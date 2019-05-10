Woodbury County Board of Supervisors Claims — April 5, 2019
Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE
BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING 4/05/19
A TO Z WORLD LANGUAGES INC. INTERPRETING & TECH. SER. 483.93
AARON CARSTENS** SAFETY 173.28
ABM PARKING SERVICES PARKING 229.50
ADVANCED SYSTEMS INC. OFFICE SUPPLIES 137.94
AMERICAN SEPTIC & PORTABLE SERVICES BUILDINGS 165.00
AMY LUTGEN TRANSCRIPTS 13.00
ARCHIVE SUPPLIES INC. OFFICE SUPPLIES 129.24
ARTHUR GALLAGHER RISK MANAGEMENT *LIABILITY/PROPERTY INSUR..56,029.00
B & B CLEANING SPECIALIST CONTRACTUAL SERVICES 1,450.00
BIERSCHBACH EQUIPMENT & SUPPLY GROUNDS 1,445.00
BOB BARKER CO. HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES 188.84
BOMGAARS *MOTOR VEHICLE & EQUIPMENT 2,347.33
BROOKE D. BETSWORTH TRANSCRIPTS 4.00
CALHOUN COMMUNICATIONS INC. *COMMUNICATION EQUIPMENT 1,382.29
CANDELARIO A. JIMENEZ*** WORK COMPENSATION TTD 255.07
CANON FINANCIAL SERVICES INC. *OFFICE EQUIPMENT & FURN. 344.27
CARQUEST – WEST 7TH ST EQUIPMENT MAINTENANCE 17.69
CBM FOOD SERVICE *FOOD 16,642.20
CENTRAL IA DISTRIBUTING *CUSTODIAL SUPPLIES 9,574.37
CENTURY BUSINESS PRODUCTS INC. *MAINTENANCE CONTRACTS 85.28
CENTURYLINK *PROFESSIONAL SERVICES 1,871.66
CERTIFIED AUTO INC. EQUIPMENT MAINTENANCE 31.95
COLONIAL RESEARCH CHEMICAL CORP SUNDRY 484.21
CONTINENTAL FIRE SPRINKLER PROFESSIONAL SERVICES 176.00
COUNTRY TIRE AND SERVICES INC. *PARTS 44.38
DAKOTA CNTY SHERIFF (DC-NE) NOTICES/SUBPOENAS 32.64
DAYS DOOR CO. BUILDING 805.00
DEFENSIVE EDGE SCHOOL OF INSTRUCTION 500.00
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA DENTAL INSURANCE 5,273.71
DENNIS D. BUTLER*** EMPLOYEE MILEAGE 58.00
DIANE MURPHY SMITH*** DUES/MEMBERSHIPS 185.00
DIANE SWOBODA PETERSON*** *TRAVEL EXPENSES 86.66
DISTRICT HEALTH FUND TAX ALLOTMENT 208,707.08
EAKES OFFICE SOLUTIONS CUSTODIAL SUPPLIES 69.84
ECHO GROUP *BUILDINGS 490.03
ELECTRONIC ENGINEERING CO. (DM) BUILDING 35.00
FEDEX POSTAGE & MAILING 8.26
FINISH LINE GAS/OILS 220.42
FRONTIER COMMUNICATIONS PROFESSIONAL SERVICES 129.95
GCR TIRE CENTER *TIRES & TUBES 282.00
HEALY WELDING *PARTS 115.90
HEARTLAND PAPER CO. HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES 204.28
HP INC. (PALO ALTO-CA) OFFICE EQUIPMENT & FURN. 190.00
HYDRAULIC SALES & SERVICE *PARTS 1,072.24
INLAND TRUCK PARTS CO. *PARTS 9,069.04
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC. *MEDICAL REIMBURSEMENT 4,084.96
IOWA DEPT OF AGRICULTURE *SCHOOL OF INSTRUCTION 60.00
IOWA DEPT. OF AGRICULTURE & SPRAYING 15.00
IOWA DEPT. OF TRANSPORTATION (A-IA) EQUIPMENT 50.00
IOWA OFFICE OF STATE MED. EXAMINER INVESTIGATIONS 25.00
ISTATE TRUCK CENTER PARTS 326.17
J P COOKE CO. OFFICE SUPPLIES 103.75
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT *WEARING/SAFETY APPAREL 951.20
