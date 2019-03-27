Woodbury County Board of Supervisors Claims — February 15, 2019

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Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING  2/15/19

ABM PARKING SERVICES  PARKING    229.50
ABSOLUTE MOBILE SHREDDING  MAINTENANCE CONTRACTS    201.40
ACCURATE REPORTING  *TRANSCRIPTS    567.75
ADVANCED CORRECTIONAL HEALTHCARE  HEALTH SERVICES ASSISTANCE    90,141.21
ADVANCED SYSTEMS INC.  *EQUIPMENT MAINTENANCE    264.91
AMBER M. HUNWARDSEN***  MILEAGE    49.32
AMY J. ALFORD***  MILEAGE    130.26
ANDREW J. LINN  *MISCELLANEOUS OFFICERS    132.62
ANGELA A. DRENT***  TRAVEL EXPENSES    30.00
ASSOCIATES FOR PSYCHIATRIC SERVICES  *MHI ATTONERY FEES    800.00
AUCA SIOUX CITY MC LOCKBOX  *CUSTODIAL SUPPLIES    395.02
AUDIO VISION  CONTR./OTHER GOV. & ORGAN.    6,275.00
AVENTURE STAFFING & PROFESSIONAL  *PROFESSIONAL SERVICES    1,102.98
AXON ENTERPRISE INC.  *RADIO & RELATED EQUIPMENT    1,953.22
B & B CLEANING SPECIALIST  CONTRACTUAL SERVICES    1,450.00
BERNIE’S LAWN & GARDEN CTR  *SHOP TOOLS    274.62
BOMGAARS  *OTHER    345.15
BRETT P. LAMBERT  SAFETY    210.00
BROOKE D. BETSWORTH  TRANSCRIPTS    59.50
BROOKE SUPPLIES  HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES    1,332.00
BUENA VISTA COUNT  OFFICE EQUIPMENT & FURN.    35.00
BURKE ENGINEERING  BUILDINGS    314.88
CW SUTER & SON INC.  HVAC SYSTEMS    234.00
CALHOUN COMMUNICATIONS INC.  *EQUIPMENT MAINTENANCE    754.88
CANDELARIO A JIMENEZ***  WORK COMPENSATION TTD    255.07
CBM FOOD SERVICE  *FOOD    8,313.34
CDW GOVERNMENT INC.  OFFICE SUPPLIES    332.82
CHATTERKICK LLC  PROFESSIONAL SERVICES    3,000.00
CHEROKEE PUBLIC HEALTH  PROFESSIONAL SERVICES    1,118.38
CHESTERMAN CO.  SUPPLIES    80.00
CHN GARBAGE SERVICE  *WATER/GARBAGE    247.32
COLORADO SERUM CO.  MEDICAL & LAB SUPPLIES    148.00
CONNECTIONS AREA AGENCY ON AGING  UNSPECIFIED    67.50
COOPERATIVE GAS & OIL CO.  *MOTOR VEHICLE EXPENSE    534.45
CORNHUSKER INT. TRUCKS INC.  *PARTS    2,168.44
CORRECTIONVILLE BLDG. CENTER  BUILDINGS    11.01
COUNSEL (COLUMBUS, OHIO)  MAINTENANCE CONTRACTS    31.78
CRITTENTON CENTER  PROFESSIONAL SERVICES    11,079.85
CTS LANGUAGELINK  PROFESSIONAL SERVICES    95.92
DAKOTA CNTY SHERIFF (DC-NE)  NOTICES/SUBPOENAS    10.88
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA  DENTAL INSURANCE    6,502.45
DES MOINES STAMP MFG. CO.  *OFFICE SUPPLIES    101.10
DIESEL SPECIALTIES  MOTOR VEHICLE EXPENSE    728.44
DISTRICT HEALTH FUND  TAX ALLOTMENT    208,707.08
DIXON CONSTR. CO.  *BRIDGES    138,371.31
DMC WEAR PARTS LLC  BLADES    24,717.00
