Woodbury County Board of Supervisors Claims — January 19, 2019

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Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE
BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING 1/18/19

ABSOLUTE MOBILE SHREDDING  *MAINTENANCE CONTRACTS    90.56
ACCESS SYSTEMS LEASING  MAINTENANCE CONTRACTS    182.65
ADP SCREENING AND SELECTION SERVICE  PROFESSIONAL SERVICES    32.00
ADVANCED SYSTEMS INC.  *EQUIPMENT MAINTENANCE    99.64
AIMEE UHL***  TRAVEL EXPENSES    180.00
AIR CHEK INC.  HEALTH SERVICES ASSISTANCE    2,360.00
AIRGAS NORTH CENTRAL  WELDING SUPPLIES    161.77
ALEXCIA KLEMISH***  *TRAVEL EXPENSES    150.80
AMBER M HUNWARDSEN***  *MILEAGE    46.05
AMERICAN SCREENING CORPORATION  *MEDICAL & LAB SUPPLIES    531.50
AMY J ALFORD***  MILEAGE    131.35
ANTHON, CITY OF  ELECTRIC LIGHT & POWER    100.56
APRIL YUSTEN***  *TRAVEL EXPENSES    63.61
ASSOCIATES FOR PSYCHIATRIC SERVICES  *MHI ATTONERY FEES    1,600.00
AUCA SIOUX CITY MC LOCKBOX  *CUSTODIAL SUPPLIES    602.22
AVENTURE STAFFING & PROFESSIONAL  PROFESSIONAL SERVICES    784.00
BARNES & NOBLE  *MAGAZINES & BOOKS    176.91
BEN MUEGGENBERG***  *SCHOOL OF INSTRUCTION    58.58
BILLION GMC CADILLAC NISSAN  *PARTS    480.79
BIOMERIEUX VITEC INC.  *MEDICAL & LAB SUPPLIES    261.86
BOMGAARS  *CUSTODIAL SUPPLIES    1,011.03
BRET PETERSON PLUMBING & CONST LLC  BUILDING    75.37
BRIDGE MOBILE HOME  RENT PAYMENTS ASSISTANCE    140.00
BUD’S SERVICE INC.  MOTOR VEHICLE EXPENSE    73.00
BURGESS HEALTH CENTER  PROFESSIONAL SERVICES    247.98
CABLE ONE  TELEPHONE EXPENSE    158.50
CALHOUN COMMUNICATIONS INC  *RADIO & RELATED EQUIPMENT    23,792.46
CANDELARIO A JIMENEZ***  WORK COMPENSATION TTD    255.07
CBM FOOD SERVICE  *FOOD    11,814.18
CDW GOVERNMENT INC.  OFFICE SUPPLIES    12.68
CENTER FOR DISEASE DETECTION  PROFESSIONAL SERVICES    51.00
CENTRAL IOWA DISTRIBUTING  SUNDRY    75.90
CENTURYLINK  *TELEPHONE EXPENSE    335.28
CHAMBERS APARTMENTS  RENT PAYMENTS ASSISTANCE    500.00
CHARLES T. HERTZ***  WEARING/SAFETY APPAREL    35.57
CHEROKEE PUBLIC HEALTH  PROFESSIONAL SERVICES    538.61
CHESTERMAN CO.  *FOOD    316.31
CHN GARBAGE SERVICE  WATER/GARBAGE    255.40
CINCINNATI INSURANCE CO.  *LIABILITY/PROPERTY INSUR.    50.00
CJ COOPER & ASSOCIATES  MEDICAL FEES    35.00
COLORADO SERUM CO.  MEDICAL & LAB SUPPLIES    146.00
CONTINUE CARE  MEDICAL & LAB SUPPLIES    159.50
COPPOLA MCCONVILLE CARROLL  LAWSUIT SETTLEMENTS    60,000.00
CORNHUSKER INT. TRUCKS INC.  *PARTS    508.60
CORRECTIONVILLE, CITY OF  WATER/GARBAGE    15.69
