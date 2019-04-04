Woodbury County Board of Supervisors Claims — March 1, 2019

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Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING 3/01/19

ADVANCED SYSTEMS INC.  *OFFICE SUPPLIES    1,504.48
AGRILAND FS INC.  NATURAL & LP GAS    340.97
AMERICAN JAIL ASSC  DUES/MEMBERSHIPS    48.00
ANDY BROUILLETTE  CONFERENCE BOARD    17.40
ARTHUR GALLAGHER RISK MANAGEMENT  WORK COMP. INSUR. PREM.    55,679.00
AT&T MOBILITY  TELEPHONE EXPENSE    63.89
ATHENA LADEAS***  PARKING    191.25
AUCA SIOUX CITY MC LOCKBOX  *PROFESSIONAL SERVICES    279.62
AUTRY REPORTING  TRANSCRIPTS    115.20
BARCODES INC. LLC  *OFFICE SUPPLIES    160.26
BOMGAARS  *MOTOR VEHICLE EXPENSE    180.08
BRIAR CLIFF UNIVERSITY  CONTR./OTHER GOV. & ORGAN.    1,000.00
BROAD REACH  MAGAZINES & BOOKS    222.87
CALHOUN BURNS AND ASSOCIATES INC.  OUTSIDE ENGINEERING    980.54
CANDELARIO A. JIMENEZ***  WORK COMPENSATION TTD    255.07
CANNON MOSS BRYGGER & ASSOC PC BUILDINGS    2,200.00
CANON FINANCIAL SERVICES INC. *LEASE/PURCHASE AGREEMENT    344.27
CARDIS MFG. CO.  *PROFESSIONAL SERVICES    194.00
CAROLYN A. PLUEGER  *TRANSCRIPTS    416.50
CASEY JACKSON TRUCKING LLC  OUTSIDE SERVICES    260.00
CENTRAL IOWA DISTRIBUTING  SUNDRY    460.20
CENTURYLINK  *TELEPHONE EXPENSE    148.93
CHARLES THORPE  CONFERENCE BOARD    52.20
CHESTERMAN CO.  *OFFICE SUPPLIES    70.65
CJ COOPER & ASSOCIATES  *MEDICAL FEES    70.00
COAST TO COAST (SIMI VALLEY)  *OFFICE SUPPLIES    574.95
COLONIAL RESEARCH CHEMICAL CORP.  SUNDRY    48.26
CONNECTIONS AREA AGENCY ON AGING  CONTR./OTHER GOV. & ORGAN.    3,190.00
CORNHUSKER INT. TRUCKS INC.  PARTS    165.50
COTT SYSTEMS INC.  MAINTENANCE CONTRACTS    265.00
COUNTRY TIRE AND SERVICES INC.  *OUTSIDE SERVICES    731.90
CRISTI G. BAUERLY  TRANSCRIPTS    196.00
CYNTHIA WULF-MCGRATH  *MISCELLANEOUS OFFICERS    125.00
D & K IMPLEMENT LLC  PARTS    116.72
DAKOTA CNTY SHERIFF (DC-NE)  TRANSCRIPTS    18.00
DALE ERICKSON  CONFERENCE BOARD    15.08
DAN HUNTER *MISCELLANEOUS OFFICERS    150.00
DANBURY REVIEW  OFFICIAL PUBL. & LEGALS    40.00
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA  DENTAL INSURANCE    6,020.74
DISASTER & EMERGENCY SERVICES  TAX ALLOCATIONS    5,113.40
DISTRICT III ASSOCIATION OF COUNTY DUES/MEMBERSHIPS    200.00
DIXON CONSTR. CO.  BRIDGES    45,347.50
DON JOY JR.  CONFERENCE BOARD    81.20
DONALD WOHLERT  *MISCELLANEOUS OFFICERS    50.00
DONNA M. CHAPMAN***  *POSTAGE & MAILING    46.74
