OF SOUTH DAKOTA  REGISTRATION FEE    140.00
US BANK  COSTUMES, SUPPLIES, ROYALTIES, MEDALS, MUSIC, SUBSCRIPTION    1,559.57
WALSWORTH PUBLISHING COMPANY  YEARBOOK PAYMENT    2,093.70
WETZ, MARK  OFFICIAL    210.00
WICKSTROM, STAN  OFFICIAL    105.00
WILCOX, JOHN  OFFICIAL    75.00
Fund Total:    28,959.66

PRESCHOOL
DEAN FOODS  MILK    29.48
MARTIN BROS.  SNACKS    182.87
Fund Total:    212.35

FITNESS CENTER FUND
CITY OF LAWTON  WATER/SEWER    33.00
PER MAR SECURITY SERVICES  SECURITY MONITORING    86.97
Fund Total:    119.97

ONE CENT SALES TAX REVENUE 
SKIDLOADER LEASE    569.56
Fund Total:    569.56

Published in The Record
Thursday, February 14, 2019

Posted in Public Notices

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