Woodbury County Board of Supervisors Claims — March 1, 2019
Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING 3/01/19
ADVANCED SYSTEMS INC. *OFFICE SUPPLIES 1,504.48
AGRILAND FS INC. NATURAL & LP GAS 340.97
AMERICAN JAIL ASSC DUES/MEMBERSHIPS 48.00
ANDY BROUILLETTE CONFERENCE BOARD 17.40
ARTHUR GALLAGHER RISK MANAGEMENT WORK COMP. INSUR. PREM. 55,679.00
AT&T MOBILITY TELEPHONE EXPENSE 63.89
ATHENA LADEAS*** PARKING 191.25
AUCA SIOUX CITY MC LOCKBOX *PROFESSIONAL SERVICES 279.62
AUTRY REPORTING TRANSCRIPTS 115.20
BARCODES INC. LLC *OFFICE SUPPLIES 160.26
BOMGAARS *MOTOR VEHICLE EXPENSE 180.08
BRIAR CLIFF UNIVERSITY CONTR./OTHER GOV. & ORGAN. 1,000.00
BROAD REACH MAGAZINES & BOOKS 222.87
CALHOUN BURNS AND ASSOCIATES INC. OUTSIDE ENGINEERING 980.54
CANDELARIO A. JIMENEZ*** WORK COMPENSATION TTD 255.07
CANNON MOSS BRYGGER & ASSOC PC BUILDINGS 2,200.00
CANON FINANCIAL SERVICES INC. *LEASE/PURCHASE AGREEMENT 344.27
CARDIS MFG. CO. *PROFESSIONAL SERVICES 194.00
CAROLYN A. PLUEGER *TRANSCRIPTS 416.50
CASEY JACKSON TRUCKING LLC OUTSIDE SERVICES 260.00
CENTRAL IOWA DISTRIBUTING SUNDRY 460.20
CENTURYLINK *TELEPHONE EXPENSE 148.93
CHARLES THORPE CONFERENCE BOARD 52.20
CHESTERMAN CO. *OFFICE SUPPLIES 70.65
CJ COOPER & ASSOCIATES *MEDICAL FEES 70.00
COAST TO COAST (SIMI VALLEY) *OFFICE SUPPLIES 574.95
COLONIAL RESEARCH CHEMICAL CORP. SUNDRY 48.26
CONNECTIONS AREA AGENCY ON AGING CONTR./OTHER GOV. & ORGAN. 3,190.00
CORNHUSKER INT. TRUCKS INC. PARTS 165.50
COTT SYSTEMS INC. MAINTENANCE CONTRACTS 265.00
COUNTRY TIRE AND SERVICES INC. *OUTSIDE SERVICES 731.90
CRISTI G. BAUERLY TRANSCRIPTS 196.00
CYNTHIA WULF-MCGRATH *MISCELLANEOUS OFFICERS 125.00
D & K IMPLEMENT LLC PARTS 116.72
DAKOTA CNTY SHERIFF (DC-NE) TRANSCRIPTS 18.00
DALE ERICKSON CONFERENCE BOARD 15.08
DAN HUNTER *MISCELLANEOUS OFFICERS 150.00
DANBURY REVIEW OFFICIAL PUBL. & LEGALS 40.00
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA DENTAL INSURANCE 6,020.74
DISASTER & EMERGENCY SERVICES TAX ALLOCATIONS 5,113.40
DISTRICT III ASSOCIATION OF COUNTY DUES/MEMBERSHIPS 200.00
DIXON CONSTR. CO. BRIDGES 45,347.50
DON JOY JR. CONFERENCE BOARD 81.20
DONALD WOHLERT *MISCELLANEOUS OFFICERS 50.00
DONNA M. CHAPMAN*** *POSTAGE & MAILING 46.74
EAKES OFFICE SOLUTIONS *SUNDRY 77.96
ECOLAB INSTITUTIONAL PLUMBING 94.00
