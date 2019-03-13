Woodbury County Board of Supervisors Claims — February 22, 2019

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Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING 2/22/19

ADVANCED SYSTEMS INC  OFFICE SUPPLIES    5.77
AIRGAS NORTH CENTRAL  WELDING SUPPLIES    18.96
ANTHON, CITY OF  ELECTRIC LIGHT & POWER    106.35
ANTHON SERVICE CENTER  MOTOR VEHICLE EXPENSE    18.00
ASPHALT PAVING ASSC OF IA  SCHOOLS & FEES    275.00
BERNIE’S LAWN & GARDEN CTR  SHOP TOOLS    144.90
BOB BARKER CO.  HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES    715.54
BOMGAARS  *WEARING/SAFETY APPAREL    871.49
BOONE BROTHERS ROOFING  BUILDINGS    1,288.31
BURKE ENGINEERING  BUILDINGS    492.80
C W SUTER & SON INC  *HVAC SYSTEMS    2,054.50
CABLE ONE  *TELEPHONE EXPENSE    416.10
CALHOUN COMMUNICATIONS INC.  BUILDINGS    631.01
CANDELARIO A JIMENEZ***  WORK COMPENSATION TTD    255.07
CBM FOOD SERVICE  *FOOD    11,859.54
CENTURYLINK  *TELEPHONE EXPENSE    208.25
CHESTERMAN CO.  *OFFICE SUPPLIES    351.80
CHN GARBAGE SERVICE  WATER/GARBAGE    255.40
CLARK EQUIPMENT CO.  BUILDINGS    4,705.92
CORNHUSKER INT. TRUCKS INC.  *PARTS    9,248.07
CORRECTIONVILLE BLDG CENTER  *SUNDRY    223.99
CORRECTIONVILLE CORNER HARDWARE  SUNDRY    27.51
CRITTENTON CENTER DAY CARE/CHILD CARE ASS’T    17,073.90
CULLIGAN WATER CONDITIONING  FOOD    85.91
CWD CASH WAY DISTRIBUTION  FOOD    177.53
D & K IMPLEMENT LLC  PARTS    64.84
DAVENPORT CLEANERS  WEARING/SAFETY APPAREL    22.50
DAYS DOOR CO.  BUILDING    1,017.23
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA  DENTAL INSURANCE    2,156.33
DIXON CONSTR. CO.  BOX CULVERTS    11,892.24
EAKES OFFICE SOLUTIONS  SUNDRY    225.76
ELECTION SYSTEMS & SOFTWARE INC.  *OFFICE SUPPLIES    4,716.90
ELECTRONIC ENGINEERING CO. (DM)  CONTRACTUAL SERVICES    54.00
EMERGENCY MEDICAL PRODUCTS  *BUILDINGS    1,316.96
EMILY MYERS  *ELECTION OFFICIALS    222.61
EQUIPMENT BLADES INC.  BLADES    1,960.00
FASTENAL CO.  *BOLTS    122.80
FBINAA  SCHOOL OF INSTRUCTION    125.00
FIBERCOMM  *TELEPHONE EXPENSE    3,564.69
FINISH LINE  GAS/OILS    55.80
FINISH LINE FUELS LLC *MOTOR VEHICLE EXPENSE..17,678.20
GCR TIRE CENTER *EQUIPMENT MAINTENANCE    628.74
GILL HAULING INC.  DITCH CLEANING    678.78
GLOBAL ENGINEERING & CONSTRUCTION  BUILDINGS    60,325.00
HEARTLAND PAPER CO. *HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES    587.31
HITCHES TRAILERS & MORE  EQUIPMENT MAINTENANCE    462.20
HORNICK, CITY OF  WATER/GARBAGE    71.29
HWY. 31 QUICK STOP  TIRES & TUBES    28.00
HYDRAULIC SALES & SERVICE  *PARTS    492.80
H20 4 U  HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES    93.50
INLAND TRUCK PARTS CO.  *PARTS    2,310.02
INNOVATIONAL CONCEPTS INC.  *CONTRACTUAL SERVICES    899.00
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC.  *MEDICAL REIMBURSEMENT    4,216.34
INTERSTATE BATTERY  MOTOR VEHICLE EXPENSE    79.95
IOWA DEPT. OF TRANSPORTATION (A-IA)  SALT    1,218.24
IOWA MUNICIPALITIES WORKERS  WORK COMP. INSUR. PREM.    21,024.00
IOWA NATURAL HERITAGE  DUES/MEMBERSHIPS..175.00
ISAC DENTAL INSURANCE  DENTAL INSURANCE    4,881.79
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT  *WEARING/SAFETY APPAREL    301.70
JASON GANN  MHI ATTONERY FEES    96.00
JOHN DEERE FINANCIAL  *EQUIPMENT MAINTENANCE    4,079.54
JOHN ROBINSON  PROFESSIONAL SERVICES    10.00
JOHNSON PROPANE HEATING &  PROFESSIONAL SERVICES    919.45
JOY AUTO SUPPLY INC.  *MOTOR VEHICLE EXPENSE    856.13
K & K MOBILE STORAGE INC.  BUILDINGS    90.00
