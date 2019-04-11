Woodbury County Board of Supervisors Claims — March 22, 2019

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Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING 3/22/19

ABM PARKING SERVICES  PARKING    229.50
ACCURATE REPORTING  *TRANSCRIPTS    478.25
ADVANCED SYSTEMS INC.  *MAINTENANCE CONTRACTS    269.60
ALL TRAFFIC SOLUTIONS  CONTRACTUAL SERVICES    1,500.00
ANTHON, CITY OF  ELECTRIC LIGHT & POWER    98.45
ANTHONY THOMAS***  TRAVEL EXPENSES    119.75
ASSOCIATES FOR PSYCHIATRIC SERVICES  *MHI ATTONERY FEES    800.00
ATHENA LADEAS***  DUES/MEMBERSHIPS    185.00
AUTRY REPORTING  *TRANSCRIPTS    397.80
BARCODES INC. LLC  OFFICE SUPPLIES    179.00
BECK, PAT  TRANSCRIPTS    159.25
BEKINS FIRE & SAFETY SERVICES  BUILDINGS    99.45
BOMGAARS  *DIESEL    45.45
BROOKE D. BETSWORTH  TRANSCRIPTS    10.00
CW SUTER & SON INC.  EQUIPMENT MAINTENANCE    315.90
CABLE ONE  *TELEPHONE EXPENSE    416.10
CALHOUN BURNS AND ASSOCIATES INC.  OUTSIDE ENGINEERING    660.96
CALHOUN COMMUNICATIONS INC.  PROFESSIONAL SERVICES    236.80
CANDELARIO A. JIMENEZ***  WORK COMPENSATION TTD    255.07
CANNON MOSS BRYGGER & ASSOC PC BUILDINGS    2,200.00
CAROLYN A. PLUEGER  TRANSCRIPTS    155.25
CARROLL DISTRIBUTING  SAFETY    80.03
CENTURY BUSINESS PRODUCTS INC.  *MAINTENANCE CONTRACTS    111.21
CENTURYLINK  *TELEPHONE EXPENSE    208.25
CHESTERMAN CO.  *FOOD    403.20
CHN GARBAGE SERVICE  WATER/GARBAGE    143.32
CHRISTIAN HOME ASS’N  DAY CARE/CHILD CARE ASS’T    738.42
CJ COOPER & ASSOCIATES  MEDICAL FEES    70.00
COFFEE KING INC.  OFFICE SUPPLIES    48.47
COMMUNITY ACTION AGENCY  *PROVISIONS ASSISTANCE    13,964.29
CONNECTIONS AREA AGENCY ON AGING  CONTR./OTHER GOV. & ORGAN.    3,190.00
CONSOLIDATED MGMT.  *MEAL EXPENSES    258.78
CORNHUSKER INT. TRUCKS INC.  PARTS    105.25
CRAIG STEIG***  EMPLOYEE MILEAGE    9.28
CRAWDADDY OUTDOORS  MAGAZINES & BOOKS    23.92
CRAWFORD CNTY SHERIFF (D-IA)  *NOTICES/SUBPOENAS    64.86
CRISTI G. BAUERLY  TRANSCRIPTS    18.50
CRITTENTON CENTER  DAY CARE/CHILD CARE ASS’T    12,688.80
DAKOTA CNTY SHERIFF (DC-NE)  *NOTICES/SUBPOENAS    43.52
DAWN M. SNYDER***  *TRAVEL EXPENSES    19.64
DAYS DOOR CO.  BUILDING    582.98
DEAN & ASSOCIATES  *MHI ATTONERY FEES    700.00
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA  DENTAL INSURANCE    3,765.99
EAKES OFFICE SOLUTIONS  *CUSTODIAL SUPPLIES    125.80
FEDEX  POSTAGE & MAILING    8.22
FIBERCOMM  *TELEPHONE EXPENSE    3,675.05
FINISH LINE FUELS LLC  *GAS/OILS    20,544.97
GERALD YAREMKO***  SAFETY    27.80
GILL HAULING INC.  DITCH CLEANING    12.00
HEARTLAND PAPER CO.  *CUSTODIAL SUPPLIES    1,517.81
HGM ASSOC. INC. CONSULTING  CONSULTANT FEES    3,962.12
HORNICK, CITY OF  WATER/GARBAGE    73.02
HTC INC.  (MILFORD-IA)  PARTS    870.87
HYDRAULIC SALES & SERVICE  PARTS    139.78
INNOVATIONAL CONCEPTS INC.  *CONTRACTUAL SERVICES    1,013.00
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC.  *MEDICAL REIMBURSEMENT    5,412.74
IOWA DEPT. OF TRANSPORTATION (A-IA)  SALT    1,266.48
ISAC DENTAL INSURANCE  DENTAL INSURANCE    4,881.79
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT *WEARING/SAFETY APPAREL    1,221.55
JAMES D. LOOMIS***  DUES/MEMBERSHIPS    185.00
JAMES MARTIN***  SAFETY    208.87
JAMI L. JOHNSON  *TRANSCRIPTS    385.25
JASON GANN  MHI ATTONERY FEES    72.00
JAYME KIRSCH  DUES/MEMBERSHIPS    185.00
JERED JEPSEN***  TRAVEL EXPENSES    24.60
JEREMIAH CASSON***  SAFETY    64.19
JIM’S WATER TREATMENT INC.  PLUMBING    1,700.00
JOE KOPAL  PROFESSIONAL SERVICES    45.00
JOHN DEERE FINANCIAL  *EQUIPMENT MAINTENANCE    1,763.41
