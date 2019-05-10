Woodbury County Board of Supervisors Claims — April 5, 2019

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Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE
BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING 4/05/19

A TO Z WORLD LANGUAGES INC.  INTERPRETING & TECH. SER.    483.93
AARON CARSTENS**  SAFETY    173.28
ABM PARKING SERVICES  PARKING    229.50
ADVANCED SYSTEMS INC.  OFFICE SUPPLIES    137.94
AMERICAN SEPTIC & PORTABLE SERVICES  BUILDINGS    165.00
AMY LUTGEN  TRANSCRIPTS    13.00
ARCHIVE SUPPLIES INC.  OFFICE SUPPLIES    129.24
ARTHUR GALLAGHER RISK MANAGEMENT *LIABILITY/PROPERTY INSUR..56,029.00
B & B CLEANING SPECIALIST  CONTRACTUAL SERVICES    1,450.00
BIERSCHBACH EQUIPMENT & SUPPLY  GROUNDS    1,445.00
BOB BARKER CO.  HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES    188.84
BOMGAARS  *MOTOR VEHICLE & EQUIPMENT    2,347.33
BROOKE D. BETSWORTH  TRANSCRIPTS    4.00
CALHOUN COMMUNICATIONS INC. *COMMUNICATION EQUIPMENT    1,382.29
CANDELARIO A. JIMENEZ***  WORK COMPENSATION TTD    255.07
CANON FINANCIAL SERVICES INC.  *OFFICE EQUIPMENT & FURN.    344.27
CARQUEST – WEST 7TH ST  EQUIPMENT MAINTENANCE    17.69
CBM FOOD SERVICE  *FOOD    16,642.20
CENTRAL IA DISTRIBUTING  *CUSTODIAL SUPPLIES    9,574.37
CENTURY BUSINESS PRODUCTS INC.  *MAINTENANCE CONTRACTS    85.28
CENTURYLINK  *PROFESSIONAL SERVICES    1,871.66
CERTIFIED AUTO INC.  EQUIPMENT MAINTENANCE    31.95
COLONIAL RESEARCH CHEMICAL CORP  SUNDRY    484.21
CONTINENTAL FIRE SPRINKLER  PROFESSIONAL SERVICES    176.00
COUNTRY TIRE AND SERVICES INC.  *PARTS    44.38
DAKOTA CNTY SHERIFF (DC-NE)  NOTICES/SUBPOENAS    32.64
DAYS DOOR CO.  BUILDING    805.00
DEFENSIVE EDGE  SCHOOL OF INSTRUCTION    500.00
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA  DENTAL INSURANCE    5,273.71
DENNIS D. BUTLER***  EMPLOYEE MILEAGE    58.00
DIANE MURPHY SMITH***  DUES/MEMBERSHIPS    185.00
DIANE SWOBODA PETERSON***  *TRAVEL EXPENSES    86.66
DISTRICT HEALTH FUND  TAX ALLOTMENT    208,707.08
EAKES OFFICE SOLUTIONS  CUSTODIAL SUPPLIES    69.84
ECHO GROUP  *BUILDINGS    490.03
ELECTRONIC ENGINEERING CO. (DM)  BUILDING    35.00
FEDEX  POSTAGE & MAILING    8.26
FINISH LINE  GAS/OILS    220.42
FRONTIER COMMUNICATIONS  PROFESSIONAL SERVICES    129.95
GCR TIRE CENTER  *TIRES & TUBES    282.00
HEALY WELDING  *PARTS    115.90
HEARTLAND PAPER CO.  HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES    204.28
HP INC. (PALO ALTO-CA)  OFFICE EQUIPMENT & FURN.    190.00
HYDRAULIC SALES & SERVICE  *PARTS    1,072.24
INLAND TRUCK PARTS CO.  *PARTS    9,069.04
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC.  *MEDICAL REIMBURSEMENT    4,084.96
IOWA DEPT OF AGRICULTURE  *SCHOOL OF INSTRUCTION    60.00
IOWA DEPT. OF AGRICULTURE &  SPRAYING    15.00
IOWA DEPT. OF TRANSPORTATION (A-IA)  EQUIPMENT    50.00
IOWA OFFICE OF STATE MED. EXAMINER  INVESTIGATIONS    25.00
ISTATE TRUCK CENTER  PARTS    326.17
J P COOKE CO.  OFFICE SUPPLIES    103.75
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT  *WEARING/SAFETY APPAREL    951.20
