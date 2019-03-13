Woodbury County Board of Supervisors Claims — February 8, 2019

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Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING  2/08/19

ACCESS SYSTEMS LEASING  MAINTENANCE CONTRACTS    159.18
ADP SCREENING AND SELECTION SERVICE  PROFESSIONAL SERVICES    64.00
ADVANCED SYSTEMS INC.  *MAINTENANCE CONTRACTS    204.28
AMERICAN BROTHERS IN ARMS  ARMS/AMMUNITION    274.67
AMERICAN JAIL ASSC  DUES/MEMBERSHIPS    48.00
AT&T MOBILITY  TELEPHONE EXPENSE    62.96
AUCA SIOUX CITY MC LOCKBOX  SANITARY & DISPOSAL SERV.    92.52
BARNES & NOBLE  *MAGAZINES & BOOKS    495.43
BEKINS FIRE & SAFETY SERVICES  *PROFESSIONAL SERVICES    1,864.25
BOMGAARS  *MOTOR VEHICLE & EQUIPMENT    810.47
CALHOUN COMMUNICATIONS INC.  EQUIPMENT MAINTENANCE    5,207.14
CANDELARIO A JIMENEZ***  WORK COMPENSATION TTD    255.07
CARDIS MFG. CO.  *PROFESSIONAL SERVICES    211.50
CBM FOOD SERVICE  *FOOD    16,268.40
CENTER POINT LARGE PRINT  MAGAZINES & BOOKS    27.71
CENTURY BUSINESS PRODUCTS INC.  MAINTENANCE CONTRACTS    50.00
CENTURYLINK  *PROFESSIONAL SERVICES    1,931.66
CJ COOPER & ASSOCIATES  MEDICAL FEES    70.00
CONNECTIONS AREA AGENCY ON AGING  CONTR./OTHER GOV. & ORGAN.    3,190.00
CONTECH ENGINEERED SOLUTIONS LLC  *UNSPECIFIED    2,197.80
CORRECTIONVILLE, CITY OF  WATER/GARBAGE    13.25
COUNSEL (COLUMBUS, OHIO)  MAINTENANCE CONTRACTS    88.11
DAVID GLEISER***  *MEAL EXPENSE    116.76
DEAN & ASSOCIATES  MHI ATTONERY FEES    350.00
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA  DENTAL INSURANCE    2,484.64
DON GROVES REPAIR  RADIO & RELATED EQUIPMENT    200.00
DUBUQUE BANK AND TRUST  LEASE/PURCHASE AGREEMENT    28,480.71
ECOLAB PEST ELIMINATION  PROFESSIONAL SERVICES    104.77
ELECTION SYSTEMS & SOFTWARE INC.  *UPDATE VOTING BOOTHS    374,393.68
ELECTRONIC ENGINEERING CO. (DM)  *RADIO & RELATED EQUIPMENT    49.50
EMERGENCY MEDICAL PRODUCTS  MEDICAL & LAB SUPPLIES    167.95
ESSEX CAPITAL LLC  DUES/MEMBERSHIPS    2,125.00
FEDEX  POSTAGE & MAILING    8.34
GARDNER MEDIA LLC  MAGAZINES & BOOKS    69.74
GARY WALTERS  *UNSPECIFIED    1,131.20
GCR TIRE CENTER  TIRES & TUBES    86.00
GENERAL BASIC FUND  RADIO & RELATED EQUIPMENT    4,031.00
GOODIN INSURANCE  *UNSPECIFIED    1,829.00
GRAVES CONSTR. CO.  BRIDGES    8,740.80
HALLETT MATERIALS  GRANULAR    196,088.87
HEARTLAND PAPER CO.  *CUSTODIAL SUPPLIES    1,160.41
HECK DRAINAGE LLC  *UNSPECIFIED    2,000.00
HGM ASSOC. INC. CONSULTING  CONSULTANT FEES    675.15
INLAND TRUCK PARTS CO.  *PARTS    7,000.81
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC.  *MEDICAL REIMBURSEMENT    6,114.23
IOWA PRISON IND.  SIGNS    4,712.70
IOWA SPORTSMAN  PROMOTIONAL ACTIVITIES    105.00
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT *WEARING/SAFETY APPAREL    2,393.65
JASON GANN  *MHI ATTONERY FEES    114.00
JOHNSON PROPANE HEATING &  *NATURAL & LP GAS..5,050.00
JOHNSTON EARTHMOVING, LLC  *UNSPECIFIED    7,950.00
JOHNSTON EXCAVATING  *UNSPECIFIED    8,715.00
JUNIOR LIBRARY GUILD  MAGAZINES & BOOKS    213.50
KELTEK INC.  OFFICE SUPPLIES    328.61
KERMIT H. LEE  *UNSPECIFIED    200.00
KNOEPFLER CHEVROLET CO.  MOTOR VEHICLE EXPENSE    105.03
LEEDS PHARMACY  WORKERS COMP. MEDICAL    128.75
MADISON NAT’L LIFE INS. (M-WI)***  LIFE INSURANCE PREMIUMS    681.95
MAIL SERVICES LLC  *TYPING, PRINTING & BINDING    2,643.70
