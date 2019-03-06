River Valley School Board — February 2019 Bills

| | 0

River Valley Community School
FEBRUARY 2019 BOARD BILLS

FEBRUARY 2019 BILLS
Checking 1 Fund: 10 GENERAL
ADAM BISENIUS  PHONE STIPEND    50.00
ADVANCED SYSTEMS INC.
COPIER OVERAGE    198.64
COPIER OVERAGE    124.24
Vendor Total:    322.88
AHLERS & COONEY, P.C.  LEGAL SERVICES    724.00
ANC DBA LONG LINES  PHONE SERVICE    365.48
BARNES & NOBLE INC.  PD SUPPLIES – POWER OF ADO. BRAIN    22.36
BURKE ENGINEERING SALES CO.  POWER SUPPLY FOR DOOR    475.00
BURNIGHT GLASS AND PORCELAIN  CHECK DOOR – C’VILLE    180.00
CHARLES KNAACK  PHONE STIPEND    20.00
CHEROKEE COMMUNITY SCHOOL DISTRICT
O.E. SP ED 1ST SEM.    25,667.15
O.E. 1ST SEM.    44,366.63
TLC 1ST SEM.    1,050.63
Vendor Total:    71,084.41
COLLEGE BOARD  PSAT TESTS-AL160965 #381907855A    268.00
CORRECTIONVILLE BUILDING CTR.  ARE SUPPLIES    9.79
CORRECTIONVILLE CORNER HARDWARE
WATER SOFTENER SALT    140.80
TRANSPORTATION SUPPLIES    18.09
BUILDINGS SUPPLIES    65.55
    Vendor Total:    224.44
CORRECTIONVILLE, CITY OF
WATER, SEWER
CONCESSION    33.52
WATER, SEWER, SHOP BLDG.    31.71
WATER, SEWER LOCKER ROOM    27.02
WATER, SEWER SCHOOL    112.42
 Vendor Total:    204.67
CULLIGAN WATER CONDITIONING
PUMP RENTAL – C’VILLE    43.00
PUMP RENTAL – WASHTA   45.00
    Vendor Total:    88.00
DAVIS-VERMEYS, MELISSA  ELEM. SCIENCE SUPPLIES    12.80
DECKER EQUIPMENT  EXIT LIGHT GUARD    69.40
DES MOINES STAMP MANUFACTURING CO.  STAMP – K HARRIS    38.40
DONOVAN GROUP IOWA  COMMUNICATIONS    2,500.00
ED M. FELD EQUIPMENT CO.
SEC MONITORING – ELEM.    90.00
SEC MONITORING – HIGH SCHOOL    90.00
    Vendor Total:    180.00
FRONTIER
PHONE SERVICE    60.48
PHONE SERVICE    297.55
 Vendor Total:    358.03
HOFFMAN’S INC.  FUNERAL PLANTS – BISENIUS    122.00
INTERSTATE MECHANICAL CORP.
REPAIRS TO 2ND GRADE UNIT    236.85
REPAIRS TO VAV CONTROLLER – HIGH SCHOOL    384.00
FOUND BAD VAV CONTROLLER – HIGH SCHOOL    247.84
ADJUSTMENTS TO
AHU    481.59
CHECK ON COUPLER    162.84
PM REPAIR – REPLACE IGNITION MODULE    682.03
REPAIR 3RD GRADE UNIT    632.29
 Vendor Total:    2,827.44
IOWA ASSOCIATION OF SCHOOL BOARDS
2019 ISFLIC CONF. – K. SLATER    325.00
2019 ISFLIC CONF – A. BISENIUS    325.00
    Vendor Total:    650.00
IOWA COMMUNICATIONS NETWORK  DATE SERVICE    405.01
IOWA CONNECTIONS ACADEMY
O.E. 1ST SEM.    3,332.00
TLC 1ST SEM.    161.64
    Vendor Total:    3,493.64
JCL – SIOUX FALLS BRANCH  CUSTODIAL SUPPLIES    194.78
JOHNSON PROPANE INC.
PROPANE FOR BUS    124.46
.183 % TAX    23.25
.3% TAX    38.10
PROPANE FOR BUS    103.88
.83% TAX    19.40
.3% TAX    31.80
PROPANE FOR SCHOOL AND BUS BARN    1,813.00
PROPANE FOR BUS    111.72
.183 TAX    20.87
.3% TAX    34.20
PROPANE – ELEM.    1,617.00
    Vendor Total:    3,937.68
JOHNSON, JOHNNIE  PHONE STIPEND    15.34
JOY AUTO SUPPLY INC.  TRANSPORTATION SUPPLIES    95.38
KAY L. CHAPMAN,CPA PC  FINAL PAYMENT FOR FY18    4,100.00
KEVEIN O’DELL ELECTRIC INC.  REPLACED POWER SUPPLY    162.00
KINGSLEY PIERSON CSD  O.E. SP ED 1ST SEM.    5,326.11
MARY TRUDEAU  FCS SUPPLIES    69.68
MELISSA HOLTZ  PHONE STIPEND    50.00
MIDAMERICAN ENERGY
ELEC – C’VILLE    8,809.82
ELEC – SIGN    16.22
ELEC – BUS BARN
WASHTA    158.37
ELEC – WASHTA    1,156.77
ELEC – BUS BARN
CUSHING    125.54
ELEC – C’VILLE    169.24
ELEC – FOOTBALL
FIELD    10.00
    Vendor Total:    10,445.96
NEW COOP  GASOLINE    420.52
ONE SOURCE THE BACKGROUND CHECK COMPANY  BACKGROUND CHECK    20.50
ORKIN EXTERMINATING COMPANY
PEST CONTROL – JAN.    89.91
PEST CONTROL – FEB.    89.91
    Vendor Total:    179.82
PETERSEN OIL COMPANY  DIESEL FUEL    1,444.40
PINNACLE PERFORMANCE LLC  REPAIRS TO LITTLE BUS – STAND PIPE    539.95
RACHEL DOEDEN  MILEAGE    83.20
RAY’S MID BELL MUSIC CO.  MUSIC SUPPLIES    191.42
RECORD, THE  LEGAL PUBLICATIONS    261.00
RESEARCH PRESS PUBLISHERS  BUILDING CHAMPIONS    47.99
RICK’S COMPUTERS
CABLE MINI DISPLAY PORT    29.00
AUDIO BOARD    35.00
WESTERN DIGITAL 250GB    396.00
LASERLET PRO PRINTER    295.00
   Vendor Total:    755.00
RIVER VALLEY LUNCH FUND   PRE-SCHOOL SNACK SUPPLIES    56.44
SAM’S CLUB
MEMBERSHIP FEES    286.23
OFFICE SUPPLIES    199.76
   Vendor Total:    485.99
SANITARY SERVICES
GARBAGE PICK-UP    241.50
GARBAGE PICK-UP    269.40
     Vendor Total:    510.90
SCHALLER-CRESTLAND COMMUNITY SCHOOL  SP ED BILLING 1ST SEM.    5,550.16
SCHOOL BUS SALES CO.  MUDFLAP FOR BUS    49.16
SHANE’S GLASS & MORE  REPAIR GLASS FOR FRONT DOOR    157.08
SIOUX VALLEY AUTOMOTIVE
REPAIRS ON BUS 12    6,580.31
WINDSHIELD CHIP REPAIRS    50.00
    Vendor Total:    6,630.31
SLATER, KEN
PHONE STIPEND    50.00
MILEAGE STIPEND    225.00
    Vendor Total:    275.00
VALUE UP INC.  PRESENTATION 2-28-19    3,000.00
VISA  OFFICE SUPPLIES    75.98
YOUNGS  LARGE THERMOSTAT PROTECTOR    59.40
Fund Total:    129,886.90
Checking Account Total:    129,886.90

