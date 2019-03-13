Woodbury County Board of Supervisors Claims — February 22, 2019
Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING 2/22/19
ADVANCED SYSTEMS INC OFFICE SUPPLIES 5.77
AIRGAS NORTH CENTRAL WELDING SUPPLIES 18.96
ANTHON, CITY OF ELECTRIC LIGHT & POWER 106.35
ANTHON SERVICE CENTER MOTOR VEHICLE EXPENSE 18.00
ASPHALT PAVING ASSC OF IA SCHOOLS & FEES 275.00
BERNIE’S LAWN & GARDEN CTR SHOP TOOLS 144.90
BOB BARKER CO. HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES 715.54
BOMGAARS *WEARING/SAFETY APPAREL 871.49
BOONE BROTHERS ROOFING BUILDINGS 1,288.31
BURKE ENGINEERING BUILDINGS 492.80
C W SUTER & SON INC *HVAC SYSTEMS 2,054.50
CABLE ONE *TELEPHONE EXPENSE 416.10
CALHOUN COMMUNICATIONS INC. BUILDINGS 631.01
CANDELARIO A JIMENEZ*** WORK COMPENSATION TTD 255.07
CBM FOOD SERVICE *FOOD 11,859.54
CENTURYLINK *TELEPHONE EXPENSE 208.25
CHESTERMAN CO. *OFFICE SUPPLIES 351.80
CHN GARBAGE SERVICE WATER/GARBAGE 255.40
CLARK EQUIPMENT CO. BUILDINGS 4,705.92
CORNHUSKER INT. TRUCKS INC. *PARTS 9,248.07
CORRECTIONVILLE BLDG CENTER *SUNDRY 223.99
CORRECTIONVILLE CORNER HARDWARE SUNDRY 27.51
CRITTENTON CENTER DAY CARE/CHILD CARE ASS’T 17,073.90
CULLIGAN WATER CONDITIONING FOOD 85.91
CWD CASH WAY DISTRIBUTION FOOD 177.53
D & K IMPLEMENT LLC PARTS 64.84
DAVENPORT CLEANERS WEARING/SAFETY APPAREL 22.50
DAYS DOOR CO. BUILDING 1,017.23
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA DENTAL INSURANCE 2,156.33
DIXON CONSTR. CO. BOX CULVERTS 11,892.24
EAKES OFFICE SOLUTIONS SUNDRY 225.76
ELECTION SYSTEMS & SOFTWARE INC. *OFFICE SUPPLIES 4,716.90
ELECTRONIC ENGINEERING CO. (DM) CONTRACTUAL SERVICES 54.00
EMERGENCY MEDICAL PRODUCTS *BUILDINGS 1,316.96
EMILY MYERS *ELECTION OFFICIALS 222.61
EQUIPMENT BLADES INC. BLADES 1,960.00
FASTENAL CO. *BOLTS 122.80
FBINAA SCHOOL OF INSTRUCTION 125.00
FIBERCOMM *TELEPHONE EXPENSE 3,564.69
FINISH LINE GAS/OILS 55.80
FINISH LINE FUELS LLC *MOTOR VEHICLE EXPENSE..17,678.20
GCR TIRE CENTER *EQUIPMENT MAINTENANCE 628.74
GILL HAULING INC. DITCH CLEANING 678.78
GLOBAL ENGINEERING & CONSTRUCTION BUILDINGS 60,325.00
HEARTLAND PAPER CO. *HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES 587.31
HITCHES TRAILERS & MORE EQUIPMENT MAINTENANCE 462.20
HORNICK, CITY OF WATER/GARBAGE 71.29
HWY. 31 QUICK STOP TIRES & TUBES 28.00
HYDRAULIC SALES & SERVICE *PARTS 492.80
H20 4 U HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES 93.50
INLAND TRUCK PARTS CO. *PARTS 2,310.02
INNOVATIONAL CONCEPTS INC. *CONTRACTUAL SERVICES 899.00
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC. *MEDICAL REIMBURSEMENT 4,216.34
INTERSTATE BATTERY MOTOR VEHICLE EXPENSE 79.95
IOWA DEPT. OF TRANSPORTATION (A-IA) SALT 1,218.24
IOWA MUNICIPALITIES WORKERS WORK COMP. INSUR. PREM. 21,024.00
IOWA NATURAL HERITAGE DUES/MEMBERSHIPS..175.00
ISAC DENTAL INSURANCE DENTAL INSURANCE 4,881.79
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT *WEARING/SAFETY APPAREL 301.70
JASON GANN MHI ATTONERY FEES 96.00
JOHN DEERE FINANCIAL *EQUIPMENT MAINTENANCE 4,079.54
JOHN ROBINSON PROFESSIONAL SERVICES 10.00
JOHNSON PROPANE HEATING & PROFESSIONAL SERVICES 919.45
JOY AUTO SUPPLY INC. *MOTOR VEHICLE EXPENSE 856.13