CORRECTIONVILLE CORNER HARDWARE  *BUILDINGS    70.11
COSTAR REALTY INFORMATION INC.  OFFICE SUPPLIES    204.50
CRITTENTON CENTER  PROFESSIONAL SERVICES    13,999.88
CTS LANGUAGELINK  PROFESSIONAL SERVICES    49.04
CULLIGAN WATER CONDITIONING  FOOD  40.91
CWD CASH WAY DISTRIBUTION  FOOD    64.84
D & K IMPLEMENT LLC  *PARTS    100.13
DANIEL VOLKERT***  SAFETY    103.55
DARE IOWA INC.  *DUES/MEMBERSHIPS    200.00
DARRELL SUSIE  *LAND    997.00
DAVENPORT CLEANERS  WEARING/SAFETY APPAREL    27.70
DEAF INTERPRETING SERVICE FOR  PROFESSIONAL SERVICES    90.00
DEAN & ASSOCIATES  *MHI ATTONERY FEES    700.00
DEAN MEINE  *MHI ATTONERY FEES    1,512.00
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA  DENTAL INSURANCE    4,416.35
DIVISION STREET PAINT & BODY  LIABILITY/PROPERTY INSUR.    2,536.64
DIXON CONSTR CO.  BOX CULVERTS    19,143.96
DONNA M. CHAPMAN***  *POSTAGE & MAILING    50.42
DOUG’S TRUCK ALIGNMENTS INC.  OUTSIDE SERVICES    185.12
DUNES DENTAL 4 KIDS  *PROFESSIONAL SERVICES    412.98
EAKES OFFICE SOLUTIONS  CUSTODIAL SUPPLIES    88.44
ECOLAB INSTITUTIONAL  PLUMBING    94.00
ELECTRONIC ENGINEERING CO. (DM)  *CONTRACTUAL SERVICES    89.00
ELIZABETH HANSON***  *TRAVEL EXPENSES    60.51
EMILY CLAYTON***  *EMPLOYEE MILEAGE    266.80
EQUIPMENT BLADES INC.  BLADES    105.59
FAMILY DENTAL CENTER OF MORNINGSIDE  *PROFESSIONAL SERVICES    374.58
FAMOUS DAVE’S BBQ  CASH ALLOWANCES ASSISTANCE    165.95
FAREWAY (SGT BLUFF)  *PROVISIONS ASSISTANCE    285.00
FASTENAL CO.  PARTS    35.89
FBINAA  DUES/MEMBERSHIPS    115.00
FEDEX  *POSTAGE & MAILING    16.72
FIBERCOMM  TELEPHONE EXPENSE    105.66
FINISH LINE  *GAS & OIL    1,185.33
FINISH LINE FUELS LLC  *MOTOR VEHICLE EXPENSE    15,042.22
FISHER HEALTHCARE (P-IL)  *MEDICAL & LAB SUPPLIES    619.43
GABRIELA HERNANDEZ***  *EMPLOYEE MILEAGE    51.78
GALE/CENGAGE LEARNING  MAGAZINES & BOOKS    58.47
GARDNER TREE SERVICE  MAINTENANCE CONTRACTS    475.00
GCR TIRE CENTER  *TIRES & TUBES    365.00
GLAXOSMITHKLINE  (GSK)  MEDICAL & LAB SUPPLIES..783.00
HALLETT MATERIALS  *GRANULAR    232,248.82
HEALY WELDING  *PROFESSIONAL SERVICES    476.94
HEARTLAND PAPER CO.  *CUSTODIAL SUPPLIES    1,875.81
HEIDMAN LAW FIRM, P.L.L.C.  *ATTORNEY FEES    4,403.50
HOLLAND LAWN CARE INC.  MAINTENANCE CONTRACTS    1,906.00
HORN MEMORIAL HOSPITAL  PROFESSIONAL SERVICES    761.25
HORN MEMORIAL HOSPITAL/PUBLIC HEALTH  PROFESSIONAL SERVICES    284.95
HORNICK, CITY OF  WATER/GARBAGE    208.80
HORWATH LAUNDRY EQUIPMENT  EQUIPMENT MAINTENANCE    1,100.40