EAKES OFFICE SOLUTIONS  *CUSTODIAL SUPPLIES    117.16
ECOLAB INSTITUTIONAL  PLUMBING    94.00
ELECTION CENTER  DUES/MEMBERSHIPS    200.00
ELECTRONIC ENGINEERING CO. (DM)  EQUIPMENT MAINTENANCE    190.00
ELIZABETH HANSON***  *EMPLOYEE MILEAGE    27.80
EMA – EMERGENCY MANAGEMENT  TAX ALLOCATIONS    13,967.26
EMILY CLAYTON***  *MISCELLANEOUS OFFICERS    43.56
ENGLESON ABSTRACT CO. DR  LAND ACQUISITION    250.00
FEDEX  POSTAGE & MAILING    8.34
FIBERCOMM  *TELEPHONE EXPENSE    681.63
FINISH LINE  *MOTOR VEHICLE EXPENSE    1,384.34
FINISH LINE FUELS LLC *MOTOR VEHICLE EXPENSE    310.26
FISHER HEALTHCARE (P-IL)  *MEDICAL & LAB SUPPLIES    1,967.42
FLOYD VALLEY COMMUNITY HEALTH SERV.  PROFESSIONAL SERVICES    1,129.07
FOUNDATION BUILDING MATERIALS  BUILDINGS    18.40
GABRIELA HERNANDEZ***  *EMPLOYEE MILEAGE    41.42
GARY HOPPE *MISCELLANEOUS OFFICERS    100.00
GLAXOSMITHKLINE  (GSK)  MEDICAL & LAB SUPPLIES..803.00
GOODIN INSURANCE  *UNSPECIFIED    1,675.00
GOVERNMENT FORMS AND SUPPLIES LLC  TYPING, PRINTING & BINDING    446.25
GRAVES CONSTR. CO.  BRIDGES    20,412.48
HACH CHEMICAL CO.  *MEDICAL & LAB SUPPLIES    1,338.99
HEALY WELDING  *OUTSIDE SERVICES    23.00
HEARTLAND PAPER CO.  *CUSTODIAL SUPPLIES    398.30
HEIDI NELSON***  *EMPLOYEE MILEAGE    18.53
HOLLAND LAWN CARE INC.  MAINTENANCE CONTRACTS    1,045.00
HORN MEMORIAL HOSPITAL/PUBLIC HEALTH  PROFESSIONAL SERVICES    119.20
HY-VEE INC.  *CASH ALLOWANCES ASSISTANCE    478.66
HYDRAULIC SALES & SERVICE  *PARTS    351.15
IDA CNTY SHERIFF  NOTICES/SUBPOENAS    48.50
INNOVATIONAL CONCEPTS INC.  *MAINTENANCE CONTRACTS    260.00
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC.  *MEDICAL REIMBURSEMENT    5,910.89
INTERSTATE BATTERY  *BUILDINGS    474.35
IOWA EMERGENCY MANAGEMENT ASSOC.  DUES/MEMBERSHIPS    150.00
IOWA OFFICE OF STATE MED. EXAMINER  INVESTIGATIONS    25.00
IOWA PARK & RECREATION ASSOCIATION  SCHOOL OF INSTRUCTION    295.00
IOWA PRISON IND.  OFFICE SUPPLIES    96.30
ISAC IOWA STATE ASSN OF  SCHOOL OF INSTRUCTION    190.00
ISTATE TRUCK CENTER  *FILTERS    86.65
JC ROOFING & INSULATING INC.  BUILDINGS    270.00
JACK A. FAITH  PROFESSIONAL SERVICES    9,068.20
JACKLYN FOX***  *DUES/MEMBERSHIPS    299.75
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT  *EQUIPMENT MAINTENANCE    1,709.55
JAMI L. JOHNSON  TRANSCRIPTS    180.00
JILL R. ESTEVES***  DUES/MEMBERSHIPS    185.00
JIM HAWK TRUCK TRAILERS  PARTS    78.09
JOHN MANSFIELD  *EMPLOYEE MILEAGE    30.22
JOHNSON PROPANE HEATING &  *FUEL/HEATING    980.00
KATHERINE B. MORENO***  *EMPLOYEE MILEAGE    31.38
KEITH E. GOODWIN  *MISCELLANEOUS OFFICERS    100.00
KELLIE ZVIRGZDINAS***  MILEAGE    45.78
KEVIN GRIEME***  *EMPLOYEE MILEAGE    140.36