JACKSON PUMPING SERVICE  BUILDING    155.00
JAMIE D. JORGENSEN CSR  TRANSCRIPTS    11.00
JOHNSON PROPANE HEATING &  *NATURAL & LP GAS    4,120.00
JOHNSTONE SUPPLY (SIOUX FALLS)  HVAC SYSTEMS    180.96
JULIE M. CONOLLY***  EMPLOYEE MILEAGE    306.74
LEEDS PHARMACY  WORKERS COMP. MEDICAL    243.75
LESSMAN ELECTRIC SUPPLY  BUILDINGS    80.31
LISA M WILSON  CONTRACTUAL SERVICES    350.00
MADISON NAT’L LIFE INS. (M-WI)***  LIFE INSURANCE PREMIUMS    708.65
MAILHOUSE  *POSTAGE & MAILING    1,469.96
MAILING SERVICES INC.  *POSTAGE & MAILING    9,661.38
MAPLETON HOMETOWN VARIETY STORE  SUNDRY    240.24
MARCIA L. MAHON  *TRANSCRIPTS    135.50
MENARDS  *BUILDINGS    495.58
MERCY BUSINESS HEALTH SERVICES  MEDICAL FEES    1,009.00
MID AMERICAN ENERGY (D-IA)  *ELECTRIC LIGHT & POWER    7,206.61
MIDWEST SPECIAL SERVICES INC.  RETURNING PRISONERS    843.00
MIKE’S REPAIR  PARTS    99.88
MOTION IND. INC.  PARTS    106.76
MOTOR PARTS CENTRAL  MOTOR VEHICLE EXPENSE    67.78
MOVILLE RECORD  MAGAZINES & BOOKS    33.00
MULLEN CO.  HVAC SYSTEMS    1,599.74
MURPHY TRACTOR  *PARTS    6,663.65
NORTHEAST NEBR. PUBLIC POWER DIST.  ELECTRIC LIGHT & POWER    296.00
OFFICE ELEMENTS  *OFFICE SUPPLIES    304.57
ONE OFFICE SOLUTION  *OFFICE SUPPLIES    4,019.23
PETERSEN OIL CO.  *GAS/OILS    7,727.45
POMPS TIRE SERVICE INC.  TIRES & TUBES    138.00
POSTMASTER (SIOUX CITY)  *POSTAGE & MAILING..945.00
RACOM CORP (MARSHALLTOWN)  RADIO & RELATED EQUIPMENT    32.55
RHEANNE HAWS  TRANSCRIPTS    266.00
RONALD E KOCH***  OFFICE SUPPLIES    162.17
SAM’S CLUB (A-GA)  FOOD    37.24
SECRETARY OF STATE  *OFFICE SUPPLIES    180.00
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD)  *TRAVEL EXPENSES    11,998.63
SERGEANT BLUFF ADVOCATE  MAGAZINES & BOOKS    30.00
SERVICE MASTERS OF SOOLAND  BUILDING    670.00
SIMMONS PERRINE MOYER BERGMAN PLC  ATTORNEY FEES    2,091.50
SIOUX CITY JOURNAL  PUBLICATIONS    15.83
SIOUX CITY JOURNAL COMMUNICATIONS  OFFICIAL PUBL. & LEGALS    11.88
SIOUX CITY TREAS (447)  *DEPARTMENT HEADS  36,102.33
SOOLAND BOBCAT  EQUIPMENT MAINTENANCE    750.00
SPIRAL COMMUNICATIONS  *TELEPHONE EXPENSE    226.92
STAN HOUSTON EQUIPMENT CO. INC.  *SAFETY    77.25
STAPLES CREDIT PLAN (BOX 78004)  OFFICE SUPPLIES    708.90
STEFFEN TRUCK EQUIPMENT INC.  PARTS    219.91
SUPPLYWORKS  HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES    238.00
TITAN MACHINERY INC.  *PARTS    5,887.45
TYLER TECHNOLOGIES  COMPUTER SOFTWARE    234.38
UHL SEED INC.  HERBICIDES    1,950.00
US BANK (STL-MO)  *MEDICAL FEES    1,890.72
VAN OSDEL PLASTERING  BUILDINGS    962.00
VSP VISION SERVICE PLAN  MEDICAL FEES    996.49
WESTERN IOWA TECH  *RENT BUILDINGS    4,000.00
WIATEL WESTERN IOWA TELECOM  PROFESSIONAL SERVICES    2,975.55
WIGMAN CO. PLUMBING..181.10
WILLIGES LLC  *EMPLOYEE MILEAGE    3,960.00
WOODBURY CNTY TREASURER  UNSPECIFIED    6,655.00
WOODBURY CNTY TREASURER – COPY PAPER  *OFFICE SUPPLIES    150.00
XTREAMAIR LLC  TELEPHONE EXPENSE    100.00
ZIEGLER INC.  BATTERIES    415.74
GRAND TOTAL –    460,252.84
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED

Published in The Record
Thursday, May 9, 2019

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