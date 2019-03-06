Lawton-Bronson School Board — February 2019 Bills

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Lawton-Bronson Community School
FEBRUARY 2019 BOARD BILLS

OPERATING FUND
ACCURATE LABEL DESIGNS  VISITOR PASSES    111.95
AHLERS LAW FIRM  PROFESSIONAL SERVICES    114.00
ANDERSON, ELIZABETH  MEDICAL REIMBURSEMENT    250.00
ARAMARK UNIFORM SERVICES, INC.  CANCEL CONTRACT    681.16
BUNKERS FEED & SUPPLY, INC.  SOFTENER SALT    259.07
CENTRAL VALLEY AG  FUEL    4,801.55
CENTURY BUSINESS PRODUCTS INC.  Toner for copiers    753.57
CITY OF BRONSON  WATER/SEWER    319.27
CITY OF LAWTON  WATER/SEWER    289.86
DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE SERVICES  TSA FEE    200.00
EMPLOYEE BENEFIT SYSTEMS  FLEX FEES    437.50
HAKA  GAS    1,081.60
HILLYARD FLOOR CARE SUPPLY CO.
CLOTH RED PACK    93.98
TRASH BAGS
HOLLAND LAWN CARE  salt    1,675.00
I-STATE TRUCK CENTER  HOOD REPAIR    1,830.00
JESSEN, BRANDI  CELL PHONE REIMBURSEMENT    50.00
KOEHLER, RANDI
Beehive reimbursement    650.00
MEDICAL REIMBURSEMENT
Reimburse bee keeping class
LB YOUTH BASKETBALL  Reimburse Gym Usage    360.00
LINDSEY, TODD  Laptop screen recycling    3,570.00
Recycling damaged computers
LUNDT, KAYLA  REIMBURSE SUPPLIES    37.68
MEDICAL ENTERPRISES  DOT TESTING    30.00
MIDAMERICAN ENERGY  UTILITIES    11,586.38
MOSEMAN, CHAD  MEDICAL REIMBURSEMENT    76.53
MOVILLE RECORD  AD FOR BUS DRIVER OPENING    289.67
MTC MECHANICAL, INC.  fire dampener blower    810.50
NEAL, DANA  CELL PHONE REIMBURSEMENT    50.00
O’REILLY AUTO PARTS
soap for power washer    608.78
oil for buses
OFFICE ELEMENTS  classroom carpet for fire    13,973.80
ONE SOURCE BACKGROUND CHECK COMPANY  BACKGROUND CHECKS    187.00
PALOS SPORTS  Tchoukball Set    405.97
PAPER CORPORATION, THE  WINTER PAPER ORDER    5,878.63
PER MAR SECURITY SERVICES  SECURITY MONITORING
153.03
PRESTO-X COMPANY  PEST CONTROL    98.00
PSAT/NMSQT  PSAT test    80.00
SBA TOWERS IX, LLC  TOWER SITE RENT    182.33
SCHOLASTIC BOOK CLUBS  classroom book sets    97.50
SGT. BLUFF – LUTON COMM. SCHOOL  CONCURRENT ENROLLMENT    729.24
SHEETS, JACOB  MILEAGE AND PHONE REIMBURSEMENT    140.77
SHOOK, CHAD  CELL PHONE REIMBURSEMENT    70.88
MILEAGE REIMBURSEMENT
SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOLS  Open Enrollment    37,427.07
STATE STEEL SUPPLY CO.  Itech supplies    476.16
THOMA, MATTHEW  GAS    32.74
THOMAS BUS SALES OF IOWA, INC.  defrost motor    90.66
US BANK  Inventory for Stand QB    6,606.39
REPLACE ITEMS LOST IN FIRE
Family night supplies
Robotics Equipment
shop supplies
purchase food for a sped student
Materials for construction shed project
Portable Speaker
office supplies
undercoating mowers
WASTE MANAGEMENT  TRASH DISPOSAL    392.66
WESTERN IOWA TECH COMM. COLLEGE  new driver training    100.00
WESTERN IOWA TELEPHONE  PHONE/INTERNET    910.54
WESTWOOD COMMUNITY SCHOOL
SPED ESTIMATED BILLING    48,699.92
SHARED ELEM GUIDANCE
Fund Total:    147,754.34

SCHOOL NUTRITION FUND
CHESTERMAN COMPANY  WATER/JUICE VENDING    153.00
DEAN FOODS  MILK    1,946.12
MARTIN BROS FOOD    10,355.65
REFRIGERATION ENG., ACE REFRIGERATION  SPRINGS    112.31
US BANK LUNCH TRAYS    216.47
Fund Total:    12,783.55

STUDENT ACTIVITY FUND
CHESTERMAN COMPANY  POP     83.81
DECKER SPORTS  EQUIPMENT, UNIFORMS    1,563.50
EDUCATORS OUTDOORS LLC  ARCHERY SUPPLIES    400.00
HAUFF MID-AMERICA SPORTS  SUPPLIES    45.75
IHSAA  DISTRICT BASKETBALL GATE    2,856.00
IOWA HIGH SCHOOL SPEECH ASS’N  REGISTRATIONS    301.00
J.W. PEPPER & SON INC.  SHEET MUSIC    443.68
MID-BELL MUSIC INC.  INSTRUMENT REPAIR    237.53
NASP  SCORING    136.00
NELSON, JEFF OFFICIAL    70.00
RIVER VALLEY CSD  HONOR CHOIR MEALS    240.00
SOUTH CENTRAL CALHOUN  ENTRY FEE    95.00
US BANK    CONCESSIONS SUPPLIES, SPEECH SUPPLIES, ARCHERY SUPPLIES, SHEET MUSIC, FFA SUPPLIES, RENTAL FOR FUNDRAISER, ELEMENTARY MUSIC SUPPLIES    1,714.00
WALL OF FAME, GRAFFIX INC.  SINGLETS    547.33
WESTERN VALLEY CONFERENCE  HOST CONFERENCE TOURNEY GATES    2,298.00
Fund Total:    11,031.60

PHYSICAL PLANT & EQUIPMENT
CENTURY BUSINESS PRODUCTS INC. Copiers    39,595.28
PLAY ON SPORTS  Camera in Gym    4,950.00
Fund Total:    44,545.28
MANAGEMENT FUND
SU INSURANCE COMPANY  BREAK FIX POLICY    626.75
Fund Total:    626.75

PRESCHOOL
DEAN FOODS  MILK    22.23
MARTIN BROS. SNACKS    173.90
Fund Total:    196.13

ONE CENT SALES TAX REVENUE
KUBOTA LEASING  SKID LOADER    661.73
OFFICE ELEMENTS  2 classrooms of carpet    3,678.34
US BANK  cleaning and shop supplies    1,500.00
Fund Total:    5,840.07

FITNESS CENTER
CITY OF LAWTON  WATER/SEWER    33.62
MIDAMERICAN ENERGY  ELECTRICITY    705.41
Fund Total:    739.03

Published in The Record
Thursday, March 7, 2019

Posted in Public Notices

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