HUMBOLDT MFG. CO.  *EQUIPMENT    34.85
HY-VEE FOOD STORES (HAMILTON)  *PROVISIONS ASSISTANCE    473.79
HY-VEE INC. *HEALTH SERVICES ASSISTANCE    195.80
HYDRAULIC SALES & SERVICE  *PARTS    675.03
I & S GROUP  *UNSPECIFIED    3,594.00
IDEXX DISTRIBUTION CORP. MEDICAL & LAB SUPPLIES    2,387.31
INLAND TRUCK PARTS CO.  *PARTS    4,227.69
INNOVATIONAL CONCEPTS INC.  *CUSTODIAL SUPPLIES    4,016.91
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC.  *DEPENDENT CARE    5,803.86
INTERSTATE ALL BATTERY CENTER  MOTOR VEHICLE EXPENSE    7.95
INTERSTATE BATTERY  BUILDINGS    347.70
IOWA CONCRETE PAVING ASS’N  SCHOOLS & FEES    585.00
IOWA DEPT OF NATURAL RESOURCES  PROFESSIONAL SERVICES    50.00
IOWA DEPT. OF TRANSPORTATION (A-IA)  *PORTLAND CEMENT    98,794.28
IOWA PRISON IND.  TYPING, PRINTING & BINDING    413.05
IOWA SPORTSMAN  PROMOTIONAL ACTIVITIES    105.00
IOWA STATE ASSOCIATION OF COUNTIES  *SCHOOL OF INSTRUCTION    555.00
ISAC IOWA STATE ASSN OF  SCHOOL OF INSTRUCTION    190.00
ISTATE TRUCK CENTER  *PARTS    364.20
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT  *WEARING/SAFETY APPAREL    812.80
JASON GANN  MHI ATTONERY FEES    36.00
JERED JEPSEN***  SAFETY    128.38
JEREMY TAYLOR***  *CELL PHONE EXPENSE    197.51
JIM HAWK TRUCK TRAILERS  *PARTS    1,605.55
JOHN MANSFIELD  *MISCELLANEOUS OFFICERS    30.22
JOHNSON CONTROLS SECURITY SOLUTIONS  *BUILDINGS    1,208.33
JOY AUTO SUPPLY INC.  *BUILDINGS    658.69
KATHERINE B. MORENO***  *EMPLOYEE MILEAGE    31.38
KELLIE ZVIRGZDINAS***  MILEAGE    39.79
KENDRA M. OLSON  *MHI ATTONERY FEES    1,056.00
KEVIN GRIEME***  TRAVEL EXPENSES    22.25
KLASS STOIK MUGAN VILLONE PHILLIPS  *ATTORNEY FEES    3,286.58
KREISERS INC. (SF-SD)  *MEDICAL & LAB SUPPLIES    2,476.78
LANGUAGE LINE SERVICES  *PROFESSIONAL SERVICES    971.05
LEON K KOSTER  *MISCELLANEOUS OFFICERS    31.96
LINCOLN RYAN  *MISCELLANEOUS OFFICERS    33.12
LORI A. OETKEN***  *MILEAGE    98.10
LORI JACKSON***  EMPLOYEE MILEAGE    66.49
LORI L. BALDWIN RN***  *MILEAGE    115.00
LUTHERAN SERVICES IN IOWA  *PROFESSIONAL SERVICES    23,215.29
M & M COPY QUICK INC.  OFFICE SUPPLIES    36.38
MAILHOUSE  *POSTAGE & MAILING    2,807.08
MAILING SERVICES INC.  POSTAGE & MAILING    2,300.00
MATTHEW A. UNG  EMPLOYEE MILEAGE    99.74
MCQUEENS SOFT WATER  WATER/GARBAGE    396.50
MEGAN MILLER***  *EMPLOYEE MILEAGE    240.44
MENARDS  *SUNDRY    566.22
MERCK AND CO. INC. (CS-IL)  MEDICAL & LAB SUPPLIES    1,195.97
MERCY BUSINESS HEALTH SERVICES  *MEDICAL FEES    9,634.00