K & K MOBILE STORAGE INC. BUILDINGS 90.00
KARL’S BUILDINGS 184.92
LANGUAGE LINE SERVICES PROFESSIONAL SERVICES 44.65
LONG LINES LTD *PROFESSIONAL SERVICES 396.24
MAILHOUSE *CONTRACTUAL SERVICES 1,184.49
MARI H. TURK ATTORNEY FEES – JUVENILE 238.00
MENARDS *BUILDINGS 296.35
MERCY BUSINESS HEALTH SERVICES *MEDICAL FEES 470.50
MID AMERICAN ENERGY (D-IA) *ELECTRICITY 2,138.39
MIDWEST ALARM COMPANY, SIOUX CITY MAINTENANCE CONTRACTS 30.00
MIDWEST MONITORING & SURVEILLANCE *GPS TRACKING 5,400.00
MIDWEST WHEEL *MOTOR VEHICLE EXPENSE 356.98
MIKE’S REPAIR MOTOR VEHICLE EXPENSE 20.00
MOORE, HEFFERNAN, MOELLER, JOHNSON MHI ATTONERY FEES 48.00
MOTOR PARTS CENTRAL MOTOR VEHICLE EXPENSE 184.11
MOVILLE, CITY OF WATER/GARBAGE 14.25
MOVILLE J AND J MOTOR INC. *PARTS 216.50
MURPHY TRACTOR *PARTS 7,337.46
NEW COOPERATIVE INC. (FT. DODGE) *GASOLINE 23,740.85
O’REILLY AUTO PARTS PARTS 233.80
OFFICE ELEMENTS OFFICE SUPPLIES 57.85
OFFICE SYSTEMS CO. MAINTENANCE CONTRACTS 376.00
OIL EXPRESS INC. OIL 3,397.60
ONE OFFICE SOLUTION *OFFICE SUPPLIES 2,935.34
OTO, CITY OF WATER/GARBAGE 205.50
OVERHEAD DOOR OF SIOUX CITY BUILDING 36.00
PIERSON, CITY OF WATER/GARBAGE 46.30
POMPS TIRE SERVICE INC. TIRES & TUBES 735.50
PURCHASE POWER POSTAGE & MAILING 596.18
R.J. THOMAS MFG. INC. BUILDINGS 307.44
RAY’S ELECTRICAL PLUMBING & HEATING BUILDING 526.17
RECORD PRINTING & COPY CTR LLC OFFICE SUPPLIES 90.87
RUETER & ZENOR CO. *PAINT 73.04
SAFELITE AUTO GLASS (SC-IA) LIABILITY/PROPERTY INSUR. 29.95
SAFELITE FULFILLMENT, INC. *MOTOR VEHICLE EXPENSE 276.16
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD) *SCHOOL OF INSTRUCTION 1,259.01
SERGEANT BLUFF ADVOCATE PUBLICATIONS 41.91
SERVICE MASTERS OF SOOLAND BUILDING 670.00
SEXTON OIL CO. *DIESEL 3,111.25
SINGING HILLS AUTO SPA MOTOR VEHICLE EXPENSE 519.00
SIOUX CITY FORD MOTOR VEHICLE EXPENSE 44.22
SIOUX CITY JOURNAL *OFFICIAL PUBL. & LEGALS 1,254.70
SIOUX CITY JOURNAL COMMUNICATIONS OFFICIAL PUBL. & LEGALS 2,113.00
SIOUX CITY TREAS. (447) *GAS/OILS 59,743.46
SIOUX SALES CO. *UNSPECIFIED 26,936.00
SIOUXLAND LOCK & KEY *BUILDINGS 240.00
SIOUXLAND SHRM TRAINING 250.00
SOOLAND BOBCAT EQUIPMENT MAINTENANCE 357.72
SQUARE TIRE GORDON DRIVE *PARTS 55.16
STAN HOUSTON EQUIPMENT CO INC *BUILDINGS 198.35
SULSBERGER LAND AND CATTLE INC DAMAGES 1,227.60
THOMPSON INNOVATION PROFESSIONAL SERVICES..100.00
TITAN MACHINERY (KINGSLEY) *PARTS 4,981.94
TITAN MACHINERY INC. *PARTS 5,421.95
TYLER TECHNOLOGIES COMPUTER SOFTWARE..10,737.66
UHL SEED INC. *HERBICIDES 2,340.00
VAN METER INDUSTRIAL *ELECTRICITY 304.00
VERIZON WIRELESS TELEPHONE EXPENSE 212.55
VIRGIL H. BREMER*** MEALS & LODGING 39.47
WALL OF FAME PERSONAL ITEMS & CLOTHING 723.78
WASTE MANAGEMENT SIOUX CITY (CS-IL) *WATER/GARBAGE 334.88
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD *MEDICAL FEES 156,526.43
WESTERN DISPOSAL INC. *WATER/GARBAGE 1,199.00
WESTERN IOWA TELEPHONE SHOP TELEPHONE 527.38
WIGMAN CO PLUMBING 414.96
WOODBURY CNTY REC *ELECTRIC LIGHT & POWER 6,205.96
WOODBURY CNTY SHERIFF OFFICE SUPPLIES 56.30
WOODBURY CNTY TREASURER – COPY PAPER SUPPLIES 60.00
WOODHOUSE SIOUX CITY INC. *MOTOR VEHICLE EXPENSE 163.49
ZIEGLER INC *FILTERS 314.27
GRAND TOTAL – 542,143.05
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED
Published in The Record
Thursday, March 14, 2019