KARL’S  BUILDINGS    184.92
LANGUAGE LINE SERVICES  PROFESSIONAL SERVICES    44.65
LONG LINES LTD  *PROFESSIONAL SERVICES    396.24
MAILHOUSE  *CONTRACTUAL SERVICES    1,184.49
MARI H. TURK  ATTORNEY FEES – JUVENILE    238.00
MENARDS  *BUILDINGS    296.35
MERCY BUSINESS HEALTH SERVICES  *MEDICAL FEES    470.50
MID AMERICAN ENERGY (D-IA)  *ELECTRICITY    2,138.39
MIDWEST ALARM COMPANY, SIOUX CITY  MAINTENANCE CONTRACTS    30.00
MIDWEST MONITORING & SURVEILLANCE  *GPS TRACKING    5,400.00
MIDWEST WHEEL  *MOTOR VEHICLE EXPENSE    356.98
MIKE’S REPAIR  MOTOR VEHICLE EXPENSE    20.00
MOORE, HEFFERNAN, MOELLER, JOHNSON  MHI ATTONERY FEES    48.00
MOTOR PARTS CENTRAL  MOTOR VEHICLE EXPENSE    184.11
MOVILLE, CITY OF  WATER/GARBAGE    14.25
MOVILLE J AND J MOTOR INC.  *PARTS    216.50
MURPHY TRACTOR  *PARTS    7,337.46
NEW COOPERATIVE INC. (FT. DODGE)  *GASOLINE    23,740.85
O’REILLY AUTO PARTS  PARTS    233.80
OFFICE ELEMENTS  OFFICE SUPPLIES    57.85
OFFICE SYSTEMS CO.  MAINTENANCE CONTRACTS    376.00
OIL EXPRESS INC. OIL    3,397.60
ONE OFFICE SOLUTION *OFFICE SUPPLIES    2,935.34
OTO, CITY OF  WATER/GARBAGE    205.50
OVERHEAD DOOR OF SIOUX CITY  BUILDING    36.00
PIERSON, CITY OF  WATER/GARBAGE    46.30
POMPS TIRE SERVICE INC.  TIRES & TUBES    735.50
PURCHASE POWER  POSTAGE & MAILING    596.18
R.J. THOMAS MFG. INC.  BUILDINGS    307.44
RAY’S ELECTRICAL PLUMBING & HEATING  BUILDING    526.17
RECORD PRINTING & COPY CTR LLC OFFICE SUPPLIES    90.87
RUETER & ZENOR CO.  *PAINT    73.04
SAFELITE AUTO GLASS (SC-IA)  LIABILITY/PROPERTY INSUR.    29.95
SAFELITE FULFILLMENT, INC.  *MOTOR VEHICLE EXPENSE    276.16
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD)  *SCHOOL OF INSTRUCTION    1,259.01
SERGEANT BLUFF ADVOCATE  PUBLICATIONS    41.91
SERVICE MASTERS OF SOOLAND  BUILDING    670.00
SEXTON OIL CO.  *DIESEL    3,111.25
SINGING HILLS AUTO SPA  MOTOR VEHICLE EXPENSE    519.00
SIOUX CITY FORD  MOTOR VEHICLE EXPENSE    44.22
SIOUX CITY JOURNAL *OFFICIAL PUBL. & LEGALS    1,254.70
SIOUX CITY JOURNAL COMMUNICATIONS  OFFICIAL PUBL. & LEGALS    2,113.00
SIOUX CITY TREAS. (447)  *GAS/OILS    59,743.46
SIOUX SALES CO.  *UNSPECIFIED    26,936.00
SIOUXLAND LOCK & KEY  *BUILDINGS    240.00
SIOUXLAND SHRM  TRAINING    250.00
SOOLAND BOBCAT  EQUIPMENT MAINTENANCE    357.72
SQUARE TIRE GORDON DRIVE  *PARTS    55.16
STAN HOUSTON EQUIPMENT CO INC  *BUILDINGS    198.35
SULSBERGER LAND AND CATTLE INC  DAMAGES    1,227.60
THOMPSON INNOVATION  PROFESSIONAL SERVICES..100.00
TITAN MACHINERY (KINGSLEY)  *PARTS    4,981.94
TITAN MACHINERY INC.  *PARTS    5,421.95
TYLER TECHNOLOGIES  COMPUTER SOFTWARE..10,737.66
UHL SEED INC.  *HERBICIDES    2,340.00
VAN METER INDUSTRIAL  *ELECTRICITY    304.00
VERIZON WIRELESS  TELEPHONE EXPENSE    212.55
VIRGIL H. BREMER***  MEALS & LODGING    39.47
WALL OF FAME  PERSONAL ITEMS & CLOTHING    723.78
WASTE MANAGEMENT SIOUX CITY (CS-IL)  *WATER/GARBAGE    334.88
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD  *MEDICAL FEES    156,526.43
WESTERN DISPOSAL INC.  *WATER/GARBAGE    1,199.00
WESTERN IOWA TELEPHONE  SHOP TELEPHONE    527.38
WIGMAN CO PLUMBING    414.96
WOODBURY CNTY REC  *ELECTRIC LIGHT & POWER    6,205.96
WOODBURY CNTY SHERIFF  OFFICE SUPPLIES    56.30
WOODBURY CNTY TREASURER – COPY PAPER SUPPLIES    60.00
WOODHOUSE SIOUX CITY INC.  *MOTOR VEHICLE EXPENSE    163.49
ZIEGLER INC  *FILTERS    314.27
GRAND TOTAL  –    542,143.05
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED

Published in The Record
Thursday, March 14, 2019

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