MEYER BROS. COLONIAL CHAPEL  AMBULANCE ASSISTANCE    400.00
MID AMERICAN ENERGY (D-IA)  *ELECTRIC LIGHT & POWER    18,307.98
MID STATES ORGANIZED CRIME  DUES/MEMBERSHIPS    200.00
MID STEP SERVICES (STONE)  CONTRACTUAL SERVICES    75.00
MIDWEST CARD AND ID SOLUTIONS  PROFESSIONAL SERVICES    829.33
MONONA COUNTY PUBLIC HEALTH  *PROFESSIONAL SERVICES    672.78
MOORE, HEFFERNAN, MOELLER, JOHNSON  MHI ATTONERY FEES    102.00
MORTON ZENOR  WELL TESTING    500.00
MOTOROLA INC. (C-IL)  *RADIO & RELATED EQUIPMENT    54,063.53
MOVILLE, CITY OF  *WATER/GARBAGE    67.50
MOVILLE J AND J MOTOR INC.  *PARTS    63.50
MURPHY TRACTOR  *PARTS    29,879.18
NANCY WEBB***  *EMPLOYEE MILEAGE    124.81
NATIONAL ASSC OF LOCAL BOARDS OF  DUES/MEMBERSHIPS    300.00
NATIONAL ASS’N CNTY VETERANS SVC. OFF.  *DUES/MEMBERSHIPS    150.00
NATIONAL TOXICOLOGY INC.  *PROFESSIONAL SERVICES    90.00
NORTHSIDE GLASS SERVICE  *OUTSIDE SERVICES    635.00
NORTHWEST ENVIRONMENTAL SERVICES  *PROFESSIONAL SERVICES    10,461.65
O’HALLORAN INTERNATIONAL  *PARTS    14,948.53
OFFICE ELEMENTS  *OFFICE SUPPLIES    427.66
OFFICE SYSTEMS CO.  *MAINTENANCE CONTRACTS    2,592.85
ONE OFFICE SOLUTION *OFFICE SUPPLIES    2,130.90
ORA ORTHOPEDICS  WORKERS COMP. MEDICAL    459.00
PATHOLOGY MEDICAL SERV. OF SIOUXLAND  PROFESSIONAL SERVICES    125.00
PATTY ERICKSON PUTTMANN***  *TELEPHONE EXPENSES    71,679.14
PETERSEN OIL CO.  *DIESEL    16,821.15
PICKERMANS  SCHOOL OF INSTRUCTION    99.50
PIERSON, CITY OF  WATER/GARBAGE    45.66
POMPS TIRE SERVICE INC.  TIRES & TUBES    89.00
PRESTO-X INC.  CUSTODIAL SUPPLIES    108.00
PREVENT CHILD ABUSE AMERICA (CH-IL)  DUES/MEMBERSHIPS    1,750.00
PRIORITY DISPATCH  PROFESSIONAL SERVICES    4,705.00
QUIMBY COMMUNITY CTR  RENT – POLLING PLACES    35.00
RANDY S. HISEY  MHI ATTONERY FEES    102.00
RAY O’HERRON CO. INC.  ARMS/AMMUNITION    604.40
READING WAREHOUSE  MAGAZINES & BOOKS    108.95
RECORD PRINTING & COPY CTR. LLC  *TYPING, PRINTING & BINDING    386.01
RHEANNE HAWS  ATTORNEY FEES – JUVENILE    164.00
ROBERT CLAUSEN***  SAFETY    193.64
ROCKET AUTO WASH INC.  *EQUIPMENT MAINTENANCE    67.34
RONALD BOHLE  *LAND    825.00
S & S IMPLEMENT  PARTS    947.68
SAFELITE FULFILLMENT, INC.  MOTOR VEHICLE EXPENSE    165.00
SAMPERS***, JULIE A.  EMPLOYEE MILEAGE    36.52
SARAH E. BLATCHFORD***  *EMPLOYEE MILEAGE    27.25
SCHUMACHER ELEVATOR  CONTRACTUAL SERVICES..873.00
SCOTT HOSTETLER  LIABILITY/PROPERTY INSUR.    192.08
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD)  *OFFICE SUPPLIES    3,910.99
SELECT PARTS, INC.  PARTS    437.35
