Woodbury County Board of Supervisors Claims — March 22, 2019
Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING 3/22/19
ABM PARKING SERVICES PARKING 229.50
ACCURATE REPORTING *TRANSCRIPTS 478.25
ADVANCED SYSTEMS INC. *MAINTENANCE CONTRACTS 269.60
ALL TRAFFIC SOLUTIONS CONTRACTUAL SERVICES 1,500.00
ANTHON, CITY OF ELECTRIC LIGHT & POWER 98.45
ANTHONY THOMAS*** TRAVEL EXPENSES 119.75
ASSOCIATES FOR PSYCHIATRIC SERVICES *MHI ATTONERY FEES 800.00
ATHENA LADEAS*** DUES/MEMBERSHIPS 185.00
AUTRY REPORTING *TRANSCRIPTS 397.80
BARCODES INC. LLC OFFICE SUPPLIES 179.00
BECK, PAT TRANSCRIPTS 159.25
BEKINS FIRE & SAFETY SERVICES BUILDINGS 99.45
BOMGAARS *DIESEL 45.45
BROOKE D. BETSWORTH TRANSCRIPTS 10.00
CW SUTER & SON INC. EQUIPMENT MAINTENANCE 315.90
CABLE ONE *TELEPHONE EXPENSE 416.10
CALHOUN BURNS AND ASSOCIATES INC. OUTSIDE ENGINEERING 660.96
CALHOUN COMMUNICATIONS INC. PROFESSIONAL SERVICES 236.80
CANDELARIO A. JIMENEZ*** WORK COMPENSATION TTD 255.07
CANNON MOSS BRYGGER & ASSOC PC BUILDINGS 2,200.00
CAROLYN A. PLUEGER TRANSCRIPTS 155.25
CARROLL DISTRIBUTING SAFETY 80.03
CENTURY BUSINESS PRODUCTS INC. *MAINTENANCE CONTRACTS 111.21
CENTURYLINK *TELEPHONE EXPENSE 208.25
CHESTERMAN CO. *FOOD 403.20
CHN GARBAGE SERVICE WATER/GARBAGE 143.32
CHRISTIAN HOME ASS’N DAY CARE/CHILD CARE ASS’T 738.42
CJ COOPER & ASSOCIATES MEDICAL FEES 70.00
COFFEE KING INC. OFFICE SUPPLIES 48.47
COMMUNITY ACTION AGENCY *PROVISIONS ASSISTANCE 13,964.29
CONNECTIONS AREA AGENCY ON AGING CONTR./OTHER GOV. & ORGAN. 3,190.00
CONSOLIDATED MGMT. *MEAL EXPENSES 258.78
CORNHUSKER INT. TRUCKS INC. PARTS 105.25
CRAIG STEIG*** EMPLOYEE MILEAGE 9.28
CRAWDADDY OUTDOORS MAGAZINES & BOOKS 23.92
CRAWFORD CNTY SHERIFF (D-IA) *NOTICES/SUBPOENAS 64.86
CRISTI G. BAUERLY TRANSCRIPTS 18.50
CRITTENTON CENTER DAY CARE/CHILD CARE ASS’T 12,688.80
DAKOTA CNTY SHERIFF (DC-NE) *NOTICES/SUBPOENAS 43.52
DAWN M. SNYDER*** *TRAVEL EXPENSES 19.64
DAYS DOOR CO. BUILDING 582.98
DEAN & ASSOCIATES *MHI ATTONERY FEES 700.00
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA DENTAL INSURANCE 3,765.99
EAKES OFFICE SOLUTIONS *CUSTODIAL SUPPLIES 125.80
FEDEX POSTAGE & MAILING 8.22
FIBERCOMM *TELEPHONE EXPENSE 3,675.05
FINISH LINE FUELS LLC *GAS/OILS 20,544.97
GERALD YAREMKO*** SAFETY 27.80
GILL HAULING INC. DITCH CLEANING 12.00
HEARTLAND PAPER CO. *CUSTODIAL SUPPLIES 1,517.81
HGM ASSOC. INC. CONSULTING CONSULTANT FEES 3,962.12
HORNICK, CITY OF WATER/GARBAGE 73.02
HTC INC. (MILFORD-IA) PARTS 870.87
HYDRAULIC SALES & SERVICE PARTS 139.78
INNOVATIONAL CONCEPTS INC. *CONTRACTUAL SERVICES 1,013.00
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC. *MEDICAL REIMBURSEMENT 5,412.74
IOWA DEPT. OF TRANSPORTATION (A-IA) SALT 1,266.48
ISAC DENTAL INSURANCE DENTAL INSURANCE 4,881.79
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT *WEARING/SAFETY APPAREL 1,221.55
JAMES D. LOOMIS*** DUES/MEMBERSHIPS 185.00
JAMES MARTIN*** SAFETY 208.87
JAMI L. JOHNSON *TRANSCRIPTS 385.25
JASON GANN MHI ATTONERY FEES 72.00
JAYME KIRSCH DUES/MEMBERSHIPS 185.00
JERED JEPSEN*** TRAVEL EXPENSES 24.60
JEREMIAH CASSON*** SAFETY 64.19
JIM’S WATER TREATMENT INC. PLUMBING 1,700.00
JOE KOPAL PROFESSIONAL SERVICES 45.00
JOHN DEERE FINANCIAL *EQUIPMENT MAINTENANCE 1,763.41
JOHNSON PROPANE HEATING & *GAS/OILS 1,815.60
