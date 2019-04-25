River Valley School Board Bills — April 2019

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River Valley Community School
River Valley CSD
APRIL 2019 BOARD BILLS

Checking 1 Fund: 10 GENERAL
ADAM BISENIUS
PHONE STIPEND    50.00
GAS REIMBURSEMENT    34.51
Vendor Total:    84.51
ADVANCED SYSTEMS INC.  COPIER OVERAGE    51.42
AHLERS & COONEY, P.C  LEGAL SERVICES    487.00
ANC DBA LONG LINES  PHONE EXPENSE    335.02
AUDITOR OF STATE  AUDIT FILING FEE    425.00
CHARLES CUFFMAN  PIANO ACCOMP.    112.50
CHARLES KNAACK  PHONE STIPEND    20.00
CORRECTIONVILLE BUILDING CENTER
SHOP SUPPLIES    129.67
SCIENCE SUPPLIES    15.25
ART SUPPLIES    3.87
GROUNDS SUPPLIES    288.43
    Vendor Total:    437.22
CORRECTIONVILLE CORNER HARDWARE
ELEM. CUSTODIAL SUPPLIES    94.52
BUS BARN SUPPLIES    0.93
CORRECTIONVILLE, CITY OF
WATER, SEWER – LOCKER ROOM    54.04
WATER, SEWER – RV CONC.    33.52
WATER, SEWER – HIGH SCHOOL    104.53
WATER, SEWER SHOP    30.86
 Vendor Total:    222.95
CULLIGAN WATER CONDITIONING
PUMP RENTAL – C’VILLE    43.00
PUMP RENTAL – WASHTA    45.00
    Vendor Total:    88.00
DAKOTA POTTERY SUPPLY  REPAIRS TO KILN    86.00
DELUXE DRIVING ACADEMY LLC  DRIVER’S ED. INSTRUCTION – 15 STUDENTS    5,250.00
DEMAREST, DEB  HOME SCHOOL ASSISTANCE    250.00
DITTMER, CYNTHIA
PRINTER ACCESS    499.80
POSTAGE FOR OVERNIGHT MAILING    25.50
    Vendor Total:    525.30
DOLLAR GENERAL  NURSING SUPPLIES    5.10
DONOVAN GROUP IOWA  COMMUNICATION WORK..2,500.00
ECOLAB PEST CONTROL    82.27
ED M. FELD EQUIPMENT CO.  LABOR TO CONNECT DOOR CONTACTS    2,380.63
FRONTIER
PHONE EXPENSE    65.46
PHONE EXPENSE    313.22
    Vendor Total:    378.68
GREAT COURSES  PD COURSES    105.00
HARRIS, JANE  ART SUPPLIES    5.82
HOLIDAY INN CONFERENCE CENTER  HOTEL FOR PROF. DEV. — K. GOODWIN    115.36
IOWA COMMUNICATIONS NETWORK DATA SERVICE    405.01
JCL – SIOUX FALLS BRANCH  CUSTODIAL SUPPLIES    141.42
JEFF WORTMAN  SNOW REMOVAL 31.36 HR. @ 11.75    368.48
JOHNSON PROPANE INC.
PROPANE FOR BUS    70.56
.183% TAX    13.18
.3% TAX    21.60
PROPANE FOR BUS    63.00
TAX .183%    11.90
TAX .3%    19.50
PROPANE – ELEM.    1,372.00
PROPANE FOR BUS    102.90
.183% TAX    19.22
.3% TAX    31.50
    Vendor Total:    1,725.36
JOHNSON, JOHNNIE  PHONE STIPEND    15.34
JOY AUTO SUPPLY  TRANSPORTATION SUPPLIES    376.34
MACGILL SCHOOL NURSE SUPPLIES  NURSING SUPPLIES    110.00
MARTIN BROS. DISTRIBUTING CO.  BIRTHDAY TREATS – ELEM.    44.92
SUPPLIES FOR ISASPS – H.S.    546.05
SUPPLIES FOR ISASPS – ELEM.    123.94
CUSTODIAL SUPPLIES – ELEM.    35.40
    Vendor Total:    750.31
MARY TRUDEAU  SUPPLIES FOR FCS    48.84
MELISSA HOLTZ  PHONE STIPEND    50.00
MERCANTILE, THE  SCIENCE SUPPLIES    3.63
MIDAMERICAN ENERGY
ELEC. – C’VILLE    10,597.66
ELEC. – SIGN    15.59
ELEC. – BUS BARN    118.56
ELEC. – WASHTA    1,108.10
BUS BARN – CUSHING    92.92
ELEC. – C’VILLE    171.99
ELEC. – FOOTBALL
FIELD    10.00
    Vendor Total:    12,114.82
NEW COOP  GASOLINE    765.21
ORKIN EXTERMINATING COMPANY  PEST CONTROL – C;VILLE    89.91
PETERSEN OIL COMPANY  DIESEL FUEL    1,675.20
RACHEL DOEDEN  MILEAGE REIMBURSEMENT    92.80
RECORD, THE  PUBLICATION EXPENSE    467.21
REICH, GEORGE  CUSTODIAL SUPPLIES    9.97
RICKS COMPUTERS  SERVICE LABOR Q3    6,000.00
SANITARY SERVICES
GARBAGE PICK UP -WASHTA    483.00
GARBAGE PICK UP – C’VILLE    538.80
    Vendor Total:    1,021.80
SIOUX VALLEY AUTOMOTIVE  REPAIRS TO SUBURBAN    248.37
SLATER, KEN
MILEAGE STIPEND    225.00
PHONE STIPEND    50.00
    Vendor Total:    275.00
SMITH, WREN  PIANO ACCOMP.    175.00
STAPLES ADVANTAGE
OFFICE SUPPLIES    64.65
OFFICE SUPPLIES    89.99
    Vendor Total:    154.64
SUPPLY WORKS  CUSTODIAL SUPPLIES    82.43
WASHTA, CITY OF
WATER, SEWER – WASHTA    523.71
WATER, SEWER – BUS BARN    45.00
Vendor Total:    568.71
Fund Total:    41,779.03
Checking Account Total:    41,779.03