MAILHOUSE  *POSTAGE & MAILING    1,912.57
MARI H. TURK  *ATTORNEY FEES – JUVENILE    1,260.00
MATHESON-LINWELD  WELDING SUPPLIES    142.80
MAURICE WILT  UNSPECIFIED    100.00
MENARDS  *OFFICE SUPPLIES    285.68
MERCY BUSINESS HEALTH SERVICES MEDICAL FEES..142.50
MID AMERICAN ENERGY (D-IA)  *NATURAL & LP GAS    14,455.35
MID COUNTRY MACHINERY INC.  BOLTS    120.52
MIDWEST WHEEL BOLTS    15.42
MOVILLE RECORD  OFFICIAL PUBL. & LEGALS    216.00
MUNGER REINSCHMIDT & DENNE  *UNSPECIFIED    2,771.95
MURPHY TRACTOR  PARTS    60.00
NATIONWIDE  UNSPECIFIED    255.00
NEW SIOUX CITY IRON CO.  BOLTS    174.02
NORTHERN SAFETY TECH  MOTOR VEHICLE    1,497.97
NORTHSIDE GLASS SERVICE  OUTSIDE SERVICES    180.00
O’HALLORAN INTERNATIONAL  *FILTERS    627.44
O’REILLY AUTO PARTS  OTHER    96.84
ONE OFFICE SOLUTION *OFFICE SUPPLIES    26,413.68
OVERHEAD DOOR OF SIOUX CITY  BUILDING    18.00
PATHOLOGY MEDICAL SERV. OF SIOUXLAND  *MEDICAL FEES    12,499.75
PAYNE SARGISSON  UNSPECIFIED    100.00
PETERSEN OIL CO.  *DIESEL    6,077.60
PETIT CONTRACTING  *UNSPECIFIED    2,000.00
PHYSICIANS CLAIMS COMPANY  MAINTENANCE CONTRACTS    140.00
PINNACLE PERFORMANCE LLC  *TIRES & TUBES    180.00
POLICE ONE  SCHOOL OF INSTRUCTION    1,008.00
PURCHASE POWER  POSTAGE & MAILING    757.55
RANDY HUNT  *UNSPECIFIED    1,041.45
RANDY S. HISEY  MHI ATTONERY FEES    102.00
READING WAREHOUSE  MAGAZINES & BOOKS    43.39
RICHARD BRYCE***  EMPLOYEE MILEAGE    9.28
RICK COLLINS TOYOTA  MOTOR VEHICLE EXPENSE    39.02
ROCK SOLID INC.  PROMOTIONAL ACTIVITIES    1,875.00
ROCKET AUTO WASH INC.  MOTOR VEHICLE EXPENSE    16.26
ROTO ROOTER (SC-IA)  *PLUMBING    330.50
RYAN PUBLISHING CO. OFFICIAL PUBL. & LEGALS    37.70
SAM’S CLUB (A-GA)  FOOD    65.64
SAPP BROS PETROLEUM INC.  GAS/OILS    681.09
SECRETARY OF STATE  DUES/MEMBERSHIPS    30.00
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD)  *SCHOOL OF INSTRUCTION    11,187.12
SIOUX CITY JOURNAL  *BUILDINGS    436.35
SIOUX CITY JOURNAL COMMUNICATIONS  *OFFICIAL PUBL. & LEGALS    329.00
SIOUX CITY TREAS. (447)  *WATER/GARBAGE    28,420.44
SIOUX CITY TRUCK & TRAILER INC.  PARTS    105.15
SIOUXLAND LOCK & KEY  OFFICE SUPPLIES    4.00
SLOAN MASONIC LODGE  *UNSPECIFIED    600.00
SPIRAL COMMUNICATIONS  SHOP TELEPHONE    71.99
STAPLES CREDIT PLAN (BOX 78004)  OFFICE SUPPLIES    44.46
SUPPLYWORKS  HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES    59.90
THERMO KING CHRISTENSEN  DIESEL    640.00
THOMPSON INNOVATION  PROFESSIONAL SERVICES    680.00
THOMSON WEST  MAGAZINES & BOOKS    300.00
TODD RAND  *UNSPECIFIED    1,875.00
TRANE COMPANY  HVAC SYSTEMS    5,110.20
TRANSIT WORKS  EQUIPMENT    163.13
UHL FEED STORE INC.  BATTERIES    115.00
VILLAGE PET PRODUCTS  K-9 DOG COSTS    921.20
VISION CARE CLINIC, PC  LIABILITY/PROPERTY INSUR.    110.00
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD  MEDICAL FEES    176,565.84
WIATEL WESTERN IOWA TELECOM  TELEPHONE EXPENSE    81.64
WILLIAMS & COMPANY COMMUNICATIONS  TELEPHONE EXPENSE    165.00
WILLIAMS & COMPANY PC (LM-IA)  *FISCAL AUDIT    15,045.00
WOODBURY CNTY FAIR ASS’N  PROMOTIONAL ACTIVITIES    150.00
WOODBURY CNTY TREASURER – COPY PAPER  OFFICE SUPPLIES    270.00
ZIEGLER INC.  *PROFESSIONAL SERVICES    1,224.99
GRAND TOTAL  –    1,026,792.23
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED

Published in The Record
Thursday, March 14, 2019

Posted in Public Notices

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