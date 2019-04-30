Woodbury County Board of Supervisors Claims — March 29, 2019

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Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE
BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING 3/29/19

ACCESS ELEVATOR INC.  EQUIPMENT MAINTENANCE    434.20
ALAN WEBER  *MISCELLANEOUS OFFICERS    50.00
AMSTERDAM PRINTING  OFFICE SUPPLIES    114.80
ASSOCIATES FOR PSYCHIATRIC SERVICES  *MHI ATTONERY FEES    2,000.00
AT&T MOBILITY  TELEPHONE EXPENSE    63.90
AUCA SIOUX CITY MC LOCKBOX  *PROFESSIONAL SERVICES    279.62
AXON ENTERPRISE INC.  *WEARING/SAFETY APPAREL    1,956.00
BARNES & NOBLE  MAGAZINES & BOOKS    471.44
BOMGAARS  *MOTOR VEHICLE EXPENSE    185.49
CALHOUN BURNS AND ASSOCIATES INC.  OUTSIDE ENGINEERING    1,803.40
CANDELARIO A JIMENEZ***  WORK COMPENSATION TTD    255.07
CARDIS MFG. CO.  *PROFESSIONAL SERVICES    661.50
CBM FOOD SERVICE  *FOOD    2,699.90
CENTURY BUSINESS PRODUCTS INC.  MAINTENANCE CONTRACTS    90.89
CENTURYLINK  SHOP TELEPHONE    144.39
CHARM TEX INC.  HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES    1,236.60
CHESTERMAN CO.  OFFICE SUPPLIES    12.30
CHN GARBAGE SERVICE  *WATER/GARBAGE    359.40
CORNHUSKER INT. TRUCKS INC.  PARTS    3,710.28
COTT SYSTEMS INC.  MAINTENANCE CONTRACTS    265.00
COUNSEL (COLUMBUS, OHIO)  *MAINTENANCE CONTRACTS    360.02
CULLIGAN WATER CONDITIONING *BLDG./EQUIPMENT/MAIN.    86.41
CWD CASH WAY DISTRIBUTION  FOOD    219.50
DAVID DORALE  *MISCELLANEOUS OFFICERS    50.00
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA  DENTAL INSURANCE    5,451.95
DEMCO  OFFICE SUPPLIES    96.64
DISASTER & EMERGENCY SERVICES  TAX ALLOCATIONS    5,113.40
DONNA M. CHAPMAN***  *POSTAGE & MAILING    46.48
EAKES OFFICE SOLUTIONS  *CUSTODIAL SUPPLIES    197.30
ECOLAB INSTITUTIONAL  PLUMBING    94.00
ECOLAB PEST ELIMINATION  *PROFESSIONAL SERVICES    294.68
EMERGENCY MEDICAL PRODUCTS  MEDICAL & LAB SUPPLIES    424.95
EQUIPMENT BLADES INC.  BLADES    2,106.40
FEDEX  POSTAGE & MAILING    8.26
FINISH LINE FUELS LLC  GAS & OIL    109.47
FRONTIER COMMUNICATIONS  TELEPHONE EXPENSE    129.31
GM FINANCIAL  LIABILITY/PROPERTY INSUR.    17,718.17
HAMMAN SNOW REMOVAL  CONTRACTUAL SERVICES    220.00
HEALY WELDING  *OUTSIDE SERVICES    1,535.47
HEARTLAND PAPER CO.  *CUSTODIAL SUPPLIES    1,637.89
H20 4 U  HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES    91.00
INLAND TRUCK PARTS CO.  *PARTS    4,425.38
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC.  *MEDICAL REIMBURSEMENT    9,778.83
