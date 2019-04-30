Woodbury County Board of Supervisors Claims — March 29, 2019
Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE
BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING 3/29/19
ACCESS ELEVATOR INC. EQUIPMENT MAINTENANCE 434.20
ALAN WEBER *MISCELLANEOUS OFFICERS 50.00
AMSTERDAM PRINTING OFFICE SUPPLIES 114.80
ASSOCIATES FOR PSYCHIATRIC SERVICES *MHI ATTONERY FEES 2,000.00
AT&T MOBILITY TELEPHONE EXPENSE 63.90
AUCA SIOUX CITY MC LOCKBOX *PROFESSIONAL SERVICES 279.62
AXON ENTERPRISE INC. *WEARING/SAFETY APPAREL 1,956.00
BARNES & NOBLE MAGAZINES & BOOKS 471.44
BOMGAARS *MOTOR VEHICLE EXPENSE 185.49
CALHOUN BURNS AND ASSOCIATES INC. OUTSIDE ENGINEERING 1,803.40
CANDELARIO A JIMENEZ*** WORK COMPENSATION TTD 255.07
CARDIS MFG. CO. *PROFESSIONAL SERVICES 661.50
CBM FOOD SERVICE *FOOD 2,699.90
CENTURY BUSINESS PRODUCTS INC. MAINTENANCE CONTRACTS 90.89
CENTURYLINK SHOP TELEPHONE 144.39
CHARM TEX INC. HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES 1,236.60
CHESTERMAN CO. OFFICE SUPPLIES 12.30
CHN GARBAGE SERVICE *WATER/GARBAGE 359.40
CORNHUSKER INT. TRUCKS INC. PARTS 3,710.28
COTT SYSTEMS INC. MAINTENANCE CONTRACTS 265.00
COUNSEL (COLUMBUS, OHIO) *MAINTENANCE CONTRACTS 360.02
CULLIGAN WATER CONDITIONING *BLDG./EQUIPMENT/MAIN. 86.41
CWD CASH WAY DISTRIBUTION FOOD 219.50
DAVID DORALE *MISCELLANEOUS OFFICERS 50.00
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA DENTAL INSURANCE 5,451.95
DEMCO OFFICE SUPPLIES 96.64
DISASTER & EMERGENCY SERVICES TAX ALLOCATIONS 5,113.40
DONNA M. CHAPMAN*** *POSTAGE & MAILING 46.48
EAKES OFFICE SOLUTIONS *CUSTODIAL SUPPLIES 197.30
ECOLAB INSTITUTIONAL PLUMBING 94.00
ECOLAB PEST ELIMINATION *PROFESSIONAL SERVICES 294.68
EMERGENCY MEDICAL PRODUCTS MEDICAL & LAB SUPPLIES 424.95
EQUIPMENT BLADES INC. BLADES 2,106.40
FEDEX POSTAGE & MAILING 8.26
FINISH LINE FUELS LLC GAS & OIL 109.47
FRONTIER COMMUNICATIONS TELEPHONE EXPENSE 129.31
GM FINANCIAL LIABILITY/PROPERTY INSUR. 17,718.17
HAMMAN SNOW REMOVAL CONTRACTUAL SERVICES 220.00
HEALY WELDING *OUTSIDE SERVICES 1,535.47
HEARTLAND PAPER CO. *CUSTODIAL SUPPLIES 1,637.89
H20 4 U HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES 91.00
INLAND TRUCK PARTS CO. *PARTS 4,425.38
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC. *MEDICAL REIMBURSEMENT 9,778.83
IOWA INDIVIDUAL HEALTH BENEFIT MEDICAL FEES 8,659.00
IOWA OFFICE OF STATE MED. EXAMINER *MEDICAL SERVICES 21,040.30
IOWA PRISON IND. TYPING, PRINTING & BINDING 220.00
ISAC IOWA STATE ASSN OF SCHOOL OF INSTRUCTION 220.00
ISACA DUES/MEMBERSHIPS 225.00
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT *WEARING/SAFETY APPAREL 1,502.55
JASON MEINS *MISCELLANEOUS OFFICERS 75.00
JEFFREY R. HENDERSON *MISCELLANEOUS OFFICERS 75.00
JOE O’CONNELL *MISCELLANEOUS OFFICERS 466.50
JOHN BEESON *MISCELLANEOUS OFFICERS 50.00
JOHNSON PROPANE HEATING & *NATURAL & LP GAS..3,060.00
JOHNSTONE SUPPLY (SIOUX FALLS) *BUILDINGS 76.80
JOSEPH COLLINS *MISCELLANEOUS OFFICERS 50.00
KARL’S BUILDINGS 2.31
KNOEPFLER CHEVROLET CO. MOTOR VEHICLE EXPENSE 852.15
KOHL, STEVEN ATTORNEY FEES – JUVENILE 180.00
LANSINK REPAIR & HARDWARE BOLTS 2.98
LARRY WINK *MISCELLANEOUS OFFICERS 50.00
LESSMAN ELECTRIC SUPPLY BUILDINGS 136.84
LINCOLN FINANCIAL GROUP *LIFE INSURANCE PREMIUMS 15,393.46
LONG LINES LTD. TELEPHONE EXPENSE 24.12
MAGIC CARPET INC. BUILDINGS 4,691.07
MAILHOUSE *CONTRACTUAL SERVICES 1,635.09
MAPLETON HOMETOWN VARIETY STORE SUNDRY 62.90