ECOLAB PEST ELIMINATION *PROFESSIONAL SERVICES 117.84
ELECTRONIC ENGINEERING CO. (DM) RADIOS 122.70
EMERGENCY MEDICAL PRODUCTS *MEDICAL & LAB SUPPLIES 719.90
FASTENAL CO. BUILDINGS 66.29
FEDEX *POSTAGE & MAILING 40.61
FINISH LINE FUELS LLC GAS/OILS 207.69
FRONTIER COMMUNICATIONS *TELEPHONE EXPENSE 259.10
GALE/CENGAGE LEARNING MAGAZINES & BOOKS 59.22
HEARTLAND PAPER CO. *CUSTODIAL SUPPLIES 1,900.10
HOME DEPOT *CUSTODIAL SUPPLIES 83.55
HUBERT PEPIN *MISCELLANEOUS OFFICERS 100.00
INNOVATIONAL CONCEPTS INC. HVAC SYSTEMS 40.64
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC. *MEDICAL REIMBURSEMENT 4,704.75
IOWA NATURAL HERITAGE LAND ACQUISITION 225,935.57
IOWA WEED COMMISSIONERS ASSN SCHOOL OF INSTRUCTION 140.00
ISTATE TRUCK CENTER PARTS 14.08
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT *WEARING/SAFETY APPAREL 2,696.00
JAMES FISHER CONFERENCE BOARD 46.40
JAMI L. JOHNSON *TRANSCRIPTS 246.00
JAMIE D. JORGENSEN CSR *TRANSCRIPTS 87.50
JOHN STENSLAND *MISCELLANEOUS OFFICERS 100.00
JOHNSON PROPANE HEATING & *NATURAL & LP GAS..5,450.00
JOSHUA WIDMAN*** *EMPLOYEE MILEAGE 209.13
JOYCE ROESCHKE *MISCELLANEOUS OFFICERS 147.84
JUDY MONSON *MISCELLANEOUS OFFICERS 229.75
KEN JOHNSON *MISCELLANEOUS OFFICERS 50.00
LANSINK REPAIR & HARDWARE OUTSIDE SERVICES 66.80
LEEDS PHARMACY WORKERS COMP. MEDICAL 243.75
LISA RIPPKE*** EMPLOYEE MILEAGE 13.13
LOAN HENSLEY*** DUES/MEMBERSHIPS 185.00
LONG LINES LTD TELEPHONE EXPENSE 24.12
MAILHOUSE *CONTRACTUAL SERVICES 903.19
MARI H. TURK *TRANSCRIPTS 79.00
MATHESON-LINWELD MINOR EQUIPMENT/HAND TOOL 223.90
MENARDS *BUILDINGS 233.67
MERCY BUSINESS HEALTH SERVICES *MEDICAL FEES 609.00
MID AMERICAN ENERGY (D-IA) *ELECTRIC LIGHT & POWER 3,958.94
MIDAMERICA BOOKS *MAGAZINES & BOOKS 506.83
MIDWEST ALARM COMPANY INC. *BUILDINGS 120.00
MIDWEST SPECIAL SERVICES INC. RETURNING PRISONERS 1,288.50
MIDWEST WHEEL PARTS..99.21
MOORE, HEFFERNAN, MOELLER, JOHNSON *MHI ATTONERY FEES 546.00
MOVILLE, CITY OF WATER/GARBAGE 30.50
MOVILLE J AND J MOTOR INC. MOTOR VEHICLE MAINTENANCE 75.00
NATIONAL ACADEMY EMERG. MED. DISPATCH PROFESSIONAL SERVICES 50.00
NETWORK FLEET INC. RADIOS 1,284.00
NOEL PLUMMER *MISCELLANEOUS OFFICERS 50.00
NOVELTY MACHINE & SUPPLY CO. HVAC SYSTEMS 23.72
OFFICE ELEMENTS *OFFICE SUPPLIES 884.40
ONE OFFICE SOLUTION *STATIONARY/FORMS/OFF. SUP. 1,352.56
