Woodbury County Board of Supervisors Claims — February 8, 2019
Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING 2/08/19
ACCESS SYSTEMS LEASING MAINTENANCE CONTRACTS 159.18
ADP SCREENING AND SELECTION SERVICE PROFESSIONAL SERVICES 64.00
ADVANCED SYSTEMS INC. *MAINTENANCE CONTRACTS 204.28
AMERICAN BROTHERS IN ARMS ARMS/AMMUNITION 274.67
AMERICAN JAIL ASSC DUES/MEMBERSHIPS 48.00
AT&T MOBILITY TELEPHONE EXPENSE 62.96
AUCA SIOUX CITY MC LOCKBOX SANITARY & DISPOSAL SERV. 92.52
BARNES & NOBLE *MAGAZINES & BOOKS 495.43
BEKINS FIRE & SAFETY SERVICES *PROFESSIONAL SERVICES 1,864.25
BOMGAARS *MOTOR VEHICLE & EQUIPMENT 810.47
CALHOUN COMMUNICATIONS INC. EQUIPMENT MAINTENANCE 5,207.14
CANDELARIO A JIMENEZ*** WORK COMPENSATION TTD 255.07
CARDIS MFG. CO. *PROFESSIONAL SERVICES 211.50
CBM FOOD SERVICE *FOOD 16,268.40
CENTER POINT LARGE PRINT MAGAZINES & BOOKS 27.71
CENTURY BUSINESS PRODUCTS INC. MAINTENANCE CONTRACTS 50.00
CENTURYLINK *PROFESSIONAL SERVICES 1,931.66
CJ COOPER & ASSOCIATES MEDICAL FEES 70.00
CONNECTIONS AREA AGENCY ON AGING CONTR./OTHER GOV. & ORGAN. 3,190.00
CONTECH ENGINEERED SOLUTIONS LLC *UNSPECIFIED 2,197.80
CORRECTIONVILLE, CITY OF WATER/GARBAGE 13.25
COUNSEL (COLUMBUS, OHIO) MAINTENANCE CONTRACTS 88.11
DAVID GLEISER*** *MEAL EXPENSE 116.76
DEAN & ASSOCIATES MHI ATTONERY FEES 350.00
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA DENTAL INSURANCE 2,484.64
DON GROVES REPAIR RADIO & RELATED EQUIPMENT 200.00
DUBUQUE BANK AND TRUST LEASE/PURCHASE AGREEMENT 28,480.71
ECOLAB PEST ELIMINATION PROFESSIONAL SERVICES 104.77
ELECTION SYSTEMS & SOFTWARE INC. *UPDATE VOTING BOOTHS 374,393.68
ELECTRONIC ENGINEERING CO. (DM) *RADIO & RELATED EQUIPMENT 49.50
EMERGENCY MEDICAL PRODUCTS MEDICAL & LAB SUPPLIES 167.95
ESSEX CAPITAL LLC DUES/MEMBERSHIPS 2,125.00
FEDEX POSTAGE & MAILING 8.34
GARDNER MEDIA LLC MAGAZINES & BOOKS 69.74
GARY WALTERS *UNSPECIFIED 1,131.20
GCR TIRE CENTER TIRES & TUBES 86.00
GENERAL BASIC FUND RADIO & RELATED EQUIPMENT 4,031.00
GOODIN INSURANCE *UNSPECIFIED 1,829.00
GRAVES CONSTR. CO. BRIDGES 8,740.80
HALLETT MATERIALS GRANULAR 196,088.87
HEARTLAND PAPER CO. *CUSTODIAL SUPPLIES 1,160.41
HECK DRAINAGE LLC *UNSPECIFIED 2,000.00
HGM ASSOC. INC. CONSULTING CONSULTANT FEES 675.15
INLAND TRUCK PARTS CO. *PARTS 7,000.81
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC. *MEDICAL REIMBURSEMENT 6,114.23
IOWA PRISON IND. SIGNS 4,712.70
IOWA SPORTSMAN PROMOTIONAL ACTIVITIES 105.00
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT *WEARING/SAFETY APPAREL 2,393.65
JASON GANN *MHI ATTONERY FEES 114.00
JOHNSON PROPANE HEATING & *NATURAL & LP GAS..5,050.00
JOHNSTON EARTHMOVING, LLC *UNSPECIFIED 7,950.00
JOHNSTON EXCAVATING *UNSPECIFIED 8,715.00
JUNIOR LIBRARY GUILD MAGAZINES & BOOKS 213.50
KELTEK INC. OFFICE SUPPLIES 328.61
KERMIT H. LEE *UNSPECIFIED 200.00
KNOEPFLER CHEVROLET CO. MOTOR VEHICLE EXPENSE 105.03
LEEDS PHARMACY WORKERS COMP. MEDICAL 128.75
MADISON NAT’L LIFE INS. (M-WI)*** LIFE INSURANCE PREMIUMS 681.95
MAIL SERVICES LLC *TYPING, PRINTING & BINDING 2,643.70
MAILHOUSE *POSTAGE & MAILING 1,912.57