SERGEANT BLUFF, CITY OF  UTILITIES ASSISTANCE..92.18
SHANE’S GLASS & MORE, LLC  BUILDINGS    295.00
SHEILA M. GARVIN***  *MILEAGE    133.20
SIOUX CITY CHAMBER OF COMMERCE  DUES/MEMBERSHIPS    270.50
SIOUX CITY FIRE RESCUE  AMBULANCE ASSISTANCE    350.00
SIOUX CITY JOURNAL COMMUNICATIONS  *OFFICIAL PUBL. & LEGALS    870.86
SIOUX CITY TARP MFG. & CANVAS  SUNDRY    40.00
SIOUX CITY TREAS. (447)  *UTILITIES ASSISTANCE    94,564.93
SIOUX LAUNDRY INC.  CONTRACTUAL SERVICES    2,740.00
SIOUXLAND DISTRICT HEALTH  *TRAVEL EXPENSES    789.45
SIOUXLAND LOCK & KEY  OFFICE SUPPLIES    3.50
SIOUXLAND TAXI  *PROFESSIONAL SERVICES    168.20
STAPLES ADVANTAGE  OFFICE SUPPLIES    43.11
STAR CONTROL  *BUILDINGS    1,826.08
STATE HYGIENIC LABORATORY  PROFESSIONAL SERVICES    80.00
STEFFEN TRUCK EQUIPMENT INC.  *OUTSIDE SERVICES    963.78
STEPHANIE KINGSTON***  *EMPLOYEE MILEAGE    59.41
STEPHENS-PECK INC.  *MAGAZINES & BOOKS    180.00
STEVE’S BEANE PLUMBING CO.  *BUILDINGS    962.00
STEVEN RODER***  EMPLOYEE MILEAGE    21.69
SUNSET LAW ENFORCEMENT  ARMS/AMMUNITION..1,983.00
SUPPLYWORKS  MOTOR VEHICLE & EQUIPMENT    206.97
SURVEYMONKEY.COM, LLC  DUES/MEMBERSHIPS..336.00
THOMPSON ELECTRIC CO.  BUILDINGS    100.00
TITAN MACHINERY (KINGSLEY)  MOWING    2,740.00
TOOL DEPOT  MOTOR VEHICLE & EQUIPMENT    99.00
TRANSOURCE  *FILTERS    232.07
TYLER TECHNOLOGIES  COMPUTER SOFTWARE    671.89
UHL FEED STORE INC.  *BATTERIES    410.00
ULTRA NO TOUCH CAR WASH  MOTOR VEHICLE EXPENSE    53.10
US BANK (STL-MO)  *BUILDINGS    1,334.47
US BANK EQUIPMENT FINANCE  *LEASE/PURCHASE AGREEMENT    133.25
UST TESTING SERVICE  (CVILL-IA)  GROUNDS    300.00
VIRGIL H. BREMER***  SAFETY    74.72
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD  MEDICAL FEES    81,653.05
WESTERN DISPOSAL INC.  *WATER/GARBAGE    1,217.00
WESTERN IOWA TECH  SCHOOL OF INSTRUCTION    6.00
WESTERN IOWA TELEPHONE  SHOP TELEPHONE    537.72
WIATEL WESTERN IOWA TELECOM  TELEPHONE EXPENSE    144.44
WOODBURY CNTY REC  *ELECTRIC LIGHT & POWER    5,414.84
WOODBURY CNTY SOIL  TAX ALLOTMENT    12,000.00
WOODBURY COUNTY DEBT SERVICE  *RENT BUILDINGS    6,667.00
YOUTH & SHELTER SERVICES INC.  DAY CARE/CHILD CARE ASS’T    559.80
ZIEGLER INC.  *PARTS    119.02
4-WAY STOP SHOP  GAS/OILS    35.00
4IMPRINT INC.  HEALTH SERVICES ASSISTANCE    783.14
GRAND TOTAL –    1,057,717.20
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED

Published in The Record
Thursday, March 7, 2019

Posted in Public Notices

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