KLASS STOIK MUGAN VILLONE PHILLIPS  *ATTORNEY FEES    13,921.72
KOLLMAN APPLIANCE INC.  *OFFICE EQUIPMENT & FURN.    1,122.50
KREISERS LLC  MEDICAL & LAB SUPPLIES    22.48
LANGUAGE LINE SERVICES  PROFESSIONAL SERVICES    200.85
LAURA LYTTON***  SCHOOL OF INSTRUCTION    386.95
LEON K. KOSTER  *MISCELLANEOUS OFFICERS    31.96
LETITIA A. BRICE***  MILEAGE    220.40
LINCOLN RYAN  *MISCELLANEOUS OFFICERS    33.12
LINDA K. DREY***  *EMPLOYEE MILEAGE    118.63
LORI A. OETKEN***  *MILEAGE    61.04
LORI L RN BALDWIN***  *SCHOOL OF INSTRUCTION    52.99
LUTHERAN SERVICES IN IOWA  PROFESSIONAL SERVICES    3,756.77
MAGIC CARPET INC.  BUILDINGS    6,315.93
MAILHOUSE  *POSTAGE & MAILING    2,005.47
MARI H. TURK  *TRANSCRIPTS    180.00
MARTINS FLAG CO.  CUSTODIAL SUPPLIES    328.56
MATTHEW A. UNG  *EMPLOYEE MILEAGE    458.83
MEGAN MILLER***  *EMPLOYEE MILEAGE    173.04
MELISSA THOMAS***  *EMPLOYEE MILEAGE    28.89
MENARDS  *EQUIPMENT MAINTENANCE    214.38
MEYER BROS COLONIAL CHAPEL  AMBULANCE ASSISTANCE    400.00
MID AMERICAN ENERGY (D-IA)  *ELECTRIC LIGHT & POWER    26,471.67
MIKE’S REPAIR  *MOTOR VEHICLE EXPENSE    1,834.99
MOBILE VISION INC.  OFFICE EQUIPMENT & FURN.    4,905.50
MONONA COUNTY PUBLIC HEALTH  PROFESSIONAL SERVICES    967.43
MOORE, HEFFERNAN, MOELLER, JOHNSON  *MHI ATTONERY FEES    240.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC.  *RADIO & RELATED EQUIPMENT    6,130.00
MOVILLE RECORD  *OFFICIAL PUBL. & LEGALS    754.18
MURPHY TRACTOR  *OUTSIDE SERVICES    506.88
NACCHO  SCHOOL OF INSTRUCTION    1,250.00
NANCY WEBB***  *EMPLOYEE MILEAGE    100.83
NATIONAL ACADEMY EMERG. MED. DISPATCH  PROFESSIONAL SERVICES    50.00
NATIONAL TOXICOLOGY INC.  PROFESSIONAL SERVICES    45.00
NETWORK SERVICES CO.  CUSTODIAL SUPPLIES    1,491.35
NEW SIOUX CITY IRON CO.  *OUTSIDE SERVICES    46.31
NICHOLAS SOCKNAT***  SAFETY    111.57
NOODLE SOUP OF WEINGART DESIGN  MEDICAL & LAB SUPPLIES    165.00
NORTHWEST ENVIRONMENTAL SERVICES  *PROFESSIONAL SERVICES    3,579.38
NSI SOLUTIONS INC.  PROFESSIONAL SERVICES    458.00
O’REILLY AUTO PARTS  PARTS    22.59
OFFICE ELEMENTS  *OFFICE SUPPLIES    141.17
OLIVIA SKAARE***  *EMPLOYEE MILEAGE    51.77
ONE OFFICE SOLUTION  *OFFICE SUPPLIES    1,610.39
PAIGE COMPANY CONTAINERS INC.  OFFICE SUPPLIES    299.20
PATHOLOGY MEDICAL SERV. OF SIOUXLAND  PROFESSIONAL SERVICES    125.00
PATTERSON DENTAL SUPPLY INC. OMAHA  *MEDICAL & LAB SUPPLIES    2,210.50
PINNACLE PERFORMANCE LLC  TIRES & TUBES    45.00
PLYMOUTH CNTY SHERIFF  NOTICES/SUBPOENAS    31.50
POMPS TIRE SERVICE INC.  TIRES & TUBES    55.00
PRESTO-X INC.  CUSTODIAL SUPPLIES    108.00
RACOM CORP (MARSHALLTOWN)  RADIO & RELATED EQUIPMENT    32.55