IOWA INDIVIDUAL HEALTH BENEFIT  MEDICAL FEES    8,659.00
IOWA OFFICE OF STATE MED. EXAMINER  *MEDICAL SERVICES    21,040.30
IOWA PRISON IND.  TYPING, PRINTING & BINDING    220.00
ISAC IOWA STATE ASSN OF  SCHOOL OF INSTRUCTION    220.00
ISACA  DUES/MEMBERSHIPS    225.00
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT  *WEARING/SAFETY APPAREL    1,502.55
JASON MEINS  *MISCELLANEOUS OFFICERS    75.00
JEFFREY R. HENDERSON  *MISCELLANEOUS OFFICERS    75.00
JOE O’CONNELL  *MISCELLANEOUS OFFICERS    466.50
JOHN BEESON  *MISCELLANEOUS OFFICERS    50.00
JOHNSON PROPANE HEATING &  *NATURAL & LP GAS..3,060.00
JOHNSTONE SUPPLY (SIOUX FALLS)  *BUILDINGS    76.80
JOSEPH COLLINS  *MISCELLANEOUS OFFICERS    50.00
KARL’S  BUILDINGS    2.31
KNOEPFLER CHEVROLET CO.  MOTOR VEHICLE EXPENSE    852.15
KOHL, STEVEN  ATTORNEY FEES – JUVENILE    180.00
LANSINK REPAIR & HARDWARE  BOLTS    2.98
LARRY WINK  *MISCELLANEOUS OFFICERS    50.00
LESSMAN ELECTRIC SUPPLY  BUILDINGS    136.84
LINCOLN FINANCIAL GROUP  *LIFE INSURANCE PREMIUMS    15,393.46
LONG LINES LTD.  TELEPHONE EXPENSE    24.12
MAGIC CARPET INC.  BUILDINGS    4,691.07
MAILHOUSE  *CONTRACTUAL SERVICES    1,635.09
MAPLETON HOMETOWN VARIETY STORE  SUNDRY    62.90
MARTIN HESSE & KAYLYNN HESSE  LIABILITY/PROPERTY INSUR.    885.91
MARTIN POTTEBAUM***  EMPLOYEE MILEAGE    104.40
MATHESON-LINWELD  HEALTH SERVICES ASSISTANCE    29.78
MATTHEW A. UNG  *MEAL EXPENSES    584.22
MEINS, KRISTEN  *MISCELLANEOUS OFFICERS    131.18
MENARDS  *BUILDINGS    169.00
MERCY BUSINESS HEALTH SERVICES  PRESCRIPTION MEDICATION    189.00
MICHAEL P. BAKER PHD  *PROFESSIONAL SERVICES    460.00
MICHAEL R. CLAYTON***  *MEAL EXPENSES    342.22
MICHELLE SKAFF***  *PARKING    269.40
MID AMERICAN ENERGY (D-IA)  *ELECTRIC LIGHT & POWER    983.66
MID STEP SERVICES (STONE)  *CONTRACTUAL SERVICES    200.00
MIDWEST ALARM COMPANY INC.  MAINTENANCE CONTRACTS    30.00
MIDWEST MONITORING & SURVEILLANCE  GPS TRACKING    1,800.00
MIDWEST SPECIAL SERVICES INC.  *RETURNING PRISONERS    2,917.50
MIKE’S REPAIR  *MOTOR VEHICLE EXPENSE    1,954.32
MILLS PHARMACY  MEDICAL & LAB SUPPLIES    6,341.60
MOVILLE, CITY OF  WATER/GARBAGE    30.50
MOVILLE RECORD  MAGAZINES & BOOKS    33.00
MURPHY TRACTOR  *FILTERS    1,785.87
NETWORK FLEET INC.  RADIOS    1,284.00
NORTHSIDE GLASS SERVICE  OUTSIDE SERVICES    175.00
NORTHWEST ENVIRONMENTAL SERVICES  GROUNDS..540.00
NOVELTY MACHINE & SUPPLY CO.  HVAC SYSTEMS    84.03
O’HALLORAN INTERNATIONAL  OUTSIDE SERVICES    209.00
ONE OFFICE SOLUTION  *OFFICE SUPPLIES    647.95