PETERSEN OIL CO. *DIESEL 7,313.40
PHILLIP HERBOLD CONFERENCE BOARD 52.20
PRIORITY DISPATCH PROFESSIONAL SERVICES 365.00
RASMUSSEN MECHANICAL SERVICES HVAC SYSTEMS 563.17
RHEANNE HAWS *MHI INTERPRETING FEES 389.00
ROBERT B. GAY *MISCELLANEOUS OFFICERS 187.00
RUETER & ZENOR CO. OIL 125.20
SCHNEIDER CORPORATION PROFESSIONAL SERVICES 1,500.00
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD) *DUES & MEMBERSHIPS 2,871.17
SEDGWICK TALLEY ABSTRACT CO. *PROFESSIONAL SERVICES 500.00
SEPS INC. EQUIPMENT MAINTENANCE 5,546.00
SERGEANT BLUFF ADVOCATE OFFICIAL PUBL. & LEGALS 132.00
SIOUX CITY FIRE RESCUE *AMBULANCE ASSISTANCE 1,050.00
SIOUX CITY JOURNAL MAGAZINES & BOOKS 251.00
SIOUX CITY TREAS. (447) *WATER/GARBAGE 1,137.66
SMART APPLE MEDIA MAGAZINES & BOOKS 314.04
SPIRAL COMMUNICATIONS *TELEPHONE EXPENSE 154.93
STAPLES CREDIT PLAN (BOX 78004) OFFICE SUPPLIES 26.50
STAR CONTROL HVAC SYSTEMS 1,250.00
STEFFEN TRUCK EQUIPMENT INC. *EQUIPMENT MAINTENANCE 233.06
STUBBS CONSTR. INC. BUILDING 2,040.00
SUPPLYWORKS *PLUMBING 114.16
TERRANCE M. SMALL *MISCELLANEOUS OFFICERS 100.00
THE PENWORTHY COMPANY MAGAZINES & BOOKS..335.07
THE UPHOLSTERY SHOP OFFICE EQUIPMENT & FURN. 1,472.00
THOMSON WEST *COMPUTER SOFTWARE 2,554.10
TITAN MACHINERY INC. *PARTS 386.73
TRANSIT WORKS EQUIPMENT 1,536.00
TYLER TECHNOLOGIES COMPUTER SOFTWARE 10,962.00
ULTRA NO TOUCH CAR WASH MOTOR VEHICLE EXPENSE 351.92
UNITED HEALTHCARE INSURANCE COMPANY MEDICAL FEES 825.00
VEESTRA & KIMM INC. CONSULTANT FEES 1,200.00
VERIZON WIRELESS *TELEPHONE EXPENSE 6,926.29
VOLUSIA COUNTY CLERK OF COURT *INVESTIGATIONS 28.00
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD MEDICAL FEES 48,600.28
WESTERN DETENTION OFFICE SUPPLIES 116.10
WESTERN DISPOSAL INC. SANITARY & DISPOSAL SERV. 60.00
WIATEL WESTERN IOWA TELECOM *TELEPHONE EXPENSE 3,108.04
WIGMAN CO. PLUMBING..647.48
WILLIAMS & COMPANY PC (LM-IA) FISCAL AUDIT 1,050.00
WOODBURY CNTY FAIR ASSN OFFICE SUPPLIES 150.00
WOODBURY CNTY TREASURER – COPY PAPER *OFFICE SUPPLIES 240.00
WOODHOUSE SIOUX CITY INC. MOTOR VEHICLE 299.00
XTREAMAIR LLC TELEPHONE EXPENSE 100.00
ZIEGLER INC. *PARTS 463.57
4-WAY STOP SHOP *GAS/OILS 82.91
GRAND TOTAL – 492,259.19
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED
Published in The Record
Thursday, April 4, 2019