Checking 2 Fund: 21 ACTIVITY
CHESTERMAN COMPANY  CONCESSION SUPPLIES    575.20
CNOS FOUNDATION  SERVICE CONTRACT – FOOTBALL COVERAGE    400.00
DAKTRONICS  REPAIRS TO SCOREBOARD    250.00
HARRIS, JANE  FRAMES FOR WISO    12.25
HAUFF MID-AMERICA SPORTS INC.  REPLACEMENT SHEETS    46.50
IHSSA
VARSITY I.E. DIST. REGISTRATION    144.00
9TH I.E. DIST. REGISTRATION    48.00
9TH LARGE GR. STATE REG.    25.00
VARSITY LARGE GR STATE REG.    117.00
    Vendor Total:    334.00
MARTIN BROS DISTRIBUTING CO.  CONCESSION
SUPPLIES    327.10
SAM’S CLUB  CONCESSION SUPPLIES    431.86
WESTERN VALLEY CONFERENCE  BOYS CONF. BB TOURNEY GAME VS. RIDGE VIEW    668.00
Fund Total:    3,044.91
Checking Account Total:    3,044.91

Checking 3 Fund: 33 LOCAL OPTION SALES & SERV. TAX
INTERSTATE MECHANICAL CORP.  REPLACE HEAT EXCHANGER – ELEMENTARY    3,200.00
Fund Total:    3,200.00

Checking 3 Fund: 36 PPEL
ADVANCED SYSTEMS INC.  COPIER LEASE    1,892.12
IOWA SCHOOL SAFETY PLANS LLC  SCHOOL SAFETY PLANS    3,350.00
Fund Total:    5,242.12
Checking Account Total:    8,442.12

