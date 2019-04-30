Lawton-Bronson School Board Bills — April 2019

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Lawton-Bronson Community School
APRIL 2019 BOARD BILLS

OPERATING FUND
A-1 PREFERRED  CLEANED DRYER VENTS    320.00
ADVANTAGE ADMINISTRATORS  PSF PLAN SETUP FEE..500.00
AHLERS LAW FIRM  PROFESSIONAL SERVICES RENDERED    116.00
AMICK, LAURIE  MEDICAL REIMBURSEMENT    250.00
ANDERSEN, JANE  MILEAGE    118.90
BARNES & NOBLE BOOKSELLER  10 books    79.90
BELLINGHAUSEN, BETH  MEDICAL REIMBURSEMENT    250.00
BUNKERS FEED & SUPPLY, INC.  SOFTENER SALT    217.60
CENTRAL VALLEY AG  PROPANE    2,555.08
CITY OF BRONSON  WATER/SEWER    342.50
CITY OF LAWTON  WATER/SEWER    290.59
CORNHUSKER INTERNATIONAL TRUCKS, INC.  BUS REPAIRS    1,039.81
CURRICULUM FOR AGRICULTURAL SCIENCE EDUCATION  CASE ABF Training    350.00
DEPARTMENT OF EDUCATION, STATE OF IOWA  VEHICLE INSPECTIONS    640.00
EMPLOYEE BENEFIT SYSTEMS  PSF FEES    431.25
FLEET US LLC  painter parts    150.41
HAKA LLC  GAS    1,716.59
HARMEIER, KRISTI  MEDICAL REIMBURSEMENT    79.76
HEALY WELDING  bus welding    796.73
HUMMEL, CARLY  MEDICAL REIMBURSEMENT    30.00
INTERSTATE MECHANICAL CORP.  compressor    1,594.73
IOWA ASSOCIATION OF SCHOOL BOARDS  19-20 MEMBERSHIP DUES    2,375.00
IOWA DEPT. OF HUMAN SERVICES  MEDCAID PAYMENT    21,833.26
JESSEN, BRANDI  REIMBURSE CELL PHONE    50.00
LEFLER, AMY  REIMBURSE SCIENCE SUPPLIES    86.81
MIDAMERICAN ENERGY  UTILITIES    12,153.09
MOVILLE RECORD  AD FOR SECONDARY SPED PARA    380.83
MRLA, DAVID  REIMBURSE DOT PHYSICAL    45.00
NEAL, DANA  REIMBURSE CELL PHONE    50.00
NORTHWESTERN COLLEGE  Conference Fee    65.00
ONE SOURCE BACKGROUND CHECK COMPANY  BACKGROUND CHECKS    202.50
PETERBILT OF SIOUX CITY  repairs 19B    855.86
PIZZA RANCH  3RD GRADE FIELD TRIP    302.04
PRESTO-X COMPANY  PEST CONTROL    49.00
REAMS SPRINKLER SUPPLY  PVC COUPLER    41.92
RIVERSIDE TECHNOLOGIES, INC.  14” Chromebook    271.00
SAM’S CLUB   ice cream for testing    130.62
SBA TOWERS IX, LLC  TOWER SITE RENT    182.33
SCHOLASTIC BOOK CLUBS  classroom book sets    288.00
SCHOOL BUS SALES  glass for bus 08    102.09
SCHOOL HEALTH CORPORATION  nurse supplies    181.70
SCHOOL SPECIALTY INC.  teaching supplies    317.10
SCHOOLMART  Calculators    669.88
SHEETS, JACOB  MILEAGE    135.26
SHOOK, CHAD  REIMBURSE CELL PHONE    50.00
SUTTON, PATRICK  REIMBURSE INSTRUCTIONAL SUPPLIES    28.04
THOMAS BUS SALES OF IOWA, INC.  Clearance lights for buses    238.81
TIMBERLINE BILLING SERVICE LLC  MEDICAID BILLING    419.10
U.S. BANK
stamps    8,030.90
Common Core Tasks
Treats for field trip
LIFE SKILLS FOOD
science hood certification
lifeskills cooking
Repair for sanding machine
Materials shed project
candy for testing
Surface with dock
WASTE MANAGEMENT OF SIOUX CITY  TRASH DISPOSAL    508.36
WESTERN IOWA TECH COMM COLLEGE  GATEWAY TO COLLEGE    25,460.00
WESTERN IOWA TELEPHONE  PHONE/INTERNET    906.48
WOODBURY CENTRAL COMM. SCHOOL  WVC Battle of the Books    10.00
WULF, MIKE  rock for MIke wulf driveway    200.00
Fund Total:    88,489.83