EAKES OFFICE SOLUTIONS  *SUNDRY    77.96
ECOLAB INSTITUTIONAL  PLUMBING    94.00
ECOLAB PEST ELIMINATION  *PROFESSIONAL SERVICES    117.84
ELECTRONIC ENGINEERING CO. (DM)  RADIOS    122.70
EMERGENCY MEDICAL PRODUCTS  *MEDICAL & LAB SUPPLIES    719.90
FASTENAL CO.  BUILDINGS    66.29
FEDEX  *POSTAGE & MAILING    40.61
FINISH LINE FUELS LLC  GAS/OILS    207.69
FRONTIER COMMUNICATIONS  *TELEPHONE EXPENSE    259.10
GALE/CENGAGE LEARNING  MAGAZINES & BOOKS    59.22
HEARTLAND PAPER CO.  *CUSTODIAL SUPPLIES    1,900.10
HOME DEPOT  *CUSTODIAL SUPPLIES    83.55
HUBERT PEPIN  *MISCELLANEOUS OFFICERS    100.00
INNOVATIONAL CONCEPTS INC.  HVAC SYSTEMS    40.64
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC.  *MEDICAL REIMBURSEMENT    4,704.75
IOWA NATURAL HERITAGE  LAND ACQUISITION    225,935.57
IOWA WEED COMMISSIONERS ASSN  SCHOOL OF INSTRUCTION    140.00
ISTATE TRUCK CENTER  PARTS    14.08
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT *WEARING/SAFETY APPAREL    2,696.00
JAMES FISHER  CONFERENCE BOARD    46.40
JAMI L. JOHNSON  *TRANSCRIPTS    246.00
JAMIE D. JORGENSEN CSR  *TRANSCRIPTS    87.50
JOHN STENSLAND  *MISCELLANEOUS OFFICERS    100.00
JOHNSON PROPANE HEATING &  *NATURAL & LP GAS..5,450.00
JOSHUA WIDMAN***  *EMPLOYEE MILEAGE    209.13
JOYCE ROESCHKE  *MISCELLANEOUS OFFICERS    147.84
JUDY MONSON  *MISCELLANEOUS OFFICERS    229.75
KEN JOHNSON  *MISCELLANEOUS OFFICERS    50.00
LANSINK REPAIR & HARDWARE  OUTSIDE SERVICES    66.80
LEEDS PHARMACY  WORKERS COMP. MEDICAL    243.75
LISA RIPPKE***  EMPLOYEE MILEAGE    13.13
LOAN HENSLEY***  DUES/MEMBERSHIPS    185.00
LONG LINES LTD  TELEPHONE EXPENSE    24.12
MAILHOUSE  *CONTRACTUAL SERVICES    903.19
MARI H. TURK  *TRANSCRIPTS    79.00
MATHESON-LINWELD  MINOR EQUIPMENT/HAND TOOL    223.90
MENARDS  *BUILDINGS    233.67
MERCY BUSINESS HEALTH SERVICES  *MEDICAL FEES    609.00
MID AMERICAN ENERGY (D-IA)  *ELECTRIC LIGHT & POWER    3,958.94
MIDAMERICA BOOKS  *MAGAZINES & BOOKS    506.83
MIDWEST ALARM COMPANY INC.  *BUILDINGS    120.00
MIDWEST SPECIAL SERVICES INC.  RETURNING PRISONERS    1,288.50
MIDWEST WHEEL  PARTS..99.21
MOORE, HEFFERNAN, MOELLER, JOHNSON  *MHI ATTONERY FEES    546.00
MOVILLE, CITY OF  WATER/GARBAGE    30.50
MOVILLE J AND J MOTOR INC.  MOTOR VEHICLE MAINTENANCE    75.00
NATIONAL ACADEMY EMERG. MED. DISPATCH  PROFESSIONAL SERVICES    50.00
NETWORK FLEET INC.  RADIOS    1,284.00
NOEL PLUMMER  *MISCELLANEOUS OFFICERS    50.00
NOVELTY MACHINE & SUPPLY CO.  HVAC SYSTEMS    23.72
OFFICE ELEMENTS  *OFFICE SUPPLIES    884.40
ONE OFFICE SOLUTION  *STATIONARY/FORMS/OFF. SUP.    1,352.56
