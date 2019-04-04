Lawton-Bronson School Board Bills — March 2019

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Lawton-Bronson Community School
MARCH 2019 BOARD BILLS

OPERATING FUND
ACE ENGINES AND PART DIST.  snow blower    799.00
AHLERS LAW FIRM  PROFESSIONAL SERVICES    581.00
BARNES & NOBLE BOOKSELLER  The Great Gatsby books    119.20
BORER, MICAELA  MILEAGE    25.52
CARLSON, JASON
MEDICAL REIMBURSEMENT    333.15
MILEAGE
CENTRAL VALLEY AG  PROPANE    2,161.50
CENTURY BUSINESS PRODUCTS INC.  Copier Service Call    402.47
CITY OF BRONSON  WATER/SEWER    342.84
CITY OF LAWTON  WATER/SEWER    292.05
CONTINENTAL  SPRINKLER INSPECTION    190.00
EMPLOYEE BENEFIT SYSTEMS  PSF FEES    412.50
FEDERAL LICENSING INC.  RADIO LICENSING    110.00
GRAU, DAN  MEDICAL REIMBURSEMENT    250.00
HAKA LLC  FUEL    1,888.12
HILLYARD FLOOR CARE SUPPLY CO.  floor cleaner    392.96
HOLLAND LAWN CARE  parking lot salt    250.00
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT  GO MATH UPGRADE        22,919.45
HUMMEL, CARLY  MEDICAL REIMBURSEMENT    59.66
INTERSTATE MECHANICAL CORP.  hp-16 bad capacitor    1,037.18
IOWA ASSOCIATION OF SCHOOL BOARDS  conferences    315.00
IOWA STATE UNIVERSITY  FLL TOURNAMENT REGISTRATION    80.00
JESSEN, BRANDI  CELL PHONE REIMBURSEMENT    50.00
LEFLER, AMY  MEDICAL REIMBURSEMENT    569.04
LEXIA LEARNING SYSTEMS LLC  Lexia Reading Program    1,500.00
MIDAMERICAN ENERGY  UTILITIES    13,620.63
MOVILLE RECORD, THE  AD — ENGLISH POSITION    327.47
MRLA, DAVID  REPLACE SAFETY CLOTHING    193.38
NEAL, DANA  CELL PHONE REIMBURSEMENT    50.00
NORTHWEST AEA 12  posters    105.00
NORTHWESTERN COLLEGE  Adaptive PE class    130.00
O’REILLY AUTO PARTS  IGN WIRE SET    97.16
ONE SOURCE BACKGROUND CHECK COMPANY  BACKGROUND CHECKS    45.50
PRESTO-X COMPANY  PEST CONTROL    98.00
QUILL CORPORATION  OFFICE SUPPLIES    275.11
SAM’S CLUB  Ice Cream    168.02
SBA TOWERS IX, LLC  TOWER SITE RENT    182.33
SCHOOL SPECIALTY INC.  pencil sharpener    64.99
SHEETS, JACOB  MILEAGE    120.76
SHOOK, CHAD  CELL PHONE REIMBURSEMENT    50.00
SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOLS  FIELD TRIP   100.00
THOMAS BUS SALES OF IOWA, INC.  MICROPHONE PA PIN    28.12
THOMPSON INNOVATION  TROUBLESHOOT PHONES    200.00
TIMBERLINE BILLING SERVICE LLC  MEDICAID BILLING    1,540.14
US BANK
Guided reading set    14,607.97
All-State Speech
Awards for end of the year
Construction shed project
Plane Ticket to Washington DC
Nurse supplies
Windshield
Science supplies
WASTE MANAGEMENT  TRASH DISPOSAL    507.43
WESTERN IOWA TELEPHONE  PHONE/INTERNET    473.94
WIDMAN, ASHLEY  MEDICAL REIMBURSEMENT    250.00
Fund Total:    68,316.59

SCHOOL NUTRITION FUND
AC&R SPECIALISTS  REPAIRS    290.90
CHESTERMAN COMPANY  WATER/JUICE VENDING    121.75
DEAN FOODS  MILK    2,019.82
KECK FOOD DISTRIBUTION  FOOD    2,140.08
MARTIN BROS. FOOD    9,752.26
SIGLER FIRE EQUIPMENT COMPANY SERVICE KITCHEN SYSTEMS    315.00
US BANK  TRAYS, SUPPLIES, ALA CARTE ITEMS    103.35
Fund Total:    14,743.16

STUDENT ACTIVITY FUND   
4 SEASONS FUND RAISING  FFA FUNDRAISER    1,161.00
BARRY, ROBERT  SOLO/ENSEMBLE JUDGING    120.00
BUENA VISTA UNIVERSITY  ENTRY FEES    250.00
CHESTERMAN COMPANY  POP    83.80
DORDT COLLEGE  ENTRY FEES    200.00
EDUCATIONAL TOURS INC.  TRIP INSTALLMENT    6,547.00
GALVA-HOLSTEIN COMMUNITY SCHOOL  ENTRY FEE    150.00
ICDA  HONOR CHOIR REGISTRATION    80.00
IOWA H.S. MUSIC ASSOCIATION  REGISTRATIONS    299.00
IOWA HIGH SCHOOL SPEECH ASS’N  REGISTRATIONS    88.00
J.W. PEPPER & SON INC.  MUSIC    18.68
JOSTEN’S, INC.  CAPS & GOWNS, STOLES    2,038.64
THOMPSON, MINDA  ACCOMPANIST    250.00
US BANK  MEALS, SUPPLIES, EQUIPMENT, LODGING, AWARDS    3,135.92
Fund Total:    14,422.04

MANAGEMENT FUND
SU INSURANCE COMPANY  BREAK FIX POLICY..21,945.00
Fund Total:    21,945.00

DEBT SERVICES FUND
PIPER JAFFRAY & CO.  DISSEMINATION AGENT SERVICES    1,000.00
Fund Total:    1,000.00

PRESCHOOL
DEAN FOODS  MILK    22.43
Fund Total:    22.43

ONE CENT SALES TAX REVENUE
KUBOTA  SKID LOADER LEASE    661.73
RIVERSIDE TECHNOLOGIES INC  Teacher Laptops    12,285.00
STATELINE-ELECTRIC      light pole in Bronson    2,300.00
Fund Total:    15,246.73

FITNESS CENTER
CITY OF LAWTON  WATER/SEWER    33.64
Fund Total:    33.64

Published in The Record
Thursday, April 4, 2019

Posted in Public Notices

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