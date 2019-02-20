Maple Valley/Anthon-Oto — Board Bills from February 12

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Maple Valley-Anthon Oto
February 12th Board Bills

GENERAL FUND
AETNA  INSURANCE    117.60
BLAKE, SHARI  REIMBURSEMENT    177.18
BOMGAARS SUPPLIES..1,627.04
BURKE ENGINEERING SALES COMPANY  SUPPLIES..645.52
BUSINESS PROFESSIONALS OF AMERICA  BPA FLC REGISTRATION    75.00
CHN GARBAGE SERVICE, INC.  GARBAGE    426.50
CENEX FLEETCARD  FUEL CHARGES    429.08
CENTURYLINK BUSINESS SERVICES  INTERNET    3,467.23
CENTURYLINK  TELEPHONE    333.17
CITY OF ANTHON, ANTHON CITY HALL  UTILITIES    11,820.42
CITY OF MAPLETON  UTILITIES    17,309.59
CLAIM AID  MEDICAID    267.92
COLBERT’S MARKET  MISC. SUPPLIES    255.80
COUNCIL BLUFFS COMMUNITY SCHOOL  SPECIAL EDUCATION    1,600.45
CULLIGAN  SUPPLIES    242.00
dba MAPLETON ROOTER & PLUMBING SERVICES..188.00
DEMCO  SUPPLIES    245.08
DEWALD, STEVE  SE TRAVEL    1,684.80
EDUCATORS BENEFIT CONSULTANTS, LLC  FLEX BENEFITS    125.00
ELSE, CRISTA  REIMBURSEMENT    137.28
EWELL EDUCATIONAL SERVICES  SUPPLIES    295.00
GRAHAM TIRE STORM LAKE  TIRES    785.72
GRIMES HORTICULTURE  HORTICULTURE    114.25
HAMMAN, AMY  REIMBURSEMENT    155.00
HANSEN SERVICES  PROPANE    3,924.80
HEALTHIEST YOU  INSURANCE    675.00
HEARTLAND SCHOOL  SE TUITION    3,094.00
Holiday Inn – Northwest  TRAVEL    183.68
HOLIDAY INN DES MOINES DOWNTOWN  SUPPLIES    501.76
HOMETOWN VARIETY  SUPPLIES    1,783.85
HUMANA INSURANCE CO.  INSURANCE    142.40
INLAND TRUCK PARTS & SERVICE  SUPPLIES/SERVICES.   9,099.67
IOWA COMMUNICATIONS NETWORK  INTERNET    338.71
IOWA QUIZ BOWL LEAGUE  ENTRY FEE    125.00
ISTATE TRUCK CENTER  SUPPLIES    215.00
J.W. PEPPER & SONS, INC.  SUPPLIES    245.99
JESSEN AUTOMOTIVE  SUPPLIES    560.89
K-LOG, INC.  FCS EQUIPMENT    7,584.73
KIRCHGATTER, MONA  REIMBURSEMENT    77.27
KIRCHGATTER, SCOTT  REIMBURSEMENT    41.98
KLINGENSMITH, SHONA  REIMBURSEMENT    253.09
LINCOLN ELECTRIC CUTTING SYSTEMS  SUPPLIES    185.26
LINDER, KEVIN  SERVICES    60.00
LOW, EMILY  REIMBURSEMENT    131.04
MAPLE VALLEY ANTHON OTO OPERATING  REIMBURSEMENT    300.00
MAPLETON COMMUNICATIONS  INTERNET    742.15
MAPLETON PRESS  LEGAL PUBLISHING/RENEW    399.85
MATHESON TRI GAS, INC.  SUPPLIES    74.94
MAYNARD, ROCHELLE  REIMBURSEMENT    411.23
MENARDS  SUPPLIES    299.68
MERCY MEDICAL SERVICES  PHYSICAL    212.08
MID BELL  SUPPLIES    23.73
MIDWEST TECHNOLOGY  SUPPLIES    3,251.70
MORNINGSIDE COLLEGE  PROFESSIONAL DEVELOPMENT    805.00
MORNINGSIDE COLLEGE  SCHOLARSHIP    1,000.00
MOVILLE RECORD  PUBLISHING/ADVERTISING    674.31
MUCKEY, DENNIS  REIMBURSEMENT    271.00
NAGEL, RUSS  REIMBURSEMENT    60.00
NEUBAUM, BRENDA  REIMBURSEMENT    4.58
NEW COOPERATIVE INC.  FUEL    2,854.11
OBERG, STEVEN  REIMBURSEMENT    163.80
OBERREUTER, ANGELA  REIMBURSEMENT    154.44
OPEN UP RESOURCES  SUPPLIES    1,231.20
PHILLIPS, HOLLY  REIMBURSEMENT    63.56
PQL  SUPPLIES    225.02
PSAT/NMSQT  TESTING    164.00
QUILL CORPORATION  OFFICE SUPPLIES    1,381.78
RASMUSSEN MECHANICAL SERVICES  SUPPLIES    242.05
REALLY GREAT READING  SUPPLIES    299.00
RENTOKIL NORTH AMERICA, INC. dba  SERVICES    149.00
RICK’S COMPUTER  SUPPORT/HARDWARE/EQUIPMENT    931.00
RUSTIC LILY, THE  SUPPLIES    40.00
SANITARY SERVICES  GARBAGE    383.00
SEXTON OIL CO.  FUEL OIL/FUEL    2,853.83
SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL  TUITION    10,137.60
UNITED HEALTHCARE  INSURANCE    57,496.00
VERIZON BUSINESS SERVICES  TELEPHONE    252.02
WEST SIOUX CERAMICS  SUPPLIES    74.29
WESTERN IOWA TECH COMM. COLLEGE  BUS DRIVER TRAINING    2,000.00
WHITE WOLF WEB PRINTERS  RAM WRITE UP    185.68
WINSUPPLY COMMERCIAL CHARGE  SUPPLIES    287.64
Fund Total:    161,848.02