MARTIN HESSE & KAYLYNN HESSE LIABILITY/PROPERTY INSUR. 885.91
MARTIN POTTEBAUM*** EMPLOYEE MILEAGE 104.40
MATHESON-LINWELD HEALTH SERVICES ASSISTANCE 29.78
MATTHEW A. UNG *MEAL EXPENSES 584.22
MEINS, KRISTEN *MISCELLANEOUS OFFICERS 131.18
MENARDS *BUILDINGS 169.00
MERCY BUSINESS HEALTH SERVICES PRESCRIPTION MEDICATION 189.00
MICHAEL P. BAKER PHD *PROFESSIONAL SERVICES 460.00
MICHAEL R. CLAYTON*** *MEAL EXPENSES 342.22
MICHELLE SKAFF*** *PARKING 269.40
MID AMERICAN ENERGY (D-IA) *ELECTRIC LIGHT & POWER 983.66
MID STEP SERVICES (STONE) *CONTRACTUAL SERVICES 200.00
MIDWEST ALARM COMPANY INC. MAINTENANCE CONTRACTS 30.00
MIDWEST MONITORING & SURVEILLANCE GPS TRACKING 1,800.00
MIDWEST SPECIAL SERVICES INC. *RETURNING PRISONERS 2,917.50
MIKE’S REPAIR *MOTOR VEHICLE EXPENSE 1,954.32
MILLS PHARMACY MEDICAL & LAB SUPPLIES 6,341.60
MOVILLE, CITY OF WATER/GARBAGE 30.50
MOVILLE RECORD MAGAZINES & BOOKS 33.00
MURPHY TRACTOR *FILTERS 1,785.87
NETWORK FLEET INC. RADIOS 1,284.00
NORTHSIDE GLASS SERVICE OUTSIDE SERVICES 175.00
NORTHWEST ENVIRONMENTAL SERVICES GROUNDS..540.00
NOVELTY MACHINE & SUPPLY CO. HVAC SYSTEMS 84.03
O’HALLORAN INTERNATIONAL OUTSIDE SERVICES 209.00
ONE OFFICE SOLUTION *OFFICE SUPPLIES 647.95
PATHOLOGY MEDICAL SERV. OF SIOUXLAND *MEDICAL SERVICES 14,206.47
PETER T. PETERSEN *MISCELLANEOUS OFFICERS 75.00
PETERSEN OIL CO. *DIESEL 7,817.65
PHYSICIANS CLAIMS COMPANY *MAINTENANCE CONTRACTS 1,718.52
POMPS TIRE SERVICE INC. TIRES & TUBES 759.00
PURCHASE POWER POSTAGE & MAILING 779.80
QUALITY TELECOMMUNICATIONS INC. OFFICE SUPPLIES 50.00
RANDY S. HISEY MHI ATTONERY FEES 294.00
RASMUSSEN MECHANICAL SERVICES HVAC SYSTEMS 130.30
RONALD COCKBURN *MISCELLANEOUS OFFICERS 50.00
ROTO-ROOTER (SC-IA) *PLUMBING 470.26
SANDS CONSTRUCTION BUILDINGS 3,082.24
SAPP BROS PETROLEUM INC. *GAS & OIL 716.83
SEAT *DUES/MEMBERSHIPS 300.00
SECRETARY OF STATE *SCHOOL OF INSTRUCTION 60.00
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD) *SCHOOL OF INSTRUCTION 288.58
SEXTON OIL CO. GASOLINE 834.85
SHOPKO (HAMILTON) HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES 93.07
SIGLER FIRE EQUIPMENT CO. *SAFETY 1,501.15
SIOUX CITY FIRE RESCUE *AMBULANCE ASSISTANCE 700.00
SIOUX CITY TREAS. (447) *MOTOR VEHICLE EQUIPMENT 61,683.68
SIOUX SALES CO. WEARING/SAFETY APPAREL 99.95
SIOUXLAND LOCK & KEY *BUILDINGS 22.50
SPEE DEE DELIVERY SERVICE INC. CONTRACTUAL SERVICES 133.00
STAPLES CREDIT PLAN (BOX 78004) OFFICE SUPPLIES 7.88
STEFFEN TRUCK EQUIPMENT INC. *PARTS 158.60
SUPERIOR VISION MEDICAL FEES 2,856.88
SUPPLYWORKS *BUILDINGS 145.96
TEMOTHY RODRIGUEZ*** MEAL EXPENSES 18.55
THOMPSON ELECTRIC CO. ELECTRICITY 1,103.97
THOMPSON INNOVATION BUILDINGS 100.00
TYLER TECHNOLOGIES COMPUTER SOFTWARE 1,000.00
ULTRA NO TOUCH CAR WASH MOTOR VEHICLE EXPENSE 199.58
UNIFORM DEN INC. WEARING/SAFETY APPAREL 485.54
UNITED HEALTHCARE INSURANCE COMPANY MEDICAL FEES 850.00
VERIZON WIRELESS *CELL PHONE EXPENSE 6,538.15
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD MEDICAL FEES 134,570.38
WESTERN DISPOSAL INC. SANITARY & DISPOSAL SERV. 60.00
WESTERN IOWA TELEPHONE TELEPHONE EXPENSE 445.95
WIATEL WESTERN IOWA TELECOM TELEPHONE EXPENSE 138.64
WIGMAN CO. *PLUMBING 643.75
WILLIAM J. O’CONNELL *MISCELLANEOUS OFFICERS 71.75
WILLIAMS & COMPANY PC (LM-IA) PROFESSIONAL SERVICES 3,000.00
WITCC SCHOOL OF INSTRUCTION 315.00
WOODHOUSE SIOUX CITY INC. *PARTS 1,282.85
31 QUICK STOP OIL 2,499.50
4-WAY STOP SHOP *GAS/OILS 90.96
GRAND TOTAL – 400,373.04
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED
Published in The Record
Thursday, May 2, 2019