Woodbury County Board of Supervisors Claims — March 15, 2019

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Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING 3/15/19

ABSOLUTE MOBILE SHREDDING  MAINTENANCE CONTRACTS    10.00
ADP SCREENING AND SELECTION SERVICE  PROFESSIONAL SERVICES    45.50
ADVANCED CORRECTIONAL HEALTHCARE  HEALTH SERVICES ASSISTANCE    90,141.21
ADVANCED SYSTEMS INC.  *EQUIPMENT MAINTENANCE    253.31
AIMEE UHL***  TRAVEL EXPENSES    10.00
ALEXCIA KLEMISH***  *SCHOOL OF INSTRUCTION    71.18
AMBER M. HUNWARDSEN***  MILEAGE    51.04
AMERICAN PLANNING ASSOCIATION-CAROL  DUES/MEMBERSHIPS    50.00
AMY J. ALFORD***  MILEAGE    158.92
APRIL YUSTEN***  *EMPLOYEE MILEAGE    81.63
ATC GROUP SERVICES LLC  BUILDINGS  935.00
AUCA SIOUX CITY MC LOCKBOX  *CUSTODIAL SUPPLIES    492.56
AVENTURE STAFFING & PROFESSIONAL  *PROFESSIONAL SERVICES    1,093.94
B & B CLEANING SPECIALIST  CONTRACTUAL SERVICES    1,450.00
BARBARA PARKER  EMPLOYEE MILEAGE    19.72
BARNES & NOBLE  *MAGAZINES & BOOKS    433.39
BEKINS FIRE & SAFETY SERVICES  *MAINTENANCE CONTRACTS    195.95
BENJAMIN T. KUSLER***  *MILEAGE    143.40
BLOHM INSPECTION/ENVIRONMENTAL  *MATERIAL TESTING & INSPECT    2,830.00
BOB BARKER CO.  *HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES    498.62
BOMGAARS  *WEARING/SAFETY APPAREL    1,696.89
BOUND TREE MEDICAL LLC  MEDICAL & LAB SUPPLIES    680.50
BOYER TRUCKS SIOUX FALLS  NEW EQUIPMENT    164,240.00
BRENDAN GILL  SCHOOL OF INSTRUCTION    93.75
BRIARWOOD PRODUCTS LLC  COMMISSARY EXPENSE    394.18
BRUCE GARBE  EMPLOYEE MILEAGE    8.12
BURGESS HEALTH CENTER  PROFESSIONAL SERVICES    597.30
BURKE ENGINEERING  BUILDINGS  41.30
CW SUTER & SON INC  *BUILDINGS    1,625.85
CANDELARIO A JIMENEZ***  WORK COMPENSATION TTD    255.07
CARDIS MFG. CO.  *PROFESSIONAL SERVICES    1,628.00
CBM FOOD SERVICE  *FOOD    8,464.36
CENTER FOR DISEASE DETECTION  PROFESSIONAL SERVICES    34.00
CENTURYLINK  SHOP TELEPHONE    65.01
CF INDUSTRIES NITROGEN LLC  TAX REBATES PER AGREEMENT    200,000.00
CHARM TEX INC.  *COMMISSARY EXPENSE    1,995.10
CHEROKEE PUBLIC HEALTH  PROFESSIONAL SERVICES    946.53
CHESTERMAN CO.  *OFFICE SUPPLIES    204.60
CINCINNATI INSURANCE CO  *LIABILITY/PROPERTY INSUR.    2,065.00
CONSTRUCTION AGGREGATE PRODUCTS INC.  TIRE CHAINS    4,100.00
CORRECTIONVILLE, CITY OF  WATER/GARBAGE    15.27
COSTAR REALTY INFORMATION INC.  OFFICE SUPPLIES    104.50
CRITTENTON CENTER  PROFESSIONAL SERVICES    12,779.12
CULLIGAN WATER CONDITIONING  EQUIPMENT MAINTENANCE    480.00
CUMMINS CENTRAL POWER LLC  MAINTENANCE CONTRACTS    913.60
D & K IMPLEMENT LLC  EQUIPMENT MAINTENANCE    73.66