MANAGEMENT LEVY FUND
UNITED HEALTHCARE  INSURANCE    1,834.94
Fund Total:    1,834.94

PHYSICAL PLANT & EQUIP LEVY FUND
BLUE SPACE CREATIVE  WEBSITE    658.75
HOMETOWN VARIETY  SUPPLIES    431.81
RICK’S COMPUTER  SUPPORT/HARDWARE/
EQUIPMENT    3,770.00
SCHOLL, KATHY  REIMBURSEMENT    429.96
Fund Total:    5,290.52

STUDENT ACTIVITY FUND
BOYSEN, KIM  SUPPLIES    80.00
BUSINESS PROFESSIONALS OF AMERICA  REGISTRATION    1,425.00
CHIZEK, TRAVIS  OFFICIAL    300.00
COLBERT’S MARKET  SUPPLIES    82.69
DECKER SPORTS  SUPPLIES    762.50
DENISON-SCHLESWIG HIGH SCHOOL  ENTRY FEE    160.00
DREES, KYLE  OFFICIAL    200.00
EAST MILLS COMMUNITY SCHOOL  ENTRY FEE    85.00
EEKHOFF, KEVIN  OFFICIAL    110.00
EHLERS, CHRIS  OFFICIAL    75.00
GOTTO, CHARLIE  OFFICIAL    110.00
GRAFFIX INC. dba WALL OF FAME  SUPPLIES    3,314.40
HAUFF MID-AMERICA SPORTS  SUPPLIES    3,978.75
HENDERSON, AL  OFFICIAL    75.00
Holiday Inn – Northwest  TRAVEL    918.40
HOMETOWN VARIETY  SUPPLIES    99.87
IOWA FFA ASSOCIATION  ENTRY FEE    150.00
JAM’N AUDIO SERVICES  HOMECOMING SUPPLIES    400.00
JOHNSON PLASTICS PLUS  SUPPLIES    1,847.65
KARSTEN, JIM OFFICIAL    110.00
LUCAS, JEFF  OFFICIAL    110.00
MAPLETON BP  SUPPLIES    269.73
MEYER, CHARLIE  OFFICIAL    75.00
NATIONAL FFA FOUNDATION  SUPPLIES    14.00
PEPSI COLA OF SIOUXLAND POP    2,176.88
PHILLIPS, HOLLY  REIMBURSEMENT    13.47
REEDS FOR LESS  SUPPLIES    521.10
REINKE, DALE OFFICIAL    220.00
RUSTIC LILY, THE  SUPPLIES    22.50
RUSTIC LILY, THE  SUPPLIES    67.50
SAM’S CLUB  SUPPLIES    767.82
SCHAFFER, STEVEN  REIMBURSEMENT    274.56
SMELTZER, BRIAN  REIMBURSEMENT    122.45
SWANSON, MICHAEL  OFFICIAL    200.00
UHL, RICH  OFFICIAL    80.00
VOLLSTEDT, STEVE  OFFICIAL    220.00
WESTERN VALLEY CONFERENCE  CONFERENCE TICKETS    1,522.00
WILLMOTT, SCOTT  OFFICIAL    410.00
WIMMER, JON  REIMBURSEMENT    314.82
WORKS OF HEART  SUPPLIES    50.00
Fund Total:    21,736.09

SCHOOL NUTRITION FUND
HILAND DAIRY  MILK    3,112.72
KECK FOODS  COMMODITIES    2,309.75
MAPLE VALLEY ANTHON OTO OPERATING  REIMBURSEMENT    22,294.93
MARTIN BROS    PKG FOOD/SUPPLIES    19,176.53
STRACHAN SALES INC. DBA HOBART  REPAIRS    194.00
Fund Total:    47,087.93

INFRASTRUCTURE SALES TAX FUND
ADVANCED SYSTEMS, INC.  COPIER    1,412.12
JMC COMPUTER SERVICE INC.  SOFTWARE    9,312.75
NCH dba CHEMSEARCH  SUPPLIES    1,562.49
RASMUSSEN MECHANICAL SERVICES  SERVICES    4,873.80
RICK’S COMPUTER  SUPPORT/HARDWARE/EQUIPMENT    12,716.00
Fund Total:    29,877.16

Published in The Record
Thursday, February 21, 2019

Posted in Public Notices

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