JOHNSON PROPANE HEATING &  *GAS/OILS    1,815.60
JOHNSTONE SUPPLY (SIOUX FALLS)  HVAC SYSTEMS    792.96
JOY AUTO SUPPLY INC.  *PARTS    1,779.51
K & K MOBILE STORAGE INC.  BUILDINGS    90.00
KARA HOLLAND CSR RPR  *TRANSCRIPTS    135.00
LANGUAGE LINE SERVICES  PROFESSIONAL SERVICES    56.35
LARRY A. STONE  MAGAZINES & BOOKS    81.00
LISA ROBINSON***  EMPLOYEE MILEAGE    88.20
LONG LINES LTD  *PROFESSIONAL SERVICES    396.24
M & M COPY QUICK INC. TYPING, PRINTING & BINDING    6.00
MAILHOUSE  *CONTRACTUAL SERVICES    1,167.24
MARI H. TURK  TRANSCRIPTS    196.00
MENARDS  *BUILDINGS    76.24
MERCY BUSINESS HEALTH SERVICES  *MEDICAL FEES    1,725.00
MID AMERICAN ENERGY (D-IA)  *ELECTRICITY    2,053.73
MIDWEST ALARM COMPANY INC.  *BUILDINGS    330.00
MIDWEST ALARM COMPANY, SIOUX CITY  CONTRACTUAL SERVICES    60.00
MIDWEST WHEEL PARTS    37.20
MOORE, HEFFERNAN, MOELLER, JOHNSON  *ATTORNEY FEES – JUVENILE..576.00
MOTOROLA INC (C-IL)  *RADIO & RELATED EQUIPMENT    53,619.81
MOVILLE J AND J MOTOR INC.  *PARTS    66.50
MOVILLE RECORD  OFFICIAL PUBL. & LEGALS    1,895.28
MURPHY TRACTOR  *PARTS    825.77
NATIONAL SHERIFFS ASS’N  DUES/MEMBERSHIPS    204.00
NEW COOPERATIVE INC. (FT. DODGE)  *GASOLINE    33,898.01
NORTHWEST ENVIRONMENTAL SERVICES  PROFESSIONAL SERVICES    2,561.75
O’HALLORAN INTERNATIONAL  PARTS    47.34
OFFICE ELEMENTS  *OFFICE SUPPLIES    209.03
ONE OFFICE SOLUTION  SUPPLIES    166.62
OSCEOLA CNTY SHERIFF  NOTICES/SUBPOENAS    79.14
PATRICK JENNINGS***  DUES/MEMBERSHIPS    185.00
PAYMENT PROCESSING CENTER  OFFICE SUPPLIES    169.82
PIERSON, CITY OF  WATER/GARBAGE    46.52
PIONEER AUTO  LIABILITY/PROPERTY INSUR.    3,415.98
PITNEY BOWES  *POSTAGE & MAILING    400.00
PITNEY BOWES (PITTSBURG 371887)  MAINTENANCE CONTRACTS    425.43
PLYMOUTH CNTY SHERIFF  *NOTICES/SUBPOENAS    80.50
POTTAWATTAMIE CNTY SHERIFF  NOTICES/SUBPOENAS    40.00
PROPERTY DAMAGE APPRAISERS  LIABILITY/PROPERTY INSUR.    151.00
RACHEL EDMUNDSON***  *PARKING    114.75
ROCKET AUTO WASH INC.  EQUIPMENT MAINTENANCE    13.32
ROTO-ROOTER (SC-IA)  PLUMBING    117.97
SAFELITE AUTOGLASS & AUTO GLASS  *PARTS    475.94
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD)  *OFFICE SUPPLIES    1,268.96
SEXTON OIL CO.  *DIESEL    5,793.43
SHERWIN WILLIAMS  BUILDINGS    76.99
SINGING HILLS AUTO SPA  MOTOR VEHICLE EXPENSE    253.00
SIOUX CITY JOURNAL *OFFICIAL PUBL. & LEGALS    1,714.53
SIOUX CITY JOURNAL COMMUNICATIONS  *OFFICIAL PUBL. & LEGALS    1,103.88
SIOUX CITY TREAS. (447)  *COMPUTER SOFTWARE    58,379.40
SIOUXLAND ANIMAL HOSPITAL  K-9 DOG COSTS    263.47
STEFFEN TRUCK EQUIPMENT INC.  PARTS    197.37
SUPPLYWORKS  *CUSTODIAL SUPPLIES    180.30
TEEL HEATING & AIR CONDITIONING  BUILDING    75.00
THERMO KING CHRISTENSEN  DIESEL    640.00
THOMSON WEST  *COMPUTER SOFTWARE    2,554.10
TITAN MACHINERY INC.  PARTS    154.00
TYLER TECHNOLOGIES  COMPUTER SOFTWARE    1,031.25
UNITY POINT CLINIC OCCUPATIONAL MED.  MEDICAL FEES    35.00
VERIZON WIRELESS  *TELEPHONE EXPENSE    1,580.59
VERMEER SALES & SERVICE INC.  EQUIPMENT MAINTENANCE    736.08
WASTE MANAGEMENT SIOUX CITY (CS-IL)  *WATER/GARBAGE    336.47
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD  *MEDICAL FEES    75,231.29
WESTERN DISPOSAL INC.  *WATER/GARBAGE    1,269.00
WIATEL WESTERN IOWA TELECOM  SHOP TELEPHONE    526.58
WIGMAN CO.  *PLUMBING    756.18
WOODBURY CNTY REC  *ELECTRIC LIGHT & POWER    6,148.91
WOODBURY CNTY TREASURER – COPY PAPER  *OFFICE SUPPLIES    150.00
ZIEGLER INC.  *FILTERS    1,058.10
GRAND TOTAL –    367,622.24
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED

Published in The Record
Thursday, April 11, 2019

Posted in Public Notices

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