PETERSEN OIL CO.  *DIESEL    7,313.40
PHILLIP HERBOLD  CONFERENCE BOARD    52.20
PRIORITY DISPATCH  PROFESSIONAL SERVICES    365.00
RASMUSSEN MECHANICAL SERVICES  HVAC SYSTEMS    563.17
RHEANNE HAWS  *MHI INTERPRETING FEES    389.00
ROBERT B. GAY  *MISCELLANEOUS OFFICERS    187.00
RUETER & ZENOR CO.  OIL    125.20
SCHNEIDER CORPORATION  PROFESSIONAL SERVICES    1,500.00
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD)  *DUES & MEMBERSHIPS    2,871.17
SEDGWICK TALLEY ABSTRACT CO.  *PROFESSIONAL SERVICES    500.00
SEPS INC.  EQUIPMENT MAINTENANCE    5,546.00
SERGEANT BLUFF ADVOCATE  OFFICIAL PUBL. & LEGALS    132.00
SIOUX CITY FIRE RESCUE  *AMBULANCE ASSISTANCE    1,050.00
SIOUX CITY JOURNAL  MAGAZINES & BOOKS    251.00
SIOUX CITY TREAS. (447)  *WATER/GARBAGE    1,137.66
SMART APPLE MEDIA  MAGAZINES & BOOKS    314.04
SPIRAL COMMUNICATIONS  *TELEPHONE EXPENSE    154.93
STAPLES CREDIT PLAN (BOX 78004)  OFFICE SUPPLIES    26.50
STAR CONTROL  HVAC SYSTEMS    1,250.00
STEFFEN TRUCK EQUIPMENT INC.  *EQUIPMENT MAINTENANCE    233.06
STUBBS CONSTR. INC.  BUILDING    2,040.00
SUPPLYWORKS  *PLUMBING    114.16
TERRANCE M. SMALL  *MISCELLANEOUS OFFICERS    100.00
THE PENWORTHY COMPANY  MAGAZINES & BOOKS..335.07
THE UPHOLSTERY SHOP  OFFICE EQUIPMENT & FURN.    1,472.00
THOMSON WEST  *COMPUTER SOFTWARE    2,554.10
TITAN MACHINERY INC.  *PARTS    386.73
TRANSIT WORKS  EQUIPMENT    1,536.00
TYLER TECHNOLOGIES  COMPUTER SOFTWARE    10,962.00
ULTRA NO TOUCH CAR WASH  MOTOR VEHICLE EXPENSE    351.92
UNITED HEALTHCARE INSURANCE COMPANY  MEDICAL FEES    825.00
VEESTRA & KIMM INC.  CONSULTANT FEES    1,200.00
VERIZON WIRELESS  *TELEPHONE EXPENSE    6,926.29
VOLUSIA COUNTY CLERK OF COURT  *INVESTIGATIONS    28.00
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD  MEDICAL FEES    48,600.28
WESTERN DETENTION  OFFICE SUPPLIES    116.10
WESTERN DISPOSAL INC.  SANITARY & DISPOSAL SERV.    60.00
WIATEL WESTERN IOWA TELECOM  *TELEPHONE EXPENSE    3,108.04
WIGMAN CO. PLUMBING..647.48
WILLIAMS & COMPANY PC (LM-IA)  FISCAL AUDIT    1,050.00
WOODBURY CNTY FAIR ASSN  OFFICE SUPPLIES    150.00
WOODBURY CNTY TREASURER – COPY PAPER  *OFFICE SUPPLIES    240.00
WOODHOUSE SIOUX CITY INC.  MOTOR VEHICLE    299.00
XTREAMAIR LLC  TELEPHONE EXPENSE    100.00
ZIEGLER INC.  *PARTS    463.57
4-WAY STOP SHOP  *GAS/OILS    82.91
GRAND TOTAL –    492,259.19
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED

Published in The Record
Thursday, April 4, 2019

Posted in Public Notices

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