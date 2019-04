Woodbury County Board of Supervisors Claims — March 22, 2019

Woodbury County Board of Supervisors

CLAIMS APPROVED BY THE BOARD OF SUPERVISORS

FOR THE WEEK ENDING 3/22/19

ABM PARKING SERVICES PARKING 229.50

ACCURATE REPORTING *TRANSCRIPTS 478.25

ADVANCED SYSTEMS INC. *MAINTENANCE CONTRACTS 269.60

ALL TRAFFIC SOLUTIONS CONTRACTUAL SERVICES 1,500.00

ANTHON, CITY OF ELECTRIC LIGHT & POWER 98.45

ANTHONY THOMAS*** TRAVEL EXPENSES 119.75

ASSOCIATES FOR PSYCHIATRIC SERVICES *MHI ATTONERY FEES 800.00

ATHENA LADEAS*** DUES/MEMBERSHIPS 185.00

AUTRY REPORTING *TRANSCRIPTS 397.80

BARCODES INC. LLC OFFICE SUPPLIES 179.00

BECK, PAT TRANSCRIPTS 159.25

BEKINS FIRE & SAFETY SERVICES BUILDINGS 99.45

BOMGAARS *DIESEL 45.45

BROOKE D. BETSWORTH TRANSCRIPTS 10.00

CW SUTER & SON INC. EQUIPMENT MAINTENANCE 315.90

CABLE ONE *TELEPHONE EXPENSE 416.10

CALHOUN BURNS AND ASSOCIATES INC. OUTSIDE ENGINEERING 660.96

CALHOUN COMMUNICATIONS INC. PROFESSIONAL SERVICES 236.80

CANDELARIO A. JIMENEZ*** WORK COMPENSATION TTD 255.07

CANNON MOSS BRYGGER & ASSOC PC BUILDINGS 2,200.00

CAROLYN A. PLUEGER TRANSCRIPTS 155.25

CARROLL DISTRIBUTING SAFETY 80.03

CENTURY BUSINESS PRODUCTS INC. *MAINTENANCE CONTRACTS 111.21

CENTURYLINK *TELEPHONE EXPENSE 208.25

CHESTERMAN CO. *FOOD 403.20

CHN GARBAGE SERVICE WATER/GARBAGE 143.32

CHRISTIAN HOME ASS’N DAY CARE/CHILD CARE ASS’T 738.42

CJ COOPER & ASSOCIATES MEDICAL FEES 70.00

COFFEE KING INC. OFFICE SUPPLIES 48.47

COMMUNITY ACTION AGENCY *PROVISIONS ASSISTANCE 13,964.29

CONNECTIONS AREA AGENCY ON AGING CONTR./OTHER GOV. & ORGAN. 3,190.00

CONSOLIDATED MGMT. *MEAL EXPENSES 258.78

CORNHUSKER INT. TRUCKS INC. PARTS 105.25

CRAIG STEIG*** EMPLOYEE MILEAGE 9.28

CRAWDADDY OUTDOORS MAGAZINES & BOOKS 23.92

CRAWFORD CNTY SHERIFF (D-IA) *NOTICES/SUBPOENAS 64.86

CRISTI G. BAUERLY TRANSCRIPTS 18.50

CRITTENTON CENTER DAY CARE/CHILD CARE ASS’T 12,688.80

DAKOTA CNTY SHERIFF (DC-NE) *NOTICES/SUBPOENAS 43.52

DAWN M. SNYDER*** *TRAVEL EXPENSES 19.64

DAYS DOOR CO. BUILDING 582.98

DEAN & ASSOCIATES *MHI ATTONERY FEES 700.00

DELTA DENTAL PLAN OF IOWA DENTAL INSURANCE 3,765.99

EAKES OFFICE SOLUTIONS *CUSTODIAL SUPPLIES 125.80

FEDEX POSTAGE & MAILING 8.22

FIBERCOMM *TELEPHONE EXPENSE 3,675.05

FINISH LINE FUELS LLC *GAS/OILS 20,544.97

GERALD YAREMKO*** SAFETY 27.80

GILL HAULING INC. DITCH CLEANING 12.00

HEARTLAND PAPER CO. *CUSTODIAL SUPPLIES 1,517.81

HGM ASSOC. INC. CONSULTING CONSULTANT FEES 3,962.12

HORNICK, CITY OF WATER/GARBAGE 73.02

HTC INC. (MILFORD-IA) PARTS 870.87

HYDRAULIC SALES & SERVICE PARTS 139.78

INNOVATIONAL CONCEPTS INC. *CONTRACTUAL SERVICES 1,013.00

INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC. *MEDICAL REIMBURSEMENT 5,412.74

IOWA DEPT. OF TRANSPORTATION (A-IA) SALT 1,266.48

ISAC DENTAL INSURANCE DENTAL INSURANCE 4,881.79

JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT *WEARING/SAFETY APPAREL 1,221.55