DANIELLE BRADY  *SCHOOL OF INSTRUCTION    150.31
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA  DENTAL INSURANCE    8,212.63
DUNES DENTAL 4 KIDS  *PROFESSIONAL SERVICES    499.89
DUNWELL LLC  HVAC SYSTEMS    26,500.00
EAKES OFFICE SOLUTIONS  CUSTODIAL SUPPLIES    111.36
ECHO GROUP  *BUILDINGS    250.11
ELECTRONIC ENGINEERING CO (DM)  *CONTRACTUAL SERVICES    103.50
ELIZABETH HANSON***  *EMPLOYEE MILEAGE    42.34
EMA – EMERGENCY MANAGEMENT  TAX ALLOCATIONS    7,669.53
EMILY CLAYTON***  *MISCELLANEOUS OFFICERS    43.56
EMILY SMITH***  HEALTH SERVICES ASSISTANCE    7.89
FAMILY DENTAL CENTER OF MORNINGSIDE  *PROFESSIONAL SERVICES    897.20
FAREWAY STORES (WAR EAGLE)  *PROVISIONS ASSISTANCE    343.61
FASTENAL CO.  PARTS    25.65
FEDEX  POSTAGE & MAILING    8.22
FIBERCOMM  *TELEPHONE EXPENSE    740.46
FINISH LINE  *MOTOR VEHICLE EXPENSE    1,013.13
FINISH LINE FUELS LLC  MOTOR VEHICLE EXPENSE    139.37
FOULK BROTHERS P & H  BUILDINGS    1,065.00
GABRIELA HERNANDEZ***  *EMPLOYEE MILEAGE    48.14
GALE/CENGAGE LEARNING  *MAGAZINES & BOOKS    220.80
GCR TIRE CENTER  *TIRES & TUBES    582.00
GLOBAL ENGINEERING & CONSTRUCTION  BUILDINGS    193,563.00
GREATLAND CORPORATION  PROFESSIONAL SERVICES    412.00
HEALTHY CHILDREN PROJECT INC.  *SCHOOL OF INSTRUCTION    2,420.00
HEARTLAND PAPER CO.  *CUSTODIAL SUPPLIES    651.40
HGM ASSOC. INC. CONSULTING  CONSULTANT FEES    3,962.12
HOLIDAY INN (DM-FLEUR DR.)  *MEALS & LODGING    940.80
HOLLAND LAWN CARE INC.  MAINTENANCE CONTRACTS    480.00
HY-VEE FOOD STORES (SR)  *PROVISIONS ASSISTANCE    389.42
HY-VEE INC.  *CASH ALLOWANCES ASSISTANCE    195.99
HYDRAULIC SALES & SERVICE  PARTS    257.01
INNOVATIONAL CONCEPTS INC.  MAINTENANCE CONTRACTS    135.00
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC.  MEDICAL REIMBURSEMENT    4,710.51
INTERSTATE ALL BATTERY CENTER  MOTOR VEHICLE EXPENSE    7.95
IOWA DEPT OF NATURAL RESOURCES  PROFESSIONAL SERVICES    25.00
IOWA PUBLIC HEALTH ASSN (WDM)  *SCHOOL OF INSTRUCTION    555.00
IOWA SPORTSMAN  PROMOTIONAL ACTIVITIES    105.00
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT *WEARING/SAFETY APPAREL    1,116.30
JEAN STERNER***  SCHOOL OF INSTRUCTION    185.00
JESSEN AUTOMOTIVE  *EQUIPMENT MAINTENANCE    339.96
JOHN MANSFIELD  *MISCELLANEOUS OFFICERS    30.22
JOHN WALSH  MISCELLANEOUS OFFICERS    25.00
JOHNSON PROPANE HEATING &  *NATURAL & LP GAS..2,910.00
JOHNSTONE SUPPLY (SIOUX FALLS)  CUSTODIAL SUPPLIES    276.17
KARL’S  FOOD    192.59
KATHERINE B. MORENO***  *EMPLOYEE MILEAGE    62.70
KCAU-TV  *OFFICE EQUIPMENT & FURN.    400.00
KELLIE ZVIRGZDINAS***  MILEAGE    56.26