Checking 2 Fund: 21 ACTIVITY
BROWN, RYAN  HOTEL ROOM FOR ALL STATE FESTIVAL    212.64
CORRECTIONVILLE BUILDING CTR.  PLAY SUPPLIES    25.08
CORRECTIONVILLE GOLF CLUB  GOLF COURSE RENTAL    1,000.00
FRANKIE DEEDS  PROM SUPPLIES    45.45
IHSSA
ALL STATE PERFORMER    11.00
STATE SPEECH MEDALS    242.00
    Vendor Total:    253.00
KARSTEN GRAY  MEALS FOR NASA TRIP    25.86
MARY TRUDEAU  FCCLA SUPPLIES    20.47
WALSWORTH PUBLISHING CO.  YEARBOOK DEPOSIT    2,590.98
Fund Total:    4,173.48
Checking Account Total:    4,173.48

Checking 3 Fund: 36 PPEL
ADVANCED SYSTEMS INC.  COPIER LEASE    1,892.12
Fund Total:    1,892.12
Checking Account Total:    1,892.12

Checking 4 Fund: 61 SCHOOL NUTRITION
HILAND DAIRY  MILK FOR LUNCH PROGRAM – ELEM    201.71
MILK FOR LUNCH PROGRAM – H/S    109.56
MILK FOR LUNCH PROGRAM – ELEM.    173.05
MILK FOR LUNCH PROGRAM – H.S.    173.48
MILK FOR LUNCH PROGRAM – ELEM.    241.62
MILK FOR LUNCH PROGRAM – H.S.    14.25
MILK FOR LUNCH PROGRAM – ELEM.    180.27
MILK FOR LUNCH PROGRAM – H.S.    125.85
MILK FOR LUNCH PROGRAM – ELEM.    132.51
MILK FOR LUNCH PROGRAM – ELEM.    119.50
MILK FOR LUNCH PROGRAM – H.S.    154.99
MILK FOR LUNCH PROGRAM – H.S.    (10.95)
MILK FOR LUNCH PROGRAM – H.S.    128.35
   Vendor Total:    1,744.19
MARTIN BROS DISTRIBUTING CO.
FOOD FOR LUNCH PROGRAM    6,609.24
VENDING SUPPLIES    343.84
    Vendor Total:    6,953.08
MERCANTILE, THE  KITCHEN SUPPLIES    20.11
Fund Total:    8,717.38
Checking Account Total:    8,717.38

BOARD BILLS PAID PRIOR TO APRIL 2019 BOARD MEETING
Checking 1 Fund: 10 GENERAL
CARTER REIDEMANN  SNOW REMOVAL    40.00
MARY TRUDEAU  SUPPLIES FOR FOOD LAB    142.11
MELISSA HOLTZ  SUPPLIES FOR PROJECT JACK    999.65
RIVER VALLEY GENERAL FUND  POSTAGE – ELEM.    100.00
SCHOLASTIC BOOK FAIRS – 8  BOOK FAIR RECEIPTS..807.60
Fund Total:    2,089.36
Checking Account Total:    2,089.36

Checking 2 Fund: 21 ACTIVITY
BUENA VISTA UNIVERSITY  TRACK ENTRY FEE    125.00
LESLIE GRAY
PLAY SUPPLIES    398.73
PLAY SUPPLIES    17.10
    Vendor Total:    415.83
SCHEELS
BASEBALL EQUIPMENT – BOOSTER CLUB REIMB.    629.97
BASEBALL EQUIPMENT – BOOSTER CLUB REIMB.    1,428.93
BASEBALL EQUIPMENT – BOOSTER CLUB REIMB.    (1,428.93)
    Vendor Total:    629.97
SIOUX CITY MUSKETEERS  TICKETS TO HOCKEY GAME    187.00
TODD GOETTSCH  REIMBURSE FOR BASEBALL EQUIP    798.96
WYHE’S CHOICE FUNDRAISING  D.C. TRIP FUNDRAISER    4,414.50
Fund Total:    6,571.26
Checking Account Total:    6,571.26

Checking 3 Fund: 33 LOCAL OPTION SALES & SERV. TAX
THOMPSON INNOVATIONS  BALANCE ON ACCOUNT – INV. $3258.61    1,948.45
Fund Total:    1,948.45
Checking Account Total:    1,948.45

Checking 4 Fund: 61 SCHOOL NUTRITION
HILAND DAIRY
WASHTA – ELEM.    180.27
CORRECTIONVILLE – HIGH SCHOOL    125.85
   Vendor Total:    306.12
KECK FOODS  COMMODITIES TRANSPORTATION    2,997.58
Fund Total:    3,303.70
Checking Account Total:    3,303.70

Published in The Record
Thursday, April 25, 2019

Posted in Public Notices

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