JACKSON PUMPING SERVICE BUILDING 155.00
JAMIE D. JORGENSEN CSR TRANSCRIPTS 11.00
JOHNSON PROPANE HEATING & *NATURAL & LP GAS 4,120.00
JOHNSTONE SUPPLY (SIOUX FALLS) HVAC SYSTEMS 180.96
JULIE M. CONOLLY*** EMPLOYEE MILEAGE 306.74
LEEDS PHARMACY WORKERS COMP. MEDICAL 243.75
LESSMAN ELECTRIC SUPPLY BUILDINGS 80.31
LISA M WILSON CONTRACTUAL SERVICES 350.00
MADISON NAT’L LIFE INS. (M-WI)*** LIFE INSURANCE PREMIUMS 708.65
MAILHOUSE *POSTAGE & MAILING 1,469.96
MAILING SERVICES INC. *POSTAGE & MAILING 9,661.38
MAPLETON HOMETOWN VARIETY STORE SUNDRY 240.24
MARCIA L. MAHON *TRANSCRIPTS 135.50
MENARDS *BUILDINGS 495.58
MERCY BUSINESS HEALTH SERVICES MEDICAL FEES 1,009.00
MID AMERICAN ENERGY (D-IA) *ELECTRIC LIGHT & POWER 7,206.61
MIDWEST SPECIAL SERVICES INC. RETURNING PRISONERS 843.00
MIKE’S REPAIR PARTS 99.88
MOTION IND. INC. PARTS 106.76
MOTOR PARTS CENTRAL MOTOR VEHICLE EXPENSE 67.78
MOVILLE RECORD MAGAZINES & BOOKS 33.00
MULLEN CO. HVAC SYSTEMS 1,599.74
MURPHY TRACTOR *PARTS 6,663.65
NORTHEAST NEBR. PUBLIC POWER DIST. ELECTRIC LIGHT & POWER 296.00
OFFICE ELEMENTS *OFFICE SUPPLIES 304.57
ONE OFFICE SOLUTION *OFFICE SUPPLIES 4,019.23
PETERSEN OIL CO. *GAS/OILS 7,727.45
POMPS TIRE SERVICE INC. TIRES & TUBES 138.00
POSTMASTER (SIOUX CITY) *POSTAGE & MAILING..945.00
RACOM CORP (MARSHALLTOWN) RADIO & RELATED EQUIPMENT 32.55
RHEANNE HAWS TRANSCRIPTS 266.00
RONALD E KOCH*** OFFICE SUPPLIES 162.17
SAM’S CLUB (A-GA) FOOD 37.24
SECRETARY OF STATE *OFFICE SUPPLIES 180.00
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD) *TRAVEL EXPENSES 11,998.63
SERGEANT BLUFF ADVOCATE MAGAZINES & BOOKS 30.00
SERVICE MASTERS OF SOOLAND BUILDING 670.00
SIMMONS PERRINE MOYER BERGMAN PLC ATTORNEY FEES 2,091.50
SIOUX CITY JOURNAL PUBLICATIONS 15.83
SIOUX CITY JOURNAL COMMUNICATIONS OFFICIAL PUBL. & LEGALS 11.88
SIOUX CITY TREAS (447) *DEPARTMENT HEADS 36,102.33
SOOLAND BOBCAT EQUIPMENT MAINTENANCE 750.00
SPIRAL COMMUNICATIONS *TELEPHONE EXPENSE 226.92
STAN HOUSTON EQUIPMENT CO. INC. *SAFETY 77.25
STAPLES CREDIT PLAN (BOX 78004) OFFICE SUPPLIES 708.90
STEFFEN TRUCK EQUIPMENT INC. PARTS 219.91
SUPPLYWORKS HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES 238.00
TITAN MACHINERY INC. *PARTS 5,887.45
TYLER TECHNOLOGIES COMPUTER SOFTWARE 234.38
UHL SEED INC. HERBICIDES 1,950.00
US BANK (STL-MO) *MEDICAL FEES 1,890.72
VAN OSDEL PLASTERING BUILDINGS 962.00
VSP VISION SERVICE PLAN MEDICAL FEES 996.49
WESTERN IOWA TECH *RENT BUILDINGS 4,000.00
WIATEL WESTERN IOWA TELECOM PROFESSIONAL SERVICES 2,975.55
WIGMAN CO. PLUMBING..181.10
WILLIGES LLC *EMPLOYEE MILEAGE 3,960.00
WOODBURY CNTY TREASURER UNSPECIFIED 6,655.00
WOODBURY CNTY TREASURER – COPY PAPER *OFFICE SUPPLIES 150.00
XTREAMAIR LLC TELEPHONE EXPENSE 100.00
ZIEGLER INC. BATTERIES 415.74
GRAND TOTAL – 460,252.84
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED
Published in The Record
Thursday, May 9, 2019