JAMES D. LOOMIS*** DUES/MEMBERSHIPS 185.00

JAMES MARTIN*** SAFETY 208.87

JAMI L. JOHNSON *TRANSCRIPTS 385.25

JASON GANN MHI ATTONERY FEES 72.00

JAYME KIRSCH DUES/MEMBERSHIPS 185.00

JERED JEPSEN*** TRAVEL EXPENSES 24.60

JEREMIAH CASSON*** SAFETY 64.19

JIM’S WATER TREATMENT INC. PLUMBING 1,700.00

JOE KOPAL PROFESSIONAL SERVICES 45.00

JOHN DEERE FINANCIAL *EQUIPMENT MAINTENANCE 1,763.41

JOHNSON PROPANE HEATING & *GAS/OILS 1,815.60

JOHNSTONE SUPPLY (SIOUX FALLS) HVAC SYSTEMS 792.96

JOY AUTO SUPPLY INC. *PARTS 1,779.51

K & K MOBILE STORAGE INC. BUILDINGS 90.00

KARA HOLLAND CSR RPR *TRANSCRIPTS 135.00

LANGUAGE LINE SERVICES PROFESSIONAL SERVICES 56.35

LARRY A. STONE MAGAZINES & BOOKS 81.00

LISA ROBINSON*** EMPLOYEE MILEAGE 88.20

LONG LINES LTD *PROFESSIONAL SERVICES 396.24

M & M COPY QUICK INC. TYPING, PRINTING & BINDING 6.00

MAILHOUSE *CONTRACTUAL SERVICES 1,167.24

MARI H. TURK TRANSCRIPTS 196.00

MENARDS *BUILDINGS 76.24

MERCY BUSINESS HEALTH SERVICES *MEDICAL FEES 1,725.00

MID AMERICAN ENERGY (D-IA) *ELECTRICITY 2,053.73

MIDWEST ALARM COMPANY INC. *BUILDINGS 330.00

MIDWEST ALARM COMPANY, SIOUX CITY CONTRACTUAL SERVICES 60.00

MIDWEST WHEEL PARTS 37.20

MOORE, HEFFERNAN, MOELLER, JOHNSON *ATTORNEY FEES – JUVENILE..576.00

MOTOROLA INC (C-IL) *RADIO & RELATED EQUIPMENT 53,619.81

MOVILLE J AND J MOTOR INC. *PARTS 66.50

MOVILLE RECORD OFFICIAL PUBL. & LEGALS 1,895.28

MURPHY TRACTOR *PARTS 825.77

NATIONAL SHERIFFS ASS’N DUES/MEMBERSHIPS 204.00

NEW COOPERATIVE INC. (FT. DODGE) *GASOLINE 33,898.01

NORTHWEST ENVIRONMENTAL SERVICES PROFESSIONAL SERVICES 2,561.75

O’HALLORAN INTERNATIONAL PARTS 47.34

OFFICE ELEMENTS *OFFICE SUPPLIES 209.03

ONE OFFICE SOLUTION SUPPLIES 166.62

OSCEOLA CNTY SHERIFF NOTICES/SUBPOENAS 79.14

PATRICK JENNINGS*** DUES/MEMBERSHIPS 185.00

PAYMENT PROCESSING CENTER OFFICE SUPPLIES 169.82

PIERSON, CITY OF WATER/GARBAGE 46.52

PIONEER AUTO LIABILITY/PROPERTY INSUR. 3,415.98

PITNEY BOWES *POSTAGE & MAILING 400.00

PITNEY BOWES (PITTSBURG 371887) MAINTENANCE CONTRACTS 425.43

PLYMOUTH CNTY SHERIFF *NOTICES/SUBPOENAS 80.50

POTTAWATTAMIE CNTY SHERIFF NOTICES/SUBPOENAS 40.00

PROPERTY DAMAGE APPRAISERS LIABILITY/PROPERTY INSUR. 151.00

RACHEL EDMUNDSON*** *PARKING 114.75

ROCKET AUTO WASH INC. EQUIPMENT MAINTENANCE 13.32

ROTO-ROOTER (SC-IA) PLUMBING 117.97

SAFELITE AUTOGLASS & AUTO GLASS *PARTS 475.94

SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD) *OFFICE SUPPLIES 1,268.96

SEXTON OIL CO. *DIESEL 5,793.43

SHERWIN WILLIAMS BUILDINGS 76.99

SINGING HILLS AUTO SPA MOTOR VEHICLE EXPENSE 253.00

SIOUX CITY JOURNAL *OFFICIAL PUBL. & LEGALS 1,714.53

SIOUX CITY JOURNAL COMMUNICATIONS *OFFICIAL PUBL. & LEGALS 1,103.88

SIOUX CITY TREAS. (447) *COMPUTER SOFTWARE 58,379.40

SIOUXLAND ANIMAL HOSPITAL K-9 DOG COSTS 263.47

STEFFEN TRUCK EQUIPMENT INC. PARTS 197.37

SUPPLYWORKS *CUSTODIAL SUPPLIES 180.30

TEEL HEATING & AIR CONDITIONING BUILDING 75.00

THERMO KING CHRISTENSEN DIESEL 640.00

THOMSON WEST *COMPUTER SOFTWARE 2,554.10

TITAN MACHINERY INC. PARTS 154.00

TYLER TECHNOLOGIES COMPUTER SOFTWARE 1,031.25

UNITY POINT CLINIC OCCUPATIONAL MED. MEDICAL FEES 35.00

VERIZON WIRELESS *TELEPHONE EXPENSE 1,580.59

VERMEER SALES & SERVICE INC. EQUIPMENT MAINTENANCE 736.08

WASTE MANAGEMENT SIOUX CITY (CS-IL) *WATER/GARBAGE 336.47

WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD *MEDICAL FEES 75,231.29

WESTERN DISPOSAL INC. *WATER/GARBAGE 1,269.00

WIATEL WESTERN IOWA TELECOM SHOP TELEPHONE 526.58

WIGMAN CO. *PLUMBING 756.18

WOODBURY CNTY REC *ELECTRIC LIGHT & POWER 6,148.91

WOODBURY CNTY TREASURER – COPY PAPER *OFFICE SUPPLIES 150.00

ZIEGLER INC. *FILTERS 1,058.10

GRAND TOTAL – 367,622.24

* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED

Published in The Record

Thursday, April 11, 2019