MARI H. TURK *ATTORNEY FEES – JUVENILE 1,260.00
MATHESON-LINWELD WELDING SUPPLIES 142.80
MAURICE WILT UNSPECIFIED 100.00
MENARDS *OFFICE SUPPLIES 285.68
MERCY BUSINESS HEALTH SERVICES MEDICAL FEES..142.50
MID AMERICAN ENERGY (D-IA) *NATURAL & LP GAS 14,455.35
MID COUNTRY MACHINERY INC. BOLTS 120.52
MIDWEST WHEEL BOLTS 15.42
MOVILLE RECORD OFFICIAL PUBL. & LEGALS 216.00
MUNGER REINSCHMIDT & DENNE *UNSPECIFIED 2,771.95
MURPHY TRACTOR PARTS 60.00
NATIONWIDE UNSPECIFIED 255.00
NEW SIOUX CITY IRON CO. BOLTS 174.02
NORTHERN SAFETY TECH MOTOR VEHICLE 1,497.97
NORTHSIDE GLASS SERVICE OUTSIDE SERVICES 180.00
O’HALLORAN INTERNATIONAL *FILTERS 627.44
O’REILLY AUTO PARTS OTHER 96.84
ONE OFFICE SOLUTION *OFFICE SUPPLIES 26,413.68
OVERHEAD DOOR OF SIOUX CITY BUILDING 18.00
PATHOLOGY MEDICAL SERV. OF SIOUXLAND *MEDICAL FEES 12,499.75
PAYNE SARGISSON UNSPECIFIED 100.00
PETERSEN OIL CO. *DIESEL 6,077.60
PETIT CONTRACTING *UNSPECIFIED 2,000.00
PHYSICIANS CLAIMS COMPANY MAINTENANCE CONTRACTS 140.00
PINNACLE PERFORMANCE LLC *TIRES & TUBES 180.00
POLICE ONE SCHOOL OF INSTRUCTION 1,008.00
PURCHASE POWER POSTAGE & MAILING 757.55
RANDY HUNT *UNSPECIFIED 1,041.45
RANDY S. HISEY MHI ATTONERY FEES 102.00
READING WAREHOUSE MAGAZINES & BOOKS 43.39
RICHARD BRYCE*** EMPLOYEE MILEAGE 9.28
RICK COLLINS TOYOTA MOTOR VEHICLE EXPENSE 39.02
ROCK SOLID INC. PROMOTIONAL ACTIVITIES 1,875.00
ROCKET AUTO WASH INC. MOTOR VEHICLE EXPENSE 16.26
ROTO ROOTER (SC-IA) *PLUMBING 330.50
RYAN PUBLISHING CO. OFFICIAL PUBL. & LEGALS 37.70
SAM’S CLUB (A-GA) FOOD 65.64
SAPP BROS PETROLEUM INC. GAS/OILS 681.09
SECRETARY OF STATE DUES/MEMBERSHIPS 30.00
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD) *SCHOOL OF INSTRUCTION 11,187.12
SIOUX CITY JOURNAL *BUILDINGS 436.35
SIOUX CITY JOURNAL COMMUNICATIONS *OFFICIAL PUBL. & LEGALS 329.00
SIOUX CITY TREAS. (447) *WATER/GARBAGE 28,420.44
SIOUX CITY TRUCK & TRAILER INC. PARTS 105.15
SIOUXLAND LOCK & KEY OFFICE SUPPLIES 4.00
SLOAN MASONIC LODGE *UNSPECIFIED 600.00
SPIRAL COMMUNICATIONS SHOP TELEPHONE 71.99
STAPLES CREDIT PLAN (BOX 78004) OFFICE SUPPLIES 44.46
SUPPLYWORKS HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES 59.90
THERMO KING CHRISTENSEN DIESEL 640.00
THOMPSON INNOVATION PROFESSIONAL SERVICES 680.00
THOMSON WEST MAGAZINES & BOOKS 300.00
TODD RAND *UNSPECIFIED 1,875.00
TRANE COMPANY HVAC SYSTEMS 5,110.20
TRANSIT WORKS EQUIPMENT 163.13
UHL FEED STORE INC. BATTERIES 115.00
VILLAGE PET PRODUCTS K-9 DOG COSTS 921.20
VISION CARE CLINIC, PC LIABILITY/PROPERTY INSUR. 110.00
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD MEDICAL FEES 176,565.84
WIATEL WESTERN IOWA TELECOM TELEPHONE EXPENSE 81.64
WILLIAMS & COMPANY COMMUNICATIONS TELEPHONE EXPENSE 165.00
WILLIAMS & COMPANY PC (LM-IA) *FISCAL AUDIT 15,045.00
WOODBURY CNTY FAIR ASS’N PROMOTIONAL ACTIVITIES 150.00
WOODBURY CNTY TREASURER – COPY PAPER OFFICE SUPPLIES 270.00
ZIEGLER INC. *PROFESSIONAL SERVICES 1,224.99
GRAND TOTAL – 1,026,792.23
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED
Published in The Record
Thursday, March 14, 2019