PATHOLOGY MEDICAL SERV. OF SIOUXLAND  *MEDICAL SERVICES    14,206.47
PETER T. PETERSEN  *MISCELLANEOUS OFFICERS    75.00
PETERSEN OIL CO.  *DIESEL    7,817.65
PHYSICIANS CLAIMS COMPANY  *MAINTENANCE CONTRACTS    1,718.52
POMPS TIRE SERVICE INC.  TIRES & TUBES    759.00
PURCHASE POWER  POSTAGE & MAILING    779.80
QUALITY TELECOMMUNICATIONS INC.  OFFICE SUPPLIES    50.00
RANDY S. HISEY  MHI ATTONERY FEES    294.00
RASMUSSEN MECHANICAL SERVICES  HVAC SYSTEMS    130.30
RONALD COCKBURN  *MISCELLANEOUS OFFICERS    50.00
ROTO-ROOTER (SC-IA)  *PLUMBING    470.26
SANDS CONSTRUCTION  BUILDINGS    3,082.24
SAPP BROS PETROLEUM INC.  *GAS & OIL    716.83
SEAT  *DUES/MEMBERSHIPS    300.00
SECRETARY OF STATE *SCHOOL OF INSTRUCTION    60.00
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD)  *SCHOOL OF INSTRUCTION    288.58
SEXTON OIL CO.  GASOLINE    834.85
SHOPKO (HAMILTON)  HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES    93.07
SIGLER FIRE EQUIPMENT CO.  *SAFETY    1,501.15
SIOUX CITY FIRE RESCUE  *AMBULANCE ASSISTANCE    700.00
SIOUX CITY TREAS. (447)  *MOTOR VEHICLE EQUIPMENT    61,683.68
SIOUX SALES CO.  WEARING/SAFETY APPAREL    99.95
SIOUXLAND LOCK & KEY  *BUILDINGS    22.50
SPEE DEE DELIVERY SERVICE INC.  CONTRACTUAL SERVICES    133.00
STAPLES CREDIT PLAN (BOX 78004)  OFFICE SUPPLIES    7.88
STEFFEN TRUCK EQUIPMENT INC.  *PARTS    158.60
SUPERIOR VISION  MEDICAL FEES    2,856.88
SUPPLYWORKS  *BUILDINGS    145.96
TEMOTHY RODRIGUEZ***  MEAL EXPENSES    18.55
THOMPSON ELECTRIC CO.  ELECTRICITY    1,103.97
THOMPSON INNOVATION  BUILDINGS    100.00
TYLER TECHNOLOGIES  COMPUTER SOFTWARE    1,000.00
ULTRA NO TOUCH CAR WASH  MOTOR VEHICLE EXPENSE    199.58
UNIFORM DEN INC.  WEARING/SAFETY APPAREL    485.54
UNITED HEALTHCARE INSURANCE COMPANY  MEDICAL FEES    850.00
VERIZON WIRELESS  *CELL PHONE EXPENSE    6,538.15
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD  MEDICAL FEES    134,570.38
WESTERN DISPOSAL INC.  SANITARY & DISPOSAL SERV.    60.00
WESTERN IOWA TELEPHONE  TELEPHONE EXPENSE    445.95
WIATEL WESTERN IOWA TELECOM  TELEPHONE EXPENSE    138.64
WIGMAN CO.  *PLUMBING    643.75
WILLIAM J. O’CONNELL *MISCELLANEOUS OFFICERS    71.75
WILLIAMS & COMPANY PC (LM-IA)  PROFESSIONAL SERVICES    3,000.00
WITCC  SCHOOL OF INSTRUCTION    315.00
WOODHOUSE SIOUX CITY INC.  *PARTS    1,282.85
31 QUICK STOP  OIL    2,499.50
4-WAY STOP SHOP  *GAS/OILS    90.96
GRAND TOTAL –    400,373.04
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED

Published in The Record
Thursday, May 2, 2019

Posted in Public Notices

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