SCHOOL NUTRITION FUND
AC&R SPECIALISTS  REPAIRS    493.65
CHESTERMAN COMPANY  WATER/JUICE    208.00
DEAN FOODS  MILK    2,104.10
INTERSTATE MECHANICAL CORP.  REPAIRS    276.25
MARTIN BROS. FOOD    7,667.42
U.S. BANK  FOOD    26.78
Fund Total:    10,776.20

STUDENT ACTIVITY FUND
ALFREDSON, BRYAN  REIMBURSEMENT    90.00
AMEEN, CHRIS REFUND    150.00
AMERICAN LEGION POST #718  DONATION    276.00
ANDERSON, CURT  TRACK STARTER, SUPPLIES    190.00
BELLINGHAUSEN, BETH  REIMBURSEMENT    225.15
CHEROKEE HIGH SCHOOL  ENTRY FEE    85.00
CHESTERMAN COMPANY  POP    1,271.95
CUSTOM CREATIONS  TRACK APPAREL    860.85
DECKER SPORTS  EQUIPMENT, JERSEYS    1,919.60
DENISON COMMUNITY SCHOOL DISTRICT ENTRY FEE..200.00
GALVA-HOLSTEIN COMMUNITY SCHOOL DISTRICT  ENTRY FEE    270.00
HERBOLD, SUZANNE  ACCOMPANIST    160.00
HINTON COMMUNITY SCHOOL  ENTRY FEE    90.00
HINTON GIRLS BASKETBALL  SUMMER LEAGUE REGISTRATION    150.00
I29 SPORTS  JH TRACK JERSEYS    875.00
IOWA FFA ASSOCIATION  CONVENTION REGISTRATION    341.00
IOWA H.S. MUSIC ASSOCIATION  MEDALS    16.75
J.W. PEPPER & SON INC.  MUSIC    46.23
JACKSON, DAVID  PROM DJ    500.00
MEYER, KATI  REFUND    150.00
NASP  ENTRY FEES    935.00
NUTRITION FUND  HONOR BAND VISITOR MEALS    470.85
RYDELL, NICHOLE  REIMBURSEMENT    342.88
SDSU ATHLETICS  ENTRY FEE    250.00
SHEETS, JACOB  REFUND    150.00
SIGN PRO  T-SHIRTS for SPRING DANCE SHOW    394.00
SIOUX CITY RELAYS  ENTRY FEES    100.00
STG BASKETBALL  TEAM CAMP REGISTRATION    325.00
U.S. BANK  CONCESSION SUPPLIES, LODGING, MEALS, ARCHERY APPAREL, AWARDS, ARCHERY SUPPLIES, ARCHERY ENTRY FEES, FFA SUPPLIES, SUBSCRIPTION RENEWALS, HONOR BAND MEALS, TRACK SUPPLIES, DANCE SPRING SHOW SUPPLIES, PROM SUPPLIES    7,438.93
WALL OF FAME, GRAFFIX INC.  BASEBALL UNIFORMS    231.00
WALSWORTH PUBLISHING COMPANY  YEARBOOK PAYMENTS    2,240.00
WEST HARRISON COMMUNITY SCHOOL  ENTRY FEE    90.00
WEST MONONA COMMUNITY SCHOOL  ENTRY FEE    85.00
WESTERN VALLEY CONFERENCE  HONOR BAND GATE    1,061.00
WILLIAMS, ANGELA  REFUND    150.00
Fund Total:    22,131.19

PHYSICAL PLANT & EQUIPMENT
US BANK  TBS FOR LIBRARY & SHOOK OFFICE    1,527.00
Fund Total:    1,527.00

BEFORE AND AFTER SCHOOL PROGRAMS
US BANK  public safety check    105.00
Fund Total:    105.00

PRESCHOOL
DEAN FOODS  MILK – BRONSON    22.47
MARTIN BROS.  PRESCHOOL SNACKS    130.95
Fund Total:    153.42

FITNESS CENTER FUND
CITY OF LAWTON  WATER/SEWER    33.08
PER MAR SECURITY SERVICES  SECURITY MONITORING    86.97
Fund Total:    120.05

ONE-CENT SALES TAX REVENUE
HIGHLAND OAKS GOLF COURSE  TOP DRESSER    2,500.00
KNEIFL ELECTRIC INC.  gym air conditioning    6,600.00
KUBOTA LEASING  SKID LOADER LEASE    661.73
MTC MECHANICAL, INC.  rooftop air unit gymnasium    20,000.00
STATELINE-ELECTRIC  HARD WIRE BASKETBALL HOOPS    2,050.40
THOMAS BUS SALES OF IOWA, INC.  Fuel tank and straps for bus 07    1,721.99
Fund Total:    33,534.12

Published in The Record
Thursday, May 2, 2019

Posted in Public Notices

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