Checking 4 Fund: 61 SCHOOL NUTRITION
HILAND DAIRY  MILK FOR LUNCH PROGRAM    1,809.89
MARTIN BROS. DISTRIBUTING CO.
FOOD SUPPLIES – ELEM.    6,225.84
FOOD SUPPLIES – HIGH SCHOOL    6,261.07
VENDING SUPPLIES    335.56
    Vendor Total:    12,822.47
MERCANTILE, THE
KITCHEN SUPPLIES    23.68
KITCHEN SUPPLIES    28.67
    Vendor Total:    52.35
Fund Total:    14,684.71
Checking Account Total:    14,684.71

FEBRUARY 2019 VENDORS PAID PRIOR TO BOARD MEETING
Checking 1 Fund: 10 GENERAL
MCGUIRE APPRAISAL SERVICE   APPRAISAL FEE    1,000.00
MEDICAL ENTERPRISES INC.
IDATP ANNUAL DUES 2019    55.00
PER DRIVER SCHOOL COLLECTION    400.00
    Vendor Total:    455.00
RESERVE ACCOUNT  POSTAGE FOR POSTAGE MACHINE    2,500.00
SLATER, KEN
MILEAGE STIPEND    225.00
PHONE STIPEND    50.00
    Vendor Total:    275.00
U.S. POST OFFICE
POSTAL PERMIT FEE    225.00
ADDITIONAL AMOUNT FOR POSTAL PERMIT    10.00
    Vendor Total:    235.00
Fund Total:    4,465.00
Checking Account Total:    4,465.00

Checking 2 Fund: 21 ACTIVITY
BARRINGER, DALE
JH BB OFFICIAL 1-10-19    75.00
VARSITY/JV BB OFFICIALS 1-21-19    150.00
    Vendor Total:    225.00
BILL MCKELVEY  V BB OFFICIAL 2-4-19    100.00
DALE TOKHEIM  JH BB OFFICIAL 1-28-19    75.00
GEORGE DAVIDSON JV/VARSITY BB OFFICIAL 1-15-19    150.00
GOETTSCH, ERIC
JV BB OFFICIAL 1-11-19    60.00
JH BB OFFICIAL 1-15-19    75.00
JH BB OFFICIAL 1-18-19    75.00
JH BB OFFICIAL    75.00
JH BB OFFICIAL 1-28-19    75.00
    Vendor Total:    360.00
GREAT AMERICAN OPPORTUNITIES  COOKIE DOUGH FUNDRAISER    4,391.00
HARRIMAN, WADE  VARSITY/JV BB OFFICIAL 1-21-19    150.00
JERRY BUCKSTEAD  V BB OFFICIAL 2-4-19    100.00
KYLE OSWALD
BB OFFICIAL 1-11-19    100.00
BB OFFICIAL 2-8-19    100.00
    Vendor Total:    200.00
MALSOM, JENNI  VARSITY BB OFFICIAL 1-15-19    100.00
PEDERSEN, LES
BB OFFICIAL 1-11-19    100.00
BB OFFICIAL 2-8-19    100.00
    Vendor Total:    200.00
PICK, STEVE
BB OFFICIAL 1-11-19    100.00
BB OFFICIALS 2-8-19    100.00
   Vendor Total:    200.00
SAM’S CLUB
CONCESSION SUPPLIES    515.32
SUPPLIES FOR ATHLETICS    36.96
Vendor Total:    552.28
SCOTT WILMOT  V BB OFFICIAL 2-4-19    100.00
TYLER DAVIDSON  JV BB OFFICIAL    50.00
WAGNER, JIM   BB OFFICIAL 1-21-19    100.00
WETZ, MARK  VARSITY BB OFFICIAL    100.00
ZAHNLEY, DOUG
JH BB OFFICIAL 1-18-19..75.00
JH BB OFFICIAL 1-10-19..75.00
JV BB OFFICIAL 1-11-19..60.00
JH BB OFFICIAL 1-15-19..75.00
JH BB OFFICIAL 1-2-19    75.00
    Vendor Total:    360.00
Fund Total:    7,513.28
Checking Account Total:    7,513.28

Checking 3 Fund: 33  LOCAL OPTION SALES & SERV TAX
HASELHOFF CONSTRUCTION CO.  CONSTRUCTION COSTS    22,700.00
Fund Total:    22,700.00
Checking Account Total:    22,700.00

Checking 4 Fund: 61 SCHOOL NUTRITION
KECK FOODS  COMMODITIES    2,302.68
Fund Total:    2,302.68
Checking Account Total:    2,302.68

Published in The Record
Thursday, March 7, 2019

Posted in Public Notices

Leave a Comment