KLASS STOIK MUGAN VILLONE PHILLIPS  *ATTORNEY FEES    686.30
LANGUAGE LINE SERVICES  PROFESSIONAL SERVICES    694.20
LEEDS PHARMACY  WORKERS COMP. MEDICAL    720.00
LINCOLN RYAN  *EMPLOYEE MILEAGE    33.12
LINDA K. DREY***  SCHOOL OF INSTRUCTION    185.00
LISA RIPPKE***  EMPLOYEE MILEAGE    13.13
LORI A. OETKEN***  *MILEAGE    95.12
MAILHOUSE  *POSTAGE & MAILING    2,519.59
MAILING SERVICES INC.  POSTAGE & MAILING    12,200.00
MARI H. TURK  ATTORNEY FEES – JUVENILE    45.00
MARK BUMSTED  MISCELLANEOUS OFFICERS    25.00
MAXINE BUCKMEIER PC  *MHI ATTONERY FEES    639.60
MEGAN MILLER***  *EMPLOYEE MILEAGE    270.28
MEIER TOWING INC.  LIABILITY/PROPERTY INSUR.    150.00
MENARDS  *BUILDINGS  511.83
MERCY MEDICAL CENTER  PROFESSIONAL SERVICES    2,000.00
MEYER BROS COLONIAL CHAPEL  FUNERAL SERVICES    1,000.00
MID AMERICAN ENERGY (D-IA)  *ELECTRIC LIGHT & POWER    35,694.13
MIDAMERICA BOOKS  MAGAZINES & BOOKS    271.25
MIDWEST WHEEL  TIRE CHAINS    126.70
MONONA COUNTY PUBLIC HEALTH  PROFESSIONAL SERVICES    1,076.41
MOORE, HEFFERNAN, MOELLER, JOHNSON  *MHI ATTONERY FEES    350.00
MOVILLE, CITY OF  WATER/GARBAGE    17.50
MRSA-UV LLC  MEDICAL & LAB SUPPLIES    2,262.28
MURPHY TRACTOR  *DIESEL    5,045.02
NANCY WEBB***  *EMPLOYEE MILEAGE    168.78
NATIONAL SHERIFFS ASS’N  DUES/MEMBERSHIPS    54.00
NATIONAL SWIMMING POOL FOUNDATION  MAGAZINES & BOOKS    279.90
NATIONAL TOXICOLOGY INC.  *PROFESSIONAL SERVICES    90.00
NATIONAL WIC ASSOCIATION  DUES/MEMBERSHIPS    50.00
NETWORK SERVICES CO.  *OFFICE SUPPLIES    458.84
NIELSEN PROPERTIES  RENT PAYMENTS ASSISTANCE    600.00
NORTH AMERICAN RESCUE  MEDICAL & LAB SUPPLIES    630.80
NORTHSIDE GLASS SERVICE  OUTSIDE SERVICES    155.00
NOVELTY MACHINE & SUPPLY CO.  *BUILDINGS    1,277.99
OFFICE ELEMENTS  OFFICE SUPPLIES    12.88
OLIVIA SKAARE***  *MILEAGE    53.94
ONE OFFICE SOLUTION  *OFFICE SUPPLIES    5,359.93
P & W GARAGE  TIRES & TUBES    200.00
PAT MAGUIRE  MISCELLANEOUS OFFICERS    25.00
PATHOLOGY MEDICAL SERV. OF SIOUXLAND  PROFESSIONAL SERVICES    125.00
PATTI SULLIVAN  *MISCELLANEOUS OFFICERS    39.50
PAXVAX INC.  MEDICAL & LAB SUPPLIES    1,554.60
PERLA ALARCON-FLORY  MHI INTERPRETING FEES    55.00
PETERSEN OIL CO.  *GAS/OILS    14,305.96
PITNEY BOWES  POSTAGE & MAILING    177.00
POSTMASTER (SIOUX CITY)  POSTAGE & MAILING    55.00
PRESTIGE COLLISION REPAIR CENTERS  LIABILITY/PROPERTY INSUR.    1,344.40
PRESTO X INC. CUSTODIAL SUPPLIES    108.00
PURCHASE POWER  POSTAGE & MAILING    455.70
QUALITY TELECOMMUNICATIONS INC.  *TELEPHONE EXPENSE    387.50
RANDY S HISEY  *MHI ATTONERY FEES    174.00