JOHNSTONE SUPPLY (SIOUX FALLS) HVAC SYSTEMS 792.96
JOY AUTO SUPPLY INC. *PARTS 1,779.51
K & K MOBILE STORAGE INC. BUILDINGS 90.00
KARA HOLLAND CSR RPR *TRANSCRIPTS 135.00
LANGUAGE LINE SERVICES PROFESSIONAL SERVICES 56.35
LARRY A. STONE MAGAZINES & BOOKS 81.00
LISA ROBINSON*** EMPLOYEE MILEAGE 88.20
LONG LINES LTD *PROFESSIONAL SERVICES 396.24
M & M COPY QUICK INC. TYPING, PRINTING & BINDING 6.00
MAILHOUSE *CONTRACTUAL SERVICES 1,167.24
MARI H. TURK TRANSCRIPTS 196.00
MENARDS *BUILDINGS 76.24
MERCY BUSINESS HEALTH SERVICES *MEDICAL FEES 1,725.00
MID AMERICAN ENERGY (D-IA) *ELECTRICITY 2,053.73
MIDWEST ALARM COMPANY INC. *BUILDINGS 330.00
MIDWEST ALARM COMPANY, SIOUX CITY CONTRACTUAL SERVICES 60.00
MIDWEST WHEEL PARTS 37.20
MOORE, HEFFERNAN, MOELLER, JOHNSON *ATTORNEY FEES – JUVENILE..576.00
MOTOROLA INC (C-IL) *RADIO & RELATED EQUIPMENT 53,619.81
MOVILLE J AND J MOTOR INC. *PARTS 66.50
MOVILLE RECORD OFFICIAL PUBL. & LEGALS 1,895.28
MURPHY TRACTOR *PARTS 825.77
NATIONAL SHERIFFS ASS’N DUES/MEMBERSHIPS 204.00
NEW COOPERATIVE INC. (FT. DODGE) *GASOLINE 33,898.01
NORTHWEST ENVIRONMENTAL SERVICES PROFESSIONAL SERVICES 2,561.75
O’HALLORAN INTERNATIONAL PARTS 47.34
OFFICE ELEMENTS *OFFICE SUPPLIES 209.03
ONE OFFICE SOLUTION SUPPLIES 166.62
OSCEOLA CNTY SHERIFF NOTICES/SUBPOENAS 79.14
PATRICK JENNINGS*** DUES/MEMBERSHIPS 185.00
PAYMENT PROCESSING CENTER OFFICE SUPPLIES 169.82
PIERSON, CITY OF WATER/GARBAGE 46.52
PIONEER AUTO LIABILITY/PROPERTY INSUR. 3,415.98
PITNEY BOWES *POSTAGE & MAILING 400.00
PITNEY BOWES (PITTSBURG 371887) MAINTENANCE CONTRACTS 425.43
PLYMOUTH CNTY SHERIFF *NOTICES/SUBPOENAS 80.50
POTTAWATTAMIE CNTY SHERIFF NOTICES/SUBPOENAS 40.00
PROPERTY DAMAGE APPRAISERS LIABILITY/PROPERTY INSUR. 151.00
RACHEL EDMUNDSON*** *PARKING 114.75
ROCKET AUTO WASH INC. EQUIPMENT MAINTENANCE 13.32
ROTO-ROOTER (SC-IA) PLUMBING 117.97
SAFELITE AUTOGLASS & AUTO GLASS *PARTS 475.94
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD) *OFFICE SUPPLIES 1,268.96
SEXTON OIL CO. *DIESEL 5,793.43
SHERWIN WILLIAMS BUILDINGS 76.99
SINGING HILLS AUTO SPA MOTOR VEHICLE EXPENSE 253.00
SIOUX CITY JOURNAL *OFFICIAL PUBL. & LEGALS 1,714.53
SIOUX CITY JOURNAL COMMUNICATIONS *OFFICIAL PUBL. & LEGALS 1,103.88
SIOUX CITY TREAS. (447) *COMPUTER SOFTWARE 58,379.40
SIOUXLAND ANIMAL HOSPITAL K-9 DOG COSTS 263.47
STEFFEN TRUCK EQUIPMENT INC. PARTS 197.37
SUPPLYWORKS *CUSTODIAL SUPPLIES 180.30
TEEL HEATING & AIR CONDITIONING BUILDING 75.00
THERMO KING CHRISTENSEN DIESEL 640.00
THOMSON WEST *COMPUTER SOFTWARE 2,554.10
TITAN MACHINERY INC. PARTS 154.00
TYLER TECHNOLOGIES COMPUTER SOFTWARE 1,031.25
UNITY POINT CLINIC OCCUPATIONAL MED. MEDICAL FEES 35.00
VERIZON WIRELESS *TELEPHONE EXPENSE 1,580.59
VERMEER SALES & SERVICE INC. EQUIPMENT MAINTENANCE 736.08
WASTE MANAGEMENT SIOUX CITY (CS-IL) *WATER/GARBAGE 336.47
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD *MEDICAL FEES 75,231.29
WESTERN DISPOSAL INC. *WATER/GARBAGE 1,269.00
WIATEL WESTERN IOWA TELECOM SHOP TELEPHONE 526.58
WIGMAN CO. *PLUMBING 756.18
WOODBURY CNTY REC *ELECTRIC LIGHT & POWER 6,148.91
WOODBURY CNTY TREASURER – COPY PAPER *OFFICE SUPPLIES 150.00
ZIEGLER INC. *FILTERS 1,058.10
GRAND TOTAL – 367,622.24
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED
Published in The Record
Thursday, April 11, 2019