RECORD PRINTING & COPY CTR. LLC  OFFICE SUPPLIES    325.44
ROCKY DE WITT  EMPLOYEE MILEAGE    34.80
RON WIECK  OFFICE EQUIPMENT & FURN.    600.00
ROY D. LINN  *MISCELLANEOUS OFFICERS    100.00
RUETER & ZENOR CO.  NEW EQUIPMENT    212,150.00
SAFELITE AUTO GLASS (SC-IA)  MOTOR VEHICLE EXPENSE    246.21
SAMPERS***, JULIE A.  *MILEAGE    62.68
SANOFI PASTEUR INC.  MEDICAL & LAB SUPPLIES    1,343.31
SARAH E. BLATCHFORD***  *EMPLOYEE MILEAGE    52.32
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD)  *OFFICE SUPPLIES    253.92
SERGEANT BLUFF ADVOCATE  *OFFICIAL PUBL. & LEGALS    926.80
SHEILA M. GARVIN***  MILEAGE    104.91
SIOUX CITY FIRE RESCUE  *AMBULANCE ASSISTANCE    2,800.00
SIOUX CITY JOURNAL COMMUNICATIONS  *OFFICIAL PUBL. & LEGALS    614.98
SIOUX CITY PAINT & DECORATING  BUILDINGS    342.68
SIOUX CITY TREAS. (447)  *OFFICE EQUIPMENT & FURN.    291,388.22
SIOUX LAUNDRY INC.  MAINTENANCE CONTRACTS    2,522.50
SIOUX SALES CO.  WEARING/SAFETY APPAREL    51.90
SIOUXLAND COMMUNITY HEALTH CENTER  PROFESSIONAL SERVICES    4,163.24
SIOUXLAND DISTRICT HEALTH  *TRAVEL EXPENSES    598.40
SIOUXLAND PARAMEDICS INC.  AMBULANCE ASSISTANCE    1,750.00
SIOUXLAND TAXI  *PROFESSIONAL SERVICES    200.90
SPECTRA BABY USA  HEALTH SERVICES ASSISTANCE    3,431.26
STAPLES ADVANTAGE  OFFICE SUPPLIES    50.40
STAPLES CREDIT PLAN  OFFICE SUPPLIES    90.58
STATE HYGIENIC LABORATORY  PROFESSIONAL SERVICES    80.00
STEFFEN TRUCK EQUIPMENT INC.  *OUTSIDE SERVICES    83.11
STEPHANIE KINGSTON***  *EMPLOYEE MILEAGE    61.59
STEVEN BEEKMAN***  *EMPLOYEE MILEAGE    17.44
SUPPLYWORKS  HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES    126.95
TRANE COMPANY  *MAINTENANCE CONTRACTS    3,477.06
TRI B TRIM SHOP  OUTSIDE SERVICES    65.00
TRI STATE EMERGENCY MANAGEMENT ASSOC.  DUES/MEMBERSHIPS    20.00
TYLER S. BROCK***  TRAVEL EXPENSES    281.96
TYLER TECHNOLOGIES  COMPUTER SOFTWARE    718.76
ULTRA NO TOUCH CAR WASH  MOTOR VEHICLE EXPENSE    89.10
UMBACH SEED & FEED STORE  *AGRICULT. & HORTICULTURAL    82.40
US BANK (STL-MO)  *BUILDINGS    2,114.89
US BANK EQUIPMENT FINANCE  *LEASE/PURCHASE AGREEMENT    133.25
UST TESTING SERVICE  (CVILL-IA)  GROUNDS    434.34
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD  MEDICAL FEES    111,993.46
WESTERN IOWA TELEPHONE  TELEPHONE EXPENSE    446.20
WOODBURY CNTY TREASURER – COPY PAPER  *OFFICE SUPPLIES    1,680.00
WOODBURY COUNTY DEBT SERVICE  *RENT BUILDINGS    6,667.00
ZIEGLER INC.  *OUTSIDE SERVICES    1,623.43
GRAND TOTAL –    1,320,477.26
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED

Published in The Record
Thursday, March 28, 2019

Posted in Public Notices

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