SAMPERS***, JULIE A.  EMPLOYEE MILEAGE    40.02
SARAH E. BLATCHFORD***  *EMPLOYEE MILEAGE    35.96
SCHNEIDER CORPORATION  COMPUTER SOFTWARE    1,995.00
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD)  *EMPLOYEE MILEAGE    1,925.02
SERGEANT BLUFF ADVOCATE  *OFFICIAL PUBL. & LEGALS    1,542.45
SHAWN STRECK  EMPLOYEE MILEAGE    9.86
SHEILA M. GARVIN***  MILEAGE    104.52
SIGNS BY TOMORROW  *TYPING, PRINTING & BINDING    64.00
SIMMONS PERRINE MOYER BERGMAN PLC  ATTORNEY FEES    7,364.50
SIOUX CITY CHAMBER OF COMMERCE DUES/MEMBERSHIPS    270.00
SIOUX CITY FIRE RESCUE  AMBULANCE ASSISTANCE    350.00
SIOUX CITY HUMAN RIGHTS  PROFESSIONAL SERVICES    60.00
SIOUX CITY JOURNAL  OFFICIAL PUBL. & LEGALS    15.83
SIOUX CITY TREAS. (447)  *MOTOR VEHICLE EXPENSE    2,539.55
SIOUX LAUNDRY INC CONTRACTUAL SERVICES    2,920.50
SIOUXLAND DISTRICT HEALTH  *TRAVEL EXPENSES    568.06
SIOUXLAND LOCK & KEY  BUILDINGS    15.00
SIOUXLAND TAXI  *PROFESSIONAL SERVICES    145.50
SOLUTIONS  PROFESSIONAL SERVICES    3,120.20
SOOLAND BOBCAT  EQUIPMENT MAINTENANCE    266.40
STACY M. MCNEAR***  OFFICE SUPPLIES    32.49
STATE HYGIENIC LABORATORY  PROFESSIONAL SERVICES    120.00
STEFFEN TRUCK EQUIPMENT INC.  *PARTS    4,546.32
STEPHANIE KINGSTON***  *EMPLOYEE MILEAGE    88.74
STEVE’S BEANE PLUMBING CO.  BUILDINGS    342.00
SUPPLYWORKS  PLUMBING    21.65
THERESA J. JOCHUM***  *MILEAGE & OTHER TRAVEL EX.    382.92
THERMO KING CHRISTENSEN  DIESEL    640.00
TOM BRIDE  EMPLOYEE MILEAGE    9.28
TYLER TECHNOLOGIES  COMPUTER SOFTWARE    5,211.09
ULTRA NO TOUCH CAR WASH  *MOTOR VEHICLE EXPENSE    74.70
UNITED TACTICAL SYSTEMS LLC  WEARING/SAFETY APPAREL    513.99
US BANK (STL-MO)  *BUILDINGS    2,283.53
US BANK EQUIPMENT FINANCE  *LEASE/PURCHASE AGREEMENT    109.03
UST TESTING SERVICE  (CVILL-IA)  GROUNDS    300.00
VAC SHACK INC.  EQUIPMENT MAINTENANCE    164.75
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD  MEDICAL FEES    79,261.05
WESTERN IOWA TECH  SCHOOL OF INSTRUCTION    60.00
WIATEL WESTERN IOWA TELECOM  TELEPHONE EXPENSE    81.23
WIGMAN CO.  *PLUMBING    459.90
WILLIAMS ELECTRIC  BUILDINGS    210.01
WILLIGES LLC PARKING    650.00
WOODBURY CNTY DISASTER & EMERGENCY  PROFESSIONAL SERVICES    635.57
WOODBURY CNTY TREASURER – COPY PAPER  *OFFICE SUPPLIES    900.00
WOODBURY COUNTY DEBT SERVICE  *RENT BUILDINGS    6,667.00
ZIEGLER INC.  *PROFESSIONAL SERVICES    2,784.23
4-WAY STOP SHOP  *GAS/OILS    71.63
GRAND TOTAL –    990,349.84
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED

Published in The Record
Thursday, April 18, 2019

Posted in Public Notices

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